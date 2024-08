Gestion de projet agile : Principes, structure et méthodes en 2024

vous souhaitez en savoir plus sur _la gestion de projet agile _ ?

La gestion de projet agile est une approche moderne de la gestion de projet qui divise votre projet en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Vous travaillez sur chacune de ces parties pendant des intervalles d'une à deux semaines appelés sprints, ce qui vous permet d'intégrer facilement les commentaires des clients et d'apporter des modifications au projet.

Le résultat est qu'un certain nombre d'entreprises ont commencé à adopter l'approche Agile, ce qui en fait l'une des plus courantes méthodologies de gestion de projet les plus courantes aujourd'hui. Adoption de la méthode agile au sein des équipes de développement de logiciels est passée de 37 % en 2020 à 86 % en 2021. cependant, qu'est-ce que la gestion de projet Agile **_exactement**_ ?

Nous avons tout ce que vous devez savoir sur la gestion de projets agiles it dans cet article.

Qu'est-ce que la gestion de projet agile ?

La gestion de projet agile est une méthode moderne de gestion de projet qui améliore considérablement l'efficacité, l'adaptabilité et le taux de réussite des projets. Elle décompose votre projet en cycles de développement courts de 2 semaines appelés sprints.

La méthode agile connaît une véritable réussite parce qu'elle implique activement les clients dans le processus de développement en créant pour eux des boucles de rétroaction continues. Récemment solutions de gestion de projet ont commencé à intégrer des fonctions Agile pour faciliter cette amélioration de la productivité.

Quelles sont les différences entre la gestion de projet traditionnelle et Agile ?

Les méthodes traditionnelles de gestion de projet telles que Waterfall impliquent de travailler pendant des mois (voire des années) d'affilée pour livrer un produit final fonctionnel. Dans la méthode Agile, en revanche, il y a des versions continues du logiciel de travail toutes les une ou deux semaines.

Certes, l'adoption de la méthode Waterfall vous permet de travailler sans interruption, mais c'est faire preuve d'une grande confiance en soi ! Êtes-vous vraiment si sûr que vos clients vont aimer toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous avez passé des mois/années ?

Les techniques agiles permettent à votre équipe de modifier rapidement votre projet en fonction de l'évolution des besoins des clients et des réalités du projet.

Contrairement aux méthodes de gestion de projet traditionnelles telles que la méthodologie Waterfall, Agile accepte le changement et accueille les commentaires des clients et les récits des utilisateurs dans son processus de développement. L'adaptabilité, la productivité et l'orientation client en sont les principales facettes.

C'est pourquoi on l'appelle Agile !

Consultez notre comparatif détaillé de Agile vs Waterfall , pour avoir une meilleure idée de la façon dont ces méthodologies diffèrent.

Pourquoi le développement traditionnel de logiciels échoue-t-il ?

Les méthodes traditionnelles sont presque garanties de dépasser leurs budgets et leurs échéanciers. De plus, les clients sont toujours moins satisfaits des logiciels construits selon cette approche.

Deux raisons majeures expliquent cet échec :

1. Des forfaits irréalistes et rigides

le plan annuel de l'entreprise est le suivant : "Voici le plan annuel de l'entreprise. À faire"

Pour l'essentiel, c'est ainsi que fonctionne le développement traditionnel de logiciels.

A transversal un groupe de hauts responsables décidera de l'aspect du logiciel et fixera un échéancier et un budget. Ils diront au gestionnaire de projet de faire une forfait du projet d'achever le projet dans le respect des contraintes de temps et de budget.

À l'inverse, les forfaits descendants ne sont pas réalistes car ils ne prennent pas en compte les contributions des personnes qui feront réellement le travail sur le projet.

Les forfaits rigides sont également contre-productifs parce qu'ils empêchent de modifier rapidement le travail en cas de problème. En outre, ils exercent une pression énorme sur les développeurs, ce qui affecte leur productivité.

2. Hypothèses incorrectes

Chaque projet commence par une vision de ce à quoi le résultat est censé ressembler. Cette vision est basée sur certaines hypothèses concernant ce qui serait le plus utile au client.

Mais ce ne sont que des hypothèses : hypothèses.

Après le lancement du projet, il se peut que plusieurs de ces hypothèses se révèlent différentes de la réalité. Et lorsque vous livrerez le projet, il se peut que les clients changent d'avis sur ce qu'ils veulent.

Mais c'est aussi un comportement tout à fait normal de la part des clients. On ne peut pas attendre des clients qu'ils sachent à 100 % ce qu'ils veulent.

**Ce n'est qu'une fois qu'ils ont fait l'expérience du produit qu'ils peuvent vraiment offrir un retour d'information significatif

La vérité, c'est que les êtres humains ne sont pas très doués pour prédire ce qu'ils veulent.

La seule façon pour un client de savoir ce qui lui est utile est d'utiliser le produit.

L'un des défis les plus personnalisés du développement traditionnel est de passer des mois à construire un outil en se basant sur des hypothèses concernant les besoins de vos clients.

Et si vous vous trompez ?

vos clients rejettent votre produit et vous perdez des millions de dollars en travail de projet

Ce gaspillage n'était que trop courant avant que les entreprises ne commencent à mettre en œuvre des méthodologies agiles.

Avec de nombreux tests d'acceptation, Agile vous aide à travailler en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux et à modifier l'orientation du projet en fonction de leurs commentaires. Cela fait une énorme différence pour la réussite et la qualité des produits finaux.

vous construisez littéralement un produit **_pour les clients et par les clients!_

**Pourquoi diviser votre travail ?

En divisant votre projet en segments plus petits, vous pouvez rapidement mettre chaque segment à la disposition de votre clientèle une fois qu'il est achevé. Cela vous permet d'obtenir un retour d'information instantané de la part de vos clients pour chaque sprint et d'apporter immédiatement les modifications et corrections nécessaires.

À faire ?

Grâce à l'amélioration continue et à l'intégration continue des fonctionnalités du produit en fonction des commentaires des clients, il y a moins de risques de livrer un produit qui ne correspond pas aux attentes finales de vos clients. En outre, comme vous apportez les changements immédiatement, vous créez des équipes auto-organisées qui se gèrent elles-mêmes.

**Quelle est la durée des sprints ?

Contrairement à l'approche Waterfall, les sprints Agile sont généralement courts et durent entre deux et quatre semaines. Ce délai d'exécution court garantit que les choses avancent rapidement et que vous mettez en œuvre les retours d'expérience dès que possible.

Quels sont les avantages de la gestion de projet agile ?

vous vous êtes déjà demandé pourquoi la _méthode de gestion de projet agile est si populaire ?

C'est parce que la méthodologie de gestion de projet fonctionne !

Voici un examen plus approfondi de quelques-unes des nombreux avantages que vous obtenez lorsque vous passez à un cadre Agile :

1. Meilleure satisfaction du client

Contrairement à d'autres méthodes de gestion, un degré élevé de satisfaction de la clientèle est l'indicateur de réussite du projet Agile.

Au lieu de supposer les souhaits ou les besoins d'un client, l'approche Agile collabore activement avec lui pour lui fournir un produit dont il est satisfait. Cela est dû en grande partie à l'approche basée sur les sprints, qui prévoit des intervalles réguliers pour prendre en compte les récits et les avis des utilisateurs à toutes les étapes du projet.

2. Plus d'adaptabilité

Contrairement à d'autres méthodes de gestion de projet, la méthode Agile est ouverte au changement.

Il s'agit d'une méthodologie de gestion de projet extrêmement adaptable, qui vous permet de faire face à des changements soudains de portée et de fonctionnalité du projet en toute simplicité !

Vous ne savez pas ce qu'est la portée d'un projet ? *En savoir plus sur la portée d'un projet.*

3. Respect des délais et du budget

La capacité d'adaptation aide les équipes de projet à développer la prise de décision collaborative pour faire des compromis entre les contraintes de temps et de budget et les objectifs du projet. Par conséquent, les projets connaissent des délais d'exécution plus rapides et restent dans les limites du budget.

4. Un meilleur travail d'équipe

Comme cette méthodologie donne la priorité à la collaboration en face à face, elle résulte en un meilleur travail d'équipe. Tout le monde travaille activement ensemble pour rendre le client heureux et prendre en compte les histoires des utilisateurs.

En outre, les réunions Scrum sont l'endroit idéal pour permettre à votre équipe de créer des liens et de résoudre les problèmes ou requêtes en suspens.

5. Motivation accrue

L'approche Agile basée sur le sprint est le moyen idéal de stimuler le moral des équipes. Comme ils ne travaillent que sur des objectifs de projet plus petits et à court terme, ils peuvent les achever rapidement et éprouver un sentiment d'accomplissement. Cela les motivera à continuer et à achever d'autres sprints plus rapidement !

Puisque vous divisez votre projet en livrables plus courts et plus réalisables, vous pouvez achever plus de livrables. Et cela signifie que vous pouvez vous récompenser davantage.

Quelles sont les entreprises qui appliquent la gestion de projet agile ?

La popularité de l'approche Agile a explosé au cours de la dernière décennie et est largement appliquée dans.. la gestion du travail de développement de logiciels .

C'est maintenant suivi par les entreprises, y compris les entreprises Fortune 100 (IBM), les entreprises de taille moyenne (Red Hat) et les startups (ClickUp).

Bien qu'Agile soit principalement utilisé dans le développement de logiciels, il est également utilisé dans des domaines tels que les services professionnels, la fabrication, les services financiers, les soins de santé, etc.

obtenez le top**_

Quels sont les 12 principes d'Agile ?

Les Manifeste Agile est un document élaboré par Jeff Sutherland et Martin Fowler. C'est un ensemble de connaissances qui définit ce que représente la méthodologie Agile et quels sont ses principes directeurs.

La satisfaction du client doit toujours être votre priorité absolue. La seule façon d'y parvenir est de procéder à un développement précoce et continu, axé sur les tests et durable. Toujours accepter le changement des exigences du produit même s'il s'agit des dernières étapes du processus de développement. Ces changements itératifs (récurrents) vous aident à mieux cibler les besoins et les souhaits d'un client Livrez fréquemment des résultats de travail tels que des produits et des services. C'est le seul moyen d'obtenir un retour d'information continu de la part des clients et d'adapter la version suivante en fonction de leurs besoins réels La principale marque d'un projet réussi est un produit ou un service opérationnel solution qui répond aux besoins d'un client Visez un développement durable piloté par les tests. Votre équipe agile doit pouvoir maintenir indéfiniment un rythme constant et un travail de haute qualité Un dévouement continu à l'excellence technique vous aidera à vous adapter aux commentaires des clients et à livrer un produit final qui satisfait leurs besoins Les membres de l'équipe et les membres de l'équipeparties prenantes du projet doivent collaborer activement à l'amélioration continue. Travailler activement ensemble est le seul moyen d'obtenir une compréhension claire et partagée pour mettre en œuvre le retour d'information des clients Construisez des projets autour d'individus motivés. Donnez-leur l'assistance et l'environnement dont ils ont besoin pour faire le travail terminé La discussion en face à face, en personne, est le moyen le plus efficace de collaborer sur des projets. après tout, nous sommes tous un peu fatigués des réunions vidéo, en ce moment ! Le meilleur travail de projet provient d'équipes qui s'organisent elles-mêmes. Lorsque les équipes peuvent se gérer elles-mêmes, elles ont besoin de moins de supervision et votre projet peut progresser plus rapidement La simplicité est un élément central du cadre Agile. La simplicité peut s'afficher comme la suppression de toutes les étapes et procédures inutiles de votre processus de gestion général N'oubliez pas d'évaluer en permanence la progression de votre équipe à intervalles réguliers. Cela vous permettra d'affiner vos futurs sprints et processus

À faire de ces principes une aide ?

Le Manifeste Agile vous donne une mesure très claire de ce que devrait être un produit réussi. Tant qu'il satisfait les besoins de vos clients, c'est un bon produit. En mettant l'accent sur une approche incrémentale et itérative durable du développement de logiciels, vous pouvez assister à des changements constants sans vous enliser ou vous épuiser. Cela vous aidera à maintenir un travail de haute qualité

Comme votre équipe est constamment en contact avec vos clients, il n'y a aucun risque qu'elle comprenne mal ce que vos clients attendent réellement d'un produit

En outre, en suivant un cadre de projet adaptatif pour les exigences changeantes, vous êtes en mesure de donner aux clients leurs éléments prioritaires en premier, même s'ils ne vous en ont informé que plus tard. Fini l'hyperventilation face aux demandes de changement de dernière minute !

En réduisant les étapes et les processus inutiles, il est plus facile d'accélérer les choses pour faire face à l'évolution des exigences du projet

Quelles sont les 4 valeurs fondamentales de l'Agile ?

Les 4 valeurs fondamentales de la méthode Agile sont :

Voici une ventilation de chacun d'entre eux :

$$a. La collaboration avec le client est clé

Le manifeste de l'Agile donne également la priorité à la satisfaction du client plutôt qu'à la négociation du contrat.

Cette valeur Agile stipule que la seule façon de vraiment satisfaire le client est de l'impliquer en permanence dans le processus de développement piloté par les tests.

Votre équipe de projet doit régulièrement se tourner vers votre base de clients pour obtenir une expérience pratique de la forme que prend le produit. C'est ensuite à votre équipe d'ajuster votre projet en fonction des recommandations de vos clients.

Ce processus de collaboration constante est le seul moyen de créer un produit final qui réponde aux exigences de votre client.

B. Acceptez le changement

La plupart des autres méthodes de gestion de projet affichent le changement comme une augmentation inutile du coût du projet. C'est pourquoi la méthode agile est la meilleure méthode de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif , en particulier pour les qui forfaitent des évènements !

Cependant, ce n'est pas le cas pour les projets Agile.

Le Manifeste Agile comprend que le changement est le seul moyen d'éliminer les gaspillages et de parvenir à une amélioration continue.

En effet, les hypothèses initiales concernant un projet se révèlent souvent erronées. Et lorsque c'est le cas, essayer d'adapter le projet à l'évolution de l'entreprise n'est pas une bonne solution exigences du projet à ces hypothèses erronées conduit à des produits de qualité inférieure dont personne ne veut vraiment !

C'est pourquoi chaque sprint Agile donne à votre équipe de nombreuses occasions de passer en revue chaque développement du projet et d'y apporter facilement des modifications, ce qui vous offre une plus grande flexibilité.

C. Des individus plutôt que des logiciels

L'un des principaux avantages du Manifeste Agile est qu'il donne la priorité aux individus et aux interactions plutôt qu'aux produits et processus logiciels.

pourquoi ?

Parce que, quelle que soit la complexité et l'avancée de vos outils et processus Agile, il y aura toujours un élément humain qui y sera joint. Et c'est cet élément humain qui fait partie intégrante de la compréhension des besoins des clients et de l'adaptation à ceux-ci

D. Un logiciel de travail plutôt qu'une documentation exhaustive

La méthode Agile donne la priorité à la livraison d'un logiciel ou d'un prototype fonctionnel plutôt qu'à une documentation exhaustive.

Par exemple, lorsque vous êtes soumis à des contraintes de temps, les pratiques Agile mettent l'accent sur la livraison de la valeur, c'est-à-dire sur la livraison d'un produit fini plutôt que sur la documentation de ce que vous faites pour référence future.

pourquoi ?

Vous pouvez toujours documenter les choses plus tard, mais si vous ne donnez pas la priorité à la livraison du produit fini, vous manquerez votre échéance !

Toutefois, cela ne signifie pas que cette méthodologie de projet affiche l'inutilité de la documentation. Bien qu'elle ne lui accorde pas la même priorité que l'approche Waterfall, la documentation est essentielle pour passer en revue les sprints et tenter de les optimiser.

Si vous voulez un aperçu plus détaillé de ces valeurs, consultez notre guide détaillé sur Valeurs agiles .

Quelle est la structure d'une équipe Agile ?

Une équipe Agile est généralement une petite unité dirigée par un propriétaire de produit qui aide l'équipe à comprendre les besoins des clients. Le gestionnaire de projet, quant à lui, est chargé de faire en sorte que les membres de l'équipe de développement fassent correctement leur travail.

Cependant, le meilleur atout de la méthodologie Agile est qu'elle s'adapte à l'ensemble de l'installation de votre entreprise. C'est pourquoi il est rare que deux entreprises pratiquant la méthode Agile aient exactement la même installation d'équipe !

Vous voulez en savoir plus sur le travail des équipes Agile ? Voici notre guide achevé .

Quelles sont les différentes méthodes de gestion de projet agile ?

Il existe des tonnes de variantes de la méthode de gestion de projet Agile.

Cependant, quatre des plus populaires sont :

Voici une brève description de chacun d'entre eux :

1. Gestion de projet Scrum

La gestion de projet Scrum est une méthode de développement Agile très répandue.

Le cadre Scrum se caractérise par :

Un Scrum master (gestion de projet) et une équipe Scrum auto-organisée

La décomposition de l'ensemble du cycle de vie du projet d'un produit en boîtes de temps distinctes appelées sprints

Une équipe Scrum qui travaille par sprints d'une durée d'une à quatre semaines

Des groupes interfonctionnels dont les responsabilités se chevauchent

La meilleure solution : Les projets plus longs qui évoluent et changent constamment. Par exemple, le développement d'un nouveau produit logiciel alors que vous n'êtes pas sûr de ce que veulent les utilisateurs

Chez ClickUp, nous adorons Scrum. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons aussi écrire à ce sujet !

Pour en savoir plus, consultez notre article sur la comparaison Agile vs Scrum .

Et si vous êtes vraiment curieux au sujet de Scrum, nous avons des tonnes de ressources expliquant ce que c'est et comment cela fonctionne.

Pour commencer, nous vous recommandons les articles suivants: Qu'est-ce que la gestion de projet Scrum ? Qu'est-ce qu'un Scrum master ? Quels sont les rôles de Scrum ? Que sont les artefacts Scrum ? Quelles sont les valeurs de Scrum ?

2. Kanban

Kanban est une méthodologie Agile visuelle qui ressemble à la nouvelle technique d'organisation de Marie Kondo.

La méthodologie Kanban se caractérise par :

L'établissement de priorités la quantité de travail en cours par rapport à tout le reste

Visualiser en permanence votreflux de travail pour simplifier la planification et la gestion des tâches

Ne pas avoir de boîte de temps cycle de vie du développement *Best For : Gestion de projets dont les priorités changent régulièrementet où les tâches en progression peuvent être abandonnées

Voici nos guides approfondis sur La gestion de projet Kanban et Tableaux Kanban .

3. Développement de logiciels allégés

Le développement logiciel allégé est une autre méthode de gestion de projet Agile fréquemment utilisée. Comme vous l'avez peut-être deviné d'après son nom, il s'agit d'éliminer les excès inutiles de vos projets.

Voici un bref aperçu de certains des principes de la méthode Lean :

Minimiser le gaspillage et les activités inutiles à toutes les étapes du projet

Se concentrer sur la valeur prestataire pour le client final et optimiser l'ensemble plutôt que les petites parties

Simplifier et raccourcir le cycle de développement des logiciels

Donner aux membres de l'équipe les moyens de travailler eux-mêmes sur les activités du projet (ce qui n'est généralement pas le cas dans un projet Waterfall)

Meilleur pour : Simplifier les processus actuels et ne livrer que ce qui a de la valeur (et non tout ce qui est possible). Par exemple, lorsque vos délais de développement sont trop longs et que les utilisateurs n'adoptent pas les nouvelles fonctionnalités, utilisez les principes Lean pour résoudre ce problème

Au cas où vous vous demanderiez quels sont ces principes, voici notre guide sur les principes Lean Les principes du Lean .

4. XP (Extreme Programming)

La forme Extreme Programming de la gestion de projet Agile se caractérise par :

L'accent mis sur les aspects techniques du développement de logiciels en particulier

La mise en place de paramètres de projet cohérents pour les développeurs de logiciels

La priorité donnée aux discussions en face à face au sein des équipes interfonctionnelles

La meilleure solution : Les projets de développement de logiciels les plus complexes

Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur XP, voici notre article à ce sujet ce qu'est XP dans Agile .

La méthode de gestion de projet Agile peut être décomposée en deux processus distincts : la planification et les sprints.

Voici un guide étape par étape de ces deux processus :

1. Le forfait du projet

Comme pour toute autre méthodologie, le processus Agile commence par des réunions de planification du projet.

Toutefois, contrairement à l'approche Waterfall, la méthode Agile met l'accent sur l'agilité et un minimum de gaspillage.

C'est pourquoi votre étape de planification Agile ne doit pas être inutilement longue et détaillée. Il suffit de suivre ces trois étapes simples :

Projet déclaration de vision Il s'agit d'une description rapide de la portée de votre projet, les jalons du projet et les produits à livrer. Il mettra en évidence la vision du produit, les cibles des spécifications du produit et la manière dont il satisfera les besoins des clients.

feuille de route du produit

Votre feuille de route du produit met en évidence toutes les fonctionnalités que vous avez l'intention d'ajouter aux spécifications du produit. Elle mentionne également les avantages de chacune de ces fonctionnalités et la manière dont elles aident le client.

La plupart des feuilles de route comprennent également un échéancier approximatif de la date de sortie de chaque fonctionnalité.

Carnet de commandes du produit

A carnet de commandes contient tous les éléments de votre feuille de route produit. Il ne s'agit toutefois pas d'une liste concrète d'éléments du carnet de commandes. La plupart des équipes y ajoutent des fonctionnalités au fur et à mesure des modifications et des demandes de nouvelles fonctionnalités.

Contrairement à la méthodologie Waterfall, le processus Agile donne la priorité au changement. C'est pourquoi vous ne devez jamais afficher votre forfait de projet et votre carnet de commandes comme étant immuables. Considérez-les plutôt comme une ébauche que vous modifierez en cours de route dans le cadre d'un projet agile.

Voici deux autres concepts clés à garder à l'esprit :

Plan de sortie

Chaque projet aura plusieurs forfaits de publication à des cours progressifs. Chacun de ces forfaits comprendra un ensemble de fonctionnalités à publier au cours d'un cycle de développement spécifique, appelé sprint. C'est comme une feuille de route pour vos clients, leur donnant une idée de ce qui est à venir (et de quoi se réjouir !)

Incrément

Il s'agit du produit livrable à la fin du sprint Agile, par exemple une nouvelle fonctionnalité qui a été développée.

2. Sprints

Les sprints sont l'épine dorsale de tout processus Agile. Il s'agit de cycles de développement courts, dont l'intervalle peut aller de quelques jours à quelques semaines.

Voici en quoi ils sont utiles :

Ils divisent votre projet en parties plus petites et plus faciles à gérer. Au lieu d'envisager un objectif à long terme, votre équipe divise le projet en petites étapes plus faciles à réaliser. Cela permet de livrer le projet en continu et d'accroître le sentiment d'accomplissement et la motivation !

Les sprints permettent à votre équipe de réévaluer constamment votre projet à chaque phase de développement. Il est ainsi plus facile de prendre en compte les commentaires des clients et de modifier les choses

Quatre réunions clés sont également associées aux sprints. Voici une brève description de chacune d'entre elles :

Planification du sprint

Les sessions de planification des sprints commencent par un accord de l'équipe de projet sur les objectifs du projet et sur les éléments suivants livrables qui lui sont associés. Ils passeront en revue les personnes qui doivent accomplir telle ou telle tâche et le calendrier prévu pour ce sprint. Au cours de l'étape de planification du sprint, le carnet de commandes du sprint est créé.

Le backlog est la colonne vertébrale de votre projet !

_Pour mieux comprendre ce concept, consultez notre site Web article détaillé sur les backlogs de sprint .

Réunions quotidiennes de Scrum

Résumé rapide quotidien Réunions Scrum sont un élément essentiel du cadre de travail Scrum.

Cette réunion Scrum est généralement une courte discussion en face à face de 15 minutes qui permet à vos équipes de mêlée de faire le point sur le statut quotidien de ce qui se passe.

Dans la méthodologie Scrum, ce sont des réunions que vos équipes logicielles tiennent quotidiennement, pour discuter des développements de la veille et planifier l'avenir. Elles passent en revue les obstacles rencontrés, les choses apprises et les ajouts éventuels au carnet de commandes.

Revue de sprint

La revue de sprint est une réunion au cours de laquelle les équipes présentent les livrables d'un sprint Agile au commanditaire du projet, aux autres parties prenantes et aux clients. Le propriétaire du produit joue ici un rôle actif et recueille les commentaires des parties prenantes et des clients, puis met à jour le carnet de commandes en conséquence.

Pour une vue d'ensemble de cette réunion, voici notre article sur les revues de sprint. Rétrospective sprint

La rétrospective du sprint a lieu à la fin de chaque sprint. C'est l'occasion pour l'équipe du projet de passer en revue l'ensemble du processus afin de déterminer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. C'est un excellent moyen de déterminer ce qu'il faut changer dans les prochains sprints pour obtenir une satisfaction optimale du client. En savoir plus sur les rétrospectives de sprint.

3. Histoires d'utilisateurs

Un autre élément important de la méthode Agile est la création d'histoires d'utilisateurs autour des fonctionnalités ou des produits sur lesquels vous travaillez. Cela oblige les développeurs, les propriétaires de projets et les gestionnaires de produits à un effort commun pour réfléchir à comment l'utilisateur réagira lorsqu'il utilisera la fonctionnalité.

De cette façon, vous vous mettez dans les chaussures de vos clients au lieu de penser pour eux. Nous ne serions pas surpris que les équipes Agile obtiennent des résultats très élevés aux tests d'empathie !

Généralement, les histoires d'utilisateurs sont des énoncés courts et descriptifs. Cela peut être stocké dans votre description de tâche avec la fonctionnalité sur laquelle vous travaillez, ou dans le fichier la description de la liste dans ClickUp .

Voici un exemple basique d'une histoire d'utilisateur :

en tant qu'< >, je veux < > pour que < >_.

Avec les histoires d'utilisateur, la discussion passe de la rédaction d'exigences détaillées à une discussion sur la manière dont la fonctionnalité sera utilisée et sur ce qu'elle peut faire.

Lorsque vous rédigez des histoires d'utilisateurs, posez la question suivante : "Qu'est-ce que l'utilisateur va faire et qu'est-ce que cela va l'aider à accomplir ?"

Parfois, cette question sera différente pour les différents cas d'utilisation . Souvent, les équipes font cette activité ensemble, avec toutes les parties prenantes concernées (comme le sponsor du projet) vers le début d'un projet ou d'un sprint.

Si vous voulez voir en détail comment toutes ces parties s'assemblent, consultez notre article expliquant Développement logiciel agile et le Environnement agile .

Obstacles aux méthodologies agiles

Bien que la gestion de projet Agile soit l'une des méthodologies de gestion les plus utiles, un environnement Agile ne convient pas à toutes les équipes ni à toutes les structures organisationnelles.

Voici trois obstacles à l'adoption de la méthode Agile :

Si votre équipe de direction et vos gestionnaires de projet sont inexpérimentés et peu habitués à faire face à des changements soudains

Si l'équipe de direction de votre entreprise est culturellement plus à l'aise pour travailler avec des processus de travail rigides et standard

Si votre entreprise adopte une approche "wild wild west" à l'égard des nouveaux processus et sans paramétrer les bonnes pratiques.

Toutefois, cela ne signifie pas que les organisations traditionnelles ne pourront jamais s'adapter à un environnement de gestion de projet agile.

Voici trois choses que vous pouvez faire pour vous préparer à un environnement Agile :

Développer des processus clairs

Les incohérences dans les processus et les pratiques agiles ont été élues comme le principal obstacle à l'adoption de l'agilité par les entreprises 46 % des personnes sondées dans le cadre du rapport sur l'état de l'agilité . Si votre entreprise compte adopter la méthodologie agile, assurez-vous d'avoir les parties prenantes clés en place et d'adopter une approche organisée.

Considérer la formation et les certifications Agile:

Les organismes de formation accrédités tels que le Project Management Institute et Agile Alliance vous offrent l'encadrement et les ressources nécessaires pour vous familiariser avec l'état d'esprit agile. Une fois que vous aurez pris vos marques et passé l'examen PMI-ACP, vous aurez tout ce qu'il faut pour devenir un praticien Agile ou même un mentor Agile.

_Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le site Web du PMI-ACP *Top 7 certifications en gestion de projet Agile.*

Utiliser le bon outil de gestion de projet Agile :

Les outils tels que ClickUp sont conçus pour les pratiques de gestion de projet Agile. Une fois que vous commencerez à les utiliser, vous n'aurez aucune difficulté à abandonner vos méthodologies de gestion existantes et à adopter rapidement une approche Agile cadre Agile à l'échelle !

Voici notre guide sur les meilleurs Outils agiles pour un meilleur aperçu de ce avec quoi vous devriez travailler.

Conclusion

Ce n'est un secret pour personne que la gestion de projet Agile est l'une des méthodologies de gestion de projet les plus populaires au monde.

Simple et rapide, elle permet à votre équipe de mener à bien ses tâches et ses projets en un rien de temps !

En outre, comme elle met l'accent sur le changement en réponse aux commentaires des clients, vous pouvez être assuré que vous mettrez au point un produit que vos clients aimeront.

