10 meilleurs logiciels de procédures opérationnelles standard (POS)

De gestion des tâches à l'optimisation du travail d'équipe, les procédures opératoires normalisées (PON) peuvent réduire les erreurs, expliquer les flux de travail actuels et assurer un niveau de base de contrôle de la qualité.

Combinez le tout et ajoutez une pincée de outils de hiérarchisation du travail et les procédures opératoires normalisées peuvent faire économiser de l'argent à l'ensemble de l'organisation.

Mais bien sûr, il faut d'abord savoir comment créer ces processus documentaires. C'est là que la recherche d'une solution logicielle pour les procédures opératoires normalisées entre en jeu.

Ce guide présente les meilleurs logiciels de procédures opératoires normalisées pour documenter, organiser et optimiser vos processus d'entreprise.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de procédures opératoires normalisées ?

Le meilleur logiciel de procédures opératoires normalisées facilite le processus de création. Il aide votre entreprise de bout en bout à gestion du processus avec quelques fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans votre processus d'évaluation :

Modèles prêts à l'emploi : Un ensemble de modèles établisModèles de procédures opératoires normalisées à mettre en œuvre sans trop d'installation

Tutoriels utiles: Simpledocumentation sur les projets et les procédures qui permet d'améliorer la fluidité des entreprises

Collaboration: Partage des connaissances basé sur le cloud qui rend votrebase de connaissances et un aperçu de vos processus de travail à la disposition de tous vos employés

Intégration: Une connexion directe avec votrelogiciel de gestion des tâches qui permet des intégrations, telles que des rappels de tâches automatisés basés sur vos procédures opératoires normalisées

Maintenance facile des procédures opératoires normalisées: La possibilité de créer facilement des politiques d'exploitation pour l'intégration des employés et la gestion globale des connaissances

Prix:Les fonctionnalités gratuites du logiciel de procédures opératoires normalisées permettent de tester les fonctions avant de valider les forfaits payants

Avant tout, le logiciel doit simplifier la mise en œuvre et le partage des procédures opératoires normalisées au sein de votre entreprise. La bonne nouvelle : La plupart des solutions logicielles de procédures opératoires normalisées ci-dessous partagent ces fonctionnalités indispensables.

Les 10 meilleurs logiciels de procédures opératoires standard en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel tout-en-un logiciel de gestion de projet conçu pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs. ClickUp se distingue par sa capacité à créer des documents à version contrôlée pour les paramètres de base, tout en servant de hub centralisé pour la productivité et la collaboration à l'échelle de l'entreprise.

Et avec ClickUp AI il nécessite moins d'efforts pour maintenir la cohérence et la qualité au fur et à mesure que les processus évoluent dans le temps. Générez des résumés rapides, obtenez du contenu préformaté et élevez la rédaction de votre équipe en quelques clics.

ClickUp s'intègre également à des milliers d'autres applications de travail, consolidant ainsi vos processus et vos données en un seul système !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Documents ClickUp permet de documenter les procédures avec des documents dynamiques et statiques pour un contrôle efficace des versions

Une bibliothèque complète de modèles de logiciels de procédures opératoires normalisées qui comprennentLe modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp,mon travailetles plans de processus* Son intégration directe avec la solution de gestion des tâches ClickUp transforme vos procédures opératoires normalisées en processus facilement suivis et reproductibles

Une interface facile à utiliser met vos procédures opératoires normalisées à la disposition de tousmembres de l'équipe* Des rôles d'utilisateurs définis et segmentés rendent le logiciel SOP utilisable par tous, y compris par les dirigeants de l'organisation

Les limites de ClickUp

La version gratuite peut être limitante pour certaines fonctionnalités avancées du logiciel de procédures opératoires normalisées et pour l'espace de stockage

Certains utilisateurs ne sont pas fans de l'interface, en particulier des couleurs et des caractères du logiciel

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Coassembler

Via Coassembler Bien qu'il s'agisse avant tout d'une plateforme de formation, Coassemble peut tenir son rang dans le domaine des procédures opératoires normalisées.

Conçu spécifiquement pour les petites entreprises, cet outil travaille particulièrement bien pour les documents de base, tels qu'une charte d'équipe . Des modules personnalisés et modélisés permettent aux membres de votre équipe de lire des documents de procédure de base, des checklists simples pour le travail en commun et d'autres documents.

Les meilleures fonctionnalités de Coassemble

Les modules de formation préétablis permettent aux nouveaux membres de l'organisation de se familiariser avec votre procédure opérationnelle standard et avec d'autres connaissances établies par l'équipe qui seront utiles à leur travail

Les segmentations des utilisateurs au niveau des cohortes pour la création de checklists et de modules s'alignent sur les connaissances existantes des utilisateurs de la plateforme

Des structures de permissions flexibles garantissent que les bonnes personnes ont le bon accès aux procédures opératoires normalisées

L'intégration avec votre pile technologique existante vous permet d'assigner des tâches et de communiquer vos procédures opératoires normalisées plus facilement

Son accent visuel rend la mise en œuvre des procédures opérationnelles standard attrayante pour les utilisateurs

Limites de Coassemble

Il ne s'agit pas d'un véritable logiciel de procédures opératoires normalisées, ce qui signifie que vous aurez besoin de ces intégrations dans vos efforts pour construire et communiquer vos processus normalisés

Le téléchargement de contenu, en particulier de contenu visuel, tel que des images, peut être complexe dans le logiciel

L'inscription en masse de nouveaux utilisateurs peut être complexe, ce qui se traduit par des tâches plus longues et plus répétitives pour les administrateurs

La plateforme ne fait pas d'optimisation du contrôle de version en backend, ce qui complique la gestion des procédures opératoires normalisées dans les grandes organisations

Prix de Coassemble

Pro 10 : 50$/mois

: 50$/mois Pro 20 : 120 $/mois

: 120 $/mois Premium 20 : 160 $/mois

: 160 $/mois Pro illimité : Devis personnalisé requis

G2: 4.7/5 (166 commentaires)

4.7/5 (166 commentaires) Capterra: 4.5/5 (34 commentaires)

3. SweetProcess

Via SweetProcess Voici notre premier logiciel dédié aux procédures opératoires normalisées. SweetProcess vous aide spécifiquement à surveiller et améliorer vos processus de contrôler les responsabilités et de gérer les tâches en conséquence.

L'objectif du logiciel est exactement ce que le bon logiciel de procédures opératoires normalisées doit accomplir : créer un manuel opérationnel en ligne, accessible à tous, qui vous permet de créer des procédures opératoires normalisées, de rationaliser vos tâches quotidiennes et de faire moins d'erreurs dans le processus de création des procédures opératoires normalisées et dans leur mise en œuvre continue.

Les meilleures fonctionnalités de SweetProcess

Il documente facilement vos procédures, politiques et processus dans un simple tableau de bord aperçu

Le logiciel aide votre équipe à mettre en oeuvre vos procédures opératoires normalisées grâce à des flux de travail simples et des tâches automatisées

Le logiciel crée une base de connaissances publique ou privée pour communiquer toutes les procédures opératoires normalisées dont les autres ont besoin

Il paramètre les équipes en fonction de vos rôles d'utilisateur afin de rationaliser la communication et l'attribution des tâches

Le logiciel fournit des modèles gratuits pour tout ce qui concerne les évènements, les exercices d'incendie, les flux de travail de conformité, etc

Limites de SweetProcess

Ce logiciel dédié rend plus difficile son intégration avec des outils de gestion d'entreprise plus larges

Cette plateforme limite les importations aux documents Word et aux visuels, laissant de côté les autres types de fichiers

L'ajout d'équipes à un processus n'est pas forcément intuitif et nécessite un travail manuel au sein du logiciel

Prix de SweetProcess

99 $/mois pour les équipes comptant jusqu'à 20 membres actifs

5$/mois supplémentaires pour chaque membre additionnel de l'équipe au-delà de cette limite

G2: 4.3/5 (5 commentaires)

4.3/5 (5 commentaires) Capterra: Pas encore d'avis

4. Tallyfy

Via Tallyfy Tallyfy est un logiciel de procédures opératoires normalisées qui vous aide à documenter et à automatiser toutes les tâches au sein de votre organisation. Des formulaires aux approbations, en passant par l'intégration et même les tâches en contact avec les clients, il a gagné sa place parmi les meilleures procédures opératoires normalisées disponibles sur le marché.

Le concept de ce logiciel est simple. Capturez vos procédures opératoires normalisées les plus importantes et les meilleures dans un seul système et créez des schémas directeurs pour que tout le monde sache quoi faire. Créez ensuite des processus d'automatisation pour faire votre travail correctement à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités de Tallyfy

Aucun code n'est nécessaire. L'approche de Tallyfy en matière de procédures opératoires normalisées améliore les efforts de collaboration, en partie parce qu'elle est si simple

Sa transparence accrue permet à tous les membres de l'organisation de voir non seulement vos procédures opératoires normalisées, mais aussi la façon dont la plateforme les exécute au quotidien

Son assistance client rapide et efficace vous aide à personnaliser votre propre plateforme logicielle de procédures opératoires normalisées à l'aide de la plateforme Tallyfy

L'automatisation des tâches basée sur vos procédures opératoires normalisées transforme les bonnes pratiques théoriques en améliorations réelles du travail

Les limites de Tallyfy

L'interface utilisateur est parfois un peu lente, en particulier dans le cas de documents, de procédures opératoires normalisées complexes

La gestion des tâches est relativement superficielle, car Tallyfy ne peut pas gérer des processus plus complexes au sein de votre équipe

Les suggestions de l'IA peuvent aider à améliorer les flux de travail, mais peuvent aussi devenir envahissantes si vous savez déjà quels types de processus vous cherchez à construire

Prix de Tallyfy

Tallyfy Docs : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Tallyfy Pro : 30$/mois par utilisateur

G2: 5/5 (3 commentaires)

5/5 (3 commentaires) Capterra: 4.4/5 (11 commentaires)

5. À faire

Via À faire Ce logiciel est un outil destiné aux grandes organisations, aux franchises et aux autres entreprises à emplacements multiples où la communication de vos procédures opératoires normalisées peut s'avérer difficile. En conséquence, ses fonctionnalités tendent à s'approfondir, depuis l'intégration de vidéos et de présentations jusqu'à des organigrammes complexes.

Way We Do meilleures fonctionnalités

Des modèles de procédures opératoires normalisées prêts à l'emploi simplifient la création d'une bibliothèque à partir de zéro

Les flux de travail d'acceptation permettent aux responsables de l'organisation d'approuver les nouvelles procédures opératoires normalisées et vous aident à vérifier que les différents membres de votre équipe ont bien lu ce qu'ils devaient lire

Des checklists activées pour les membres nouveaux et établis de l'organisation afin de garder une trace de leur formation et de leurs lectures

Un tableau de bord personnalisé comprend les éléments de la checklist, les tâches à accomplir et les nouvelles procédures opératoires normalisées avec lesquelles vous devez vous familiariser

Limites de notre façon de faire

Il est relativement cher par rapport à d'autres options de cette liste

La courbe d'apprentissage est longue en raison de la complexité du logiciel, en partie parce qu'il est optimisé pour les organisations plus grandes et plus complexes

L'interface utilisateur dans les flux de travail n'est pas toujours intuitive

La documentation de formation est parfois obsolète et fait référence à d'anciens processus d'apprentissage du logiciel

La façon dont nous faisons les prix

Entrée : 99$/mois pour 10 utilisateurs de l'équipe

: 99$/mois pour 10 utilisateurs de l'équipe Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (8 commentaires)

4.6/5 (8 commentaires) Capterra: 4.9/5 (11 commentaires)

6. Trainual

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/61aa482275701e897156da77/61aa482275701ef76c56dd45\_Collection.png Exemple de procédures opérationnelles standard Trainual /$$$img/

Via Trainual Trainual est un logiciel de transfert de connaissances conçu principalement pour la formation des nouveaux employés et la formation continue.

Au mieux, c'est un manuel de formation virtuel et interactif que vous pouvez utiliser pour partager les connaissances de l'organisation. Il est d'autant plus utile si vous l'utilisez également comme logiciel de procédures opératoires normalisées.

Trainual meilleures fonctionnalités

Son processus intuitif transforme les procédures opératoires normalisées existantes en documentation de formation étape par étape pour vos équipes

L'attribution des rôles permet de gérer à la fois la propriété des procédures opératoires normalisées individuelles et les responsabilités en matière de formation

Il peut facilement intégrer des contenus externes, tels que des PDF, des GIF et des vidéos

Sa vaste bibliothèque d'outils d'intégration comprend Loom, Slack et une variété de logiciels de gestion de projet

Limites de Trainual

L'accent mis sur la formation et l'onboarding limite quelque peu la capacité à utiliser Trainual comme un logiciel dédié aux procédures opératoires normalisées

Les connexions peuvent être complexes, avec divers modules nécessitant des connexions différentes plutôt qu'une solution plus centralisée

Cette plateforme contient des options de test de connaissances quelque peu limitées par rapport à d'autres logiciels de formation

Prix de Trainual

Train : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Echelle : 12$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (500+ avis)

4.7/5 (500+ avis) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

7. ProcessKit

/img/ https://processkit.com/wp-content/themes/processkit/images/courses/process-automation/smart-processes-conditional-logic/7\_add-dependency-rule.png Procédures opérationnelles standard de ProcessKit /$$img/

Via ProcessKit Mon travail pour les agences, ProcessKit aide toute personne travaillant avec des clients externes à faciliter l'onboarding. Ce logiciel crée des procédures opératoires normalisées spécifiquement pour l'accueil de nouveaux clients, ce qui permet aux agences et aux entreprises similaires de suivre ces étapes facilement.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessKit

Des modèles simples de processus d'onboarding des clients aident toute agence à démarrer rapidement

La logique conditionnelle dans la construction des flux de travail permet des situations plus personnalisées sans compromettre l'automatisation

Son affichage Kanban intuitif permet de suivre l'onboarding de plusieurs clients sans confusion

La délégation des tâches implique plusieurs membres de votre équipe dans l'exécution de vos procédures opératoires normalisées d'onboarding

Limites de ProcessKit

La nature personnalisable du logiciel signifie que le processus d'installation initial prendra beaucoup de temps

Ses fonctionnalités concernent exclusivement l'accueil des clients, ce qui limite son utilisation en tant que logiciel de procédures opératoires normalisées

Prix de ProcessKit

Forfait unique : 49 $/mois pour un maximum de trois membres, 19 $/mois pour chaque membre supplémentaire, et un nombre illimité de comptes invités, comme les contacts de l'agence

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 5/5 (2 commentaires)

8. Dozuki

/img/ https://www.dozuki.com/hs-fs/hubfs/Features%20Table%20-%20NB%2022/features\_document-control\_550x384\_dozuki.png?width=825&name=features\_document-control\_550x384\_dozuki.png Exemple de fournisseur, prestataire de procédures opératoires normalisées Dozuki /$$img/

Via Dozuki Les organisations du secteur de la fabrication survivent ou échouent en fonction de leur optimisation et de leur respect des procédures opératoires normalisées individuelles. Dozuki vient à la rescousse.

Avec son logiciel de procédures opératoires normalisées conçu spécifiquement pour cette industrie, Dozuki simplifie la fabrication.

Les meilleures fonctionnalités de Dozuki

Son puissant processus de création de guides peut traiter les documents les plus techniques de l'industrie manufacturière

Ses programmes de formation évolutifs permettent d'appliquer vos procédures opératoires normalisées sur le terrain

Ses fonctionnalités de traduction intégrées pour les organisations multinationales permettent de diffuser leurs procédures opératoires normalisées à l'étranger

Limites de Dozuki

Sa capacité à contrôler l'accès aux différentes procédures opératoires normalisées en fonction du rôle de l'utilisateur est complexe et quelque peu limitée

En tant que logiciel complexe, l'onboarding n'est pas toujours intuitif pour les nouveaux utilisateurs

Il peut intégrer des restrictions dans les vidéos et les images dans les documents individuels

Prix Dozuki

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (150+ critiques)

4.4/5 (150+ critiques) Capterra: 4.3/5 (12 commentaires)

9. JobRouter

Via JobRouter JobRouter fonde sa proposition de valeur sur trois piliers : l'automatisation des processus, la gestion des documents et la gestion des données. Cette plateforme semble être l'outil parfait pour se doubler d'un logiciel de procédures opérationnelles standard.

Les meilleures fonctionnalités de JobRouter

Sa mise en œuvre rapide et intuitive vous permet de commencer à utiliser l'outil en quelques jours

Il offre un service à la clientèle de premier ordre pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants

La création de formulaires et de processus est flexible, notamment lorsqu'il s'agit d'aller au-delà de l'interface graphique pour modifier les modèles au cœur de l'outil

Limites de JobRouter

Il ne s'agit pas techniquement d'un logiciel de procédures opératoires normalisées, ce qui nécessite une certaine personnalisation pour travailler dans ce but

Les temps de chargement peuvent être lents, en particulier lorsque l'on passe d'une fonctionnalité à l'autre de la plateforme

Prix de JobRouter

Contact pour les prix

G2: Aucune évaluation à ce jour

Aucune évaluation à ce jour Capterra: 4.5/5 (11 commentaires)

10. Lean Power

Via La puissance allégée Lean Power vous permet de prendre des processus de travail et des paquets sur papier et en PDF et de les convertir en versions numériques et en procédures informatisées. En tant que tel, il peut très bien fonctionner comme un outil logiciel de procédures opératoires normalisées pour optimiser vos instructions de travail, en économisant du temps et de la main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Lean Power

Son application bureau vous permet de travailler en dehors de votre navigateur et même en mode hors ligne

Son processus de numérisation rationalisé fonctionne particulièrement bien dans une industrie héritée qui dépend des instructions papier, comme la fabrication

Le suivi et l'analyse en temps réel vous aident à comprendre comment votre équipe met en pratique les procédures normalisées

Limites de Lean Power

L'objectif n'est pas de créer de nouvelles procédures opératoires normalisées dans le logiciel, mais de se concentrer sur la numérisation des procédures opératoires normalisées existantes

La numérisation se fait uniquement en anglais, ce qui la rend moins utilisable dans les opérations multinationales

Prix de Lean Power

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de Lean Power

G2: 3.3/5 (3 commentaires)

3.3/5 (3 commentaires) Capterra: Pas de commentaires à ce jour

Construire une procédure opérationnelle standard dans ClickUp

Créer et documenter des procédures opérationnelles standard est un excellent moyen de rester à jour et informé sur les flux de travail individuels et d'équipe. Avec ClickUp, vous pouvez facilement stocker les procédures opératoires normalisées dans un emplacement central, pour que tout le monde soit au courant.

Cette méthode permet également d'accéder rapidement aux informations et instructions importantes chaque fois que nécessaire, ce qui permet aux membres de l'équipe de ne pas perdre de vue leurs tâches.

