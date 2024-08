10 meilleurs outils de génération de texte et de contenu par IA en 2024

Vous savez que quelque chose est populaire lorsque votre grand-tante vous étiquette dans sa publication sur les médias sociaux avec "Vous avez vu ça ?" C'est certainement le cas de la récente agitation autour de l'intelligence artificielle (IA) et de la "découverte" généralisée de.. ChatGPT d'OpenAI .

Bien que ChatGPT fasse l'objet de toutes les attentions, il existe de nombreux autres générateurs de texte IA conçus pour aider les personnes souffrant d'un handicap la création de contenu . Si vous êtes une entreprise qui crée régulièrement du contenu, il vaut la peine d'explorer ces outils pour améliorer la qualité et l'impact de vos mots - et vous faire gagner du temps.

Examinons les principaux générateurs de rédaction IA pour voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. ✍️

Un générateur de texte IA, également appelé rédacteur IA ou générateur de contenu, est un logiciel qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle (IA) pour créer du contenu écrit. Il travaille en analysant de grands ensembles de données de textes existants, puis en utilisant des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) pour générer de nouvelles phrases et de nouveaux paragraphes cohérents et pertinents.

Que faut-il rechercher dans un générateur de texte IA ?

Il est fort probable que vous ne souhaitiez pas que votre contenu généré par l'IA donne l'impression d'avoir été écrit par un robot. Vous voulez qu'il corresponde à votre ton et à votre objectif, qu'il s'agisse d'une communication d'équipe ou de votre dernière campagne de marketing numérique.

Voici quelques fonctionnalités importantes à rechercher dans un générateur de texte IA :

S'intègre facilement dans votre processus de rédaction de contenu

Une interface facile à utiliser qui rend levotre assistant de rédaction* Contrôle du ton de la voix et du style

Produit systématiquement un contenu de haute qualité

Vérification précise et facile de la grammaire

Prix adapté à votre budget

Invitations intégrées pour les tâches les plus courantes

Fonctionnalités de reformulation et de résumage robustes et précises

Les 10 meilleurs générateurs de texte IA

Il convient de noter que la plupart des générateurs de texte à base d'IA ne sont pas des générateurs de texte les outils d'écriture IA figurant sur cette liste utilisent les mêmes modèles et algorithmes de l'OpenAI . Il peut s'agir de GPT-3, GPT-3.5 ou même du nouveau GPT-4. La clé est de déterminer quel est le writer IA qui fonctionne le mieux pour vos objectifs afin de générer un meilleur contenu avec moins de travail.

Travaillez plus vite, écrivez mieux et stimulez votre créativité avec ClickUp AI

Intégré à un ensemble complet d'outils de gestion de projet, ClickUp IA est là où et quand vous en avez besoin. Remplissant le rôle d'un assistant alimenté par l'IA, ClickUp AI vous aidera à rédiger vos premières ébauches, à améliorer le contenu existant, à développer des idées de contenu, à générer des slogans marketing, à réfléchir à votre prochaine campagne et, fondamentalement, à oblitérer le bloc de l'écrivain.

En plus d'être intégré dans Documents et tâches clickUp AI se distingue par plus de 100 outils qui utilisent des invites adaptées à des rôles spécifiques, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de perdre du temps avec des essais et des erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp AI

Intégré dans un puissant outil de collaboration et de gestion de l'informationplateforme de gestion de projet* Résumés concis d'un texte sélectionné en un seul clic

Génère des éléments d'action à partir du contenu

Génère des biographies professionnelles

Rôles d'utilisateur avec des invitations prédéfinies qui accélèrent l'utilisation de l'IA

Construit directement dans un ensemble complet d'outils de rédaction pour la création de documents

Suggestions de mots-clés pour le référencement

Recherche suralimentée qui exploite le moteur IA

Des outils faciles à utiliser qui améliorent la qualité de votre contenu

Limites de ClickUp IA

Nécessite un copier-coller versà utiliser avec votre e-mail* Les réponses peuvent ne pas saisir le contexte approprié de votre demande

Prix ClickUp IA

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (6,600+ reviews)

4.7/5 (6,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ reviews)

2. QuillBot

Via QuillBot QuillBot se décrit comme un outil de paraphrase plutôt que comme un générateur de texte IA. Saisissez votre propre texte ou le contenu de quelqu'un d'autre et utilisez l'outil pour le corriger et l'améliorer. Choisissez l'un des différents modes de paraphrase et le moteur IA fait le reste du travail en cliquant sur un bouton.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Intégré dans Chrome et Microsoft Word

Assistance croissante pour les langues étrangères, y compris les capacités de traduction

Simple et facile à utiliser lorsqu'il s'agit simplement de reformuler ou de vérifier un contenu

Puissant outil de recherche de synonymes qui propose des suggestions et vous laisse choisir

La version gratuite couvre les bases de la paraphrase et de la vérification grammaticale

Limites de QuillBot

Chaque fonction a sa propre interface utilisateur

Essentiellement axé sur l'amélioration du contenu existant

Pour la plupart des applications, vous devez faire un copier-coller entre votre application et QuillBot

La précision grammaticale pourrait être meilleure

Ne fait pas toujours la paraphrase de tout

Prix de QuillBot

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: $19.95/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

3. Jasper

Via Jasper Jasper fait partie de cette liste de générateurs de texte IA car c'est l'un des meilleurs qui se concentre sur le reflet du style et de la voix de la marque de l'utilisateur. Il peut aider les rédacteurs de contenu à créer des articles de blog, des posts sur les médias sociaux, des pages d'atterrissage et des e-mails marketing. Il peut être intégré à votre application grâce à son API ou accessible par le biais d'une extension Chrome ou d'une application de discussion.

Jasper meilleures fonctionnalités

Conçu pour créer du contenu d'entreprise qui convertit les lecteurs

S'adapte à votre style et à votre ton

JasperFournit des fonctionnalités de génération d'images* Possibilité decréer du contenu marketing très cible Les limites de Jasper

Pas de vérificateur de plagiat

Pas de capacité de référencement

Peut produire du contenu répétitif ou des erreurs

Outils d'IA doivent être guidés par des invites, instructions pour obtenir le résultat souhaité

Prix Jasper

Essai: Gratuit pendant sept jours

Gratuit pendant sept jours Démarrage: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Mode Boss: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business: Contacter pour les tarifs

4. Copie.IA

Via Copie.IA Un autre des générateurs de texte IA les plus utiles est Copy.ai, qui est idéal pour les équipes marketing afin de créer des textes de vente et de marketing. La conception de la plateforme est concentrée sur l'aide aux équipes pour mettre en œuvre leur stratégie de mise sur le marché en générant des textes de vente personnalisés, en rédigeant des posts long-form, en réutilisant le contenu sur les différents canaux et en créant des descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Réutilisation du même contenu pour différents canaux et publics

Interface facile à utiliser pour affiner le contenu grâce à ses outils d'écriture IA

Outils spécifiques pour créer des légendes pour les médias sociaux

Grande variété de modèles

Conçu pour générer des textes concis

Plus de 25 langues sont assistées

Limites de Copy.ai

Suppose que l'utilisateur comprend la création de textes de marketing et d'équipe commerciale

Peut générer des informations erronées par rapport à d'autres générateurs de texte IA

N'est pas très fort pour créer des articles plus longs ou du contenu de haute qualité (vérifiez cesAlternatives à Copy.IA!)

Prix de Copy.ai

Free: Gratuit

Gratuit Pro: 49$/mois pour 5 utilisateurs

49$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

5. ContentBot.IA

Via ContentBot Comme son nom l'indique, ContentBot.IA utilise l'IA pour créer du contenu marketing. Cet outil d'écriture IA est surtout connu pour rédiger des articles de blog de longue durée, mais il peut également paraphraser du contenu et.. générer de la rédaction IA . Il est basé sur le web et offre des outils de référencement ainsi qu'un vérificateur de plagiat, ce qui devient essentiel pour les générateurs de texte IA.

Les meilleures fonctionnalités de ContentBot.IA

Formule des articles de blog de longue durée de plus de 2 000 mots

Outils de référencement intégrés

Extensions Chrome et WordPress et interface de discussion

Bibliothèque robuste de modèles qui assistent de multiples cas d'utilisation

Limites de ContentBot.IA

Limite le nombre de mots que vous pouvez créer par mois, à moins que vous ne payiez davantage

L'interface utilisateur présente quelques faiblesses

La tarification est complexe et les coûts peuvent s'additionner rapidement

Prix de ContentBot.IA

Gratuit: Gratuit pour 5 000 mots

Gratuit pour 5 000 mots Forfait de démarrage: 19 $/utilisateur par mois

19 $/utilisateur par mois Forfait Premium: 59 $/utilisateur par mois

59 $/utilisateur par mois Plan Premium+: 99$/utilisateur par mois

G2: 4.8/5 (100+ reviews)

4.8/5 (100+ reviews) Capterra: N/A

6. ChatGPT

Via ChatGPT ChatGPT est l'outil qui a suscité l'intérêt général actuel pour les textes générés par l'IA. Lorsque l'OpenAI a mis ses outils dans une interface de discussion sur un site web gratuitement, presque tout le monde l'a essayé. Il utilise le dernier modèle de langage large (LLM) OpenAI GPT-3.5 pour la version gratuite et le LLM GPT-4 pour la version payante ChatGPT Plus.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Interface textuelle de discussion qui affine intuitivement les réponses

Fonctionnalité de retour d'information qui permet d'entraîner les modèles sous-jacents

Les réponses textuelles sont naturellement fluides

Les discussions précédentes sont conservées dans le compte de l'utilisateur et peuvent être relancées

L'outil de génération de texte le plus connu et le plus utilisé

Limites de ChatGPT

Les utilisateurs doivent apprendre à diriger l'outil avec des questions et des commentaires

Pas de modèles

L'accès à la version gratuite est limité et peut être refusé en cas d'affluence

La réponse peut être lente avec la version gratuite

L'ensemble des données utilisées dans les paramètres contient peu d'informations au-delà de la mi-2021

Prix de ChatGPT

ChatGPT: Gratuit

Gratuit ChatGPT Plus: $20/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de ChatGPT

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: N/A

7. Rytr

Via Rytr Rytr est une plateforme de création de contenu long formulaire à l'aide de textes générés par l'IA. Les utilisateurs définissent un cas d'utilisation, fournissent un contexte, définissent le ton du style, puis génèrent du contenu qui peut être affiné. Dans cette liste de générateurs de texte IA, Rytr se distingue par son assistance à plus de 30 langues et possède un vérificateur de plagiat, un outil de référencement et une option de création d'images. Son différenciateur clé est un outil de flux de travail d'écriture intégré pour stocker et organiser les projets.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Accompagne les utilisateurs tout au long du processus d'écriture

Editeur de texte riche intégré

Plugins pour Chrome, WordPress, etc

Conçu pour créer du contenu marketing

Les limites de Rytr

La courbe d'apprentissage de l'interface utilisateur est abrupte

Les formulaires ont tendance à être courts et ne sont pas adaptés aux contenus de longue durée

Il est facile de manquer de caractères au cours d'un mois donné avec des forfaits limités

Prix de Rytr

Forfait Free: Gratuit

Gratuit Forfait Économique: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Forfait Unlimited: 29$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (750+ commentaires)

4.7/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9 commentaires)

8. Simplifié

Via Simplifié Simplified est un générateur de contenu IA multimédia et un outil de gestion destiné à les équipes marketing . Il utilise des modèles, l'IA et des outils simplifiés pour créer des graphismes, des images, des vidéos et des textes. Il comprend des fonctionnalités permettant de gérer et de publier sur les médias sociaux.

Simplified meilleures fonctionnalités

Options multimédias pour créer du contenu en un seul endroit

Planification des publications sur les médias sociaux pour la plupart des grandes plateformes, notamment LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook

L'expérience utilisateur simple est idéale pour les rédacteurs IA débutants

L'IA est également utilisée pour créer du contenu non textuel

Limites simplifiées

La génération de texte par l'IA est limitée par rapport à d'autres solutions

La connexion aux comptes de médias sociaux peut s'avérer fastidieuse

Les outils de mise en page et de graphisme ne sont pas avancés - vous devez parfois utiliser d'autres outils

Tarification simplifiée

Free Forever: Gratuit

Gratuit Petite équipe: 30 $/mois pour 5 utilisateurs

30 $/mois pour 5 utilisateurs Business: 50$/mois pour 5 utilisateurs

50$/mois pour 5 utilisateurs Croissance: 125$/mois pour 5 utilisateurs

G2: 4.7/5 (750+ avis)

4.7/5 (750+ avis) Capterra: 4.7/5 (75+ avis)

9. Frase

Via Frase Frase est une plateforme de création de contenu SEO destinée aux spécialistes du marketing de contenu et aux agences de marketing. En plus de la génération de textes par l'IA, Frase inclut également l'analyse de contenu. Parce qu'il est construit pour la collaboration, il offre également des outils pour le partage et l'organisation des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Optimisation SEO

Analyse intégrée

Outil de recherche Google intégré

Fonctionnalités de création de contenu solide

Outils de recherche concurrentielle et wikis

Modèles personnalisés

Limites de la frase

Pas d'outils de recherche de mots-clés

Absence de capacités d'organisation de projet

N'est pas axé sur la génération de textes IA

Prix de Frase

Essai: 1$ pour 5 jours

1$ pour 5 jours Solo: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Basic: $44.99/mois par utilisateur

$44.99/mois par utilisateur Teams: $114.99/mois pour trois utilisateurs

G2: 4.9/5 (250+ commentaires)

4.9/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

10. Copysmith

Via Copysmith Copysmith est un outil de génération de contenu IA s'appuyant sur les modèles GPT d'OpenAI pour créer du contenu produit ecommerce. Il gère les flux de travail de création de copie sur les plateformes de commerce électronique les plus courantes et fournit les éléments suivants des outils de gestion de contenu pour les descriptions de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Copysmith

Construit pour les descriptions de produits de commerce électronique

Intégration avec Amazon, Shopify, WooCommerce et d'autres plateformes

Gestion du flux de travail, y compris la modification, les approbations et la publication

Outils de gestion du contenu

Assistance à l'importation de catalogues de produits et à la création de copies par lots pour créer des descriptions de produits en masse

Limites de Copysmith

L'interface peut être déroutante

N'est utile que pour la création de contenu de produit

Les modèles personnalisés ne sont pas disponibles dans les forfaits les moins chers

Les crédits expirent si vous ne les utilisez pas

Prix de Copysmith

Essai gratuit: Free

Forfait de démarrage: $19/mo par utilisateur

Forfait Pro: 49$/mois pour 5 utilisateurs

Forfait Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 12 commentaires)

4.3/5 12 commentaires) Capterra: 4.2/5 (25+ avis)

ClickUp : Le meilleur générateur de texte IA pour vos besoins en contenu

Lorsqu'il s'agit de créer du contenu unique, vous avez besoin de plus que les derniers outils d'intelligence artificielle pour faire les choses terminées. Vous avez également besoin d'aide pour gérer vos projets, collaborer et suivre votre progression.

ClickUp AI fournit l'un des meilleurs moyens d'accéder à la puissance des capacités de traitement du langage naturel d'OpenAI. Et tout cela au sein de la plateforme facile à utiliser de ClickUp, qui est également formidable en tant qu'original application de création de contenu . 🛠

C'est pourquoi des équipes de tout type comptent sur ClickUp pour la gestion de projet, la collaboration, la documentation du projet et comme assistant d'écriture de l'IA. La prochaine fois que vous démarrerez un nouveau projet, inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp et essayez-le.

Il ne vous faudra pas longtemps pour voir la puissance de ClickUp et de son outil d'écriture IA travailler ensemble pendant que vous travaillez sans effort avec votre équipe. 🤩