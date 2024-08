10 Principaux logiciels et créateurs de cartes conceptuelles gratuits en 2024

Les équipes sont souvent confrontées à des difficultés qui entravent leur créativité. Des défis tels que le manque d'inspiration, la surcharge d'informations et les perspectives limitées font qu'il est difficile de donner suite aux idées innovantes.

Avec le logiciel concept map maker, les équipes peuvent sortir des blocs créatifs et trouver l'inspiration en mappant visuellement les idées et en établissant des connexions entre des concepts complexes. 🌐

Un créateur de cartes conceptuelles vous aide à naviguer dans des informations encombrées et à trouver facilement des idées importantes. Lorsque les gens disposent d'un espace partagé pour apporter leurs idées, l'équipe entière exploite la puissance de la pensée collective et.. l'idéation atteint de nouveaux sommets .

Si vous êtes prêt à lancer le processus créatif, essayez le modèle de plan conceptuel ClickUp et débloquez un nouveau niveau d'organisation et de collaboration. Définir la portée d'un projet étiquettez les membres de l'équipe et donnez votre avis en temps réel ! 🎨

Style et mise en forme des plans conceptuels dans ClickUp

Qu'est-ce qu'un créateur de cartes conceptuelles ?

Un outil de création de cartes conceptuelles est un logiciel qui permet à des individus ou à des équipes de planifier visuellement des idées et des connexions entre des concepts complexes. Il aide les utilisateurs à organiser l'information, à trouver de nouvelles idées et à collaborer avec d'autres personnes en temps réel.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de cartes conceptuelles ?

Les chefs d'équipe doivent tenir compte de plusieurs facteurs clés lors de la sélection d'un créateur de cartes conceptuelles. Faire le bon choix peut avoir un impact considérable sur l'efficacité de la collaboration, la visualisation des idées et la réussite globale du projet ! 🏆

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes à rechercher :

Options de personnalisation pour personnaliser l'apparence du plan conceptuel, ajouter des repères visuels et créer des modèles de plan conceptuel pour une utilisation ultérieure

pour personnaliser l'apparence du plan conceptuel, ajouter des repères visuels et créer des modèles de plan conceptuel pour une utilisation ultérieure Des applications de bureau et mobiles pour se connecter à partir d'un intervalle d'appareils et de plateformes, y compris les navigateurs, les applications de bureau et les appareils mobiles

pour se connecter à partir d'un intervalle d'appareils et de plateformes, y compris les navigateurs, les applications de bureau et les appareils mobiles Des fonctionnalités de collaboration pour partager et modifier les plans conceptuels en temps réel, laisser des commentaires et assigner des tâches aux membres de l'équipe

pour partager et modifier les plans conceptuels en temps réel, laisser des commentaires et assigner des tâches aux membres de l'équipe Sécurité de la plateforme pour protéger les données sensibles, y compris le cryptage des données, les contrôles d'accès et les sauvegardes régulières

pour protéger les données sensibles, y compris le cryptage des données, les contrôles d'accès et les sauvegardes régulières Intégrations pour se connecter à d'autres applications de travail, notammentlogiciel de gestion de projetdes outils de communication, ou des plateformes de partage de fichiers, pourrationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité

pour se connecter à d'autres applications de travail, notammentlogiciel de gestion de projetdes outils de communication, ou des plateformes de partage de fichiers, pourrationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité Interface moderne pour accéder aux cartes conceptuelles et les modifier sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte

Avec ces cartes mentales en tête, plongeons dans le top des logiciels de création de cartes conceptuelles pour assister l'équipe d'assistance à la création et à l'innovation et de développement de votre équipe !

Les 10 meilleurs logiciels de création de cartes conceptuelles à utiliser en 2024

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions à votre carte mentale ClickUp intuitive

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des centaines de fonctionnalités entièrement personnalisables pour permettre aux équipes de travailler comme elles le souhaitent. Quel que soit le style de projet utilisé par les membres de votre équipe, il existe plus de 15 vues pour afficher les idées et les tâches, notamment Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales .

Ces cartes de puissants outils de collaboration visuelle au sein de la plateforme sont conçus pour garder les équipes interfonctionnelles actualisés à tout moment, que vous travailliez en temps réel ou de manière asynchrone. Faites passer la planification de votre projet au niveau supérieur en liant plusieurs objets par de simples actions de glisser-déposer.

Ajoutez encore plus de contexte à votre idée centrale ou à vos concepts clés en téléchargeant des images, en ajoutant des liens Internet et en créant des tâches ClickUp pouvant faire l'objet d'un suivi. Enfin, la puissance d'intégration de ClickUp permet de se connecter à plus de 1 000 autres applications afin que les équipes puissent accéder à leur travail à partir d'un seul endroit !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Check out more modèles de cartes conceptuelles !

Limites de ClickUp

Un si grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever Forfait :::::::::::::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::::::::::::: : Forfait Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Formule Enterprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Xmind

via XmindXMind est un logiciel de mappage conceptuel permettant aux utilisateurs de créer des des diagrammes visuels de leurs pensées, idées et projets. Il propose différents types de cartes comme les cartes mentales, les diagrammes en arête de poisson et les diagrammes d'organisation, ce qui offre une certaine flexibilité pour différents cas d'utilisation.

Compatible avec Windows et Mac OS, XMind convient aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Sa conception intuitive facilite la prise en main et la création de visuels. Les options de personnalisation, les liens hypertextes et le mode de présentation offrent une flexibilité supplémentaire pour lier des phrases et partager des informations !

Xmind meilleures fonctionnalités

L'assistance en forme comprend PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (pour le mode présentation), et plus encore

Plan pour mettre en forme à des fins d'affichage et de visualisation

Tableur arborescent pour présenter les sujets à l'aide de rectangles imbriqués

Thème de couleur intelligent pour une apparence cohérente

Pièces jointes sous forme de notes audio sur le plan conceptuel

Limites de Xmind

Peu d'articles dans le centre d'assistance pour aider à résoudre les problèmes

Absence de fonctionnalités de gestion de projet ou de tâche

Prix de Xmind

Contactez Xmind pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (90+ commentaires)

3. GitMind

via GitMind GitMind est un logiciel de création de cartes conceptuelles facile à utiliser pour aider à construire des cartes conceptuelles informatives. Grâce à son interface par glisser-déposer, vous pouvez rapidement ajouter des Box, des flèches, des images et du texte à vos diagrammes. Le logiciel offre des fonctionnalités avancées telles que le tracé, la personnalisation des formes, la modification en cours partagée, les commentaires et l'exportation.

Collaborez avec plusieurs utilisateurs en temps réel et intégrez des applications comme Slack et Google Drive pour une communication transparente. GitMind fournit des modèles pour différents types de cartes conceptuelles, ce qui facilite la prise en main. Il offre également des options de personnalisation avec des thèmes, des icônes et des images pour apporter de la clarté à vos cartes !

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

Format painter pour copier toutes les formes d'un premier nœud vers le second nœud

Recherche globale pour trouver la carte conceptuelle ou la carte mentale par mots-clés

Relations pour connecter deux nœuds sur une carte conceptuelle

Générateur de carte conceptuelle avec mode contour

Galerie de modèles pour lancer de nouvelles idées

Limites de GitMind

N'est pas équipé d'outils de gestion de projet

L'évolutivité est limitée pour les grandes équipes

Prix de GitMind

Contactez GitMind pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de GitMind

G2 : 4.8/5 (3 commentaires)

: 4.8/5 (3 commentaires) Capterra : 4.7/5 (5+ commentaires)

4. Canva

via Canva Canva est un logiciel de conception graphique en ligne gratuit qui permet de créer des visuels et des designs époustouflants, notamment des cartes conceptuelles. Grâce à son interface conviviale de type "glisser-déposer" et à ses puissants outils de conception, tout le monde peut créer des cartes conceptuelles des diagrammes prêts à être présentés . En passant à des forfaits payants, vous débloquez une bibliothèque complète d'images, d'illustrations et de polices de caractères pour personnaliser vos créations.

Grâce à son large intervalle de modèles et d'options de partage, vous pouvez facilement partager votre travail avec d'autres personnes. Générez une URL unique à partager avec des personnes spécifiques ou publiez directement votre travail sur les plateformes de médias sociaux !

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Améliorateur d'image pour corriger les photos sombres, floues et sursaturées

Enregistreur vidéo en ligne pour expliquer des concepts complexes

Grilles pour les photos et autres éléments de conception

Messages dynamiques grâce à des animations de texte

Convertisseur PDF vers PPT

Limites de Canva

Les téléchargements de plusieurs fichiers sont automatiquement compressés dans un fichier zip

Ne convient pas aux particuliers ou aux petites et moyennes entreprises

Prix de Canva

Canva Free :::::::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::::::: : Canva Pro : 119,99 $/an pour une personne

: 119,99 $/an pour une personne Canva pour les Teams : 149,90 $/an au total pour les cinq premières personnes

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 170+ commentaires)

5. Freeplane

via Avion libre Freeplane est une plateforme gratuite et open-source pour le mappage conceptuel. Avec Freeplane, les utilisateurs peuvent visuellement connecter des concepts à travers plusieurs lignes et illustrer les relations ainsi que les hiérarchies entre eux.

Qu'il soit utilisé pour des projets personnels, à des fins éducatives ou dans le cadre d'une collaboration professionnelle, Freeplane offre un espace permettant de mapper efficacement des concepts et d'organiser visuellement l'information.

Les meilleures fonctionnalités de Freeplane

Modules complémentaires pour étendre et personnaliser le logiciel

Style conditionnel pour identifier les concepts clés

Thèmes en mode clair et en mode sombre

Petite bibliothèque de modèles

Vérificateur d'orthographe

Limites de Freeplane

Manque de fonctionnalités de collaboration pour permettre aux équipes d'explorer différents exemples de cartes conceptuelles

Interface obsolète par rapport à d'autres logiciels de création de cartes conceptuelles

Prix de Freeplane

L'utilisation de Freeplane est gratuite

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. TheBrain

via Le cerveau TheBrain est un logiciel de création de cartes conceptuelles aidant les utilisateurs à organiser leurs pensées et leurs idées. Grâce à son format de cartes mentales interactives, tout le monde peut structurer visuellement l'information pour l'apprentissage, le forfait stratégique et la résolution de problèmes.

Les utilisateurs peuvent améliorer leurs plans en ajoutant des images, des vidéos, des documents et des liens à chaque nœud. Et grâce à une synchronisation pratique, vous pouvez accéder à vos session de brainstorming et des tâches à accomplir depuis votre bureau, votre navigateur ou votre appareil mobile !

Les meilleures fonctionnalités de TheBrain

Assistance pour les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les navigateurs Web

Rubriques connectées pour trouver des informations connexes

Étiquettes de documents avec indicateurs de priorité

Pièces jointes pour les évènements et les rappels

Affichages de plans et de cartes mentales

Les limites de TheBrain

N'est pas extensible pour construire des modèles de cartes conceptuelles puissants

Manque d'outils de collaboration pour les équipes

Prix de TheBrain

Édition Free : Licence seulement ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Licence seule : 219 $ (frais uniques)

: 219 $ (frais uniques) Licence et service : 299 $ la première année, renouvellement à 159 $ par an

: 299 $ la première année, renouvellement à 159 $ par an Service uniquement : 16 $ par mois

G2 : 4.6/5 (4 commentaires)

: 4.6/5 (4 commentaires) Capterra : 4/5 (3 commentaires)

7. L'esprit42

via L'esprit42 Mind42 est un concepteur de cartes conceptuelles gratuit permettant de créer tout type de diagramme visuel. Son interface par glisser-déposer vous permet de connecter les idées et de les organiser visuellement. Grâce à des modèles et des icônes personnalisables, vous pouvez créer des cartes conceptuelles d'aspect professionnel.

Pour collaborer sur vos nouvelles idées, vous avez la possibilité d'inviter d'autres personnes à afficher ou à apporter des modifications au plan. Les membres de l'équipe ou les collaborateurs peuvent ainsi échanger leurs idées et leurs commentaires en toute transparence !

Mind42 meilleures fonctionnalités

Éditeur de menus déroulants pour développer une question ou un sujet central

Statistiques pour les cartes mentales publiées

Collaboration en temps réel

Raccourcis clavier

Sauvegarde automatique

Limites de Mind42

Assistance pour les publicités

Les nœuds sont disposés automatiquement

Prix de Mind42

L'utilisation de Mind42 est gratuite

G2 : 3.4/5 (10+ commentaires)

: 3.4/5 (10+ commentaires) Capterra : $$$A

8. MindGenius

via MindGenius MindGenius est un logiciel de création de cartes conceptuelles doté d'outils de collaboration, de fonctionnalités de gestion des tâches et de capacités de création d'échéanciers. Il vous permet de décomposer des informations complexes, d'organiser des idées, de partager des concepts avec des équipes et de forfaiter vos tâches.

Grâce à son interface intuitive, les utilisateurs peuvent créer sans effort des plans conceptuels remplis de textes, d'images et de propriétés personnalisables. En établissant un cadre de priorités clair, les équipes peuvent travailler plus efficacement et atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de MindGenius

@Chat pour discuter avec les membres de l'équipe à l'intérieur de la carte conceptuelle

Arrière-plans personnalisés pour tout sujet particulier

Intégration de MS Teams pour organiser les concepts

Outils de gestion des tâches pour suivre la charge de travail

Affichages de cartes mentales et d'échéanciers

Limites de MindGenius

Forfaits coûteux par rapport à d'autres logiciels de création de cartes conceptuelles

Ne convient pas aux tâches ou projets transversaux

Prix de MindGenius

Abonnement : 13,33 $ par place et par mois

: 13,33 $ par place et par mois Entreprise : Contactez MindGenius pour plus de détails

Évaluations et critiques de MindGenius

G2 : 4.7/5 (15+ commentaires)

: 4.7/5 (15+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (15+ commentaires)

9. Creately

via Crédible Creately est un logiciel intuitif de création de cartes conceptuelles qui facilite la visualisation d'idées et de concepts complexes. Avec Creately, les utilisateurs peuvent créer des cartes mentales, des diagrammes UML, des organigrammes, des organigrammes et des diagrammes de réseau d'aspect professionnel, sans avoir besoin de connaissances techniques.

L'outil dispose d'une interface facile à utiliser et d'une bibliothèque d'éléments de cartes conceptuelles conçus par des professionnels pour commencer. Il est également doté de puissants outils de collaboration permettant aux utilisateurs de partager leurs diagrammes avec d'autres personnes en temps réel pour obtenir des commentaires, des modifications en cours, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Curseurs de texte et pointeurs de souris en temps réel

Fonctions de tâches et de commentaires

Assistance pour le dessin à la main et le balisage

plus de 8 000 modèles professionnels

Historique des modifications par élément

Limites de Creately

Stockage limité sur les forfaits de base

Les modèles personnalisés sont une fonctionnalité payante

Prix de Creately

Free version

Démarrage : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Business : 149 $ par mois

: 149 $ par mois Entreprise : Contactez Creately pour plus de détails

G2 : 4.3/5 (520+ commentaires)

: 4.3/5 (520+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (160+ commentaires)

10. InVision

via InVision InVision est un logiciel de création de cartes conceptuelles permettant aux utilisateurs de construire des représentations visuelles d'idées et de concepts. Grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer, il permet aux utilisateurs de créer des plans à la fois esthétiques et informatifs, faciles à interpréter.

Il offre également une variété de fonctionnalités qui facilitent le partage des plans, la collaboration sur les projets et leur publication en ligne. InVision propose même des modèles gratuits pour débuter, ce qui permet aux utilisateurs d'apprendre à leur rythme. Grâce à ses puissantes fonctionnalités, InVision est un outil idéal pour tous ceux qui souhaitent créer rapidement des cartes conceptuelles.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision

Historique des versions pour afficher et revenir aux versions stockées automatiquement

Intégrations avec Adobe XD, Zoom, Figma, etc

Modèles personnalisés pour créer une carte conceptuelle

Rôles d'administrateur spécialisés

Permissions pour les invités

Les limites d'InVision

Pas de fonctionnalité verscréer un organigramme ouplan du site pour un prototype* Manque de capacités de gestion d'équipe et de charge de travail

Prix de l'InVision

Version gratuite

Pro : 4$/mois par utilisateur actif

: 4$/mois par utilisateur actif Enterprise : Contactez InVision pour plus de détails

G2 : 4.4/5 (670+ commentaires)

: 4.4/5 (670+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (720+ commentaires)

Commencez à planifier vos projets à l'aide d'un outil de création de cartes conceptuelles

Grâce aux centaines de fonctionnalités personnalisables de ClickUp, vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle grandisse avec votre équipe. D'une toile vierge à une carte conceptuelle dynamique, ClickUp Tableaux blancs améliore le flux de travail et l'organisation visuelle, rendant le travail plus facile et plus agréable pour les équipes ! 🤩

Découvrez comment ClickUp peut transformer la façon dont vous abordez le mappage conceptuel et la gestion de projet. Démarrez un environnement travail ClickUp gratuit dès aujourd'hui !