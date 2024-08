25 exemples de cartes heuristiques pour 2024

Qu'il s'agisse de planifier des projets ou de créer un menu alléchant, nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où nous avions une idée fantastique, mais où nous ne savions pas comment la concrétiser.

Heureusement, il existe une solution simple que vous pouvez utiliser ici : les cartes mentales. 🧠✨

Dans cet article, nous allons vous montrer 25 exemples pratiques de cartes mentales que vous pouvez utiliser pour vous inspirer, en même temps que nous vous montrerons comment faire une carte mentale.

c'est parti pour la cartographie ! (en anglais)

Qu'est-ce qu'une carte mentale ?

Une carte mentale est un type de diagramme en araignée, un outil visuel qui vous aide à découvrir les relations entre chaque concept et à structurer l'information.

Pour construire une carte mentale, vous devez d'abord choisir une idée centrale ou un sujet principal. Ce sujet principal sera relié à d'autres sous-sujets par des branches, et vous répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez une carte mentale littérale de votre esprit !

25 Exemples de cartes mentales utiles (+ cas d'utilisation réels)

Voici plus de 20 exemples créatifs de cartes mentales des exemples que vous pouvez utiliser aujourd'hui :

1. Gestion de projet

Le processus de cartes mentales facilite la décomposition d'idées complexes ou de forfaits de projets. En particulier ceux dont les documents peuvent atteindre des centaines de pages.

Voici quelques-unes des branches distinctives de votre carte mentale de planification de projet :

Approche de la gestion de projet

Portée du projet

Communication

Forfait de gestion des coûts

Gestion du calendrier

Gestion de la qualité

Le forfait de gestion des risques

Gestion des ressources

Une carte mentale vous aidera à étoffer ces forfaits afin que rien ne passe inaperçu.

où pouvez-vous construire une carte mentale ?

Un carnet de notes ? Non.

Voici comment l'un de nos échantillons de cartes mentales pour la gestion de projet ressemble à ClickUp :

Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilité des cartes mentales pour la gestion de projet ?

2. Planification de la stratégie d'entreprise Forfait Business et les cartes mentales vont de pair comme le cacao chaud et les marshmallows.☕️💕

pourquoi ?

Les plans d'entreprise peuvent contenir des volumes d'informations effrayants que seule une simple carte mentale peut traiter et rendre facile.

Utilisez la carte mentale de la stratégie pour lancer votre nouvelle entreprise et gérer vos processus comme un pro. Et lorsque vous aurez tout imaginé, offrez-vous un chocolat chaud et des marshmallows pour fêter les débuts de votre entreprise.

Ce document gestion d'entreprise l'exemple de carte mentale devrait vous donner une idée de l'endroit où commencer :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image12-8-1400x891.png carte mentale de la stratégie d'entreprise ClickUp /$$$img/

3. Développement de logiciels/produits

Une carte mentale est un excellent substitut au diagramme de flux lors de la conception de votre productivité logicielle .

Utilisez-le pour forfaiter l'architecture du logiciel, les fonctionnalités, les phases de développement, etc. Vous pouvez même entrer dans les détails du développement et créer des cartes mentales pour les différentes étapes.

Voici un exemple de carte mentale qui montre les étapes typiques du développement d'un logiciel développement d'un logiciel :

⭐️ Conseil pro: avec ClickUp, vous pouvez utiliser notre Fonctionnalités de Révision pour collaborer sans effort à la conception de différents logiciels.

4. Fabrication et logistique

Si vous avez travaillé dans l'industrie manufacturière, vous avez certainement entendu parler des principes des 8M.

Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une checklist complète de facteurs essentiels à prendre en compte, tels que :

**la machine (technologie)

**la méthode (processus)

M matériel (matières premières, consommables et informations)

matériel (matières premières, consommables et informations) M anpower (travail physique) ou M indpower (travail intellectuel)

anpower (travail physique) ou indpower (travail intellectuel) M mesure (inspection)

mesure (inspection) M autre nature (environnement)

autre nature (environnement) M gestion/ M pouvoir de l'argent

gestion/ pouvoir de l'argent Mmaintenance

Utilisez une carte mentale pour vous brancher sur ces aspects afin d'ajouter plus de détails à votre forfait.

En voici un exemple exemple de carte mentale :

Vous avez besoin d'aide pour gérer les ressources de votre équipe ?

Check out our guide ultime de la gestion des ressources .

5. Finance

vous voulez créer un budget pour acheter une voiture, partir en vacances ou prendre votre retraite ?

Une carte mentale est un moyen facile de présenter l'ensemble de vos dépenses et de vos investissements.

Et si vous dirigez une société de planification financière, vous pouvez créer une carte mentale pour représenter les forfaits que vous avez élaborés pour vos clients. Adieu feuilles de calcul et dossiers papier !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image3-5.png carte mentale financière ClickUp /$$$img/

6. Campagnes de marketing A

plan d'action du projet de marketing est crucial pour toute organisation, car il peut être à l'origine de sa réussite ou de son échec.

Après tout, vous devez promouvoir vos offres pour que les gens remarquent votre marque, n'est-ce pas ?

Avec une carte mentale, vous pouvez créer le schéma, le forfait et le plan visuel par excellence organiser toutes les activités de marketing et les stratégies, et bien plus encore.

Voici un exemple de carte mentale qui contient du contenu, des médias sociaux et d'autres canaux de marketing pour être efficace un forfait marketing efficace . Nous avons utilisé une couleur différente pour chaque branche afin de différencier les divers canaux de commercialisation. 🎨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2022-09-20-at-4.47.18-PM-1400x826.png Campagnes de marketing /$$img/

Bonus : Consultez notre guide sur la gestion de projet marketing! ⭐️

7. Gestion du site web Le forfait et la gestion d'un site web n'est pas une tâche facile.

Vous devez vous occuper de sa conception et de sa fonction, créer du contenu et faire bien d'autres choses encore pour que le site soit optimisé et représente votre entreprise sous son meilleur jour.

De plus, le codage peut sembler être une langue étrangère pour les personnes qui ne sont pas familières avec le codage, ce qui peut rendre difficile la transmission de ce que vous avez exactement à l'esprit.

C'est à ce moment-là qu'une carte mentale peut s'avérer utile.

Créez un schéma visuel pour votre équipe virtuelle et améliorez la visibilité de tout ce qui doit être pensé et planifié en utilisant une carte mentale comme checklist pour votre équipe de développement web. Voici un exemple de carte mentale pour la gestion du site web :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2022-09-20-at-5.01.08-PM-1400x833.png Processus de développement d'un site web /$$$img/

Exemple de cartes mentales pour le développement d'un site web dans ClickUp

8. Présentation d'articles complexes

Bien qu'il existe différentes façons de gérer un flux de travail du contenu la production et le forfait de contenu peuvent parfois être désordonnés. Les cartes mentales peuvent être un excellent moyen de mapper les efforts de marketing de contenu de votre entreprise. Tamara Omerovic , responsable du marketing de contenu chez Boîte de données plan mentale, partage la façon dont elle utilise les cartes mentales pour forfaiter des contenus complexes de longue durée.

"Cette approche a montré d'excellents résultats lorsqu'il s'agit de classer le contenu pour plusieurs mots-clés. J'utilise souvent des cartes mentales pour forfaiter 3 choses : le plan du contenu de la page pilier, le contenu d'assistance et les liens internes entre les pages du cluster.

"Je pars du mot-clé principal et je le ramifie jusqu'à ce que je couvre l'ensemble du cluster. Je note tous les mots-clés de longue traîne qui nécessitent des pages distinctes pour assister la page pilier et, plus tard, j'utilise la carte mentale comme référence pour les liens internes (en revenant en arrière, des H3 aux H1). Cela peut également vous aider à mapper la structure de l'URL."

Découvrez sa carte mentale pour un article pilier sur rapports d'entreprise .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Databox-content-planning-mind-map-e1654544630527.png databox content outline mind map carte mentale /$$$img/

source : Databox_

en savoir plus sur**_

les informations sur l'état d'avancement du projet sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/4533/projets-de-marketing-de-contenu/ la gestion de projets de marketing de contenu avec ClickUp /%href/

.

9. Remue-méninges

Les idées surgissent dans l'esprit des personnes intelligentes.

mais tu sais ce qui est plus intelligent que les gens intelligents ?

Une session de brainstorming avec votre équipe !

Un groupe intelligent qui se met à réfléchir, à collaborer sur une carte mentale pour générer différentes idées .

Can you imagine the possibilities? 🌈✨✨

Sans oublier que la création même d'une carte mentale peut susciter une ou deux nouvelles idées.

C'est pourquoi il s'agit d'un excellent outil de brainstorming même pour des besoins personnels.

Qu'il s'agisse d'évaluer une nouvelle idée de produit ou de générer un sujet central pour un article de blog, une carte mentale de brainstorming peut vous aider !

Voici un exemple de carte mentale pour une idée de nouveau produit :

Bonus : Check out 10 Outils IA pour les cartes mentales et le brainstorming en 2023

10. Test SEO

Les processus complexes basés sur des données nécessitent parfois un élément visuel pour faciliter leur compréhension. Le flux de travail pour les tests fractionnés de référencement en est un exemple. Daria Sherr responsable marketing et scrum master chez Semrush plan mentales partage son exemple de carte mentale et l'utilisation qu'en fait son équipe.

"Nous créons souvent des cartes mentales faciles à comprendre pour expliquer le sujet plus compliqué, comme les tests de référencement, à nos employés ou à nos prospects. De cette manière, nous pouvons montrer le processus sans entrer dans des explications trop détaillées et complexes. De plus, c'est la première étape avant de transformer nos visuels en infographies que nous partageons ensuite sur nos médias sociaux. Je suggère à chacun d'utiliser des cartes mentales dans son rôle pour aligner ses processus ou même ses propres pensées avant de les présenter à qui que ce soit."

source : Semrush

En savoir plus sur Gestion du flux de travail de votre projet de référencement dans ClickUp.

11. Prendre des notes

à l'écoute d'un cours ou lors d'une réunion, faites-vous des notes dans un carnet ?

d'accord. Et quand vous vous référez à ces notes plus tard, est-ce qu'elles ont un sens ?

Vous essayez de vous rappeler ce que vous avez appris, mais votre mémoire vous retient. Mettons fin à ces histoires de "je n'arrive pas à me souvenir" grâce aux cartes mentales, car toutes vos notes proviennent d'idées ou de sujets connexes.

Pour en savoir plus, consultez ce guide *techniques de mémorisation* !

Par exemple, disons que le sujet des cellules revient souvent pendant votre cours de biologie.

Voici une idée de modèle de carte mentale pour vos notes de cours :

12. Le forfait d'un évènement

Aussi beau qu'il soit, gestion de projet d'évènement peut s'avérer être un véritable casse-tête pour les forfaits.

Prenons l'exemple d'un mariage.

Il y a l'énorme liste d'invités, le traiteur, la décoration, les humeurs changeantes des mariés, etc.

Vous avez également intérêt à prier pour que les mariés n'aient pas froid aux yeux, sinon votre emploi du temps le jour du mariage est aussi bon que l'absence d'emploi du temps. 🙄

Toutefois, une carte mentale, notamment dans un logiciel comme ClickUp, peut rendre tout cela moins stressant, car elle est facilement modifiable en cours.

Si le marié veut des rideaux bleus et la mariée des roses blanches, il suffit de les ajouter à la carte mentale.

Voici un exemple ou une idée de modèle que vous pouvez modifier et adapter à n'importe quel type d'évènement.

En savoir plus sur la gestion des évènements ?

13. Enseigner la carte mentale

saviez-vous que les cartes mentales sont un excellent outil d'enseignement ?

Les enseignants et la gestion de l'éducation l'industrie peut utiliser cette technique pour mieux expliquer les sujets. Et elle n'est pas réservée aux enseignants.

Les étudiants peuvent également utiliser les cartes mentales pour apprendre, étudier, faire un brainstorming, prendre de meilleures notes etc.

Plus tard, ils pourront utiliser les idées de la carte mentale tout au long de leur vie pour les forfaits de projets, la pensée créative, les finances, l'organisation de réunions, etc.

enfin, vous apprendrez à l'école quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours, contrairement à la trigonométrie

⭐️ Conseil amusant: utilisez une carte mentale pour enseigner la technique de la carte mentale aux élèves !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image17-9.png carte mentale de l'enseignant ClickUp /$$$img/

14. S'organiser pour les essais et les examens

En outre, le professeur particulier Caitriona Mc Tiernan de Enseignement TPR utilise les cartes mentales comme outil d'organisation pour les examens.

"Comme les cartes mentales sont moins contraignantes que d'autres types de planificateurs, elles me donnent plus d'espace pour penser librement et élargir mes idées. La création de cartes mentales peut parfois prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi l'utilisation d'un organisateur graphique tel que un diagramme en arête de poisson peut être utile", a-t-elle déclaré.

Elle partage un exemple de la manière dont les élèves pourraient étudier ou rédiger un essai sur le thème de l'Égypte ancienne. Cette carte mentale comprendrait des sous-sujets, par exemple les pharaons, la culture, l'économie et la vie quotidienne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/fishbone-diagram-1.pdf-1400x990.png

/$$$img/

source : TPR Teaching_

15. Préparer l'agenda d'une réunion

Les réunions doivent être préparées, sinon vous ne discuterez pas des sujets importants et risquez d'entendre beaucoup de "Euh..." et de "de quoi d'autre devons-nous discuter ?"

C'est une véritable perte de temps.

Et comme les cartes mentales sont un excellent outil de planification, de structuration et d'organisation de l'information, la préparation d'un agenda de réunion devient beaucoup plus facile.

à faire figurer à l'agenda ? 🤔

Les objets, les participants, les sujets..

Tous ces aspects et bien d'autres encore sont abordés dans cet exemple simple de carte mentale.

Utilisez-la chaque fois que vous devez forfaiter une réunion réussie et prendre des notes détaillées sur la réunion.

16. Rénovation des biens

Rénovation et projets de construction comportent de nombreux détails à prendre en compte.

Il y a la conception, la construction, le budget, les ouvriers, les fournisseurs, l'équipement, les matériaux, les permis... ouf !

Taking five to breathe.

Heureusement, vous pouvez utiliser les cartes mentales pour gérer ces aspects en toute simplicité.

Créez des branches pour la préparation, la cuisine, l'extérieur, la salle de bain, la technique et tous les autres détails dont vous avez besoin.

Jetez un coup d'œil à cette carte mentale pour vous faire une idée :

en savoir plus sur la gestion de projet de construction ici.

17. Ressources humaines

Pour un service des ressources humaines, l'idée principale est de sélectionner et de recruter des talents de manière efficace.

La qualité de la recherche et de la chasse aux têtes doit être irréprochable. Mais un processus désordonné ne sert à rien.

Ne vous inquiétez pas ! Juste de définir des indicateurs de performance clés (KPI) RH clairs et de visualiser l'ensemble de votre processus de recrutement, depuis la recherche d'informations sur le marché jusqu'à la planification des entretiens et à l'intégration, le tout sur une carte mentale.

Voici un exemple simple de carte mentale d'onboarding pour les professionnels des RH :

18. Résumés de livres et de médias

vous savez que vous pouvez utiliser des cartes mentales pour créer des résumés de livres, de livres audio ou de tout autre type de cours multimédia ?

Ces résumés vous permettent de les relire facilement par la suite.

Il est plus simple de passer quelques minutes à feuilleter une carte mentale d'une page qui met en évidence le concept principal que de parcourir un livre entier. Encore une fois !

Noter les points principaux et le concept central d'un livre vous aidera également à renforcer votre compréhension.

Voici un exemple que vous pouvez utiliser comme modèle pour votre résumé de livre :

En outre, Randall Englund, enseignant en gestion de projet à la Northeastern University ainsi que consultant exécutif de l'organisation Englund Project Management Consultancy (cabinet de conseil en gestion de projet) utilise souvent des cartes mentales avec des auteurs pour forfaiter et préparer des chapitres de livres.

"Nous décidons du contenu de chaque chapitre, déplaçons les sujets et déterminons les étapes d'action par propriétaire. Ces cartes mentales sont incluses dans la version finale des livres publiés afin d'aider les lecteurs à en comprendre le contenu", explique-t-il.

De cette manière, chaque sujet est mis en évidence et développé, tout en restant visible dans un contexte plus large.

Bonus: **Les cartes mentales et les cartes conceptuelles 🤩

19. Planification et exécution des objectifs

vous voulez gravir les échelons de votre entreprise ou simplement les escaliers de votre immeuble sans haleter ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image26-2.gif kung fu panda stairs gif /$$$img/

Ce sont tous deux des objectifs qui nécessitent un forfait pour être exécutés.

mais où faire pour commencer ?

Tout d'abord, vous paramétrez Des objectifs SMART : spécifiques, measurables, achievable, rpertinents et tlimités dans le temps.

Qu'il s'agisse d'un objectif personnel, professionnel, de remise en forme ou familial, tous les objectifs auxquels vous pensez doivent respecter les clauses SMART.

Cependant, pour atteindre un objectif, il est essentiel de le diviser en étapes plus petites. Et c'est exactement là que les cartes mentales sont utiles.

Utilisez une carte mentale pour fixer un objectif général et le diviser en objectifs plus petits et plus faciles à gérer. N'oubliez pas de définir OKR pour plus de détails.

Voici un exemple de modèle de carte mentale simple pour atteindre vos objectifs :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image5-9.png exemple de carte mentale d'objectifs en ClickUp /$$$img/

⭐️ Conseil de pro: un moyen plus facile de fixer des objectifs et d'en assurer le suivi est d'utiliser Les Objectifs de ClickUp . Il met automatiquement à jour la progression de votre objectif au fur et à mesure que vous atteignez des cibles plus petites vers la réalisation de votre objectif.

20. Gestion du temps forfait

Certaines personnes semblent tirer le meilleur parti de leur journée et donnent l'impression de disposer de 25 heures. Ugh.

tu as fait ugh toi aussi ?

Dans ce cas, vous devez prendre en compte les éléments suivants les techniques de gestion du temps .

Technique la plus simple : planifiez vos tâches et activités sur une carte mentale qui vous permet de structurer votre emploi du temps chaque semaine.

Divisez votre forfait hebdomadaire en journées, puis en branches en fonction de la priorité . Vous aurez ainsi une bonne vision de ce que vous devez faire en premier et de ce que vous pourrez faire plus tard.

Voici l'une des cartes mentales les plus faciles à réaliser pour une semaine forfait hebdomadaire de gestion du temps :

Bonus:_ *Raci Chart Examples_* (Exemples de diagrammes)* !

21. Le forfait d'un menu de restaurant

vous n'avez jamais été dans un restaurant chic juste pour voir un menu sans photos ?

ou avec des noms que vous ne pouvez pas prononcer et sans description du plat ?

Le pire, c'est que le menu est plus court que votre patience lorsqu'il s'agit d'attendre un plat.

Si vous êtes propriétaire d'un restaurant, vous avez le pouvoir ultime de rendre les clients heureux en forfaitant un bon menu sur une carte mind map ! 😇

Pensez aux meilleurs plats et boissons qui pourraient plaire à vos clients et ajoutez des photos, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. (La représentation visuelle induit des envies 🤫)

Voici un exemple d'idée de modèle de carte mentale de menu de restaurant :

22. Gestion des risques

"Causes" et "conséquences" sont deux choses que vous devez garder à l'esprit et dans une carte mentale. Une carte mentale étant un excellent outil de brainstorming, vous pouvez facilement visualiser tous les risques potentiels.

Utilisez-la pour identifier, évaluer et traiter les risques.

Cette prévision et cette préparation vous permettront d'économiser du temps, de l'argent et d'autres dommages.

Voici une gestion des risques carte mentale que vous pouvez adapter à votre organisation et sauvegarder comme modèle pour un usage ultérieur.

Allez prendre le contrôle de ce qui se passe et soyez prêt pour tout ce qui se présente à vous ! 💪

Bonus : En savoir plus sur le meilleur logiciel de gestion des risques !

Aussi excitant que soit un entretien, il peut être difficile de se concentrer et de se préparer.

Si vous voulez vraiment faire une bonne première impression, essayez la technique des cartes mentales.

Notez tout ce dont vous avez besoin, depuis la réponse à la question perfide "Où vous voyez-vous dans 5 ans ?" jusqu'au dernier détail que vous devez connaître sur l'entreprise.

Voici un modèle qui présente déjà tous les aspects à prendre en compte et ceux qui ne vous ont pas traversé l'esprit.

24. Soins de santé à but non lucratif

Jami Yazdani, certifié Project Management Professional (PMP) et Disciplined Agile Scrum Master (DASM) chez Yazdani Consulting & Facilitation yazdani Consulting & Facilitation, partage un exemple de carte mentale tirée d'une session exploratoire liée à la mise en œuvre d'un projet et des flux de travail dans une organisation à but non lucratif du secteur de la santé .

La carte mentale a été utilisée pour examiner les flux de travail actuels et possibles et pour lancer des idées afin de relever les défis identifiés en matière d'adhésion.

source : Yazdani Consulting & Facilitation

Bonus: How to make a mind map in Google Docs_ (Comment faire une carte mentale dans Google Docs) !

25. Règles de négociation

Cette carte mentale créée par Randall Englund de Englund Project Management Consultancy décrit les dix règles de la négociation. Elle montre l'état d'esprit et les comportements qui sont essentiels pour cette compétence professionnelle, puis affiche les détails de l'activité.

Explorez sa carte mentale et d'autres diagrammes ici .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Ten-Rules-of-Negotiating-pdf-1-edited.png les règles de la négociation visualisées dans une carte mentale /$$img/

source : Englund Project Management Consultancy_

