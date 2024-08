Comment utiliser les diagrammes d'épuisement pour la gestion de projet agile

Vous voulez en savoir plus sur les diagrammes de combustion et comprendre comment les utiliser ?

Un diagramme de combustion est l'un des outils les plus simples pour suivre rapidement votre consommation d'énergie progression de votre projet et évaluez ce que vous avez accompli.

Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur les diagrammes de burn up pour vous aider à les utiliser efficacement.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'un diagramme de combustion ?

Un diagramme de combustion est un représentation visuelle de la progression de votre projet qui met en évidence :

Le travail achevé

et le travail total du projet.

C'est un moyen facile pour les gestionnaires de projets Agile de suivre ce qui a été achevé par rapport à leur projet total l'étendue de leur travail . Cela permet d'estimer facilement si les choses se déroulent comme prévu ou non.

Voici un exemple d'un bon diagramme de combustion :

Décomposons. Un diagramme de combustion montre :

La quantité de travail (vos story points) représentée sur l'axe vertical (axe y)

La durée totale de votre projet (sprints) représentée sur l'axe horizontal (axe des x)

En plus des deux axes, deux lignes sont présentes dans le diagramme d'épuisement des ressources :

La ligne verte est la ligne du travail achevé et elle représente le travail que votre équipe a achevé jusqu'à présent

La ligne grise est la ligne du travail total et représente le travail total que vous avez à faire (l'étendue de votre projet)

Voici un examen plus approfondi de ces deux lignes :

$$a$ Mon travail achevé

Cette ligne met en évidence le travail que votre équipe a achevé jusqu'à présent. Elle permet d'identifier la distance qui vous sépare de l'achèvement d'un projet. N'oubliez pas qu'un projet est achevé lorsque la ligne du travail achevé rejoint la ligne du travail total.

Vous pouvez également l'utiliser pour diagrammer la quantité de travail achevée par votre équipe au cours de chaque sprint (itération). C'est un moyen facile d'identifier le moment où votre équipe a été la plus productive.

Votre ligne de travail achevé est également un bon moyen de motiver votre équipe en lui montrant "tout ce qu'elle a déjà accompli". C'est un moyen simple de leur montrer les efforts qu'ils doivent fournir pour achever une itération !

B. Ligne de travail totale

Cette ligne sur le diagramme de burn up représente l'ensemble du travail de votre projet (votre carnet de commandes total).

Comme les clients peuvent ajouter des éléments en retard à mi-parcours de votre progression, cette ligne peut augmenter pour les raisons suivantes de l'élargissement du champ d'application . Par exemple, dans le diagramme d'épuisement des ressources que nous avons mis en évidence plus haut, la ligne de travail totale a augmenté au cours de la cinquième itération. Cela est probablement dû au fait que le client a ajouté des éléments du carnet de commandes à cette étape.

Toutefois, dans des cas plus rares, le volume de travail total peut même diminuer si le client réduit le nombre d'éléments de son carnet de commandes éléments du carnet de commandes de votre produit ou de sprint.

(Ne comptez pas sur cela pour autant !)

À quoi les diagrammes d'épuisement des ressources (burn up) et d'épuisement des ressources (burn down) diffèrent-ils ?

Alors que le burnup et diagrammes de combustion sont tous deux clés pour Processus de gestion de projet agile mais ce n'est pas la même chose.

Un diagramme d'épuisement des ressources met en évidence le travail achevé par rapport à l'ensemble des ressources disponiblesl'étendue du projet tandis qu'un diagramme d'épuisement des ressources met en évidence le travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet.

Un diagramme d'épuisement des ressources contient une ligne relative au travail achevé et une ligne relative à l'étendue du projet. Un diagramme d'épuisement des ressources contient une ligne de travail idéal restant et une ligne de travail réel restant.

Bien qu'ils soient différents, les diagrammes d'épuisement des ressources et sont tous deux clés dans le processus de gestion de projet Agile.

Mon travail consiste à définir les lignes de travail idéales et réelles restantes dans un diagramme d'épuisement des ressources

La ligne de travail idéal restant indique la quantité de travail qu'il vous resterait si le projet progressait comme prévu

La ligne du travail réel restant indique la quantité réelle de travail qu'il vous reste. La comparaison de ces deux lignes vous donne une estimation de votre avance ou de votre retard sur le calendrier.

A quoi servent les diagrammes d'épuisement professionnel :

Les diagrammes d'épuisement des ressources sont un bon moyen de suivre ce que vous avez accompli et de contrôler l'étendue de votre projet

Diagrammes d'épuisement des ressources sont utilisés pour déterminer la quantité de travail restant par rapport au temps total prévu pour un projet

Les avantages clés de l'utilisation des diagrammes d'épuisement des ressources par rapport aux diagrammes d'épuisement des ressources

Les diagrammes d'épuisement des ressources présentent deux problèmes majeurs :

1. Un diagramme d'épuisement des stocks repose en grande partie sur une planification précise du projet

Comme votre ligne idéale de travail restant est basée sur ce que vous avez planifié, il est essentiel de bien faire les choses.

Si vous avez sous-estimé la durée d'une mise en production, votre diagramme d'épuisement des stocks mettra constamment votre équipe de projet en retard. En revanche, si vous avez surestimé la durée de votre forfait de publication, vous serez constamment en avance sur le calendrier !

Avantage du diagramme d'épuisement des ressources

Comme il n'y a pas d'estimations forfaitaires dans les diagrammes de combustion, vous ne serez pas confronté à ce problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre avec précision votre cours au fur et à mesure que vous avancez dans un projet.

2. Les diagrammes d'épuisement ne permettent pas de suivre l'évolution de votre carnet de commandes

C'est un autre problème majeur de la plupart des diagrammes d'avancement des versions.

Votre diagramme d'épuisement des versions ne reflète que les story points ajoutés (tâches achevées). Il ne permet pas de suivre un changement de périmètre au cas où des éléments auraient été ajoutés à votre carnet de commandes pendant cette période.

Il peut donc être difficile de déterminer si la progression de votre tableau d'épuisement des stocks est satisfaisante :

Seulement due à l'ajout de story points (travail terminé) à votre diagramme

due à l'ajout de story points (travail terminé) à votre diagramme Due à la progression réelle dans la résolution des éléments du carnet de commandes

Comme votre diagramme d'épuisement des versions peut ne pas être en corrélation avec l'achèvement réel du backlog, vous pourriez avoir une estimation inexacte de la progression du sprint.

Ainsi, vous pourriez être en train d'achever du travail, mais comme la portée de votre projet ne cesse d'augmenter, vous n'êtes pas plus près d'atteindre votre objectif !

Burn up diagramme avantageux

Comme les diagrammes de burnup incluent une ligne pour les changements de périmètre, ils peuvent vous donner des estimations de progression précises, même en cas de changement de périmètre. Cela permet d'éviter que votre burnup ne mette en évidence des données inexactes sur le backlog !

cependant, comme les diagrammes de burnup et de burndown sont différents, vous devrez toujours utiliser les deux pour adopter la méthodologie Agile

Les diagrammes de burnup sont un élément essentiel des projets agiles.

Voici comment :

A. Il permet de suivre ce que vous avez accompli au cours de chaque sprint

Les diagrammes Burnup facilitent considérablement le suivi de la progression de vos sprints. Comme vos progrès sont marqués à travers les sprints, vous pouvez voir où vous avez fait le plus de progrès et où les choses ont ralenti.

Cela peut également s'avérer très utile pour Les équipes Scrum .

comment ?

Un scrum master peut passer en revue ses burnups pour voir ce qui n'a pas fonctionné et travailler sur des solutions avec l'équipe scrum lors de leurs réunions quotidiennes !

B. Surveiller la portée de votre projet

Contrairement à d'autres diagrammes, les diagrammes d'épuisement professionnel surveillent également la portée de votre projet. Cela vous donne un contexte lorsque vous surveillez la progression de votre projet.

Par exemple, si un projet prend plus de temps que prévu, jetez un coup d'œil à la ligne relative à l'étendue du projet pour voir s'il y a eu un changement d'étendue. Cela expliquerait pourquoi vous êtes en retard sur le calendrier, même si rien ne semble aller de travers.

Comprendre l'étendue de votre travail peut s'avérer extrêmement utile pour justifier les retards auprès des clients et des autres parties prenantes. Si un client s'inquiète de la durée d'un projet, le propriétaire du produit peut mettre en évidence l'écart par rapport à la trajectoire prévue du projet, ce qui expliquerait le glissement du champ d'application.

Quel est le meilleur outil de diagramme de burnup pour la gestion de projet agile ?

ClickUp est le meilleur outil de diagramme de combustion pour la gestion de projet agile Gestion de projet agile

crée de puissants diagrammes d'épuisement pour vous aider à suivre la progression de votre projet.

Heureusement, la méthodologie Agile est exactement ce que le ClickUp outil de gestion de projet a été conçu pour ! Voici un aperçu rapide des fonctionnalités clés de ClickUp en matière de gestion de projet :

1. Diagrammes de combustion

Comme nous l'avons mentionné, ClickUp peut vous aider à créer un diagramme d'épuisement pour suivre votre projet.

Contrairement à d'autres diagrammes, les diagrammes de ClickUp sont très faciles à lire et à comprendre ! Ils sont donc parfaits pour les clients et les consommateurs.

Le diagramme de combustion de ClickUp est un widget de Sprints dans Le tableau de bord de ClickUp .

Dans le diagramme d'épuisement des ressources de ClickUp, la quantité totale de travail à faire (lignes de portée) est grise et l'axe vertical représente Points de sprint (ou story points).

La ligne verte représente le travail achevé au fil du temps (sur l'axe horizontal).

Lorsque tout le travail achevé est atteint, la ligne verte croise la ligne grise, signalant l'achèvement du projet.

Si vous ajoutez des tâches supplémentaires à votre projet ou à votre Sprint, vous constaterez une augmentation de la ligne grise représentant la quantité totale de travail à faire.

Tout d'abord, créez ou affichez un tableau de bord

Cliquez sur + Ajouter un widget

Sélectionnez Sprints Widgets ou recherchez le diagramme Burn up.

Donnez un nom à votre diagramme Burn up (ceci est optionnel, et vous pouvez le renommer plus tard !)

Sélectionnez les données et les options de votre diagramme Burn up

Cliquez sur Ajouter un widget 🎉

cependant, les diagrammes de combustion ne sont pas tout ce que ClickUp vous offre

En Tableau de bord de ClickUp vous pouvez afficher d'autres données relatives à vos projets en un seul endroit.

Les widgets sont les blocs de construction de chaque tableau de bord et vous aideront à obtenir des informations sur :

Sprints

Les documents

Tableurs

Les discussions

Et bien d'autres choses encore !

Vous pouvez même personnaliser :

La source de données de chaque widget: comme des données provenant de listes de sprint ou de champs personnalisés

comme des données provenant de listes de sprint ou de champs personnalisés La période de temps: telle qu'une période de 30 jours ou un intervalle fixe

telle qu'une période de 30 jours ou un intervalle fixe Le type de charge de travail: tel que la capacité du sprint basée sur les points d'une histoire

Conclusion

Les diagrammes de burn up sont l'un des moyens les plus utiles pour suivre la progression de votre projet Agile. Et puisque vous ne pouvez pas gérer le développement de logiciels Agile sans le bon outil de gestion de projet, pourquoi ne pas le faire ? télécharger ClickUp dès aujourd'hui ? Il contient tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos burnups, burndowns et sprints afin d'assurer la progression de votre projet.