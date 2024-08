10 meilleures applications sans code et constructeurs d'applications sans code pour les développeurs en 2024

Les applications sans code ont été tout simplement révolutionnaires au cours de la dernière décennie, permettant aux passionnés de technologie de créer des applications natives avec moins de barrières à l'entrée.

L'approche "no-coding" de la création d'applications est une évidence. Au lieu de scripter des commandes, une interface graphique permet de communiquer des configurations. Le résultat ? Vous pouvez développer des applications d'entreprise , lancer des sites web, automatiser des flux de travail, etc. sans aucune connaissance en matière de code !

Le no-coding apporte les meilleurs résultats lorsque vous êtes créatif et que vous disposez d'un puissant constructeur d'applications no-code pour exécuter vos idées - alors trouvons ce dernier. Nous allons discuter des meilleures plateformes de développement no-code pour créer des applications fiables et de qualité en un rien de temps !

Qu'est-ce qu'un générateur d'applications sans code ?

Une application no-code fait référence à une application qui peut être construite et déployée sans nécessiter de compétences traditionnelles en matière de codage ou de programmation. Les plateformes no-code fournissent des interfaces visuelles intuitives et des outils de glisser-déposer qui permettent aux utilisateurs de créer des applications fonctionnelles et interactives à l'aide de composants et de modèles préconstruits.

Le développement d'apps no-code donne aux personnes qui n'ont pas d'expertise en matière de codage les moyens de créer des solutions logicielles personnalisées à des fins diverses, telles que la construction de sites web, d'apps mobiles, d'outils internes, de tableaux de bord, et bien plus encore. Il élimine la nécessité d'écrire des codes complexes, rendant le développement d'applications accessible à un public plus large.

Que faut-il rechercher dans un constructeur d'applications sans code ?

Naviguer dans la mer des plateformes no-code et trouver celles qui valent la peine d'être utilisées peut être un défi - voici un résumé des qualités clés à rechercher :

Facilité d'utilisation : Bien qu'une application no-code élimine le codage manuel, elle peut néanmoins être difficile à utiliser en raison d'une interface encombrante. Les meilleures applications de cette catégorie disposent d'une interface de type glisser-déposer qui permet d'assembler rapidement des éléments préconfigurés pour obtenir le résultat souhaité Personnalisation : Les fonctionnalités de personnalisation abondantes vous permettent de créer une application qui reflète votre vision. L'application doit s'adapter aux besoins des différentes industries et niches et vous permettre d'incorporer des éléments de marque uniques Fonctionnalités : L'application devrait offrir des fonctionnalités telles que des créateurs de formulaires, des modèles préconstruits et des outils de visualisation pour vous aider à atteindre votre objectif final plus rapidement Intégration : La plateforme devrait travailler avec des applications populaires de gestion de projet, de collaboration et de CRM Évolutivité : La plateforme doit pouvoir assister davantage d'utilisateurs et de processus complexes à mesure que votre entreprise se développe

10 meilleurs constructeurs d'applications sans code à utiliser en 2024

No-code n'est pas la même chose que low-code : ce dernier remplace le codage dans une certaine mesure, mais vous devez toujours investir dans des développeurs pour configurer et gérer ces paramètres. Le no-code rend tout le codage obsolète, ce qui en fait une solution plus économiquement réalisable.

Nous avons compilé les 10 applications no-code les plus efficaces à différents niveaux de prix. Passez en revue leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients, et trouvez celle qui vous conviendra le mieux pour créer votre success story ! 🌟

1. ClickUp #### Meilleur pour la collaboration au sein d'une équipe de développement

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail API en fonction de vos besoins

ClickUp est le meilleur outil sans code pour la gestion de projet, la collaboration d'équipe et la productivité. Il convient aux solopreneurs, aux freelances, aux grandes entreprises et à tout ce qui se trouve entre les deux ! Tout le monde peut sans effort personnaliser et automatiser la plateforme pour servir leurs initiatives spécifiques. 🎨

Qu'est-ce qui fait de ClickUp la solution sans code par excellence ? La réponse est simple : Vous pouvez configurer chaque partie de la plateforme à l'aide de ses outils de glisser-déposer.

Développez des applications et des intégrations pour créer des tâches et des sous-tâches, la gestion des ressources , le suivi Tests d'assurance qualité le suivi du développement, le marketing, et bien plus encore. La fonction "glisser-déposer" de ClickUp garantit que même les fonctionnalités les plus avancées sont accessibles sans aucune connaissance en matière de code.

En tant qu'administrateur ClickUp, prenez en charge votre environnement de travail en tirant parti des fonctionnalités suivantes ClickApps et API ClickUp . 🦾

ClickApps vous permet de personnaliser votre environnement de travail à l'aide d'outils visuels - mettre en place des applications internes sans code pour la gestion du travail, la collaboration, l'organisation et les rapports - le tout à partir d'une seule plateforme. Par exemple, vous pouvez utiliser l'application ClickUp AI pour trouver des idées et préparer des communications, ou le site Fonctionnalité d'automatisation pour rationaliser les processus répétitifs. Voici quelques ClickApps utiles :

Sprints

Dépendances des tâches

Modification en cours

Champs personnalisés

Identifiants de tâches personnalisés

Si vous souhaitez utiliser ClickUp avec vos autres applications favorites le logiciel de gestion de l'information de la Commission européenne, tire parti de son assistance en matière d'API. Il vous permet de créer des applications et des scripts pour intégrer la plateforme avec plus de 1 000 autres outils . Cela vous permet d'automatiser des processus en dehors de ClickUp, de créer et de gérer des tâches et des listes, et de suivre du temps !

Vous construisez des applications et des sites web orientés clients ? Utilisez les modèles préconstruits de ClickUp pour.. créer des pages web , pages d'atterrissage , rapports de bug , lancement de produits et conceptions graphiques . 🌻

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créer des applications internes avec ClickApps

Automatisation facile de processus compliqués

Large sélection de modèles pour gagner du temps

Intégrations externes sans effort (plus de 1 000) avec l'API ClickUp

Interface "glisser-déposer

Grande évolutivité

Les limites de ClickUp

Il faut du temps pour comprendre comment organiser l'espace de travail

Selon certains utilisateurs, la plateforme pourrait bénéficier de plus de capacités d'automatisation

Prix de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 6 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Make (Integromat)

Meilleur pour l'automatisation des flux de travail

via Faire Make (anciennement connu sous le nom d'Integromat) est un logiciel sans code l'automatisation du flux de travail la plateforme d'automatisation du flux de travail est une plateforme qui pousse la simplicité à son paroxysme pour votre prochaine idée d'application. Sa conception intuitive la rend parfaite pour créer des solutions internes de premier ordre qui rationalisent votre travail et stimulent l'efficacité de votre équipe. Vous pouvez créer des applications qui font des merveilles pour chaque service de votre entreprise, notamment :

Marketing : Assistance à la génération de prospects plus rapide et plus efficace Vente : Gérer les contrats et assurer le service à la clientèle Opérations : Centraliser les informations sur les processus quotidiens Gestion de l'informatique: Identifier les menaces potentielles pour la sécurité afin de minimiser les risques de violation HR : Fairel'accueil des nouveaux embauchés un processus collaboratif etproductifClickUp et Make est la combinaison gagnante pour l'automatisation de flux de travail complexes entre ClickUp et vos autres applications.

Cet outil intégration permettant de gagner du temps vous permet de connecter ClickUp à d'autres applications en ligne ou API et d'éliminer la friction de vos processus sans aucune connaissance en programmation. Make vous offre des milliers de modèles pour la création et l'automatisation des tâches, ce qui ne fait que rendre l'affaire plus douce ! 🍬🍭

Les meilleures fonctionnalités de Make

Assiste les flux de travail à travers plusieurs départements

Aide à décomposer les processus complexes

Constructeur par glisser-déposer

Modèles faciles à suivre pour l'automatisation des tâches

S'intègre parfaitement à ClickUp

Limites de Make

La documentation de l'API pourrait être plus complète

Comprendre toutes les fonctions disponibles peut prendre du temps

Prix de Make

Free : $0

: $0 Core : 9 $/mois pour 10 000 opérations

: 9 $/mois pour 10 000 opérations Pro : 16 $/mois pour 10 000 opérations

: 16 $/mois pour 10 000 opérations Teams : 29 $/mois pour 10 000 opérations

: 29 $/mois pour 10 000 opérations Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (150+ commentaires)

: 4.7/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (300+ commentaires)

3. Quixy

Meilleur pour la gestion des processus

via Quixy Quixy est un constructeur d'applications polyvalent sans code qui vous aide à concevoir des solutions de niveau entreprise pour automatiser des processus d'entreprise compliqués. La plateforme vous permet de paramétrer des applications personnalisées environ 10 fois plus rapidement par rapport à l'approche traditionnelle et d'écrire du code.

Le design drag-and-drop de Quixy et la variété des composants préconstruits le rendent adapté à la construction d'applications pour n'importe quelle niche. Développez votre application à partir de zéro ou employez des modèles pour des cas d'utilisation spécifiques afin de donner à votre travail plus de structure et de précision.

Découvrez quelques exemples d'options d'automatisation basées sur Quixy dans cinq catégories :

Assistance du bureau d'assistance : Pour l'automatisation des demandes de tickets pour les plaintes des clients Gestion de projet : Pour le suivichaque étape d'un projetl'automatisation et la gestion des tâches, la planification des réunions Gestion de la relation client : Pour l'automatisation de la gestion de la relation clientla communication avec les clients et la capture et la gestion des prospects Gestion des voyages et des dépenses : Pour comptabiliser les frais de bureau et de déplacement Gestion des performances des employés : Pour le suivi des présences et des réalisations

Les meilleures fonctionnalités de Quixy

Permet de créer des applications de niveau entreprise sans aucune connaissance en matière de code

Fonctionnalités de sécurité robustes qui minimisent les brèches et le vol de données

Permet l'automatisation pour plusieurs départements

Excellente équipe d'assistance

Les limites de Quixy

L'interface utilisateur/UX peut être améliorée

Manque de conseils et de manuels adéquats sur l'utilisation de la plateforme par rapport à d'autres logiciels sans code

Prix de Quixy

Solution : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs Plateforme : 20$/mois par utilisateur (minimum 20 utilisateurs)

: 20$/mois par utilisateur (minimum 20 utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 5/5 (100+ commentaires)

: 5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

4. Glide

Meilleur pour la création d'applications mobiles

via Glisser Récupérez des informations à partir de sources telles que Google Sheets et Excel, ou créez une source de données interne à la plateforme avec Glide Tables. Il vous suffit d'ajouter quelques éléments visuels à l'aide de l'interface par glisser-déposer pour alchimiser vos données insipides en une application interactive qui fonctionne sur tous les appareils ! 🧙

Le voyage de la feuille de calcul à l'application est amusant, grâce aux fonctionnalités personnalisables, aux intégrations et aux modèles intégrés de la plateforme. Vous vous inquiétez des applications obsolètes ? Glide met automatiquement à jour le design des applications existantes pour répondre aux dernières tendances du secteur.

Glide est la voie à suivre si vous êtes débutant ou si vous souhaitez simplement une application simple. Cependant, la plateforme n'est peut-être pas la meilleure option pour créer des applications avec des fonctionnalités avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Glide

Interface glisser-déposer

Nombreuses personnalisations, intégrations et modèles

Déploiement rapide de l'application

Matériel d'assistance précieux

Les applications sont étonnantes sur tous les appareils car les designs se mettent à jour automatiquement

Limites de Glide

L'éditeur de l'interface utilisateur peut être amélioré

L'interface peut être déroutante, et l'assistance technique n'est pas toujours présente

Prix de Glide

Free : $0

: $0 Débutant : 25 $ par mois

: 25 $ par mois Pro : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Business : 249 $ par mois

: 249 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (350+ commentaires)

: 4.7/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

5. Softr

Meilleur pour la construction de sites Web

via Softr Softr est un constructeur d'applications sans code pour les données provenant d'Airtable ou de Google Sheets. La plateforme est axée sur la simplicité - son interface intuitive, basée sur la logique, garantit que vous serez en mesure de monter à bord sans avoir à lire les guides d'utilisation ennuyeux.

Avec Softr, vous pouvez développer vos applications et vos sites Web petit à petit grâce à une boîte à outils bien fournie. Tous les paramètres clés de l'application sont situés sur le côté gauche de l'écran - utilisez-les pour personnaliser les contrôles de gestion des utilisateurs, ajouter des pages à votre application et choisir les meilleurs thèmes. Le Centre d'applications est votre toile vierge où vous construisez l'application à partir de statuts ou de blocs dynamiques. ⚙️

Le processus de création est un jeu d'enfant grâce aux modèles personnalisables et aux fonctionnalités de modification, vous êtes donc prêt à créer une application fonctionnelle et d'aspect professionnel.

Attention, Softr n'est pas l'outil de création d'applications le plus avancé qui soit. Il manque des fonctions essentielles à la création d'applications modérément complexes, comme les formulaires dynamiques et conditionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Softr

Mon travail pour les données provenant d'Airtable et de Google Sheets

Incroyablement simple à utiliser

Modèles de portail client

Niveau gratuit généreux

Limites de Softr

Certains éléments de conception présentent des problèmes

Fonctionnalités limitées

Prix du logiciel

Free : $0

: $0 Basic : 49 $/mois

: 49 $/mois Professionnel : 139 $/mois

: 139 $/mois Business : 269 $/mois

: 269 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

: 4.8/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

6. Bulle

Meilleur pour le développement d'applications personnalisées

via Bulle Mon travaille aussi bien pour construire des prototypes que des applications complètes. La plateforme est même utilisée par de nombreuses agences de développement d'applications qui souhaitent accélérer la fourniture de services à leurs clients ! 🧑‍💻

Si vous êtes familier avec des logiciels comme Excel ou Canva, vous vous sentirez à l'aise avec l'interface conviviale de Bubble. Ce constructeur d'applications dispose d'un éditeur par glisser-déposer, qui vous permet de personnaliser vos applications en toute simplicité. Bubble offre également une communauté dynamique où vous pouvez puiser dans 1 200+ modèles prêts à l'emploi. De la construction d'une Marché de l'immobilier à la conception d'une plateforme de livraison de nourriture, vous trouverez des modèles pour divers secteurs d'activité afin d'accélérer votre parcours de développement d'applications. 📱

Mon travail s'intègre à des dizaines d'autres applications et plugins pour centraliser votre travail. Saisir les fondamentaux de la plateforme est facile-peasy, et si vous vous retrouvez bloqué avec certaines fonctionnalités, engagez-vous avec la communauté superactive de Bubble pour trouver l'assistance de vos pairs !

Meilleures fonctionnalités de Bubble

Interface familière pour Excel etUtilisateurs de Canva* Communauté active pour l'assistance entre pairs

Des modèles pour presque tous les secteurs d'activité

Des dizaines d'intégrations

Limites de la bulle

Les utilisateurs de longue date ont exprimé leur inquiétude quant aux récents changements de prix de la plateforme

Peut parfois être lent

Prix de la bulle

Free : $0

: $0 Démarrage : 29$/mois

: 29$/mois Croissance : 119$/mois

: 119$/mois Teams : 349 $/mois

: 349 $/mois Personnalisé : Contacter pour les prix

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (250+ avis)

7. Impossible

Meilleur pour le développement d'applications multiplateformes

via Impossible Profitez d'un no-code en douceur l'expérience du développement de produits et lancez votre application au plus vite sans lésiner sur la qualité avec Thunkable.

L'interface glisser-déposer de Thunkable et les composants préconstruits sont vos ingrédients pour cuisiner une application parfaite. Utilisez des champs de texte, des lecteurs multimédias et d'autres composants de l outils de conception pour personnaliser votre application en fonction de vos cibles !

Thunkable est annoncé comme un constructeur d'applications sans code, mais certains utilisateurs le trouvent.. plus low-code que no-code car vous devez comprendre les opérations logiques pour naviguer en toute confiance sur la plateforme. Bien qu'il s'agisse d'un excellent choix pour développer un MVP (produit minimum viable) ou un prototype avec des fonctions de base pour les investisseurs, la création d'applications d'entreprise complexes peut s'avérer difficile en raison des fonctionnalités avancées limitées.

Les meilleures fonctionnalités de Thunkable

Lancement rapide d'applications mobiles

Composants pré-construits impressionnants

Publication directe des applications sur iOS et Android simultanément

Ajouts de médias personnalisables

Version gratuite pour les utilisateurs du niveau Personnel

Limites de Thunkable

Le format du concepteur de base de données peut être compliqué

Certains utilisateurs ne sont pas très satisfaits du rapport prix/fonctionnalités

Prix de Thunkable (niveau Business)

Business : A partir de 200$/mois

: A partir de 200$/mois Teams : A partir de 500$/mois

: A partir de 500$/mois Personnalisé : Contacter pour les prix

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

Évaluations et critiques de Thunkable

G2 : 4.4/5 (30+ commentaires)

: 4.4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (4 commentaires)

8. Progressier

Meilleur pour l'engagement des utilisateurs

via Progressier Progressier est un outil pratique à avoir dans votre boîte à outils no-code si vous voulez construire une application web progressive (PWA) - un site web qui ressemble et agit comme des applications mobiles. Ces applications sont construites sur des technologies web, telles que HTML, CSS et JavaScript, et disposent des mêmes paramètres de fonctionnalité que leurs homologues natifs, mais avec une meilleure réactivité.

Avec Progressier, vous bénéficiez d'une solution achevée pour les PWA avec des fonctionnalités telles que :

Tableau de bord PWA

Manifeste d'application web sans code

Examen centralisé des applications

Capture d'écran

écrans d'accueil iOS

L'application est conviviale pour les débutants et compatible avec divers constructeurs d'applications no-code. Progressier dispose d'une équipe d'assistance technique super utile, alors attendez-vous à des résolutions rapides en cas de problème ! 🆘

Les meilleures fonctionnalités de Progressier

Transforme les applications sans code en PWAs

Mon travaille avec des applications sans code comme Softr, Bubble, et Webflow

Tableau de bord interactif avec une interface épurée

Convient aux débutants

Essai gratuit de 14 jours

Limites de Progressier

Pas de notifications spécifiques à l'appareil ni de mise en cache du réseau hors ligne

Les utilisateurs d'Apple ont des fonctionnalités limitées

Prix de Progressier

Fondateur : 15$/mois

: 15$/mois Croissance : 39$/mois

: 39$/mois Echelle : 149$/mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 5/5 (5 commentaires)

9. Shoutem

Meilleur pour la monétisation des applications mobiles

via Shoutem Shoutem rend le développement d'applications DIY accessible à tous grâce à une interface fiable de type glisser-déposer pour conceptualiser et connecter les éléments au sein de votre application. Utilisez l'option de prévisualisation pour vérifier à quoi ressemble votre application avant de la publier, ce qui permet de détecter les bugs et les problèmes de compatibilité.

Les fonctionnalités d'analyse de Shoutem vous permettent d'analyser les comportements des clients, les points de douleur et le trafic de l'application et d'en déduire des idées pour optimiser votre application.

Parmi les fonctionnalités les plus populaires de la plateforme, citons :

Intégrations avec WordPress, Shopify et les réseaux de médias sociaux

Notifications push illimitées

Modules audio et vidéo

Vous pouvez ajouter des programmes de fidélité personnalisés à vos applications basées sur Shoutem pour attirer des groupes de clients à fort pouvoir d'achat. 🤑

Les meilleures fonctionnalités de Shoutem

Des fonctionnalités faciles à apprendre pour créer des applications mobiles

Intégrations pratiques pour les applications en contact avec les clients

Mises à jour constantes de la sécurité

Mises à jour en temps réel pour une expérience utilisateur positive (notifications push, mises à jour de flux, streaming en direct, etc.)

Les limites de Shoutem

L'équipe d'assistance client pourrait être plus réactive

Espace de stockage relativement limité, même pour le forfait le plus cher (10 Go)

Prix de Shoutem

Android : 49 $/mois

: 49 $/mois Standard : 79$/mois

: 79$/mois Professionnel : 149 $/mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 3.7/5 (5 commentaires)

: 3.7/5 (5 commentaires) Capterra : 3.8/5 (12 commentaires)

10. Gappsy

Le meilleur pour le développement rapide d'applications

via Gappsy Gappsy est une plateforme de développement simple sans code pour les équipes qui cherchent à construire des applications web entièrement fonctionnelles avec un minimum d'effort informatique. La plateforme supprime les complexités souvent vues sur des plateformes similaires et vous permet de construire votre application mobile en quatre étapes :

Payer pour l'offre à vie Créez votre disposition (vous pouvez choisir parmi plus de 100 designs personnalisés) Ajoutez les fonctionnalités souhaitées Publier le produit fini Personnalisez la catégorie de l'application, par exemple Organisation, Monétisation, Communication et Local, pour que le produit final présente un maximum de fonctions et de facilité d'utilisation. Intégrez l'application à vos profils sociaux pour accroître la visibilité auprès de vos clients.

Gappsy propose des services supplémentaires pour les propriétaires d'applications Business, comme l'IA, l'analyse et la conversion de prospects, qui peuvent augmenter votre nombre de revenus.

Les applications créées avec la plateforme suivent généralement les directives de publication de Google Play et de l'Apple Store par défaut.

Les meilleures fonctionnalités de Gappsy

Frais uniques pour un accès à vie

Interface gratuite

Publication directe des applications

Outils d'IA et d'analyse

Limites de Gappsy

Certains clients se sont plaints qu'il est difficile de joindre l'assistance technique

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal en raison du manque de tutoriels

Prix de Gappsy

Basic : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business : $287

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Commencez à construire avec No-Code App Builders

N'oubliez pas que les constructeurs d'applications sans code ne servent pas uniquement à créer des applications - ils vous permettent de donner vie à vos visions créatives, d'automatiser les flux de travail et, en fin de compte, de stimuler la productivité et la croissance.

Grâce aux interfaces conviviales, aux fonctions de glisser-déposer et aux modèles prédéfinis des applications, la route entre votre idée et la réussite ne passe plus par des équipes de développement et des experts en technologie. Choisissez l'un des outils de notre liste, libérez votre créativité et réalisez vos rêves d'entrepreneur ! 🌠