10 Meilleures alternatives et concurrents de Copy AI 2024

L'IA de copie est un outil technologique qui permet au contenu aux équipes de contenu de gagner du temps et produisent un contenu à plus forte conversion. Comme pour la plupart des d'autres outils de rédaction d'IA sur le marché, ils sont relativement nouveaux dans le jeu - mais ils se sont déjà fait un nom.

Les utilisateurs apprécient le fait que Copy AI facilite le brainstorming d'un slogan d'entreprise, simplifie la prospection par e-mail à froid et rédige des articles de blog sur le référencement programmatique. Les outils de génération d'idées comptent parmi les meilleures fonctionnalités. Ils permettent de surmonter l'angoisse de la page blanche et d'esquisser de nouvelles idées de contenu en un clin d'œil.

Bien qu'utile, Copy AI tombe à plat si vous aimez introduire des tonnes d'informations dans les messages de l'IA. Les options de saisie limitées le rendent moins utile pour les articles de leadership éclairé et les contenus de recherche approfondie.

Mais ce n'est pas le seul jeu en ville. 👀

Ce guide passe en revue les meilleures alternatives à Copy AI, y compris les détails sur les principales fonctionnalités, les limitations, les prix et les critiques de chaque concurrent afin que vous puissiez vous procurer le meilleur outil pour votre équipe.

Que rechercher dans les alternatives à Copy AI ?

Choisir Outils de création de contenu par l'IA est l'un des moyens les plus rapides d'améliorer la productivité des jeux, mais il n'est pas toujours facile de déterminer quelle option correspondra le mieux au style de votre équipe. Il n'est pas toujours facile de trouver l'option qui conviendra le mieux au style de votre équipe. Trouver les bonnes fonctionnalités tout en équilibrant votre budget rend le processus délicat. Simplifiez le processus en vous posant les questions suivantes :

La version gratuite de l'applicationoutil de génération de contenu répond-elle à mes besoins ? Dois-je passer à un niveau supérieur et quelle sera l'incidence sur mon budget ?

de l'applicationoutil de génération de contenu répond-elle à mes besoins ? Dois-je passer à un niveau supérieur et quelle sera l'incidence sur mon budget ? L'ensemble de l'entreprise utilisera-t-elle des outils de rédaction assistée par ordinateur ? Seulement quelques départements ? Quelques membres de l'équipe seulement ?

Quels types de contenu l'outil vous permettra-t-il de générer ? Avez-vous besoin d'intégrations avec d'autres applications et produits essentiels à votre activité ?

l'outil vous permettra-t-il de générer ? Avez-vous besoin d'intégrations avec d'autres applications et produits essentiels à votre activité ? L'outil potentiel offre-t-il les fonctionnalités les plus importantes pour vos objectifs de contenu ?

Les meilleures alternatives à Copy.ai varient en fonction de vos priorités, de la façon dont vous utilisez les outils au quotidien et de votre budget. Lisez la suite pour trouver une répartition des meilleurs concurrents de Copy.ai qui rendra votre décision plus facile (et plus rapide !).🙌

Les 10 meilleures alternatives à Copy AI à utiliser en 2024

Prêt ? Prêt ? Partez ! Voici les meilleures alternatives à l'IA de copie pour stimuler la productivité et rendre vos abeilles ouvrières encore plus performantes. 🐝

utiliser l'IA de ClickUp

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'IA de ClickUp https://clickup.com/fr-FR/blog/66234/logiciel-d'aide-a-la-redaction/ l'assistant d'écriture /%href/

pour réviser, résumer et améliorer votre contenu

Nous ne tarissons pas d'éloges sur ClickUp, mais nous ne sommes pas les seuls ! Nos outils d'IA font le buzz dans la ruche, avec des magazines d'actualité économique tels que Fast Company fait l'éloge des fonctionnalités et des gains de productivité offerts par nos outils.

Et ce n'est pas une surprise. ClickUp AI est un assistant de rédaction utilisé par un large éventail de services pour créer du contenu qui stimule l'activité. Les équipes de vente aimeront utiliser cet outil pour rédiger des courriels de sensibilisation, tandis que les équipes chargées des produits et de la communication seront ravies d'utiliser cet outil l'utilisent pour créer des plans de test et des études d'utilisateurs. Les équipes marketing gagnent du temps en créant des briefs pour les rédacteurs et en rédigeant des études de cas pour soutenir les campagnes de marketing.

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

Qu'il s'agisse de trouver des idées, de rédiger des pages d'atterrissage ou de créer du contenu long format pour votre public cible, L'assistant de rédaction de ClickUp AI vous rend plus efficace. Au lieu de passer 30 minutes à trouver des idées, branchez quelques phrases et vous aurez de nouvelles perspectives en quelques secondes. Cela vous libère du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches.📚

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Les utilisateurs payants ont accès à plus de 100 outils de recherche adaptés aux différents départements de l'entreprise. Après avoir choisi parmi les différents outils de département, sélectionnez les menus déroulants pour le ton de la voix et les entrées afin de créer le type de contenu dont vous avez besoin

Accédez facilement à la pageL'outil AI en tapant /AI et commencez instantanément à générer des idées et à rédiger du contenu sur un sujet spécifique

Générez des actions pour assigner facilement des tâches aux autres membres de l'équipe et rationalisez votre processus de création de contenu court ou long

Utilisez la barre d'outils ClickUp AI pour améliorer votre rédaction en surlignant simplement n'importe quel texte dans ClickUp. L'outil opère sa magie en quelques secondes, en proposant des suggestions pour rendre le contenu plus court ou plus long, ou pour améliorer l'orthographe et la grammaire

Génération de texte par l'IA

Limites de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas disponibles sur mobile...pour l'instant

Le plan ClickUp Free Forever n'offre que 5 espaces, ce qui le rend difficile pour les équipes (mais vous pouvez obtenir une version d'essai gratuite d'un plan payant)

Prix de ClickUp

Ajoutez facilement ClickUp AI à n'importe quel espace de travail payant pour seulement 5$ par membre et par mois.

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur entreprise : 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,500+ reviews)

4.7/5 (6,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ commentaires)

2. Jasper

via Jasper L'outil de copywriting Jasper AI est un outil d'aide à la rédaction application de création de contenu qui affirme que vous passerez 80 % de temps en moins sur les brouillons, un rêve pour les créateurs de contenu et les équipes de marketing.

Comme la plupart des outils de rédaction par IA, l'entreprise travaille constamment à l'amélioration de ses produits. Les anciens plans Boss Mode et Starter ont été supprimés et les utilisateurs ont désormais le choix entre trois niveaux différents. Il est donc plus facile de trouver une option adaptée à votre budget.

Cette alternative à Copy AI s'intègre à Google Chrome pour une création de contenu rapide. Parcourez leur bibliothèque de modèles où vous trouverez des mises en page pour plus de 50 cas d'utilisation différents, qu'il s'agisse de contenu long format, de texte pour les annonces Google, de contenu écrit pour les courriels, ou d'un texte pour un site Web descriptions de produits .

Jasper meilleures caractéristiques

L'outil vous permet de saisir le ton de voix que vous souhaitez, ce qui facilite l'intégration de votre marque et de votre style dans chaque élément de contenu

Améliorez facilement la grammaire, l'orthographe et la structure des phrases grâce à l'outil de reformulation et à la fonctionéditeur de documents sur le site web. Il s'intègre également à Grammarly, ce qui vous permet d'incorporer des contrôles de grammaire et de plagiat directement dans le contenu généré par Jasper, sans avoir à changer d'onglet

Cinq modèles facilitent la création d'un large éventail de contenus, notamment des articles de blog, des commentaires sur les produits, des textes publicitaires, des légendes de photos et des courriels

Aidez votre contenu à se classer dans les moteurs de recherche à l'aide de l'outil de saisie de mots-clés SEO, qui permet de suivre jusqu'à trois mots-clés dans l'ensemble de votre contenu

Jasper Art pourArt généré par l'IA Les limites de Jasper

Il n'y a pas de mode hors ligne, vous ne pouvez donc pas travailler lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet

Les prix ont tendance à être plus élevés que ceux de certains concurrents, et vous devrez toujours payer pour des modules complémentaires, même avec des plans de haut niveau

Prix de Jasper

Créateur: À partir de 39 $/mois (un utilisateur)

À partir de 39 $/mois (un utilisateur) Équipes : à partir de 99 $/mois (trois utilisateurs, avec possibilité d'en ajouter jusqu'à sept autres)

Entreprises : Tarification personnalisée (à partir de 10 membres d'équipe)

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

Check out these Jasper AI alternatives !

3. Copysmith

via Copysmith Copysmith est un site de commerce électronique logiciel de copywriting qui vous aide à augmenter vos ventes grâce à un contenu de haute qualité. Le rédacteur AI utilise la technologie GPT-3 pour générer du matériel écrit allant du contenu long format comme les articles de blog optimisés pour le référencement, aux textes de marketing comme les courriels et les présentations.

Les fonctionnalités de Copysmith vous permettent de montrer qui vous êtes en tant qu'entreprise de la manière dont vous le souhaitez. En quelques clics, vous pouvez générer du contenu dans le ton de votre marque. Ensuite, rendez-le encore plus personnel en demandant à cette alternative de copy AI de créer du contenu spécifiquement pour votre public en fonction de sa localisation, de son taux d'engagement et de ses centres d'intérêt.

Les meilleures caractéristiques de Copysmith

Copysmith offre des dizaines d'intégrations avec des outils populaires, y compris Shopify, Zapier, Magento, Amazon, et plus encore

L'intégration de leur API vous permet de développer vos propres solutions pourhacker la productivité et stimuler votre activité

L'accent mis sur la rédaction de textes pour le commerce électronique permet aux propriétaires d'entreprises de créer facilement des descriptions de produits en vrac, des FAQ et des descriptions de produits en quelques minutes

Utilisez la voix de la marque etOutils de référencement AI pour optimiser vos produits en vue de leur vente sur votre propre site Shopify ou sur des sites affiliés comme Amazon

L'interface intuitive est rationalisée et facile à naviguer, de sorte qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage abrupte pour utiliser le produit

Limites de Copysmith

Le plan Starter limite les utilisateurs à 20 000 mots générés par mois, et la génération de contenu produit en masse n'est disponible qu'au niveau de prix Pro

Il n'y a pas de plan gratuit, mais il existe une option d'essai gratuit

Certains utilisateurs rencontrent des bogues où l'outil d'IA n'interprète pas correctement leurs mots-clés ou leurs invites

L'outil est efficace pour produire du contenu créatif, mais il nécessite une vérification rigoureuse des faits

Prix de Copysmith

Débutant: 19 $/mois

19 $/mois Pro: 49 $/mois

49 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ commentaires)

Bonus : Check out 7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

4. Writesonic

via Writesonic La plateforme d'écriture AI de Writesonic accélère l'exécution des projets en réduisant le temps nécessaire pour trouver des idées et rédiger du contenu. En utilisant GPT-4 pour tous les plans payants, vous aurez les dernières technologies à portée de main.✨

Leurs fonctionnalités sont décomposées pour se concentrer sur les équipes de marketing, les sites de commerce électronique, les entrepreneurs et les écrivains. Que vous créiez une page d'atterrissage pour aider les utilisateurs à comprendre votre entreprise, que vous souligniez les avantages d'un produit spécifique ou que vous rédigiez un article de blog pour expliquer des concepts complexes, l'outil de Writesonic permet de gagner du temps et de rendre votre équipe plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Avec plus de 100 fonctionnalités, dont un vérificateur de plagiat, des commandes vocales et des fonctions de conversion de texte en art, il existe des dizaines de façons d'améliorer votre contenu

La technologie GPT-4 vous permet d'écrire sur des événements d'actualité, qui n'étaient pas à jour avec les versions précédentes comme GPT-3

Grâce aux extensions Google Chrome et aux intégrations avec Twitter, LinkedIn et d'autres, il n'a jamais été aussi facile d'adapter votre contenu à d'autres canaux

Une vaste bibliothèque de modèles contient à peu près tous les types de contenu que vous souhaitez créer, ce qui vous permet de gagner du temps lors de l'élaboration des plans et des mises en page

Limites de Writesonic

Le plan tarifaire de l'essai gratuit est limité à un seul utilisateur

Vous devez utiliser des crédits pour chaque type de contenu que vous créez, ce qui rend difficile la planification à l'avance de grandes quantités de contenu (découvrez ces alternatives à Writesonic!)

Prix de Writesonic

Essai gratuit: Un utilisateur peut utiliser jusqu'à 10 000 mots

Un utilisateur peut utiliser jusqu'à 10 000 mots **A partir de $12.67/mois pour un utilisateur utilisant jusqu'à 60,000 mots

Sur mesure: Prix spéciaux pour les équipes et les entreprises

G2: 4.7/5 (1,700+ reviews)

4.7/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

Bonus: Logiciel de newsletter !

5. Mot quelconque

via Tout mot Anyword est un outil de rédaction AI conçu pour les blogueurs et les spécialistes du marketing. Cet outil facilite la création de contenus de marketing à la performance, comme les campagnes PPC, ainsi que de contenus de marketing traditionnels, comme les blogs, les pages d'atterrissage et les courriels.

Alternative plus simple à Copy AI, cet outil est idéal pour les petites entreprises et les particuliers qui souhaitent utiliser le contenu généré par l'intelligence artificielle pour augmenter le trafic et les conversions. Cet outil simple n'est pas encombré par des centaines d'intégrations et de fonctionnalités spéciales. Il s'agit d'une approche simple pour générer du contenu axé sur le marketing.

Les meilleures caractéristiques d'Anyword

L'outil de notation d'Anyword vous permet d'évaluer les titres, les descriptions de produits, les paragraphes et les lignes d'objet afin de sélectionner facilement celui qui est le plus susceptible de donner les meilleurs résultats

Quatre modes différents (AIDA, PAS, Liste et Créatif) facilitent l'élaboration d'idées et la structuration du contenu comme vous le souhaitez

L'interface épurée est facile à utiliser, même pour les débutants qui n'ont jamais joué avec un rédacteur d'IA auparavant

Limitations d'Anyword

L'outil est créatif mais nécessite beaucoup de vérification des faits

Certains utilisateurs ont trouvé que la fonction de vérification du plagiat n'était pas toujours précise et nécessitait une supervision

Il n'y a pas de tarifs illimités

Prix d'Anyword

Débutant: À partir de 24 $/mois

À partir de 24 $/mois Data-Driven: À partir de 83 $/mois

Anyword évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (1,100+ reviews)

4.8/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (360+ avis)

6. Nichesss

via Nichesss Nichesss est un outil de rédaction basé sur la technologie de l'IA conçu pour les spécialistes du marketing de contenu et les gestionnaires de médias sociaux afin de stimuler leur productivité. L'outil d'apprentissage automatique propose 150 modèles pour tout créer, des articles de blog de longue durée aux méta-descriptions, en passant par les annonces Google et les notes de synthèse.

Ajoutez cet outil de contenu à votre automatisation du flux de travail afin de libérer du temps pour travailler sur d'autres projets et produire du contenu plus rapidement.🛠️

Les meilleures caractéristiques de Nichesss

Les rapports de niche distinguent cet outil d'IA des autres. Utilisez cette fonctionnalité pour trouver des clients potentiels et identifier les différents segments de votre public cible afin de créer le contenu le plus informatif possible

Naviguez par type d'activité pour identifier les différents types de contenu et ce que les utilisateurs de ces publics recherchent

L'éditeur de contenu long format vous permet de créer des articles de blog volumineux en quelques secondes

Limites des Nichesss

L'algorithme ne traite pas les données aussi bien qu'un humain, vous devrez donc réviser et vérifier les faits pour chaque élément de contenu

Les utilisateurs ont constaté qu'ils devaient utiliser un vérificateur de plagiat tiers pour s'assurer que le contenu était original

L'essai gratuit peut être un peu limité

Prix des Nichesss

Débutant: 19 $/mois

19 $/mois Intermédiaire: 39$/mois

39$/mois Pro: 99$/mois

Nichesss ratings and reviews

G2: 4.5/5 (4 commentaires)

4.5/5 (4 commentaires) Capterra: NA

7. Type de poivre

via Type de poivre Cet assistant de rédaction IA de Peppertype est conçu pour les indépendants et les petites équipes de rédaction de contenu, mais il est également utilisé par les grandes équipes de production de contenu. Vous pouvez ensuite utiliser cette alternative à Copy AI pour rédiger du contenu pour les réseaux sociaux, les blogs, les descriptions de produits et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités de Peppertype

Le vérificateur de plagiat, l'outil de grammaire et l'éditeur de style vous permettent de créer des contenus informatifs et agréables à lire sans trop de difficultés

Les indicateurs d'engagement et les audits automatisés vous indiquent les éléments de contenu les plus performants afin de stimuler les conversions et de rendre votre contenu plus attrayant

Les intégrations avec WordPress facilitent la publication de contenu long format lorsque vous êtes prêt

Suivi du retour sur investissement du contenu etatteindre les KPI dans le tableau de bord intuitif

Limites du type Peppertype

Les plans tarifaires sont plus chers que les autres alternatives de Copy.ai (mais il y a une option d'essai gratuit)

Il y a des limitations de contenu, et il n'y a pas desuccès client n'est en mesure d'offrir un soutien supplémentaire

Prix du type Peppertype

Premium: 399 $/mois pour trois utilisateurs, puis 49 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

399 $/mois pour trois utilisateurs, puis 49 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire Enterprise : Tarification personnalisée pour les grandes entreprises

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

8. Mot de passe

via Mot de passe Dashword est un générateur de contenu IA qui permet aux utilisateurs de créer des briefs, d'optimiser le contenu et de contrôler le succès, le tout en un seul endroit. Comme d'autres Outils de rédaction assistée par ordinateur avec Copy AI, cette alternative convient mieux aux équipes qui cherchent à créer des articles de blog et du contenu SEO de longue haleine. Il propose un tableau de bord et une interface simples, éliminant les ajouts fantaisistes et les fonctionnalités dont les freelances et les blogueurs n'ont pas besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Dashword

Le Content Brief Builder affiche les grandes lignes, les mots-clés et les FAQ des concurrents pour développer des idées de contenu et des mises en page

L'optimisation est plus facile et plus rapide que jamais puisque vous obtenez des commentaires en temps réel sur les mots-clés SEO et la qualité du contenu directement dans l'application

Identifiez les articles peu performants et suivez le classement des mots-clés après publication à l'aide de l'outil de surveillance du contenu

Limitations de Dashword

Il n'y a que deux plans tarifaires, ce qui ne permet pas de personnaliser l'outil pour les équipes

La simplicité de l'outil est un avantage pour certains, mais limite les équipes qui souhaitent créer du contenu autre que des articles de blog à contenu long

Prix de Dashword

Démarrage: 99 $/mois

99 $/mois Entreprise: À partir de 349 $/mois

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Rytr

via Rytr Rytr propose un outil de rédaction AI qui a été utilisé par plus de 5 millions de personnes, y compris des rédacteurs, des entrepreneurs et des particuliers. L'interface est rapide et facile à utiliser.

Commencez par créer un cas d'utilisation, par exemple un article de blog, modèle de média social ou un courriel publicitaire. Ensuite, ajoutez des données contextuelles ou une invite et demandez à Copy AI de rédiger votre contenu en quelques secondes.

Rytr meilleures fonctionnalités

Plus de 40 cas d'utilisation et modèles facilitent la rédaction d'un large éventail de contenus pour différents publics

Adoptez le ton qui vous convient grâce à plus de 20 options vocales

Utilisez des formules de copywriting telles que PAS et AIDA pour générer un contenu qui nécessite moins d'édition de la part de votre équipe

L'outil de rédaction AI propose 30 langues différentes pour rédiger des contenus longs destinés à des publics nationaux ou étrangers 🌏

Limites de Rytr

Les limites de caractères signifient que vous ne pouvez pas créer autant de contenu que vous le souhaitez

Le plan illimité n'autorise qu'un seul utilisateur

L'outil ne permet pas de créer des descriptions web ou des campagnes d'e-mailing

Prix de Rytr

Gratuit Plan

Économique: 9$/mois

9$/mois illimité: 29$/mois

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9 commentaires)

10. ClosersCopy

via ClosersCopy ClosersCopy est un outil de rédaction AI conçu pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs de contenu qui cherchent à créer des articles de blog SEO et d'autres textes marketing. Cette alternative à Copy AI utilise sa propre intelligence artificielle pour générer du contenu, ce qui signifie que vous obtiendrez probablement des résultats différents que si vous utilisez un outil formé sur GPT. Avec plus de 700 cadres, les options sont presque infinies pour créer un contenu unique qui servira vos lecteurs.

ClosersCopy meilleures caractéristiques

La vaste bibliothèque de plus de 50 modèles dans 127 langues vous permet de créer différents types de contenu en quelques minutes

Au lieu de GPT-3, ils utilisent leur propre algorithme d'IA pour créer un contenu unique (idéal pour les descriptions de produits et pour générer des textes publicitaires) que vous ne trouverez pas sur d'autres sites

ClosersLimitations de la copie

La fonction "insights" est limitée, ce qui rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble approfondie de la performance du contenu

L'absence de vérificateurs de grammaire ou de plagiat signifie que vous devez faire le gros du travail lorsqu'il s'agit d'éditer le contenu

Prix de ClosersCopy

Power: $49.99/mois

$49.99/mois SuperPower: 79,99 $/mois

79,99 $/mois Super Power Squad: 99,99 $/mois

ClosersCopy ratings and reviews

G2: 3.8/5 (7 commentaires)

3.8/5 (7 commentaires) Capterra: NA

Gagnez du temps tout en rédigeant du contenu de qualité avec la meilleure alternative Copy AI

Rédiger un contenu de qualité n'est plus aussi difficile qu'auparavant grâce aux logiciels de rédaction assistée par ordinateur (IA). Avec ces outils d'apprentissage automatique, vous écrirez plus de contenu, plus rapidement, ce qui vous permettra d'étendre votre portée et d'augmenter les conversions sur votre site.

Lorsque vous choisissez une alternative à l'IA Copy, assurez-vous qu'elle possède des fonctionnalités qui augmenteront certainement votre productivité. Télécharger l'application ClickUp aujourd'hui et commencez à créer du contenu de qualité en une fraction du temps grâce à notre outil d'aide à la rédaction AI.