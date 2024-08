11 modèles gratuits de plan de formation des employés

Quels sont les points communs entre les responsables de l'apprentissage et du développement et les formateurs d'employés, d'une part, et les athlètes performants, d'autre part ?

Ils ont tous besoin d'un bon plan d'entraînement pour atteindre leurs objectifs.

Que vous ayez une équipe à distance, au bureau ou hybride, un programme de formation des employés est indispensable. Et il ne s'agit pas seulement de l'intégration des nouveaux employés . Et c'est là qu'un modèle de plan de formation entre en jeu. 🏆

Un plan de formation permet de maintenir l'engagement des employés actuels et d'améliorer la fidélisation. En fait, offrir des possibilités d'apprentissage est le principal moyen dont disposent les organisations pour favoriser la fidélisation, selon l'étude Rapport 2024 de LinkedIn sur l'apprentissage en milieu de travail .

Mais tous les modèles de plans de formation des salariés ne se valent pas. Comment savoir lesquels choisir ?

Nous avons dressé une liste de 11 modèles de plans de formation des employés efficaces qui vous aideront à réussir votre prochaine session de formation. Vous économiserez beaucoup de temps et d'énergie, et les membres de votre équipe acquerront les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

C'est parti ! 🏃

L'importance d'utiliser un plan de formation des employés

Un modèle de plan de formation des employés est un document qui vous guide tout au long du processus de création de votre programme de formation. Il vous aide à identifier des éléments tels que les objectifs, les cibles, les méthodes, les tâches et les mesures, puis à les présenter dans un format utilisable par les membres de votre entreprise. Le modèle est en quelque sorte une carte ou un plan pour la création d'un plan de formation des employés.

La productivité des employés dépend de ce qu'ils savent, de la façon dont ils travaillent et dont ils utilisent les outils dont ils disposent. Pour atteindre les objectifs de votre entreprise, il est tout aussi important de familiariser un nouvel employé avec votre processus de comptabilisation du temps que de former un employé de longue date à un nouvel outil de marketing des médias sociaux. Il en va de même pour la formation des personnes à ces compétences non techniques si importantes qui peuvent faire ou défaire une équipe (et le projet sur lequel elle travaille).

Les modèles vous offrent un moyen efficace, étape par étape, de créer des plans qui équilibrent les besoins et les styles de formation avec les objectifs individuels des employés et les initiatives de l'entreprise, tout en gardant une trace de tout et en mesurant les résultats. 🎯

Pourquoi utiliser un modèle de plan de formation des salariés ?

L'utilisation d'un modèle de plan de formation des employés peut vous aider à mener à bien vos stratégies de formation. Voici quelques points sur lesquels les modèles de plan de formation des employés peuvent vous aider :

Il s'adapte à différents sujets de formation, y compris les compétences techniques, les compétences non techniques et les compétences de base href

Capture et suit les objectifs de formation et permet de les atteindre href

Fonctionne avec plusieurs types de méthodes de formation et de modes d'enseignement

Recommande des mesures intelligentes qui tiennent compte des coûts et des résultats de l'apprentissage

Définit les calendriers de formation et autres échéances

Catalogue le matériel de formation nécessaire

Prend en charge un programme d'études solide

Permet la personnalisation

Formate le contenu de manière à ce qu'il soit attrayant et partageable

Identifie le public et les parties prenantes

Dresse la liste des ressources nécessaires pour un cours donné ou un programme de formation complet

En outre, il est préférable de disposer de modèles de formation qui s'intègrent à une plateforme de gestion de projet collaborative et conviviale que vous pouvez utiliser pour

href

pendant le processus de formation.

Cela facilite le suivi de vos indicateurs clés de performance et d'autres paramètres. De plus, il vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires qui améliorent l'efficacité de la formation

href

comme les tableaux blancs, les cartes mentales,

href

et la messagerie.

11 modèles de plan de formation des employés à utiliser en 2024

Maintenant que nous avons abordé quelques points essentiels, il est temps de commencer à planifier. Nous avons sélectionné ces modèles car ils vous épargneront non seulement la tâche fastidieuse de

href

mais ils vous aideront également à atteindre divers objectifs de formation en fonction de vos besoins.

Que vous construisiez votre processus d'intégration, que vous amélioriez vos stratégies de rétention ou que vous mettiez en œuvre des plans de développement individuels pour les employés, ces modèles vous aideront à faire le travail plus rapidement et mieux. 🤩

1. Modèle de cadre de formation ClickUp

Modèle de cadre de formation ClickUp

Posez des bases solides pour votre programme de formation en définissant un cadre à l'aide de ce modèle complet mais facile à utiliser

href

.

Un cadre de formation permet de définir les

href

. Il s'agit d'un aperçu des procédures impliquées dans l'organisation et la mise en œuvre d'un plan de formation.

Présenté sous la forme d'une liste de tâches, ce modèle pour débutants comprend un guide de démarrage, des exemples de listes de formation et un tableau des catégories. Et comme il s'agit d'un cadre et non d'un programme prédéfini, vous pouvez le modifier pour planifier chaque type de formation dont votre entreprise a besoin. Ajoutez une nouvelle section pour votre processus d'intégration ou créez des notes de formation en ligne pour un nouvel outil logiciel que votre service informatique vient de mettre en place.

Mieux encore, il fonctionne dans ClickUp, ce qui vous permet de partager le plan avec les membres de votre équipe et les parties prenantes pour chaque type de formation.

href

2. Liste de formation ClickUp pour le modèle Onboarding

Liste de formation ClickUp pour le modèle Onboarding

Peu de choses sont aussi importantes que la première impression - et la meilleure façon de faire une impression positive sur les nouveaux membres de l'équipe est d'offrir une expérience de formation claire et efficace aux nouveaux employés.

Utilisez ce modèle simple mais puissant

href

pour mettre en place un processus d'intégration des employés qui va bien au-delà de la liste des sessions que les nouveaux employés doivent suivre. Une fois que vous l'avez configuré comme vous le souhaitez, utilisez le modèle pour élaborer un plan pour chaque nouvel employé et le lui assigner.

Chaque sujet de la liste fait l'objet d'une liste de contrôle de formation détaillée que vous pouvez mettre à jour si nécessaire. Et comme elle est intégrée à la puissante interface ClickUp, vous pouvez y ajouter des notes, des documents et du contenu multimédia.

En outre, les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres notes, chatter et suivre le temps qu'ils consacrent à chaque étape de leur parcours de formation.

href

3. Modèle de matrice de formation ClickUp

Modèle de matrice de formation ClickUp

Une partie essentielle de tout plan de formation consiste à déterminer le niveau actuel des compétences des employés. Et il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'avec l'outil

href

. Ce modèle exploite les capacités de ClickUp pour examiner les besoins de formation du point de vue de l'employé et du département.

Saisir le niveau de compétence de différentes personnes peut sembler décourageant, mais pas avec ce modèle. Il fournit un formulaire d'évaluation des besoins en formation qui vous aide à effectuer une évaluation des besoins en formation et à alimenter la liste principale.

Vous pouvez ensuite consulter les résultats dans la liste principale, la vue des compétences par département ou le tableau du processus de révision qui montre où en est chaque employé dans votre processus de révision des compétences.

href

4. Modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

Modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

Une fois que vous avez déterminé les sessions de formation dont votre organisation a besoin, utilisez le modèle de plan de déploiement de la formation ClickUp

href

pour élaborer en collaboration un calendrier de formation avec instructeur, en personne, interactive en ligne ou en ligne.

Visualisez votre plan sous forme de liste ou de calendrier groupé par type de formation. Un tableau affiche également le statut de chaque cours, ce qui permet d'obtenir un retour d'information sur le déroulement de la formation une fois que le plan de déploiement a été mis en œuvre.

Ce modèle puissant est également fourni avec des champs personnalisés pour saisir la modalité de formation, le type (niveau), les dates de début et d'échéance,

href

les stagiaires (étudiants) et les formateurs, ainsi que les ressources (dossiers).

Grâce à ce modèle de plan de formation, vous pouvez établir votre calendrier, assigner des formations et assurer le suivi de vos employés afin de mettre en place un processus de formation évolutif.

href

5. Modèle d'agenda de formation à la mise en œuvre des services professionnels ClickUp

Modèle d'agenda de formation à la mise en oeuvre des services professionnels ClickUp

Proposez-vous à vos clients des formations à la mise en œuvre de logiciels ? Si c'est le cas, vous avez peut-être parcouru cette liste en vous demandant : "Et moi ?"

Eh bien, nous vous couvrons avec

href

.

Ce modèle de document vous aide à

href

pour chaque client afin de configurer ses comptes, d'identifier ses objectifs de formation et les sujets à aborder avec les administrateurs et les utilisateurs. Il comprend même un formulaire d'évaluation de la formation pour que vos formateurs puissent documenter les progrès réalisés par le client.

Comme il s'agit d'un modèle de document dans ClickUp, vous pouvez facilement ajouter des tâches, des commentaires et des documents pour améliorer la collaboration et le suivi au fur et à mesure que vous planifiez et mettez en œuvre la partie formation de vos offres de services. Une fois que vous avez mis le document en place, exportez le produit fini sous forme de fichier PDF ou HTML, ou imprimez-le.

href

Modèle d'ordre du jour de l'atelier ClickUp

Les ateliers sont l'un des types de formation des employés les plus efficaces

href

vous

href

et assurez-vous que tout est en place pour votre prochaine session.

Comme la plupart des modèles de ClickUp, il est accompagné d'un guide de démarrage qui vous guidera tout au long du processus pour une formation réussie des employés.

Ce modèle de document comprend une section pour les détails de la réunion, les participants, l'ordre du jour et les références. Lors de la création de l'ordre du jour (et une fois qu'il est terminé), vous pouvez utiliser tous les éléments de l'ordre du jour

href

les outils de collaboration et de communication de ClickUp permettent d'attribuer des tâches, de discuter et de joindre des fichiers. Vous pouvez même utiliser la génération de texte par IA pour vous aider à créer votre agenda.

href

7. Modèle de notes de formation ClickUp

Modèle de notes pour le formateur ClickUp

Un autre élément essentiel de tout plan de formation consiste à s'assurer que les formateurs disposent de tout ce dont ils ont besoin. Le plan de formation

href

vous permet de saisir toutes les informations que vous avez recueillies au cours de la phase de planification afin de fournir à vos formateurs un plan de développement des employés facile à suivre.

Ce modèle de document comprend les sections suivantes, qui sont facilement accessibles grâce à la table des matières générée automatiquement :

Informations sur l'entreprise

Remarques préliminaires

Résultats attendus

Description du cours

Plan du cours (y compris la classe, les objectifs, l'activité et la durée)

Résumé

Leçons apprises

Retour d'information

Lorsque vous préparez vos notes pour le formateur, accédez à toutes les fonctionnalités de ClickUp, telles que le chat, les documents et la génération de texte AI. Vous pouvez également ajouter vos propres sections si nécessaire. Une fois terminées, reliez vos notes à d'autres projets ClickUp, enregistrez-les au format PDF ou HTML, ou imprimez-les sous forme de polycopié.

href

8. Modèle d'horaire d'employé ClickUp

Modèle d'horaire d'employé ClickUp

Le

href

peut être utilisé pour planifier les quarts de travail des employés, assigner des tâches pendant ces quarts et calculer vos coûts de main-d'œuvre.

Ce modèle peut être utilisé pour planifier le processus de formation et préparer l'employé en formation à ses prochaines tâches !

En termes de modèles d'emploi du temps des employés, celui-ci va bien au-delà du modèle d'emploi du temps hebdomadaire de base et permettra à vos nouveaux employés de démarrer sur les chapeaux de roue ! Télécharger ce modèle

9. Docs Modèle de formation d'entreprise par Template.net

Via

href

Ne commencez pas votre prochain plan de formation d'entreprise avec une feuille blanche. Téléchargez ce modèle pour Google Docs, Microsoft Word ou Apple Pages et prenez de l'avance sur les différents types de plans de formation.

Ce modèle vous guidera dans la création d'un document professionnel et soigné, dont la mise en forme est prête à être complétée. En utilisant un format de plan facile à suivre, vous pouvez le personnaliser pour l'adapter à un programme de formation complet ou à une session unique.

href

10. Modèle de plan de formation Word par TemplateLab

Via

href

Vous avez parfois besoin d'un modèle de plan d'entraînement simple que vous pouvez éditer dans Word. Cette option de TemplateLab est faite pour vous.

Cette option de TemplateLab est là pour ça

href

contient un emplacement pour toutes les informations de base dans un format de tableau propre et familier. L'en-tête reprend le qui, le quoi, le quand, le où et le comment, tandis que les sections Objectifs de la formation et Messages clés vous permettent de coucher ces éléments essentiels sur le papier.

Le reste de la page est réservé à l'ordre du jour proposé pour la formation. Il comprend les détails de chaque section du cours, y compris les colonnes relatives à l'heure, à la logistique, aux résultats et à l'animateur. Chaque partie du formulaire peut être modifiée pour utiliser la terminologie que vous préférez, et une section "Informations complémentaires" permet d'ajouter tout ce que l'équipe a besoin de savoir.

Si vous utilisez ClickUp, n'hésitez pas à télécharger et à gérer le document dans le cadre d'un effort de planification plus large afin de tirer parti des capacités de collaboration, de commentaire et de planification de la plateforme.

href

11. Diapositives Plan de formation des employés Modèle de présentation par SlidesGo

Via SlidesGo

Les jolies présentations font meilleure impression. Lorsque le moment est venu de partager votre plan d'entraînement avec d'autres personnes, pourquoi ne pas tout regrouper dans une présentation attrayante ?

Ce modèle de plan de formation des employés est bien organisé et prêt à recevoir votre contenu. De plus, il a un thème d'exercice qui apporte de l'énergie et un peu d'amusement à votre présentation de programme de formation.

Il est 100 % modifiable et contient des graphiques, des tableaux et des calendriers faciles à éditer. Il existe 33 mises en page de diapositives différentes, ce qui vous permettra de trouver celle qui conviendra le mieux à la mise en œuvre de votre programme et à l'adhésion de tous.

href

Plan de formation des employés Exemples et cas d'utilisation

Que vous soyez un organisme de santé, un éditeur de logiciels ou un commerce de détail, le développement des compétences de vos employés est essentiel à l'efficacité opérationnelle et à la croissance de votre entreprise. Voici quelques exemples de plans de formation des employés qui peuvent être adaptés à différents secteurs d'activité :

Organisme de soins de santé

Objectif: Former le personnel infirmier aux nouvelles technologies de la santé.

Outils: Manuel de formation, exercices pratiques avec la nouvelle technologie, suivis et évaluations réguliers.

1. Semaine 1: Présenter les nouvelles technologies de santé, comprendre leur importance et leur pertinence.

2. Semaine 2: Approfondir chaque fonctionnalité, Fournir une formation pratique.

Semaine 3: Démonstration et pratique en direct, session de questions-réponses.

4. **Semaine 4 : évaluation du personnel, certification.

Software Company

**Objectif : Former les développeurs de logiciels à un nouveau langage de codage.

Outils: Tutoriels en ligne, projets de codage, quiz d'évaluation.

1. Semaine 1: Syntaxe de base du nouveau langage de programmation.

2. Semaine 2: Concepts et applications plus élaborés.

3. Semaine 3: Assignation d'un projet pour l'utilisation du nouveau langage.

4. Semaine 4: Évaluation et/ou présentation du projet.

Faites passer vos programmes de formation des employés au niveau supérieur

Un bon plan de formation donne à votre entreprise un avantage concurrentiel et sert de feuille de route pour chaque membre de l'équipe et pour l'entreprise dans son ensemble.

Grâce à ces modèles de plans de formation, vous pouvez rationaliser le processus d'intégration, identifier les lacunes en matière de connaissances et de compétences, assurer le suivi de vos déploiements, encourager le développement de carrière, et bien plus encore. Ainsi, non seulement vous encouragerez une meilleure performance des employés pour atteindre vos objectifs commerciaux à court et à long terme, mais vous le ferez de manière plus efficace et efficiente.

ClickUp est conçu pour soutenir les équipes de toutes tailles et de tous secteurs. De plus, sa facilité d'utilisation et son

href

vous aideront à gagner du temps pour atteindre vos objectifs de formation encore plus rapidement.

href

et découvrez comment chaque partie de la plateforme offre des outils fonctionnels qui vous permettent de rester sur la bonne voie et en contact avec votre équipe.