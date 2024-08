10 modèles de portée de projet et exemples de documents de portée

Vous est-il déjà arrivé d'être plongé dans un projet et de vous rendre compte que vous n'étiez pas tout à fait sûr de ce qu'il était censé accomplir, des tâches à accomplir pour y parvenir et de la personne qui en était responsable ?

Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là. C'est pourquoi les modèles de portée de projet sont une véritable bouée de sauvetage pour les chefs de projet. Champ d'application du projet sont des outils essentiels pour tout chef de projet désireux de planifier et d'exécuter un projet avec succès. Ils fournissent un aperçu clair des objectifs, des produits à livrer, des délais et du budget du projet, ce qui permet aux gestionnaires de projet de définir la portée du projet et de s'assurer que toutes les personnes impliquées comprennent leurs rôles et leurs responsabilités.

Que vous gériez un projet de petite ou de grande envergure, l'utilisation d'un modèle pour définir vos objectifs et votre budget vous permettra d'atteindre vos objectifs l'étendue du travail peut vous faire gagner du temps et des efforts en fournissant un cadre pour la planification et l'exécution de votre projet. Dans cet article de blog, nous expliquerons ce qu'est un modèle de portée de projet et ce qui en fait un bon modèle, puis nous partagerons 10 de nos modèles de portée de projet préférés afin que vous puissiez choisir la solution qui convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de portée de projet ?

Un modèle de périmètre de projet est un document complet qui aide les chefs de projet à organiser les détails et les composants essentiels d'un nouveau projet. Il s'agit essentiellement d'un plan de projet .

Ces modèles comprennent généralement une série d'informations destinées à garantir la réussite d'un projet. Voici quelques-uns des éléments les plus courants :

L'objectif et la vision du projet

Les parties prenantes et leurs exigences

Les critères de réussite

Les membres de l'équipe de projet et leurs rôles et responsabilités

Les étapes spécifiques pour l'accomplissement des tâches

Les risques associés au projet et les approches pour les atténuer

En outre, un modèle de portée du projet décrira les objectifs, les produits à livrer, les contrôles du projet le cadre de contrôle du projet comprend les éléments suivants : les objectifs, les tâches, les coûts et le calendrier du projet. Grâce à ce cadre global mis en place avant le début du projet, les équipes sont plus à même de travailler efficacement et en collaboration pour atteindre leurs objectifs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de portée de projet ?

Les modèles de portée de projet ne doivent pas seulement contenir les informations requises ci-dessus ; ils doivent également être conviviaux, faciles à mettre à jour et à partager, et se concentrer sur la collecte d'informations concises, mais complètes. Voici quelques éléments qui font de bons modèles de périmètre de projet :

Décrit avec précision la vision du projet: Un énoncé de la portée du projet avec une description de l'objectif du projet, des parties prenantes concernées et des critères de réussite

Un énoncé de la portée du projet avec une description de l'objectif du projet, des parties prenantes concernées et des critères de réussite Détaille toutes les informations essentielles du projet : Inclut les objectifs, les produits livrables, les membres de l'équipe et leurs rôles et responsabilités, les étapes du projet, les estimations de coûts et une proposition de calendrier

: Inclut les objectifs, les produits livrables, les membres de l'équipe et leurs rôles et responsabilités, les étapes du projet, les estimations de coûts et une proposition de calendrier Identifie tous les risques potentiels du projet : Avec des stratégies ou des plans pour les atténuer

: Avec des stratégies ou des plans pour les atténuer Décompose les détails du budget : Plan visant à réduire les coûts ou les retards de programmation, moyens d'interpréter le budget et paramètres de calendrier susceptibles d'affecter le coût total du projet

: Plan visant à réduire les coûts ou les retards de programmation, moyens d'interpréter le budget et paramètres de calendrier susceptibles d'affecter le coût total du projet **Le modèle est flexible : il est facile d'apporter des modifications et des révisions et l'expérience utilisateur est simple et sans frustration pour tous les membres de l'équipe qui ont besoin de se référer à l'étendue du projet

Un bon modèle doit être suffisamment complet pour fournir les détails les plus importants et le contexte dont l'équipe a besoin pour démarrer, mais suffisamment concis pour que vous n'ayez pas à lire des détails inutiles pour atteindre les parties les plus importantes. Ces éléments modèles de planification stratégique doivent apporter de la clarté et non ajouter à la confusion.

En fin de compte, le meilleur modèle pour votre équipe et vos projets sera celui qui donnera aux parties prenantes l'idée la plus claire de ce qu'elles doivent faire pour que toutes les personnes impliquées puissent travailler en vue d'un résultat positif.

10 modèles de portée de projet à essayer absolument

L'utilisation d'un modèle de portée est l'une des meilleures outils de gestion de projet dans votre arsenal. Il peut vous faire gagner du temps et des efforts tout en minimisant le risque d'échec du projet. Avec un modèle bien conçu, les gestionnaires de projet peuvent être sûrs d'avoir une approche complète et structurée de la planification, garantissant que leur projet sera livré dans les délais, dans le respect du budget et selon les normes requises.

Il existe de nombreux types de modèles de portée de projet, mais voici nos 10 préférés.

1. Modèle de portée de projet ClickUp

Modèle de portée de projet ClickUp

Parfois, le meilleur endroit pour commencer à organiser un nouveau projet est un tableau blanc. Mais dans les environnements de travail distribués d'aujourd'hui, les membres de l'équipe se trouvent souvent à l'autre bout du pays plutôt qu'à l'autre bout de la pièce. C'est pourquoi nous avons créé le Modèle de tableau blanc de l'étendue du projet ClickUp . Il présente tous les avantages d'un tableau blanc physique, ainsi qu'une tonne d'autres fonctionnalités qui le rendent bien plus pratique que l'original.

Le modèle de tableau blanc de la portée du projet présente les caractéristiques suivantes:

Un tableau avec 7 composants dont l'information, la justification, la portée, les objectifs commerciaux, les livrables, les exclusions et les hypothèses

dont l'information, la justification, la portée, les objectifs commerciaux, les livrables, les exclusions et les hypothèses Un tableau flexibletableau blanc numérique**qui vous permet de le personnaliser à volonté en ajoutant ou en retirant des "notes autocollantes", en ajoutant du texte, des hyperliens, des pièces jointes, des photos et des dessins à main levée, et en le partageant avec d'autres coéquipiers pour une collaboration transparente

Ce tableau blanc est l'endroit idéal pour commencer à organiser votre projet. Faites un remue-méninges sur les principaux éléments de votre projet avant de passer à un autre modèle pour tous les détails. Télécharger ce modèle

2. Modèle de cahier des charges ClickUp

Modèle de cahier des charges ClickUp

Une fois que vous avez terminé d'utiliser notre modèle de tableau blanc (ou si vous avez besoin de plus de structure et de détails dès le départ), utilisez la fonction Modèle de cahier des charges ClickUp pour planifier votre projet du début à la fin.

Ce modèle définit les tâches à entreprendre dans le cadre d'un projet, y compris les objectifs, les résultats, les calendriers, les étapes et d'autres détails. Bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant, il sert d'accord commun entre toutes les parties prenantes sur ce qui est nécessaire pour mener à bien le projet. Télécharger ce modèle

3. Modèle de cahier des charges pour un site Web ClickUp

Modèle de cahier des charges pour le site web ClickUp

Si le projet pour lequel vous cherchez un modèle est le développement d'un site Web, vous avez de la chance ! Nous avons conçu le Modèle de cahier des charges pour le site web ClickUp juste pour vous.

Le modèle de champ d'application du site Web présente les caractéristiques suivantes:

Une section sur le contexte et les objectifs qui comprend les coordonnées de votre entreprise et du client, des détails de haut niveau sur le projet, un objectif et une description du projetl'énoncé du problèmeune vue d'ensemble du projet et une liste de objectifs du projet et des objectifs

qui comprend les coordonnées de votre entreprise et du client, des détails de haut niveau sur le projet, un objectif et une description du projetl'énoncé du problèmeune vue d'ensemble du projet et une liste de objectifs du projet et des objectifs La section sur l'étendue des travaux et des tâches qui détaille l'étendue du projet en 3 phases : 1) conception et développement du site web ; 2) architecture de l'information, et 3) configuration de l'hôte et du domaine. Notez que ces phases peuvent être modifiées pour s'adapter à votre projet spécifique. Il comporte également une section où sont énumérées toutes les tâches associées aux trois phases

qui détaille l'étendue du projet en 3 phases : 1) conception et développement du site web ; 2) architecture de l'information, et 3) configuration de l'hôte et du domaine. Notez que ces phases peuvent être modifiées pour s'adapter à votre projet spécifique. Il comporte également une section où sont énumérées toutes les tâches associées aux trois phases une section consacrée aux produits livrables, aux composants et aux exigences **avec des tableaux permettant d'organiser et de visualiser facilement tous les produits livrables du projet, le calendrier du projet et les dates de livraison

**avec des tableaux permettant d'organiser et de visualiser facilement tous les produits livrables du projet, le calendrier du projet et les dates de livraison **Une section "Prix final, hypothèses et acceptation" dans laquelle vous pouvez fournir des estimations détaillées des dépenses, énumérer les hypothèses du projet et obtenir l'accord du client

Ce modèle vous donne un plan de match clair et organisé pour votre projet de site web, que vous pouvez partager avec vos clients. Ensemble, vous utiliserez ce visuel pour travailler sur le processus du projet et les tenir informés des mises à jour et de l'avancement de l'activité. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de gestion de l'étendue ClickUp

Modèle de plan de gestion du périmètre ClickUp

Le plan de gestion de l'étendue Modèle de plan de gestion de l'étendue ClickUp décrit la manière dont la portée d'un projet sera définie, validée et contrôlée tout au long de son cycle de vie. Outre les détails standard du projet tels que les objectifs, les produits livrables et les calendriers, les plans de gestion de l'étendue se concentrent sur la manière dont votre équipe gérera les éléments suivants la dérive de la portée

faire plus que ce qui était prévu à l'origine.

Le modèle de gestion du champ d'application présente les caractéristiques suivantes:

Une section sur l'énoncé du problème dans laquelle vous pouvez identifier et décrire le problème que le projet va résoudre

dans laquelle vous pouvez identifier et décrire le problème que le projet va résoudre Une section sur les opportunités où vous expliquerez comment vous allez tirer parti de ce problème et les solutions que vous prévoyez d'apporter

où vous expliquerez comment vous allez tirer parti de ce problème et les solutions que vous prévoyez d'apporter une section sur les objectifs du projet dans laquelle vous pouvez dresser la liste des résultats que vous souhaitez obtenir dans le cadre de ce projet

dans laquelle vous pouvez dresser la liste des résultats que vous souhaitez obtenir dans le cadre de ce projet une section sur la portée du projet dans laquelle vous pouvez clairement déterminer quelles tâches ou préoccupations relèvent de la portée du projet et lesquelles n'en relèvent pas

dans laquelle vous pouvez clairement déterminer quelles tâches ou préoccupations relèvent de la portée du projet et lesquelles n'en relèvent pas Une section d'approbation pour obtenir la signature du chef de projet et du sponsor

Ce modèle servira de guide à votre équipe pour s'assurer que le projet reste sur la bonne voie et que toutes les parties prenantes sont conscientes de ses limites et de ses objectifs. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'aperçu du champ d'application de ClickUp

Modèle d'aperçu du champ d'application de ClickUp

Développeurs d'applications ont souvent des projets dont la portée diffère considérablement de celle des autres types de projets, c'est pourquoi nous avons créé l'application Modèle d'aperçu de la portée de l'application ClickUp juste pour vous !

Le modèle d'aperçu de la portée de l'application présente les caractéristiques suivantes:

Une section sur le contexte du projet pour donner un aperçu rapide du problème ou de la douleur que la nouvelle application vise à résoudre, ce que l'application veut faire vivre et ressentir à ses utilisateurs, et les objectifs de la création de l'application

pour donner un aperçu rapide du problème ou de la douleur que la nouvelle application vise à résoudre, ce que l'application veut faire vivre et ressentir à ses utilisateurs, et les objectifs de la création de l'application Une section sur les besoins de l'entreprise dans laquelle vous pouvez dresser une liste de contrôle des tâches que l'application doit être en mesure de gérer

dans laquelle vous pouvez dresser une liste de contrôle des tâches que l'application doit être en mesure de gérer Une section sur la portée de l'application où vous pouvez dresser la liste des différents composants de la portée du projet (plateforme, conception UX, analyse, page d'atterrissage, page d'aide, etc

Ce modèle de document sur la portée du projet d'application peut être utilisé par les développeurs d'applications pour organiser, suivre et archiver les exigences professionnelles nécessaires à la création et à l'exécution d'une application. Télécharger ce modèle

6. Modèle de charte de projet ClickUp

Modèle de charte de projet ClickUp

Une charte de projet documente le lancement formel d'un projet et donne au chef de projet l'autorisation d'utiliser les ressources de l'organisation pour le mener à bien. Il s'agit d'une étape importante du processus de gestion de projet, c'est pourquoi nous avons créé la charte de projet Modèle de charte de projet ClickUp pour vous assurer de couvrir toutes les bases nécessaires.

La charte sert de référence tout au long du cycle de vie du projet, garantissant que tous les membres de l'équipe et les parties prenantes sont alignés. Elle constitue également une base pour la prise de décision, la résolution des problèmes et la gestion du changement.

Bonus: Charte de l'équipe & Modèles de charte d'équipe ! Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan d'exécution de projet ClickUp

Modèle de plan d'exécution de projet ClickUp

Le plan d'exécution du projet Modèle de plan d'exécution de projet ClickUp peut aider à normaliser les procédures de planification et d'exécution des projets de votre organisation. Il sert de guide aux membres de l'équipe de projet, leur permettant d'exécuter le projet de manière efficace et efficiente tout en s'assurant qu'il s'aligne sur la portée du projet.

Le modèle de plan d'exécution de projet présente les caractéristiques suivantes:

Une page d'accueil qui répertorie toutes les sous-catégories ainsi que leurs propriétaires et contributeurs

qui répertorie toutes les sous-catégories ainsi que leurs propriétaires et contributeurs 6 sections principales, dont la portée du projet, les objectifs du projet, les spécifications, l'affectation des ressources, le calendrier du projet et le plan de communication

remarque : ce modèle peut être utilisé comme outil dans le cadre de votre projet logiciel de gestion de projet solution! Télécharger ce modèle

8. Modèle de livrables de projet ClickUp

Modèle de livrables du projet ClickUp

Alors que beaucoup de nos autres modèles ont une section sur les produits livrables, le modèle Modèle de livrables pour le projet ClickUp vous permet de superviser et de gérer au mieux toutes les parties mobiles de votre projet.

Le modèle de livrables de projet présente les caractéristiques suivantes:

Des champs personnalisés qui peuvent être ajustés selon vos préférences, y compris des menus déroulants, une barre de progression calculée automatiquement et le formatage des cellules pour les chiffres, l'argent, les formules et le texte simple

qui peuvent être ajustés selon vos préférences, y compris des menus déroulants, une barre de progression calculée automatiquement et le formatage des cellules pour les chiffres, l'argent, les formules et le texte simple Un modèle entièrement modifiable et personnalisable qui vous permet de personnaliser les vues, d'automatiser et d'ajouter des dépendances, et de créer des champs de formule personnalisés qui répondent parfaitement à vos besoins.

Utilisez ce modèle seul pour gérer les sous-tâches de votre projet, ou comme une version plus détaillée de la liste des produits à livrer que vous créez dans l'un des modèles de portée de projet plus complets. Télécharger ce modèle

9. Modèle de déclaration de portée de projet Microsoft Word

Via Microsoft

Bien que nous soyons convaincus que ClickUp propose les meilleurs modèles et logiciels de gestion de projet, nous savons que vous n'êtes pas toujours autorisé à choisir votre propre plateforme de productivité pour une utilisation professionnelle. Si vous êtes contraint d'utiliser Microsoft Office, la bonne nouvelle est que Microsoft Word dispose d'une fonction de recherche de modèles Office qui pourraient répondre à vos besoins.

Lorsque vous recherchez "portée du projet" dans la bibliothèque de modèles, plusieurs options prometteuses apparaissent, notamment un modèle de portée de projet financier, un modèle de planificateur de projet, un rapport de performance de projet et un planificateur de calendrier détaillé.

Cela peut demander un peu de travail et de créativité, mais avec les bons champs de recherche, vous pouvez compiler plusieurs documents qui, utilisés ensemble, peuvent vous aider à garder vos projets visibles et organisés. Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de portée de projet par carte des parties prenantes

Via Carte des parties prenantes Une autre option dans la suite de solutions Microsoft est la suivante Modèle de déclaration de portée du projet ce modèle est conçu pour être utilisé dans Excel. Le modèle comprend des sections pour les détails du projet et le contrôle des documents, la description de la portée du projet, la description de la portée des produits livrables, les critères d'acceptation du projet, les hypothèses et les contraintes, et les exclusions du projet.

Bien qu'il ne soit pas aussi convivial que les modèles ClickUp, cette alternative Excel couvre néanmoins les éléments les plus importants de la portée du projet et permet de faire le travail en cas de besoin. Télécharger ce modèle

Maintenant que vous disposez d'un arsenal de modèles de portée de projet, l'étape suivante consiste à apprendre à rédiger un document de portée de projet approprié. Voici quelques conseils pour créer un document efficace et complet sur le périmètre du projet :

Commencez par l'essentiel: Commencez par décrire le but, les objectifs et les résultats souhaités du projet. Vous aurez ainsi une idée claire de ce qui doit être accompli.

Commencez par décrire le but, les objectifs et les résultats souhaités du projet. Vous aurez ainsi une idée claire de ce qui doit être accompli. Définissez les limites du projet: Définissez clairement ce qui est inclus dans le projet et ce qui ne l'est pas. Cela permettra d'éviter les dérives et de s'assurer que toutes les personnes concernées comprennent leurs rôles et leurs responsabilités.

Définissez clairement ce qui est inclus dans le projet et ce qui ne l'est pas. Cela permettra d'éviter les dérives et de s'assurer que toutes les personnes concernées comprennent leurs rôles et leurs responsabilités. Identifier les parties prenantes: Dresser la liste de toutes les parties impliquées dans le projet, y compris les clients, les membres de l'équipe et tout entrepreneur ou fournisseur tiers.

Dresser la liste de toutes les parties impliquées dans le projet, y compris les clients, les membres de l'équipe et tout entrepreneur ou fournisseur tiers. Fixer des échéances: Fixer des échéances réalistes pour chaque étape du projetphase du projet et attribuez les tâches en conséquence.

Fixer des échéances réalistes pour chaque étape du projetphase du projet et attribuez les tâches en conséquence. Dressez la liste des éléments livrables: Identifiez tous les éléments livrables clés du projet et leurs dates de livraison prévues. Cela permettra à chacun de rester sur la bonne voie et d'assumer ses responsabilités.

Identifiez tous les éléments livrables clés du projet et leurs dates de livraison prévues. Cela permettra à chacun de rester sur la bonne voie et d'assumer ses responsabilités. Créer un plan de communication: Établir un système pour communiquer aux parties prenantes les mises à jour sur l'état d'avancement, les changements ou toute autre information pertinente.

Établir un système pour communiquer aux parties prenantes les mises à jour sur l'état d'avancement, les changements ou toute autre information pertinente. Considérer les risques potentiels: Anticiper les obstacles ou les défis qui pourraient survenir au cours du projet et mettre en place un plan d'urgence pour en minimiser l'impact.

Anticiper les obstacles ou les défis qui pourraient survenir au cours du projet et mettre en place un plan d'urgence pour en minimiser l'impact. Obtenir l'approbation: Une fois que le document sur la portée du projet est complet, assurez-vous d'obtenir l'approbation de toutes les parties prenantes avant de poursuivre le projet.

N'oubliez pas que lorsque vous rédigez un document sur la portée du projet, il est essentiel d'être aussi détaillé et précis que possible. Cela permettra de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et de minimiser les malentendus ou les interprétations erronées.

Optimisez la portée de vos projets avec des modèles dès aujourd'hui

Les modèles de portée de projet fournissent la feuille de route précieuse dont vous avez besoin pour unifier votre équipe et faire en sorte que tout le monde travaille à l'atteinte de l'objectif commun d'un projet réussi. Fournir ces informations dans un format organisé et clair dès le départ réduit le risque de décalage du projet ou de mauvaise communication menant à des erreurs.

ClickUp offre l'étalon-or en matière de gestion de projet et de collaboration d'équipe. Choisissez parmi notre large gamme de modèles de gestion pour personnaliser votre espace de travail en fonction des besoins de votre projet. Décomposez facilement votre projet en sous-tâches et affectez des membres de l'équipe à chacune d'entre elles pour garantir le respect du calendrier. Et lorsque vous avez besoin de collaborer avec d'autres parties prenantes ou membres de l'équipe, vous pouvez facilement partager des tâches, ajouter des commentaires et joindre des fichiers directement dans votre espace de travail.

La mise en route de ClickUp est gratuite essayez-nous dès aujourd'hui pour voir comment un peu de planification de la portée dès le départ peut mener à la réussite du projet par la suite.