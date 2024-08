15 mesures et indicateurs clés de performance Agile à suivre en 2024

Que votre équipe lance un nouveau produit, mette à jour des fonctionnalités existantes ou opère une transformation agile, vous devez suivre les performances.

C'est là que les indicateurs agiles et les KPI entrent en jeu.

Ils constituent l'étoile polaire de votre équipe de développement. Les indicateurs agiles et les KPI fournissent un aperçu en temps réel des performances de votre équipe et indiquent les obstacles potentiels avant qu'ils ne fassent dérailler la progression.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les 15 indicateurs et KPI agiles les plus critiques que vous devriez surveiller et comment les suivre à l'aide de ClickUp.

Que sont les indicateurs Agile ?

Les indicateurs Agile sont des points de données mesurables qui vous aident à évaluer la progression, la performance et l'efficacité de votre équipe par rapport à des paramètres définis.

Pour les équipes agiles, ces indicateurs peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Bien qu'elles puissent varier en fonction de l'organisation et des objectifs de l'équipe de développement agile, elles répondent à deux questions :

Vos itérations ajoutent-elles de la valeur/ont-elles un impact ?

Votre produit apporte-t-il plus de valeur au client au fil du temps ?

Pour un projet agile, les indicateurs d'une équipe Scrum sont le burndown et la vélocité, tandis que pour les équipes Kanban, les indicateurs agiles seront le suivi du débit et du travail en cours.

Quels sont les indicateurs clés de performance (KPI) agiles ?

Les indicateurs clés de performance agiles sont des indicateurs agiles qui se concentrent sur la mesure des aspects les plus critiques de la réussite de votre projet agile sous forme de sprints ou d'itérations. Alors que les indicateurs agiles fournissent un ensemble plus large de points de données, les KPI mettent en évidence des indicateurs clés liés aux objectifs de votre projet.

Voici une brève analyse des points clés des indicateurs clés de performance agiles :

Orientés sur les résultats: Se concentrent sur les résultats plutôt que sur les niveaux d'activité

Se concentrent sur les résultats plutôt que sur les niveaux d'activité Paramètres sélectifs : Comprennent un ensemble restreint d'indicateurs essentiels au suivi de la santé globale du projet

Comprennent un ensemble restreint d'indicateurs essentiels au suivi de la santé globale du projet **Les indicateurs clés de performance sont directement liés aux objectifs spécifiques du projet agile

En tant que gestionnaire de projet agile, vous établissez et suivez les indicateurs pertinents du projet parallèlement à votre feuille de route. Vous devez également surveiller les performances de toutes les équipes, identifier les obstacles potentiels dès le début et maintenir votre projet sur la voie de la réussite.

Avantages du suivi des indicateurs et des KPI agiles

Identification des goulets d'étranglement et rationalisation des processus

Les indicateurs révèlent ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas): Suivre les bons indicateurs agiles, tels que la durée du cycle (le temps moyen passé à achever une tâche), le travail en cours (WIP) et le nombre de tâches actives pour identifier les zones de ralentissement ou les endroits où il y a trop de travail pour quelqu'un.

Décisions basées sur les données: Tirez parti de ces données pour ajuster les flux de travail, redistribuer les tâches au sein de votre équipe logicielle agile ou mettre en œuvre des solutions de gestion de la qualité outils agiles pour la gestion de projet pour éliminer les goulets d'étranglement et rationaliser le processus de développement global de votre équipe.

Avoid scope creep: Se concentrer sur les indicateurs de développement logiciel agile et les KPI permet d'éviter que votre projet ne dépasse les limites forfaitaires. Utilisez-les pour surveiller la progression du projet agile et traiter les écarts avant qu'ils ne deviennent un problème.

Améliorer l'achèvement des tâches et du projet

Visibilité Effacée de la progression: Suivez les performances et les cours de votre équipe en ajustant leur rythme, en utilisant des indicateurs de projet tels que les diagrammes d'épuisement qui représentent visuellement le travail restant dans un sprint.

Focalisation et priorisation: Utilisez les indicateurs de performance comme la vélocité - la quantité de travail que votre équipe achève dans chaque sprint - pour planifier efficacement et prioriser les tâches en fonction des besoins des clients et des échéances du projet.

Optimiser la dynamique d'équipe et l'allocation des ressources: Surveillez et suivez les indicateurs de performance agile pour comprendre la performance de votre équipe, optimiser la disponibilité des ressources et assurer l'alignement afin que rien ne tombe à l'eau.

Livrer de meilleurs produits pour les clients

Contrôle de la qualité: Suivez les indicateurs tels que le taux de fuite des défauts pour identifier et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'atteignent le client. Cette attention portée au contrôle de la qualité permet d'obtenir un meilleur produit et, en fin de compte, des clients plus satisfaits.

Livraison dans les délais : Lorsque vous suivez les indicateurs à différentes étapes du processus de développement, vous savez si le projet est sur la bonne voie pour respecter les délais.

Quels sont les différents types d'indicateurs agiles ?

Types d'indicateurs agiles

Définissez vos objectifs: Définissez clairement vos objectifs. Visez-vous des lancements de produits plus rapides, des clients plus satisfaits ou une meilleure qualité de développement ? Choisissez des indicateurs de performance clés qui reflètent directement ces objectifs

Définissez clairement vos objectifs. Visez-vous des lancements de produits plus rapides, des clients plus satisfaits ou une meilleure qualité de développement ? Choisissez des indicateurs de performance clés qui reflètent directement ces objectifs **Sélectionnez une combinaison d'indicateurs de performance clés : $$$a valorise une perspective large. Au lieu de suivre un seul aspect, comme les "story points", sélectionnez un ensemble d'indicateurs qui donnent une image achevée de la performance de votre équipe dans différents domaines

Évitez une surcharge d'indicateurs de performance clés: Ne surchargez pas votre équipe avec trop d'indicateurs de performance clés. Choisissez 3 à 5 indicateurs critiquesIndicateurs clés de performance (KPI) et indicateurs les plus pertinents pour vos Objectifs actuels. Ils doivent être exploitables et fournir des informations permettant d'améliorer les processus

Ne surchargez pas votre équipe avec trop d'indicateurs de performance clés. Choisissez 3 à 5 indicateurs critiquesIndicateurs clés de performance (KPI) et indicateurs les plus pertinents pour vos Objectifs actuels. Ils doivent être exploitables et fournir des informations permettant d'améliorer les processus Utiliser un modèle de gestion de projet agile pour mesurer la progression :Modèle de gestion de projet agile de ClickUp vous aide à améliorer la visibilité de la progression du projet, à réduire le gaspillage, à identifier les domaines d'amélioration, ainsi qu'à visualiser et analyser les résultats pour procéder à des ajustements dans votre cycle de développement

Le modèle de gestion de projet agile ClickUp assiste vos flux de travail agiles et permet à votre équipe de rester sur la même page

Fréquence du suivi : Établissez un calendrier de suivi régulier - allez-vous les mesurer quotidiennement, hebdomadairement, ou lors des revues de sprint ?

: Établissez un calendrier de suivi régulier - allez-vous les mesurer quotidiennement, hebdomadairement, ou lors des revues de sprint ? Alignement de l'équipe : Assurez-vous que tout le monde comprend l'importance des indicateurs agiles et des KPI. Examinez-les régulièrement pendant les sprintsréunions agiles afin d'identifier les domaines d'amélioration et d'adapter votre approche. N'oubliez pas que la méthode agile est axée sur l'amélioration continue et que vos indicateurs de performance clés doivent refléter cette réalité

Attribuez la propriété du suivi des indicateurs clés de performance. Si certains, comme le bonheur de l'équipe, peuvent être suivis par le chef d'équipe, d'autres peuvent nécessiter l'implication directe de l'équipe de développement pour en garantir l'exactitude.

N'oubliez pas que les indicateurs de performance clés que vous avez choisis doivent s'aligner sur votre flux de travail (par exemple, Kanban, Scrum ou Lean) et, en fin de compte, apporter une assistance au cadre sélectionné pour votre projet.

15 indicateurs Agile et KPI à suivre

1. Vélocité

La vitesse est un indicateur agile qui mesure le travail achevé par votre équipe au cours d'un sprint. Elle est généralement mesurée en additionnant l'effort estimé de tous les points de récit de l'utilisateur achevés au cours d'un sprint.

La précision des prédictions augmente à chaque itération puisqu'elles sont basées sur la vélocité passée.

La formule pour calculer la vélocité est la suivante :

Vélocité = Σ (Points de récits d'utilisateurs achevés dans un sprint)

Point à retenir 🧠: La vélocité est pertinente pour une seule équipe, et la comparaison de la vélocité de diverses équipes peut être trompeuse en raison de leurs tailles, compétences et complexités de projet variables.

2. Sprint Burndown

Un diagramme de burndown de sprint représente visuellement le travail restant tout au long d'un sprint. Il suit l'effort (estimé en points de sprint) pour achever toutes les histoires d'utilisateurs validées dans ce sprint.

Les composants de base d'un diagramme d'épuisement de sprint sont les suivants :

Axe horizontal (axe des X) : Représente les jours ou les heures de travail restants dans le sprint

: Représente les jours ou les heures de travail restants dans le sprint Axe vertical (axe Y) : Représente l'effort total restant

: Représente l'effort total restant Ligne de tendance (ligne d'avancement idéale) : Il s'agit d'une ligne de pente partant de l'effort total initial au début du sprint et ralentissant jusqu'à zéro à la fin. Elle représente le taux d'épuisement idéal si tout le travail en cours progresse régulièrement

: Il s'agit d'une ligne de pente partant de l'effort total initial au début du sprint et ralentissant jusqu'à zéro à la fin. Elle représente le taux d'épuisement idéal si tout le travail en cours progresse régulièrement **Cette ligne représente l'effort réel restant tout au long du sprint sur la base des mises à jour quotidiennes. Idéalement, cette ligne devrait être proche de la ligne de tendance

visualisez les rapports de sprint sur ClickUp avec les diagrammes de flux Burnup, Burndown, Velocity et Cumulative et restez aligné avec vos objectifs de sprint_

3. Durée du cycle

Dans les méthodologies agiles telles que Kanban, la durée du cycle va au-delà de la durée nécessaire pour achever une tâche. Elle mesure spécifiquement le temps moyen nécessaire pour achever une tâche depuis son entrée dans l'étape principale du flux de travail jusqu'à ce qu'elle soit prête à être livrée.

Une façon courante de mesurer la durée du cycle est la suivante,

Temps de cycle = Délai de production des éléments de travail achevés/Nombre d'éléments de travail achevés

4. Net Promoter Score (NPS)

Le Net Promoter Score, ou NPS, est un indicateur agile essentiel qui mesure le sentiment et la fidélité des clients à l'égard d'un produit, d'une entreprise ou d'un service.

Le NPS est basé sur une seule question de sondage : "Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez [entreprise/produit/service] à un collègue ?"

NPS est une question de sondage, pas une formule. Les scores sont classés par catégories:

Excellent : NPS > 70

Positif : NPS 50-69

Négatif : NPS < 20

Point à retenir 🧠: Généralement, une position supérieure à 70 est considérée comme excellente, les positions entre 50 et 69 restent positives et les positions inférieures à 20 sont considérées comme négatives

5. Valeur délivrée

La valeur achevée va au-delà des taux d'achèvement et s'intéresse aux avantages commerciaux réels achevés pour le client. Cet indicateur mesure l'impact tangible de votre projet sur les objectifs de l'organisation.

Cet indicateur centré sur le client se concentre sur des résultats concrets tels que l'augmentation de la satisfaction du client, l'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité.

Il n'existe pas de formule spécifique pour mesurer la valeur apportée, mais elle est mesurée par l'impact du client sur les objectifs (satisfaction, revenus, efficacité, etc.).

En se concentrant sur la valeur livrée, une équipe agile peut assurer une performance constante qui aide un impact positif sur leur organisation et le projet dans son ensemble.

6. Travail en cours (WIP)

Le travail en cours (WIP) est une pratique courante dans le système Kanban qui a un impact direct sur l'efficacité du flux de travail et la progression de l'équipe.

Les limites du travail en cours (WIP) définissent le nombre maximum de tâches autorisées à chaque étape de votre tableau Kanban. Cela encourage les équipes à se concentrer sur l'achèvement des tâches existantes avant d'en commencer de nouvelles, réduisant ainsi les inefficacités et les retards.

Les limites de WIP définissent le nombre maximum de tâches autorisées dans chaque étape du tableau Kanban.

7. Débit

Dans la méthodologie Kanban et Lean-Agile, le débit reflète l'efficacité globale de votre flux de travail. Il mesure le rythme auquel votre équipe achève les tâches et apporte de la valeur au client.

Le débit ne se limite pas au nombre de tâches commencées ; il mesure spécifiquement le nombre de tâches achevées dans un délai donné, par exemple par jour, par semaine ou par sprint. Il fournit une image claire de la capacité de livraison réelle de votre équipe.

Une façon courante de calculer le débit est la suivante,

Débit = Nombre de tâches achevées au cours d'une période de temps/Durée de la période de temps

8. Taux d'évasion des défauts

Le taux d'élimination des défauts (DER) révèle l'efficacité des efforts de test de vos équipes de développement pour le logiciel de travail. Il mesure le pourcentage de défauts qui n'ont pas été détectés au cours de votre processus de test et qui ont été découverts par vos clients après la sortie du logiciel.

La formule pour calculer le taux d'élimination des défauts est la suivante :

DER = (1 - Nombre de défauts après publication / Nombre total de défauts) x 100%

Un effort constant pour réduire le DER au fil du temps met en évidence un processus d'assurance qualité solide.

A retenir 🧠: _Un DER plus faible indique un processus de test plus rigoureux qui permet de détecter les défauts avant qu'ils n'aient un impact sur le client. En suivant le DER dans le temps, vous pouvez facilement identifier les tendances et évaluer l'efficacité de vos stratégies de test

9. Couverture du code

La couverture du code est une mesure précieuse pour Les équipes de gestion de projet agiles d'évaluer l'exhaustivité de leurs efforts de test et d'identifier les domaines dans lesquels des tests supplémentaires pourraient être nécessaires.

Elle quantifie la proportion de blocs de code exécutés lors des tests automatisés. Une couverture de code plus élevée suggère généralement une suite de tests complète, réduisant potentiellement le risque de défauts non détectés.

La formule pour calculer la couverture du code est la suivante :

Code Coverage = (Lignes de code exécutées dans les tests / Total des lignes de code) x 100 %

10. Âge de l'élément de travail

L'âge d'un élément de travail (WIA) mesure la durée du cycle de développement d'un logiciel, depuis le moment où il est ajouté au carnet de commandes jusqu'à celui où il est achevé.

L'âge de l'élément de travail indique la durée pendant laquelle les tâches restent généralement dans les systèmes de gestion de projet. Les tâches dont l'âge de l'élément de travail est constamment élevé peuvent indiquer des goulets d'étranglement dans votre flux de travail, tels que des limites de ressources et des dépendances à l'égard de facteurs externes.

La formule pour calculer l'âge d'un élément de travail est la suivante :

WIA = Date actuelle - Date à laquelle l'élément de travail a été ajouté au carnet de commandes

11. Temps bloqué

Dans les méthodologies Agile, où l'adaptabilité et la rapidité de livraison sont essentielles, le temps bloqué met en lumière le temps que les membres de l'équipe passent à empêcher la progression de leurs tâches.

Le suivi du temps bloqué aide l'équipe à mettre le doigt sur les problèmes récurrents qui entravent l'efficacité du flux.

Il n'existe pas de formule spécifique pour calculer le temps bloqué. Pour comprendre le temps bloqué, il suffit de suivre le temps passé par les membres de l'équipe dans l'incapacité de progresser en raison de blocages.

Le suivi du temps bloqué peut aider les équipes agiles à créer un flux efficace au sein de leur environnement de travail, à minimiser les retards et à maximiser le temps passé à fournir de la valeur à leurs clients.

Point à retenir 🧠: _Certaines causes courantes de temps bloqué peuvent être l'attente d'approbations, des exigences de tâches peu claires, des bugs ou des pannes de système

12. Calendrier de mise en production

Contrairement aux diagrammes de burndown de sprint qui suivent la progression sur une courte période, le burndown de release affiche une vue d'ensemble du travail en attente pour l'ensemble d'un cycle de release, qui peut s'étendre sur plusieurs sprints.

Il représente l'effort total restant pour la version sur l'axe vertical et le temps restant sur l'axe horizontal.

Axe vertical:_ Effort total restant à fournir pour la version

Effort total restant à fournir pour la version Axe horizontal:_ Durée du cycle de publication restante

Les diagrammes d'avancement des versions aident les équipes agiles à maintenir la transparence, à identifier les risques de manière proactive et à prendre des décisions fondées sur des données afin de garantir la réussite du développement et de la mise en production des logiciels.

13. Diagramme de contrôle

Les diagrammes de contrôle se concentrent sur la durée du cycle des éléments de travail individuels (user story points, bugs ou erreurs).

Elles servent de système d'avertissement précoce pour les problèmes potentiels qui pourraient avoir un impact sur la livraison du projet et identifient également les incohérences dans les durées du cycle, ce qui permet aux équipes d'en rechercher les causes profondes. Cela les aide à s'efforcer d'obtenir un flux de travail plus prévisible.

Point à retenir 🧠: _Utilisez les diagrammes de contrôle avec d'autres indicateurs agiles, tels que les limites de travail en cours et le débit, pour afficher une vue plus complète de vos flux de travail

14. Churn de code

La rotation du code est un indicateur Agile qui reflète les changements globaux au sein de votre base de code. Il mesure le volume de code qui a été ajouté, modifié ou supprimé tout au long du cycle de développement.

Bien qu'une certaine rotation soit naturelle, une rotation excessivement élevée peut indiquer des problèmes potentiels dans la stabilité du code.

Le taux de désabonnement est généralement exprimé en pourcentage et se calcule en divisant le nombre total de lignes de code ajoutées ou supprimées au cours d'une période donnée par le nombre total de lignes de code présentes dans la base au début.

La formule pour calculer le taux de désabonnement est la suivante :

Code Churn = [(Lignes de code ajoutées + Lignes de code supprimées) / Total des lignes de code au début] x 100%

15. Sondages sur le bonheur des équipes

Les sondages sur le bonheur des équipes permettent d'évaluer le moral, la satisfaction et le bien-être général au sein de vos équipes de développement logiciel agile. Mon travail consiste à recueillir régulièrement des commentaires, ce qui vous permet d'identifier les domaines d'amélioration de vos processus agiles et de favoriser un environnement de travail positif.

Le suivi des indicateurs Agile et des KPI à l'aide de feuilles de calcul est chronophage et inefficace, présente des limites en matière de collaboration et est sujet aux erreurs en raison du manque d'automatisation, ce qui entraîne des erreurs de transfert de données.

Au lieu de cela, Le logiciel de gestion de projet de ClickUp pour les équipes agiles offre des indicateurs et des fonctionnalités permettant d'automatiser le suivi des indicateurs clés de performance et des mesures.

Voyons comment les équipes agiles peuvent prioriser des indicateurs exploitables, définir des objectifs et itérer en continu pour s'améliorer, le tout au sein d'une seule et même plateforme.

Définir des objectifs et des cibles Objectifs ClickUp sont des contenants de haut niveau décomposés en cibles plus petites. Considérez ces cibles comme des objectifs business que vous devez atteindre pour réaliser vos objectifs globaux.

Au fur et à mesure que vous atteignez ces cibles, vos Objectifs sont mis à jour en temps réel.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser les indicateurs Agile que vous choisissez pour mesurer les cibles.

Par exemple :

Les nombres : Pourcentage et scores

Devises : Indicateurs tels que la couverture du code et la durée du cycle

Tâches : Suivi des performances en fonction de l'achèvement des tâches

créez des cibles de sprint, des cibles de ventes hebdomadaires, et plus encore sur ClickUp Goals_

Voici comment vous pouvez paramétrer vos indicateurs Agile et vos KPI dans ClickUp Objectifs

Voici comment vous pouvez créer et suivre des objectifs sur ClickUp :

Étape 1 : Créer un objectif

Augmenter le score NPS de 6 à 7,5

Étape 2 : Fixer des cibles pour atteindre cet objectif

Obtenir 10 nouvelles évaluations 5 étoiles sur G2

Réduire de 25 % le nombre de tickets d'assistance hebdomadaires

S'attaquer aux 3 principaux problèmes mentionnés par vos clients

Étape 3 : Définir les indicateurs clés qui vous permettront de mesurer la progression de votre cible

Déterminer le pourcentage de promoteurs et de détracteurs

Sondages personnalisés

Étape 4 : Commencez à suivre la progression jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités

UtiliserLe logiciel de gestion de projet de ClickUp pour avoir une visibilité sur les indicateurs et la progression de l'équipe, communiquer avec votre équipe de développement et collaborer avec tout le monde

Pro tip💡: Use des modèles de définition d'objectifs et je ne sais pas ce que je vais faire.. applications de suivi des objectifs _pour vous assurer que vos objectifs sont limités dans le temps, spécifiques, mesurables, pertinents et réalisables

Tableaux de bord visuels pour des informations exploitables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Sprint-Velocity-Card-in-ClickUp-Dashboards.gif Carte de vélocité de Sprints dans les tableaux de bord ClickUp /$$img/

affichez en temps réel la progression de vos indicateurs Agile avec ClickUp Dashboards_

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour représenter visuellement vos indicateurs Agile, éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul ou d'outils externes comme Jira.

Obtenez des aperçus instantanés dans des domaines clés tels que :

Progression du sprint: Visualisez le travail restant au sein d'un sprint grâce aux diagrammes d'épuisement (burndown charts)

Visualisez le travail restant au sein d'un sprint grâce aux diagrammes d'épuisement (burndown charts) La répartition par type de problème: Identifiez les tendances des bugs, des demandes de fonctionnalités et des autres problèmes

Identifiez les tendances des bugs, des demandes de fonctionnalités et des autres problèmes **La vélocité de l'équipe : mesurez le travail achevé par votre équipe à chaque sprint

Fréquence de déploiement: Suivez la fréquence à laquelle votre équipe publie des mises à jour ou de nouvelles fonctionnalités

Suivez la fréquence à laquelle votre équipe publie des mises à jour ou de nouvelles fonctionnalités **Durée du cycle et délai de production : comprendre le temps moyen passé sur les tâches tout au long de votre flux de travail

Suivre et hiérarchiser les indicateurs exploitables Modèle de KPI de ClickUp vous permet de suivre un large intervalle d'indicateurs. Cependant, donnez la priorité à ceux qui ont un impact direct sur les objets de votre équipe, tels que :

Indicateurs de productivité : Évaluer l'efficacité et la production

Évaluer l'efficacité et la production Indicateurs de qualité : Mesurer le taux de défauts et la qualité globale du code

Mesurer le taux de défauts et la qualité globale du code **Indicateurs de prévisibilité : suivi de la précision des estimations et des échéanciers de livraison des projets

Indicateurs de satisfaction de la clientèle: Évaluer l'expérience de l'utilisateur et le retour d'information sur votre produit

Suivez et visualisez les indicateurs clés de performance avec le modèle KPI de ClickUp

Itérer et s'adapter pour une amélioration continue

Tirer parti Modèle d'indicateurs de projet de ClickUp pour mesurer, contrôler et visualiser la progression de vos indicateurs Agile dans ClickUp.

Le modèle de métriques de projet de ClickUp offre une vue d'ensemble des indicateurs agiles critiques suivis par votre équipe

Identifiez les tendances, introduisez de nouveaux indicateurs, affinez vos processus de suivi en fonction de l'évolution des besoins de votre équipe, évaluez la progression vers les objectifs et identifiez les domaines à améliorer.

Prêt à libérer la puissance des indicateurs Agile pour votre équipe ?

Dans l'idéal, vous souhaiteriez suivre tous les indicateurs Agile pertinents pour mesurer les performances de votre équipe.

La plateforme de gestion de projet agile de ClickUp vous aide à faire cela. Utilisez ClickUp Objectifs pour définir des objectifs pour les indicateurs agiles les plus critiques, suivez la progression avec des modèles prédéfinis, mesurez la progression avec les tableaux de bord ClickUp, et faites des rapports sur les bons indicateurs et KPI à vos parties prenantes pour renforcer leur confiance dans vos équipes.

Centralisez votre suivi des indicateurs pour une transparence inégalée sans avoir à jongler avec plusieurs outils et feuilles de calcul. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour suivre vos indicateurs Agile et vos KPI.

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'un KPI en Agile ?

En agile, un KPI (indicateur clé de performance) est défini comme des indicateurs spécifiques qui mesurent la performance de votre équipe à la fin de chaque itération ou sprint. Les avantages de la mesure des indicateurs KPI agiles sont le suivi continu de la progression, la prise de décisions concernant la charge de travail de l'équipe et l'obtention d'informations précieuses sur le travail de l'équipe. Il s'agit notamment de la vélocité, des diagrammes de burndown de sprint et des diagrammes de flux de travail cumulés.

2. Que sont les indicateurs dans la méthode Agile ?

Les indicateurs de la méthode Agile donnent une idée de la productivité aux différentes étapes du développement d'un logiciel, évaluent la qualité du produit et permettent de suivre les performances de l'équipe. Elles peuvent être adaptées au niveau de l'individu et de l'équipe. Au niveau de l'équipe, elles permettent d'évaluer la santé globale du projet, tandis qu'au niveau individuel, elles peuvent être utilisées pour identifier les performances individuelles par rapport à leur progression.

3. Que sont les indicateurs Scrum et les KPI ?

Les équipes agiles utilisent les indicateurs et KPI Scrum pour mesurer l'efficacité des processus de leur équipe, suivre leur progression vers des objectifs spécifiques, identifier les domaines d'amélioration, optimiser leurs flux de travail agiles et donner aux parties prenantes une visibilité sur le projet.