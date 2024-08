Indicateurs de performance des ressources humaines – ; 10 indicateurs de performance des ressources humaines et exemples

Choisir les bons ICP en matière de ressources humaines revient à engager les meilleurs professionnels des RH.

Lors du processus de recrutement, vous souhaitez sélectionner les personnes qui mèneront votre entreprise à la réussite, n'est-ce pas ?

De même, vous devez sélectionner les bons indicateurs de performance des ressources humainesqui permettront à votre entreprise d'obtenir des résultats.

à l'heure actuelle, il existe une multitude d'indicateurs clés de performance des ressources humaines, mais comment faire pour savoir lesquels suivre ?

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur les KPI RH et examiner les dix meilleurs KPI et indicateurs que vous devez suivre aujourd'hui. Nous aborderons également les de suivre les indicateurs clés de performance pour les RH.

Que sont les KPI RH ?

Tout d'abord, expliquons ce que signifie l'expression "indicateur de performance clé" :

KPI signifie Key Performance Indicateur.

Les indicateurs clés de performance sont des indicateurs mesurables qui montrent à une entreprise si elle atteint ses objectifs principaux. C'est pourquoi les indicateurs clés de performance des ressources humaines doivent être utilisés pour suivre les performances de vos activités RH.

Votre service des ressources humaines est chargé de recruter et fidéliser les meilleurs talents, et sans un Tableau de bord des indicateurs clés de performance RH pour les guider sur la façon dont ils font, vos employés (et même vos managers) pourraient être désorientés.

10 KPI et indicateurs RH

Pour vous faciliter la tâche, nous avons présélectionné pour vous dix indicateurs et KPI de performance des ressources humaines.

Et pour que cette liste soit plus complète, nous avons également organisé les KPI en trois catégories différentes :

Indicateurs clés de performance en matière de recrutement

Le recrutement est une fonction RH cruciale, vous avez donc naturellement besoin d'indicateurs clés de performance en matière de recrutement.

Le recrutement Les indicateurs clés de performance déterminent l'efficacité de votre processus de recrutement . Ce sont les indicateurs des ressources humaines qui vous aident à réduire vos coûts de recrutement et à retenir les meilleurs talents.

En voici quelques exemples :

Coût par embauche

Cet indicateur mesure le nombre moyen d'heures de travail de l'entreprise ressources que vous avez investies dans l'embauche d'un salarié.

Les ressources d'embauche comprennent marketing les dépenses de marketing et de publicité, le processus d'embauche, et références .

Un coût par embauche élevé peut signifier que vous devez améliorer certains aspects de votre processus de recrutement. À faire, vous pouvez réduire vos coûts de recrutement et améliorer vos embauches l'efficacité de votre processus d'embauche .

Voici comment le calculer :

Coût par embauche = (Total des coûts de recrutement interne + coûts de recrutement externe + coûts de recrutement externe) (Nombre total d'embauches dans un laps de temps donné)

Taux de rétention des employés

Le taux de fidélisation des salariés mesure la capacité de votre entreprise à maintenir la motivation et l'engagement de ses collaborateurs les plus performants. Il s'agit de pratiques et de stratégies visant à rendre vos employés heureux, à les former et à les préparer de manière à ce qu'ils excellent dans leur travail.

Par exemple, les motiver par la reconnaissance et les récompenses. 🏆

Cet indicateur RH aide les entreprises à comprendre pourquoi les employés les plus performants choisissent de rester dans leur entreprise. De cette manière, votre organisation peut rester compétitive en matière de salaires et d'avantages sociaux avantages lors du recrutement de nouveaux employés.

Voici comment le calculer :

Taux de rétention des meilleurs talents = Nombre total de salariés - Nombre total de salariés démissionnaires Nombre total de salariés

Taux de rotation de la première année Taux de rotation des employés mesure le nombre d'employés que vous perdez sur une période donnée.

Le taux de rotation de la première année calcule le pourcentage d'employés qui démissionnent moins d'un an après avoir rejoint votre organisation.

Le taux de rotation de la première année indique si vous devez améliorer vos méthodes d'embauche et de recrutement processus d'intégration car les démissions précoces indiquent une adéquation fondamentale entre un nouvel embauché et une entreprise.

Voici comment le calculer :

Première année Taux de rotation = Nombre total de salariés qui partent Nombre de salariés qui démissionnent au cours de la même période

Indicateurs clés de l'engagement des employés

Les indicateurs clés de l'engagement des employés vous aident à déterminer si votre organisation met en place les bonnes politiques pour maintenir l'engagement de vos employés.

Cela inclut une formation adéquate, des avantages sociaux et un environnement de travail sain. Ces éléments stimulent l'engagement des employés et de réduire les taux de rotation.

Examinons quelques indicateurs de performance qui vous aideront à déterminer le degré d'engagement de vos employés :

Indice de satisfaction des employés

La satisfaction des employés est un ICP important qui mesure le degré de satisfaction de vos employés.

pourquoi est-ce important ?

Le fait de garder vos employés heureux et engagés réduit les taux de rotation.

mais comment faire pour savoir si vos employés aiment vraiment leur travail ou s'ils ne restent que pour le salaire ?

Vous pouvez déterminer le degré de satisfaction de vos employés au moyen de sondages en ligne, des entretiens ou des discussions informelles.

Net promoter score

Le taux de recommandation net des employés vous donne une idée du nombre d'employés qui recommanderaient votre entreprise comme lieu de travail.

Une manière simple de le faire est de demander aux employés de classer votre organisation sur une échelle de 0 à 10 :

0-6 = Détracteur ❎

7-10 = Promotion ✅

Vous pouvez utiliser des sondages ou des entretiens pour découvrir les raisons pour lesquelles vos détracteurs ont ce sentiment à l'égard de votre entreprise. À faire, votre entreprise peut déterminer ce qui pourrait faire défaut dans l'environnement de travail actuel et réduire les taux de rotation.

Voici comment vous pouvez le calculer :

Score de promoteur net = % de promoteurs - % de détracteurs

Taux d'absentéisme

Cet ICP RH mesure la quantité de productivité perdue en raison de la maladie, de la fatigue ou de toute autre raison d'absence de vos employés. Le taux d'absentéisme peut être appliqué à un individu, à une équipe ou à l'entreprise dans son ensemble.

Bien qu'un certain niveau d'absentéisme soit normal, les employés qui se font continuellement porter "malades" constituent un signal d'alarme. 🚩

Cela peut signifier que vos employés manquent de motivation, sont épuisés ou l'environnement de travail est désagréable.

Voici comment le calculer :

Taux d'absentéisme = Nombre total de jours de travail perdus pour cause d'absence Nombre de jours de travail disponibles dans une organisation

Pourcentage de jours de vacances utilisés

Cet indicateur de performance clé de l'employé est axé sur la santé travail et de la vie privée l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Vous devriez également encourager les employés à utiliser leurs jours de vacances, car une pause dans le travail peut stimuler la productivité des employés.

Voici comment le calculer :

Le pourcentage de jours de vacances utilisés = Le nombre de jours de vacances utilisés Le nombre de jours de vacances non utilisés x100

Indicateurs clés de performance en matière de rémunération et d'avantages sociaux

Ces indicateurs de performance mesurent la quantité d'argent et d'autres ressources que votre entreprise investit dans vos employés. Cela inclut les salaires, les formations, les incitations et tout ce avec quoi vous gâtez vos employés. 💁

Ces éléments peuvent contribuer à réduire la rotation du personnel.

Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux :

Ratio de compétitivité salariale

vous savez comment les entreprises se font concurrence pour attirer les clients ?

De même, votre service des ressources humaines rivalise avec d'autres entreprises pour attirer les meilleurs talents.

Bien entendu, offrir un package salarial attrayant est l'un des moyens d'y parvenir !

Le ratio de compétitivité salariale est une mesure de la compétitivité des salaires de votre entreprise par rapport à d'autres entreprises proposant les mêmes rôles.

Un ratio de compétitivité salariale élevé donne à votre entreprise un avantage sur ses concurrents.

vous savez ce qu'on dit : l'argent parle. 🤑

Voici comment le calculer :

Ratio de compétitivité salariale = Salaire offert par votre entreprise Salaire offert par votre concurrent

Pourcentage du coût de la main-d'œuvre

Le pourcentage du coût de la main-d'œuvre doit inclure l'argent dépensé pour les salaires, la formation les coûts de recrutement, les avantages sociaux et les primes.

Vous devez également inclure tous les autres coûts tels que les impôts, les assurances, les congés payés et les heures supplémentaires.

n'oubliez pas que, dans l'idéal, plus vous investissez dans l'éducation et la formation, plus vous avez de chances d'obtenir de bons résultats le capital humain , plus vos employés seront productifs.

L'ICP susmentionné est essentiel pour prendre des décisions concernant les augmentations de salaire, les promotions, les nouvelles embauches et les programmes de formation .

pourquoi ?

À moins que vous ne vouliez faire ceci :

Voici comment vous pouvez le calculer :

Pourcentage du coût de la main-d'œuvre = Coût de la main-d'œuvre par mois total des coûts d'exploitation de l'entreprise x100

Frais de santé par employé actuel

Cet indicateur mesure le montant que votre entreprise consacre aux forfaits de soins de santé pour chaque employé.

les employés en bonne santé sont des employés heureux, n'est-ce pas ?

Offrir un bon forfait de soins de santé aidera votre entreprise à attirer et à conserver des employés. Mais il est également essentiel de s'assurer que votre fournisseur, prestataire de soins de santé ne vous facture pas trop cher.

Si c'est le cas, vous pouvez passer à un fournisseur dont les tarifs sont moins élevés ou souscrire un forfait encore plus avantageux !

Voici comment le calculer :

Dépenses de santé par employé actuel = Prix total des dépenses de santé Nombre total d'employés

En savoir plus sur useful Outils et conseils en matière de ressources humaines qui peuvent vous aider à rendre l'ensemble du processus plus efficace.

Les indicateurs clés de performance des ressources humaines déterminent si votre département RH atteint les objectifs globaux de l'organisation en matière de ressources humaines.

mais comment faire pour savoir si votre département RH progresse ?

est-ce que vous suivez toujours vos indicateurs RH à l'aide d'un logiciel de gestion des ressources humaines ? Feuilles Excel ?

Vous avez besoin d'un puissant RH Outil KPI avec les bonnes fonctionnalités.

Et le meilleur candidat pour ce poste est ClickUp !

Voyons comment ClickUp peut aider votre équipe RH :

1. Définir des objectifs RH

Avant de commencer à suivre quoi que ce soit, vous devez définir des Objectifs RH ! Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être décomposés en objectifs plus petits et mesurables Les cibles. /$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image22.png objectifs dans ClickUp /$$$img/

Les cibles sont les objets que vous devez atteindre pour réaliser votre ICP en matière de ressources humaines.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image25-1400x391.png les cibles dans ClickUp /$$$img/

Puisque les KPI sont avant tout une question de performance, ClickUp vous motive en vous montrant la progression de vos KPI à chaque étape. 👣

Chaque fois que vous achevez une cible, vous verrez à quel point vous êtes proche d'atteindre votre ICP.

Vous pouvez également personnaliser les indicateurs HR métriques que vous choisissez pour suivre vos KPI, tels que :

Nombres : chiffres numériques tels que le coût par embauche ou les coûts de formation

: chiffres numériques tels que le coût par embauche ou les coûts de formation Devise : suivre l'évolution de votre argent

: suivre l'évolution de votre argent Teams : vérifiez si votre équipe RH achève ses tâches RH

Confus sur la différence entre les indicateurs clés de performance et les indicateurs ? Voici un post sur le différences entre les ICP et les indicateurs .

2. Gérez vos indicateurs de performance RH Tableaux de bord de ClickUp vous fournissent toutes les analyses RH dont vous avez besoin pour gérer vos indicateurs clés de performance.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image16-2-1400x693.png Tableaux de bord dans ClickUp /$$img/

Un tableau de bord des ressources humaines est votre centre de contrôle de mission où les gestionnaires des RH peuvent obtenir un aperçu de haut niveau de la performance de votre équipe RH. 🚀

En plus de cela, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez afficher les données.

Voici une liste de quelques-unes des options suivantes Widgets personnalisés que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord KPI :

Line Chart: créer un diagramme linéaire avec les données de votre choix 📈

créer un diagramme linéaire avec les données de votre choix 📈 Bar Chart: créez un diagramme à barres personnalisé avec les données de votre choix 📊

créez un diagramme à barres personnalisé avec les données de votre choix 📊 Portfolio : catégoriser et suivre la progression de vos processus RH

catégoriser et suivre la progression de vos processus RH Calculs :* calculer des sommes, des moyennes et d'autres données numériques : calculer des sommes, des moyennes et d'autres données numériques

calculer des sommes, des moyennes et d'autres données numériques Discuter : avoir des discussions avec votre équipe dans votre tableau de bord RH

3. Suivez les performances de votre équipe RH

quand vous embauchez un employé, vous devez suivre ses performances pour vous assurer qu'il fait bien son travail, n'est-ce pas ?

De même, vous devez suivre régulièrement les performances de votre équipe RH.

mais comment faire ?

Il suffit d'ajouter Widgets du tableau à votre tableau de bord des indicateurs clés de performance RH.

Avec ces Widgets, vous aurez tout ce qu'il faut pour visualiser la performance des employés.

Voici quelques-uns des Widgets que vous obtiendrez :

Rapport Achevé: voir combien de tâches ont été achevées par chaque membre de l'équipe

voir combien de tâches ont été achevées par chaque membre de l'équipe Mon travail: connaître le nombre de tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné

connaître le nombre de tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné environnements de travail: gamifier vos activités RH afin d'identifier les plus performants 🎮

gamifier vos activités RH afin d'identifier les plus performants 🎮 Qui est à la traîne: déterminez quels membres de l'équipe doivent fournir un peu plus d'efforts en consultant le nombre de notifications non traitées et de tâches en retard

L'accès à ces Rapports sur les indicateurs clés de performance est particulièrement utile pour les les équipes à distance .

pourquoi ?

Vous pouvez rapidement identifier les membres de l'équipe qui ne travaillent pas vraiment à domicile.

Vous voulez d'autres exemples d'indicateurs de performance clés ? En voici plus de 50 exemples d'indicateurs de performance clés et un modèle .

KPI FAQs

Voici les réponses à quelques questions courantes sur les indicateurs clés de performance RH :

Qu'est-ce qu'un tableau de bord prospectif RH ?

A tableau de bord équilibré (BSC) est un outil stratégique d'évaluation de la performance un forfait stratégique qui aide les équipes à obtenir une vision "équilibrée" de leurs performances.

Un BSC dresse une liste d'objectifs pour quatre domaines spécifiques :

Objectifs financiers

Il s'agit de réduire ou de gérer les coûts des ressources humaines, de réduire les pertes de temps dues aux vacances de personnel et d'améliorer la formation des employés.

Objectifs des clients

Les départements RH ont deux clients : les employés et les responsables de département.

Les objectifs des clients se concentrent sur ce que ces deux groupes attendent du service des ressources humaines.

Par exemple, les salariés attendent de l'équipe RH qu'elle promeuve la culture de l'entreprise, et les responsables de département attendent des RH qu'ils recrutent les meilleurs talents.

Bonus: Logiciel de gestion des talents !

Objectifs des processus internes

Il s'agit d'objectifs concernant le recrutement, la formation, la forme de la culture d'entreprise et l'amélioration de la qualité de l'emploi la communication .

Par exemple, vous pouvez mettre en place un système de blog interne de l'entreprise pour communiquer la vision de votre entreprise et partager des informations entre des équipes cloisonnées.

Objectifs d'apprentissage et de croissance

Ces objectifs concernent la manière dont votre département des ressources humaines prévoit de développer une équipe hautement qualifiée.

Votre département RH doit apprendre et se développer au point de ne plus avoir besoin de formation !

Ou, pour reprendre les mots de Yoda :

Essentiellement, un BSC encourage votre équipe de ressources humaines à se concentrer sur les activités qui assistent les objectifs globaux de l'entreprise. À faire, il met en évidence la valeur de votre département RH.

Caractéristiques des bons ICP RH

Un ICP de ressources humaines utile présente cinq caractéristiques :

Simple

Les ICP que vous paramétrez doivent conduire à des actions, et non à des questions supplémentaires.

Des objectifs compliqués risquent d'embrouiller votre équipe RH et d'entraîner des retards dans la réalisation de ces objectifs !

En paramétrant des ICP simples, vous vous assurez que votre équipe RH sait exactement ce que l'on attend d'elle.

Actionnable

Vos ICP doivent également être réalistes.

pourquoi ?

fixer des objectifs irréalisables est très démotivant pour une équipe

Pertinent

Votre ICP RH doit être pertinent par rapport à votre stratégie RH.

Par exemple, disons que vous êtes un responsable RH et que votre objectif est d'augmenter l'engagement sur les médias sociaux.

Ce n'est pas l'idéal.

pourquoi ?

L'objectif ne fait pas partie de votre rôle dans l'organisation, ni de à votre carrière .

Mesurable Objectifs mesurables sont assortis de montants, de données et de délais précis.

Par exemple :

Diminuer notre taux de rotation du personnel de 20% d'ici le deuxième trimestre.👌

Aligné

Vos Objectifs de performance RH doivent également être alignés sur l'objectif général de l'entreprise.

Par exemple, une organisation qui se concentre uniquement sur le service à la clientèle donnera la priorité aux objectifs de fidélisation de la clientèle plutôt qu'aux objectifs d'acquisition de nouveaux clients.

En plus de ces attributs, nous recommandons également d'utiliser des objectifs SMART ! Les objectifs SMART sont :

Spécifiques

**mesurables

**Atteignables

**pertinents

**Limités dans le temps

Gardez ces éléments à l'esprit lorsque vous créez vos ICP RH !

Il est temps d'intégrer certains ICP RH 🛥

Les indicateurs de ressources humaines vous montrent si vous atteignez tous vos objets en matière de RH.

Ce sont les principaux indicateurs de performance dont chaque organisation a besoin pour suivre ce que fait son département des ressources humaines.

Mais il ne suffit pas de choisir un indicateur de performance clé.

Vous devez également en assurer le suivi !

Et pour le faire, vous avez besoin d'un outil comme ClickUp.

En vous permettant de créer des campagnes de publicité personnalisées, ClickUp vous permet d'atteindre vos objectifs modèles d'accueil des employés , Modèles de RH ou une application de publication Formulaires clickUp a tout ce qu'il faut pour gérer à la fois vos indicateurs de performance clés et le système de gestion de l'information de l'entreprise recrutement processus. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour que l'ensemble de votre département RH sache exactement quoi faire et quand le faire !