10 meilleurs outils logiciels de partage des connaissances pour les équipes en 2024

À l'ère du numérique, le pouvoir du partage des connaissances est incontestable !

Pour un travail d'équipe efficace, vous avez donc besoin du meilleur outil de partage pour vous aider à vous engager auprès des publics internes et externes. Qu'il s'agisse d'un ingénieur partage d'équipe pratiques de codage ou marketing la communication des lignes directrices de la marque les systèmes de gestion des connaissances garantissent une création et une diffusion rapides du contenu.

Examinons de près les meilleures plateformes de partage des connaissances.

Qu'est-ce qu'un logiciel de partage des connaissances ?

Un logiciel de partage des connaissances est une plateforme numérique conçue pour capturer, organiser et diffuser des informations au sein d'une organisation. Il favorise la collaboration, améliore la productivité des équipes et stimule l'innovation en rendant les connaissances accumulées accessibles à tous les membres.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de partage des connaissances ?

Lorsque vous choisissez un outil de partage des connaissances, tenez compte de ses capacités de moteur de recherche, de ses outils de collaboration, de ses intégrations, de son interface utilisateur et de son niveau de sécurité.

En fin de compte, vous préférerez peut-être une plateforme de gestion de projet robuste dotée des caractéristiques suivantes un logiciel wiki intégré qui vous aide à gérer des projets et offre des fonctions de collaboration avancées.

N'oubliez pas que le bon outil d'engagement des employés peut responsabiliser votre équipe et favoriser un environnement de travail dynamique, collaboratif et productif !

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des connaissances à utiliser en 2024

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs afin de centraliser le travail en un seul endroit.

En externe, ClickUp étend ses capacités aux clients, partenaires et parties prenantes. Créez des espaces dédiés à la collaboration externe, en accordant un accès contrôlé aux connaissances pertinentes. Des guides d'assistance à la clientèle aux mises à jour de projets, vous pouvez combler les lacunes en matière de connaissances en fournissant des informations précieuses en temps réel.

De plus, vous pouvez facilement conserver et organiser le contenu grâce à la fonction Assistant de rédaction ClickUp AI et des outils de collaboration. Télécharger et gérer des documents les listes de tâches, les guides pratiques et les ressources sont accessibles en toute sécurité. Tirez parti de la puissance des listes de tâches pour définir les processus, les meilleures pratiques et les procédures d'exploitation standard, afin que tout le monde soit au diapason !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Intégrations avec plus de 1 000 autres outils pour rationaliser votre travail en un seul endroit

Edition en temps réel, pages imbriquées, édition de texte riche, et des fonctions de formatage plus puissantes dansClickUp Docs* Relations pour relier les documents et les tâches afin d'en faciliter l'accès

Droits d'accès et d'autorisation granulaires pour protéger le contenu contre les changements non désirés

Limitations de ClickUp

Les performances de l'application mobile peuvent être limitées

L'apprentissage de la plateforme prend du temps

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,331+ reviews)

4.7/5 (8,331+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,739+ commentaires)

2. Flowlu

via Flowlu Flowlu est une plateforme de collaboration qui aide les entreprises à créer, organiser et partager des connaissances en un seul endroit.

Grâce aux fonctions de partage des connaissances de Flowlu, vous pouvez créer des articles, des FAQ et d'autres ressources auxquels votre équipe peut accéder. Vous pouvez également collaborer en temps réel sur les articles de la base de connaissances, afin que tout le monde soit toujours sur la même longueur d'onde.

Les fonctionnalités de partage des connaissances de Flowlu facilitent le partage des connaissances au sein de votre équipe, améliorent la collaboration et réduisent le risque d'erreurs.

Les meilleures fonctionnalités de Flowlu

Logiciel fiable et performant

Facile à apprendre et à utiliser

Protocole TLS sécurisé, stocké et crypté

Limitations de Flowlu

Pas de portail client

Certaines fonctionnalités nécessitent l'aide du service d'assistance pour être mises en place

Certains commentateurs se plaignent des fonctionnalités limitées

Prix de Flowlu

**Gratuit

Équipe : 29$/mois

: 29$/mois Entreprise : 59 $/mois

: 59 $/mois Professionnel : 119 $/mois

: 119 $/mois Entreprise : 199 $/mois

G2: 4.7/5 (195+ commentaires)

4.7/5 (195+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (302+ avis)

3. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice, outil de gestion des connaissances basé sur le cloud, aide les entreprises à créer, organiser et partager les connaissances à partir d'un point central.

Avec Helpjuice, vous pouvez créer des articles, des FAQ et d'autres ressources auxquelles votre équipe et vos clients peuvent accéder.

Ses fonctions de partage des connaissances facilitent la collaboration sur les articles de la base de connaissances en temps réel, afin que tout le monde soit toujours sur la même longueur d'onde.

Helpjuice offre également des fonctionnalités clés telles que la recherche, le marquage et l'analyse pour vous aider à trouver et à gérer le contenu de votre base de connaissances.

Les meilleures caractéristiques de Helpjuice

Interface intuitive et facile à utiliser

Fonctionnalité de recherche puissante facilitant les recherches

Interface hautement personnalisable

Limites de Helpjuice

Les commentaires mentionnent que la documentation d'assistance pourrait être améliorée

Plusieurs évaluateurs mentionnent des capacités d'édition d'articles limitées

Prix de Helpjuice

Démarrage : 120$/mois

: 120$/mois Entreprise : 200 $/mois

: 200 $/mois Premium Limited : 289 $/mois

: 289 $/mois Premium Illimité : 499 $/mois

G2: 4.3/5 (16+ commentaires)

4.3/5 (16+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (92+ commentaires)

4. Gourou

via Gourou La plateforme de gestion des connaissances Guru aide les équipes à créer, organiser et partager les connaissances en un seul endroit.

Ses outils de recherche AI Enterprise, Wiki, logiciel intranet et les outils de base de connaissances sont prêts à aider les entreprises à créer des écosystèmes de partage des connaissances à grande échelle.

Les fonctions de partage des connaissances de Guru facilitent le partage de l'information au sein de votre équipe, améliorent la collaboration et réduisent le risque d'erreurs.

Les meilleures caractéristiques de Guru

Fonction de recherche par mot-clé pratique

Accès à la recherche optimisé par l'IA

De nombreux commentaires mentionnent l'aide de l'équipe d'assistance

Limites de Guru

Permissions de collaboration limitées

Courbe d'apprentissage lourde pour la plupart des gens

Certaines limitations éditoriales, les utilisateurs ne pouvant pas éditer de la manière qu'ils préfèrent

Prix de Guru

Gratuit

illimité : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,514+ reviews)

4.7/5 (1,514+ reviews) Capterra: 4.6/5 (85+ commentaires)

5. Confluence

via Confluence Le logiciel de partage des connaissances Confluence, d'Atlassian, centralise les informations techniques pour une gestion transparente des besoins informatiques.

Il capture et organise les ressources précieuses afin de faciliter les mises à jour et le partage des connaissances plans de projet facilement accessibles.

Confluence comprend des outils de collaboration et de suivi qui facilitent la recherche d'informations. Grâce à son interface intuitive et à sa conception conviviale, cet outil de partage des connaissances encourage la productivité et favorise le travail d'équipe au sein des organisations.

La plupart des plans Confluence sont basés sur le cloud, mais la plateforme propose également un plan Data Center pour les équipes à la recherche d'une solution autogérée.

Les meilleures caractéristiques de Confluence

Idéal pour le suivi des problèmes

Organise de manière transparente de grands volumes de documentation

Interface utilisateur propre et simple, agréable à utiliser

Limites de Confluence

Capacités de formatage limitées dans le programme par rapport à la plupart des outils de gestion des connaissances

Capacités de gestion des tâches limitées, si vous recherchez un programme de gestion des tâches intégré

Plusieurs utilisateurs signalent des difficultés avec le formatage et l'exportation de fichiers PDF

Prix de Confluence

**Gratuit

illimité : 5,75 $/mois par utilisateur

: 5,75 $/mois par utilisateur Premium : 11 $/mois par utilisateur

: 11 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix Data Center : Contacter pour les tarifs

Confluence ratings and reviews

G2: 4.1/5 (3,644+ reviews)

4.1/5 (3,644+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,055+ reviews)

6. Feu de fleurs

via Feu de fleurs Bloomfire est une plateforme basée sur le cloud qui aide les entreprises à maximiser leurs efforts de gestion des connaissances.

Elle fournit un référentiel central et consultable des connaissances qui facilite le partage et la collaboration des informations.

De plus, elle permet aux utilisateurs de poser des questions et d'y répondre, de commenter le contenu et de suivre des experts afin de rendre le partage des connaissances plus attrayant.

Les meilleures caractéristiques de Bloomfire

Vous pouvez télécharger du contenu dans n'importe quel format

Chaque mot est indexé en profondeur pour faciliter les recherches (y compris audio)

Esthétique très conviviale et agréable

Limitations de Bloomfire

De nombreux utilisateurs signalent qu'il faut du temps pour que le programme devienne intuitif

Certains utilisateurs trouvent que la navigation est un peu compliquée

Certains utilisateurs souhaiteraient un contrôle plus strict des identifiants de connexion

Prix de Bloomfire

Contact pour les prix

Bloomfire ratings and reviews

G2: 4.6/5 (475+ commentaires)

4.6/5 (475+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (216+ commentaires)

7. Tettra

via Tettra Tettra est un système de gestion des connaissances alimenté par l'IA qui fait de l'éparpillement des connaissances une chose du passé. Plus besoin de répondre à des questions répétitives !

Avec Tettra, vous pouvez rassembler toutes les informations de votre entreprise dans une seule base de connaissances.

Vous pouvez ensuite l'utiliser pour répondre aux questions dans Slack et MS Teams et la maintenir à jour et organisée grâce à l'automatisation. Elle permet également de faciliter votre processus d'intégration.

Tettra est utilisé par des équipes de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Tettra

Les intégrations incluent Slack, Google Drive et MS Teams

Facilite la contribution au contenu

Autorise les médias, les liens et le formatage riche

Limitations de Tettra

Au fur et à mesure de sa croissance, il peut être difficile de voir les nouvelles activités

Le contenu est dupliqué lorsque l'on tente de répertorier un document à deux endroits

Les images dans les listes ont un formatage limité

Prix de Tettra

Démarrage: Gratuit

Gratuit Mise à l'échelle: $8.33/mois par utilisateur

$8.33/mois par utilisateur Professionnel: $16.66/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (89+ commentaires)

4.6/5 (89+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (9+ avis)

8. Notion

via Notion La plateforme de productivité et de collaboration de Notion, basée sur le cloud, constitue un excellent logiciel de base de connaissances pour les équipes. Wikis, documents et projets sont rassemblés sur Notion, un espace de travail connecté alimenté par l'IA.

Avec Notion, vous pouvez créer des bases de données, des documents et des wikis qui stockent et organisent toutes les connaissances de votre équipe.

Utilisez-le pour créer modèles de stratégie de marketing de contenu et les flux de travail, améliorer la collaboration et vous permettre de partager facilement des informations.

Les meilleures caractéristiques de Notion

Grande variété d'outils disponibles, intégration transparente avec d'autres produits Microsoft

Environnement hautement collaboratif pour les équipes

Bases de données personnalisables permettent d'adapter le programme à vos besoins

Limites de la notion

Les évaluateurs mentionnent des ralentissements et des problèmes occasionnels

Les évaluateurs indiquent systématiquement que l'application mobile n'est pas aussi performante que l'application de bureau

Prix de Notion

**Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (4,747+ reviews)

4.7/5 (4,747+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,773+ commentaires)

9. SharePoint

via SharePoint SharePoint de Microsoft est une plateforme de collaboration basée sur le web et un logiciel de base de connaissances qui permet aux utilisateurs de stocker, d'organiser et de partager des documents, des fichiers et d'autres contenus.

La plateforme intègre plusieurs Outils d'IA pour améliorer votre gestion des connaissances, y compris un constructeur d'IA, Copilot, et Viva Insights.

Il propose des wikis, des listes, des composants Web et un puissant moteur de recherche pour alimenter votre base de connaissances.

SharePoint fait partie de la suite de produits Microsoft Office 365, et s'intègre donc parfaitement aux autres produits Microsoft, tels que Word, Excel et PowerPoint.

Limites de SharePoint

Programme complexe qui peut être difficile à gérer

Les évaluateurs mentionnent des ralentissements fréquents dus à la synchronisation

Les utilisateurs aimeraient que l'interface utilisateur soit améliorée et plus conviviale

Prix de SharePoint

Plan 1 de SharePoint : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Plan SharePoint 2 : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Office 365 E3 : 23 $/mois par utilisateur

G2: 4.0/5 (8,279+ reviews)

10. Sabio

via Sabio Le logiciel de gestion des connaissances Sabio vous permet de créer des outils de base de connaissances dans un environnement multicanal.

Son extension pour navigateur, Sabio Integrator, vous permet d'importer votre base de connaissances dans d'autres applications web sans devoir lancer des projets de développement complets.

Téléchargez ou saisissez du contenu, organisez-le et stockez-le dans des structures d'arborescence de connaissances, et partagez l'information de manière transparente sur plusieurs canaux.

Sabio propose une gestion des droits et des rôles ainsi qu'une API ouverte. De plus, son puissant moteur de recherche vous permet de trouver ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Les meilleures caractéristiques de Sabio

Sabio est une plateforme dédiée à la gestion des connaissances (depuis 2000)

Des webinaires et des sessions de formation sont disponibles

Algorithmes intelligents qui apprennent des interactions des utilisateurs pour améliorer constamment leurs outils de recherche

Limites de Sabio

Certains utilisateurs estiment que la plateforme pourrait être plus intuitive

Le traitement des modifications éditoriales peut prendre du temps

Prix de Sabio

Équipe: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (27+ commentaires)

4.8/5 (27+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

Construire de puissantes bases de connaissances avec ClickUp

Les 10 meilleurs outils de partage des connaissances ci-dessus offrent diverses fonctionnalités permettant aux membres de votre équipe de partager, de collaborer, d'apprendre les uns des autres et de se développer plus efficacement. Vous pouvez également consulter exemples d'automatisation d'entreprise et exemples de flux de travail pour vous aider à mettre en place votre logiciel de gestion des connaissances au niveau suivant !

Prêt à optimiser la base de données de connaissances de votre équipe ? ClickUp offre de puissantes solutions de gestion de projets et de connaissances avec des milliers d'intégrations pour améliorer la productivité. Démarrez un espace de travail gratuit dès aujourd'hui !