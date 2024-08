10 modèles de cartographie des parties prenantes (cartes matricielles et cartes d'influence)

Les parties prenantes d'un projet ont des rôles, des perspectives et des niveaux d'influence différents. Pour créer des stratégies d'engagement efficaces, il est essentiel de comprendre ce que chaque partie prenante a à gagner ou à perdre avec le projet. 💡

Pour faciliter le suivi de tous les partenaires de votre projet et des données relatives à chaque partie prenante, essayez les modèles de cartographie des parties prenantes ! Toute personne affectée au projet peut facilement accéder aux informations dont elle a besoin pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille à la réussite du projet.

Dans ce guide, nous aborderons différents modèles de cartographie des parties prenantes dans ClickUp, PowerPoint et Excel et nous verrons comment les utiliser pour créer des plans d'action !

Qu'est-ce qu'un modèle de cartographie des parties prenantes ?

Un modèle de cartographie des parties prenantes est un outil utilisé pour identifier, évaluer et gérer les relations avec les parties prenantes internes et externes **Il représente visuellement les différentes relations et leurs niveaux respectifs d'influence et d'importance

Lors de la conceptualisation des stratégies et de la prise de décision, il est essentiel d'inclure toutes les parties prenantes dans le processus et de reconnaître leurs buts, leurs objectifs et leurs intérêts directs dans le projet. 👥

Un modèle de cartographie des parties prenantes doit comporter les caractéristiques suivantes :

Toute relation importante que la partie prenante entretient avec d'autres parties prenantes

Le rôle ou le type de partie prenante (par exemple, client, investisseur, fournisseur)

Les détails de la zone d'influence, des intérêts et des objectifs de la partie prenante

Les modalités d'engagement et de communication avec les parties prenantes

Une évaluation du niveau de soutien, de faible à élevé

Des stratégies pour gérer les attentes des parties prenantes

Des plans d'action pour répondre aux préoccupations des parties prenantes

Produits livrables du projet et les responsables des tâches

Brainstorming d'une carte des parties prenantes sur un tableau blanc ClickUp

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de cartographie des parties prenantes ?

**Un bon modèle de cartographie des parties prenantes doit être facilement personnalisable pour que les équipes puissent hiérarchiser les parties prenantes en fonction de leurs besoins, ce qui leur permet d'ajuster leur stratégie d'engagement et leurs ressources au cours du projet

Ainsi, les équipes de projet comprennent mieux comment les parties prenantes façonneront et affecteront leur travail ! 🧑‍💻

Les avantages d'un modèle complet de cartographie des parties prenantes sont les suivants :

Amélioration de la collaboration et de la communication : La reconnaissance des rôles, des responsabilités et de la meilleure façon de collaborer élimine les goulets d'étranglement

: La reconnaissance des rôles, des responsabilités et de la meilleure façon de collaborer élimine les goulets d'étranglement Une visibilité accrue : Amélioration de la visibilité : la cartographie de l'ensemble des parties prenantes permet d'éviter les blocagesl'étendue du projet pour les parties prenantes accroît la transparence au sein de l'équipe de projet et dans l'ensemble de l'organisation

: Amélioration de la visibilité : la cartographie de l'ensemble des parties prenantes permet d'éviter les blocagesl'étendue du projet pour les parties prenantes accroît la transparence au sein de l'équipe de projet et dans l'ensemble de l'organisation Gestion efficace des parties prenantes : Fournit un canal pour définir les attentes des parties prenantes engagées afin qu'elles puissent donner leur avis et obtenir des mises à jour régulières

Prise de décision éclairée : L'utilisation d'une carte stratégique des parties prenantes permet aux acteurs clés d'être informés tôt et souvent au cours des étapes importantes du projet

: L'utilisation d'une carte stratégique des parties prenantes permet aux acteurs clés d'être informés tôt et souvent au cours des étapes importantes du projet AugmentationTaux de réussite du projet: La collaboration avec les personnes et les groupes concernés aide les équipesd'atteindre les jalons et les objectifs dans les délais impartis

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

La cartographie des parties prenantes peut être un processus complexe, mais l'utilisation des bons outils et modèles peut le simplifier.

Voici 10 modèles de cartographie des parties prenantes dans ClickUp, PowerPoint et Excel pour vous donner la structure nécessaire à la création d'une carte complète de vos parties prenantes !

10 modèles dynamiques de cartographie des parties prenantes pour les décideurs

1. Modèle de carte des parties prenantes ClickUp

Modèle de carte des parties prenantes ClickUp

Le modèle Modèle de carte des parties prenantes ClickUp est l'outil idéal pour créer des diagrammes et des illustrations interactifs, qui peuvent être facilement modifiés ou altérés au fur et à mesure de l'avancement du projet ! Il permet aux gestionnaires de projet d'identifier rapidement les parties prenantes et de représenter leurs relations dans un format visuel facile à comprendre.

Pour créer une carte des parties prenantes sur un tableau blanc ClickUp, écrivez le titre du projet dans une forme. Ensuite, dressez la liste des parties prenantes et tracez des lignes depuis le titre du projet jusqu'à chaque partie prenante. 🌐

Lorsque vous pensez aux principales tâches et activités du projet, notez-les sur une note autocollante et ajoutez-les à côté du nom de la partie prenante. Tracez des lignes entre les parties prenantes et les notes autocollantes, créant ainsi une représentation visuelle des parties prenantes et des principaux points du projet. Lorsque vous avez cartographié chaque partie prenante, créez des tâches directement à partir du tableau blanc afin d'assurer un suivi pour obtenir davantage d'informations ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste des parties prenantes ClickUp

Modèle de liste des parties prenantes ClickUp

Modèle de liste des parties prenantes de ClickUp permet au chef de projet d'identifier, de classer et d'aligner toutes les parties prenantes au sein d'une ressource centrale. En maintenant une liste active des parties prenantes, le chef de projet peut accéder à une vue actualisée de l'identité de ces parties prenantes, de leur niveau d'intérêt individuel et de la processus de prise de décision ils suivent.

Bonus: Cartographie des processus Elle aide le gestionnaire de projet à identifier les conflits potentiels ou les points d'accord entre les parties prenantes, à anticiper les résultats attendus de certaines décisions et à planifier à l'avance les interventions ou les approbations qui pourraient être nécessaires tout au long de la durée de vie du projet. La liste sert également de référence importante lorsque l'on fait appel à une expertise externe pour obtenir des conseils, des éclaircissements ou des orientations sur certains aspects du projet ! 📄

Check out customizable modèles de charte de projet ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de liste des parties prenantes par influence ClickUp

Liste des parties prenantes de ClickUp par modèle d'influence

Le modèle de liste des parties prenantes ClickUp comprend également une vue du Conseil pour une catégorisation encore plus efficace des parties prenantes. Les chefs de projet peuvent classer les parties prenantes selon différents niveaux d'influence, allant de celles qui participent le plus à la prise de décision à celles qui y participent le moins.

En tirant parti de la vue Tableau, les chefs de projet obtiennent des informations précieuses sur la dynamique entre les parties prenantes, prennent de meilleures décisions de groupe et planifient de meilleurs résultats ! 🏆

Organisez vos parties prenantes en quatre catégories en fonction de leur niveau d'influence à l'aide de la vue du conseil d'administration :

Niveau 1 : Les principaux influenceurs ayant le plus haut niveau d'influence et d'impact sur votre projet

Niveau 2 : Personnes ou groupes ayant une forte influence et pouvant agir en tant que conseillers et partenaires de réflexion

Niveau 3 : Personnes ou groupes qui ont le potentiel d'influencer les résultats et de prendre des décisions

Niveau 4 : influenceurs potentiels Télécharger ce modèle ### 4. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

Construire une matrice d'analyse pour mesurer les priorités des parties prenantes peut être une tâche compliquée, mais.. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes de ClickUp vous facilite la tâche ! Ce modèle vous aidera à construire et maintenir la matrice avec un minimum d'effort, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'obtention de résultats.

Le modèle permet de minimiser la confusion en proposant une légende de matrice pour commencer à remplir le diagramme. L'axe des y représente le Pouvoir des parties prenantes et l'axe des x représente l'Intérêt des parties prenantes.

Gérer étroitement : Les principales parties prenantes avec lesquelles il faut établir des priorités et s'engager étroitement

Satisfaire : Les parties prenantes qui ne sont pas prioritaires, mais dont le résultat doit néanmoins répondre à leurs besoins

Rester informé : Les parties prenantes qui ont moins d'influence mais qui doivent tout de même être informées

Surveiller : Les parties prenantes à impliquer si nécessaire

Une fois que toutes les personnes et tous les groupes ont été ajoutés à la matrice, il est possible de voir qui serait le plus positivement ou le plus négativement affecté par une décision. L'équipe de projet pourra ainsi améliorer la communication avec les parties prenantes et la résolution des problèmes ! Télécharger ce modèle Check out more modèles de matrice pour organiser les projets!

5. Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp

Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp

Les chefs de projet peuvent utiliser Le modèle d'analyse des parties prenantes de ClickUp pour créer une matrice de décision qui classe chaque partie prenante en fonction de son influence et de son niveau de soutien dans une vue en liste. Cette matrice classe les parties prenantes sur deux axes : Leur niveau d'influence sur le projet et la quantité de soutien qu'ils sont susceptibles d'apporter.

Ce modèle comporte plusieurs vues, dont une vue en liste et une vue en tableau, pour visualiser la gestion des parties prenantes de différentes manières. Le guide de démarrage propose des conseils pour ajouter votre contenu et créer des automatisations simples afin de rationaliser votre processus d'accompagnement de projet ! 🤖 Télécharger ce modèle

6. Modèle de statut de projet exécutif ClickUp

Modèle de statut de projet exécutif ClickUp

Avec Modèle de statut de projet exécutif de ClickUp le modèle exécutif de l'état d'avancement du projet de ClickUp permet de tenir les parties prenantes informées et à jour de l'avancement du projet, ce qui est accessible et facile. Les indicateurs du modèle, codés par couleur, donnent un aperçu instantané de l'état d'avancement du projet, de son coût et de son calendrier. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la mise en page et l'affichage du modèle pour rendre les données plus significatives. 📈

Grâce à des visuels clairs et à un accès simple aux détails du projet, les parties prenantes peuvent plus facilement comprendre un projet les dépendances d'un projet et l'état actuel du projet. Les parties prenantes peuvent également suivre l'évolution du projet dans le temps et identifier les domaines qui mériteraient plus d'attention ou de ressources, afin que le projet atteigne ses objectifs. Ce modèle permet de s'assurer que les parties prenantes restent informées, engagées et connectées à tous les aspects du projet ! Télécharger ce modèle

7. Modèle de diagramme de puissance ClickUp

Modèle de diagramme de puissance ClickUp

A Graphique PERT (Program Evaluation and Review Technique) est un outil de gestion de projet qui peut aider les chefs de projet à coordonner les efforts des parties prenantes d'un projet. Le diagramme illustre visuellement les tâches, les activités et le calendrier d'un projet les jalons .

Chaque tâche ou activité est représentée par une forme indiquant le nom de la tâche et sa durée estimée. Des flèches indiquent l'ordre dans lequel les tâches doivent être accomplies. Et avec le Modèle de diagramme de puissance ClickUp grâce au diagramme de Pert, les chefs de projet peuvent rapidement planifier les tâches, coordonner les ressources, planifier les projets dans une séquence logique et identifier les interdépendances entre les tâches. Grâce à cette approche visuelle, les chefs de projet peuvent anticiper rapidement les retards et prendre des mesures stratégiques pour les éviter ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de matrice de priorisation ClickUp

Modèle de matrice de priorisation ClickUp

Si vous cherchez des modèles généraux de gestion de projet pour gérer les parties prenantes, Modèle de matrice de priorisation de ClickUp est la solution idéale. Les gestionnaires peuvent établir des critères pour l'importance relative des parties prenantes individuelles en fonction de leur contrôle ou de leur intérêt pour votre projet. ✅

Le modèle est accompagné d'un guide de démarrage, y compris une feuille d'accompagnement de la matrice des priorités pour attribuer les niveaux de priorité et d'urgence d'une partie prenante :

Haute importance et Haute urgence : Niveau de priorité 1

Urgence élevée et faible importance : Niveau de priorité 2

Urgence faible et importance élevée : Niveau de priorité 3

Urgence faible et importance faible : Niveau de priorité 4 Télécharger ce modèle ### 9. Modèle PowerPoint de cartographie des parties prenantes

via Slide Team

Un modèle de carte des parties prenantes dans Powerpoint est un outil qui permet de donner un aperçu rapide des principales parties prenantes et de savoir qui doit être géré, consulté ou informé tout au long de la durée du projet.

Le modèle vous permet d'identifier de manière claire et concise qui est chaque partie prenante, son rôle dans le projet et son niveau d'influence ou de pouvoir. En outre, vous pouvez les classer par catégories en fonction de leur implication dans le projet et de leurs objectifs par rapport à celui-ci. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de cartographie des parties prenantes

via Template Lab

Un modèle de carte des parties prenantes en Excel est un autre outil permettant aux chefs de projet de garder une trace de toutes les parties prenantes potentielles, de leurs positions et de leurs niveaux d'influence sur le projet. Il permet aux chefs de projet d'identifier rapidement les personnes susceptibles de s'opposer au projet ou de le soutenir et de planifier des stratégies en fonction de ces parties prenantes.

Une fois que toutes les parties prenantes ont été identifiées, leurs relations peuvent être cartographiées en conséquence, ce qui permet d'améliorer la planification et la communication entre toutes les parties prenantes. Télécharger ce modèle

Créer des cartes interactives des parties prenantes dans ClickUp

ClickUp simplifie la tâche consistant à créer des diagrammes détaillés des relations complexes entre les parties prenantes. Qu'il s'agisse de séances de brainstorming ou de l'élaboration de feuilles de route, les équipes peuvent prendre le contrôle des relations avec les parties prenantes et s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde pour n'importe quel projet.

