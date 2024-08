Le guide ultime de la gestion visuelle de projet

les visuels sont convaincants.

Qu'il s'agisse de la théorie des chaînes ou du budget de votre entreprise, vous pouvez rendre n'importe quelle idée plus accessible en la présentant sous forme de visuel. Non seulement cela la rend simple et facile à comprendre, mais cela vous permet également de gagner un temps précieux et d'économiser d'autres ressources.

Et c'est là tout l'intérêt de la gestion de projet visuelle !

Vous utilisez les échéanciers des projets et d'autres outils visuels pour rendre la gestion de projet facile et amusante.

Dans cet article, nous verrons pourquoi la gestion de projet virtuelle est efficace et explorer les six outils de gestion de projet visuels que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui.

Nous allons nous y plonger.

Qu'est-ce que la gestion de projet visuelle ?

La gestion de projet visuelle implique l'utilisation de techniques visuelles et des outils pour planifier, achever et gérer des projets.

L'idée est d'améliorer la visibilité et d'aider les gestionnaires de projet à obtenir rapidement des informations clés, comme les livrables clés.

mais qu'est-ce qui ne va pas avec le modèle traditionnel ?

Traditionnel gestion de projet repose sur des modèles d'information basés sur le texte. Des fils d'e-mails aussi longs que votre liste de courses mensuelle, des résumés rapides qui dépassent vos calendriers... vous connaissez la chanson.

Et aucun gestionnaire de projet ne souhaite s'occuper de processus aussi lourds en termes de documents dans une entreprise au rythme effréné !

En revanche, la gestion de projet visuelle utilise les éléments suivants diagrammes et tableaux visuels pour présenter des informations complexes sur le projet. Les informations sont ainsi facilement accessibles et toutes les personnes impliquées dans le projet sont sur la même page.

Et un élément essentiel de l'efficacité de la présentation visuelle est l'utilisation d'un gestion des tâches est la pensée visuelle.

La pensée visuelle : la sauce pas si secrète du management visuel

vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez visualisé des caractères en lisant un livre ?

ou lorsque vous avez dessiné une carte mentale pour apprendre quelque chose de nouveau ?

vous pourriez même être capable de raconter toutes les scènes de Schitt's Creek !

C'est parce que notre cerveau aime le contenu visuel . Il peut traiter et retenir rapidement de multiples images et symboles, ce qui nous permet de communiquer efficacement à l'aide de visuels.

La gestion visuelle de projet applique cette capacité de réflexion visuelle pour gérer plusieurs projets sans effort.

Par le biais de échéancier et d'autres outils de gestion de projet visuels, vous rendez l'information plus exploitable.

Vous travaillez avec les informations visuelles en temps réel, en les analysant et en les contrôlant. Vous pouvez également collaborer avec vos coéquipiers pour prendre ensemble des décisions éclairées.

Les avantages de la gestion de projet visuelle

Bien que la gestion visuelle des tâches ait le vent en poupe sur la scène de la gestion de projet, vous devez comprendre pourquoi elle est importante avant de pouvoir la faire adopter par votre équipe aussi rapidement qu'une tendance virale.

Voici pourquoi vous devriez opter pour la gestion visuelle de projet. Elle peut :

Améliorer la rapidité et l'efficacité de votre équipegagner du temps car vous pouvez obtenir des informations d'un seul coup d'œil

Prendre des décisions fondées sur des données en affichant une vue d'ensemble du projet

Aider les gestionnaires de projet à se faire une idée claire de la progression et à identifier les obstacles potentiels qui pourraient surgir

Faciliter la communication à tous les niveaux

Vous aider à comprendre l'impact de toute modification du projet en temps réel

Six outils populaires de gestion visuelle de projet

De l'échéancier le plus simple aux tableaux permettant d'améliorer les flux de travail, il existe plusieurs outils visuels de gestion de projet outils de gestion de projet disponibles aujourd'hui.

Mais n'oubliez pas qu'il est important de choisir un outil visuel qui corresponde parfaitement aux besoins de votre équipe.

Voici donc six outils de gestion de projet visuels largement utilisés pour vous aider :

1. Tableaux Kanban et Scrum

Familiarisé avec la gestion de projet agile ?

Alors, vous devez avoir entendu parler de kanban et scrum tableau.

Comme un tableau de Solitaire, ces outils agiles découper un projet en plusieurs colonnes.

Chaque colonne représente une phase du projet, comme le forfait, et les tâches sont décrites à l'aide de cartes.

des cartes ? Comme les cœurs ♥️ et les diamants ♦️ ? _Nope !

Ces cartes contiennent diverses informations comme le nom de la tâche, l'assigné, la date d'échéance, etc. Au fur et à mesure que vous accomplissez une tâche, vous déplacez sa carte d'une colonne à l'autre jusqu'à ce qu'elle atteigne la phase achevée.

De cette manière, les tableaux Kanban et Scrum facilitent la tâche d'un équipe agile pour afficher d'un coup d'œil les statuts des tâches et la progression globale du projet.

C'est quoi la différence entre a Tableau Kanban et un scrum board ?

Les deux tableau scrum et tableau kanban utiliser la technique de la carte à colonnes dont nous avons parlé plus haut.

Ils présentent toutefois deux différences clés :

Un tableau SCRUM ne suit que le travail effectué au cours d'un sprint unique, d'une durée d'environ deux à quatre semaines. En revanche, un tableau kanban n'est pas limité à un sprint ; les équipes travaillent sur les tâches au fur et à mesure qu'elles les reçoivent

ne suit que le travail effectué au cours d'un unique, d'une durée d'environ deux à quatre semaines. En revanche, un n'est pas limité à un sprint ; les équipes travaillent sur les tâches au fur et à mesure qu'elles les reçoivent Pour stimuler la productivité, un tableau kanban fixe des limites au nombre de tâches pouvant être en progression simultanément. En revanche, un tableau scrum n'impose pas de telles limites

**Vous ne savez toujours pas en quoi ces deux Tableaux diffèrent ?

il n'y a pas de limites à l'utilisation d'un tableau de bord kanban vs. scrum Tableau post .

A. Quand utiliser les tableaux Kanban et Scrum ?

Les tableaux scrum et kanban sont des outils visuels parfaits pour :

Faire face aux changements de projet (ce à quoi une équipe agile est régulièrement confrontée)

Améliorer le compte-rendu de l'équipe agile et l'efficacité de la gestion du projetflux de travaill'efficacité

Gestiondes projets tels que le développement de logicielsla fabrication, etla gestion des évènements /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image3-1-1400x727.png /$$$img/

B. Les meilleurs outils visuels pour Kanban et Scrum

Visualisez l'avenir du travail !

Une gestion de projet visuelle efficace peut parler beaucoup, en améliorant la transparence et la collaboration au sein de votre équipe de projet.

Mais elle dépend de l'utilisation du bon ensemble d'outils visuels, par exemple en complétant les échéanciers par des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt.

C'est pourquoi vous avez besoin d'une solution de gestion de projet comme ClickUp.

Avec une grande variété d'affichages pour répondre aux différents besoins des projets, ClickUp ouvre la porte à la création d'un projet visuel. Avec plus de 12 affichages de tâches différents, vous pouvez visualiser votre travail, à votre façon. Utilisez ClickUp, le logiciel de gestion de projet visuel par excellence, gratuitement et visualisez votre chemin vers la réussite de votre projet dès aujourd'hui !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image6-4.gif homme courant vers la réussite /$$$img/