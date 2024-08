Comment rédiger des objectifs SMART efficaces en 2024 (avec des exemples !)

♪ Peut-être que je vais juste regarder un épisode de plus. ♪ "Je commencerai à travailler dessus demain." _"Autant abandonner. Je ne m'améliorerai jamais. "*

Si vous vous êtes déjà dit l'une de ces phrases, vous savez à quel point il peut être difficile d'atteindre ses objectifs.

Vous pourriez vous laisser distraire par Netflix ou vous démotiver parce que votre objectif d'obtenir des abdominaux en riant pendant des heures s'est avéré irréaliste. 😢

Heureusement, vous pouvez utiliser un objectifs un paramètre comme SMART goals pour fixer des objectifs efficaces et rester motivé.

mais à quoi correspond l'objectif SMART, et comment l'utiliser pour atteindre le succès ?

Ne vous inquiétez pas !

Dans cet article, nous allons explorer ce que signifie Objectifs SMART nous verrons ce que sont les objectifs SMART, comment les rédiger, quelques exemples et le meilleur paramètre de définition des objectifs pour vous aider à les atteindre. Nous aborderons également les avantages clés des objectifs SMART.

prêt, paramètres, objectifs !

Qu'est-ce qu'un objectif SMART ?

Si vous pensez qu'un objectif SMART est juste un objectif super intelligent que quelqu'un a inventé, vous n'avez pas entièrement tort.

**Les objectifs SMART vous aident à définir des objectifs réalisables et bien pensés. L'acronyme SMART définit un ensemble de paramètres qui permettent aux équipes et aux individus de rester concrets, littéralement

SMART désigne des objectifs qui sont :

Spécifiques2. Mesurable3. Atteignable4. Pertinent5. Limité dans le temps Si vous avez déjà travaillé à la réalisation d'un objectif vague sans aucun moyen de suivre votre progression, vous devez vous fixer des paramètres SMART. Qu'il s'agisse d'objectifs personnels ou objectifs professionnels , les critères SMART peuvent vous aider à créer un objectif réaliste, à établir un échéancier clair et à identifier toute cible manquée.

Rappelez-vous qu'un objectif SMART signifie spécifique, measurable, attainable, rpertinent, et tlimité dans le temps. Pour rédiger des objectifs SMART, vous devrez travailler sur les cinq éléments afin d'élaborer des objectifs clairs et faciles à suivre.

Passons maintenant en revue chaque étape du cadre des objectifs SMART :

1. Spécifique

Pour éviter de paramétrer un objectif général, vous devez créer un forfait spécifique.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre aux questions "w" les plus courantes :

Quoi: donnez une description détaillée de ce que vous voulez réaliser exactement

donnez une description détaillée de ce que vous voulez réaliser exactement **Qui : dressez la liste des personnes qui doivent participer à la réalisation de votre objectif. Cette étape est cruciale si vous travaillez avec une équipe un objectif de performance

Quand: choisissez la date de début et la date de fin de votre objectif

choisissez la date de début et la date de fin de votre objectif Où: le cas échéant, vous devrez sélectionner un emplacement pour votre objectif

le cas échéant, vous devrez sélectionner un emplacement pour votre objectif Pourquoi: définissez la raison pour laquelle vous souhaitez atteindre cet objectif spécifique. Vous devriez avoir une idée de la façon dont votre objet s'aligne sur l'endroit où vous voulez être à l'avenir

définissez la raison pour laquelle vous souhaitez atteindre cet objectif spécifique. Vous devriez avoir une idée de la façon dont votre objet s'aligne sur l'endroit où vous voulez être à l'avenir **Déterminez les défis ou les exigences qui affecteront la progression de l'objectif afin de savoir si vous vous êtes fixé un objectif réalisable. Par exemple, si votre objectif est de lancer un nouveau site web mais que vous n'avez aucune expérience en matière de développement web, vous allez probablement rencontrer quelques obstacles

Exemple d'objectif spécifique : Augmenter le trafic organique de votre site web de 10%.

2. Mesurable

L'étape suivante consiste à décider comment vous allez mesurer la progression vers votre objectif.

Lorsque vous définissez ces indicateurs, votre objectif devient plus tangible puisque vous pouvez clairement voir à quel point vous êtes proche de l'atteindre.

En outre, si vous vous êtes fixé un objectif à long terme, vous pouvez vous motiver en fixant des jalons

**Qu'est-ce qu'un jalon ?

Les jalons sont les réalisations clés de l'échéancier de votre objectif. Par exemple, si votre objectif est de lancer un site d'achat en ligne, la création de l'interface utilisateur peut constituer un jalon.

Célébrer vos jalons peut vous aider à rester motivé pour atteindre encore plus d'objectifs ! 🥳

Exemple d'objectif mesurable: Vérifier les analyses mensuelles afin d'augmenter le trafic organique de votre site Web de 10 % d'ici la fin du premier trimestre.

3. Atteignable

Vous devez maintenant déterminer dans quelle mesure votre objectif est atteignable.

Bien que les paramètres d'un objectif très ambitieux (comme une

objectif extensible

) pourrait vous aider à être encore plus performant, il pourrait vous démotiver si vous ne parveniez pas à l'atteindre.

Vous devriez plutôt penser à de nouvelles compétences ou à un changement d'attitude,

un logiciel de définition d'objectifs

, de l'équipement, des cours, etc., dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif.

Si vous constatez qu'il vous manque une compétence ou une certification, vous devrez déterminer comment l'obtenir.

Mais n'oubliez pas de tenir compte de vos contraintes financières et temporelles

Exemple d'un objectif réalisable: Pour développer votre entreprise en ligne, vous aurez probablement besoin d'embaucher des développeurs web. Mais vous devrez aussi décider si vous pouvez vous permettre de payer ces développeurs. 💰

4. Relevant

Se fixer des objectifs pertinents permet de s'assurer que l'on se fixe un bon objectif qui a réellement du sens pour son avenir.

Si vous vous fixez des objectifs SMART qui ne correspondent pas à votre évolution de carrière ou à votre objectif personnel à long terme, vous aurez probablement l'impression de ne rien faire lorsque vous les aurez atteints.

Par exemple, si vous envisagez de créer votre propre entreprise de vente au détail en ligne dans les prochains mois, vous devriez vous fixer comme objectifs de suivre des cours d'équipe commerciale et de marketing.

Au lieu de cela, si vous vous fixez comme objectif de suivre des cours de résumé rapide au cours des trois prochains mois..

Lorsque vous aurez achevé tous ces cours, vous ne vous sentirez pas plus proche de votre objectif final.

Pertinent Exemple d'objectif : Selon les données indiquant que le trafic organique de votre site a augmenté de 8 % au cours du dernier trimestre, il est logique de se fixer comme objectif d'augmenter le trafic organique de 10 % au cours du présent trimestre.

5. Limité dans le temps

Les objectifs doivent être assortis d'une échéance.

Sans cela, vos objectifs s'étendront à l'infini et au-delà, tout comme vos procrastination !

Par exemple, pour créer un échéancier réaliste pour une entreprise en ligne, vous devez prendre en compte des éléments tels que :

Est-ce que je dois recruter des membres de l'équipe ?

Dois-je louer un espace ?

À quel type de documents administratifs dois-je me soumettre ?

Combien de temps faudra-t-il pour trouver des fournisseurs ?

Exemple d'objectif limité dans le temps: Augmenter le trafic organique de votre site Web de 10 % d'ici la fin du premier trimestre.

Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous saurez de combien de temps vous avez besoin pour atteindre votre objectif.

Avantages de la rédaction d'objectifs SMART

Voici deux avantages fantastiques de l'utilisation des objectifs SMART :

1. Les objectifs SMART peuvent améliorer le développement personnel

Un paramètre de définition d'objectifs comme les Objectifs SMART nous aide psychologiquement. Avant de fixer un objectif SMART, nous devons comprendre notre valeurs fondamentales et veiller à ce que l'objet que nous paramétrons s'aligne sur ces valeurs. De cette manière, nous avons plus de chances de tirer profit de nos objectifs à long terme.

En outre, lorsque nous définissons un plan d'action pour un objectif SMART, nous devons accepter nos capacités et nous fixer des attentes réalistes.

Par exemple, si vous souhaitez devenir directeur marketing senior, vous devez vous assurer que vous avez obtenu les certifications requises, afin de ne pas vous retrouver dans une situation comme celle-ci :

Mais une fois que nous faisons une réussite, nous nous sentons plus confiants et motivés pour fixer et atteindre d'autres objectifs !

2. Les objectifs SMART sont faciles à travailler

Les critères des objectifs SMART sont très faciles à comprendre, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de formation ou d'outils coûteux pour les mettre en œuvre.

C'est pourquoi il s'agit d'un excellent paramètre de définition d'objectifs pour les individus et les équipes de toutes tailles.

Par exemple, vous pouvez aligner vos objectifs personnels sur vos objectifs d'entreprise objectifs de la gestion de projet & Des indicateurs clés de performance pour suivre la progression sans dépenser une fortune.

