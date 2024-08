12 meilleurs outils sans code pour les chefs de produit en 2024

Dans le monde actuel de la gestion des produits, qui évolue rapidement, disposer des bons outils peut faire toute la différence dans votre capacité à créer et à fournir des produits exceptionnels. Outils sans code ont changé la donne, permettant aux chefs de produit de rationaliser leurs flux de travail, d'améliorer la collaboration et de donner vie à leurs idées sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies.

Dans ce billet, nous allons explorer les meilleurs outils no-code pour les chefs de produit, en plongeant dans leurs principales caractéristiques, avantages et limites, et en discutant de la façon de choisir la solution parfaite pour vos besoins spécifiques ! 🚀

Que sont les outils sans code pour les chefs de produit ?

Essayez-vous de jongler avec les feuilles de route des produits vous avez l'habitude de travailler avec les utilisateurs, les retours d'information des clients, la collaboration des équipes et l'établissement de priorités, tout en cherchant à offrir la meilleure expérience utilisateur possible pour votre produit ?

Diriger une équipe de gestion de produits performante n'est pas une mince affaire.

Avec l'évolution constante du paysage technologique, les gestionnaires de produits doivent se tenir au courant des dernières tendances et des derniers outils, tout en gardant l'utilisateur final au centre de leurs préoccupations.

Le volume des tâches et des responsabilités peut être écrasant et empêcher même les PM les plus expérimentés, dotés d'excellentes compétences en matière de gestion de produits, de se concentrer sur le développement de leurs produits et de leurs services compétences en matière de gestion de produits de réaliser leurs objectifs de manière efficace.

Et ne nous voilons pas la face : vous ne pouvez pas tout faire manuellement, quelles que soient les compétences de votre équipe. C'est pourquoi vous avez besoin des meilleurs outils "no-code" dans votre arsenal.

COMPRENDRE LES OUTILS NO-CODE ET LES OUTILS LOW-CODE OUTILS LOW-CODE Microsoft Power Apps est un exemple de plateforme de développement "low-code" qui permet de développer rapidement des applications. Les outils à code réduit tels que Power Apps peuvent être utilisés par des personnes n'ayant aucune connaissance en matière de codage. Cependant, le problème est que vous aurez toujours besoin d'un développeur pour sceller l'accord à un moment ou à un autre.

Avantages des outils sans code pour les chefs de produit

L'adoption d'outils sans code peut changer la donne pour les chefs de produit, en transformant la manière dont ils abordent leurs tâches quotidiennes et leurs objectifs à long terme. Voici quelques-uns des principaux avantages que les outils sans code apportent aux chefs de produit :

1. Développement accéléré

Les outils sans code permettent aux chefs de produit de publier des prototypes, d'effectuer des itérations rapides et de lancer des produits plus rapidement modèles de lancement de produits sans dépendre des ressources de développement. Cela permet de réduire considérablement le temps de mise sur le marché et de rester en phase avec les besoins en constante évolution des clients.

2. Collaboration renforcée

Les plateformes sans code favorisent une meilleure communication et collaboration entre les équipes interfonctionnelles . En éliminant les barrières entre les parties prenantes techniques et non techniques, ces outils garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui se traduit par un processus de développement de produits plus cohérent.

3. Une créativité renforcée

Grâce aux outils "no-code", les chefs de produit peuvent expérimenter de nouveaux produits idées et concepts sans se soucier des contraintes techniques. Cette liberté stimule l'innovation et aide les gestionnaires de produits à offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs.

4. Rentabilité

En minimisant la nécessité d'un codage et d'un développement approfondis, les outils "no-code" peuvent réduire de manière significative le coût global du développement des produits, ce qui permet aux chefs de produit d'allouer les ressources de manière plus efficace.

5. Évolutivité et flexibilité

Les plateformes sans code offrent aux chefs de produit la possibilité de faire évoluer leurs applications et d'apporter facilement des modifications à la volée. Cette flexibilité garantit que les produits peuvent s'adapter à l'évolution des demandes du marché et des besoins des utilisateurs.

L'intégration d'outils sans code dans votre boîte à outils de gestion des produits peut améliorer considérablement l'efficacité, la communication et l'innovation, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs produits et des clients plus satisfaits.

Ne manquez pas l'occasion de faire passer votre gestion de produits à la vitesse supérieure grâce à ces outils puissants !

Bonus: Outils de codage de l'IA

Qu'est-ce qui fait un bon outil No-Code pour les Product Managers ?

Il est essentiel de sélectionner le bon outil no-code pour maximiser les avantages qu'il offre aux chefs de produit. Mais face à la multitude d'options disponibles, il est essentiel de savoir quels sont les facteurs qui permettent à un outil no-code de se distinguer des autres.

Voici quelques aspects clés à prendre en compte lors de l'évaluation des outils no-code pour les chefs de produit :

✅ Interface intuitive

✅ Fonctionnalité complète

✅ Intégrations transparentes

✅ Personnalisation et extensibilité

sécurité et conformité robustes

communauté et support actifs

En gardant ces facteurs à l'esprit, vous pouvez sélectionner en toute confiance un outil no-code qui vous permettra, à vous et à votre équipe de gestion des produits, d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement et plus efficacement. ⚡️

12 meilleurs outils no-code pour les chefs de produit en 2024

Plongeons dans les meilleurs outils no-code pour les chefs de produit qui vous aideront à rationaliser votre flux de travail, à prendre des décisions éclairées et à porter votre produit vers de nouveaux sommets. 📈

1. Cliquez sur #### Meilleur outil sans code pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe et la productivité

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre diagramme de Gantt personnalisé calendrier de projet avec l'affichage du diagramme de Gantt

ClickUp est un logiciel tout-en-un outil de gestion de projet construit pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe et la productivité en offrant des fonctionnalités avancées qui permettent de centraliser tout le travail de votre équipe.

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de projet aujourd'hui est sa plateforme entièrement personnalisable, conviviale et sans code. Cela signifie que les équipes de toutes tailles, y compris les solopreneurs, les petites entreprises, les grandes entreprises et tout ce qui se trouve entre les deux, peuvent configurer ClickUp pour s'adapter à leur flux de travail unique et à leurs préférences et l'ajuster à mesure que votre entreprise évolue - aucun codage et aucune compétence technique ne sont nécessaires. 👏

En ce qui concerne les chefs de produit et les équipes, ClickUp peut vous aider avec ce qui suit :

Planification stratégique : Créez un visuel de votre plan, cartographiez les idées et reliez-les aux flux de travail et aux tâches avec..Tableaux blancs ClickUp *Roadmaps et gestion des produits: Créez des feuilles de route claires pour votre équipe avec des cartes heuristiques, des lignes de temps, des diagrammes de Gantt, des listes ou des tableaux

: Créez un visuel de votre plan, cartographiez les idées et reliez-les aux flux de travail et aux tâches avec..Tableaux blancs ClickUp *Roadmaps gestion des produits: Créez des feuilles de route claires pour votre équipe avec des cartes heuristiques, des lignes de temps, des diagrammes de Gantt, des listes ou des tableaux Objectifs : Alignez les objectifs et les buts et restez sur la bonne voie avec ClickUp Goals

: Alignez les objectifs et les buts et restez sur la bonne voie avec ClickUp Goals Collaboration d'équipe : Échangez des commentaires, obtenez des mises à jour en temps réel et restez dans la boucle avec la vue Chat, les commentaires, etc

: Échangez des commentaires, obtenez des mises à jour en temps réel et restez dans la boucle avec la vue Chat, les commentaires, etc Suivi des bogues et des problèmes : Organisez le retour d'information et les priorités etsimplifier le suivi des bogues et des problèmes *Flux de travail et automatisation : Créer un système clair,flux de travail agiles et faites des sprints à travers le développement avec des automatisations

: Organisez le retour d'information et les priorités etsimplifier le suivi des bogues et des problèmes *Flux de travail et automatisation : Créer un système clair,flux de travail agiles et faites des sprints à travers le développement avec des automatisations Rapports en temps réel et suivi des progrès : Suivez les performances et la progression des objectifs avec les tableaux de bord ClickUp

: Suivez les performances et la progression des objectifs avec les tableaux de bord ClickUp Intégrez tous vos outils de feedback et de développement : Créez des boucles de rétroaction client pour éclairer les décisions relatives aux produits grâce aux intégrations pour Zendesk, Intercom et Zapier. Ensuite, suivez la progression du développement avec des intégrations natives pour GitHub, GitLab et Bitbucket

: Créez des boucles de rétroaction client pour éclairer les décisions relatives aux produits grâce aux intégrations pour Zendesk, Intercom et Zapier. Ensuite, suivez la progression du développement avec des intégrations natives pour GitHub, GitLab et Bitbucket Créez votre propre ClickApp personnalisée avec l'API de ClickUp : L'API de ClickUp vous permet de créer vos propres intégrations et applications personnaliséesClickAppsd'intégrer les fonctionnalités de l'outil dans des applications tierces

Utilisez les tableaux blancs ClickUp avec des objets, des tâches, des relations et des autocollants pour collaborer visuellement avec votre équipe

De plus, tout chef de produit et toute équipe peuvent également démarrer le travail et gagner du temps avec ClickUp pour les lancements de produits les mémoires et la planification de la stratégie, ainsi que d'autres modèles pour le lancement de produits modèles de gestion de produits et modèles de marketing produit .

Le modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit de ClickUp comprend des statuts personnalisés, des champs personnalisés, un code couleur et bien plus encore pour aider à visualiser et à suivre chaque élément de votre processus de lancement

Meilleures caractéristiques

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore

: Personnalisez chaque partie de ClickUp et configurez-le pour répondre à vos besoins avec des champs personnalisés, des statuts personnalisés, des ClickApps, et plus encore Plus de 15 vues personnalisées : Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris la chronologie, le tableau, le diagramme de Gantt, etc

: Choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, y compris la chronologie, le tableau, le diagramme de Gantt, etc Fonctionnalité de glisser-déposer : Cette fonctionnalité permet d'effectuer des changements dans votre espace de travail ClickUp plus facilement et plus rapidement. Il suffit de glisser et de déposer des éléments sans aucune compétence technique

: Cette fonctionnalité permet d'effectuer des changements dans votre espace de travail ClickUp plus facilement et plus rapidement. Il suffit de glisser et de déposer des éléments sans aucune compétence technique Capacités d'automatisation : Accélérez n'importe quel processus grâce à l'automatisation prédéfinie et créez des recettes personnalisées grâce à l'automatisation ClickUp - aucun codage n'est nécessaire

: Accélérez n'importe quel processus grâce à l'automatisation prédéfinie et créez des recettes personnalisées grâce à l'automatisation ClickUp - aucun codage n'est nécessaire Documentation : Stockez tous les projets,l'étendue du travailet les fichiers liés à l'entreprise avec ClickUp Docs

: Stockez tous les projets,l'étendue du travailet les fichiers liés à l'entreprise avec ClickUp Docs Gestion des ressources : Contrôlez vos ressources avec Workload view

: Contrôlez vos ressources avec Workload view Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour consolider vos applications et rationaliser votre flux de travail

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour consolider vos applications et rationaliser votre flux de travail Disponible sur tous les appareils : Disponible pour les plates-formes de bureau, mobiles (applications Android et iOS), vocales et de navigation

: Disponible pour les plates-formes de bureau, mobiles (applications Android et iOS), vocales et de navigation Guide du gestionnaire de produit : Apprenez àmaximiser ClickUp pour la gestion des produits avec ce guide ultime

: Apprenez àmaximiser ClickUp pour la gestion des produits avec ce guide ultime Bibliothèque de modèles : Choisissez parmi plus de 1 000 modèles pour tous les cas d'utilisation et toutes les équipes, y compris pour les produits,les développeurs de logicielsle marketing,

Limites

Il faut un certain temps pour s'habituer à la vaste gamme de fonctionnalités

Certaines cartes du tableau de bord ne peuvent pas être exportées dans le plan gratuit

Certaines vues ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Tarifs

Gratuit pour toujours: Plan gratuit riche en fonctionnalités

Plan gratuit riche en fonctionnalités Illimité: 5 $ par mois/utilisateur

5 $ par mois/utilisateur **Business : 12$ par mois/utilisateur

Business Plus: 19 $ par mois/utilisateur

19 $ par mois/utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Avis des clients

G2: 4,7 sur 5 (5 680+ commentaires)

4,7 sur 5 (5 680+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (3 540+ avis)

2. Plumeux

Meilleur outil sans code pour construire des formulaires puissants

Construire un formulaire personnalisé avec Feathery Feathery est un puissant générateur de formulaires pour les équipes produit. Cet outil permet aux équipes produit de construire des flux in-app pour l'embarquement des utilisateurs , paiements , applications et bien d'autres choses encore, sans les ressources des développeurs.

Les utilisateurs peuvent créer des formulaires entièrement personnalisables à l'aide d'un éditeur visuel de type Webflow, d'un puissant générateur de logique et de plus de 5 000 intégrations, y compris des outils tels que Segment, Stripe et Firebase.

Meilleures fonctionnalités

Formulaires natifs de la marque : Créez des formulaires personnalisés qui correspondent à l'identité visuelle de votre marque

: Créez des formulaires personnalisés qui correspondent à l'identité visuelle de votre marque Éditeur par glisser-déposer : Créez et modifiez facilement des mises en page à l'aide d'une interface conviviale

: Créez et modifiez facilement des mises en page à l'aide d'une interface conviviale Prise en charge de la logique avancée : Implémentez une logique conditionnelle complexe pour créer des formulaires et des flux de travail dynamiques

: Implémentez une logique conditionnelle complexe pour créer des formulaires et des flux de travail dynamiques Intégration d'applications : Connectez et interagissez avec plus de 5 000 applications pour étendre les fonctionnalités

: Connectez et interagissez avec plus de 5 000 applications pour étendre les fonctionnalités Réagir etJavascript SDKs /%href/* et* /href/* *: Utiliser des kits de développement logiciel conviviaux pour la validation avancée et la logique personnalisée

Limitations

Prend plus de temps à démarrer qu'un simple constructeur de formulaire comme Google Forms

Les intégrations avancées comme Plaid nécessitent un plan payant

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Basique: 50 $ par mois

50 $ par mois Pro: 400 $ par mois

400 $ par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

Product Hunt: 4,7 sur 5 (20+ commentaires)

3. Amplitude

Meilleur outil sans code pour l'analyse des produits

Visualiser des données dans Amplitude pour prendre de meilleures décisions, mieux informées Amplitude est une puissante plateforme d'analyse de produits qui aide les responsables de produits à prendre des décisions fondées sur des données en analysant le comportement des utilisateurs et en comprenant l'impact des fonctionnalités sur l'engagement des utilisateurs.

Grâce à une vision holistique des interactions avec les clients, les équipes peuvent repérer les goulets d'étranglement, identifier les fonctionnalités à succès et élaborer des stratégies efficaces.

De plus, ses capacités d'analyse prédictive offrent des perspectives sur le comportement futur des utilisateurs, ce qui permet aux chefs de produit de garder une longueur d'avance. Cet outil est essentiel pour les chefs de produit qui souhaitent optimiser l'expérience utilisateur et stimuler la croissance.

Meilleures fonctionnalités

Analyse du comportement des utilisateurs : Suivez et analysez la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit afin d'obtenir des informations précieuses

: Suivez et analysez la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit afin d'obtenir des informations précieuses Analyse et segmentation des cohortes : Regroupez les utilisateurs sur la base de caractéristiques ou de comportements communs et analysez ces segments pour obtenir des informations plus ciblées

: Regroupez les utilisateurs sur la base de caractéristiques ou de comportements communs et analysez ces segments pour obtenir des informations plus ciblées Rapports en temps réel : Accédez à des données et des informations actualisées au fur et à mesure pour prendre des décisions opportunes

: Accédez à des données et des informations actualisées au fur et à mesure pour prendre des décisions opportunes Tests A/B et expérimentation : Testez différentes versions de votre produit ou de vos fonctionnalités et comparez leurs performances afin d'optimiser l'expérience et l'engagement des utilisateurs

Limites

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les débutants

Capacités d'exportation de données limitées

Le prix peut être élevé pour les grandes équipes

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Croissance: Demandez une démonstration

Demandez une démonstration Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2: 4,5 sur 5 (1 964 évaluations)

4,5 sur 5 (1 964 évaluations) Capterra: 4,6 sur 5 (52 commentaires)

4. Flux Web

Meilleur outil sans code pour la conception de sites web

Créer un site web personnalisé avec Webflow Flux Web est un site web outil de conception web qui permet aux chefs de produit de concevoir, construire et lancer des sites web visuellement étonnants sans écrire de code.

Il combine les éléments visuels de la conception avec les aspects techniques du développement, offrant ainsi une plateforme holistique pour la création de sites web professionnels et fonctionnels.

Grâce à ses capacités de CMS et de commerce électronique, Webflow simplifie également le processus de gestion du contenu du site et des transactions en ligne. Cet outil est indispensable pour les chefs de produit qui souhaitent créer des expériences web attrayantes et interactives.

Meilleures caractéristiques

Editeur visuel 2D : Utilisez une interface graphique pour concevoir et éditer votre projet dans un espace bidimensionnel

: Utilisez une interface graphique pour concevoir et éditer votre projet dans un espace bidimensionnel Outils de conception responsive : Outils de conception responsive : créez des designs qui s'ajustent automatiquement et s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil, de l'ordinateur de bureau au téléphone portable

: Outils de conception responsive : créez des designs qui s'ajustent automatiquement et s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil, de l'ordinateur de bureau au téléphone portable SGC : Gérez facilement le contenu de votre site, comme les articles de blog et d'autres collections

: Gérez facilement le contenu de votre site, comme les articles de blog et d'autres collections Interactions et animations personnalisées : Créez des interactions et des animations uniques pour améliorer l'engagement et l'expérience des utilisateurs

Limitations

Fonctionnalités e-commerce natives limitées

Limité à l'hébergement de Webflow

Prix

**Plan gratuit

Basic: 18$ par mois

18$ par mois CMS: $29 par mois

$29 par mois Business: 49 $ par mois

49 $ par mois Entreprise: Contacter pour les prix

Avis des clients

G2: 4,4 sur 5 (469 commentaires)

4,4 sur 5 (469 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (18 commentaires)

5. Encadrement

Meilleur outil sans code pour le prototypage

Concevoir et publier des sites web réactifs avec Framer Framer est un outil sans code qui permet aux chefs de produit de créer des prototypes interactifs de haute fidélité sans aucun codage.

Il comble le fossé entre la conception et le développement, permettant une collaboration transparente entre les deux.

Grâce à sa riche bibliothèque de composants et à ses nombreuses options de personnalisation, Framer offre un environnement polyvalent pour le prototypage et les tests utilisateurs. Cet outil est parfait pour les chefs de produit qui souhaitent rationaliser le processus de conception et de développement processus de conception et d'améliorer la facilité d'utilisation des produits.

Meilleures caractéristiques

Composants interactifs : Utilisez des composants préconstruits ou personnalisés qui réagissent aux actions de l'utilisateur, améliorant ainsi l'interactivité de vos conceptions

: Utilisez des composants préconstruits ou personnalisés qui réagissent aux actions de l'utilisateur, améliorant ainsi l'interactivité de vos conceptions Collaboration et partage : Travaillez en toute transparence avec les membres de votre équipe, partagez vos conceptions et recueillez des commentaires au sein de la plateforme

: Travaillez en toute transparence avec les membres de votre équipe, partagez vos conceptions et recueillez des commentaires au sein de la plateforme Intégration avec les outils de conception : Connectez-vous avec les logiciels de conception les plus courants pour faciliter le flux de travail et pour importer ou exporter des actifs

: Connectez-vous avec les logiciels de conception les plus courants pour faciliter le flux de travail et pour importer ou exporter des actifs Système de conception intégré : Tirez parti d'un cadre existant de normes et de composants de conception pour maintenir la cohérence de vos conceptions

Limites

Prise en charge limitée des animations avancées

Les fonctions avancées peuvent nécessiter des connaissances de base en matière de codage

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Mini: 10 $ par mois

10 $ par mois Basic: 20 $ par mois

20 $ par mois Pro: 30 $ par mois

30 $ par mois Business: Tarification personnalisée

Avis des clients

G2: 4,4 sur 5 (55 commentaires)

4,4 sur 5 (55 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (16 commentaires)

6. Bulle

Meilleur outil sans code pour la création d'applications web

Créer des applications interactives et multi-utilisateurs pour les navigateurs web de bureau et mobiles avec Bubble Bulle est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de concevoir, développer et lancer facilement des applications web complètes.

Son éditeur visuel et ses flux de travail personnalisables permettent un prototypage et un développement rapides, réduisant ainsi le temps et les efforts généralement nécessaires.

En outre, les fortes capacités d'intégration de Bubble en font une solution complète pour créer des applications complexes sans avoir besoin de coder. Cet outil est idéal pour les chefs de produit à la recherche d'une plateforme de développement robuste et tout-en-un.

Meilleures caractéristiques

Éditeur par glisser-déposer : Utilisez une interface intuitive pour concevoir et arranger des éléments en toute simplicité, sans avoir besoin de coder

: Utilisez une interface intuitive pour concevoir et arranger des éléments en toute simplicité, sans avoir besoin de coder Constructeur de bases de données visuelles : Créez et gérez des bases de données visuellement, en simplifiant le processus d'organisation et de manipulation des données

: Créez et gérez des bases de données visuellement, en simplifiant le processus d'organisation et de manipulation des données Flux de travail personnalisables : Personnalisez vos flux de processus pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise, en améliorant la productivité et l'efficacité

: Personnalisez vos flux de processus pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise, en améliorant la productivité et l'efficacité Un riche écosystème de plugins : Tirez parti d'un large éventail de plugins pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires et une intégration transparente avec d'autres outils ou plates-formes

Limites

Performances limitées pour les applications à grande échelle

Courbe d'apprentissage plus prononcée

Ne convient pas aux applications mobiles nativesdéveloppement d'applications Tarifs

Free: Plan gratuit

Plan gratuit Mini: 10 $ par mois

10 $ par mois Basic: 20 $ par mois

20 $ par mois Pro: 30 $ par mois

30 $ par mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

Avis des clients

G2: 4,4 sur 5 (55 commentaires)

4,4 sur 5 (55 commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (16 commentaires)

7. Retrouver

Meilleur outil sans code pour la construction d'outils internes

Construire des outils internes avec Retool Retool est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de créer rapidement des outils internes personnalisés en les connectant à leurs bases de données et API existantes.

Son interface intuitive de type "glisser-déposer" et ses composants préconstruits facilitent la création d'outils adaptés aux besoins uniques de l'entreprise.

En outre, les solides fonctions de sécurité de Retool garantissent la protection de vos données. Cet outil est une solution puissante pour les chefs de produit qui cherchent à rationaliser leurs processus internes et à améliorer leur efficacité.

Meilleures caractéristiques

Constructeur d'interface utilisateur par glisser-déposer : Cette fonctionnalité vous permet de concevoir et d'arranger les éléments de votre interface utilisateur en toute simplicité, sans avoir besoin de coder

: Cette fonctionnalité vous permet de concevoir et d'arranger les éléments de votre interface utilisateur en toute simplicité, sans avoir besoin de coder Composants pré-construits : Utilisez des éléments prêts à l'emploi pour accélérer le processus de développement et maintenir la cohérence de votre conception

: Utilisez des éléments prêts à l'emploi pour accélérer le processus de développement et maintenir la cohérence de votre conception Intégration avec les bases de données et les API les plus courantes : Connectez-vous de manière transparente à un grand nombre de bases de données et d'API, ce qui vous permet d'extraire, de manipuler et d'afficher des données provenant de différentes sources

Contrôle d'accès basé sur les rôles : Mettez en œuvre différents niveaux d'accès en fonction des rôles des utilisateurs, afin de garantir que ces derniers ne puissent accéder qu'aux informations et fonctionnalités correspondant à leur rôle

Limitations

Personnalisation limitée de la conception

Le prix peut être élevé pour les entreprises et les grandes équipes

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Équipe: 10 $ par mois

10 $ par mois Entreprise: 20 $ par mois

20 $ par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2: 4,7 sur 5 (159 commentaires)

4,7 sur 5 (159 commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (69 commentaires)

8. Airtable

Meilleur outil sans code pour le stockage de données

Utilisation de la fonction de rapport dans Airtable pour gérer un pipeline de ventes Airtable est un outil de base de données flexible sans code qui combine la facilité d'utilisation d'un tableur avec la fonctionnalité d'une base de données.

Il permet aux gestionnaires de produits d'organiser et de visualiser les données de différentes manières, améliorant ainsi la collaboration et la prise de décision.

Grâce à ses formulaires intégrés et à ses fonctions d'automatisation, Airtable simplifie également la collecte et le traitement des données. Cet outil est un excellent choix pour les gestionnaires de produits qui cherchent à améliorer la gestion des données et à rationaliser les flux de travail.

Meilleures caractéristiques

Vues personnalisables : Adaptez l'affichage et l'organisation de vos données à vos besoins spécifiques, pour faciliter l'analyse et l'interprétation.

: Adaptez l'affichage et l'organisation de vos données à vos besoins spécifiques, pour faciliter l'analyse et l'interprétation. Formulaires et automatismes intégrés : Utilisez des formulaires prêts à l'emploi pour collecter des données et mettez en place des automatismes pour rationaliser les tâches répétitives et améliorer l'efficacité.

: Utilisez des formulaires prêts à l'emploi pour collecter des données et mettez en place des automatismes pour rationaliser les tâches répétitives et améliorer l'efficacité. Un riche écosystème d'intégration : Connectez-vous de manière transparente avec une variété d'autres outils et plateformes, en améliorant les fonctionnalités et en créant un flux de travail unifié.

: Connectez-vous de manière transparente avec une variété d'autres outils et plateformes, en améliorant les fonctionnalités et en créant un flux de travail unifié. Collaboration et partage : Travaillez avec votre équipe sur des projets communs, partagez facilement des données et recueillez des commentaires, le tout au sein de la plateforme.

Limitations

Fonctionnalités limitées en matière de rapports et d'analyse

Courbe d'apprentissage plus prononcée que celle des feuilles de calcul traditionnelles

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Plus: 12 $ par poste/mois

12 $ par poste/mois Pro: $24 par siège/mois

$24 par siège/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,6 sur 5 (2 126 commentaires)

4,6 sur 5 (2 126 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (1 782 commentaires)

9. Zapier

Meilleur outil sans code pour l'automatisation des flux de travail

Connecter des services web et automatiser des tâches répétitives avec Zapier Zapier est une plateforme d'automatisation qui permet aux chefs de produit de connecter et d'automatiser des tâches entre diverses applications, rationalisant ainsi leurs flux de travail.

Grâce à son interface conviviale et à ses nombreuses intégrations d'applications, elle permet aux équipes d'automatiser les tâches répétitives et de gagner un temps précieux.

De plus, ses Zaps à plusieurs étapes offrent la flexibilité nécessaire pour créer des flux de travail complexes. Zapier est un outil inestimable pour les produits qui cherchent à augmenter leur productivité et à optimiser leurs opérations .

Meilleures caractéristiques

Interface facile à utiliser : Cette fonctionnalité offre une présentation conviviale et des commandes intuitives, ce qui facilite la navigation et l'utilisation de la plateforme pour tout le monde

: Cette fonctionnalité offre une présentation conviviale et des commandes intuitives, ce qui facilite la navigation et l'utilisation de la plateforme pour tout le monde Zaps en plusieurs étapes : Configurez des séquences d'actions automatisées dans différentes applications, ce qui vous permet de créer des flux de travail complexes et automatisés en toute simplicité

: Configurez des séquences d'actions automatisées dans différentes applications, ce qui vous permet de créer des flux de travail complexes et automatisés en toute simplicité Flux de travail personnalisables : Concevez et ajustez vos flux de processus pour répondre à vos besoins spécifiques, en améliorant la productivité et l'efficacité

Limites

Prise en charge limitée des automatisations complexes

Peut être coûteux pour une utilisation intensive

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Plus: 12 $ par siège/mois

12 $ par siège/mois Pro: $24 par siège/mois

$24 par siège/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,5 sur 5 (1 085 commentaires)

4,5 sur 5 (1 085 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (2 577 commentaires)

10. Landbot

Meilleur outil sans code pour construire des chatbots

Créer des chatbots conversationnels, des pages d'atterrissage et des sites web conversationnels, des enquêtes interactives, des bots de génération de leads, et plus encore avec Landbot Landbot est un constructeur de chatbot sans code qui aide les chefs de produit à créer des interfaces conversationnelles pour leurs produits et services.

Son constructeur drag-and-drop et ses modèles préconstruits facilitent la création de chatbots engageants et alimentés par l'IA.

En outre, les fonctions d'analyse et de reporting de Landbot permettent de mieux comprendre les interactions avec les clients, ce qui contribue à améliorer leur engagement et leur satisfaction. Cet outil est parfait pour les chefs de produit qui cherchent à améliorer la qualité de leurs services la communication avec les clients et l'assistance.

Meilleures caractéristiques

Constructeur par glisser-déposer : Avec cette fonctionnalité, vous pouvez facilement concevoir et arranger des éléments dans votre interface sans avoir besoin de compétences en codage.

: Avec cette fonctionnalité, vous pouvez facilement concevoir et arranger des éléments dans votre interface sans avoir besoin de compétences en codage. Modèles pré-construits : Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour accélérer le processus de création tout en garantissant un aspect professionnel et cohérent.

: Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour accélérer le processus de création tout en garantissant un aspect professionnel et cohérent. Intégration avec les plateformes les plus courantes : Se connecter en toute transparence avec une variété d'autres outils et plateformes populaires, en améliorant la fonctionnalité de l'outil et en permettant un flux de travail unifié.

: Se connecter en toute transparence avec une variété d'autres outils et plateformes populaires, en améliorant la fonctionnalité de l'outil et en permettant un flux de travail unifié. Analyses et rapports : Accédez à des informations précieuses et générez des rapports détaillés pour suivre les performances et prendre des décisions éclairées.

Limitations

Capacités limitées de traitement du langage naturel

Pas de support de chatbot basé sur la voix

Le prix peut être élevé pour les plans de niveau supérieur

Tarifs

**Plan gratuit

Démarrage: 39 $ par mois

39 $ par mois Pro: 99 $ par mois

99 $ par mois Business: $300 par mois

Avis des clients

G2: 4,7 sur 5 (259 commentaires)

4,7 sur 5 (259 commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (66 commentaires)

11. Glisser

Meilleur outil sans code pour le développement d'applications mobiles

Créez des applications mobiles, personnalisez les interfaces et bien plus encore avec Glide Glide est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de créer des applications mobiles visuellement attrayantes à l'aide de données provenant de Google Sheets.

Son générateur d'applications intuitif et la synchronisation des données en temps réel avec Google Sheets permettent aux chefs de produit de créer et de maintenir des applications en toute simplicité.

En outre, les modèles personnalisables et la riche bibliothèque de composants de Glide permettent de créer des expériences mobiles uniques et conviviales. Cet outil est un choix fantastique pour les chefs de produit qui souhaitent développer et déployer rapidement des applications mobiles sans avoir à écrire de code.

Meilleures fonctionnalités

Constructeur d'applications intuitif : Cette fonctionnalité offre une interface conviviale qui simplifie le processus de création d'applications, ne nécessitant aucune compétence en matière de codage

: Cette fonctionnalité offre une interface conviviale qui simplifie le processus de création d'applications, ne nécessitant aucune compétence en matière de codage Synchronisation des données en temps réel avec Google Sheets : Synchronisez vos données avec Google Sheets en temps réel, afin que votre application affiche toujours les informations les plus récentes

: Synchronisez vos données avec Google Sheets en temps réel, afin que votre application affiche toujours les informations les plus récentes Modèles personnalisables : Utilisez des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins, ce qui accélère le processus de création tout en conservant un aspect professionnel

: Utilisez des modèles prêts à l'emploi que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins, ce qui accélère le processus de création tout en conservant un aspect professionnel Bibliothèque de composants riche : Utilisez une bibliothèque complète de composants préconstruits, vous permettant d'ajouter facilement diverses caractéristiques et fonctionnalités à votre application

Limitations

Limité à Google Sheets comme source de données

Pas de support pour les fonctionnalités des applications natives

Extensibilité limitée pour les applications de grande taille

Prix

Pro: 99 $ par mois

99 $ par mois Business: 249 $ par mois

249 $ par mois Entreprise: 799 $ par mois

Avis des clients

G2: 4,7 sur 5 (359 commentaires)

4,7 sur 5 (359 commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (92 commentaires)

12. Coda

Meilleur outil sans code pour la documentation

Combiner des documents, des feuilles de calcul et des outils de construction en une seule plateforme avec Coda Coda est une plateforme polyvalente sans code qui permet aux chefs de produit de créer des documents, des feuilles de calcul et des applications en collaboration, le tout dans une interface unique.

En supprimant les barrières entre les outils de productivité traditionnels, Coda permet un environnement de travail plus flexible et plus collaboratif.

Grâce à ses composants personnalisables et à ses fonctions d'automatisation, il facilite la rationalisation des flux de travail et la gestion efficace des tâches. Cet outil est essentiel pour les chefs de produit qui cherchent à améliorer la collaboration et la productivité au sein de leurs équipes.

Meilleures fonctionnalités

Canevas flexible pour les documents et les feuilles de calcul : Cette fonctionnalité vous permet de mélanger de manière transparente du texte, des données et des composants interactifs sur un seul canevas, créant ainsi un espace de travail plus dynamique et plus attrayant.

: Cette fonctionnalité vous permet de mélanger de manière transparente du texte, des données et des composants interactifs sur un seul canevas, créant ainsi un espace de travail plus dynamique et plus attrayant. Composants et modèles personnalisables : Tirez parti d'une variété d'éléments et de modèles modifiables pour concevoir votre espace de travail en fonction de vos besoins spécifiques.

: Tirez parti d'une variété d'éléments et de modèles modifiables pour concevoir votre espace de travail en fonction de vos besoins spécifiques. Automatisation et intégrations : Automatisez les tâches répétitives et connectez-vous de manière transparente avec une variété d'autres outils, en améliorant les fonctionnalités et en rationalisant les flux de travail.

: Automatisez les tâches répétitives et connectez-vous de manière transparente avec une variété d'autres outils, en améliorant les fonctionnalités et en rationalisant les flux de travail. Fonctions de collaboration et de partage : Travaillez avec votre équipe sur des projets communs, partagez facilement des données et recueillez des commentaires, le tout au sein de la plateforme.

Limitations

Fonctionnalité limitée de l'application mobile

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les débutants

Les performances peuvent être lentes avec des documents volumineux

Prix

Gratuit: Plan gratuit

Plan gratuit Pro: 12 $ par mois

12 $ par mois Équipe: 36 $ par mois

36 $ par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis des clients

G2: 4,7 sur 5 (393 commentaires)

4,7 sur 5 (393 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (87 commentaires)

Expédiez plus rapidement avec des outils sans code

Ces outils sans code offrent une gamme de caractéristiques et de fonctionnalités pour aider les chefs de produit à rationaliser leurs flux de travail, à améliorer la collaboration et à développer des produits innovants. Qu'il s'agisse d'applications de gestion de projet sans code, d'outils de création de formulaires ou d'outils d'automatisation sans code, ces plateformes sans code peuvent transformer votre façon de travailler.

En évaluant les meilleures caractéristiques et les limites de chaque outil, vous pourrez prendre une décision éclairée sur celui qui correspond le mieux à vos besoins et exigences spécifiques.

Prêt à révolutionner la façon dont vous gérez votre processus de développement de produits ? Découvrez ClickUp, la plateforme de productivité et de gestion de projet tout-en-un idéale pour les chefs de produit qui cherchent à accélérer le développement de leurs produits, à améliorer la collaboration et à mieux gérer leurs produits.

Rédacteur invité:*

michael Kilcullen michael Kilcullen est un leader de la croissance avec plus de 5 ans d'expérience dans le B2B SaaS. Lorsqu'il n'est pas à son bureau, on peut le trouver en train de surfer, de jouer au golf ou au pickleball sous le soleil de Floride