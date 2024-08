10 modèles gratuits de planification stratégique sous ClickUp, Word et Excel

Le forfait Business est l'un des processus les plus importants de toute entreprise. Elle permet d'établir la feuille de route pour l'avenir, en créant un cadre à l'aune duquel toutes les grandes décisions de l'entreprise peuvent être prises et évaluées.

Mais son importance ne s'arrête pas là. Tous les types de forfaits d'entreprise, qu'il s'agisse de la planification de l'emploi, de la gestion des ressources humaines ou de la gestion de l'environnement, doivent être pris en compte les forfaits d'action à les forfaits sprint et le forfait de ressources découle en fin de compte d'un forfait stratégique plus large. Cela signifie avant tout qu'il faut mettre en place un bon processus de forfait stratégique.

Pour y parvenir, il faut commencer quelque part. Les nombreux ressources liées au forfait constituent un excellent point de départ. Mais plus spécifiquement, vous avez besoin d'un modèle qui vous aide à introduire des informations, à les assimiler et à élaborer un forfait auquel tous les membres de l'organisation peuvent s'abonner.

Ce modèle idéal dépend de vos besoins et des logiciels existants. C'est pourquoi nous partageons dans ce guide nos 10 modèles de planification stratégique gratuits favoris, que vous pouvez utiliser (presque) immédiatement.

Qu'est-ce qu'un modèle de planification stratégique ?

Un modèle de planification stratégique est une feuille de route pour votre entreprise. Il fournit aux fournisseurs prestataires les étapes exactes nécessaires à l'élaboration d'un forfait capable de tracer les grandes lignes de l'avenir à court et à long terme de l'entreprise.

Au mieux, le modèle est un outil mesurable que toutes les personnes impliquées dans le processus de planification peuvent suivre. Il vous aide à déterminer où vous en êtes et où vous voulez aller.

Et, ce qui est tout aussi important, il vous aide à consolider ces informations dans un forfait stratégique réalisable, mesurable et facile à traiter, que tous les membres de l'organisation peuvent utiliser.

Visualisez et gérez la feuille de route de votre produit dans ClickUp Échéancier

Bien entendu, il n'existe pas de modèle simple de meilleure stratégie d'entreprise. Tout comme un forfait de projet peut différer de celui d'un feuille de route d'un produit vous aurez besoin d'un modèle qui corresponde à votre façon de travailler et au type de forfait que vous faites.

C'est pourquoi ce guide présente non pas un, mais dix modèles de planification gratuits pour couvrir une grande variété de besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification stratégique ?

Un bon modèle de planification stratégique répond à quelques objectifs clés :

Il établit un échéancier clair pour le processus de planification

Il définit les objectifs du forfait stratégique et les actions et stratégies qui en découlent

Il décrit clairement les tactiques individuelles et la stratégie globale de l'entreprise qui sous-tendent ces objectifs

Il établit un moyen de mesurer la progression et les résultats du plan stratégiquela mise en œuvre du forfait* Il définit clairement les responsabilités pour les tâches individuelles liées au processus de planification

Il fournitdes points de contrôle et des occasions pour l'équipe de faire le point et d'apporter les ajustements nécessaires

Il est suffisamment personnalisable pour que vous puissiez y apporter des modifications qui rendront le forfait plus adapté à votre organisation et à votre processus de planification d'entreprise

Mais surtout, le modèle de plan stratégique rationalise l'ensemble du processus. Alors que dans des processus tels que le forfait de capacité si les détails comptent plus que tout, la planification de la stratégie de l'entreprise doit se concentrer sur un point de vue plus large qui aide chaque partie prenante impliquée à obtenir rapidement un aperçu du forfait et de sa connexion avec l'entreprise.

10 modèles de planification stratégique à utiliser pour votre équipe

Si tous les forfaits stratégiques ont les mêmes objectifs, vous pourriez penser que la plupart d'entre eux sont presque identiques. Vous seriez surpris.

Un peu comme le forfait du projet en effet, des modèles différents peuvent aboutir à des résultats très différents. C'est pourquoi il est préférable d'examiner quelques modèles de planification stratégique gratuits avant de sélectionner celui qui convient le mieux à votre entreprise et à votre situation. Pour vous aider à démarrer, voici nos 10 favoris à utiliser pour votre prochain forfait stratégique.

1. ClickUp Modèle de liste de feuille de route stratégique

Télécharger ce modèle

Il s'agit d'un modèle de base avec une puissance potentielle derrière lui. Modèle de liste de la feuille de route stratégique de ClickUp vous aide à visualiser la manière dont votre organisation peut réaliser son plan stratégique, avec des champs personnalisés allant de la durée des tâches individuelles à la progression de ces tâches, leur impact et leur facilité de mise en œuvre.

Dans ClickUp, vous pourrez afficher votre feuille de route stratégique sous forme de progression. Mais une fois les tâches et les échéances assignées à chacune d'entre elles, vous pourrez également afficher un échéancier ou même une vue Charge de travail pour vous assurer d'une progression continue. Bien qu'il s'agisse d'un modèle essentiellement basé sur des listes, nous apprécions particulièrement le diagramme de Gantt qui permet de voir comment les tâches individuelles interagissent les unes avec les autres dans le cadre d'un échéancier plus large.

2. ClickUp Modèle d'échéancier pour la feuille de route stratégique

Télécharger ce modèle

Si vous pensez à votre forfait stratégique est de combler le fossé entre l'état actuel de votre entreprise et l'état futur souhaité, c'est le modèle qu'il vous faut. Plus complexe que le modèle basé sur une liste mentionné ci-dessus, il vous fournira une feuille de route stratégique plus nuancée une fois élaborée. Modèle d'échéancier de feuille de route stratégique de ClickUp présente par défaut un diagramme de Gantt avec des sections pour les différents départements. À partir de là, vous pouvez afficher un Tableau de progression et donner un aperçu de votre capacité actuelle. Entre-temps, un certain nombre de champs personnalisés vous aident à mieux planifier chacun de ces efforts :

% d'achevé

Effort

Résultat attendu

Impact

Stratégie Progression

Membres de l'équipe

Ce n'est peut-être pas le bon modèle si vous débutez dans la planification stratégique. Mais pour les dirigeants expérimentés qui cherchent à faire passer le processus de planification au niveau supérieur, c'est le bon modèle.

3. Modèle de matrice de grande stratégie ClickUp

Télécharger ce modèle

C'est simple mais beau. Modèle de matrice de grande stratégie de ClickUp vous permet d'afficher une vue à quatre quadrants de l'environnement stratégique de votre organisation, avec un cadre conçu pour vous aider à comprendre à quoi pourrait ressembler le chemin vers l'avenir de votre organisation.

Bien entendu, la manière d'y parvenir dépend de vous. Les quadrants peuvent être utilisés pour une simple analyse SWOT ou pour des processus de forfaits plus complexes, comme la recherche de niches et d'opportunités de croissance dans un environnement concurrentiel serré. Certaines de ces options sont déjà intégrées au modèle, tandis que d'autres peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins plan marketing exact ou tout autre élément dont vous avez besoin pour votre forfait stratégique.

4. ClickUp Modèle de tableau blanc pour le plan stratégique

Télécharger ce modèle

Pour les penseurs visuels parmi nous, ce Modèle de tableau blanc pour le plan stratégique de ClickUp est un choix parfait. Il s'agit avant tout d'une carte routière visuelle qui montre facilement non seulement les étapes nécessaires à la planification stratégique, mais aussi la manière dont ces étapes peuvent (et doivent) se fondre les unes dans les autres dans le contexte d'un projet plus vaste.

Bien entendu, vous pouvez toujours attribuer différentes tâches et étapes aux différents membres de l'équipe pour que les responsabilités restent intactes et évidentes. Mais le caractère d'organigramme du modèle et l'impression de tableau blanc signifient également que vous pouvez ajuster le processus de manière transparente en fonction des besoins.

Le code couleur du diagramme permet à toute personne travaillant dessus de garder un aperçu clair de ce qui est nécessaire et à quel moment.

5. ClickUp Modèle de plan marketing stratégique

Télécharger ce modèle

Un forfait stratégique n'est pas seulement pertinent à l'échelle de l'organisation. Une stratégie d'entreprise solide est tout aussi importante pour les unités individuelles, et ce modèle montre comment ces différences peuvent se manifester.

Pensez à ceci Modèle de plan marketing stratégique de ClickUp comme une opportunité plus pratique de forfaiter vos efforts de marketing. La liste par défaut est triée selon la méthode des objectifs et des résultats clés (OKR), ce qui permet de classer les tâches en fonction d'objectifs globaux définis pour l'ensemble de l'effort de marketing.

Mais ce n'est pas tout. Les champs personnalisés vous permettent de définir les canaux par lesquels vous aborderez l'exécution du forfait, tandis que l'affichage de l'échéancier vous aide à suivre la progression. Et bien sûr, le Tableau des cours vous permet de voir comment les étapes que vous avez définies mènent finalement à la réalisation de vos objectifs stratégiques.

6. ClickUp Modèle de plan stratégique d'évènement

Télécharger ce modèle

Monter un évènement est un travail difficile, et d'innombrables tâches devront être accomplies pour en assurer la réussite. Un modèle de plan stratégique pour cet évènement, en revanche, permet de garder un aperçu clair des tâches nécessaires et accomplies, et de la manière dont tout est connecté pour atteindre les objectifs principaux. Modèle de plan stratégique d'évènement de ClickUp y parvient grâce à un large intervalle de champs personnalisés, allant du canal au budget, en passant par les hashtags, la voix utilisée, et bien plus encore. Il est conçu pour forfaiter plusieurs évènements à la fois, tous se chevauchant pour créer une stratégie basée sur l'évènement qui aide à élever votre entreprise ou votre stratégie marketing.

Compte tenu de la complexité de la tâche, nous apprécions particulièrement l'affichage du statut de l'évènement sous forme de tableau. Ce modèle de plan stratégique offre un aperçu simple de l'état d'avancement de tous les évènements et de ce qu'il reste à faire.

Bien entendu, les affichages sous forme de liste et de calendrier peuvent également s'avérer utiles pour entrer dans les détails de la planification des évènements.

7. Modèle de plan d'action ClickUp

Télécharger ce modèle

Le forfait stratégique ne fait pas l'unanimité, en partie parce qu'il tend vers la théorie. Les objectifs et les tâches ont tendance à être trop ambitieux pour une véritable stratégie d'entreprise, en s'affichant à 30 000 pieds d'altitude plutôt qu'en tenant compte des besoins sur le terrain de l'organisation ou de vos partenaires commerciaux.

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous aimons les stratégies d'entreprise Le modèle de plan d'action de ClickUp . Il s'agit d'un système de notes qui regroupe en trois sections toutes les tâches nécessaires pour faire avancer votre forfait stratégique :

À faire

À faire

Terminé

Au sein de cette structure, les tâches sont réparties en tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles les révisions à prendre en compte de leur complexité et de leur échéancier. Le résultat est un aperçu simple de tout ce qui doit être Terminé, qui fait également un excellent travail en mettant en évidence les réussites existantes et les tâches accomplies pour que l'ensemble de l'équipe puisse les voir et s'en réjouir. Voilà ce qu'est un forfait stratégique.

8. ProjectManager Planification Stratégique Word Modèle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ProjectManager-Strategic-Plan-Template-for-Word.png ProjectManager Strategic Plan Template for Word (Modèle de plan stratégique de gestion de projet pour Word) /$$$img/

Via ProjectManager

Et si nous vous disions qu'il est possible d'élaborer un forfait stratégique entièrement dans MS Word ? C'est ce que ce modèle cherche à accomplir, à travers des sections faciles à digérer, toutes conçues pour rationaliser autant que possible la stratégie de l'entreprise :

Un résumé qui présente le contexte et l'historique du forfait stratégique.

Un emplacement pour vos déclarations de vision et de mission afin d'ancrer votre forfait dans l'essence même de votre organisation.

Une analyse SWOT pour jeter un regard honnête sur votre organisation et son environnement (pensezénoncé de vision)* Des objectifs Business pour définir exactement ce que le forfait stratégique doit accomplir

Un forfait Business qui décrit l'aspect promotionnel de la stratégie de l'entreprise pour atteindre ces objectifs

Un forfait d'exploitation qui sert de carte routière pour atteindre vos objectifs

Des projections financières pour l'avenir avec les objectifs de la stratégie commerciale (et de la croissance de l'entreprise)

L'équipe qui sera chargée de mettre en œuvre la stratégie, le marketing et la promotion de l'entreprisele forfait opérationnel Gardez à l'esprit que ce forfait est personnalisable en fonction de vos besoins. Il nécessite un peu plus de travail manuel que certains des autres exemples partagés dans ce guide, mais il peut fournir un bon aperçu du forfait que vous êtes en train de construire.

9. Modèle PowerPoint de planification stratégique

Via l'équipe Slide

Si une partie de votre forfait stratégique comprend des présentations pour les parties prenantes (et pour la plupart des organisations, c'est le cas), pourquoi ne pas aller directement au logiciel dans lequel ces présentations auront lieu ?

Ce modèle est, à la base, un échéancier de feuille de route semblable à d'autres dont nous avons parlé plus haut. Ce modèle de stratégie d'entreprise met l'accent sur les différents jalons nécessaires pour passer de la définition des objectifs à leur mise en œuvre. Mais il est conçu spécifiquement pour PowerPoint, avec des options de personnalisation qui permettent de s'y plonger et de le peaufiner facilement.

Le téléchargement est gratuit et facile, et la personnalisation ne nécessite que des connaissances de base en PowerPoint. Par défaut, l'échéancier est fixé à un an. Vous devrez donc peut-être procéder à quelques ajustements si votre plan stratégique s'étend sur plusieurs années à travers votre déclaration de vision.

10. Modèle Excel de planification stratégique

Via Eloquens

MS Excel n'est pas toujours facile à utiliser, mais sa construction à base de cellules offre un énorme potentiel de personnalisation. Il n'est donc pas surprenant que notre dernier modèle sur Excel soit également l'une des options les plus complètes de ce guide pour vos besoins en matière de stratégie d'entreprise.

La feuille de calcul elle-même se divise en trois zones ou onglets :

Identification des objectifs, pour identifier les éléments clés comme les Objectifs de votre organisation, grâce à un brainstorming ciblé.

Paramétrage des objectifs, à l'aide du modèle de stratégie d'entreprise SMART (spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et opportun) pour les objectifs de l'entreprise.

Le forfait d'action, la conversion de ces objectifs en tactiques et le suivi de la progression de ces tactiques vers la réalisation de vos objectifs.

Gardez à l'esprit qu'en raison de sa nature MS Excel, ce forfait est essentiellement un document de planification interne et n'est pas conçu pour une présentation externe. Mais dans ce contexte, les éléments clés de ce modèle de stratégie d'entreprise peuvent s'avérer extrêmement utiles pour mettre et maintenir votre planification stratégique sur les rails.

Qui bénéficie de la planification stratégique ?

Les organisations: Qu'il s'agisse d'une organisation à but non lucratif, d'une start-up ou d'une multinationale, toutes les organisations tirent profit de la planification stratégique. Un tel forfait offre un cadre Effacées pour la prise de décision, fournit une feuille de route pour la croissance, identifie les opportunités et les risques potentiels, et facilite une meilleure communication dans l'ensemble de l'organisation.

Les équipes dirigeantes : Les dirigeants d'une organisation bénéficient grandement de la planification stratégique, qui leur permet d'afficher une vue d'ensemble de l'état actuel de l'organisation ainsi qu'une vision de l'avenir. Elle permet d'identifier les objectifs et les buts et fixer des paramètres pour suivre la progression.

Optimisez votre forfait stratégique avec ClickUp

Il est impossible d'élaborer un forfait stratégique de manière isolée. Quelle que soit l'organisation, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un effort d'équipe. Alors pourquoi ne pas élargir cette équipe en y incluant les bons outils ?

Il ne s'agit pas d'une exagération : le bon modèle de planification stratégique peut faire la différence entre le succès et l'échec du processus. Que vous essayiez d'atteindre des objectifs d'entreprise, d'exécuter des plans d'action ou de mettre en œuvre des projets, le modèle de planification stratégique peut faire toute la différence l'analyse de la concurrence ou d'effectuer une analyse SWOT, un schéma clair permet d'élaborer facilement un forfait auquel l'ensemble de l'organisation peut s'abonner.

Et quand ce modèle est gratuit ? C'est encore mieux.

Et voici le meilleur : le logiciel qui alimente la plupart des modèles que nous avons partagés ci-dessus, ClickUp, est lui aussi gratuit. Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité conçu pour les équipes, ce qui fonctionne parfaitement si ce projet est votre prochain forfait pour créer votre stratégie d'entreprise globale.

Vous êtes prêt à vous lancer ? Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui.

Votre navigateur ne fait pas l'assistance de l'étiquette vidéo.