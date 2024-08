Documentation de projet : Types de documentation de projet Exemples et modèles

Une documentation de projet de qualité a une valeur à long terme. Elle permet non seulement de garantir la réussite du projet, mais elle sert également de référence pour les projets et initiatives futurs !

La documentation de projet est le pouls de tout projet. Elle relie tout ce qui est nécessaire à la réussite du projet.

La documentation doit être suffisamment complète pour que le développement puisse progresser. Mais elle doit être suffisamment souple pour que des modifications ou des ajustements puissent être apportés en réponse à des situations différentes

Examinons de plus près les principaux types de documentation, ainsi que d'autres typiquement enfouis dans les boîtes de réception et qu'il convient d'organiser dans les catégories suivantes logiciel de gestion de projet . ⚒️

Si vous avez besoin d'une solution rapide pour commencer à documenter vos projets de la bonne manière, faites participer votre équipe à Modèle de documentation de projet de ClickUp ! Collaborer à temps réel ou asynchrone et même d'assigner des commentaires dans le document pour maintenir la communication à un seul endroit.

Stocker la documentation du projet dans un seul ClickUp Doc

Télécharger ce modèle Commençons !

Qu'est-ce que la documentation de projet ?

La documentation d'un projet est tout type de document écrit qui décrit en détail les étapes franchies tout au long du cycle de vie d'un projet. Cela comprend la portée du projet, la planification, le développement, le contrôle des changements, les évaluations et les rapports d'assurance qualité. Le partage de l'information permet de s'assurer que chacun dispose du contexte adéquat pour effectuer son travail de manière efficace.

**Une bonne documentation facilite la collaboration, la communication, la formation et la résolution des problèmes tout au long du cycle de vie d'un projet

Créer un nouveau document à partir de n'importe quel endroit de votre espace de travail ClickUp

Plus important encore, la documentation de projet joue un rôle important dans la réussite de tout projet en fournissant des détails pour une prise de décision éclairée.

Exemples de documentation de projet avec modèles

La documentation permet aux personnes d'accéder au bon contenu au bon moment.

Il est essentiel de disposer des documents de projet appropriés pour gérer avec succès un projet du début à la fin. Une variété de documents, tels que des diagrammes, des calendriers, des politiques, des rapports, des comptes-rendus de réunions et des plans de projet, sont rassemblés pour fournir une vue d'ensemble complète. 🌐

En outre, la tenue de documents exacts est nécessaire pour les examens et les audits, ce qui nous aide à suivre ce qui a été accompli et à rendre chacun responsable de son rôle !

Rédiger des notes et des comptes rendus de réunion rapides, collaboratifs et partageables dans ClickUp Docs

Voici les types de documentation de projet les plus courants :

Proposition de projet

propriétaire : Partie prenante principale, commanditaire contributeurs : Selon les besoins

Un document de proposition de projet décrit les objectifs et les la portée d'un projet proposé . Il est généralement rédigé par les parties prenantes du projet afin d'obtenir l'approbation et le financement nécessaire au projet.

Le document comprend généralement un résumé, des informations générales, des objectifs ou des buts, des méthodes proposées, un calendrier prévisionnel, un budget et des risques. Après approbation, le chef de projet utilise le document pour rédiger la charte du projet.

Rationalisez l'ensemble du processus de vote pour les techniques d'estimation agiles en utilisant les modèles prêts à l'emploi de ClickUp

Charte de projet

propriétaire : Chef de projet les contributeurs : En fonction des besoins

A charte de projet est un document illustrant les objectifs et la portée d'un projet sur la base de la proposition de projet. C'est le premier document qui sert de base au travail de l'équipe de projet.

Bien que la rédaction de la charte du projet c'est le moment idéal pour vous assurer que vous avez une bonne compréhension du projet. Examinez attentivement le calendrier, les buts, les objectifs et la portée du projet. Il faut prêter une attention particulière aux détails et aux besoins des parties prenantes.

Si le projet comporte des circonstances telles que la collaboration avec des équipes interfonctionnelles ou un impact sur l'ensemble de l'entreprise, vous aurez probablement une courte liste de parties prenantes issues de différents domaines :

Finances

Marketing produit

Opérations

Ingénierie

Juridique

Chargés de clientèle

Le fait de documenter à l'avance les parties prenantes nécessaires contribuera à d'éviter les dérives plus tard dans le projet !

Organisez votre projet, définissez les indicateurs de réussite et identifiez les problèmes potentiels grâce au modèle de charte de projet hyper-organisé de ClickUp

Discover modèles de charte de projet & charte d'équipe !

Plan de projet (ou cahier des charges)

propriétaire : Chef de projet _Contributeurs : Responsables de département

A document sur l'étendue des travaux est une description détaillée du travail à effectuer dans le cadre d'un projet. Il décrit les objectifs, les tâches, les produits à livrer, le calendrier, l'estimation des coûts, les dépendances et toute autre information pertinente pour guider l'équipe de projet vers le succès.

En outre, le plan du projet doit aborder tous les risques ou défis potentiels qui pourraient survenir au cours du projet et proposer des solutions pour y faire face.

Simplifier les sprints de développement de produits grâce à un modèle de plan de projet personnalisé

Learn comment rédiger un document sur l'étendue des travaux !

Rapport sur l'état d'avancement du projet propriétaire : Chef de projet

Contributeurs : Tous les membres de l'équipe si nécessaire

Un rapport sur l'état d'avancement d'un projet couvre l'état actuel du projet, rédigé à l'intention des principales parties prenantes et des chefs de projet. Les rapports d'état sont généralement envoyés chaque semaine par le chef de projet, qui condense de grandes quantités de données et d'informations sur l'état d'avancement des tâches.

Il ne devrait pas prendre plus de 5 minutes à lire et comprend ces informations clés :

Les principales étapes du projet sont résumées en quelques mots : Scoping, On Track, Blocked, Delayed, At Risk, Cancelled, ou Complete

Tâches, activités, décisions ou mises à jour majeures du projet depuis le dernier rapport d'étape

Principaux problèmes et risques (par exemple, délais serrés avec des dépendances de tâches)

Blocages (par exemple, bogues ou approbations en attente des parties prenantes)

Toutes les petites/grandes victoires, les problèmes résolus

Les prochaines étapes

Envoyez et recevez des courriels n'importe où dans ClickUp

Plan de gestion du changement d'un projet propriétaire : Chef de projet

Contributeurs : Les parties prenantes

Un plan de gestion du changement décrit les processus, les procédures et les ressources nécessaires pour apporter des modifications aux produits livrables, aux membres de l'équipe ou à la stratégie d'un projet. Il permet de garder le contrôle du champ d'application et de s'assurer que toutes les parties prenantes sont pleinement conscientes des changements mis en œuvre.

Le plan comprend généralement

Une vue d'ensemble du changement

Une évaluation de l'impact du changement

Un plan de communication pour les parties prenantes

Un calendrier pour chaque étape du processus

Les nouveaux outils et ressources nécessaires à la mise en œuvre du changement

Les nouveaux rôles et responsabilités liés au changement

Une liste des risques potentiels associés au changement

Learn more about how project les plans de gestion du changement dans ClickUp aider les équipes à rester sur la bonne voie!

propriétaire : Chef de projet _Contributeurs : En fonction des besoins

L'analyse rétrospective d'un projet est un document de réflexion qui reprend les principaux résultats et les principaux éléments du projet leçons apprises d'un projet. Les analyses post mortem doivent comprendre une évaluation de l'efficacité globale du projet, ainsi qu'une analyse des difficultés rencontrées et des outils utilisés pour l'achèvement du projet.

Le chef de projet crée la rétrospective et tous les membres de l'équipe de projet apportent leurs commentaires et leurs questions. Cela peut aider l'équipe à prendre conscience des angles morts, à identifier les domaines d'amélioration, à mettre en avant les réussites spécifiques du projet et à développer de meilleures méthodes de résolution des problèmes !

Consultez les meilleures Rétrospective de sprintmodèles pour les équipes ou commencez avec Modèle de remue-méninges rétrospectif de ClickUp !

Collaborer à une rétrospective d'équipe à l'aide d'un tableau blanc ClickUp Télécharger ce modèle

Le suivi de la documentation demande un effort considérable si vous mettez à jour plusieurs canaux de communication. Et parfois, vous envoyez la même information à différents canaux.

Voici les meilleures pratiques pour créer la documentation d'un projet :

1. Utiliser des outils de collaboration documentaire

Si un nouveau membre de l'équipe marketing a besoin de se familiariser avec un projet spécifique, il ne serait pas judicieux de l'envoyer numériquement dans un canal Slack de groupe pour rassembler des éléments d'information.

**Organisez l'information en fonction du public visé

ClickUp Docs est l'outil le plus efficace pour relier les tâches à la documentation en quelques clics. Et c'est facile à mettre en place ! Divisez la documentation selon les types que nous avons appris plus tôt (proposition, charte, plan, etc.) en sous-pages distinctes. 📄

À partir de là, vous pouvez faire évoluer l'expérience Doc de votre équipe grâce à des outils de personnalisation des pages et de collaboration. Si vous disposez d'autres documents relatifs au projet, tels que des feuilles de calcul Google ou des fichiers PDF, intégrez ces ressources dans le document pour y accéder rapidement !

Pour une intégration transparente de la documentation du projet, tirez le meilleur parti de l'assistant de rédaction AI de ClickUp.

ClickUp AI peut générer des brouillons basés sur vos notes, suggérer des améliorations de contenu, et même aider à maintenir la documentation à jour. En centralisant et en rationalisant le processus de documentation grâce à un assistant IA sophistiqué, votre équipe peut se concentrer sur des tâches plus stratégiques tout en gardant tout le monde informé et aligné sur les objectifs du projet.

Travailler ensemble sur la documentation permet d'inclure différentes perspectives, ce qui peut renforcer l'engagement et l'alignement.

Choisissez parmi les différents départements de l'organisation pour obtenir un contenu spécifique à votre rôle en fonction de vos besoins En savoir plus sur les documents Check out the les meilleurs logiciels de collaboration documentaire !

2. Commencer tôt et documenter souvent

Documenter un projet tôt et souvent est important parce que cela guide le travail avec le bon contexte.

Les membres du projet peuvent éviter de perdre du temps à essayer de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises ou comment quelque chose était censé fonctionner.

Et si vous avez déjà attendu la dernière minute pour documenter votre temps, vos tâches et vos statuts, vous savez de première main l'énergie mentale qu'il faut déployer pour y parvenir ! (Nous sommes tous passés par là.) 🙋

_Bonus: Modèles de charte d'équipe* !

3. Mettre à jour les modèles existants si nécessaire

Les modèles de projet sont des outils utiles aux équipes pour lancer rapidement et efficacement de nouveaux projets. Ils fournissent un processus standard à suivre et un cadre réutilisable pour le projet, ce qui permet d'éviter le temps et les efforts nécessaires à la mise en place du projet à partir de zéro.

Cependant, au fil du temps, les normes industrielles, les besoins des clients et les procédures internes évoluent constamment. Cela signifie que les modèles de projet doivent être mis à jour régulièrement pour rester efficaces et pertinents. Résultat ? Les équipes peuvent maintenir leur flux de travail et se lancer rapidement dans un projet avec un temps de préparation minimal !

Rédiger un plan de projet en utilisant un modèle de la bibliothèque de modèles ClickUp

4. Ajoutez des éléments visuels chaque fois que cela est possible

Ajouter à la documentation du projet aide les parties prenantes et les membres de l'équipe à comprendre le contenu en le rendant plus attrayant, plus facile à comprendre et plus mémorable. Les visuels ont le pouvoir de faire passer un message rapidement, ce qui permet de communiquer plus efficacement sur des sujets complexes.

Ils permettent également de découper de grands blocs de texte, ce qui rend le contenu plus lisible. Les visuels peuvent être utilisés pour expliquer les relations entre différents éléments et données, ce qui permet de mieux comprendre le contexte. 📊

5. Archiver les projets terminés

L'archivage des projets est important pour plusieurs raisons :

Il nous permet de nous référer à des solutions antérieures qui peuvent s'appliquer à des projets actuels ou futurs

Il s'agit d'une trace de notre croissance et de la réussite de nos projets, qui nous aide à reconnaître nos points forts et à identifier les domaines à améliorer

Il crée une compréhension commune des buts et des objectifs qui sous-tendent nos processus, ce qui aide tous les membres d'une équipe à travailler de manière plus productive

Il offre un moyen efficace de comparer les anciennes et les nouvelles versions d'un même projet et de voir comment la conception a évolué au fil du temps

Il offre des informations exploitables sur le processus de développement d'un projet

Avantages à long terme de la documentation de projet

La documentation de projet est un élément essentiel de tout projet, car elle fournit non seulement un enregistrement de l'avancement du projet, mais aussi des informations importantes pour la prise de décision et la planification futures

Une archive indispensable de toutes les décisions, modifications et discussions associées à un projet donné permet aux équipes d'avoir des points de référence passés sur lesquels s'appuyer, ce qui facilite le suivi des progrès, la résolution des problèmes techniques et l'évitement d'erreurs coûteuses à l'avenir. 🔮

Envoyer des rapports sur l'état d'avancement du projet et des plans en utilisant ClickUp Docs et les tâches

Voici ce que votre équipe peut attendre d'une documentation de haute qualité :

Augmentation de l'efficacité des processus /%href/ /%href/ /%href/ : La documentation du projet constitue une référence pour les projets futurs, permettant aux équipes futures de comprendre l'objectif et le contexte du projet et d'éviter d'avoir à réinventer la roue

/%href/ : La documentation du projet constitue une référence pour les projets futurs, permettant aux équipes futures de comprendre l'objectif et le contexte du projet et d'éviter d'avoir à réinventer la roue Amélioration de la rétention des connaissances : Grâce à la documentation, les membres de l'équipe sont en mesure de partager leur expertise entre eux et de transmettre leurs connaissances aux équipes futures, ce qui permet de s'assurer que les compétences et les connaissances importantes ne se perdent pas au fil du temps

: Grâce à la documentation, les membres de l'équipe sont en mesure de partager leur expertise entre eux et de transmettre leurs connaissances aux équipes futures, ce qui permet de s'assurer que les compétences et les connaissances importantes ne se perdent pas au fil du temps Amélioration de la collaboration : La documentation du projet facilite la communication entre les équipes, car toutes les parties concernées ont accès aux mêmes informations, ce qui permet aux membres de l'équipe d'avoir des conversations plus éclairées

: La documentation du projet facilite la communication entre les équipes, car toutes les parties concernées ont accès aux mêmes informations, ce qui permet aux membres de l'équipe d'avoir des conversations plus éclairées Une plus grande responsabilisation : La documentation aide à créer une chaîne de responsabilité, ce qui permet d'éviter la confusion et de s'assurer que la responsabilité reste claire lorsque des membres arrivent et partent

: La documentation aide à créer une chaîne de responsabilité, ce qui permet d'éviter la confusion et de s'assurer que la responsabilité reste claire lorsque des membres arrivent et partent Amélioration du moral de l'équipe : La documentation améliore le moral général de l'équipe, car elle favorise la communication, la collaboration et la responsabilisation, ce qui permet aux membres de l'équipe de travailler plus facilement ensemble

: La documentation améliore le moral général de l'équipe, car elle favorise la communication, la collaboration et la responsabilisation, ce qui permet aux membres de l'équipe de travailler plus facilement ensemble Amélioration du flux de travail : Une documentation de projet bien structurée et à jour peut contribuer à rationaliser le flux de travail en fournissant une source d'information facilement accessible aux équipes de projet

: Une documentation de projet bien structurée et à jour peut contribuer à rationaliser le flux de travail en fournissant une source d'information facilement accessible aux équipes de projet Meilleure intégration du personnel : La documentation du projet permet d'intégrer plus rapidement les nouveaux employés, car ils peuvent rapidement se familiariser avec le projet et son avancement en étudiant la documentation

: La documentation du projet permet d'intégrer plus rapidement les nouveaux employés, car ils peuvent rapidement se familiariser avec le projet et son avancement en étudiant la documentation Réduction des erreurs : La documentation fournit une source de référence unique qui peut être utilisée pour s'assurer que toutes les équipes travaillent à partir des mêmes informations. Cela réduit les risques d'erreurs dues à des malentendus ou à des divergences entre les versions d'un projet

: La documentation fournit une source de référence unique qui peut être utilisée pour s'assurer que toutes les équipes travaillent à partir des mêmes informations. Cela réduit les risques d'erreurs dues à des malentendus ou à des divergences entre les versions d'un projet Visibilité accrue : Une documentation telle qu'unun accord commercial ou un contrat permet d'accéder à des informations actualisées et exactes, ce qui accroît les chances de succès de l'entreprisevisibilité du projet et de son avancement pour les parties prenantes Bonus: Outils d'écriture & Générateurs de texte IA ## La documentation de projet facilitée par ClickUp

La documentation de projet est essentielle pour permettre aux équipes de rester organisées, de respecter les délais et de réussir. Avec ClickUp, les équipes peuvent rationaliser leurs processus de gestion de projet et de flux de travail, ce qui leur permet de rester organisées et d'être plus productives. ⚡️

Fini le temps perdu à essayer de retrouver des fichiers et des documents éparpillés provenant de sources multiples. Tout est accessible sur une seule plateforme. Démarrez avec ClickUp gratuitement !