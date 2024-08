7 techniques de brainstorming créatif pour trouver vos meilleures idées

vous cherchez des techniques de brainstorming pratiques ?

Tout le monde a eu recours au brainstorming pour résoudre un problème au moins une fois dans sa vie.

et si vous n'êtes pas sûr de l'avoir fait, voici quelque chose pour vous aider

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le brainstorming pour résoudre un problème https://clickup.com/fr-FR/blog/51680/les-techniques-de-memorisation/ ♪jogging your memory♪ /%href/

:

Il y a un nouveau projet. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre.

Vous et votre équipe vous asseyez en cercle et chacun est encouragé à exprimer toutes les idées qui lui viennent à l'esprit.

Aucune idée n'est trop folle.

Et chaque idée inhabituelle se révèle être une idée géniale.

C'est la force du brainstorming !

Mais ce n'est pas la seule façon de faire du brainstorming.

Il existe différentes méthodes de brainstorming et vous devez choisir la meilleure pour vous et votre l'équipe virtuelle .

Et nous sommes là pour vous aider.

Cet article couvre tout ce que vous devez savoir sur le brainstorming et les meilleures techniques de brainstorming que vous pouvez utiliser.

C'est parti pour la tempête !

Les 7 meilleures techniques de brainstorming

1. Cartes mentales Cartes mentales est l'une des meilleures techniques de brainstorming car elle vous permet de lancer des idées sans vous soucier de la structure et de la commande.

A carte mentale est constituée de concepts liés entre eux et organisés autour d'une idée centrale.

Sans oublier , les outils de cartes mentales sont amusants car ils permettent de transformer des informations ennuyeuses en diagrammes colorés et mémorables.

Ainsi, cette une grande idée existe, il suffit de la trouver.

Et la carte mentale vous mènera à la terre promise (potentiellement).

Et avec Les cartes mentales de ClickUp il n'y a pas de "potentiellement", il n'y a que des "certainement"

Quelle est la fonctionnalité des cartes mentales de ClickUp ?

Les cartes mentales de ClickUp vous aident à transformer vos idées fraîches en cartes mentales magnifiques et bien organisées.

Vous pouvez également les partager avec votre équipe d'un simple clic sur un bouton. Ainsi, tous les membres de votre équipe peuvent visualiser le flux de travail et collaborer à d'éventuels ajustements.

Qu'il s'agisse d'une session régulière de résolution de problèmes ou que vous essayiez de faire circuler le jus créatif de votre équipe, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de cartes mentales de ClickUp pour la l'ultime schéma visuel .

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/effQQRSPbgxZ7Mygb\_xbGsvvdPgMC5FGpMuwwChNZj\_irVoJlxmMohIGO4LVr8S3nCu0rccWb3sGPV7lEAbvE4hgl8MYknBnRUrrF6aNrEb-N7UfXXVlxlFUsu-07vkhwio961Z Cartes mentales de ClickUp /$$img/

Pour créer une carte mentale dans ClickUp vous pouvez choisir le mode Tâche ou le mode Vierge.

En mode tâche, vous pouvez visualiser la structure de vos tâches ClickUp existantes. Utilisez le mode tâche pour planifier le flux de travail d'un projet et réorganiser les tâches en chemins logiques. Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des tâches directement à partir de votre affichage.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/N49XJUQfQhxQEUYmqkk7iN9X1LlsR9xu\_6SbPm7uDPrwlJs15qgulSS9jFM7VqDLhmBg6AFV2bDZK9kbUhJm5uyh5jbCZNbcLNoVKYOSFKE2cK7DBwsctdWyy\_If\_j2DGFPoThd clickUp cartes mentales tâcheUp /$$img/

Si vous voulez être encore plus créatif, optez pour le mode blanc de ClickUp

En mode blanc, vous pouvez créer des cartes mentales à partir de zéro . Les nœuds n'ont pas besoin d'être connectés à une structure de tâches. Créez autant de nœuds que vous le souhaitez et convertissez-les en tâches dans n'importe quelle liste de tâches de votre environnement de travail lorsque vous êtes prêt !

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/34W9\_nvs526jhy4dGoGLsUJdFhBUJ\_Z5BygAVYfYiP5e7CqomvwwP0VVx8HqASGh8p9MjFsxGfHCeIxmPxpI7\_X\_Jeg1nDT-T25hgvSUsCCcW9CCe0td0sdWXKuA4uQXeV6NMsBC créer une carte mentale à partir de rien /$$img/

la carte mentale est un outil de travail qui permet de créer une carte mentale de grands exemples de cartes heuristiques ! 😍

Avec les cartes mentales de ClickUp, vous pouvez transformer chaque session d'idéation pour en faire quelque chose de vraiment personnel !

2. Quadrant du bloc-notes personnel

C'est ce que les gens veulent dire lorsqu'ils disent "sortir des sentiers battus"

En associant des concepts sans lien entre eux, vous êtes en mesure d'aborder le problème d'une manière différente.

à faire travailler le quadrant du bloc d'idées personnelles ?

qu'est-ce qui déclenche ces concepts sans rapport ?

C'est ce qui fait le succès ou l'échec du brainstorming.

La méthode que je place le plus favorablement pour faire cela est le Bloc d'idées personnelles de Todd Henry sur le site Accidental Creative.

Henry décompose le défi en quatre quadrants différents et vous demande ensuite de combiner des mots et des idées d'un quadrant à l'autre.

Learn about the quadrant de la dette technique !

Ce modèle provient du site Web Accidental Creative :

Voici comment ça marche:

Commencez par un défi: Il s'agit de laénoncé du problème.

Il s'agit de laénoncé du problème. Solution: Quelles sont les solutions immédiates auxquelles vous avez pensé pour résoudre le problème ? Voici les idées typiques qui vous sont venues à l'esprit ou même quelque chose que vous avez déjà essayé dans le passé

Quelles sont les solutions immédiates auxquelles vous avez pensé pour résoudre le problème ? Voici les idées typiques qui vous sont venues à l'esprit ou même quelque chose que vous avez déjà essayé dans le passé Rôle ou WW( )D? C'est ce que (EN BLANC) ferait? C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Posez-vous la question suivante : à votre avis, qui pourrait résoudre ce problème spécifique pour vous ? Disons que vous voulez commercialiser une nouvelle plateforme de médias sociaux, mais pour les propriétaires de chiens.

Qui est la réponse à votre question ? Mark Zuckerberg. Mais aussi Cesar Milan. Ou il pourrait s'agir d'un rôle générique, comme le président de la plus grande réunion de propriétaires d'animaux de compagnie dans votre région. Vous voyez ce que je veux dire. Cette méthode est également connue sous le nom de "figuring storming" ou "role storming"

C'est ce que (EN BLANC) ferait? C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Posez-vous la question suivante : à votre avis, qui pourrait résoudre ce problème spécifique pour vous ? Disons que vous voulez commercialiser une nouvelle plateforme de médias sociaux, mais pour les propriétaires de chiens. **Il s'agit d'un mot ou d'une phrase qui résume le défi d'une nouvelle manière

Hypothèse : Dressez la liste des raisons ou des suppositions que les gens ont à propos du problème et du défi. Quelles sont les complications ou les facteurs qui s'ajoutent à ce défi ?

: Dressez la liste des raisons ou des suppositions que les gens ont à propos du problème et du défi. Quelles sont les complications ou les facteurs qui s'ajoutent à ce défi ? **Commencez par prendre un élément de l'un des quadrants et associez-le à un mot d'un autre quadrant. Quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit ? Comment ces deux éléments combinés pourraient-ils résoudre votre problème ?

si vous aimez cette disposition des quadrants, jetez un coup d'œil à ceux qui suivent**_

les quadrants de l'Europe de l'Est sont les mêmes que ceux de l'Europe de l'Ouest https://clickup.com/fr-FR/blog/43249/modeles-d'analyse-swot/ modèles d'analyse SWOT /href /href /href /href /%href/

!

3. L'écriture cérébrale

Il s'agit de l'un des plus les plus courantes qu'il est préférable de faire en équipe. après tout, c'est le travail d'équipe qui fait travailler le rêve, n'est-ce pas ?

Voici comment le brainwriting travaille:

Un chef d'équipe ou un animateur lance une idée originale Chaque participant de l'équipe écrit une idée Après quelques minutes, la feuille de papier est transmise au participant suivant, qui développe l'idée ou en ajoute une autre

Faites cela pendant quatre ou cinq tours avec un groupe de personnes (6 à 10), et vous aurez une tonne d'idées.

L'animateur examinera ensuite les idées pendant une pause, sélectionnera celles qui lui plaisent le plus et reviendra ensuite vers le groupe pour construire et élaborer un forfait à partir de ces idées.

La technique de rédaction de cerveau fonctionne parce que :

Personne ne sait exactement qui a écrit quoi et quand

Les participants sont plus libres d'exprimer leurs idées

Le chef d'équipe garde le contrôle sur ce qui se passe en sélectionnant les meilleures idées pour la discussion de groupe

4. Brainwalking Cousin du brainwriting , la technique du brainwalking est un concept similaire, sauf que les personnes bougent à la place du papier.

Des feuilles de papier sont accrochées à un mur ; les participants y ajoutent leur idée pour résoudre le problème, puis passent à la feuille suivante. C'est un excellent moyen de rendre les idées publiques et de générer un nouveau type d'énergie en réfléchissant debout.

Bonus: Outils de réflexion sur la conception

5. Grilles

Cette idée est similaire à l'idée n°2.

Au lieu d'utiliser quatre quadrants et de combiner des idées à partir de ceux-ci, vous combinez des idées à partir d'une grille.

Suivez les étapes suivantes pour commencer:

Si vous êtes le chef d'équipe, remplissez la ligne supérieure de l'en-tête et la première colonne avec la même idée, puis déplacez-vous le long du haut et le long de la colonne Demandez à chaque participant de votre équipe de proposer une idée et de l'ajouter à la grille Commencez ensuite à combiner les idées, une par ligne, jusqu'en bas Si vous commencez avec 4 idées, vous en aurez 16 nouvelles rien qu'en les combinant. Il peut sembler étrange de combiner la même idée (comme l'idée 2 + l'idée 2), mais la créativité s'ensuivra, c'est promis.

6. Bulles

Lorsque les idées se bousculent, les cartes de brainstorming à bulles sont la solution !

Les plans à bulles sont un moyen facile de noter et d'organiser les idées dans une cadre visuel lors d'une session de brainstorming.

Utilisez ces étapes pour la bulle technique de brainstorming:

Dessinez 9 cercles sur une page, trois dans chaque ligne. Ce sont vos bulles Au milieu, listez le problème que vous essayez de résoudre Puis listez huit autres idées créatives autour de cette idée principale Une fois que vous avez généré des idées, recommencez le processus. Vous prendrez donc l'idée numéro cinq, la placerez au milieu et élaborerez d'autres idées autour de cette idée

/img/ https://lh3.googleusercontent.com/pHIjeQFOE5Yisyzn7uXCybbdoUVTmA-E1OQKmDKWOFmTyLqZKYmzNT\_NmtImNQgbswlXm62v1BOeXf6u204\_H5JNN-mWHuLDo1ADFEuQEOAeQqDjmGx8E7z-9B7N24qTB6\_xF8Jx brainstorming à bulles /$$img/

Cette technique de brainstorming est une excellente combinaison de mélange d'équipes et de contributions individuelles. C'est une excellente méthode de brainstorming pour la résolution créative de problèmes.

Les membres de votre équipe peuvent proposer huit idées. Vous pouvez ensuite attribuer une idée à chaque individu et lui permettre de travailler seul. Tout le monde peut se rejoindre pour voir les résultats de votre bulle de brainstorming.

Bonus : Consultez notre top 10 modèles de plans à bulles pour la visualisation et le brainstorming !

C'est une chose de s'asseoir et de faire un brainstorming, c'en est une autre de le faire efficacement.

Avant de commencer le brainstorming, vous devez avoir l'esprit ouvert, littéralement

Les meilleures sessions de brainstorming commencent avant que quiconque n'entre dans la pièce.

Par instance, il est difficile de passer d'une réunion sur les budgets à une réflexion directe sur les plus grandes possibilités. Votre esprit sera limité et vous n'aurez pas de flux gratuit ; vous serez probablement sur vos gardes et prudent.

Voici donc comment vous débarrasser de certaines de ces inhibitions pour laisser les meilleures idées s'exprimer :

1. Allez vous promener

Faites une petite pause pour évacuer le stress et vous permettre, ainsi qu'à votre subconscient, de prendre un peu d'air frais pour faire le vide et vous préparer à votre session de brainstorming.

d'ailleurs, un petit exercice pré _brainstorming ne fait de mal à personne !🕺

2. Consommer des informations différentes

Vous n'arrivez pas à lire The Economist ? Prenez Better Homes & Gardens.

Vous regardez toujours CNN ? Passez à Travel Channel.

Essayez autre chose.

Si vous lisez et consommez toujours les mêmes informations, vous devrez faire de nouvelles associations. Il peut être utile de jeter un coup d'œil à un magazine, à un site web d'images ou à quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet de votre séance de remue-méninges pour vous aider à avoir un état d'esprit neuf.

Briser la routine

Je ne sais pas exactement ce que cela signifie pour vous, mais trouvez un moyen de le faire avant votre brainstorming.

Il peut s'agir de sortir déjeuner, de faire une course rapide ou d'utiliser la table de ping-pong du bureau pour la première fois. En brisant votre routine, vous vous libérerez d'une habitude et vous vous mettrez dans un état d'esprit propice à la résolution créative de problèmes. Si vous utilisez activement des appareils technologiques, éloignez-vous d'eux. Ces gadgets peuvent être à l'origine de problèmes tels que le manque de concentration et même.. un mauvais sommeil .

Quels sont les 2 types de brainstorming ?

Il existe deux types de brainstorming :

Le brainstorming individuel et le brainstorming de groupe.

Le premier travaille mieux pour les problèmes simples qui nécessitent des solutions simples, et le second peut être utilisé pour résoudre des problèmes complexes.

je ne sais pas ce que je dois faire..

Examinons la situation :

Remue-méninges individuel

Le brainstorming individuel est comme un rendez-vous avec vos pensées.

Vous parlez les uns aux autres de vos idées aléatoires, et soudain, ces idées non conventionnelles se transforment en solutions tangibles.

nous sommes désolés si ce n'était pas aussi romantique que le Bachelor

Cependant, lors d'un brainstorming individuel, si vous n'enfreignez pas les règles pendant votre session de brainstorming, alors personne ne le fera. Vous tomberez également dans le piège d'écouter les idées des autres et éviterez de générer vos propres idées.

Le problème du brainstorming individuel est que vous risquez de ne pas développer pleinement vos idées comme vous le feriez lors d'une session de brainstorming en groupe.

Remue-méninges en groupe

Avec le brainstorming en groupe, les membres de l'équipe peuvent s'entraider lorsqu'ils sont bloqués sur une idée ; un autre membre de l'équipe ayant plus de connaissances sur cette idée peut faire des suggestions.

il n'est pas nécessaire d'avoir deux titres pour être plus efficace qu'un seul, n'est-ce pas ?

D'autres avantages sont que cela renforce la cohésion de l'équipe et rappelle aux membres de l'équipe que chacun a des idées uniques à offrir à l'équipe.

Quelles sont les 4 règles du brainstorming ?

Les règles du brainstorming sont essentielles car elles permettent de guider la discussion et de s'assurer que tout le monde a une chance égale d'être entendu au cours de la session de brainstorming.

Voici les quatre règles:

Privilégier la quantité plutôt que la qualité

Ne critiquez pas les mauvaises idées tant qu'il n'est pas temps de les classer par ordre de priorité

Encourager les grandes idées

S'inspirer des idées des autres

Ces règles garantissent la réussite de la session de brainstorming de votre équipe.

d'accord, d'accord, nous allons arrêter de les appeler des règles _parce que personne n'aime les règles, surtout quand on est censé être "créatif" et laisser les idées créatives couler, _n'est-ce pas ?

D'accord, pas de règles. Voyez-les comme des "lignes directrices"

Toute votre équipe a passé un bon moment de brainstorming.

Et tout le monde a trouvé au moins une idée créative.

C'est très bien !

Générer des idées folles, c'est la partie la plus facile.

Maintenant, c'est un peu plus difficile. Vous devez déterminer quelles idées valent la peine d'être poursuivies et lesquelles doivent être jetées à la poubelle.

Pas littéralement.

Si vous voulez séparer les grandes idées des bonnes, vous devez affiner vos idées.

mais comment votre équipe peut-elle faire cela ?

Essayez ces méthodes et approches créatives:

Option 1 : Points

Inscrivez toutes vos meilleures idées sur un Tableau ou une feuille de papier et donnez à chaque membre de l'équipe un point autocollant (ou utilisez des coches). Les membres de l'équipe doivent placer leur point à côté de l'idée qu'ils préfèrent.

Option 2 : Le pour et le contre

Pour chaque idée, dressez la liste des avantages et des inconvénients. Comme vous avez (espérons-le) beaucoup d'idées à examiner, limitez-vous à quelques avantages et quelques inconvénients.

Listez les raisons pour lesquelles l'idée fonctionnera ou ne fonctionnera pas.

Cette méthode vous aidera à déterminer ce qui est faisable et ce qui peut être exécuté. Comme nous le savons tous, la meilleure idée est parfois la plus difficile à faire. C'est ici que votre équipe peut commencer à porter des jugements de valeur.

Option 3 : confrontation

non, ce n'est pas le moment de regarder un film ringard de Nic Cage des années 90

Au contraire, vous voulez que vos idées s'affrontent pour obtenir la première place. Elles se disputent toutes la première place.

Voici comment cela pourrait fonctionner.

Supposons que vous ayez dix idées. Faites-en la liste, de la première à la dixième

Commencez ensuite à les classer par paires, de bas en haut. Comparez 9 et 10. L'idée 10 est-elle meilleure que l'idée 9 ? Remontez-la. Qu'en est-il de 7 et 8 ? 5 et 6 ?

Chaque idée s'affronte pour obtenir une place plus élevée. La fois suivante, essayez deux paires que vous n'avez pas faites auparavant (par exemple, 8 et 9 s'affronteraient au lieu de 9 et 10, etc.) Continuez à utiliser cette méthode jusqu'à ce que votre meilleure idée arrive en tête

Pourquoi vous devriez envisager de nouvelles techniques de remue-méninges créatif

Vous avez probablement essayé quelques-unes des techniques que nous avons évoquées, si ce n'est toutes, lorsque vous avez été contraint de le faire dans le cadre d'une session de groupe ou d'une session de renforcement de l'équipe.

mais avez-vous déjà essayé ces techniques sans y être invité ?

Le brainstorming et l'idéation réguliers vous aideront à trouver de nouvelles idées, à réfléchir à de nouvelles façons de résoudre les problèmes et à aider votre équipe à mieux collaborer en temps réel.

Si vous n'êtes toujours pas convaincu, lisez cet article sur les raisons pour lesquelles vous devriez réévaluer votre stratégie de brainstorming .

mais ne prenez pas tout cela trop au sérieux..

N'oubliez pas que vous êtes en train de faire un brainstorming.

Vous trouvez des idées. Ce n'est pas parce que vous les écrivez qu'elles sont permanentes. Alors, n'hésitez pas à expérimenter toutes les techniques, et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera de sortir des sentiers battus, vous serez prêt.

Note : Ces méthodes ne sont pas toutes les meilleures méthodes de brainstorming disponibles. Voici quelques mentions honorables:

**Le remue-méninges "Round Robin" : Le Round Robin est une méthode de brainstorming traditionnelle dans laquelle les membres de l'équipe sont assis en cercle et un sujet est partagé, puis chacun a son tour de partager une idée originale.

L'idéation rapide : cette technique de brainstorming consiste à demander aux membres de l'équipe de produire des idées dans une limite de temps paramétrée. L'idéation rapide fonctionne parce que les limites de temps peuvent conduire à une production plus rapide d'idées (vous n'avez pas le temps de trop réfléchir !)

: cette technique de brainstorming consiste à demander aux membres de l'équipe de produire des idées dans une limite de temps paramétrée. L'idéation rapide fonctionne parce que les limites de temps peuvent conduire à une production plus rapide d'idées (vous n'avez pas le temps de trop réfléchir !) Le brainstorming associatif: cette technique de brainstorming consiste à associer des adjectifs au mot du problème. L'objectif est d'aider votre équipe à avoir une perspective différente du problème

cette technique de brainstorming consiste à associer des adjectifs au mot du problème. L'objectif est d'aider votre équipe à avoir une perspective différente du problème Tableau blanc : pour cette méthode de brainstorming, les idées sont épinglées sur un tableau blanc numérique ou un tableau à feuilles mobiles et travaillées à l'aide de cartes et d'épingles. Les questions, les objectifs et les tâches sont combinés et chaque membre de l'équipe utilise une note autocollante, comme celles de Post-It, pour y épingler une idée

: pour cette méthode de brainstorming, les idées sont épinglées sur un tableau blanc numérique ou un tableau à feuilles mobiles et travaillées à l'aide de cartes et d'épingles. Les questions, les objectifs et les tâches sont combinés et chaque membre de l'équipe utilise une note autocollante, comme celles de Post-It, pour y épingler une idée Starbursting : il s'agit d'une méthode de brainstorming qui se concentre sur la recherche de questions et non de réponses

il s'agit d'une méthode de brainstorming qui se concentre sur la recherche de questions et non de réponses Six Thinking Hats : les membres de l'équipe portent six chapeaux différents, et chacun d'eux affiche un point de vue. Cela permet à l'équipe de trouver un certain nombre d'idées sous différents angles

: les membres de l'équipe portent six chapeaux différents, et chacun d'eux affiche un point de vue. Cela permet à l'équipe de trouver un certain nombre d'idées sous différents angles Technique du Stepladder: il s'agit d'une approche étape par étape qui oblige chaque membre de l'équipe à présenter ses propres idées

il s'agit d'une approche étape par étape qui oblige chaque membre de l'équipe à présenter ses propres idées Remue-méninges inversé: contrairement au remue-méninges classique, cette méthode se concentre d'abord sur tous les problèmes

contrairement au remue-méninges classique, cette méthode se concentre d'abord sur tous les problèmes Brain Netting: technique de brainstorming en ligne couramment utilisée pour les sessions de brainstorming en groupe virtuel

Note : Étant donné que la plupart de ces techniques impliquent que les membres de l'équipe ajoutent leurs idées à une note ou à un document, essayez de ClickUp Documents pour cela. Il s'agit d'un solution de collaboration documentaire facile à utiliser qui permet à votre équipe de collaborer en temps réel !

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/x\_gqsBEAye3yhqlJrwAWosHkgolSKYoJN6gRprbB8Gb6OeeFVeJls6TImQzH0kBz3R9RS2it9GGgLCU7kKClkX\_AO7AfOqc83UTsbdkGbbIfEQooDX8kNS7fh3Gw-cb8Qq1L7Q modification en cours à plusieurs dans les documents ClickUp /$$$img/

Conclusion

Bien qu'il soit toujours possible d'organiser une réunion de brainstorming sans utiliser de méthodes de brainstorming, cela ne donne pas à votre équipe un sens de la direction ou un espace organisé pour la pensée créative.

Cependant, avec les techniques de brainstorming créatif, cela n'est pas un problème.

Qu'il s'agisse de techniques d'aide à l'idéation ou de techniques permettant de comparer différentes idées, les techniques de brainstorming aident les équipes à trouver des solutions aux problèmes les plus complexes.

Et bien qu'il existe des sites qui proposent des techniques de brainstorming et de outils de gestion d'idées la fonctionnalité de cartes mentales de ClickUp est l'outil ultime pour le brainstorming et l'idéation.

Avec des fonctionnalités puissantes pour la carte mentale, la collaboration d'équipe et même la gestion des tâches, ClickUp est le seul outil dont toute équipe a besoin pour un brainstorming efficace. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et voyez vos idées les plus innovantes prendre vie !