8 modèles gratuits de charte de projet pour les chefs de projet

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains projets s'envolent vers le succès alors que d'autres peinent à décoller ?

Le secret se trouve souvent au début, dans un document qui peut sembler modeste mais qui est essentiel à la réussite : la charte du projet.

Imaginez que vous partiez en mer sans boussole ; c'est le cas d'un projet sans charte de projet.

Une charte de projet bien rédigée charte de projet définit l'orientation et aligne l'équipe de projet dès le départ.

Dans cet article, nous allons explorer quelques modèles de charte de projet qui aident les entreprises comme la vôtre à décomposer les complexités de la gestion de projet pour exécuter les projets de manière efficace. Traçons ensemble la voie à suivre !

Qu'est-ce qu'un modèle de charte de projet?

Une charte de projet est un document formel utilisé pour définir la portée, les objectifs et les participants d'un projet.

Les modèles de charte de projet sont des modèles préétablis qui aident les propriétaires et les gestionnaires de projets à créer rapidement des chartes complètes. Ils décrivent les éléments clés permettant d'établir des objectifs clairs pour le projet, de délimiter les responsabilités au sein de l'équipe de projet et de définir l'orientation générale du projet.

Indispensables à la planification du projet, ces modèles de gestion de projet permettent d'assurer l'alignement entre les parties prenantes, y compris le chef de projet, le sponsor du projet et les membres de l'équipe.

En fournissant un cadre structuré, un modèle de charte de projet facilite l'identification des risques liés au projet et la clarification des budgets, la planification des ressources et les résultats du projet.

Ils servent de document de référence tout au long du cycle de vie du projet pour suivre les progrès, gérer les attentes et favoriser une compréhension commune entre toutes les parties concernées.

Les modèles de charte de projet permettent de créer une charte de projet sans partir de zéro, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les aspects uniques de leur projet tout en adhérant à des pratiques de gestion de projet éprouvées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de charte de projet?

Un bon modèle de charte de projet jette les bases de la gestion et de l'exécution d'un projet. Il comprend des éléments essentiels tels que :

**La portée, le calendrier et le budget : le modèle doit délimiter ce que le projet couvrira et ce qu'il ne couvrira pas. Il doit également décrire le parcours du projet du début à la fin, y compris les étapes clés et les considérations financières

Des objectifs de projet et des acteurs clés bien définis: Au-delà de la liste des objectifs du projet, un modèle de qualité supérieure explique comment chaque objectif s'aligne sur les buts plus larges de l'organisation et identifie toutes les parties intéressées par le résultat du projet. Cela permet d'établir une ligne de démarcation claire entre les contributions individuelles et la réussite du projet

Au-delà de la liste des objectifs du projet, un modèle de qualité supérieure explique comment chaque objectif s'aligne sur les buts plus larges de l'organisation et identifie toutes les parties intéressées par le résultat du projet. Cela permet d'établir une ligne de démarcation claire entre les contributions individuelles et la réussite du projet Clarté des objectifs, des responsabilités et des attentes: Un bon modèle de charte de projet garantit que chaque membre de l'équipe du projet comprend son rôle dans l'écosystème plus large du projet, ce qui favorise une responsabilité partagée pour sa réussite

Un bon modèle de charte de projet garantit que chaque membre de l'équipe du projet comprend son rôle dans l'écosystème plus large du projet, ce qui favorise une responsabilité partagée pour sa réussite Personnalisation: Le modèle doit être facile à personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques du projet tout en conservant un format structuré pour assurer la cohérence entre les différents projets

En outre, il doit comporter des sections pour l'atténuation des risques liés au projet l'équipe de projet est chargée d'élaborer un plan d'action, un budget, un calendrier et des produits à livrer afin de l'aider à planifier et à suivre l'avancement du projet.

Un modèle efficace favorise l'alignement des parties prenantes en définissant clairement les rôles, les responsabilités et la prise de décision.

8 modèles gratuits de charte de projet à utiliser en 2024

En gardant à l'esprit les caractéristiques ci-dessus, nous avons sélectionné les huit meilleurs modèles de charte conçus pour répondre aux besoins de tout chef de projet. Utilisez-les pour réduire la paperasserie, planifier et exécuter un projet réussi.

Voici notre sélection :

1. Modèle de charte de projet ClickUp

Définissez votre projet avec des buts et des objectifs clairs grâce au modèle de charte de projet de ClickUp

Le Modèle de charte de projet ClickUp offre une approche structurée pour définir et gérer les éléments clés d'un projet, en assurant la clarté et l'alignement entre tous les participants.

Conçu pour être adaptable, il permet aux chefs de projet de personnaliser le document pour répondre aux exigences uniques de leur projet. Il les aide à fixer des objectifs précis, à délimiter le champ d'application et à attribuer les responsabilités

Caractéristiques principales

Utilisez ce modèle pour aligner efficacement les tâches sur la portée du projet et les objectifs de l'entreprise, en veillant à ce que chaque action contribue directement aux objectifs généraux tout en éliminant les efforts redondants

sur la portée du projet et les objectifs de l'entreprise, en veillant à ce que chaque action contribue directement aux objectifs généraux tout en éliminant les efforts redondants Créez des calendriers robustes et planifiez les ressources plus efficacement. La fonction de planification dynamique permet des ajustements en temps réel, optimisant l'allocation des ressources et garantissant le respect des délais du projet

et planifiez les ressources plus efficacement. La fonction de permet des ajustements en temps réel, optimisant l'allocation des ressources et garantissant le respect des délais du projet S'engager avec toutes les parties prenantes et construire un consensus. En définissant des attentes claires et en garantissant l'alignement, les utilisateurs peuvent ouvrir la voie à la réussite de leurs projets

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est particulièrement utile pour les chefs de projet et les équipes qui se lancent dans des projets nécessitant un cadre clair pour l'exécution et la gestion. Il est utile lorsque la communication et l'alignement entre les parties prenantes du projet sont essentiels à la réussite du projet. Télécharger ce modèle

2. Modèle de charte du programme ClickUp

Définissez la portée et les objectifs du travail de votre département à l'aide du modèle de charte du programme ClickUp

Conçu pour une gestion de programme complète, le modèle de charte de programme ClickUp Modèle de charte de programme ClickUp est essentiel pour définir les objectifs stratégiques du projet et la gouvernance. Il garantit que tous les projets du programme sont alignés sur les objectifs généraux de l'organisation.

Caractéristiques principales

Consolidez les détails du programme - objectifs, portée, calendrier - dans une interface rationalisée et conviviale. Le tableau de bord unifié du programme offre une vue globale à 360 degrés pour une prise de décision rapide et éclairée

offre une vue globale à 360 degrés pour une prise de décision rapide et éclairée Améliorez les interactions avec les parties prenantes en utilisant le cadre de communication structurée de ce modèle. Il comprend des outils et des aides visuelles pour un dialogue et un alignement clairs, le tout par le biais d'un portail avancé de communication avec les parties prenantes

de ce modèle. Il comprend des outils et des aides visuelles pour un dialogue et un alignement clairs, le tout par le biais d'un portail avancé de communication avec les parties prenantes Accédez à un moteur d'optimisation des ressources sophistiqué. Ses algorithmes avancés offrent une vue d'ensemble de la distribution des ressources à travers les projets, optimisent leur utilisation et prévoient les besoins futurs

Cas d'utilisation idéal

Les gestionnaires de programme et les responsables d'organisation utilisent au mieux ce modèle pour planifier et exécuter des programmes complexes englobant plusieurs projets, en particulier dans les domaines de la construction, des technologies de l'information et des soins de santé. Télécharger ce modèle

3. Modèle de tableau d'alignement ClickUp

Classez les personnages ou les idées à l'aide du modèle de tableau d'alignement de ClickUp

Le Modèle de tableau d'alignement ClickUp garantit que les initiatives du projet s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, promouvant ainsi une approche unifiée pour atteindre le succès de l'organisation.

Caractéristiques principales

L'interface visuelle dynamique du modèle permet d'aligner facilement les tâches du projet sur les objectifs stratégiques, ce qui améliore la clarté et la concentration

Identifier et traiter rapidement les différences entre les actions et les objectifs du projet, réduisant ainsi le risque de désalignement

Obtenir des informations essentielles qui vous aideront à prioriser les projets qui ont le plus d'impact sur les objectifs clés de l'organisation

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est particulièrement utile pour les planificateurs stratégiques, les chefs de projet et les décideurs qui souhaitent aligner les projets départementaux sur la vision stratégique de l'organisation.

Il est très efficace dans les environnements où l'alignement stratégique oriente la prise de décision, tels que les entreprises, les organisations à but non lucratif et les secteurs technologiques. Télécharger ce modèle

4. ClickUp Exemple de plan de projet

Planifiez facilement votre projet du début à la fin grâce au modèle de plan de projet de ClickUp

Le ClickUp Exemple de plan de projet est un outil méticuleusement conçu qui fournit une feuille de route complète pour la planification et l'exécution d'un projet.

Il fournit aux gestionnaires de projet un cadre solide pour définir les éléments suivants les phases du projet les phases d'un projet comprennent les étapes, les tâches, les jalons et les dépendances, ce qui facilite une compréhension approfondie de la trajectoire du projet. Ce modèle permet de s'assurer que tous les aspects du projet sont soigneusement planifiés et pris en compte du début à la fin.

Caractéristiques principales

Créez une feuille de route complète qui comprend les phases, les tâches et les jalons du projet

qui comprend les phases, les tâches et les jalons du projet Utiliser les outils de gestion des dépendances pour identifier et résoudre les goulets d'étranglement potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes

pour identifier et résoudre les goulets d'étranglement potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes Suivez facilement les progrès et restez concentré sur les objectifs grâce à la fonction de suivi visuel des étapes du modèle

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les chefs de projet et les équipes de planification qui recherchent un plan détaillé et réalisable pour guider les efforts du projet. Il est particulièrement efficace dans les scénarios nécessitant une planification et une coordination complexes des tâches et des ressources pour s'assurer que les étapes du projet sont respectées dans les délais. Télécharger ce modèle

5. Modèle de suivi de projet ClickUp

Regroupez les tâches par étapes et suivez-les grâce au modèle de suivi de projet de ClickUp

Le Modèle de suivi de projet ClickUp est conçu pour offrir aux équipes un moyen dynamique et interactif de contrôler l'avancement du projet, de suivre les produits livrables et de gérer efficacement les délais.

Ce modèle est un outil puissant pour suivre l'état des différentes composantes du projet afin que les chefs de projet et les membres de l'équipe puissent rester informés et réagir rapidement à tout changement ou défi.

Caractéristiques principales

Visualiser instantanément l'état d'avancement du projet, les tâches et les jalons afin de prendre des décisions et des ajustements rapides

Rationaliser le suivi et la gestion des livrables , en s'assurant qu'ils respectent les normes et les délais

, en s'assurant qu'ils respectent les normes et les délais Modifiez facilement les plannings pour accommoder les changements, en gardant les projets alignés sur leurs objectifs

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient parfaitement aux équipes de projet et aux responsables qui doivent suivre de près l'avancement du projet et les produits livrables. Il est particulièrement utile dans les environnements où le rythme est rapide et où l'information en temps voulu et la flexibilité dans la gestion du projet sont essentielles à la réussite. Télécharger ce modèle

6. Modèle de charte de projet Excel par ExcelShe

modèle de charte comptable de projet via_ ExcelShe Le modèle de projet Excel d'ExcelShe fournit un cadre polyvalent et détaillé pour définir la portée, les objectifs et les produits livrables d'un projet. Il est conçu pour capturer les informations essentielles du projet, y compris le nom du projet, le gestionnaire, l'organisation, le sponsor du projet et les rôles des principales parties prenantes.

Ce modèle permet d'obtenir une vue d'ensemble des objectifs du projet, des descriptions des produits, des éléments inclus dans le champ d'application et de ceux qui en sont exclus, des facteurs critiques de succès, des hypothèses, des contraintes et des jalons de haut niveau.

Caractéristiques principales

Obtenir un aperçu global du projet, des objectifs aux stratégies d'exécution, en s'assurant que toutes les personnes impliquées ont une compréhension commune

du projet, des objectifs aux stratégies d'exécution, en s'assurant que toutes les personnes impliquées ont une compréhension commune Fixer des limites claires pour éviter les dérives, afin que le projet reste ciblé et gérable

pour éviter les dérives, afin que le projet reste ciblé et gérable Établir des jalons clés et structurer les échéances, en marquant les réalisations critiques et en guidant le rythme de travail

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est pratique pour les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'une approche détaillée et structurée de la planification de projet dans Excel. Il convient à de nombreux projets, qu'il s'agisse de petites initiatives ou d'opérations à grande échelle, et permet de tracer une voie claire pour l'exécution et la gouvernance du projet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de charte de projet par Template.Net

modèle de charte de projet via_ Template.net Le modèle de charte de projet Template.net est un document sophistiqué, conçu par des professionnels, qui rationalise le processus de création de chartes de projet détaillées.

Conçu avec un design moderne et professionnel, ce modèle Microsoft Word permet aux gestionnaires de projet de générer des chartes de projet complètes sans effort. Il permet également de maintenir la cohérence de la marque à travers les documents tout en facilitant la gestion efficace du projet.

Caractéristiques principales

S'assurer qu'aucun détail n'est oublié en couvrant tous les éléments essentiels à la planification et à l'exécution d'un projet complet

et à l'exécution d'un projet complet Adapter le document aux besoins spécifiques du projet grâce à des options de personnalisation conviviales

conviviales Obtenir une identité de marque cohérente dans tous les documents du projet grâce à une approche uniforme de la conception

dans tous les documents du projet grâce à une approche uniforme de la conception Améliorer la lisibilité et la présentation du projet grâce à un design moderne et professionnel adapté à différents secteurs d'activité

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient parfaitement aux chefs de projet et aux équipes de divers secteurs d'activité à la recherche d'un outil fiable et efficace pour créer des chartes de projet détaillées. Il est particulièrement utile aux organisations qui souhaitent créer une documentation de projet professionnelle. Télécharger ce modèle

8. Charte de projet PowerPoint Template par PowerSlides

modèle PPT via_ les diapositives Power Slides Le modèle PowerPoint de charte de projet de PowerSlides est une boîte à outils dynamique et visuellement attrayante qui permet aux chefs de projet de présenter la portée d'un projet, ses objectifs et les rôles des parties prenantes. Ce modèle PowerPoint comprend un ensemble de huit diapositives enrichies d'infographies, de graphiques et de tableaux afin de fournir une vue d'ensemble d'un projet dans un format digeste.

Caractéristiques principales

Utilisez des icônes et des métaphores pour dépeindre de manière vivante le processus d'exploration et de gestion d'un projet dans une vue d'ensemble

Accéder à des diapositives conçues pour présenter les budgets des projets, les structures des équipes, les jalons et les vues d'ensemble, en veillant à ce que tous les éléments critiques soient couverts de manière exhaustive

Illustrez avec précision l'avancement du projet et la budgétisation grâce à des graphiques et tableaux modifiables, tels que des tableaux et des barres d'avancement circulaires

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est une excellente ressource pour les chefs de projet, les chefs d'entreprise, les ingénieurs et les professeurs d'université impliqués dans la planification de projets, la normalisation des processus d'entreprise ou de donner des cours universitaires sur la gestion de projet.

Il est utile pour détailler les nouvelles lignes de production, les processus d'entreprise ou les projets universitaires, en fournissant une présentation claire et attrayante des éléments essentiels d'un projet. Télécharger ce modèle

Cartographier le parcours vers la réussite du projet avec ClickUp

La différence entre le succès et la stagnation dépend souvent de la clarté et de l'orientation données dès le départ. Le modèle de charte de gestion de projet est un plan directeur qui guide les équipes à travers les complexités de la planification de projet. De l'établissement d'objectifs et de responsabilités clairs à l'alignement des parties prenantes et en fixant des délais réalistes, ces modèles sont des outils indispensables pour tout gestionnaire de projet.

ClickUp, l'un des meilleurs outils de gestion de projet clickUp permet de planifier des projets sans stress grâce à ses modèles de charte de projet personnalisables pour différents types de projets et styles de gestion. Que vous soyez à la tête d'une initiative mineure ou d'un programme complet, les modèles de ClickUp offrent la structure et la flexibilité nécessaires pour lancer vos projets en toute confiance.

Commencez dès aujourd'hui à élaborer la feuille de route de votre projet et mettez le cap sur le succès avec ClickUp. Explorez les modèles de charte de projet de ClickUp et découvrez comment ils transformeront votre approche de la gestion de projet. S'inscrire gratuitement aujourd'hui !