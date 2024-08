Étapes et exemples du processus de réflexion sur la conception 2024

La conception des produits que nous utilisons tous les jours demande beaucoup de travail. Des simples logos qui représentent nos marques aux conceptions architecturales complexes et aux applications logicielles, le processus de conception est complexe. Il vise à résoudre des problèmes, à créer des produits que les clients aimeront et à les commercialiser plus rapidement que la concurrence.

Que vous gériez une équipe de conception, que vous travailliez en tant que concepteur ou que vous fassiez partie d'une équipe de concepteurs, l'amélioration de votre processus de création est clé. Un processus de conception bien élaboré permet de stimuler la collaboration et de réduire les problèmes liés à la charge de travail et aux ressources.

Mais il peut être difficile de déterminer comment mettre en place ou améliorer un processus de réflexion sur la conception. Tout d'abord, le concept peut sembler vague ou complexe. Vous n'avez peut-être jamais vu d'exemple concret montrant comment cela se fait.

Quel que soit le problème, ce guide vous aidera à améliorer votre processus de conception. Nous commencerons par clarifier ce qu'est le processus, puis nous partagerons des exemples détaillés.

Ensuite, vous trouverez une décomposition des étapes du processus de conception afin que vous puissiez en élaborer un qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. 🙌

Qu'est-ce que le processus de conception ?

Le processus de conception est une méthode créative qui prend en compte des problèmes ou des idées complexes et les décompose en étapes gérables en travaillant à rebours à partir d'un résultat souhaité. Ce processus est différent des approches de résolution de problèmes dans lesquelles vous considérez un problème et créez une solution. 💪

Le processus de design thinking encourage plutôt la créativité et l'innovation. Il est bien adapté aux projets et aux problèmes qui n'ont pas de solution unique et éprouvée. Il ne s'agit pas d'un processus linéaire. Il s'agit plutôt d'une approche itérative conçue pour vous permettre d'avancer et de reculer entre les étapes selon les besoins.

Concevez, gérez et visualisez vos paramètres en toute simplicité et définissez des flux de travail clairs

Il n'existe pas non plus d'ensemble spécifique d'étapes qui fonctionne pour chaque secteur ou chaque situation. Le processus est personnalisable pour donner à votre équipe un meilleur contrôle sur le processus créatif et vous donner les moyens de trouver les meilleures solutions possibles.

Si le processus de design thinking est courant dans les secteurs de la santé et de la fabrication, il est utile dans un très large intervalle de secteurs, des startups aux multinationales. Les entreprises l'utilisent pour comprendre les besoins des utilisateurs afin de lancer de nouveaux produits et d'améliorer les produits existants.

Exemples utiles de processus de conception pour améliorer vos flux de travail

Pour de nombreuses équipes de conception, les préoccupations communes comprennent les problèmes de charge de travail et de ressources, les défis de collaboration et les mauvais processus. L'ajout d'un processus de réflexion sur la conception sur mesure à votre flux de travail peuvent répondre à ces problèmes.

La forme que prend ce processus varie d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, c'est l'étape du forfait qui demande le plus de travail. Dans d'autres, c'est sur la maquette ou la mesure que vous concentrerez l'essentiel de vos efforts. 👀

Mettez votre projet de recherche UX sur la voie de la réussite avec ce modèle de plan de recherche utilisateur Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp Par exemple, un processus de conception UX travaillera à rebours de l'expérience utilisateur. Il visera à déterminer où les utilisateurs rencontrent des problèmes avec vos produits et ce que vous pouvez faire pour les améliorer.

Cela signifie que vous passerez la majeure partie de votre temps à recueillir des informations - comme faire des recherches sur les utilisateurs pour comprendre les personas - et à forfaiter vos solutions potentielles.

En revanche, un cabinet d'architectes passera plus de temps aux étapes d'idéation et de construction du processus de réflexion sur la conception. Il se concentrera moins sur les besoins des utilisateurs que sur l'esthétique, le design de pointe et la réunion des codes de construction.

Vous souhaitez avoir un aperçu plus approfondi du processus de réflexion sur la conception en action ? Lisez la suite pour découvrir deux exemples dans lesquels nous expliquons comment le processus de réflexion sur la conception fonctionne pour différentes entreprises.

Le design thinking dans le secteur bancaire : Étude de cas de Capital One

Lorsque vous pensez au design, vous ne pensez probablement pas à la banque. Mais ces dernières années, les banques ont dépensé des millions de dollars et alloué des centaines d'heures pour concevoir de meilleures expériences et de meilleurs produits pour les consommateurs.

Capital One en est un exemple. Elle a surpris le marché en 2014 lorsqu'elle a racheté la société de conception de sites web Adaptive Path et la société de développement mobile Monsoon. L'objectif derrière ces acquisitions était de créer une meilleure expérience utilisateur à travers une application bancaire améliorée. 💰

Leur approche de design thinking a consisté à recueillir des informations sur les utilisateurs et à évaluer l'état existant de l'application. Ce qu'ils ont constaté, c'est que les utilisateurs voulaient plus de fonctions, des connexions améliorées et un accès plus simple aux services.

En particulier, les jeunes consommateurs voulaient plus de la banque en termes de convivialité et ne pas avoir à se rendre dans des emplacements brick-and-mortar.

Avec une équipe de conception approfondie en place, Capital One a commencé à générer des idées innovantes et à les déployer sur le marché. Il s'agissait notamment d'un chatbot qui offrait une assistance amicale en utilisant des emojis.

De plus, la société a ouvert plusieurs cafés dans des villes importantes comme San Francisco afin de nouer des relations avec les consommateurs.

via Capital One Une autre solution centrée sur l'utilisateur est l'historique des transactions par GPS, qui permet aux utilisateurs de mieux voir où et comment ils dépensent leur argent lorsqu'ils établissent leur budget.

Leur processus itératif n'était pas limité aux produits de consommation. Teams a également beaucoup investi dans la conception en construisant un centre d'innovation et en renforçant son équipe interne de développeurs et de concepteurs par le biais de son Capital One Lab.

Lorsqu'ils souhaitent recueillir des informations sur les produits souhaités par les utilisateurs ou tester de nouveaux produits, ils envoient ces informations au laboratoire de conception. Là, l'équipe partage des storyboards et des infographies avec de vrais clients pour susciter des commentaires et améliorer les idées ou les offres.

via Capital One

L'un des principaux problèmes des banques est l'acquisition de nouveaux clients. Le processus était souvent décourageant pour les clients potentiels et impliquait beaucoup de travail pour s'inscrire. La plupart des banques traditionnelles de proximité consistait à envoyer des enveloppes contenant des dizaines de pages d'informations qu'il fallait remplir à la main et renvoyer par la poste.

Capital One a eu recours à la pensée design pour rationaliser ce processus et le rendre plus convivial. Elle l'a fait en recueillant les commentaires des consommateurs, puis en paramétrant une solution SaaS appelée OneView.

Cette solution les a aidés à gérer leur contenu et à créer un dossier numérique qui permet aux utilisateurs de s'inscrire en ligne, sans les inconvénients de l'ancienne méthode d'intégration.

Design thinking in meal delivery : Étude de cas d'Uber Eats

Lorsqu'il s'agit d'applications de livraison de repas, le processus de design thinking ne concerne pas seulement l'application. Comme le démontre Uber Eats, le design thinking s'applique à tous les aspects de l'entreprise.

Cela signifie qu'il faut penser à faire une application conviviale, à fournir des produits que les utilisateurs veulent, et à construire une relation avec la marque qui fait que le client se sent apprécié et compris.

Fermé dans des milliers de villes à travers le monde signifie que l'entreprise doit prêter une attention particulière à ses différents marchés cibles. Ce que veulent les clients de Bangkok est différent de ce que recherchent les New-Yorkais.

via Moyen Ils ne voulaient pas se contenter d'aller à la rencontre des clients derrière leur ordinateur pour voir ce qu'ils voulaient. Au lieu de cela, l'équipe a conçu le programme The Walkabout, dans le cadre duquel les employés s'immergent dans ces villes.

De cette façon, ils obtiennent des informations sur le terrain de la part des habitants et des membres de la communauté. Ils ont également l'occasion de découvrir l'endroit par eux-mêmes et d'observer comment les gens utilisent leurs créations dans le monde réel.

Dans le cadre du programme, les concepteurs visitent une nouvelle ville chaque trimestre. Ils s'intéressent à la logistique, notamment aux transports et aux infrastructures. Ils rencontrent des partenaires de livraison, des clients et des employés de restaurants pour comprendre chaque aspect de leurs offres et la manière dont elles s'intègrent dans l'espace local.

Uber Eats recueille également les avis des consommateurs et des livreurs par le biais de discussions au coin du feu, au cours desquelles les utilisateurs sont encouragés à se rendre dans les bureaux et à partager leurs expériences.

L'observation des commandes permet aux concepteurs de suivre les chauffeurs, de visiter les restaurants et d'observer les clients passer leurs commandes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/designers-riding-their-bikes.jpg Processus de conception : portrait de concepteurs à vélo /$$$img/

via Medium

Forte de toutes ces informations précieuses, l'entreprise se concentre sur l'itération rapide. Ils idéalisent et commencent à tester des prototypes et des maquettes dans des restaurants, chez des clients et dans des véhicules de livraison. Ils effectuent des tests A/B sur toutes les fonctionnalités de conception de l'application et mènent des expériences d'exploitation pour tester les fonctionnalités avant leur lancement.

Des réunions, des ateliers et des conférences sur l'innovation sont régulièrement organisés pour entretenir l'esprit de la pensée conceptuelle.

Mon travail est intégré à tous les aspects de l'entreprise, de l'équipe de conception aux opérations et à la direction, afin de générer et de travailler à partir de données de tests utilisateurs et d'idées nouvelles.

Étapes du processus de réflexion sur la conception

Avec ces exemples à l'esprit, il est temps de réfléchir à la manière dont le processus de réflexion sur la conception s'intègre dans les flux de travail de vos équipes de conception. Gardez à l'esprit que le processus de réflexion sur la conception est une série d'étapes personnalisables. Il est également non linéaire, ce qui permet de passer d'une étape à l'autre en fonction des besoins.

En fonction de votre secteur d'activité et des besoins de votre entreprise, vous pourrez ajouter des étapes supplémentaires ou en sauter quelques-unes. Il se peut qu'une partie de l'équipe de conception n'ait pas besoin d'être impliquée dès le début, mais qu'elle joue un rôle clé dans les étapes ultérieures du processus de conception. Peut-être avez-vous besoin de plus d'étapes pour la recherche, la construction ou le test des utilisateurs.

Quels que soient les besoins de votre entreprise, veillez à adapter votre processus de conception à ce moule pour tous les projets complexes. De manière générale, voici les étapes les plus courantes du processus de conception. Utilisez-les comme point de départ pour élaborer votre procédure afin d'atteindre les objectifs de l'équipe.

Forfait

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Avant même de penser à créer des solutions possibles pour votre projet de conception, vous devez identifier le problème et faire preuve d'empathie à l'égard de votre cible. Cette étape consiste à recueillir des informations et à poser les bases du processus. ✍️

Commencez par adopter une approche centrée sur l'utilisateur. Demandez l'avis de vos clients sur les types de produits qu'ils recherchent et sur les problèmes qu'ils rencontrent avec vos offres existantes. Rédigez un énoncé de problème afin d'identifier l'origine du problème. Posez des questions telles que :

Qui est concerné par le problème ?

Quelle est la nature du problème ?

Où le problème se produit-il ?

Pourquoi le problème se produit-il ?

Utiliser un de la conception pour organiser vos idées et conserver ces informations vitales dans un espace facile d'accès. Créez un feuille de route du produit pour jeter les bases des tâches et des projets sur lesquels l'équipe ou les gestionnaires de projet travailleront.

A outil logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut aider les créatifs à suivre les différentes étapes du processus et à assigner des tâches aux membres de l'équipe concernés en cours de route.

Plongez dans les tests utilisateurs et tests d'utilisabilité pour mettre en évidence les problèmes liés aux applications et voir ce que de vrais utilisateurs disent de vos produits. Veillez à prendre le temps d'identifier les parties prenantes clés et de créer des silos pour répondre à chacun de leurs besoins.

Idée

Voyez l'activité de chacun et travaillez en étroite collaboration avec votre équipe, même à distance. Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur une toile créative grâce aux tableaux blancs ClickUp sur une toile créative avec les Tableaux blancs ClickUp

Une fois que vous avez mis en place un forfait de base, il est temps de commencer à trouver des idées. Concentrez-vous sur la conception centrée sur l'humain et faites un remue-méninges sur les façons dont vous pouvez cibler la cause première du problème. C'est le moment d'être créatif, de sortir des sentiers battus et d'exploiter des solutions uniques techniques d'idéation . 💡

Créez un environnement interactif où l'équipe peut lancer des idées innovantes sans aucun jugement. Encouragez l'imagination et laissez l'équipe proposer des idées farfelues, même si elles ne sont pas réalisables dans le monde réel.

L'objectif est de générer des idées, aussi peu conventionnelles soient-elles. Une partie du processus consiste simplement à être créatif. Cette idée saugrenue peut tout simplement susciter une approche réaliste ou un point de vue unique de la part d'un autre membre de l'équipe, ce qui aboutira à une solution prometteuse créant davantage d'opportunités de collaboration.

maquette ###

Maintenant que vous avez des tonnes d'idées qui circulent, il est temps de créer des maquettes. C'est à cette étape que vous créez des dispositions, que vous concevez des produits expérimentaux, que vous testez des prototypes et que vous vous plongez dans le développement du produit (qu'il s'agisse d'un nouveau produit ou d'un produit existant).

C'est le moment de mettre sur papier vos solutions créatives. 👨🏽‍💻

En fonction de votre travail, l'étape de la maquette du processus de conception peut revêtir des aspects très différents. Dans le cas d'une équipe de conception marketing, vous travaillerez peut-être sur les éléments suivants la conception graphique et actifs de marque dans Photoshop.

Les équipes de logiciels peuvent créer des applications ou des sites web, tandis que les entreprises de technologies de la santé peuvent travailler sur les schémas d'un produit médical.

Construire

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et pour glisser-déposer facilement des tâches afin de réaffecter les ressources

Cette phase du processus de conception donne vie à vos créations dans un contexte réel. Jusqu'à présent, tout ce sur quoi vous avez travaillé est théorique. Vous avez fait des croquis, créé des maquettes et émis des idées.

Il est maintenant temps de construire votre vision du produit fini. 🛠️

En fonction des ressources, du financement et de votre secteur d'activité, cette étape peut consister à déterminer la portée du produit final ou à créer un prototype à échelle réduite. Dans les secteurs de la santé et de la productivité, vous créerez probablement une version modèle de votre produit final.

Dans les domaines de la vente et du marketing, vous créerez peut-être la première version d'un outil ou d'une campagne de promotion de la marque.

Mettre en œuvre

Améliorez la productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les affichages ClickUp adaptables pour organiser et surveiller tous les types de travail

De toutes les étapes du processus de réflexion sur la conception, celle-ci peut être la plus intimidante. En effet, c'est le moment des tests. C'est maintenant que vous découvrez ce qui fonctionne bien dans votre travail de conception et ce qui doit être corrigé.

Au cours de la phase de test, vous rechercherez les défauts de la conception, recueillerez les commentaires des utilisateurs et obtiendrez l'avis d'autres parties prenantes. Certaines entreprises voudront peut-être diviser la phase d'essai en plusieurs étapes distinctes.

C'est particulièrement vrai si vous développez des solutions complexes qui nécessitent plusieurs versions avant le lancement. 💻

Évaluer

La dernière étape du cadre de pensée design consiste à mesurer vos résultats et à réfléchir. Cette étape consiste à mesurer les résultats de la solution que vous avez proposée et à examiner dans quelle mesure le processus lui-même a bien fonctionné. 🧪

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Ici, vous examinerez les décisions de conception pour voir si vous avez bien évalué les besoins de l'utilisateur final et si votre conception finale a été efficace. Examinez les indicateurs et les commentaires des utilisateurs pour savoir ce qu'ils pensent du produit fini.

Enregistrez ces informations pour les prochains ateliers de réflexion sur la conception.

Organisez une réunion avec l'équipe pour examiner comment elle estime que le processus de conception s'est déroulé. Mettez en évidence les éléments qui ont bien fonctionné dans le processus et discutez des points à améliorer. T

es améliorations peuvent porter sur des échéanciers plus courts ou plus longs, des étapes distinctes pour un travail plus détaillé et des contrôles plus fréquents tout au long du processus.

Rationaliser le processus de conception avec ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Le processus de conception est une méthode itérative qui peut vous aider à faire preuve d'empathie avec les clients et à concevoir de meilleurs produits. Des sessions d'idéation aux tests et au lancement, ClickUp peut faciliter votre processus de conception.

Créez des échéanciers, visualisez la capacité de l'équipe et attribuez automatiquement les tâches aux membres concernés. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à gérer un meilleur processus de conception. Grâce aux notifications personnalisables, vous saurez toujours à quelle étape se trouve le projet et qui travaille sur quoi.

Grâce à des centaines de fonctionnalités, vous pouvez personnaliser les flux de travail pour qu'ils soient adaptés à votre équipe et à votre secteur d'activité. 🤩