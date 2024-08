Grimper les échelons de la carrière : comment fixer et atteindre des objectifs pour les ingénieurs logiciels

Le génie logiciel est un champ dynamique où de nouveaux talents affluent chaque année, intensifiant ainsi la concurrence. Pour les professionnels de ce domaine, de se fixer des objectifs de carrière est un exercice d'ancrage maintient la motivation à un niveau élevé le travail à temps partiel permet d'augmenter les revenus potentiels et de débloquer les voies d'accès à des rôles de haut niveau. À noter toutefois qu'il est plus facile à dire qu'à faire de choisir les bons objectifs de carrière dans un champ professionnel aussi vaste.

Peut-être cherchez-vous à réaliser des prouesses techniques, en vous plongeant dans les algorithmes ou en maîtrisant les structures de données. À l'inverse, l'amélioration des compétences en matière de code grâce à l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation pourrait vous intéresser.

Ou peut-être faites-vous partie de la majorité des ingénieurs logiciels qui n'ont tout simplement pas une idée claire des prochaines étapes de leur carrière et qui apprécieraient d'être guidés.

Dans cet article, nous allons explorer les différents objectifs de carrière des ingénieurs logiciels et offrir des conseils pratiques pour réussir à les paramétrer et à les atteindre à l'aide des outils appropriés. Plongeons dans le vif du sujet !

Avantages de la définition d'objectifs (SMART) pour les développeurs de logiciels

Le fait de se fixer des objectifs de carrière en tant qu'ingénieur logiciel oriente votre croissance professionnelle et fournit un.. une feuille de route claire pour le développement de votre carrière . Faire cela vous permet de vous concentrer sur l'apprentissage, l'acquisition de compétences et le développement de votre carrière la gestion efficace de votre temps . Il vous permet également de rester en phase avec les dernières tendances en matière de technologie et d'IA, de contribuer à l'élargissement de votre réseau, d'améliorer vos compétences techniques et interpersonnelles, et de.. augmente votre productivité .

À faire pour commencer ? La réponse : suivre les Cadre SMART d'objectifs pour les ingénieurs logiciels_. SMART signifie :

S pécifique

pécifique M easurable

easurable A chievable

chievable R ealiste

ealiste Timposé

Veillez à ce que les objectifs que vous vous fixez cochent ces Box. Si ce n'est pas le cas, analysez-les davantage et divisez-les en étapes plus petites et plus faciles à gérer jusqu'à ce qu'ils répondent aux critères SMART. Cette approche ajoute une structure à votre processus de définition d'objectifs et augmente les chances de réussite. 🥇

En s'efforçant de l'amélioration des performances en fixant des paramètres SMART, vous ouvrez les portes d'une meilleure carrière et d'un meilleur potentiel de rémunération. Plus important encore, la réalisation d'objectifs définis apporte une satisfaction personnelle et peut conduire à un mode de vie plus épanouissant.

10 exemples d'objectifs à haute valeur ajoutée pour les développeurs de logiciels

Choisir des objectifs de génie logiciel optimaux pour vous-même ou votre équipe semble souvent plus facile qu'il ne l'est en réalité. Pour vous donner un coup de pouce, nous allons vous fournir 10 exemples d'objectifs SMART pour les ingénieurs logiciels. Utilisez-les comme source d'inspiration pour définir des objectifs professionnels qui vous guideront vers la réussite ! 🏆

1. Technique

Les objectifs techniques relèvent de votre apprentissage et de votre développement individuels en tant que professionnel de l'ingénierie logicielle. Ils comprennent la maîtrise des structures de données, des algorithmes, des principes fondamentaux de la mise en réseau, des méthodologies de test et du cryptage. Par exemple, vos objectifs de développement des compétences techniques peuvent inclure :

Mettre en œuvre et optimiser une infrastructure cloud évolutive pour un projet dans les neuf prochains mois

Développer une nouvelle fonctionnalité à l'aide d'un nouveau langage de programmation ou d'un nouveau framework au cours des quatre prochains mois

Automatisation d'un processus critique au sein de l'équipe à l'aide de scripts ou de codes au cours des trois prochains mois

2. Codage

Le codage est au cœur de ce que font les équipes logicielles, ce qui en fait l'une des compétences les plus cruciales à développer. Voici quelques exemples d'objectifs liés au codage :

Prendre les trois prochaines semaines pour mettre de l'ordre dans la base de code, afin de la rendre plus facile à comprendre et à maintenir

Introduire un nouvel algorithme pour optimiser une partie cruciale du système dans les deux prochaines semaines

Vous pouvez approfondir les objectifs de codage en vous concentrant sur la qualité et la propriété.

les objectifs de qualité du code visent à le suivi des bugs dans le code. Par exemple, vous pouvez vous fixer pour objectif de réduire de 10 % le nombre de bugs trouvés dans l'application au cours du mois suivant.

les objectifs de propriété du code font référence au fait d'être responsable de l'ensemble d'une base de code. En achevant la propriété du code, votre objectif peut être de vous assurer que la plateforme reste opérationnelle 99,99 % du temps au cours des trois prochains mois.

3. Conception du système

Les objectifs en matière de conception de systèmes consistent à réaliser des réalisations importantes qui affectent des produits ou des systèmes entiers. Votre objectif est d'apporter des changements ayant un impact, vous devez donc avoir une compréhension globale de la fonction et de l'évolution d'un système. Voici quelques exemples :

Mon travail consiste à améliorer la vitesse de récupération des données de 30 % au cours des six prochains mois

Faire équipe pour concevoir et ajouter un ensemble de nouvelles fonctionnalités à un produit en l'espace de quatre mois

4. Test

Les tests de logiciels constituent une partie cruciale du développement, car ils permettent aux équipes de détecter et de corriger les principaux bugs avant que les utilisateurs ne mettent la main sur le logiciel. Pour être compétents en matière de tests, les ingénieurs doivent posséder des capacités telles que la garantie d'une couverture de test complète et l'exécution de tests ciblés sur des segments de code spécifiques.

Voici quelques objectifs professionnels que vous pouvez vous fixer pour améliorer vos compétences en matière de tests :

D'ici la fin du trimestre, essayer de faire en sorte que 90 % des fonctions critiques soient dotées de tests automatisés

Dans les six mois, mettre en place des paramètres pour évaluer la performance des principaux chemins d'accès des utilisateurs

5. Débogage

Une fois que les tests approfondis ont permis d'identifier les bugs du programme, l'étape suivante consiste à résoudre ces problèmes par le débogage. Tout comme les objectifs de conception et de test du système, les objectifs de débogage sont quelque peu liés aux objectifs de codage.

Cependant, les objectifs de débogage les plus efficaces se concentrent non seulement sur le bug mais aussi sur l'impact que sa résolution aura sur le logiciel. En voici deux exemples :

Afficher des vues personnalisées dans l'outil de journalisation pour chaque nouveau projet cette année afin de faciliter la résolution des boguesla recherche et la résolution des problèmes* Maîtriser les outils de débogage de votre langage de programmation, en allant au-delà de la simple impression d'informations, d'ici la fin des trois prochains mois, afin de mieux résoudre les problèmes

6. Personnel

Outre les objectifs axés sur l'entreprise, un ingénieur logiciel compétent doit avoir des objectifs personnels sont également des objectifs personnels. Il s'agit de mettre à profit vos compétences en matière de logiciels et de communication pour devenir entrepreneur ou améliorer votre employabilité pour de meilleures perspectives d'emploi. Ces objectifs peuvent consister à :

Apprendre un nouveau langage de programmation au cours des trois prochains mois

Organiser des réunions mensuelles avec des experts du secteur afin de tirer parti de leur expérience et de leurs idées

7. Manager d'équipe

Un travail d'équipe solide et des compétences en matière de gestion d'équipe sont essentielles pour les ingénieurs en logiciel, en particulier pour les professionnels de haut niveau qui dirigent des projets. En outre, si vous souhaitez diriger votre propre entreprise, vous devez apprendre à diriger, motiver et gérer efficacement les autres.

Voici des objectifs visant à améliorer les compétences en matière de gestion d'équipe, de communication et de collaboration :

Recruter et former un nouveau membre de l'équipe d'ingénierie dans les trois mois jusqu'à ce que ses performances répondent aux attentes

Prendre en charge un projet au cours du prochain trimestre, en veillant à ce qu'il soit bien géré et livré dans les délais

8. Travail d'équipe

Avoir l'esprit d'équipe est un excellent objectif à cultiver, car cela peut vous aider à paraître désirable aux yeux d'employeurs potentiels. Il ne s'agit pas seulement de s'entendre, mais aussi d'améliorer la qualité globale des projets logiciels et des présentations aux clients grâce à un effort collectif. Une communication forte et travail d'équipe rationaliser les processus et d'améliorer les résultats grâce à la combinaison de l'expertise et de la diversité des points de vue.

Pour améliorez votre appétit pour la collaboration vous pouvez :

Collaborercréer une technique d'évaluation et de révision de programme (PERT) ou des diagrammes de Gantt pour clarifier le rôle de chacun

Organisez et dirigez des réunions régulières, quotidiennes ou hebdomadaires, afin de minimiser les conflits et de voir comment vous pouvez contribuer à l'ensemble du projet.

9. Mise en réseau

Même si votre ordinateur est votre compagnon le plus proche dans le domaine du génie logiciel, les connexions en face à face restent importantes. Le réseautage avec des pairs dans votre domaine est particulièrement essentiel si votre objectif est de présenter une nouvelle idée ou de trouver un collaborateur, comme un ingénieur logiciel senior, qui peut vous aider à affiner vos produits ou à accélérer votre échéancier de développement. Pour développer votre réseau, vous devez

Programmer à intervalles réguliers des rencontres avec des ingénieurs logiciels seniors de différentes équipes ou entreprises

Assister à une conférence de mise en réseau dans le but d'établir au moins une nouvelle connexion

10. Professionnel

Le développement professionnel implique l'amélioration de compétences non techniques telles que la gestion du temps, la résolution de problèmes et la communication. Les objectifs qui aident les ingénieurs dans ce domaine peuvent être les suivants :

Maîtriser le Méthodologie Lean pour relever les défis typiques du processus de développement

Assurer une participation volontaire et active aux projets en contribuant àl'agenda des réunions ou aux sessions rétrospectives régulièrement

5 conseils pour paramétrer et atteindre les objectifs en génie logiciel

Maintenant que nous avons exploré les nouveaux objectifs du génie logiciel, il est temps d'établir et d'atteindre ces objectifs. La gestion d'objectifs multiples ou importants parallèlement à vos tâches habituelles peut sembler insurmontable, en particulier sans outils d'organisation pour vous aider.

Heureusement, ClickUp -un robuste tout-en-un solution de gestion de projet idéale pour les équipes de développement de logiciels -offre tous les paramètres nécessaires à la définition, au suivi et à la réalisation efficace des objectifs.

D'une Assistant alimenté par l'IA pour le suivi des forfaits de développement et la génération d'informations feuilles de route pour les produits à tableaux agiles et scrum pour créer des flux de travail uniques, ClickUp vous couvre dans toutes vos gestion de projet d'ingénierie efforts .

Plongeons dans nos cinq meilleurs conseils pour définir et atteindre efficacement des objectifs dans votre carrière d'ingénieur logiciel !

1. Organisez vos objectifs dans une plateforme facilement accessible

La centralisation de vos objectifs au sein d'une plateforme unique change la donne en matière d'organisation efficace des objectifs et d'accès transparent.Pour exceller dans la gestion des objectifs, la plateforme que vous utilisez doit proposer différents tableaux et tableaux numériques armés de champs personnalisables. Pourquoi ? Parce que ces outils vous permettent de marquer les échéances, de suivre la progression et de noter des notes essentielles sans effort.

Lorsqu'il s'agit d'objectifs importants et à long terme, décomposez-les en tâches de taille réduite. Disons que vous rêvez de créer votre propre entreprise - découpez ce rêve en étapes réalisables, comme par exemple se plonger dans une étude de marché , la conception de votre produit, la recherche de financement et l'obtention de la première vente. À faire, ces grands objectifs apparemment impossibles à atteindre le seront davantage.

Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore grâce à Objectifs ClickUp -faire de vos rêves une réalité en fixant des paramètres clairs, des cibles mesurables et en utilisant des Automatisations ClickUp pour suivre le chemin parcouru, le tout au sein d'une seule et même plateforme !

Paramétrez, organisez et suivez tous vos objectifs et paramètres sans effort avec ClickUp

Identifiez les phases cruciales de votre parcours de définition d'objectifs en tant que Jalons et diviser les objectifs majeurs en cibles gérables pour plus d'efficacité. ClickUp vous permet de :

D'établir des cibles numériques

Employer des cibles vrai/faux pour les tâches "achevées" ou "non achevées"

Utiliser des cibles monétaires pour suivre les objectifs financiers deune meilleure gestion du budget* Définir des tâches individuelles comme cibles pour des objectifs complexes

Les cibles numériques vous permettent de suivre les tâches qui peuvent être divisées en unités effacées, comme "Achever 5 problèmes de codage en une semaine". les cibles vraies/fausses, en revanche, sont parfaites pour suivre l'achèvement de tâches de codage spécifiques, comme vérifier qu'une fonctionnalité a été achevée ou qu'un bug a été corrigé. 🐞

Sélection de différents types d'objectifs à mesurer par devise, pourcentage, nombre, et par vrai ou faux

Vous pouvez également organiser les objectifs interconnectés dans des dossiers, ce qui vous fournit un aperçu rapide et complet de votre progression vers des objectifs globaux.

2. Décidez quels objectifs sont de la plus haute priorité

Lorsque l'on poursuit des objectifs, le fait de se sentir débordé peut souvent conduire à les abandonner complètement. S'attaquer à une longue liste d'aspirations ou à un objectif colossal avec d'innombrables étapes plus petites exige une technique cruciale : la hiérarchisation. ☝️

Supposons que vous vous intéressiez à vos objectifs techniques - mettre en œuvre un projet dans une nouvelle langue, maîtriser le contrôle des versions et naviguer sur une plateforme cloud. Il est impossible de se plonger dans les trois simultanément, c'est pourquoi il est primordial d'établir des priorités.

Commencez par maîtriser le contrôle des versions, une compétence essentielle applicable à divers projets et langues. Ensuite, plongez dans un nouveau langage ou un nouveau paramètre, afin d'élargir votre paramètre. Enfin, concentrez-vous sur l'exécution de projets sur une plateforme cloud, en tirant parti des connaissances et des compétences acquises en atteignant les deux objectifs précédents.

ClickUp's Priorités des tâches propose une structure à quatre niveaux pour guider votre prise de décision. Par instance, disons que votre grand objectif est de développer une nouvelle fonctionnalité pour une application. Utilisez ce système pour classer les tâches comme suit :

Urgent: Attention immédiate (Réparation de bugs critiques affectant l'expérience utilisateur)

Attention immédiate (Réparation de bugs critiques affectant l'expérience utilisateur) Élevées: Tâches importantes exigeant d'être achevées rapidement (Concevoir l'architecture de base de la fonctionnalité)

Tâches importantes exigeant d'être achevées rapidement (Concevoir l'architecture de base de la fonctionnalité) Normale: Tâches importantes mais moins sensibles au temps (Mettre en place les éléments de l'interface utilisateur)

Tâches importantes mais moins sensibles au temps (Mettre en place les éléments de l'interface utilisateur) Faible: Tâches de moindre priorité ou moins sensibles au temps (Optimiser les performances de la fonctionnalité)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png Priorités des tâches ClickUp /$$$img/

Définir des priorités en identifiant des paramètres d'urgence pour chaque tâche ClickUp

La définition des étiquettes de priorité est simple : il suffit de cliquer sur l'icône du drapeau et de choisir le niveau d'urgence dans le menu déroulant. Les drapeaux rouges représentent les tâches urgentes, et le gris clair est utilisé pour les tâches moins critiques, assurant une identification rapide. 🚩

3. Partagez vos objectifs avec vos pairs et vos supérieurs hiérarchiques

Vos collègues ingénieurs logiciels pourraient être tout aussi enthousiasmés que vous par vos aspirations professionnelles. En partageant vos objectifs avec eux, vous ouvrez un dialogue qui permet aux deux parties de suivre les cours et de célébrer les jalons ensemble. De plus, le fait de tenir vos amis et collègues au courant vous permet d'avoir des partenaires de responsabilisation qui vous encouragent et vous maintiennent sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs du projet .

De plus, les superviseurs aiment souvent voir les membres de leur équipe enthousiastes à propos de leur croissance. Lorsque vous évoquez vos objectifs avec votre superviseur, il ne s'agit pas seulement d'une discussionc'est une opportunité.Il peut vous proposer des ressources comme une formation spécialisée ou une plus grande autonomie sur des projets. Cela met en valeur votre esprit d'initiative, ce qui peut éventuellement déboucher sur des responsabilités supplémentaires ou des récompenses.

Avec ClickUp, le partage des objectifs est plus facile que jamais. Que vous ayez structuré vos objectifs à l'aide d'un modèle préétabli ou les avoir créés de toutes pièces, vous pouvez partager sans effort des listes, des Tableaux ou des documents avec des collègues ou des superviseurs à l'aide de liens partageables et de contrôles d'accès.

Supposons que vous utilisiez le modèle Modèle d'objectifs annuels ClickUp pour compiler votre objectifs et buts pour l'année à venir. Vous pouvez inviter d'autres personnes non seulement à afficher, mais aussi à commenter directement le document partagé ! Documents ClickUp faire collaboration en temps réel un jeu d'enfant, permettant aux équipes de modifier, d'assigner des tâches, d'étiqueter les membres et de convertir de manière transparente le texte en étapes exploitables - pour que tout reste organisé et efficace. ✨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Fonctionnalité de partage de documents ClickUp 3.0 /$$$img/

La collaboration est clé avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des paramètres de permission ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Cela signifie également que discuter de vos objectifs avec votre superviseur devient une voie à double sens. Il peut faire des suggestions en déposant des commentaires directement sur votre document partagé, que vous pouvez examiner et mettre en œuvre si nécessaire.

4. Fixer des paramètres pour achever les objectifs

Achever vos objectifs dans les délais impartis permet de les achever en temps voulu. Commencez par fixer des échéanciers réalistes pour chaque objet. Après la durée spécifiée, évaluez votre progression d'un œil critique. Cette réflexion est essentielle pour déterminer si vos échéances étaient réalisables et pour affiner les échéances futures.

N'oubliez pas que les paramètres ne sont pas immuables. Tout au long de la poursuite d'un objectif, évaluez régulièrement ces échéanciers. Êtes-vous sur la bonne voie ou faut-il faire des ajustements ? La flexibilité est essentielle pour que votre calendrier reste réaliste et réalisable.

Avec le Affichage du Calendrier ClickUp vous pouvez suivre les dates d'échéance et paramétrer les rappels pour ne jamais perdre le fil. Polyvalent, il offre des affichages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour que vous puissiez facilement garder un œil sur toutes vos échéances. 📅

Gérer et organiser des projets, et planifier des tâches à travers l'affichage flexible du Calendrier pour garder les équipes synchronisées

La planification est un jeu d'enfant : glissez-déposez les tâches sur votre Calendrier, et voilà ! Les tâches codées par couleur ajoutent une couche d'organisation, vous aidant à les trier par projet, priorité ou champs personnalisés.

Faites un zoom arrière pour obtenir un aperçu général du projet ou un zoom avant pour connaître les détails de la tâche. Les filtres vous permettent d'affiner votre affichage et de mettre en évidence les tâches les plus importantes. Vous pouvez même partager votre calendrier ou lancer des réunions directement à partir de l'affichage Calendrier, pour que la coordination fasse partie intégrante de votre emploi du temps.

5. Examiner régulièrement la progression et adapter les objectifs

Évaluez régulièrement votre progression et soyez prêt à pivoter si nécessaire. Étant donné que les circonstances fluctuent, les objectifs peuvent nécessiter des ajustements. **Par exemple, une fois que vos compétences techniques sont solides, envisagez de vous concentrer sur des objectifs personnels ou de réseautage.

Tirer parti Tableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu visuel de votre progression, adapté à vos préférences, sous forme de diagrammes circulaires, linéaires ou à barres.

Avec des outils tels que les diagrammes Burnup et Burndown, suivez vos performances par rapport aux cibles fixées et faites des projections et des prévisions. Cet affichage complet vous permet de suivre vos objectifs, d'obtenir des informations précieuses sur votre progression et de procéder aux ajustements nécessaires en cours de route.

Obtenez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Naviguez facilement dans les objectifs de génie logiciel avec ClickUp

Il est essentiel de définir des objectifs intelligents (et SMART) pour les ingénieurs logiciels et de les réaliser efficacement pour faire progresser votre carrière. En adoptant nos conseils pratiques et en exploitant les bons paramètres de définition des objectifs, vous réaliserez vos aspirations professionnelles, personnelles et techniques !