Meilleures alternatives à Retool pour les développeurs en 2024

Retool a rendu le développement d'applications accessible et facile pour beaucoup. Il s'agit d'une plateforme low-code populaire qui transforme les processus de codage complexes en flux de travail rationalisés grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer.

Même les développeurs chevronnés l'utilisent pour expérimenter et montrer leur expertise.

Cependant, certains développeurs d'applications et concepteurs d'interfaces émettent des réserves quant au récent passage de Retool à un modèle basé sur l'abonnement. D'autres préfèrent les plateformes dont l'assistance client est plus accessible et plus réactive.

Si vous souhaitez explorer d'autres plateformes de développement d'applications low-code, votre recherche s'arrête ici. Nous avons compilé les 8 meilleures alternatives à Retool pour le développement d'applications.

Nous examinons les fonctionnalités et les prix de chaque plateforme pour vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Retool?

Avant de plonger dans nos meilleurs choix d'alternatives à Retool, voici une liste de fonctionnalités pour vous guider :

Expérience utilisateur intuitive: Recherchez des alternatives avec une interface conviviale pour un parcours de développement d'applications fluide et accessible. La plateforme doit permettre aux utilisateurs, quel que soit leur niveau d'expertise en matière de codage, de bénéficier d'une expérience facile à naviguer

Fonctionnalité robuste: Recherchez des outils qui dépassent vos exigences en matière de développement d'applications. Les interfaces glisser-déposer, les intégrations polyvalentes et l'assistance pour diverses sources de données sont des fonctionnalités précieuses

Flexibilité sur mesure: L'alternative doit vous permettre de créer des composants, des flux de travail et des interfaces sur mesure, en adaptant le processus de développement aux besoins de votre projet

Évolutivité: Choisissez une plateforme qui s'adaptera à la complexité et à l'échelle croissantes de vos applications sans compromettre les performances

Capacités de collaboration: Optez pour des alternatives à Retool qui permettent d'améliorer les performances de vos applicationsfacilitent le travail d'équipe en toute transparencepermettant à plusieurs collaborateurs de travailler simultanément en utilisant les fonctionnalités de contrôle de version

Tarification transparente: Comprendre les implications financières de chaque alternative. Utilisez les niveaux gratuits ou les périodes d'essai pour rechercher des plateformes qui s'alignent sur votre budget

Mesures de sécurité renforcées: Privilégiez les options dotées de fonctionnalités de sécurité avancées. L'outil doit être conforme aux normes de l'industrie, en particulier lorsqu'il s'agit de données sensibles

Capacités d'intégration transparente: Choisissez une plateforme qui s'intègre de manière transparente à vos outils et services préférés. Cela garantira un flux de travail cohérent et un échange de données transparent

Des idées testées par les utilisateurs: Consultez les commentaires. Les expériences réelles d'autres utilisateurs offrent des perspectives précieuses sur les points forts et les pièges potentiels d'une plateforme

Meilleures alternatives de Retool à utiliser en 2024

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Retool, voyons les 8 meilleures qui ont fait mouche en 2024.

1. Ply - Meilleur pour l'augmentation logicielle

via

Ply

Ply est une plateforme d'augmentation logicielle qui intègre des solutions personnalisées directement dans les applications existantes. Elle est actuellement dans sa phase bêta précoce.

Ply est connue pour utiliser

Outils d'encodage IA pour compléter les fonctionnalités de votre application

avec des solutions contextuelles et faciles à adopter sans expertise en codage.

Ply meilleures fonctionnalités

Ajoutez des boutons, des fonctionnalités personnalisées et des interfaces dans vos applications en utilisant des données internes

Créez des notifications avec des fonctions personnalisées, liées à l'application, après le clic

Montez une barre de commande pour travailler avec vos applications d'entreprise via un raccourci clavier

Personnalisez les interactions avec vos clients en remplaçant les discussions classiques par des fonctionnalités in-app alimentées par des données

Limites de l'application

Le logiciel bêta n'est pas compatible avec toutes les configurations matérielles ou avec d'autres applications logicielles

Prix de Ply

Free: En phase bêta

Les utilisateurs de la version bêta peuvent s'attendre à une réduction après l'introduction des différents niveaux de prix.

Ply évaluations et critiques

G2: Non listé

Non listé Capterra: Non listé

Ply est accessible à un groupe limité d'utilisateurs à des fins de test et de retour d'information. Les évaluations et les commentaires ne sont donc pas accessibles au public pour le moment.

2. DronaHQ - Meilleure plateforme de code faible

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DronaHQ-Retool-Dashboard.png

/$$$img/

via

DronaHQ

DronaHQ est une plateforme de développement d'applications low-code qui permet aux utilisateurs de créer, de déployer et de gérer des applications business avec des

un effort minimal de codage manuel et de programmation

.

DronaHQ rationalise le développement d'applications grâce à une interface visuelle intuitive et à des composants préconstruits.

Les meilleures fonctionnalités de DronaHQ

Utiliser des composants par glisser-déposer pour concevoir facilement des interfaces d'application

Utilisez des connecteurs prédéfinis pour intégrer des sources de données et des services tiers de manière transparente

Concevoir et automatiser des flux de travail d'entreprise compatibles avec de multiples plateformes

Gérer les applications tout au long de leur cycle de vie, en garantissant un déploiement fiable et évolutif

Limites de DronaHQ

Codage traditionnel nécessaire pour les personnalisations complexes

Optimisation inadéquate pour le traitement des données en temps réel

Prix de DronaHQ

Forfaits basés sur l'utilisateur: À partir de 10 $/utilisateur par mois

À partir de 10 $/utilisateur par mois Forfaits basés sur l'utilisation: À partir de 100 $/mois

À partir de 100 $/mois Forfaits pour développeurs uniquement: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (37+ commentaires)

4.4/5 (37+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

3. Superblocks - Le meilleur moyen de construire des outils internes

via

Superblocks

Superblocks est une plateforme low-code pour les développeurs qui cherchent à créer facilement et rapidement des constructeurs d'outils internes, des flux de travail et des travaux.

Superblocks met l'accent sur la vitesse, la rentabilité et l'extension. Superblocks permet aux développeurs de créer des applications sans avoir besoin d'une expertise frontale approfondie ou d'apprendre des langages comme React, HTML ou CSS.

Les meilleures fonctionnalités de Superblocks

Construire des outils 10x plus rapidement pour une fraction du coût, économisant des centaines d'heures de développeur

Connectez-vous à différentes sources de données à l'aide de REST, GraphQL ou gRPC, en favorisant l'intégration de bases de données, d'applications web tierces et d'API internes

Automatisez les flux de travail et planifiez les tâches en intégrant des données provenant de diverses sources

Créer des interfaces visuellement attrayantes grâce à des composants à glisser-déposer

Limites de Superblocks

Difficultés liées à la migration HTML

Confusion entre la barre latérale de navigation et le constructeur d'interface utilisateur

Prix de Superblocks

Free: Pour les développeurs individuels et les petites équipes à la recherche d'un outil de construction interne

Pour les développeurs individuels et les petites équipes à la recherche d'un outil de construction interne Pro : 5$/utilisateur léger par mois 5$/utilisateur léger par mois 15$/utilisateur standard par mois 49$/créateur par mois

: 5$/utilisateur léger par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (57+ reviews)

4.7/5 (57+ reviews) Capterra: Non listé

4. OutSystems - Meilleur environnement de développement visuel

via

OutSystems

En tant que

application à code bas

plateforme de développement low-code, OutSystems couvre l'ensemble du cycle de vie des applications en un temps de développement réduit. Elle permet aux organisations de créer, de déployer et de gérer rapidement et efficacement des applications web et mobiles.

La plateforme utilise un environnement de développement visuel qui permet aux développeurs de créer des applications avec un minimum de codage et de programmation manuelle.

Les meilleures fonctionnalités d'OutSystems

Accélérer la conception des applications, en minimisant les efforts de codage manuel pour une efficacité accrue

Fournir des applications sans effort sur les plateformes web, mobiles et bureautiques, en maintenant un processus de développement unifié

S'adapter aux variations de taille des projets, en garantissant la pertinence des projets à petite échelle et des applications d'entreprise de grande envergure

Limites d'OutSystems

Problèmes dans la création d'applications mobiles

Coûts de licence élevés

Prix d'OutSystems

**Une seule application : Free

**Multiples applications : à partir de 1 513 $ par mois

Grand portfolio d'applications: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (991+ commentaires)

4.6/5 (991+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (376+ commentaires)

5. Appsmith - Meilleure alternative Open Source

via

Appsmith

Une alternative open-source à Retool , Appsmith est un cadre de développement web qui vous permet de construire rapidement des outils internes, des tableaux de bord et des applications Business.

Il se distingue par son interface intuitive de type glisser-déposer qui aide à construire des interfaces utilisateurs et se connecte à diverses bases de données et API pour récupérer et manipuler des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Appsmith

Créez des interfaces à la fois attrayantes et fonctionnelles, sans code ou avec un codage intensif

Rationaliser le développement d'applications grâce à des outils préconstruits modèles pour les cas d'utilisation courants

Écrire du code JavaScript personnalisé pour ajouter une logique personnalisée ou gérer des fonctions spécifiques

Limites d'Appsmith

Éléments limités de l'interface utilisateur

Navigation difficile entre les appels de fonctions dans le backend

Prix d'Appsmith

Free: Pour les développeurs individuels et les petites équipes

Pour les développeurs individuels et les petites équipes Business: $20/utilisateur par mois

$20/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée pour les grandes équipes ayant des besoins variés en termes d'échelle et d'assistance

Appsmith évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (25+ reviews)

4.6/5 (25+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Appian - Meilleur pour l'automatisation Low-Code

via

Appian

Appian, une plateforme d'automatisation à code bas, est notée pour vous aider à développer rapidement des applications uniques.

Appian vous permet de créer des applications par le biais d'une interface visuelle, réduisant ainsi la nécessité d'un codage intensif.

Appian rationalise le processus de développement, le rendant plus rapide et plus accessible aux utilisateurs ayant différents niveaux de connaissances techniques.

Les meilleures fonctionnalités d'Appian

Concevez des applications adaptées aux mobiles pour améliorer l'expérience des utilisateurs

Intégrer les applications à d'autres systèmes et sources de données pour une interopérabilité transparente avec votre infrastructure informatique existante

Utiliser l'analytique et des outils de rapports pour surveiller et analyser les performances des applications afin de prendre des décisions fondées sur des données et de procéder à une amélioration continue

Limites d'Appian

Personnalisation limitée de l'interface utilisateur

Assistance insuffisante pour brancher et fusionner le code

Difficulté à gérer les configurations via l'API

Prix d'Appian

Free: Appian Community Edition

Appian Community Edition Application: Tarification personnalisée pour plusieurs types d'utilisateurs

Tarification personnalisée pour plusieurs types d'utilisateurs Plateforme: Tarification personnalisée pour le déploiement de nombreuses applications

Tarification personnalisée pour le déploiement de nombreuses applications Unlimited: Prix personnalisé pour des applications illimitées

G2: 4.5/5 (348+ commentaires)

4.5/5 (348+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (72+ avis)

7. UI Bakery - Le meilleur pour l'interface utilisateur

via

UI Bakery

UI Bakery est fortement axé sur l'aspect interface utilisateur (UI) du développement d'applications.

La plateforme est utile pour les individus ou les équipes ayant des compétences limitées en programmation et qui souhaitent créer des applications web fonctionnelles et visuellement attrayantes.

Les meilleures fonctionnalités d'UI Bakery

Glisser-déposer des composants dans les tableaux de bord

Ajustez l'aspect et la convivialité des tableaux de bord sans CSS

Intégrez votre application web à n'importe quelle source de données ou API tierce sans quitter la plateforme

Créez des applications web côté serveur automatisation du flux de travail utilisation d'une plate-forme à code réduit au-dessus d'une ou de plusieurs sources de données

Limites de l'interface utilisateur Bakery

Personnalisation limitée des composants préconstruits

Bugs récurrents de l'interface utilisateur

Absence d'historique des révisions (snapshots)

Prix de UI Bakery

Free: Pour un maximum de cinq utilisateurs

Pour un maximum de cinq utilisateurs Standard: 5$/utilisateur par mois ; 10$/développeur par mois

5$/utilisateur par mois ; 10$/développeur par mois Business: 10 $/utilisateur par mois ; 40 $/développeur par mois

10 $/utilisateur par mois ; 40 $/développeur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Microsoft Power Apps - Le meilleur pour les données standardisées

via

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps est une suite d'applications, de connecteurs et une plateforme de données qui fournit un environnement de développement d'applications rapide pour créer des applications internes personnalisées pour votre entreprise.

Elle présente l'avantage d'offrir un modèle de données centralisé et standardisé pour stocker et gérer les informations.

Les meilleures fonctionnalités de MS Power Apps

Rationalisation du développement d'applications grâce à la fonction "glisser-déposer", ce qui réduit le besoin de compétences approfondies en matière de codage

Connexion transparente grâce à des connecteurs prédéfinis pour une communication fluide entre Power Apps et les systèmes externes

Maintien de l'intégrité et de la cohérence des données entre les applications grâce à l'utilisation du service de données commun

Les limites de MS Power Apps

Développement traditionnel nécessaire pour les applications sophistiquées

Faible réactivité de l'application lors du traitement de gros volumes de données

Capacités hors ligne limitées

Codage personnalisé limité

Prix de MS Power Apps

Forfait développeur: Gratuit

Gratuit Power Apps Premium: $20/utilisateur par mois

MS Power Apps évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (160+ commentaires)

4.2/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (23+ avis)

Autres outils de développement logiciel

Alors que Retool et d'autres plateformes similaires simplifient les processus de code, des plateformes complètes comme ClickUp rationalisent votre flux de travail créatif, améliorent la collaboration et stimulent la productivité.

ClickUp

ClickUp est une plateforme de

gestion de projet

et de productivité qui est polyvalente et utilisée à des fins diverses, notamment

le développement de logiciels

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp Gestion de projet GIF /$$img/

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit.

ClickUp comble efficacement le fossé entre les équipes de développement, en offrant toutes les fonctionnalités essentielles dont elles ont besoin pour

gérer efficacement les projets

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Affichages ClickUp /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets logiciels avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Avec une gestion robuste des tâches, des tableaux Agile et des diagrammes de Gantt, ClickUp permet aux développeurs de planifier, de suivre et d'exécuter leur travail avec un haut degré de précision. Son intégration avec des outils de développement populaires garantit un flux de travail fluide, en connectant les systèmes de contrôle de version.

ClickUp 3.0 vous permet de transformer et de passer d'un affichage à l'autre tout en modifiant directement les tâches avec ClickUp AI

De plus, les options de personnalisation de ClickUp permettent aux équipes d'adapter la plateforme à leurs processus de développement uniques.

Mais la plateforme n'est pas réservée aux équipes techniques. Elle favorise la collaboration avec les équipes non techniques dans le même environnement, ce qui la rend idéale pour le développement de logiciels, la rationalisation de la communication, l'exécution efficace des projets et la réussite globale.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

ClickUp AI

permet de générer des résumés de tâches et de fils et de créer des

éléments d'action

en fonction du contexte des tâches. Il est également utile pour la modification en cours et le brainstorming.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez et gérez des tâches pour les différents aspects de votre projet de développement logiciel

Organisez votre travail à l'aide d'environnements de travail et de projets, en créant une structure hiérarchique pour gérer toutes les phases de votre processus de développement logiciel

Créez des Tableaux pour les tâches et les projets à l'aide de ClickUp ClickApps pour la gestion du travail . Cette application est particulièrement utile pour les équipes qui suivent les méthodologies Scrum ou Kanban

Surveillez le temps passé sur chaque tâche et projet pour gérer efficacement les ressources

Créez des champs personnalisés, des statuts et des flux de travail pour correspondre à votre processus de développement logiciel spécifique à l'aide de Les outils de ClickUp pour les équipes de développement de logiciels

Les limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage plus prononcée

Options de personnalisation limitées pour des fonctionnalités spécifiques

Prix ClickUp

Free Forever: Idéal pour les petites équipes ou ceux qui explorent les capacités de ClickUp

Idéal pour les petites équipes ou ceux qui explorent les capacités de ClickUp Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée pour les grandes entreprises

Tarification personnalisée pour les grandes entreprises ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,201+ reviews)

4.7/5 (9,201+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,948+ commentaires)

Naviguer dans les alternatives de Retool pour un développement d'applications et de sites Web rationalisé

Explorer les alternatives à Retool, c'est plus qu'échanger un outil contre un autre. Il s'agit de découvrir une solution qui apporte une valeur à multiples facettes.

En réfléchissant à vos choix, envisagez d'aller au-delà du simple développement d'applications pour créer un flux de travail optimal qui vous aidera à gagner en efficacité.

ClickUp et son ensemble de fonctionnalités variées vous aideront à atteindre cet objectif. Ses services de développement de logiciels, de gestion de projet et d'assistance technique vous aideront à atteindre vos objectifs

OUTILS D'IA Outils d'IA

feront progresser votre processus de développement d'applications. Alors, essayez ClickUp dès aujourd'hui ! N'oubliez pas que les meilleurs outils relèvent les défis actuels et ouvrent des possibilités imprévues ! 🎉