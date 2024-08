18 Meilleur logiciel de gestion des idées pour faciliter l'innovation 2024

Plus de 80% des cadres estiment que les idées et l'innovation sont essentielles à la réussite de leur entreprise. Quel que soit le critère retenu, cela fait beaucoup de cadres. 🤯👀

Si trouver le(s) prochain(s) grand(s) truc(s) peut sembler être la partie la plus difficile, c'est la gestion de ces nouvelles idées qui constitue le véritable défi.

Mais TBH, la plupart des équipes ont déjà bien assez à faire. Au lieu de réfléchir à un système entièrement nouveau ou complexe pour organiser vos idées, pourquoi ne pas rechercher une solution collaborative telle qu'un logiciel de gestion des idées ?

Les logiciels de gestion d'idées flexibles et puissants ne se contentent pas de stocker vos nouvelles idées - ils font le gros du travail en leur faisant franchir la ligne d'arrivée. Croyez-nous, il n'y a rien de pire que de voir une nouvelle idée, pleine de potentiel, s'évanouir dans l'éther.

Au lieu de cela, occupez-vous de vos initiatives sur une plateforme qui veille à ce qu'aucune tâche ne passe à travers les mailles du filet. Heureusement, il existe de nombreux logiciels de gestion d'idées sur le marché pour vous aider à atteindre ce niveau d'organisation.

Et nous avons fait le travail pour vous en classant les meilleurs logiciels de gestion d'idées en fonction de leurs principales fonctionnalités, de leurs avantages et inconvénients, de leurs avis et de leur prix, afin que vous choisissiez celui qui vous convient le mieux. 🏆

Découvrez ce qu'est la gestion d'idées, ses avantages clés, les fonctionnalités à rechercher et les 18 meilleurs logiciels de gestion d'idées pour donner vie à votre brainstorming.

Qu'est-ce que la gestion des idées ?

La gestion des idées est le processus stratégique de collecte, d'évaluation et de hiérarchisation des idées fournies par les prestataires ou partagées par les membres de l'équipe dans le cadre d'un processus tactique sessions de brainstorming .

Ces tactiques ont généralement à faire avec de nouvelles façons de répondre aux besoins de vos clients ou d'apporter des améliorations majeures à votre productivité - c'est pourquoi la gestion des idées est si importante ! Elle permet à vos activités de rester pertinentes parce qu'elles bénéficient directement à un changement souhaité par vos clients.👏

De nombreuses organisations accordent une priorité élevée à l'innovation pour rester en tête de la courbe concurrentielle et recherchent activement des moyens créatifs pour générer des initiatives passionnantes au sein de l'équipe - et c'est là que le logiciel de gestion des idées entre vraiment en jeu.

Mais avec plus d'idées à votre disposition vient le besoin de les organiser - et cela signifie qu'il y a a beaucoup qui dépend de votre logiciel de gestion d'idées pour fonctionner comme vous en avez besoin. 👀

Mais la question reste de savoir à quoi ressemble le logiciel de gestion d'idées parfait de toute façon Nous vous avons compris sur ce point.

Bien que chaque outil apporte son propre je ne sais quoi au tableau, il y a quelques fonctionnalités à surveiller pour s'assurer que vous ferez le travail terminé. 🔑

Top 18 des logiciels de gestion d'idées

1. ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-3-1400x1055.png ClickUp Documents, vue Discussions et vue Liste /$$img/

Affichez vos idées de plus de 15 façons créatives dans ClickUp ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour permettre aux équipes de tous les secteurs d'activité de gérer et de rassembler des idées, de suivre les mises à jour des projets et de travailler ensemble, le tout sur un seul écran. Que vous vous réunissiez au bureau ou en ligne, les puissantes fonctionnalités de brainstorming et d'idéation de ClickUp peuvent s'adapter à la taille de n'importe quelle équipe et encourager chaque membre à faire un tour du côté créatif des choses.

Avec plus de 15 façons uniques de visualiser vos idées et des fonctionnalités de brainstorming connectées directement à votre flux de travail, il n'a jamais été aussi facile de présenter des idées à votre équipe et de commencer à agir en conséquence. Qu'il s'agisse de vos simples tâches ou des projets les plus complexes, La liste des fonctionnalités personnalisables de ClickUp ne cesse de s'allonger est suffisamment flexible pour évoluer avec votre entreprise tout en permettant à chaque membre de l'équipe de travailler de la manière qui lui convient le mieux. Nous allons vous montrer ce que nous entendons par là 🙂

🔑 Fonctionnalités clés de ClickUp

TBH, il est difficile d'en choisir une seule. Mais pour une solution de gestion d'idées intuitive et flexible, vous allez adorer Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales . 🎨

🖌 Tableaux blancs collaboratifs ClickUp

Dessinez des maquettes, ajoutez des notes et des médias, choisissez des couleurs personnalisées et bien plus encore avec ClickUp Whiteboards

Que vous esquissiez vos pensées sur un bon vieux bloc-notes légal ou que vous regrettiez simplement l'époque de Microsoft Paint, logiciel de Tableau blanc vous aide à gérer efficacement vos idées avec l'équipe. Et avons-nous fait mention du fait que ClickUp offre le seul Tableau blanc suffisamment puissant pour créer, collaborer, et connecter des idées directement à votre flux de travail ?

Dessinez des idées à partir de zéro, ajoutez des médias extérieurs, intégrez des liens, partagez des documents et bien plus encore sur un canevas infini qui peut être modifié en même temps que le reste de l'équipe ! De plus, vous pouvez choisir parmi neuf modèles dynamiques pour les organigrammes, les diagrammes et les Tableaux de style Kanban de ClickUp pour ajouter une structure propre et flexible à votre Tableau - parfait pour les équipes qui doivent présenter leurs idées aux parties prenantes, même au pied levé.

Mais ce n'est pas tout ! Voici quelques-uns de nos autres favoris Fonctionnalités des Tableaux blancs ClickUp :

Commandes slash pour une modification en cours du texte riche, mettre en forme et styliser chaque note de votre Tableau

Transformez n'importe quelle forme de votre Tableau en une tâche réalisable en quelques clics

Modification en cours en temps réel avec des curseurs en direct pour que vous sachiez à tout moment qui est à bord

🧠 Des cartes mentales époustouflantes dans ClickUp

Ajoutez facilement des nœuds, des tâches et des connexions pour construire votre flux de travail avec les cartes mentales ClickUp

Surtout si vous cherchez à cartographier les étapes suivantes de votre nouvelle idée, Cartes mentales ClickUp sera votre nouveau meilleur ami.

Comme les branches d'un arbre généalogique, les cartes mentales représentent le flux de vos tâches à venir de manière très visuelle, avec des lignes ou des flèches connectées à des nœuds qui représentent les tâches - et elles peuvent être aussi simples ou compliquées que vous le souhaitez !

Pensez-y comme à un formulaire gratuit : chaque tâche est reliée par un fil commun et communique clairement les éléments suivants : a) le nom de la tâche ; b) le nom de la personne ; c) le nom de la personne ; d) le nom de la personne ; e) le nom de la personne ; f) le nom de la personne ; g) le nom de la personne ; h) le nom de la personne ; i) le nom de la personne ; j) le nom de la personne ; j) le nom de la personne ; k) le nom de la personne les dépendances entre les tâches en indiquant quelle tâche doit être achevée et dans quelle commande. 🕸

Parmi les fonctionnalités des cartes mentales que nous avons placées les plus favorites, on peut citer :

Les nœuds qui servent de points de référence pour votre flux de travail et peuvent être convertis en tâches ClickUp

Créer, modifier, supprimer et réorganiser les tâches sur votre carte mentale pour obtenir le flux de travail souhaité

Faites glisser des branches pour créer des chemins logiques entre les tâches

Collaborer avec l'ensemble de l'équipe sur votre carte mentale

p.S., vous pouvez également créer des cartes mentales à partir de zéro sur votre ClickUp Tableau blanc

✅ ClickUp pros

Entièrement personnalisable et évolutif au fur et à mesure de votre croissance, il peut gérer n'importe quel nombre d'idées d'une complexité variable

Teams de fonctionnalités de collaboration pour que toute l'équipe reste sur la même page

Conçu pour vous aider à optimiser les processus et à gagner du temps

Est suffisamment polyvalent pourbénéficier aux équipes de tous les secteurs d'activité ❌ ClickUp Cons

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile...pour l'instant !

Peut être un peu une courbe d'apprentissage en s'adaptant à tant de fonctionnalités personnalisables

💸 Prix de ClickUp

Free Forever : Membres et tâches illimités, 100 Mo de stockage, Tableaux blancs, Documents, assistance 24/7, et plus encore

: Membres et tâches illimités, 100 Mo de stockage, Tableaux blancs, Documents, assistance 24/7, et plus encore Unlimited (7 $ par membre et par mois) : Stockage illimité, intégrations, tableaux de bord, champs personnalisés, etc

(7 $ par membre et par mois) : Stockage illimité, intégrations, tableaux de bord, champs personnalisés, etc Business (12 $ par membre et par mois) : Équipes illimitées, partage avancé, automatisation, suivi du temps et cartes mentales

(12 $ par membre et par mois) : Équipes illimitées, partage avancé, automatisation, suivi du temps et cartes mentales Enterprise (contactez-nous pour une tarification personnalisée) : Permissions avancées, rôles personnalisés illimités, formation d'intégration en direct, gestionnaire de réussite dédié, etc

💬 ClickUp avis des clients

G2 : 4.7/5 (4 510+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2,940+ avis)

2. Miro

Parlez avec l'équipe de votre Tableau blanc en MiroMiro est une plateforme de tableau blanc numérique qui permet aux équipes à distance de collaborer en temps réel. Avec Miro, les équipes peuvent faire du brainstorming et rassembler des idées, planifier des processus et créer des représentations visuelles de leur travail.

🔑 Principales fonctionnalités de Miro

Les membres peuvent modifier le même canevas simultanément et voir les modifications des autres grâce à la collaboration en temps réel

Mentionnez l'équipe et parlez directement depuis votre Tableau avec une fonctionnalité vidéo intégrée

Zoomez sur les zones clés de votre Tableau lorsque vous proposez vos idées à l'équipe grâce au mode présentation

✅ Miro pros

Conçu pour être facile à utiliser avec une interface propre et intuitive

Peut être utilisé à des fins très différentes, du brainstorming à la gestion de projet

Miro propose des centaines de modèles pré-faits que vous pouvez adapter à vos besoins pour démarrer plus rapidement votre Tableau

❌ Miro contre

Nombre limité d'options d'exportation, notamment PNG, JPG et PDF

Pas d'application native pour les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles

💸 Prix de Miro

Free

Teams : À partir de 8 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 8 $ par utilisateur et par mois Business : À partir de 16 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 16 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

💬 Avis des clients de Miro

G2 : 4.8/5 (3,660+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (700+ avis)

Bonus:_ *COMPAREZ MIRO VS MURAL*

3. Coda

Gérer les idées dans l'éditeur de documents de Coda Coda éditeur de documents Coda est un outil de modification en cours de texte collaboratif qui combine de nombreuses fonctionnalités courantes de documents et de feuilles de calcul en un seul logiciel. C'est un outil populaire pour organiser l'information, créer des wikis détaillés et gérer des bases de connaissances dans des documents structurés et facilement partageables.

🔑 Clé Fonctionnalités de la coda * Des documents centraux et partagés pour que votre équipe puisse stocker toutes les informations et données

Des fonctionnalités visuelles, structurelles et de mise en forme pour rendre votre document plus attrayant

✅ Coda pros

Facilité de modification et d'ajout de fonctionnalités

Fonctionnalités manuelles de hiérarchisation et de dépendance

Propose plusieurs vidéos tutorielles simples

❌ Coda contre

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches

Pas d'application bureau ni d'outils de rapports

Ne convient pas à la gestion de projet

💸 Prix de Coda

Important : la tarification de Teams n'est pas basée sur le nombre total de membres de l'équipe, mais sur le nombre de personnes de votre équipe qui créeront des documents, appelé le Doc Maker.

Le forfait Pro : À partir de 12 $ par mois, par Doc Maker

: À partir de 12 $ par mois, par Doc Maker Plan Teams : À partir de 36 $ par mois, par Doc Maker

: À partir de 36 $ par mois, par Doc Maker Forfait Enterprise : Devis disponible sur demande

💬 Avis des clients de Coda

G2 : 4.7/5 (250+ avis)

Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

Bonus:_ *Compare Coda Vs. Airtable */%href/_**/%href/

4. Canny

Capturer, organiser et analyser le retour d'information sur les produits dans Canny Canny est un Outil d'IA qui aide les équipes à capturer, organiser et analyser les commentaires sur les produits afin qu'elles puissent mieux comprendre ce que leurs clients veulent voir. Mon travail vous permet d'ajouter des données d'entreprise pertinentes provenant d'autres outils de travail, de classer les commentaires en fonction des cas d'utilisation et de filtrer les demandes que vous voyez affluer afin qu'aucune demande de client ne soit laissée de côté.

🔑 Principales fonctionnalités de Canny

Tableau de vote sur les fonctionnalités du produit qui regroupera automatiquement les demandes similaires

Les intégrations vous permettent de recueillir des commentaires à partir d'autres outils de travail courants

Les versions des fonctionnalités sont automatiquement envoyées aux clients qui les ont demandées

✅ Des pros astucieux

Outils de gestion du retour d'information des clients performants

Des fonctionnalités de priorisation pour organiser les idées les plus demandées ou les plus importantes

Outils de collaboration pour garder les parties prenantes dans la boucle

ClickUp utilise Canny !

❌ Canny cons

C'est un excellent outil à utiliser en complément d'autres outils de collaboration outils de gestion de projet pour les phases ultérieures du processus de votre projet

Aide à recueillir le feedback des clients et des collaborateurs, mais pas d'outils de brainstorming créatif

💸 Tarification astucieuse

Formule gratuite

Plan de croissance : À partir de 400 $ par mois

: À partir de 400 $ par mois Forfait Business : Tarification personnalisée

💬 Avis des clients de Canny

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 4.7/5 (30+ avis)

5. Bluescape

Gérer et développer des idées dans Bluescape Bluescape est un logiciel de gestion de l'information basé sur le cloud plateforme de collaboration visuelle basée sur le cloud où les équipes transforment des concepts bruts en idées finies en faisant du brainstorming, en collaborant et en les présentant par le biais d'un espace de tableau blanc numérique. Très visuel, il offre une fonctionnalité de recherche d'images robuste et des capacités de téléchargement de médias, ce qui est idéal pour les contenus créatifs, ou les équipes de conception .

🔑 Principales fonctionnalités de Bluescape

Puissante fonctionnalité de recherche d'images dans Getty Images, Unsplash et Google à partir de votre espace de travail

Fonctionnalités de Tableau blanc pour améliorer votre processus de remue-méninges

Organisez des visioconférences à partir de votre environnement de travail

Téléchargement de vidéos sur votre Tableau blanc avec lecture synchronisée

✅ Bluescape pros

Des centaines de modèles pour s'adapter à différents cas d'utilisation

Multiples intégrations pour aligner votre espace de travail avec les services que vous fournissez

Excellente aide visuelle pour les réunions

❌ Bluescape contre

Pas de réelles fonctionnalités de gestion des tâches pour agir sur les idées qui vous viennent dans votre espace de travail

Outil plus performant pour le brainstorming que pour la gestion de plusieurs idées potentielles à la fois

💸 Prix de Bluescape

forfait Go : Free

: Free Le forfait Teams : À partir de 10 $ par utilisateur, par mois

: À partir de 10 $ par utilisateur, par mois Forfait Business : À partir de 20 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 20 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : Contactez l'équipe commerciale de Bluescape pour connaître les prix

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (60+ commentaires)

6. Brightidea

Modification en cours sur un tableau blanc numérique en Brightidea Brightidea est un logiciel de gestion de l'innovation basé sur le cloud qui offre de multiples produits aux organisations pour développer et mettre en œuvre de nouvelles idées.

Les produits de Brightidea sont adaptés à des parties spécifiques d'une organisation - exploitez votre productivité avec son outil de tableau blanc, créez une boîte à idées numérique, restructurez votre processus de gestion des tâches ou connectez-vous avec des partenaires externes.

Il fournit une plateforme permettant aux utilisateurs de soumettre, de voter, de commenter des images et de suivre la progression de la mise en œuvre.

🔑 Fonctionnalités clés de Brightidea

Les tableaux blancs apportent des données importantes dans sa fonctionnalité de tableau blanc

Envoyez des idées de votre tableau blanc à votre pipeline pour les mettre en mouvement

Organisez et hiérarchisez les idées de votre équipe dans une boîte à idées toujours active

✅ Les pros de Brightidea

Les modèles sont disponibles pour tous les produits Brightidea

Les produits individuels sont ciblés sur différentes parties d'une organisation

Créez des flux de travail à partir de vos idées en les envoyant à votre pipeline

❌ Les inconvénients de Brightidea

Le backend est obsolète et peu intuitif

Chaque produit étant étroitement adapté, vous devrez investir dans plusieurs produits Brightidea pour faire passer vos idées par l'ensemble de leur cycle de vie

💸 Prix Brightidea

Contactez Brightidea pour obtenir les informations les plus récentes sur les forfaits et les tarifs.

💬 Avis des clients de Brightidea

G2 : $$$A

Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

7. Ideawake

Gamifier la gestion des idées en Ideawake Ideawake est une plateforme collaborative de gestion d'idées et un logiciel de crowdsourcing pour aider les équipes à recueillir les idées des employés, des clients et des partenaires. Il est doté d'une interface facile à utiliser et de solides fonctionnalités de gestion des idées pour s'assurer que chaque idée est entendue et qu'aucune n'est oubliée.

🔑 Principales fonctionnalités d'Ideawake

Discussion en temps réel pour approfondir les nouvelles idées

Vote de la foule pour prioriser les idées que les clients veulent voir

Affecter des décideurs pour servir de parties prenantes internes ou externes sur les idées populaires

Collectez des idées de n'importe où avec l'application web, l'extension de navigateur ou l'application mobile Ideawake

✅ Les avantages d'Ideawake

Vous pouvez comparer votre idée au retour sur investissement en fonction de la valeur, du coût et du temps utilisé pour la mettre en œuvre après son lancement

Intégrations avec des outils de gestion de projet

Divers outils d'analyse et d'indicateurs pour déterminer la réussite d'une idée

❌ Ideawake contre

Pas d'outils de gestion de tâches ou de projets intégrés

Pas de fonctionnalités de brainstorming ou d'outils pour réfléchir de manière créative aux idées qu'il recueille

💸 Prix d'Ideawake

Ideawake propose trois forfaits par nombre d'utilisateurs jusqu'à 1 000 et vous devez contacter leur équipe commerciale pour obtenir des informations sur les trois.

💬 Ideawake avis des clients

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (10+ avis)

8. Ideanote

Donner la priorité aux nouvelles idées en Ideanote Ideanote est un outil en ligne qui aide les gens à hiérarchiser et à agir avec plusieurs "domaines" de produits pour plonger plus profondément dans chaque aspect du processus de gestion des idées. Moins qu'un outil de brainstorming et plus qu'une boîte à idées numérique, Ideanote vise à collecter de nouvelles idées potentielles auprès des coéquipiers, des clients et des parties prenantes sur l'ensemble du web, à les classer par ordre de priorité et à les ajouter à votre entonnoir.

🔑 Principales fonctionnalités d'Ideanote

Automatisation des actions répétitives

Mentionnez les membres de l'équipe dans les commentaires et affectez-les aux idées

Dossiers d'équipe pour gérer les départements et les sujets par catégorie

✅ Les avantages d'Ideanote

Plusieurs façons de filtrer, trier, afficher et classer les nouvelles idées

Idéal pour recueillir les commentaires des clients à partir de différentes zones du web

❌ Ideanote contre

L'interface utilisateur n'est pas intuitive

Fonctionnalités multiples mais difficiles à apprendre et à naviguer

Ne s'intègre pas avec ClickUp 😕

💸 Prix d'Ideanote

Forfait Free : Jusqu'à 10 membres

: Jusqu'à 10 membres Formule Business : À partir de 49 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 49 $ par utilisateur et par mois Plan Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

💬 Avis des clients d'Ideanote

G2 : 4.7/5 (250+ avis)

Capterra : 4.9/5 (130+ avis)

9. Chute d'idées

La gestion des idées en Chute d'idées Idea Drop est un logiciel d'innovation collaborative qui vise à aider les équipes à réfléchir de manière stratégique et à hiérarchiser les nouveaux concepts. Grâce à une combinaison de crowdsourcing, de gamification, de communication et d'outil d'évaluation, il prépare les équipes à agir sur leurs idées en les organisant dans un pipeline clair.

🔑 Principales fonctionnalités d'Idea Drop

Rapports en temps réel pour suivre la réussite des idées que vous avez mises en œuvre

Plusieurs façons de trier les idées que vous voyez grâce aux scores, aux catégories et au filtrage

Feedback, mentions et commentaires pour travailler avec votre équipe depuis l'intérieur de la plateforme

✅ Les pros de l'Idea Drop

Des tonnes de moyens de communiquer avec les membres

Quelques fonctionnalités de gestion des tâches comme les échéances, les notes et un système de points

❌ Idea Drop contre

Manque d'affichages multiples pour personnaliser la façon dont vous voyez votre flux de travail

Difficile de gérer des idées et des projets complexes

💸 Prix d'Idea Drop

Cet outil offre différents forfaits payants, mais vous devez contacter leur équipe commerciale pour obtenir des informations sur les prix de chacun d'entre eux.

💬 Idea Drop avis des clients

G2 : 4.9/5 (20+ avis)

Capterra : 4.6/5 (20+ avis)

10. Les idées d'Aha !

Analyse de la gestion des idées dans Les idées "Aha !Idées reçues est destiné à vous faire vivre ces moments de rupture que nous aimons tous. 💜

Il s'agit d'une plateforme de feuille de route produit qui aide les équipes à transformer des concepts bruts en vos plus grandes idées. Elle les décompose également en forfaits réalisables grâce à divers outils de gestion des idées et à des fonctionnalités de planification de portefeuille.

🔑 Principales fonctionnalités de Aha ! Ideas

Personnalisez les statuts, les champs, les flux de travail et bien plus encore dans Aha !

Attribuez des tâches et suivez les dépendances dans vos campagnes de produits Aha !

Modification collaborative en temps réel pour garantir la transparence lors de la modification en cours des notes avec l'équipe

✅ Les pros des idées Aha !

Idéal pour les équipes qui jonglent avec plusieurs campagnes de produits

Multiples intégrations avec des outils de gestion de projet, de développement et de gestion de la relation client

❌ Aha ! Ideas contre

Interface utilisateur désuète

Fonctionnalité de notes limitée

Il manque plusieurs outils visuels comme les cartes mentales

💸 Prix des idées Aha !

Aha ! Ideas propose un essai gratuit et deux forfaits payants supplémentaires.

**Le forfait "Essentiel" : À partir de 39 $ par utilisateur et par mois

Forfait avancé : À partir de 59 $ par utilisateur et par mois

💬 Aha ! Ideas avis des clients

11. Lucidspark

Gérer des idées sur un tableau blanc en Lucidspark Lucidspark peut être utilisé à diverses fins, notamment pour la gestion de projet, la prise de notes, etc. C'est un outil intuitif et populaire qui permet de faire un brainstorming sur un tableau blanc numérique ou de créer des cartes mentales pour mieux organiser les tâches ou les idées.

🔑 Principales fonctionnalités de Lucidspark

Ajoutez des commentaires, des notes, des réactions et comptabilisez les votes aux notes autocollantes sur votre Tableau

Discutez avec l'équipe directement à partir de votre tableau ou diagramme

Appelez tous les membres du groupe à se rassembler dans des zones spécifiques de votre Tableau

✅ Les pros de Lucidspark

Modèles et tableaux de discussion personnalisables pour mettre en forme les idées sur votre Tableau

Fonctionnalités de présentation et de collaboration pour les réunions des parties prenantes et les sessions de brainstorming

Peut gérer des idées complexes et diverses activités de brainstorming, même au-delà des maquettes et des organigrammes de base

❌ Lucidspark contre

Vous devrez intégrer Lucidspark à une autre plateforme ou investir dans un logiciel supplémentaire pour gérer vos idées au-delà du brainstorming et des phases initiales

💸 Prix de Lucidspark

Forfait Free : Individuel ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Individuel : A partir de 7,95 $ par mois

: A partir de 7,95 $ par mois Plans Teams : À partir de 9 $ par utilisateur et par mois

: À partir de 9 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise : Contactez Lucidspark pour un devis

💬 Avis des clients de Lucidspark

G2 : 4.5/5 (1,800+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (320+ avis)

12. Qmarkets

La gestion des idées en Qmarkets Qmarkets est une suite de solutions logicielles de gestion d'idées qui peuvent être utilisées ensemble ou de manière autonome pour aider les équipes à aborder les défis avec créativité et innovation.

Les produits Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout et Q-trend sont destinés à cibler les idées à des étapes spécifiques de la productivité, de la conception à la mise en œuvre. Bien que le point fort de Qmarkets se situe au niveau de l'innovation interne, des départements du personnel et de l'administration l'engagement des employés .

🔑 Les fonctionnalités clés de Qmarkets

Outils de vote participatif pour classer vos nouvelles idées

Des fonctionnalités pour gamifier vos processus et défier vos employés

Outils de rapports et d'analyse pour suivre le retour sur investissement

✅ Qmarkets pros

Encourage les employés à s'engager davantage et les met au défi d'aborder de nouvelles tâches avec un œil innovant

Les produits sont définis par le fait qu'ils traitent du crowdsourcing interne ou externe

❌ Qmarkets contre

Certains utilisateurs remarquent que les rapports sont davantage centrés sur le contenu que sur l'expérience utilisateur, et qu'il faut un certain temps pour configurer l'outil

💸 Prix de Qmarkets

Contactez Qmarkets pour obtenir des informations sur les prix.

💬 Avis des clients de Qmarkets

G2 : 4.5/5 (40+ avis)

Capterra : 4.8/5 (30+ commentaires)

13. MindMeister

Gérer des idées dans des cartes mentales en MindMeisterMindMeister est un outil de cartographie mentale pour organiser visuellement vos pensées, vos idées et vos nouveaux concepts. Il est le plus souvent utilisé pour le brainstorming, la planification de projets et d'autres tâches créatives, car les cartes MindMeister sont collaboratives, faciles à présenter et à partager.

🔑 Fonctionnalités clés de MindMeister

Fonctionnalité de carte mentale collaborative

Partagez vos plans avec le mode présentation ou IRL avec la fonctionnalité d'impression

MindMeister est disponible en ligne et sous forme d'application mobile

✅ Les pros de MindMeister

Outils simples de prise de notes

Thèmes personnalisables

Élaborer rapidement de nouvelles idées

❌ MindMeister contre

Forfait Free limité

Intégrations limitées

Pas de fonctionnalités de suivi de projets ou de tâches

💸 Prix de MindMeister

Basic plan : Free

: Free Personal plan : À partir de 4,99 $ par mois

: À partir de 4,99 $ par mois Pro forfait : À partir de 8,25 $ par mois

: À partir de 8,25 $ par mois Forfait Business : à partir de 12,49 $ par mois : À partir de 12,49 $ par mois

💬 MindMeister avis des clients

G2 : 4.3/5 (25+ avis)

Capterra : 4.7/5 (210+ avis)

14. Planbox

Gestion de l'innovation en Planbox Planbox est une suite agile de produits qui intègrent les commentaires des clients et les les rapports de bug avec des outils de gestion de projet communs pour aider les équipes à gérer les idées, les ressources et les tâches.

🔑 Principales fonctionnalités de Planbox

Sondages et votes pour hiérarchiser les idées

Suivi du statut pour ne pas perdre de vue les nouvelles initiatives

✅ Les avantages de Planbox

Fournit un lieu central pour la gestion des produits et la gestion des services

L'approche agile de l'innovation encouragel'amélioration continue* La combinaison d'outils peut être utilisée par des équipes dans de multiples secteurs d'activité

❌ Planbox cons

Devra adopter plusieurs produits Planboc pour suivre les idées tout au long de leur cycle de vie

À ne pas faire avec ClickUp 😕

💸 Prix de Planbox

Contactez Planbox pour obtenir des forfaits actualisés.

💬 Avis des clients de Planbox

G2 : 4.7/5 (10+ avis)

Capterra : 4.9/5 (20+ avis)

15. OpenideaL

Image via OpenideaL OpenideaL est un système de gestion de contenu open-source qui aide les organisations à collecter les idées des clients et des équipes internes. L'outil est personnalisé pour les décideurs d'une organisation afin qu'ils prennent des décisions stratégiques sur de nouvelles idées basées sur les idées et les commentaires pour construire des relations significatives avec les clients et les employés.

🔑 Principales fonctionnalités d'OpenideaL

Fonctionnalité de commentaire

Peut étiqueter et voter sur les idées pour aider à hiérarchiser les idées

✅ Avantages d'OpenideaL

Aide les employés à se sentir plus à l'aise pour exprimer de nouvelles idées

Idéal pour recueillir les commentaires des clients et se faire une idée de ce qu'ils pensent de votre produit

❌ OpenideaL contre

Est conçu pour les chefs d'équipe et les décideurs plutôt que pour l'ensemble de l'équipe

Aucune fonctionnalité de gestion des tâches ou des projets pour voir clair dans les idées collectées avec le logiciel

💸 Prix d'OpenideaL

Contactez OpenideaL pour toute information sur les prix.

💬 Avis des clients d'OpenideaL

G2 : 2.5/5 (1 avis)

Capterra : N/A

16. Planview Spigit

La gestion des idées en Planview Spigit Planview Spigit est un outil de gestion de l'innovation qui automatise le crowdsourcing afin que vous puissiez consacrer plus de temps à la hiérarchisation et au développement des idées les plus prometteuses. Une fois vos nouvelles initiatives mises en œuvre, Spigit propose également des rapports et des outils d'analyse pour déterminer leur réussite.

🔑 Fonctionnalités clés de Planview Spigit

De multiples façons de s'engager avec vos clients et des foules externes pour identifier des idées innovantes

Badges, points et fonctionnalités de gamification pour stimuler l'engagement

Flux d'activité sociale et commentaires publics pour jauger les idées auxquelles vos clients accordent une plus grande valeur

✅ Planview Spigit pros

Facilite la connexion des organisations avec des experts externes susceptibles d'avoir une approche innovante pour résoudre les problèmes

❌ Planview Spigit contre

Spigit n'est qu'un des produits de Planview et est étroitement adapté à un seul cas d'utilisation

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches

Pas de fonctionnalités de brainstorming

💸 Prix de Planview Spigit

Contactez Planview Spigit pour toute information sur les prix.

💬 Avis des clients de Planview Spigit

G2 : 4.0/5 (60+ avis)

Capterra : 4.4/5 (40+ avis)

17. Codigital

Image via Codigital Vous connaissez ces émissions de téléréalité comme American Idol ou Love Island où c'est au public de voter pour ses favoris ? Codigital s'inscrit dans la même veine.

Conçu pour les grands groupes dans le cadre d'ateliers ou de conférences virtuels, Codigital vous permet de poster des questions simples auxquelles l'ensemble de l'équipe ou de l'organisation peut répondre par des réponses possibles. Une fois que Codigital a recueilli un certain nombre de réponses, les membres peuvent à nouveau voter pour leurs meilleurs choix. Il s'agit d'une approche intéressante des sessions de brainstorming en grand groupe.

🔑 Principales fonctionnalités de Codigital

Collecte rapide d'idées et outils de classement

Fonctionne comme une boîte à idées numérique

✅ Les avantages de Codigital

Excellent pour la participation rapide des employés et pour rendre les grandes réunions plus engageantes

Permet d'obtenir les points de vue de différents départements sur des questions simples

Une approche plus structurée du brainstorming que certaines personnes pourraient préférer

❌ Les inconvénients de Codigital

Interface utilisateur désuète

Difficile de faire un brainstorming et de gérer des idées complexes

Pas aussi personnalisable ou flexible que d'autres logiciels de gestion d'idées

💸 Prix de Codigital

Forfait Teams : Free

Forfait pour les entreprises : tarifs personnalisés, contactez-nous pour un devis

Forfait Panels : À partir d'environ 2,50 $ par personne (en tenant compte du taux de conversion)

💬 Avis des clients de Codigital

G2 : $$$A

Capterra : 5/5 (2+ avis)

18. edison365

edison365 gamme de produits

edison365 est une plateforme de gestion de l'idéation et de l'innovation basée sur le cloud et construite sur Microsoft365 qui permet aux organisations de capturer, développer et commercialiser des idées. Elle comprend une suite d'outils, notamment edison365 Ideas, pour gérer l'ensemble du processus d'innovation, de la génération d'idées à la mise en œuvre.

🔑 Principales fonctionnalités d'edison365

Tableau de style Kanban pour gérer vos nouvelles initiatives potentielles

Notez et classez chaque idée pour les classer par ordre de priorité

✅ edison365 pros

Certains outils de gestion de projet pour voir à travers la planification et le flux de travail pour les nouvelles idées

Idéal pour les équipes qui utilisent déjà des produits Microsoft

❌ edison365 contre

L'interface utilisateur est encombrée et chargée

Vous devrez investir dans Microsoft365 et plusieurs produits edison365 pour atteindre ses pleines fonctions

La plateforme n'est pas facile à prendre en main si vous n'avez jamais utilisé de produits Microsoft auparavant

💸 edison365 pricing

Ce produit offre un essai gratuit mais tous les autres détails de tarification ne sont disponibles que sur demande.

💬 edison365 avis des clients

G2 : 4.8/5 (10+ avis)

Capterra : 4.7/5 (6+ avis)

Les fonctionnalités incontournables d'un outil de gestion d'idées efficace

Soyons réalistes, proposer de nouvelles idées au groupe est déjà assez difficile. Mais les organiser en plus ? Ce n'est pas une mince affaire.

Les logiciels de gestion des idées sont conçus pour relever ce défi en fournissant les outils appropriés pour capturer, suivre et gérer les idées, au moment même où elles se présentent. Si vous n'avez jamais utilisé un tel logiciel, il est important de savoir ce qu'il faut rechercher à l'avance pour être sûr d'avoir les bons outils dans votre Box !

Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous plaçons parmi les favoris d'une solution de gestion d'idées solide :

Interface conviviale

Il ne sert à rien d'investir dans un logiciel si votre équipe ne peut pas l'utiliser ! Et s'appuyer sur un seul gourou du logiciel dans le groupe n'est pas non plus la clé de l'efficacité. Recherchez un outil dont la navigation vous semble facile et vous serez plus enclin à l'utiliser régulièrement.

Très visuel Sessions d'idéation sont rarement basées uniquement sur du texte, votre outil de gestion des idées ne doit donc pas l'être non plus.

Nous traitons tous l'information différemment et il est important d'en tenir compte au sein de votre équipe grâce à un outil accessible qui offre de multiples façons de transmettre vos idées et de gérer vos flux de travail (images, documents, dessins, diagrammes ou organigrammes).

Outils de brainstorming

Un outil de gestion des idées est plus qu'un simple endroit pour organiser les idées, c'est aussi un havre pour les développer, les créer et agir en conséquence. Outils de brainstorming tels que les tableaux blancs numériques ou des diagrammes accessibles à l'ensemble de l'équipe offrent un environnement sûr et sans stress pour encourager la créativité, même si les idées que vous proposez ne sont pas encore tout à fait abouties.

Fonctionnalités de collaboration

Quelle est la valeur d'une tonne de fonctionnalités intéressantes si vous ne pouvez pas les partager avec votre groupe ? Plus que jamais, la collaboration au sein de l'équipe est cruciale pour une communication réussie au sein du meilleur logiciel de gestion d'idées pour tous.

Qu'il s'agisse d'une fonctionnalité de discussion, de permissions de partage flexibles, d'une modification en cours, de commentaires assignés ou de toutes les fonctionnalités ci-dessus, la transparence et l'efficacité de la collaboration sont essentielles communication directe toujours en premier !

Fonctionnalités de priorisation

Une partie essentielle de la gestion des tâches et l'organisation est de savoir quelles sont les idées sur lesquelles agir en premier. Les outils dotés de fonctionnalités de classement, de vote ou de priorité sont utiles pour comprendre rapidement quelles idées sont de la plus haute importance. Cela vous permet également de savoir ce qu'il faut remettre à une semaine ultérieure.

Avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion des idées

Les logiciels de gestion des idées permettent de collecter, d'évaluer et de fournir un retour d'information sur toute nouvelle idée afin que vous puissiez prendre des décisions rapides et éclairées quant à son éventuelle mise en œuvre et à la manière dont elle doit être mise en œuvre. Tout le monde y gagne !

Mais ce n'est pas tout. 😎

Le bon outil de gestion des idées suivra vos initiatives tout au long de leur cycle de vie du projet les logiciels de gestion d'idées permettent d'améliorer la qualité de l'information, d'encourager l'innovation et, en fin de compte, d'explorer un plus grand nombre de stratégies créatives. L'utilisation d'un logiciel de gestion d'idées présente d'autres avantages majeurs :

1. Une communication et une collaboration plus fluides au sein de l'équipe

Les logiciels de gestion d'idées améliorent la communication et la collaboration au sein des équipes, qu'elles travaillent ou non de manière asynchrone ou en personne .

Le meilleur logiciel de gestion d'idées est par nature collaboratif. En tant qu'outil conçu pour aider les équipes à travailler ensemble, la plateforme adéquate offrira à votre équipe de multiples façons de se connecter et de partager des idées de manière totalement achevée. Cela signifie que n'importe qui peut facilement se référer à des documents pertinents, à des sessions de tableau blanc, à des tâches ou à des checklists à tout moment, et les modifier aux côtés de leurs coéquipiers sans chevauchement.

Avec des fonctionnalités permettant de discuter, de commenter et de modifier ensemble, les logiciels de gestion des idées peuvent faciliter la discussion entre les employés et optimiser les processus de retour d'information.

2. Augmentation de l'engagement des employés

La nature collaborative d'un système de gestion des idées est contagieuse ! Utilisez votre plateforme comme un outil pendant les réunions et les sessions de brainstorming pour aborder les idées partagées dans votre espace de travail par d'autres membres de l'équipe. Cela encourage non seulement la discussion, mais aide les individus à se sentir propriétaires et responsables de leurs contributions en ligne et hors ligne.

3. Une prise de décision améliorée et éclairée

En tant qu'outil de suivi, d'évaluation et de hiérarchisation des nouvelles stratégies, le logiciel de gestion des idées peut vous aider à déterminer si une idée sera couronnée de succès, plus rapidement. Des fonctionnalités pour créer des feuilles de route de produits, des personas d'utilisateurs les maquettes et les tâches vous donneront une idée précise de la manière dont votre équipe développera des idées potentielles et des ressources dont vous aurez besoin pour le faire.

4. Réduction des coûts

Vous avez bien lu !

Les logiciels de gestion d'idées représentent un investissement, mais le jeu en vaut la chandelle. Ces plateformes sont conçues pour vous aider à être plus productif avec votre temps en rationalisant et en automatisant vos processus.

5. Un meilleur suivi et une meilleure gestion globale des idées

Le système de gestion des idées idéal fournit un moyen de suivre et de gérer les idées, de l'envoi initial à la mise en œuvre. Cela permet de s'assurer qu'aucune idée n'est laissée de côté ou oubliée, et que chaque nouvelle idée reçoit le temps et l'attention qu'elle mérite.

Un logiciel de gestion des idées pour innover et inspirer

Les logiciels de gestion d'idées aident les équipes à maintenir l'innovation au premier plan de leurs préoccupations et à encourager chaque membre à partager ses idées. Mais en même temps, un logiciel de gestion des idées n'est bénéfique que si l'équipe sait comment et veut l'utiliser !

C'est pourquoi il est si important de rechercher un logiciel de gestion des idées intuitif, flexible et entièrement personnalisable.

Cela permet à chacun de développer et de gérer les idées importantes de l'entreprise de la manière qui lui convient le mieux. De plus, si vous choisissez une plateforme de productivité puissante comme ClickUp, vous pouvez également commencer à agir sur ces idées dès qu'elles se présentent.

Avec les Tableaux blancs collaboratifs ClickUp, les cartes mentales, plus de 15 affichages personnalisables, et plus de 1 000 intégrations avec ClickUp, il est plus facile que jamais de donner suite à vos idées et d'en ressentir une véritable propriété.

Mais ne nous croyez pas sur parole, puisez dans votre propre créativité et montrez à l'équipe ce que vous pouvez faire avec ClickUp sans aucun frais . Vous nous avez entendus !

Commencez à personnaliser votre Tableau blanc ClickUp et accédez à des tonnes de fonctionnalités collaboratives gratuitement et pour toujours.