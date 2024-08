10 Meilleures applications de suivi d'objectifs pour 2024 (gratuites et payantes)

La vie est courte, et nos listes de choses à faire ? Elles ne cessent de s'allonger.

Un jour, vous voulez être en meilleure forme possible, et le lendemain, vous voulez vous perfectionner pour faire avancer votre carrière. Le nombre d'objectifs que nous poursuivons chaque jour peut devenir épuisant, surtout si nous ne suivons pas les résultats et ne les utilisons pas pour alimenter notre motivation.

Comment faire ?

Grâce aux applications de suivi des objectifs ! Grâce aux miracles de la technologie, les applications de suivi des objectifs peuvent jouer le rôle de coach personnel, de pom-pom girl et de maître d'œuvre à la fois. Je les ai trouvées utiles pour organiser, hiérarchiser et suivre chaque étape de mon parcours.

Si vous en cherchez une, vous êtes au bon endroit.

À partir de mon expérience et des tests faits par notre équipe chez ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleures applications de suivi d'objectifs, avec des alternatives gratuites et payantes.

J'espère que cela vous aidera à trouver la solution dont vous avez besoin pour écraser vos grands, poilus et audacieux objectifs !

L'importance des applications de suivi des objectifs

Alors que nous poursuivons de grandes (et petites) ambitions, beaucoup d'entre nous ont besoin d'aide pour maintenir leur concentration, mesurer leur cours et rester motivés au fil du temps.

C'est précisément pour cela que les applications de suivi d'objectifs sont conçues : fixer des cibles, les paramétrer, célébrer les jalons, redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs manqués et contrôler le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir.

Contrairement aux plannings papier traditionnels qui peuvent être facilement perdus ou endommagés, ces outils numériques fournissent des données accessibles en temps réel sur la progression. Cette approche axée sur les données permet la responsabilisation, la motivation et l'adaptabilité tout en atteignant les objectifs.

Ils surpassent les simples notes numériques en offrant des cadres structurés, des rappels et des analyses qui nous poussent à faire de notre mieux et à rectifier le tir si nécessaire.

Vous vous demandez quelles sont les applications qui offrent tous ces avantages, et plus encore ? Découvrons-les.

Les 10 meilleures applications de suivi des objectifs en un coup d'œil

Pour vous aider à choisir la meilleure application de suivi d'objectifs, nous avons dressé un tableau résumant les 10 meilleures applications disponibles. Chaque application offre des fonctionnalités uniques adaptées aux différents objectifs et aux préférences des utilisateurs. Découvrez-les :

Application Meilleur pour Fonctionnalité exceptionnelle ClickUp* - Une série de personnalisations pour l'aperçu des objectifs, un intervalle d'options de collaboration et des modèles préconstruits pour une définition rapide des objectifs Strides* - Paramétrage d'une routine quotidienne productive Quatre traqueurs d'habitudes personnalisables Way of Life Cultiver de bonnes habitudes et éliminer consciemment les habitudes indésirables Journal intégré pour identifier les déclencheurs de mauvaises habitudes avec un aperçu limité dans le temps des bonnes et mauvaises habitudes Le site Coach.me Croissance personnelle et développement des compétences Accès à des coachs et des mentors spécialisés Habitica Gamification de l'acquisition d'habitudes Quêtes et récompenses amusantes pour vous maintenir sur la bonne voie Todoist - Transformer chaque objectif ou projet en tâches et sous-tâches en cours de route ATracker Gestion du temps Suivi du temps sur plusieurs appareils, pour chaque objectif ObjectifsOnTrack Création de plans d'action détaillés et de tableaux de vision Paramétrage de bout en bout /href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/126752/strategies-de-fixation-d'objectifs/goal/%href/ et suivi de la progression avec des planificateurs, des feuilles de travail, des visualisations, des journaux et des rapports ClickUp - Augmentation de la productivité globale Catégorisation de votre temps en options Vie, Travail et Horaire pour gérer /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/49148/objectifs-de-productivite/productivity les objectifs/%href/ dans chaque domaine Lattice Fixation d'objectifs pour les employés Cinq produits distincts, dont Performance, Objectifs et Croissance, chacun axé sur la performance, les OKR et l'amélioration continue

Les 10 meilleures applications de suivi des objectifs à utiliser cette année

Nous avons listé les applications qui ne sont pas seulement populaires auprès des professionnels, mais aussi celles que tout le monde peut utiliser à son avantage, qu'il s'agisse d'étudiants, de travailleurs indépendants, de propriétaires d'entreprises ou d'employés de bureau.

Commençons par "l'application à tout faire" pour vos grands objectifs, vos projets de longue haleine et vos tâches simples.

1. ClickUp - La meilleure pour le paramètre et le suivi des objectifs de projet

Simplifiez le processus de paramétrage et de suivi des objectifs à court et à long terme avec ClickUp Objectifs ClickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui excelle dans le suivi des objectifs des individus et des équipes. Objectifs ClickUp aide les équipes et les individus à définir, suivre et atteindre leurs objectifs de manière efficace. Cette fonctionnalité vous permet de créer des objectifs spécifiques et mesurables (y compris des objectifs et des résultats clés ou OKR) et de les décomposer en actions Tâches ClickUp , des sous-tâches et des checklists.

Vous pouvez les contrôler à l'aide d'un suivi de progression personnalisable avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches.

Définir des cibles mesurables dans ClickUp Objectifs

Si vous suivez des objectifs pour une équipe, ClickUp vous permet de les partager, d'attribuer des responsabilités et de suivre les réalisations collectives. Des fonctionnalités telles que L'affichage du chat de ClickUp qui comprend les fils de discussion sur les tâches, les @mentions, et l'écran de chat de ClickUp Boîte de réception ClickUp favorise une collaboration transparente sur tous vos projets. Vous pouvez également organiser vos objectifs dans des dossiers dédiés pour y accéder facilement.

via Les enjambées Strides est l'une des rares applications de cette liste dans laquelle j'ai trouvé la flexibilité de choisir parmi différentes méthodes de suivi des objectifs. Par exemple, je peux fixer des paramètres à long terme en fonction de jalon ou de valeur d'objectif. L'application propose également des curseurs de pourcentage achevé et la possibilité de suivre les bonnes et les mauvaises habitudes.

L'objectif principal de cette application est de vous aider à construire une routine parfaite. Pour ce faire, vous pouvez personnaliser les options du tracker et choisir comment vous souhaitez suivre votre progression, être rappelé des échéances, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Strides

Vous avez le choix entre quatre trackers : Habitudes pour suivre vos bonnes/mauvaises habitudes, Cible pour définir un échéancier de projet utile, Moyenne pour un aperçu de vos objectifs sur une période donnée et Projet pour suivre des jalons simples

Surveillez vos performances pour tous vos objectifs et habitudes par semaine, mois, année ou tout au long de l'année

Restez motivé grâce aux diagrammes de suivi qui mesurent le taux de réussite, les périodes d'inactivité, etc

Limites de Strides

Pas de système de récompense pour vous inciter à revenir et à atteindre vos objectifs

L'application n'est disponible que pour les utilisateurs d'iOS

Prix de Strides

Free (gratuit)

(gratuit) Strides Plus: À partir de 4,99 $/mois par utilisateur

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

3. Le mode de vie - le meilleur pour créer de nouvelles habitudes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-483.png Mode de vie /$$$img/

via Application Store Way of Life est un outil numérique intuitif de suivi des habitudes, qui permet de tenir un journal et de dresser une liste des choses à faire.

**Ainsi, au lieu de vous contenter de mettre en avant vos bonnes habitudes, vous pouvez trouver un moyen de naviguer dans les situations qui pourraient vous inciter à prendre du retard par rapport à vos objectifs.

Grâce à la fonctionnalité Diagrammes, vous pouvez repérer les tendances positives et négatives au fil des semaines, des mois, voire des années.

Les meilleures fonctionnalités de Way of Life

Suivez vos habitudes grâce à un système unique de code couleur

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des rappels puissants

Notez ce qui déclenche les mauvaises habitudes à l'aide de la fonction journal intégrée

Limites du mode de vie

Le forfait Free ne permet de suivre que trois habitudes

Il n'y a aucun moyen de suivre à quel point vous êtes proche d'atteindre un objectif. Il n'y a qu'une option "oui" ou "non"

Prix du programme Way of Life

Free

Premium: À partir de 4,99 $/mois par utilisateur

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

4. Coach.me - Le meilleur pour le développement personnel et l'apprentissage d'une nouvelle compétence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-484.png Coach.me /$$$img/

via Coach.me Coach.me est une excellente plateforme qui vous connecte à des coachs et mentors certifiés dans diverses spécialités. Si le développement personnel est votre objectif principal, je recommande vivement Coach.me.

Je l'ai trouvé extrêmement utile pour le développement des compétences parce que vous bénéficiez d'une assistance à 360 degrés pour apprendre la compétence de votre choix - des amis, des collègues et même un coach personnel peuvent vous garder sur la bonne voie

Vous pouvez également bénéficier de sa polyvalence - elle se double d'une application de suivi des habitudes, ce qui vous permet de profiter de plusieurs fonctions même sans vous inscrire à un forfait de coaching personnel.

Les meilleures fonctionnalités de Coach.me

Définissez des objectifs et des rappels concernant le nombre de fois où vous souhaitez pratiquer une compétence ou travailler sur une habitude chaque semaine

Affichez les tendances hebdomadaires et mensuelles de votre progression

Suivez les instructions quotidiennes des coachs pour atteindre votre objectif

Enregistrez-vous à partir du widget Today View de votre iPhone ou sur votre smartwatch sans ouvrir l'application

Limites de Coach.me

Des problèmes occasionnels d'enregistrement qui peuvent interrompre votre série

Fonctionnalité de suivi de projet limitée

Prix de Coach.me

Suivi des habitudes: Gratuit

Gratuit Coaching personnel: 100 $ par mois (à partir de 25 $ par semaine)

G2: Commentaires non disponibles

Commentaires non disponibles Capterra: Commentaires non disponibles

5. Habitica - La meilleure application de suivi des habitudes avec des éléments gamifiés amusants

via Habitica Habitica joue avec votre liste d'habitudes et vous permet de créer des avatars amusants qui deviennent plus forts à mesure que vous achevez des tâches. Vous gagnez également des récompenses qui vous permettent d'acheter des améliorations cool pour votre avatar.

Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'intégration des médias sociaux. Je trouve qu'il est plus facile de rester motivé avec des partenaires de compte **Grâce à l'intégration des médias sociaux d'Habitica, il devient plus facile d'impliquer vos contacts dans vos " quêtes " et de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Suivez vos habitudes et vos tâches quotidiennes en déplacement grâce aux interfaces mobiles et web

Gagnez des récompenses amusantes pour vos objectifs afin de décorer votre avatar avec des armures de combat, des animaux de compagnie mystérieux, des compétences magiques et même des quêtes

Utilisez les pièces de monnaie du jeu pour acheter des avantages dans la vie réelle, tels que l'accès gratuit à des émissions de télévision

Limites d'Habitica

Options limitées pour personnaliser les défis

La navigation peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix d'Habitica

**Free

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Critiques non disponibles

6. Àist-Best pour la gestion des tâches à l'aide de listes de choses à faire minimalistes et propres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-486-1400x645.png Todoist /$$$img/

via Todoist Todoist est une belle application de liste à faire automatisée pour la gestion des tâches en déplacement. Il simplifie vos objectifs en les transformant en éléments d'action Et la satisfaction qu'il vous procure lorsque vous cochez un élément d'action ou une sous-tâche comme étant " Terminé " est imbattable. Oui, vous pouvez le faire d'une simple pression ou d'un clic.

Une autre fonctionnalité remarquable est sa reconnaissance du langage naturel, qui classe vos tâches dans les affichages Aujourd'hui, Prochainement et Filtre personnalisé. Cela vous aide à hiérarchiser vos objectifs sans effort. Cela m'a également permis de créer un espace partagé pour les tâches collaboratives, distinct de mes objectifs et projets personnels.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Saisissez et organisez les tâches dès qu'elles se présentent à vous grâce à un langage naturel et fluide

Créez des habitudes et gardez un onglet sur les échéances grâce à la reconnaissance automatique des données

Transformez n'importe quoi en tâche sur votre liste à faire depuis n'importe où grâce à plus de 80 intégrations

Suivez votre progression de plusieurs façons : visualisation de la productivité, historique des activités et archives des tâches achevées

Limites de Todoist

La qualité des résumés générés varie, vous devez donc les vérifier et les réviser manuellement pour vous assurer de leur exactitude

Personnalisations limitées pour les statistiques de productivité et l'affichage des rapports

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 5$/mois

5$/mois Business: 8$/mois

Todoist évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2000+ avis)

7. ATracker - Le meilleur pour la gestion du temps pour chaque objectif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-487.png ATracker /$$$img/

via ATracker ATracker est une application de gestion d'objectifs basée sur le temps qui $$$a génère des informations sur la façon dont vous passez votre temps sur chaque objectif. Cela vous permet de planifier stratégiquement chaque tâche et sous-tâche pour une utilisation optimale de vos heures.

J'ai exploré les paramètres avancés de l'application, et il s'avère que vous pouvez suivre le temps agrégé passé sur un groupe de tâches. ATracker stocke tous vos enregistrements et les affiche à la fois sous forme de liste et de vue Calendrier. Vous pouvez également mettre à jour vos entrées ou enregistrer des durées plus tard.

Les meilleures fonctionnalités d'ATracker

Démarrez et arrêtez une tâche d'une seule touche sans débloquer votre appareil

Suivez votre temps sur les mobiles, les tablettes, les Apple Watches ou les ordinateurs

Définissez des objectifs quotidiens et hebdomadaires en fonction de la tâche et de l'étiquette, y compris des étiquettes numériques et déroulantes

Créez des rapports sous forme de magnifiques diagrammes circulaires et diagrammes à barres

Limites d'ATracker

Problèmes occasionnels dans la synchronisation du Calendrier

Ne parvient pas à suivre le temps consacré à plusieurs tâches simultanément

Prix d'ATracker

Free

Pro: 4,99 $ sur iOS et 2,99 $ sur Android (coût unique)

4,99 $ sur iOS et 2,99 $ sur Android (coût unique) Premium: 2,99 $/mois

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Critiques non disponibles

8. ObjectifsOnTrack - Le meilleur pour créer des forfaits d'action détaillés pour vos objectifs

via GoalsOnTrack GoalsOnTrack est SMART logiciel de définition d'objectifs avec des structures d'objectifs à plusieurs niveaux. Cela signifie que vous pouvez créer des forfaits détaillés pour chaque objectif et sous-objectif. Cela en fait non seulement une application de liste à faire, mais aussi un suivi détaillé de l'agenda achevé avec des fonctionnalités de suivi des habitudes,du temps et de la progression.

J'ai été agréablement surpris de voir à quel point ce logiciel prend en charge vos efforts. Par exemple, vous obtenez une des indicateurs d'objectifs formulaire à remplir pour s'assurer que votre est SMART -spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps.

De même, il existe des tableaux d'orientation, des modèles de définition d'objectifs et des journaux pour faire le vide dans votre esprit. C'est comme si toutes vos idées concernant vos objectifs vivaient à l'intérieur d'un appartement à plusieurs étages. Tout se trouve dans le même complexe, mais suffisamment séparé pour permettre une bonne organisation.

GoalsOnTrack meilleures fonctionnalités

Planifiez chaque étape de vos objectifs à l'aide de planificateurs et de feuilles de travail imprimables

Suivez la progression de vos objectifs de quatre façons : par sous-objectifs, par tâches, par résultats et manuellement

Planification par glisser-déposer avec le calendrier des tâches qui s'intègre aux calendriers externes tels que Google Agenda, iCal, Outlook

Suivez l'exécution de vos habitudes à l'aide de points de contrôle quotidiens

Partagez vos objectifs avec votre équipe, enregistrez les activités de l'équipe en temps réel et publiez des messages ou des commentaires sur un tableau d'affichage centralisé pour travailler ensemble

Limites de GoalsOnTrack

Nécessite une connexion Internet

Il n'existe pas de version d'essai ou de version gratuite

Prix de GoalsOnTrack

L'adhésion coûte 68 $ par an

Notes et évaluations de GoalsOnTrack

G2: Critiques non disponibles

Critiques non disponibles Capterra: Commentaires non disponibles

9. Lattice - Le meilleur pour les OKR et les objectifs des employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-489.png Treillis /$$$img/

via Treillis Lattice est une solution de définition d'objectifs pour les équipes. Elle est idéale pour les organisations qui souhaitent suivre les performances de travail tout en permettant aux employés d'aligner leur développement professionnel sur les objets de l'entreprise.

Nous l'avons trouvé utile pour la gestion de projets interfonctionnels et pour assurer une collaboration claire. Par exemple, vous pouvez paramétrer des objectifs pour le marketing en un seul endroit et objectifs du service à la clientèle séparément dans un autre.

Vous pouvez également fixer des paramètres pour le développement de logiciels et de Objectifs SMART pour les managers . Tous ces éléments peuvent être interconnectés et faire l'objet d'une collaboration au sein d'une même plateforme.

The Logiciel OKR s'intègre à Jira, Salesforce, Slack et Microsoft Teams pour s'assurer que les objectifs sont toujours au premier plan et font l'objet d'une action continue.

Lire aussi: Grimper l'échelle des carrières : comment fixer et atteindre des objectifs pour les ingénieurs en logiciel

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Connexion des cibles individuelles au département et à l'ensemble de l'entreprise objectifs pour l'examen des performances * Intégrer les OKR dans la gestion des performances afin d'aligner les réalisations sur les principales priorités de l'entreprise

Encourager l'engagement des employés avec des réunions 1:1 et des interactions avec les RH et les managers

Limites du treillis

Le site web peut être lent lors du chargement initial

Pas de version gratuite

Prix de Lattice

Gestion de la performance + OKRs & Objectifs: $11/personne par mois

$11/personne par mois Engagement: 4$/personne par mois

4$/personne par mois Croissance: 14 $/personne par mois

14 $/personne par mois Rémunération: 6$/personne par mois

Lattice évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (3000+ avis)

: 4.7/5 (3000+ avis) Capterra: 4.5/5 (160+ commentaires)

10. Toodledo - Le meilleur pour augmenter la productivité dans tous les domaines de votre vie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-490.png Toodledo /$$$img/

via Toodledo Toodledo est un outil de productivité élaboré. Il offre plusieurs options pour organiser et suivre les objectifs, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production. Il reprend l'idée d'une simple liste de choses à faire et l'étend à un environnement de travail détaillé afin que vous puissiez en faire plus pour chaque objectif ou tâche.

J'ai trouvé ses catégorisations assez intéressantes :

Life: Permet de créer des listes de tâches et des notes et de les partager avec des amis et des membres de la famille selon la méthode Getting Things Terminé

Permet de créer des listes de tâches et des notes et de les partager avec des amis et des membres de la famille selon la méthode Getting Things Terminé **Mon travail : vous aide à définir vos projets, à assigner des tâches à votre équipe et à suivre le temps passé sur chaque projet

Calendrier: Vous encourage à tirer le meilleur parti de votre temps gratuit grâce à son planificateur intégré, achevé avec des rappels basés sur votre emplacement, des tâches récurrentes et des intégrations de calendriers

Les meilleures fonctionnalités de Toodledo

Utilisez des dossiers, des étiquettes, des contextes et des sous-tâches pour organiser vos listes de choses à faire

Triez, filtrez et recherchez dans votre liste, et apprenez à savoir ce qui doit être achevé. L'application vous envoie des alertes lorsque des tâches sont dues

Surveillez votre amélioration personnelle ; restez motivé et atteignez vos objectifs

Notez vos souvenirs, utilisez-la comme un journal : recettes, notes de voyage, etc

Utilisez un forfait pour planifier votre prochain projet, enregistrer votre généalogie familiale, ou tout autre cas d'utilisation auquel vous pouvez penser

Les limites de Toodledo

La fonctionnalité Notes nécessite une meilleure fonctionnalité de recherche

Prix de Toodledo

**Free

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ commentaires)

Choisir la meilleure application de suivi des objectifs

Les applications que j'ai testées et présélectionnées ont quelques points communs : elles sont toutes simples à utiliser et me permettent de rester plus organisé et productif. Si elles sont parfaites pour définir et suivre des objectifs, très peu d'entre elles vont au-delà des fonctionnalités de base.

Je préfère la planification d'objectifs à long terme des outils qui m'aident à concilier mes tâches personnelles et professionnelles. Ainsi, une plateforme offrant des fonctions avancées de collaboration d'équipe, de gestion des tâches et de gestion de projet devient idéale pour moi.

Dans ce contexte, un seul outil répond à toutes les attentes : ClickUp !

Il simplifie le suivi des objectifs grâce à ses fonctionnalités polyvalentes et à ses modèles prêts à l'emploi. Les outils de gestion de projet de ClickUp nous permettent de garder le contrôle des listes de tâches et de collaborer avec des équipes interfonctionnelles.

Dans l'ensemble, au lieu d'un outil de suivi des objectifs exclusivement individuel, ClickUp vous offre la possibilité de travailler sur vos objectifs professionnels en équipe. Bien que vous puissiez maintenir vos trackers personnels séparément, les fonctions collaboratives offrent un avantage. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Vous ne le regretterez pas.