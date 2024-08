Buts et objectifs : Ce qu'ils sont et comment les utiliser

prêt à apprendre la différence entre et

la différence entre les deux..les objectifs et les objets ?

Les paramètres de définition des objectifs et des buts peuvent avoir des processus similaires, mais chacun doit être abordé différemment.

Dans cet article, nous vous aiderons à trancher le débat entre objectifs et buts en suivant les différences entre les deux, comment ils fonctionnent ensemble, et le meilleur outil pour vous aider à suivre les deux !

Commençons par le début.

Que sont les objectifs ?

Un objectif est un résultat souhaité que vous voulez atteindre.

Les objectifs de l'entreprise sont une boussole - qui donne à votre équipe une idée de ce qu'elle doit réaliser et de la direction qu'elle doit prendre.

En fait, ils représentent les intentions générales de l'entreprise et peuvent contribuer à orienter la déclaration de mission. Ils vous aident à vous concentrer sur ce que vous cherchez à atteindre.

Toutefois, les objectifs axés sur les résultats ne traitent que des résultats finaux - ils ne vous disent pas comment vous allez y parvenir.

cela ne veut pas dire que les paramètres ne sont pas importants

La fixation d'objectifs est vraiment importante car elle permet à votre équipe de se concentrer sur ce à quoi elle aspire - elle lui donne de la clarté sur tout, ce qui renforcera sa motivation et sa productivité !

Que sont les objets ?

Les objectifs définissent ce que votre équipe doit faire pour atteindre l'objectif.

Il s'agit de paramètres spécifiques et mesurables qui fixent une cible à atteindre par votre équipe.

En d'autres termes, ils transforment les objectifs axés sur les résultats en objectifs axés sur les processus, de manière à ce qu'il y ait des réalisations mesurables dans la bonne direction.

par exemple :-)

Supposons que vous souhaitiez augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise.

Pour le faire, l'un de vos objets marketing est d'augmenter le nombre de clients de 20 %.

Dans ce cas, votre but est d'augmenter le chiffre d'affaires, tandis que votre objectif serait d'augmenter le nombre de clients de 20 % !

Objectifs vs. buts : Quelles sont les principales différences ?

La principale différence entre les objectifs et les buts est que les objectifs ont une portée plus large et contribuent à créer une vision et une orientation, tandis que les objectifs sont des cibles plus spécifiques et décrivent des actions tangibles pour atteindre un résultat final.

Voici quelques-unes des principales différences entre les buts et les objectifs objectifs et les objets ventilés :

1. Champ d'application

Objectifs :

Les objectifs sont des déclarations relativement plus générales, leur portée peut donc être large.

Dans certaines instances, ils ne doivent même pas être limités à une équipe ou à un projet - des objectifs généraux, orientés vers les résultats, peuvent même être suivis par l'ensemble de l'organisation !

Par exemple :

Si l'objectif final est de gagner plus d'argent, tous les membres d'une organisation peuvent aligner leurs efforts pour atteindre cet objectif.

Objectifs : Objectifs du projet sont plus spécifiques que les Objectifs et se réfèrent généralement à un processus particulier - comme les ventes et le marketing.

par exemple :-)

Si nous parlons d'objectifs de vente et de marketing, vous pourriez avoir des objectifs de processus tels qu'une augmentation de 20 % du nombre de prospects dans votre entonnoir de vente.

2. Délai

Objectifs :

Les objectifs d'une organisation ont une durée plus longue **que les objectifs.

Par exemple, les objectifs d'une entreprise du classement Fortune 500 se situent idéalement autour de trois à cinq ans tandis que les écoles et les instituts d'apprentissage précoce préfèrent utiliser des objectifs annuels.

Objectifs :

Les objectifs efficaces ont une cible spécifique qui est paramétrée autour d'une courte ou moyenne période.

Par exemple, les objectifs courants à court terme peuvent durer aussi longtemps qu'un trimestre financier . Votre équipe doit se dépêcher d'atteindre vos objectifs dans ce délai.

tableau de différence entre les objectifs et les buts | Objectifs | Buts | Objectifs | | | Buts et objectifs | ----------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------------- | | Les buts et les objectifs sont des éléments de base de la stratégie de développement | Les buts et les objectifs sont des énoncés généraux, larges et précis | Mesure - Probablement par trimestre ou année - Probablement par jour, semaine ou mois - Mesure - Probablement par trimestre ou année - Mesure - Probablement par jour, semaine ou mois - Mesure - Mesure - Mesure - Mesure - Mesure - Mesure - Mesure - Mesure | Échéancier - Long terme - Court ou moyen terme - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie - Échéancier de la stratégie | Stratégie - Utile pour le paramétrage d'une orientation ou d'une vision - Utile pour le forfait d'étapes en vue d'un résultat final - Utile pour le paramétrage d'étapes en vue d'un résultat final - Utile pour le forfait d'étapes en vue d'un résultat final - Utile pour le paramétrage d'étapes en vue d'un résultat final - Utile pour le forfait d'étapes en vue d'un résultat final | Objectifs - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Objectifs multiples pour un objectif ou un processus - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs par catégorie d'entreprise - Nombre limité d'objectifs pour un objectif ou un processus

Si vous avez des Objectifs mais pas de d'objectifs mesurables pour les assister - vous ne pourrez pas obtenir le goût sucré de la réussite (et de la mousse) !

Voici comment votre entreprise peut utiliser les objectifs et les buts ensemble pour vous aider à atteindre la réussite :

Utiliser conjointement les objectifs et les buts - Étape 1 : Fixer des objectifs

Vos objectifs d'entreprise doivent être alignés sur ceux de votre entreprise mission de l'entreprise Cela permet de s'assurer que vos objectifs sont pertinents et qu'ils peuvent être mis en relation avec vos clients et vos employés. Une fois cette étape franchie, vos équipes devraient être motivées pour travailler ensemble et atteindre un objectif ensemble!

Par exemple :

Une startup pourrait : Identifier l'adéquation produit-marché (Voir comment cette startup utilise ClickUp pour suivre les OKR !)

Une entreprise du classement Fortune 500 pourrait être : Développer le marché de l'Asie du Sud-Est

Mais il ne suffit pas de _$$ définir un ensemble d'objectifs pour votre entreprise.

Une fois les paramètres définis, vous devez les décomposer en objectifs mesurables :

Utilisation conjointe des objectifs et des buts - Étape 2 : Créer des objectifs SMART

Après le processus de définition des objectifs, vous devez définir les objets qui aideront votre équipe à les atteindre.

Cependant, il y a quelques règles à respecter lors de la définition des objectifs.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer des objectifs SMART !

à faire en sorte que vos objets soient plus raisonnables, mais ce n'est pas tout :-)

L'acronyme S.M.A.R.T. signifie que vos objectifs doivent être Sspécifiques, Measurables, Atteignables, Rpertinents et Timposés.

Vous avez certainement entendu parler de Objectifs SMART , alors pourquoi les appeler objectifs SMART ?

C'est une question de contexte.

Nous parlons d'objectifs et de buts, et nous avons mentionné que les objectifs sont ce que vous devez faire pour atteindre vos buts. C'est pourquoi il est logique de parler plutôt d'objectifs SMART.

Voyons ce processus en action :

1. Objectifs spécifiques

Un objectif spécifique est le suivant : Augmenter les ventes de "Jambon au rhum" à de nouveaux clients (une décision discutable, mais au moins elle est spécifique !)

2. Objectifs mesurables

Vous devez également être en mesure de suivre la progression de votre objet et des principaux jalons de votre entreprise.

pourquoi ?

Sinon, comment vérifier si vous êtes sur la bonne voie ou non !

Ainsi, si "augmenter les ventes de jambon" est un bon objet, il n'est pas assorti d'une mesure précise.

L'objectif mesurable serait Augmenter les ventes aux nouveaux clients de 200%.

3. Objectifs réalisables

Votre objet doit également être ancré dans la réalité.

Il serait bien d'augmenter les ventes de 200 %, mais l'équipe n'est tout simplement pas assez nombreuse pour pousser le produit.

Dans ce cas, un objectif plus réalisable est le suivant : Augmenter les ventes aux nouveaux clients de 30 %* : **Augmenter les équipes commerciales de 30 %

4. Objectifs pertinents

Les objectifs intelligents doivent être importants pour la mission de l'entreprise. Les objectifs doivent toujours être liés à quelque chose qui peut aider l'entreprise à se développer, à améliorer la satisfaction des clients, etc.

Supposons que vous soyez une entreprise SaaS. Vous devriez peut-être réfléchir à deux fois avant d'introduire des services Terminé à faire qui nécessitent une intervention humaine. Cela n'a rien à voir avec le fonctionnement des modèles de croissance des SaaS et implique que vous n'êtes pas adapté au marché des produits ou que vous n'avez pas de stratégie de croissance évolutive.

5. Objectifs temporels

Les objets ne peuvent pas durer éternellement.

Vous devez leur fixer une date limite, faute de quoi vous vous y attaquerez sans cesse et perdrez de vue votre objectif !

Voici donc le dernier objectif SMART :

D'ici octobre 2024, les équipes commerciales auprès de nouveaux clients devraient avoir augmenté de 30 %.

Ainsi, avec un objectif intelligent, votre équipe sait exactement quoi faire et comment le faire.

Utiliser conjointement les objectifs et les buts - Étape 3 : Créer des stratégies et des tactiques

Une fois que vous avez défini les cibles mesurables, votre équipe doit déterminer comment elle va atteindre ces objectifs et réaliser vos Objectifs ultimes.

C'est là qu'intervient votre stratégie de cibles.

Une stratégie cible est une série d'étapes ou de tâches à faire pour atteindre l'objet ou la cible.

N'oubliez pas que toutes les stratégies que vous essayez ne fonctionnent pas - c'est à vous d'en essayer différentes jusqu'à ce que vous atteigniez enfin votre objet.

Et lorsque vous aurez atteint suffisamment d'objectifs, vous serez en mesure d'atteindre votre objectif global !

Une fois que vous avez fixé les objectifs de votre entreprise, votre équipe doit travailler ensemble pour obtenir les paramètres souhaités.

mais comment faire pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ?

Lorsque vous êtes sur un bateau en eaux inconnues, vous avez besoin d'un guide de visite pour vous aider à savoir où vous êtes !

Un outil de gestion de projet tel que ClickUp vous aidera à développer et à suivre vos objectifs orientés vers le processus. Cela vous aidera à mesurer les performances passées et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Qu'est-ce que c'est ? ClickUp ?

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet au monde outils de gestion de projet à distance les mieux notés au monde . Il est utilisé par plus de 200 000 équipes dans le monde entier, y compris celles de startups et les grandes entreprises.

Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer et gérer vos objectifs en toute simplicité !

Voici comment :

Types d'Objectifs dans ClickUp

Quels que soient votre Business et vos objectifs d'entreprise, ClickUp vous aidera à les atteindre.

Voici quelques-uns des types d'objectifs significatifs que vous pouvez créer et suivre dans ClickUp :

Objectifs d'équipe

Objectifs de Sprint

Objectifs personnels

OKRs

1. Objectifs de l'équipe vous voulez que votre équipe se surpasse et soit plus productive ?

Essayez les Objectifs d'équipe de ClickUp.

Dans ClickUp, les Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être décomposés en cibles plus petits et tangibles.

Ces cibles sont facilement mesurables et, lorsque vous les achevez, vous achevez aussi votre Objectif.

**Ainsi, lorsque vous utilisez ClickUp, les cibles sont essentiellement les objets qui vous aident à atteindre vos Objectifs

Voici comment vous pouvez créer et gérer l'équipe Objectifs dans ClickUp.

Étape 1

Cliquez sur ce joli petit bouton de trophée dans ClickUp.

Il vous suffit ensuite de saisir vos Objectifs dans la fenêtre d'Objectifs qui s'affiche.

Par exemple, l'objectif ultime de votre équipe pourrait être d'augmenter les équipes commerciales de 15 % :

Étape 2

Après avoir paramétré l'Objectif, vous pouvez l'assigner aux membres de votre équipe.

Etape 3

Maintenant que vous avez défini l'Objectif, il est temps de créer les objectifs.

Dans ClickUp, un objet = Cible

Il vous suffit donc d'ajouter les cibles qui vous aideront à atteindre vos objectifs mesurables.

Et comme vous devez mesurer ces cibles, vous pouvez choisir parmi une variété d'unités telles que :

Nombres : Toute valeur de 0 à l'infini !

: Toute valeur de 0 à l'infini ! Vrai/Faux : Est-ce qu'une condition a été réunie ou non ? True/False : Toute valeur de 0 à l'infini !

True/False : Toute valeur de 0 à l'infini ! Monnaie : Toute somme d'argent

: Toute somme d'argent Tâches : Une tâche ou une liste de tâches à achever.

Après avoir paramétré chaque cible, vous pouvez continuer à les assigner à différents membres de l'équipe !

Etape 4

Vous pouvez maintenant commencer à vous attaquer à chaque cible pour atteindre vos objectifs mesurables.

Chaque fois que votre équipe se rapproche de l'un de ses objectifs du projet ils peuvent mettre à jour les chiffres de chacune de leurs cibles ClickUp.

et voici la meilleure partie !

ClickUp calcule automatiquement le pourcentage de progression de l'objet en fonction des cibles.

En cours, chaque fois que vous ou votre équipe mettez à jour l'une des cibles, vos objectifs globaux mesurent votre progression en temps réel. Cela peut donner un coup de pouce à la motivation des membres de votre équipe, afin qu'ils puissent atteindre plus d'objectifs !

B. Objectifs du sprint

ClickUp est également l'outil parfait si vous gérez un projet de Équipe de développement logiciel agile .

pourquoi ?

Vous pouvez utiliser ClickUp pour suivre la progression de vos projets Agile et Scrum sprints !

non, pas ce sprint !

Un sprint est une période au cours de laquelle une équipe de développement logiciel crée un modèle de travail d'un produit.

Voici comment vous pouvez suivre les objectifs du sprint dans ClickUp :

Créer un objectif

Fixez une date d'échéance pour votre objectif de sprint

Définissez un ensemble d'Objectifs qui vous aideront à atteindre votre objectif de sprint

Ajoutez ces cibles en tant que tâches

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de continuer à atteindre vos Objectifs, et vous pouvez voir le pourcentage de progression de votre objectif de sprint se mettre à jour en temps réel !

C. Tableaux de bord hebdomadaires

La plupart des paramètres de définition d'objectifs vous permettent de suivre uniquement vos propres objectifs et buts.

Cependant, ClickUp vous permet de suivre également les Objectifs individuels des membres de votre équipe ! Dans ClickUp, votre équipe peut créer des objectifs et des tâches hebdomadaires qu'elle doit atteindre et les partager avec l'équipe.

Les tableaux de bord hebdomadaires permettent aux responsables d'afficher une vue d'ensemble de ce sur quoi chacun travaille. Vous pouvez également voir comment chacun contribue à la réalisation de l'objectif.

Cela motive votre équipe à travailler ensemble et à atteindre des objectifs plus mesurables !

Les tableaux de bord ne sont pas le seul moyen pour les managers de garder un onglet sur leur équipe !

Ils peuvent utiliser la fonctionnalité de ClickUp Afficher la vue de l'Équipe et Profil pour voir sur quelles tâches travaillent les membres de leur équipe.

D. Objectifs personnels

ClickUp n'est pas seulement destiné aux entreprises.

Vous pouvez également utiliser ClickUp pour créer des objectifs personnels !

ClickUp vous permet de personnaliser Les permissions pour tous vos objectifs. Vous pouvez choisir qui peut afficher ou modifier vos Objectifs, ou vous pouvez les garder complètement privés.

Note: Vous pouvez même personnaliser les permissions pour l'Objectif de votre projet. Ainsi, vous pouvez personnaliser ce que certains membres de l'équipe ou certains clients peuvent faire en ce qui concerne vos Objectifs.

Quel est le point commun entre Spotify, Netflix et Amazon ?

Nope - it's not that they are all productivity-drainers!

Ces trois entreprises utilisent des OKR !

Objectifs et résultats clés Les OKR sont un paramètre de définition des objectifs utilisé par les organisations pour fixer et mesurer les objectifs de leur entreprise et de leurs employés. Ils divisent chaque objet en un ensemble de résultats clés qui vous aideront à atteindre cet objectif.

Le cadre des OKR peut paraître intimidant, mais il est aussi simple que de l'eau de roche.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est ClickUp.

Cependant, dans la terminologie OKR, Objectifs = Objectifs

Pour dissiper toute confusion, consultez ce tableau :

Par conséquent, lorsque vous définissez les Objectifs ClickUp, vous paramétrez vos Objectifs OKR

Et lorsque vous définissez vos cibles ClickUp, vous paramétrez vos résultats clés

Hormis ce changement de nom, tout reste inchangé !

De cette façon, si vous voulez suivre l'approche OKR, il vous suffit d'utiliser les étapes que nous avons décrites dans la section Point sur les Objectifs de l'équipe et tout ira bien !

Note: Les OKR ne doivent pas être confondus avec les KPI (Key Performance Indicators).

Les OKR vous aident à suivre vos objectifs, tandis que les indicateurs de performance mesurent la réussite d'un processus en cours.

Mais nous ne sommes pas terminés ! Maîtres Scrum et Gestion de projet agile disposent d'une multitude de diagrammes pratiques pour suivre la progression de leurs objectifs :

Diagrammes de combustion le tableau "Burn up" : met en évidence les tâches du projet que votre équipe à distance a achevées jusqu'à présent

Burndown charts : met en évidence la quantité de travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet

met en évidence la quantité de travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet Diagrammes de vélocité :* détermine le taux d'achèvement des tâches de votre équipe /href/ :* détermine le taux d'achèvement des tâches de votre équipe /href/ * :* visualise l'avancement du projet sur une période de temps /href/ *: visualise la progression du projet sur une période donnée

:* détermine le taux d'achèvement des tâches de votre équipe :* visualise l'avancement du projet sur une période de temps *: visualise la progression du projet sur une période donnée

Bon, maintenant nous sommes terminés.

Objectifs vs. buts Conclusion

Mettons fin ici au débat entre objectifs et buts.

Objectifs et buts ne sont pas des termes interchangeables.

Les objectifs sont un résultat que vous voulez atteindre, et les objectifs vous aident à déterminer comment y parvenir.

Cependant, les deux sont nécessaires pour réussir

Créer des objectifs intelligents pour votre entreprise peut donner à votre équipe le coup de pouce dont elle a besoin !

Mais n'oubliez pas que lorsque vous créez des objectifs, vous devez également disposer d'un moyen d'en assurer le suivi.

