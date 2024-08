10 Générateurs de descriptions de produits qui changent la donne en 2024

En tant que chef de produit, vous êtes occupé à imaginer des stratégies, des fonctions et des fonctionnalités pour les derniers produits de votre entreprise. C'est une lourde responsabilité, surtout lorsque vous êtes en charge de dizaines de lignes de produits.

Mais votre travail ne s'arrête pas à la mise en service d'un produit. Vous devez maintenant rédiger la description parfaite du produit, qui apparaîtra bien dans les moteurs de recherche et influencera les décisions d'achat des clients.

Pas de pression, n'est-ce pas ?

Une entreprise de commerce électronique dépend de l'optimisation de toutes les facettes de vos produits, y compris de leurs descriptions. Si vous n'avez pas la capacité de vous occuper de la rédaction de centaines de produits ou d'adapter les mots-clés de référencement, un générateur de descriptions de produits se charge d'une grande partie du travail à votre place.

Dans ce guide, nous vous expliquons ce que vous devez rechercher dans un générateur de descriptions de produits et 10 outils pour construire des descriptions de produits de qualité !

Qu'est-ce qu'un générateur de descriptions de produits ?

Un générateur de descriptions de produits est un outil automatisé qui aide les rédacteurs à créer des descriptions uniques et optimisées pour les produits. Ces outils utilisent des algorithmes pour générer automatiquement des descriptions basées sur les spécifications, les fonctionnalités et les avantages d'un produit. Ils prennent également en compte des facteurs importants tels que les mots-clés SEO, la voix de la marque et la cible pour s'assurer que les descriptions générées sont efficaces pour stimuler les ventes.

Que faut-il rechercher dans un outil de génération de descriptions de produits ?

L'IA (intelligence artificielle) n'est pas en train de faire disparaître votre travail. Au contraire, l'IA facilite grandement la tâche des chefs de produit en leur permettant de rédiger des descriptions de produits convaincantes, optimisées pour le SEO et adaptées aux attentes de votre cible.

Bien que vous soyez libre de choisir n'importe quelle copie outil d'écriture pour accélérer le travail, vous obtiendrez une plus grande valeur des générateurs de descriptions de produits avec les fonctionnalités suivantes :

Création de contenu adapté au référencement: Les acheteurs trouvent votre boutique de commerce électronique par le biais de la recherche organique. Optez pour un outil de rédaction IA qui vous aide à rechercher des mots clés et génère de bonnes descriptions de produits qui se classent bien dans la recherche

Les acheteurs trouvent votre boutique de commerce électronique par le biais de la recherche organique. Optez pour un outil de rédaction IA qui vous aide à rechercher des mots clés et génère de bonnes descriptions de produits qui se classent bien dans la recherche Langage naturel: La technologie IA génère des textes, mais rien ne garantit qu'il s'agira de bons textes. Optez pour un générateur de descriptions de produits capable de reproduire le style de votre marque

La technologie IA génère des textes, mais rien ne garantit qu'il s'agira de bons textes. Optez pour un générateur de descriptions de produits capable de reproduire le style de votre marque Copie sans plagiat : Le plagiat est à proscrire. Recherchez une référenceOutils d'IA qui offre plus qu'une simple paraphrase, que les moteurs de recherche et les acheteurs peuvent détecter. Vous avez besoin d'un outil qui génère des descriptions de produits uniques qui apportent une valeur ajoutée à votre cible

: Le plagiat est à proscrire. Recherchez une référenceOutils d'IA qui offre plus qu'une simple paraphrase, que les moteurs de recherche et les acheteurs peuvent détecter. Vous avez besoin d'un outil qui génère des descriptions de produits uniques qui apportent une valeur ajoutée à votre cible Modèles de description: Le bon générateur de descriptions de produits IA ne se contente pas de rédiger des textes à fort taux de conversion, mais doit également proposer plusieurs modèles pour vos descriptions de produits. Choisissez un générateur avec des modèles pour les pages de produits, les titres de produits et la copie de produits

Les 10 meilleurs générateurs de descriptions de produits à utiliser en 2024

L'utilisation d'un générateur de description de produit IA vous aide à gagner du temps, à surmonter le bloc de l'écrivain et à écrire une copie efficace. Bien qu'il soit important de relire tout ce que l'IA écrit pour vous, cette technologie automatise l'une des parties les plus chronophages du marketing ecommerce.

Mais tous les générateurs de descriptions de produits ne sont pas efficaces pour les marques de ecommerce. Voici les 10 meilleurs générateurs de descriptions de produits IA en 2024.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Que pouvons-nous dire ? À notre humble avis, ClickUp est le meilleur outil de génération de descriptions de produits sur le marché, mais nous avons des preuves solides à l'appui.

À faire.. ClickUp AI ne planifie pas de stratégies marketing, mais il génère des slogans, trouve des noms de produits et va même jusqu'à forfaiter des évènements (oui, vraiment). Ce qui vous prend 30 minutes à écrire ne prend que 30 secondes avec ClickUp AI.

Étant donné que ClickUp est également un outil de logiciel de gestion de projet , l'ensemble de vos stratégies liées aux produits les projets, le travail, les tâches, les communications et les outils d'IA sont regroupés en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre !

Utilisez ClickUp AI pour résumer de longues fiches techniques en descriptions faciles à lire en un seul clic. Nos robots magiques vous suggéreront même des modifications en cours pour rendre vos descriptions de produits plus claires. De plus, grâce aux en-têtes et tableaux pré-structurés de ClickUp, vous obtenez un contenu parfaitement mis en forme et prêt à être intégré dans votre boutique de commerce électronique.

L'IA de ClickUp n'est pas réservée aux équipes produits ! Nous disposons de plus de 100 outils IA avec des invites personnalisées pour différents départements et cas d'utilisation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Mise en forme pré-structurée: Accélérez le processus de rédaction de la description avec des modèles prêts à l'emploi. ClickUp vous donne des modèles prêts à l'emploi avec des puces, des mises en forme et des dispositions éprouvées pour stimuler les taux de conversion

Accélérez le processus de rédaction de la description avec des modèles prêts à l'emploi. ClickUp vous donne des modèles prêts à l'emploi avec des puces, des mises en forme et des dispositions éprouvées pour stimuler les taux de conversion **ClickUp est livré avec un grand nombre de modèles pour accélérer l'ensemble du cycle de développement du produitaucun code n'est nécessaireà partir destratégie de produit à l'exécution

Modification en cours: Vos descriptions de produits sont-elles aussi efficaces qu'elles pourraient l'être ? Sortez de votre tête et laissez l'IA de ClickUp modifier vos descriptions de produits pour en améliorer la clarté, le ton et la grammaire

Vos descriptions de produits sont-elles aussi efficaces qu'elles pourraient l'être ? Sortez de votre tête et laissez l'IA de ClickUp modifier vos descriptions de produits pour en améliorer la clarté, le ton et la grammaire Nommage: Cessez de vous interroger sur le nom à donner à votre dernier produit. L'IA de ClickUp génère rapidement une liste de noms en fonction de vos paramètres

Les limites de ClickUp

ClickUp AI n'est pas disponible sur les forfaits gratuits

La copie de l'IA n'est pas parfaite, vous devrez donc la réviser avant qu'elle ne soit mise en ligne

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,900+ reviews)

4.7/5 (6,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Magiscriptor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Magiscriptor.jpg Outil de génération de descriptions de produits Magiscriptor /$$$img/

Via Magiscriptor Rédiger des descriptions de produits est un jeu d'enfant avec Magiscriptor. Les vendeurs sur eBay et Amazon utilisent ce générateur de descriptions de produits IA pour rédiger des textes marketing pour n'importe quelle niche de commerce électronique.

Pour utiliser Magiscriptor, ouvrez l'application et entrez trois ou quatre mots-clés. À partir de là, l'algorithme IA générera quelques paragraphes pour la description du produit. Cet outil vise à écrire des descriptions à forte conversion qui mettent en évidence les fonctionnalités de votre produit tout en attirant les moteurs de recherche avec la bonne densité de mots clés.

Magiscriptor meilleures fonctionnalités

Équilibrage de la fréquence des mots-clés

Descriptions optimisées pour le référencement

Le travail est basé sur le crédit, vous ne payez donc que pour ce que vous utilisez

Limites de Magiscriptor

Magiscriptor est principalement basé sur une application. Son application web n'est disponible qu'en mode bêta, et n'est donc pas forcément adaptée aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau

Il se peut que vous deviez passer par un grand nombre de crédits pour créer de brèves descriptions de produits comme vous les aimez

Prix de Magiscriptor

Starter: $4.99 pour 100 crédits

$4.99 pour 100 crédits Basic: $9.99 pour 220 crédits

$9.99 pour 220 crédits Argent: $14.99 pour 330 crédits

$14.99 pour 330 crédits Gold: $19.99 pour 450 crédits

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Check out these Modèles de liste de prix !

3. Jasper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image10-1.png Copie générée par l'IA avec Jasper /$$$img/

Via Jasper Jasper se présente comme une IA de marque que vous entraînez pour qu'elle corresponde exactement à votre ton et à votre style. Il scanne même vos pages web pour détecter automatiquement votre ton, votre grammaire, et bien plus encore.

Mon travail consiste à utiliser l'IA générative pour rédiger des descriptions de produits attrayantes en moins de temps. Comme il est possible de l'entraîner, Jasper convient bien aux entreprises qui ont un style d'écriture unique.

Jasper est livré avec une bibliothèque de modèles, un traducteur automatique et un outil de génération de briefs de campagne marketing, de sorte qu'il peut également gérer plus que des descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Choix entre les tons effronté, formel et autres

Extension pour navigateur

Traduction automatique

Limites de Jasper

Certains utilisateurs ont du mal à inviter l'IA

D'autres utilisateurs signalent des rapports de texte de mauvaise qualité

L'essai gratuit étant limité, certains utilisateurs affirment qu'ils n'ont pas pu se faire une idée précise de la plateforme

Prix de Jasper

Créateur: 49 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

49 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Teams: 125 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

125 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle Business: Contact pour les tarifs

4. Copie.IA

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Outil d'IA générateur de descriptions de produits /$$$img/

Via Copie.IA Vous travaillez dans un secteur réglementé ? Normalement, l'IA est un no-no parce que vos données ne sont pas privées, mais

[Copier.IA](https://clickup.com/fr-FR/blog/58967/copy-ai-alternatives/ CLICKUP AI)

est différent. Il s'agit d'une technologie conforme à la norme SOC 2 Type II et à la norme SSAE 18.

Nous savons que cela fait beaucoup d'acronymes, mais cela se résume au fait que ce générateur de descriptions de produits est meilleur pour les entreprises qui s'inquiètent de la confidentialité.

Utilisez Copy.IA pour rédiger des descriptions de produits ainsi que du contenu de médias sociaux, des textes de vente, des textes de pages d'atterrissage et du contenu de blog.

Dites à Copy.ai que vous voulez des descriptions de produits, entrez les points principaux, choisissez votre ton, et l'IA générera plusieurs résultats. Choisissez les options qui vous plaisent le plus, affinez-les et ajoutez-les à votre boutique en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Conformité intégrée

plus de 90 outils et modèles pour rédiger des descriptions de produits uniques

Éditeur intégré pour les réécritures

Limites de Copy.IA

Il ne peut pas générer de copie long-form par rapport à d'autres outils de génération de descriptions de produits

Copy.ai n'offre pas d'intégrations tierces

L'assistance n'est disponible que par e-mail

Prix de Copy.ai

Free

Pro: 36$/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement

36$/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

Check out these Outils de détection de l'IA !

5. Écriture

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Writesonic.jpg Outil Writesonic de génération de descriptions de produits /$$$img/

Via WritesonicWritesonic est un outil d'écriture IA polyvalent. Il gère les blogs, les textes d'e-mail, les textes publicitaires, et bien plus encore. Pour les entreprises de commerce électronique, vous pouvez utiliser Writesonic pour composer des descriptions de produits, des listes de fonctionnalités et des titres.

Writesonic demande un peu plus d'informations de base que les autres générateurs de descriptions de produits, de sorte qu'il y a plus de chances qu'il génère un contenu de haute qualité avec moins de modifications en cours. Si vous êtes trop débordé pour trouver des mots-clés pertinents, Writesonic génère même des listes de mots-clés pour vos descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Modèles de rédaction IA spécifiques à la plateforme

Générateur de pages d'atterrissage

Résumeur de texte

Limites de Writesonic

La tarification basée sur le nombre de mots pourrait gêner les grandes marques de commerce électronique

Writesonic propose différents "types de qualité", ce qui signifie que vous devrez peut-être payer plus cher pour des descriptions de meilleure qualité

Prix de Writesonic

Essai gratuit

Pro: 12,67 $/mois pour 100 000 mots

12,67 $/mois pour 100 000 mots Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

6. CopySmith

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Générateur de description de produit Copysmith /$$$img/

Via CopySmith Alors que certains des autres générateurs de descriptions de produits de cette liste composent des textes pour à peu près n'importe quoi, CopySmith se spécialise dans les textes de commerce électronique pour les spécialistes du marketing.

Contrairement à d'autres rédacteurs IA, CopySmith vous permet d'importer un catalogue de produits existant et de publier une copie générée par l'IA sur votre site directement à partir de sa plateforme. Il s'intègre à BigCommerce, Shopify et Amazon pour rendre le processus de rédaction de descriptions aussi simple que possible.

Les meilleures fonctionnalités de CopySmith

Génération de contenu en masse

Accent mis sur le commerce électronique

Gestion du catalogue de produits àgarder le contrôle de votre catalogue de produits Limites de CopySmith

Il peut être coûteux pour les grandes équipes de créer des descriptions de produits à l'échelle

Vous devez payer plus pour l'accès à l'API, le style et le ton, les vérifications de plagiat et d'autres fonctionnalités qui sont gratuites sur d'autres plateformes

Prix de CopySmith

Starter: 19$/mois pour un utilisateur

19$/mois pour un utilisateur Pro: 49$/mois pour cinq utilisateurs

49$/mois pour cinq utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (10+ commentaires)

4.3/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (20+ avis)

7. Hypoténuse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hypotenuse-AI.jpg Hypoténuse Exemples de descriptions de produits IA /$$$img/

Via Hypoténuse À ne pas confondre avec vos devoirs de géométrie au lycée, Hypotenuse est un générateur de descriptions de produits construit avec le référencement à l'esprit dès le départ. Il peut gérer beaucoup plus que le contenu ecommerce, mais grâce à ses intégrations Shopify, Hypotenuse est un choix solide pour les équipes de produits qui travaillent dans Shopify.

Utilisez Hypotenuse pour paraphraser les descriptions de produits, rédiger des pages de détails sur les produits et publier le tout sur votre vitrine Shopify en un seul clic. Il propose également différentes variations de description pour générer des textes frais et intéressants qui n'ennuieront pas les acheteurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse

Intégration avec Shopify et API

Variations de texte prêtes à l'emploi pour rédiger des descriptions de produits convaincantes

Génération de contenu en masse

Limites de l'hypoténuse

Hypotenuse peut ne pas convenir si vous n'utilisez pas Shopify

Hypotenuse génère des textes très courts

Il n'y a pas de modèles

Prix de Hypotenuse

**24$/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

Croissance: 49$/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement

49$/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (4 commentaires)

4.4/5 (4 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

8. Descrii

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Descrii.jpg Générateur de description de produit : Descrii /$$$img/

Via Descrii Descrii est spécialisé dans la rédaction de textes marketing à partir de zéro. Il sait comment faire un brainstorming sur des sujets, rédiger des textes commerciaux sur des solutions qui soulagent la douleur et mettre en valeur les avantages des produits. Nous apprécions le fait que Descrii génère des métadonnées pour vous, ce qui accélère certainement l'optimisation SEO de la rédaction des descriptions de produits.

Pour utiliser Descrii, indiquez-lui le type de texte que vous souhaitez générer, fournissez un nom général et une description, puis cliquez sur "générer" Si vous souhaitez une option différente, cliquez à nouveau sur "générer" et Descrii actualisera son résultat.

Les meilleures fonctionnalités de Descrii

Génération de métadonnées

Formules d'équipes commerciales intégrées

Copie d'annonce numérique

Limites de la description

Certains utilisateurs signalent que l'IA de Descrii fait des erreurs de grammaire ou d'orthographe

Il est difficile de trouver des informations précises sur les prix

L'application n'est actuellement assistée que par l'anglais

Prix de Descrii

Essai gratuit

Accès illimité: 29$/mois pour 900 descriptions

29$/mois pour 900 descriptions Enterprise: Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Outils rapides de Picsart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Quicktools-by-Picsart.jpg Quicktools by Picsart /$$$img/

Via Picsart

Besoin d'un générateur gratuit de descriptions de produits ? Quicktools est un générateur de description de produit IA de Picsart que vous pouvez utiliser 100% gratuitement. Tout ce dont vous avez besoin est le nom de votre produit. Il vous suffit de le coller dans Quicktools et le générateur de description de produit produira une description pour vous.

S'agira-t-il de la meilleure description que vous ayez jamais lue ? Peut-être, peut-être pas. On en a pour son argent, et cet outil est _$$a gratuit. Pour créer des descriptions de produits de qualité, ajoutez des mots-clés, choisissez un ton et prévoyez des limites, comme le nombre de caractères.

L'utilisation et la rédaction de descriptions de produits sont gratuites

Placement automatique des mots-clés

Convivialité

Il n'a pas la puissance de feu des rédacteurs de descriptions IA plus avancés

Il ne permet pas l'intégration de tiers pour le commerce électronique

Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. B12

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/B12.jpg Générateur de descriptions de produits gratuits B12 /$$$img/

Via B12 B12 est un autre générateur gratuit de descriptions de produits. Pour générer une copie, ajoutez le nom de votre produit, des mots-clés, votre secteur d'activité, votre emplacement et des informations.

B12 traite cet outil comme un aimant à prospects, donc bien qu'il soit techniquement gratuit, vous commencerez à recevoir des e-mails de B12 par la suite. Cela n'est pas rédhibitoire, mais il est important de noter que cet outil a des pièces jointes.

B12 présente son générateur de descriptions de produits gratuit comme un bon point de départ pour les équipes chargées des produits. Si vous préférez rédiger le texte vous-même et que vous avez simplement besoin d'inspiration, il s'agit d'un outil solide pour ce travail.

Les meilleures fonctionnalités de B12

Il est gratuit

Il tient compte du secteur d'activité et de l'emplacement

Les limites de B12

Il ne permet pas la création de contenu en masse

Il y a des problèmes de confidentialité puisqu'il s'agit d'un aimant à prospects

Prix du B12

Free

G2: 4.2/5 (20+ commentaires)

4.2/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (110+ commentaires)

Nous venons donc de couvrir 10 générateurs de descriptions de produits. Maintenant, parcourons comment écrire de superbes descriptions de produits avec l'IA.

Choisir son ton et s'y tenir

Lorsque vous utilisez un générateur de description de produit de l'IA, la plateforme vous demandera quel ton vous préférez. Il se peut que vous ayez le choix entre cinq options ou plus. Vous devez être cohérent avec votre ton, quelle que soit la plateforme que vous utilisez.

Quelques tons à choisir sont :

Sarcastique

Professionnel

Informatif

Quel que soit le ton que vous choisissez, veillez à ce qu'il corresponde à votre marque et aux produits que vous vendez. Par exemple, si vous vendez des portefeuilles en cuir souple, un ton amusant et sarcastique pourrait ne pas convenir.

N'ayez pas peur d'apporter des modifications en cours

Les meilleurs générateurs de descriptions de produits commettront toujours des erreurs et ne tiendront pas compte de tous les scénarios ou variables possibles. Ce n'est pas grave - c'est à cela que sert la modification en cours par des humains ! Lorsqu'une description de produit générée par l'IA apparaît dans votre file d'attente, scrutez-la à la recherche d'erreurs, assurez-vous qu'elle s'aligne sur la voix de votre marque et ajustez-la si nécessaire.

$$$a$ Fixer une limite de caractères

Les descriptions de produits sur la plupart des sites de commerce électronique sont limitées à 250 ou 300 caractères. Si vous ne fixez pas de limite de caractères lorsque vous utilisez un outil de génération de descriptions de produits IA, le résultat pourrait largement dépasser cette quantité. Dans ce cas, modifiez la copie générée par l'IA ou choisissez un autre générateur de descriptions de produits IA qui tient compte des limites de caractères.

Mettre l'accent sur les avantages

Lorsque vous rédigez des descriptions de produits, concentrez-vous sur les avantages du produit. Qu'est-ce qu'il va faire pour votre client ? Pourquoi devrait-il l'acheter ? Comment sa vie va-t-elle s'améliorer après l'avoir acheté ? Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités comme éléments d'assistance, mais limitez-les au minimum.

Rédiger un meilleur contenu marketing avec les générateurs de descriptions de produits

L'entreprise de commerce électronique évolue rapidement. En tant que chef de produit vous devez non seulement concevoir des produits géniaux, mais aussi attirer davantage de clients potentiels grâce à des textes dignes d'une star.

Concilier les besoins des acheteurs et les exigences des moteurs de recherche n'est pas une mince affaire. Alors que les générateurs de descriptions de produits IA de cette liste vous aideront à gagner du temps, ClickUp est la seule option qui génère des copies IA, gère les flux de travail et inclut des modèles en un seul endroit.

Mais ne nous croyez pas sur parole : S'inscrire à ClickUp dès maintenant et gratuitement pour faire un essai !