L'équipe agile : Qu'est-ce que c'est et comment la construire et la gérer ?

vous voulez comprendre ce qu'est une équipe Agile et apprendre à en devenir une ?

Avec des tonnes d'entreprises qui adoptent l'approche Agile pour leurs projets, elle devient rapidement la solution de référence approche de gestion pour une productivité accrue.

mais qu'est-ce qu'une équipe agile ? Et comment votre équipe peut-elle en devenir une _

Voici tout ce que vous devez savoir.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'une équipe agile ?

Une équipe Agile est une équipe de projet spécialisée, construite pour répondre aux besoins de la gestion de projet Agile.

Cependant, avant d'expliquer la structure de l'équipe Agile, il est essentiel de comprendre ce qu'est la gestion de projet Agile :

Ces cycles, ou "sprints", sont ensuite attribués à différentes équipes de projet agiles indépendantes au sein de votre entreprise afin de gagner en rapidité et en efficacité.

Basé sur le Manifeste Agile, ce processus de gestion donne la priorité au développement piloté par les tests en réponse aux commentaires des clients.

À quoi servent ces sprints ?

Avec ces sprints, vous pouvez diviser votre projet afin d'intégrer les commentaires des clients à tous les niveaux

Par exemple, si vous travaillez sur une application, vous pouvez développer une fonctionnalité au cours de chaque sprint. Une fois chaque fonctionnalité (sprint) achevée, vous pouvez demander à vos clients de l'essayer et de vous faire part de leurs commentaires sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image2-1.gif nuh uh i don't like it funny gif /$$$img/

Après avoir intégré leurs paramètres, vous pouvez passer à la fonctionnalité suivante (sprint) !

à faire ?

Comme vous ne supposez pas ce que veut un client, vous pouvez lui donner un produit final qui a réellement été construit avec ses commentaires !

La structure de l'équipe Agile

Les équipes Agiles sont généralement de petites équipes performantes de 5 à 11 membres aux compétences complémentaires. Contrairement à d'autres équipes de projet, les équipes de projet Agile doivent être très adaptables et autonomes.

pourquoi ?

Parce qu'elles doivent faire face à l'évolution des demandes des clients à chaque étape du projet !

Pour obtenir cette dynamique d'équipe, ils sont généralement structurés de la manière suivante :

$$$a. Propriétaire du produit

Le propriétaire du produit est le lien entre le client et l'équipe. Il supervise l'ensemble de l'opération et recueille les commentaires des clients. Il transmet les demandes des clients à l'équipe du projet et veille à ce que l'équipe reste concentrée sur ces demandes.

B. Chef de projet

Le gestionnaire de projet veille à ce que les membres de l'équipe rendent des comptes et les aide si nécessaire. Les managers reçoivent les commentaires des clients de la part du propriétaire du produit et guident l'équipe tout au long du sprint.

C. Les membres de l'équipe

Les membres de l'équipe sont ceux qui travaillent sur le projet. Bien qu'ils soient pour la plupart autonomes, le chef de projet peut les guider pour qu'ils se concentrent sur leurs tâches et leurs activités.

D. Parties prenantes du projet

Bien qu'elles ne soient pas nécessairement impliquées dans l'élaboration du projet, les parties prenantes du projet ont une connexion avec lui.

Les parties prenantes comprennent des membres possédant des paramètres différents, tels que des gestionnaires de projet seniors, des spécialistes du marketing et des membres de l'équipe d'assistance, dont les contributions orientent le projet dans la bonne direction.

$$$a Une note sur les L'équipe Teams N'oubliez pas que la gestion de projet agile est un style de gestion très large qui comporte de nombreuses variantes.

Parmi ces variantes, l'approche Scrum est l'une des méthodes agiles les plus populaires. Contrairement à d'autres variantes d'Agile, Scrum a une structure d'équipe très spécifique.

Voici un examen plus approfondi du processus Scrum et de la constitution de son équipe :

Le processus Scrum - Comme la méthode Processus Agile scrum divise un grand projet en petites tailles que les équipes de projet (équipes Scrum) traitent une par une.

Comme la méthode Processus Agile scrum divise un grand projet en petites tailles que les équipes de projet (équipes Scrum) traitent une par une. L'équipe Scrum L'équipe Scrum parfaite est généralement une petite équipe de 5 à 6 membres. Le chef de projet devient le "Scrum Master" et s'occupe des tâches quotidiennes Réunions Scrum afin de maintenir les membres de l'équipe sur la bonne voie.



Projet traditionnel activités d'équipe sont très rigides et structurées.

En général, dans ces systèmes, des départements entiers sont impliqués - ce qui peut allonger la durée de vie d'un projet à plus de trois ou quatre mois !

Voici comment la méthode Agile améliore ces méthodes traditionnelles :

A. Mieux équipée pour gérer les besoins changeants des clients

Les projets traditionnels n'intègrent généralement pas les commentaires des clients avant que le produit ne soit déjà achevé et mis sur le marché.

Bien que cela permette aux équipes de travailler sans interruption, le résultat peut être que les clients reçoivent un produit qui ne répond pas à leurs besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image15.gif ce n'est pas ce que j'ai commandé friends gif /$$$img/

Comme le processus de développement Agile donne à vos clients de nombreuses occasions de faire part de leurs commentaires, il est facile d'adapter un produit final à leurs besoins. Vous ne créez pas un produit avec ce que vous pensez qu'ils veulent - vous les impliquez réellement !

Les équipes traditionnelles n'ont pas la capacité d'apporter des changements fréquents au produit.

Les équipes agiles, elles, sont "agiles" Elles sont structurées pour s'adapter rapidement aux changements d'orientation en fonction des retours des clients.

B. Un meilleur compte rendu

L'un des principaux problèmes de la gestion de projet traditionnelle est le manque de responsabilité. Avec de grands projets terminés par de grands groupes de personnes, il est facile pour les employés de ne pas connaître leur rôle exact ou ce que l'on attend d'eux.

Avec les pratiques agiles, en revanche, chacun sait exactement ce qu'il a à faire.

pourquoi ?

Comme l'équipe est très réduite, il est facile pour tout le monde de savoir exactement ce qui a été..attribué à eux Avec un chef de projet (ou Scrum master) et un propriétaire de produit supervisant les choses, ils peuvent obtenir un retour rapide sur leur travail immédiatement

De plus, comme un produit livrable Agile peut constamment changer dans des délais aussi courts, tout le monde DOIT être au courant de tout pour que les choses soient terminées à temps !

Les équipes Agiles sont de petites équipes autonomes, où les contributions de chaque membre sont valorisées. Comme la structure de l'équipe Agile permet des délais d'exécution rapides, il est plus facile de respecter le budget._

Si l'approche Agile était autrefois limitée au développement de logiciels, ce n'est plus le cas. Développement agile de logiciels n'est pas la seule façon de bénéficier de cette approche.

Agile peut aider n'importe quelle équipe!

Voici comment :

1. Des délais d'exécution plus courts

Comme vous divisez vos projets en parties plus petites et plus faciles à gérer, il est plus facile de s'y attaquer.

En outre, comme les méthodes agiles sont conçues pour s'adapter à l'évolution des exigences des projets, les retours d'information ne ralentissent pas l'exécution des projets agiles de la même manière que les projets traditionnels.

2. Coût-bénéfice des équipes agiles

Comme la structure des équipes Agile permet des délais d'exécution rapides, il est plus facile de respecter le budget.

pensez-y.

Puisque vous avez les compétences nécessaires pour faire face à l'évolution des demandes, les augmentations de périmètre n'affecteront pas le résultat net d'une équipe Agile de la même manière qu'une équipe traditionnelle.

3. Meilleur moral des employés

Les équipes Agile étant de petites équipes autonomes, les contributions de chaque membre sont valorisées. Chacun, des membres de l'équipe Agile à ses parties prenantes, a un rôle essentiel à jouer, ce qui peut accroître son sentiment d'accomplissement.

En outre, comme les gestionnaires de projet ne sont censés que orienter l'équipe dans la bonne direction, c'est à l'équipe de faire les choses terminées elle-même. Cela renforcera leur confiance en eux et améliorera leur moral général.

4. Réaliser des projets de haute qualité qui répondent aux besoins des clients

Le test ultime de la productivité est un produit final que les clients adorent !

Comme vos équipes performantes obtiennent constamment des commentaires des clients sur toutes leurs versions de sprint, vous serez en mesure de donner à vos clients un produit final qui répond à leurs besoins.

mesurez la productivité de votre équipe Agile à l'aide de ces outils**_

les résultats de l'évaluation de la productivité de l'équipe Agile sont les suivants : 12 indicateurs Agile

! 💜

Une récente étude de cas réalisée par ClickUp a révélé que 51% des travailleurs américains ont l'impression de perdre au moins une heure par jour à cause de leur inefficacité au travail.

Si vous suivez ces bonnes pratiques Agile, vous pourrez constituer des équipes très performantes, conçues pour un travail rapide et efficace.

Voici une marche à suivre pour devenir une équipe Agile :

1. Présenter la méthodologie et les règles

avant que votre équipe ne devienne une équipe Agile , elle doit comprendre ce que sont les _pratiques Agiles, n'est-ce pas ?

Expliquez la méthodologie et les rôles de l'équipe et passez en revue pourquoi vous passez à cette méthode de gestion. Décrivez ses avantages et en quoi elle diffère de ce qu'ils faisaient déjà.

En clarifiant ces points dès le départ, il sera plus facile d'adopter la méthode de gestion Agile L'état d'esprit agile plus facile pour votre équipe.

2. Forfait du premier mois

Après leur avoir expliqué le processus Agile, vous pouvez commencer à créer un environnement Agile

La première étape consiste à sélectionner un projet, à construire votre produit carnet de commandes et le diviser en sprints (votre carnet de commandes est constitué de tous les éléments sur lesquels vous travaillerez dans le cadre d'un projet). Indiquez également le nombre d'équipes de sprint que vous aurez et le travail de chacune d'entre elles.

Il est essentiel d'inclure votre équipe dans le processus de planification du sprint et de recueillir ses commentaires.

pourquoi ?

En les impliquant ici, vous les familiarisez avec le fait de prendre plus de responsabilités pour faire les choses terminées eux-mêmes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image14.gif un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité gif /$$$img/

3. Déterminer les rôles de l'équipe

Décidez ensuite des rôles des membres de votre équipe de sprint.

Il est essentiel de sélectionner d'abord un propriétaire de produit, puis les gestionnaires de projet pour chaque sprint. En règle générale, le propriétaire du produit doit être une personne familiarisée avec la méthodologie Agile et expérimentée dans les relations avec les clients et la transmission des informations en retour.

Vos gestionnaires de projet peuvent être des employés expérimentés que vous aimeriez transformer en managers ou Scrum masters à terme.

Toutefois, cela ne signifie pas que votre équipe de projet Agile doit être inexpérimentée.

N'oubliez pas que les membres de votre équipe de sprint doivent être autonomes et disposer de paramètres de compétences complémentaires.

C'est pourquoi il est bon d'avoir un projet test pour aider chacun à adopter l'état d'esprit Agile dans un environnement Agile sans risque. Cela renforcera leur confiance et les aidera à mieux comprendre le rôle de leur équipe tout en faisant face aux besoins d'un projet Agile la gestion d'une équipe.

4. Organiser des réunions régulières

Un élément essentiel de la mise en place d'un environnement Agile est la tenue de réunions régulières.

Cela permet de tenir tout le monde informé du processus de développement et de responsabiliser chacun.

Le management Agile prévoit généralement deux types différents de réunions d'équipe régulières :

Daily Standups: Ce sont des réunions quotidiennes pour passer en revue ce que vous avez fait hier, ce que vous tentez aujourd'hui et ce pour quoi vous avez besoin d'aide. C'est un bon endroit pour évaluer comment les choses se passent et pour renforcer la dynamique de l'équipe.

Ce sont des réunions quotidiennes pour passer en revue ce que vous avez fait hier, ce que vous tentez aujourd'hui et ce pour quoi vous avez besoin d'aide. C'est un bon endroit pour évaluer comment les choses se passent et pour renforcer la dynamique de l'équipe. Rétrospectives Sprints : Il s'agit de réunions de révision organisées après qu'un sprint a été achevé. Ici, vous examinez comment le sprint s'est déroulé, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez aimé, et plus encore. C'est un excellent moyen d'obtenir les données dont vous avez besoin pour aborder de nouvelles histoires d'utilisateurs (sprints) à l'avenir.

5. Utiliser un logiciel de gestion de projet basé sur la méthode Agile

Si vous souhaitez mettre en œuvre toutes ces étapes, vous aurez besoin du bon logiciel de gestion de projet. Il vous aidera à centraliser tous vos processus Agile pour rester au courant de tout facilement.

Un bon Outil de gestion de projet agile vous aidera :

Développer et maintenir votre backlog de produit

Planifier et suivre vos sprints

Communiquer avec votre équipe

Ainsi, vous n'aurez aucun mal à mettre en œuvre la méthode Agile sur l'ensemble de vos projets !

vous ne pouvez pas manager une équipe Agile sans le bon outil Agile, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi ClickUp a été conçu pour la gestion de projet Agile !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image5-3.png clickUp suite sur plusieurs appareils électroniques /$$img/ ClickUp est le premier site mondial de la plus évaluée gestion de projet gratuite (outil de gestion de projet gratuit). Il est utilisé par des entités personnelles, des entreprises de grande taille et des petites entreprises. Il possède des tonnes de fonctionnalités pour garder vos projets Agile sur le suivi !

L'utilisation de ClickUp est super facile et vous aidera à devenir une équipe Agile en un rien de temps.

Voici comment ClickUp aide votre équipe Agile :

1. S'adapter aux différentes préférences de gestion grâce à des affichages multiples

Un environnement Agile idéal est hautement adaptable aux changements.

C'est pourquoi votre outil de gestion Agile doit le refléter également !

Heureusement, c'est exactement ce que vous obtenez avec ClickUp.

Au lieu d'utiliser un outil de gestion rigide qui vous oblige à vous adapter à son interface, ClickUp vous offre de multiples vues pour s'adapter à votre équipe !

Voici à quoi ressemblent ces affichages :

1) Vues des tâches requises

ClickUp dispose de deux affichages de tâches obligatoires qui s'adaptent aux différentes approches de gestion de projet :

A. Vue Tableau

La vue Tableau de ClickUp est idéale pour les adeptes de l'approche de la gestion de projet Kanban Approche agile. Elle vous aide à déplacer rapidement les tâches pour rester en phase avec les principes de développement Agile. Il vous suffit d'un coup d'œil rapide pour déterminer à quelles étapes se trouvent vos projets et les déplacer instantanément !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image8.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

B. Afficher la liste Cette vue est idéale pour les gestionnaires de projet qui gèrent leur travail à l'aide de listes de tâches de type GTD. Ici, les tâches des membres de votre équipe sont répertoriées dans une liste simple checklist . Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez cocher vos tâches et passer au sprint suivant.

ClickUp

2) Vue Équipe

La vue Équipe est la vue idéale pour toute équipe Agile. Il s'agit d'un aperçu de haut niveau de toutes les tâches en cours de votre équipe.

Comment utiliser cet affichage pour les équipes Agile_

Les gestionnaires de projet peuvent l'utiliser pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe. Comme les tâches du sprint sont triées par assigné les gestionnaires de projet peuvent immédiatement savoir sur quoi travaille chaque membre de l'équipe et apporter les modifications nécessaires.

/$$$img/ https://downloads.intercomcdn.com/i/o/139434277/add5e8003c1aaeeb35bb6e2e/image.png Vue Équipe ClickUp /$$img/

3) Afficher le Calendrier L'affichage du Calendrier de ClickUp aide les gestionnaires de projet à planifier et à gérer rapidement leur calendrier de travail. Vous pouvez vérifier toutes vos tâches à venir et vous y préparer rapidement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/calendar-drag.gif Affichage du calendrier de ClickUp /$$$img/

Utilisation de cette vue avec les équipes Agile:

Vous pouvez utiliser cet affichage pour le forfait de sprint et le suivi de vos tâches à venir. Vous pouvez même l'utiliser pour identifier le moment où vous pourrez ajouter des éléments de votre backlog.

Puisque le développement Agile consiste à changer et à s'adapter, un gestionnaire de projet peut même activer/désactiver les affichages du calendrier.

Les gestionnaires de projet peuvent afficher leur calendrier comme suit :

Jours : Pour afficher les tâches du projet prévues à une date donnée

4 jours : Pour afficher les tâches programmées sur une période continue de quatre jours

Semaine : Pour consulter votre planning de sprint hebdomadaire

Mensuel : pour consulter votre calendrier de sprint hebdomadaire : Pour consulter votre projet feuille de route pour le mois à venir

les sous-tâches et les listes de tâches qui vous sont assignées. Vous minimiserez ainsi les distractions, ce qui vous permettra de mieux vous concentrer sur vos tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image18-1.png Mode ClickUp me /$$$img/

2. Suivez vos sprints agiles avec Listes de Sprints si vous voulez gérer les sprints de manière efficace, vous devrez créer des listes de sprints, n'est-ce pas ?

Voici comment vous le faites dans ClickUp:

ClickUp vous permet de suivre tous vos projets, tâches et sous-tâches à l'aide de checklists. Ainsi, vous pouvez créer des listes de sprint qui décomposent les livrables pour un sprint. Il vous suffit de cocher les éléments de ces listes au fur et à mesure de votre progression vers le sprint suivant.

Vous pouvez facilement faire votre forfait sprint et même ajouter des points scrum à chacune de ces listes pour vous attaquer facilement à votre backlog de produit.

Les managers d'équipes agiles peuvent également utiliser ces checklists comme références lors de leurs réunions scrum avec leurs équipes de développement. Voici comment mettre en place un flux de travail Agile !

3. Suivez visuellement vos projets grâce aux tableaux de bord Agile

Lorsque vous suivez les pratiques Agile, il est important de voir toutes vos données. Il est ainsi facile de faire rapidement le point sur vos livrables et d'agir en conséquence.

Voici comment vous le faites dans ClickUp: Tableaux de bord de ClickUp sont idéaux pour obtenir des aperçus de haut niveau des activités de votre équipe Agile. Vous pouvez ajouter vos listes de sprint et vos tâches à ces tableaux de bord pour voir comment les choses progressent.

Voici un aperçu plus détaillé des différents éléments que vous pouvez suivre :

A. Diagrammes de vitesse Le diagramme de vélocité de ClickUp vous permet de déterminer rapidement le taux d'achèvement de vos tâches. Il décompose vos tâches en intervalles hebdomadaires ou bihebdomadaires et leur vitesse moyenne est affichée ici.

ClickUp regroupe également automatiquement les données de votre liste de sprint pour faciliter leur ajout à vos diagrammes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/image16.png diagramme de vélocité des tâches /$$$img/

B. Diagrammes à rebours

Avec les diagrammes d'avancement de ClickUp, vous pouvez voir les performances de votre équipe par rapport à une cible. Mon travail consiste à déterminer la quantité de travail qu'il reste à faire.

Voici ce qu'un diagramme à rebours faits marquants :

Progression cible : Le rythme idéal d'achèvement des tâches nécessaire pour respecter vos échéances

: Le rythme idéal d'achèvement des tâches nécessaire pour respecter vos échéances Progression projetée : Votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées

: Votre taux d'évaluation actuel basé sur les tâches achevées Actif : Le nombre actuel de tâches achevées

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/image15-1.png diagrammes d'avancement des tâches /$$$img/

C. Diagrammes de combustion Les diagrammes d'avancement vous montrent ce qui a été achevé par rapport à ce qui reste à faire

Vous pouvez ainsi faire le point sur ce que vous avez accompli jusqu'à présent et motiver votre équipe pour atteindre la ligne d'arrivée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/burnup-points.png diagrammes de points de combustion /$$img/

D. Diagrammes de flux cumulés Avec le diagramme de flux cumulatif de ClickUp, vous pouvez visualiser et suivre la progression du projet dans le temps. Comme vos tâches sont codées par couleur en fonction de leur statut, vous pouvez rapidement déterminer où en sont les choses et identifier immédiatement les goulots d'étranglement !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image17-1.png diagramme de flux cumulatif des tâches /$$$img/

mais que se passe-t-il si votre équipe met trop de temps à donner suite à vos commentaires ?

Comment allez-vous faire pour que vos projets restent sur la bonne voie ?

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour éviter que cela ne se produise :_

Le logiciel de gestion de projet vous permet de convertir instantanément un commentaire en tâche et de l'attribuer à un membre de l'équipe. Ce dernier en sera informé et la tâche apparaîtra même dans sa barre des tâches pour l'aider à démarrer immédiatement.

À Terminé, ils peuvent marquer le commentaire comme résolu afin d'éliminer tout abonné inutile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image7-1.png attribuer un commentaire et le résoudre ClickUp /$$img/

La collaboration active au sein de l'équipe est l'un des éléments les plus importants de tout logiciel de gestion de projet Agile. Votre équipe doit l'utiliser rapidement pour communiquer les mises à jour du projet et collaborer sur le processus de développement.

Voici comment faire.. *implement it* *_implement it *implement it *_implement it* utilisation de ClickUp:

Chaque tâche est accompagnée d'une section de commentaires dédiée pour aider votre équipe à échanger des fichiers et des idées. Ils peuvent même étiqueter des personnes et partager les mises à jour du projet pour en assurer le bon déroulement.

Le logiciel de gestion de projet peut également intégrer avec des tonnes d'outils de communication, comme Slack et Skype, pour s'assurer qu'une communication efficace sur le projet est toujours à portée de clic !

6. Gérer les différentes étapes d'un projet Agile avec Statuts personnalisés La beauté des méthodes agiles est qu'elles peuvent être appliquées à des tonnes de domaines différents.

Peu importe qu'il s'agisse de l'équipe commerciale , marketing ou site web/développement de logiciels entonnoirs - on peut appliquer l'approche Agile à tout !

Mais ce n'est pas parce que vous pouvez utiliser la même méthodologie pour différents projets qu'ils sont identiques.

Chaque projet a ses propres étapes et exigences spécifiques à une niche. Notre outil Agile doit pouvoir s'adapter à ces variations.

Comment ClickUp vous aide dans ce domaine:

Traditionnel outils de gestion de projet vous proposent généralement un ensemble standard de statuts de projet. ClickUp, cependant, vous permet de les personnaliser !

Ainsi, vous n'êtes pas coincé avec un ensemble de statuts préfabriqués qui ne reflètent pas exactement les paramètres de votre projet.

Pourquoi cela poserait-il un problème ?

imaginez que vous utilisiez le même ensemble de statuts pour vos articles de blog et pour vos projets de développement de logiciels

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image13.gif gordon ramsey dear oh dear gif /$$$img/

Cependant, avec les statuts personnalisables de ClickUp, ce n'est pas un problème.

Vous pouvez être aussi créatif et détaillé que vous le souhaitez - "Revue éditoriale", "Test bêta", "Cadrage", "Contrôle qualité" - cela ne dépend que de vous !

Cependant, ce ne sont pas toutes les fonctionnalités de ClickUp.

Cet outil de gestion de projet vous offre également des fonctionnalités utiles telles que :

Conclusion

Devenir une équipe Agile est l'un des moyens les plus simples de stimuler votre productivité, de réduire les délais d'exécution et de mieux comprendre les clients.

Si vous souhaitez adopter la méthodologie Agile, pourquoi ne pas essayer un logiciel de gestion de projet comme ClickUp ?

Il contient tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre équipe et vos projets Agile sans effort ! Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !