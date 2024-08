Développer le périmètre d'un projet pour renforcer les liens au sein de l'équipe

Dans un monde parfait, chaque projet commencerait, resterait et se terminerait dans les délais et exactement comme prévu. Tous les membres de votre équipe achèveraient leurs tâches et les produits livrables avant la date prévue.

Le budget resterait le même tout au long du projet. Les parties prenantes seraient achevées et satisfaites de la qualité de votre travail.

Nous pouvons certes rêver, mais en réalité, aucun projet n'est parfait. Une bonne planification permet à votre équipe d'éviter les problèmes les plus fréquents gestion de projet les contretemps tels que les délais non respectés et les demandes inattendues de travail supplémentaire.

Minimisez ces obstacles en définissant la portée de votre projet avant de commencer le travail. Avec des paramètres clairs et des comptes à rendre, vous et le client disposez d'une base solide pour démarrer le projet et éviter les dérives.

Ce guide vous explique comment élaborer une déclaration de portée de projet solide et vous fournit quelques-unes des meilleures ressources pour commencer ! Notre modèles de gestion de projet et tout-en-un outils de productivité vous aideront à optimiser la gestion et la mise en œuvre de la portée du projet.

Vous êtes prêt ?

Qu'est-ce que la portée d'un projet ?

La portée d'un projet est une déclaration documentée de tout ce qui contribue à la réussite d'un projet. Il définit l'ensemble du projet achevé l'étendue du travail et les exigences d'un projet, en expliquant ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.

Toutes ces spécifications sont consignées et stockées dans une déclaration sur la portée du projet. Pour faire simple, une déclaration de portée évalue et les grandes lignes d'un projet dans son intégralité avant même que quiconque ne commence le travail. Il fournit une ventilation détaillée de tout le travail que votre équipe de projet effectuera et définit les attentes quant à la manière dont le travail sera achevé et à la date à laquelle il le sera.

Le document sur l'étendue du projet sert de plan directeur du projet. Il s'agit d'une étape importante dans le processus d'élaboration du projet gestion de projet parce qu'il regroupe toutes les informations importantes que les parties prenantes clés doivent connaître.

Un document sur le champ d'application du projet comprend généralement les éléments suivants :

Objectifs du projet : un aperçu de haut niveau des objets de votre projet

: un aperçu de haut niveau des objets de votre projet Parties prenantes du projet : les personnes impliquées dans le projet

les personnes impliquées dans le projet Ressources allouées : telles que les membres de l'équipe, les budgets et la technologie

telles que les membres de l'équipe, les budgets et la technologie Contraintes du projet : limites de temps, de personnes et de coûts que vous devez respecter

limites de temps, de personnes et de coûts que vous devez respecter Échéancier : délais dans lesquels vous devez achever chaque partie du projet

délais dans lesquels vous devez achever chaque partie du projet Deliverables :* les résultats tangibles de votre projet achevé /href/* : les résultats tangibles de votre projet achevé

:* les résultats tangibles de votre projet achevé les résultats tangibles de votre projet achevé **Exclusions : ce que votre projet n'inclura pas, c'est-à-dire le travail hors du champ d'application

Les avantages de la définition de la portée du projet

Sans une définition claire de la portée du projet, votre équipe peut facilement s'égarer. La définition de la portée du projet protège votre équipe contre l'échec du projet et vous permet d'avancer vers vos objectifs.

Voici quelques raisons clés pour lesquelles il est bénéfique pour votre équipe de définir le champ d'application du projet avant de commencer le travail :

Éviter le glissement du champ d'application : Empêchez le travail de dépasser ses limites en clarifiant exactement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Définissez les limites du projet et empêchez votre équipe d'aller trop loin ou de s'épuiser.

le glissement du champ d'application Empêchez le travail de dépasser ses limites en clarifiant exactement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Définissez les limites du projet et empêchez votre équipe d'aller trop loin ou de s'épuiser. **Les changements ne plaisent pas à tout le monde : les changements sont fréquents dans les entreprisesexigences du projetmais cela arrive. Mettez en place des processus pour modifier la portée du projet de manière à ne pas avoir d'impact significatif et inattendu sur votre équipe.

Maintenir les projets sur la bonne voie : Effacées les échéanciers des projets permettent de rendre compte et de faire avancer les projets. Il permet également de mesurer la progression de l'équipe vers les objectifs grâce à des échéances, des jalons et des produits livrables.

Effacées les échéanciers des projets permettent de rendre compte et de faire avancer les projets. Il permet également de mesurer la progression de l'équipe vers les objectifs grâce à des échéances, des jalons et des produits livrables. Gérer les attentes: Veillez à ce que votre équipe, vos clients et les parties prenantes soient tous sur la même page afin que chacun connaisse les responsabilités, les résultats escomptés et les dates d'échéance importantes.

Veillez à ce que votre équipe, vos clients et les parties prenantes soient tous sur la même page afin que chacun connaisse les responsabilités, les résultats escomptés et les dates d'échéance importantes. **Réduire les risques : écoutez et surveillez les facteurs de risque potentiels tels que les dépassements de budget ou les retards. La prise de conscience est essentielle pour anticiper et éviter l'échec d'un projet.

Toute petite lacune dans la portée de votre projet laisse suffisamment de place pour que le projet dévie de sa trajectoire. C'est pourquoi votre document sur la portée du projet doit couvrir tous les paramètres que les parties prenantes doivent connaître au sujet du projet.

Voici comment rédiger une déclaration de portée du projet claire et complète en sept étapes simples :

1. Identifiez vos parties prenantes

Veillez à ce que tout le monde soit sur la même page en obtenant l'approbation de l'étendue du projet de la part de toutes les parties prenantes parties prenantes du projet -Toute personne qui a son mot à dire sur la façon dont votre projet doit se dérouler. Il s'agit du meilleur processus de gestion de projet pour s'assurer que la définition du champ d'application est réaliste et réalisable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Stakeholder-Map-Template.png Modèle de plan des parties prenantes ClickUp /$$img/

Utilisez la fonctionnalité Tableau blanc de ClickUp pour identifier les parties prenantes les plus importantes de votre projet grâce à ce modèle simple et préconstruit

Créez un plan des parties prenantes pour dresser la liste de toutes les personnes importantes impliquées dans le projet afin de vous faire une idée des personnes qui peuvent vous aider à faire avancer le projet vers la réussite. Heureusement, Le modèle de plan des parties prenantes de ClickUp qui fait de la la cartographie des parties prenantes et un forfait facile à organiser ! Télécharger le modèle de plan des parties prenantes Identifiez toutes les parties prenantes qui prennent des décisions affectant votre projet, y compris :

Parties prenantes internes : Les membres de l'équipe, les gestionnaires du projet et les dirigeants

: Les membres de l'équipe, les gestionnaires du projet et les dirigeants Les parties prenantes externes : Les clients, leurs clients ou utilisateurs, les fournisseurs et les investisseurs

Impliquez ces parties prenantes tout au long de la définition de la portée du projet, afin que chacun sache clairement ce qu'il attend du projet et comment il peut contribuer à sa réussite. Demandez-leur leur avis, lancez des idées et retravaillez les objectifs si nécessaire.

2. Définir clairement les objectifs essentiels du projet de votre client

Le mot "projet" peut commencer par un "P", mais tout projet commence en réalité par un "pourquoi" 😏

Clarifier votre projet les objets devraient constituer la première étape de la définition de la portée du projet, car ils expliquent pourquoi le travail est nécessaire.

Une fois que vous avez compris pourquoi le client poursuit ce projet, vous et votre équipe savez sur quoi il se concentrera lorsqu'il évaluera votre travail. Adaptez vos produits livrables en fonction de ces objectifs, et il y a de fortes chances que le client soit satisfait.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /$$img/

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Les objectifs du projet façonnent également votre rôle de conseiller stratégique. Au-delà des livrables tangibles, vous pouvez également proposer des conseils sur la manière dont les clients peuvent atteindre leurs objectifs pour les séduire.

Posez-vous les questions suivantes pour vous aider à définir vos objectifs :

Quels résultats espérez-vous obtenir ?

De quelle manière la réussite du projet sera-t-elle mesurée ?

Existe-t-il desindicateurs ou KPI spécifiques à suivre pour comparer les performances ?

Une fois que vous avez défini vos objectifs spécifiques, utilisez-les pour aider votre équipe à réaliser un travail de qualité dans les limites du projet. Les clients, en particulier les nouveaux ou ceux qui sont pointilleux, peuvent essayer de vous imposer des tâches ou faire des suggestions qui n'ont rien à voir avec l'objet général du projet. Il se peut qu'ils traînent les pieds pour vous faire parvenir leurs commentaires dans les délais.

Rappelez au client les objectifs de votre étoile polaire lorsque des problèmes surviennent (et peut-être même avant). C'est toujours une bonne idée de montrer comment les produits livrables et les tâches - s'ils sont achevés dans les dates d'échéance prévues - contribuent à la réalisation de ces objectifs !

Et si nécessaire, repoussez les suggestions de dernière minute du client qui ne correspondent pas à son étoile polaire en lui montrant exactement comment les changements qu'il propose peuvent modifier l'objectif du projet l'échéancier du projet .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Reschedule-dependencies-to-visualize-the-impact-of-due-date-changes-on-tasks-within-the-Gantt-view-in-ClickUp.png Reprogrammer les dépendances pour visualiser l'impact /$$$img/

Reprogrammer les dépendances pour visualiser l'impact des changements de date d'échéance sur les tâches dans la vue Gantt de ClickUp

En montrant spécifiquement à un client l'impact d'un changement mineur ou majeur dans le projet, vous affichez sans préjugés ce qu'il fait sur le flux de travail. Et nous comprenons que certains clients sont pointilleux.

Heureusement, vous n'avez pas à céder aux demandes aléatoires ou de dernière minute en montrant clairement l'impact des demandes et la meilleure façon de maintenir les projets dans les limites de leur portée et sur la bonne voie.

Lorsque vous rédigez les objectifs de votre projet, gardez à l'esprit les éléments suivants Objectifs SMART à l'esprit. Définissez des objectifs qui sont :

**spécifiques

M easurable

easurable A attrapables

attrapables R pertinents

pertinents Tlimités dans le temps

Cela permettra de s'assurer que la portée du projet est réaliste tout en établissant des paramètres pour évaluer sa réussite.

3. Attribuer des ressources pour minimiser l'épuisement et augmenter les bénéfices

Vous ne pouvez pas décider sur quoi votre équipe va travailler tant que vous ne connaissez pas les ressources disponibles. Et à moins de jouer à Minecraft en mode créatif, vous ne disposez pas de ressources infinies.

Chaque entreprise est limitée par la taille de ses équipes, son budget et sa technologie.

La portée d'un projet implique l'allocation de ressources afin de s'assurer que votre projet compte suffisamment de membres de l'équipe, toutes les technologies nécessaires et le bon budget pour réussir. L'allocation des ressources est essentielle pour forfaiter exactement la manière dont votre équipe va achevé vos projets .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif charge de travail ClickUp /$$$img/

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Pour les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe, il est essentiel d'utiliser la vue de la charge de travail de ClickUp la gestion de la charge de travail afin que les membres de l'équipe ne passent pas trop d'heures sur un client spécifique. Il est également utile de disposer d'une Vue Charge de travail qui peut empêcher un salarié de travailler plus ou moins qu'un autre.

Bonus: Les forfaits de planification des ressources Vos ressources peuvent également être de nature différente. Parmi les ressources les plus communément définies, on peut citer

Les membres de l'équipe: L'effectif total de votre équipe, les responsabilités attribuées à chaque membre et le nombre d'heures nécessaires par semaine pour chaque tâche

L'effectif total de votre équipe, les responsabilités attribuées à chaque membre et le nombre d'heures nécessaires par semaine pour chaque tâche À l'équipement, aux logiciels et aux outils dont vous avez besoin pour achever ce projet

Budget du projet: Budgets du client ou du projet interne, restrictions ou réserves disponibles

Il faut travailler avec ce que l'on a, et un peu de forfait ne fait pas de mal ! Mon travail consiste à déterminer les ressources dont vous disposez, ce qui vous permet de travailler plus facilement dans le cadre de ces lignes directrices.

Check out these Modèles de charte d'équipe !

4. Identifiez précisément les produits livrables dont vos clients ont besoin

Maintenant que vous savez quelles ressources sont à votre disposition, vous êtes prêt à déterminer ce que le projet produira pour vos clients : les produits livrables. Le document relatif à l'étendue du projet doit clairement identifier les produits livrables du projet afin que votre agence et ses clients sachent exactement ce qui sera créé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Professional-Services-Template.png Modèle ClickUp pour les services professionnels /$$img/

Collaborez en toute confiance avec les clients et gardez-les heureux avec ce modèle unique pour les services professionnels

Reportez-vous aux objectifs de votre projet lorsque vous définissez vos produits à livrer. Vous avez besoin d'aide pour les organiser ? Utilisez le modèle Modèle ClickUp pour les services professionnels pour accélérer la mise en place de votre processus d'accueil du client lorsqu'il s'agit de déterminer exactement ce qui doit être fourni. Télécharger le modèle pour les services professionnels Vos produits livrables doivent constituer des étapes vers la réalisation de l'objectif supérieur de votre projet et la satisfaction de votre exigences du projet . Quels résultats mesurables votre projet permettra-t-il d'achever ?

Les paramètres définis peuvent être tangibles ou intangibles pour l'équipe du projet. La gestion de la portée du projet peut signifier beaucoup de choses différentes pour divers organismes, mais voici quelques exemples courants de produits livrables :

Articles de blog, études de cas et livres blancs

Les rapports

Les consultations

Les audits

Nouvelle fonctionnalité ouproductivité* Programme de formation pour apprendre aux employés à utiliser un nouveau logiciel

5. Déterminer toutes les contraintes du projet

Vous savez donc ce qu'est votre projet, mais qu'en est-il de ce qu'il n'est pas ? Et quels sont les facteurs de risque qui pourraient faire échouer votre projet ? Une étape importante - mais souvent ignorée - de la rédaction du cahier des charges consiste à définir ces contraintes et exclusions liées au projet.

Les contraintes sont des facteurs qui limitent votre projet, tels que :

Les délais, les dates d'échéance et les échéances

Les coûts des différentes parties du projet par rapport au budget alloué au projet

L'élargissement du champ d'application et les changements apportés au champ d'application du travail convenu au préalable

Les exclusions sont les produits livrables qui ne font pas partie du projet. Quelles sont les tâches que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image3.gif Utilisez le temps dans le statut dans ClickUp pour identifier les goulots d'étranglement /$$img/

Utilisez Time in Status pour identifier les goulets d'étranglement et recevoir automatiquement une notification dans ClickUp

Par exemple, vous pouvez spécifier que votre équipe de marketing des médias sociaux ne sera pas responsable de la programmation des posts qu'elle crée. En supprimant le temps qui serait autrement consacré à la planification des posts, l'équipe de marketing des médias sociaux peut se concentrer sur la planification des posts la gestion des médias sociaux , votre équipe peut se concentrer sur ses domaines d'expertise : la stratégie et la création de contenu.

En sachant ce sur quoi vous ne vous concentrerez pas, vous vous concentrerez sur ce qui compte le plus ! Cela signifie que vous pouvez donner la priorité aux produits livrables qui aideront votre client à atteindre les objectifs de son projet.

Grâce à ces limites, vous et les membres de votre équipe n'avez pas besoin de faire tout ce qu'un client demande. Vous pouvez décider, en tant qu'agence, comment répartir votre temps et votre énergie entre des clients spécifiques. Allouez vos ressources plus efficacement, au lieu d'en faire trop et de risquer la surcharge de travail (et l'épuisement professionnel).

Fixer des paramètres solides pour vos gestionnaires de projet ou les membres de votre équipe, ce qui les mettra sur la voie de la réussite ! Des employés plus heureux, des clients plus heureux - et moins de risques d'épuisement professionnel d'échec du projet !

6. Créer un échéancier de projet complet et toujours à jour

Si les produits livrables sont le "quoi" d'un projet, l'échéancier en est le "quand" La portée de votre projet doit inclure une répartition chronologique des évènements et des tâches impliqués dans votre projet.

Cela permet de créer jalon que votre équipe doit atteindre dans des délais précis afin de progresser vers vos Objectifs. Il n'est pas nécessaire que l'énoncé du champ d'application de votre projet contienne un calendrier détaillé, jour par jour, pour chaque petite tâche. Cependant, il doit comprendre les éléments suivants

Les dates de début et de fin du projet

La liste des principales tâches à accomplir dans le cadre du projet

Les dates d'échéance de ces tâches

Le temps nécessaire pour achever chaque tâche

Dépendances des tâches qui peuvent bloquer les jalons ci-dessus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Showing-Items-in-Gantt-view-1.gif afficher les éléments de la vue Gantt en ClickUp /$$$img/

Afficher plus d'éléments tels que les assignés, les dates d'échéance, et plus encore dans la barre latérale de la vue Gantt

L'échéancier de votre projet aide votre équipe à visualiser la vue d'ensemble de votre projet et la manière dont ses composants s'influencent mutuellement. Il permet à votre équipe de rester sur le suivi et offre une visibilité sur les éventuels goulets d'étranglement.

7. Paramétrer un processus de gestion du champ d'application gérable et réaliste

Vous savez ce que l'on dit : les forfaits les mieux conçus des souris et des hommes finissent souvent par échouer. Malgré votre excellente forfait de projet votre projet changera de cap en cours de route.

Même les meilleures équipes de gestion d'un projet seront soumises à des changements dus à des facteurs tels que les réductions budgétaires, la rotation du personnel et des exigences supplémentaires. Mon travail consiste à éviter que le projet ne sorte de son cadre, mais il est parfois inévitable d'en modifier la portée.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/multi-task-management.gif Exemple de gestion de tâches multiples en ClickUp /$$$img/

Utilisez la fonctionnalité de gestion multitâche dans ClickUp lorsque vous devez effectuer plusieurs modifications de projet à la fois

Voici comment vous pouvez mettre en place un forfait de gestion de projet qui vous aidera à contrôler la dérive du périmètre :

Paramètres de limitation s : Le nombre de fois où vous changerez certaines choses

s : Le nombre de fois où vous changerez certaines choses Désigner les membres de l'équipe : Paramétrer les points de contact pour coordonner les paramètres

: Paramétrer les points de contact pour coordonner les paramètres Établir des processus : S'assurer que les demandes de changement sont soumises à l'approbation de toutes les parties prenantes concernées

: S'assurer que les demandes de changement sont soumises à l'approbation de toutes les parties prenantes concernées Budgétiser le temps et les ressources : Préparez-vous à plusieurs séries de changements

Enfin, une fois que tout le monde a eu l'occasion de l'examiner, faites signer votre déclaration sur le champ d'application par toutes les parties prenantes. Veillez à ce que chacun dispose d'une copie à laquelle il pourra se référer après l'achèvement du projet le projet démarre .

En outre, vous pouvez adopter une méthodologie de gestion de projet telle que Agile ou Scrum qui ont tous deux été conçus pour faire face à tout changement soudain du champ d'application !

Related: How to Write a Project Proposal_* (Comment rédiger une proposition de projet)

Exemple de déclaration sur la portée d'un projet en action

Vous êtes $$$a, responsable d'une agence de marketing, et on vous a confié la tâche de gérer un projet d'envergure campagne de marketing de contenu pour Sugar-O's, une nouvelle céréale que votre client s'apprête à lancer. Sweet !

Votre première commande consiste à définir la portée de votre projet. L'exemple de la portée de votre projet pourrait ressembler à ceci :

Objectifs du projet

Augmenter la notoriété de Sugar-O's en créant des articles de marketing de contenu mettant en avant sa valeur, à savoir ses bienfaits pour la santé et son goût si délicieux, apprécié des enfants comme des adultes.

Parties prenantes du projet

Définir le champ d'application pour l'ensemble de l'équipe aidera les processus de planification du projet . Définissez les exigences du projet à vos parties prenantes, et essayez de dresser une liste de chacun d'entre eux comme suit :

Ressources allouées

Un CMM, 30 heures de travail par semaine pendant quatre semaines

Un CSM, cinq heures de travail par semaine pendant quatre semaines

Un PM, deux heures de travail par semaine pendant quatre semaines

Un éditeur, cinq heures de travail par semaine pendant quatre semaines

Un rédacteur, cinq heures de travail par semaine pendant quatre semaines

Budget : 10 000

Produits livrables

Quatre (4) articles de marketing de contenu prêts à publier et optimisés pour le référencement (1 500 à 3 000 mots chacun)

Contraintes

Le client doit donner son avis dans la semaine qui suit la livraison

Calendrier des vacances du client si les réviseurs ne sont pas au bureau

Échéancier

Date début du projet : 1er octobre

Susan organise un appel de lancement pour le 1er octobre

Ray transmet à l'agence les informations relatives à l'optimisation des moteurs de recherche avant le 14 octobre

Mary livre le premier article pour le 21 octobre Retour des clients sur le premier article pour le 28 octobre Les révisions finales sont livrées pour le 1er novembre

Mary livre le deuxième article pour le 28 octobre Retour d'information du client sur le deuxième article pour le 4 novembre Livrer les révisions finales pour le 7 novembre

Mary livre le troisième article pour le 4 novembre Retour d'information du client sur le troisième article pour le 11 novembre Les révisions finales seront livrées le 14 novembre

Mary livre le quatrième article pour le 11 novembre Retour d'information du client sur le quatrième article pour le 18 novembre Les révisions finales sont livrées pour le 21 novembre

Sugar-O's publie tous les articles avant le 30 novembre

Exclusions

Pas de conception graphique

Pas plus d'une série de révisions par article

Related: **Triangle de la gestion de projet

Autres modèles de portée de projet pour vous aider à démarrer

Il n'est pas facile de rédiger un document sur la portée d'un projet, mais vous n'êtes pas obligé de partir de zéro. Consultez nos modèles gratuits de modèles gratuits sur le champ d'application du projet pour vous aider à solidifier votre forfait de projet dès que possible.

Modèle d'étendue du travail ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Scope-of-Work-Template.png Modèle de champ d'application du travail ClickUp /$$$img/

Essayez le modèle de cahier des charges de ClickUp pour documenter les produits à livrer, les dates d'échéance, les jalons, etc

Vous avez besoin d'élaborer rapidement un document sur l'étendue du projet ? Le modèle de cahier des charges de ClickUp vous aide à faire cela en vous fournissant un espace pour présenter les éléments clés :

Aperçu et objectifs du projet

Liste des tâches

Jalons du projet

Réunions du projet

Rapport sur le statut du projet

Approbation du projet

Ce modèle vous permet de décomposer votre projet en tâches plus petites et réalisables. Ce document définit les paramètres en établissant un échéancier qui détermine les comptes à rendre pour les produits livrables de votre projet.

Il comporte également un espace où les parties prenantes peuvent approuver la portée du projet, afin que chacun sache que le travail décrit dans le document a été vu et approuvé. Télécharger le modèle de définition du champ d'application du travail

ClickUp Modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Project-Scope-Tableau blanc-Template.png ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'étendue du projet /$$$img/

Construire visuellement un chemin clair vers la réussite du projet, du lancement à la livraison

Qui n'aime pas une touche de couleur ? Cette modèle de portée du projet organise tous les éléments importants de votre projet sur un tableau blanc clair et propre.

Vous pouvez facilement définir les détails dont vous avez besoin tout en visualisant les éléments qui nécessitent encore plus d'informations. Établissez la portée de votre projet dans son intégralité : créez vos objets d'entreprise, définissez les produits livrables et consignez les exclusions et les hypothèses du projet.

Notez des informations en ajoutant des notes autocollantes, puis faites-les glisser entre les colonnes et tout autour du tableau blanc de la manière qui vous semble la plus judicieuse. Modèle de tableau blanc de ClickUp sur l'étendue du projet classe les informations dans les colonnes suivantes :

Information sur la nature du projet et son objectif principal

sur la nature du projet et son objectif principal Justification de l'importance du projet

de l'importance du projet La portée des tâches qui devraient ou ne devraient pas être incluses dans le projet

des tâches qui devraient ou ne devraient pas être incluses dans le projet **Les objectifs de l'entreprise qui définissent les objectifs

Les produits livrables , c'est-à-dire les résultats qui seront produits

, c'est-à-dire les résultats qui seront produits **Les exclusions, c'est-à-dire le travail qui n'entre pas dans le champ d'application du projet

Les hypothèses, ou la liste des ressources nécessaires au projet

Faites de ces colonnes les vôtres ! Vous pouvez en ajouter de nouvelles, en supprimer et les modifier pour qu'elles répondent au mieux à vos besoins ! Ce modèle est achevé pour s'adapter à vos flux de travail. Télécharger le modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet

Gérer la portée d'un projet et plus encore dans ClickUp

La rédaction de l'énoncé de la portée du projet n'est que l'une des premières étapes de la gestion de projet. Une fois que vous avez le plan, vous devez réellement construire, réaliser et livrer

Toute équipe qui réussit a besoin d'un outil adapté pour l'aider dans ce processus, et il n'y a pas d'outil plus performant que ClickUp logiciel de gestion de projet mieux que ClickUp. En fait, ClickUp est le premier site mondial de premier outil de gestion de projet au monde ! Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réaliser le projet de vos rêves ! Voici comment procéder :

Décomposez votre projet en éléments réalisableséléments d'action avec des tâches, des sous-tâches et des checklists

Documentez tout en texte enrichi avecDocuments ClickUpy compris votre charte du projet la portée du projet et les exigences

Restez informé sur le travail de chacun et gérez les ressources avec les vues Box et Pulsation

Communiquez avec les parties prenantes et attribuez des commentaires via Chat

Hiérarchiser le travail et veillez à ce que les tâches soient toujours achevées dans la bonne commande grâce aux priorités et aux dépendances

Affichez une vue d'ensemble du projet grâce aux tableaux de bord

ClickUp vous couvre tout au long du cycle de vie du projet, de la portée du projet au produit final. Essayez ClickUp pour un essai gratuit aujourd'hui!