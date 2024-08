10 des meilleurs outils de productivité pour les développeurs en 2024

Il y a tant de outils de productivité pour les développeurs de nos jours, et il peut être difficile de savoir lesquels valent la peine d'être utilisés.

C'est pourquoi j'ai demandé aux ingénieurs de certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes, comme Google, Uber et GitHub, quels sont, selon eux, les meilleurs outils pour le processus de développement de logiciels.

Ils utilisent ces outils pour en faire plus, plus rapidement et avec moins de distractions. Qui sait, vous pourriez même découvrir un nouveau favori !

Alors, plongeons dans le top 10 des outils de productivité pour les développeurs. Notre expert recommandent les outils suivants sur la base de leurs propres expériences et des besoins de leurs équipes de développement.

Que vous soyez un développeur solo ou que vous fassiez partie d'une grande équipe, ces outils peuvent vous aider à travailler plus efficacement. Prenez donc le temps de les explorer et de voir ceux qui travaillent le mieux pour vous !

10 meilleurs outils de productivité pour les développeurs 2024

ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp

Surveillez les mises à jour du projet, suivez les rapports de bug, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement de travail ClickUp

ClickUp est l'un des logiciels les plus évalués au monde des outils logiciels de gestion de projet et des outils de productivité pour les développeurs .

Il offre des centaines de fonctionnalités personnalisables permettant d'améliorer la gestion de projet agile comme plus de 15 affichages personnalisés, des tableaux de bord agiles, et plus encore, pour aider les développeurs à forfaiter les sprints, à décomposer et à assigner les tâches, et à collaborer plus efficacement avec leurs équipes.

Cet outil de productivité pour les développeurs offre également une fonctionnalité d'automatisation personnalisée pour vous aider à créer des déclencheurs et des actions personnalisés afin d'automatiser les tâches répétitives et de simplifier les flux de travail les plus complexes. De plus, l'ensemble de la plateforme est personnalisable : vous pouvez créer ClickUp en fonction de vos préférences en matière de flux de travail et des besoins de votre projet.

Une autre raison pour laquelle ClickUp fait partie des meilleurs outils de productivité est son capacités d'intégration . ClickUp peut être intégré à plus de 1 000 outils de travail, comme Google Agenda, GitHub et Slack.

Cela signifie que vous pouvez connecter ClickUp à toutes vos most-apps ensemble pour rationaliser votre flux de travail et accéder et gérer facilement vos tâches sur plusieurs plateformes sans quitter la plateforme. Mon travail, ClickUp est un outil puissant et polyvalent qui peut aider votre équipe de développement à expédier plus rapidement et à mieux travailler ensemble.

Vous voulez vous lancer et l'essayer ? Essayez l'un des produits suivants ces modèles d'ingénierie pour vous aider à démarrer !

Pros

Automatisation du flux de travail personnalisé pour une gestion efficace des sprint

Ajout de champs personnalisés et de statuts personnalisés pour améliorer le suivi des bugs

Puissantes capacités d'intégrationExtension Chrome pour organiser votre flux de travail de développeur Bonus: Modèles de forfaits de développement de logiciels !

2. Jam

/%img%/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/CleanShot-2023-01-04-at-16.12.27@2x-1400x807.png Page d'accueil de Jam.dev /$$$img/

via Jam.dev

Le prochain sur notre liste d'outils de productivité est Confiture un des moyens les plus rapides de rapporter des bugs sans perturber votre flux de travail.

Avec Jam, vous pouvez réaliser une capture d'écran ou une vidéo du bug et la partager avec vos développeurs. Le plus intéressant, c'est que Jam capture automatiquement des informations utiles, telles que les requêtes réseau, les informations sur le navigateur, les détails de l'appareil, les étapes de la reproduction, les commentaires et les journaux de la console. Il est ainsi plus facile pour les développeurs de comprendre ce qui se passe et de corriger le bug rapidement.

Une autre fonctionnalité qui fait de Jam un bon outil de productivité pour les développeurs est qu'il s'intègre avec certains des outils les plus populaires comme ClickUp, Jira et GitHub, ce qui facilite l'utilisation de Jam pour améliorer vos flux de travail et vos outils existants.

Avantages

Enregistre et annote instantanément votre écran

Capture automatique des journaux critiques des développeurs

Effectuez facilement une capture d'écran ou un enregistrement versobtenir un rapport de bug* Partagez les liens vers vos rapports de bug ou envoyez-les directement à votre outil de suivi des problèmes favori

S'intègre étroitement avec vos outils de suivi des problèmes favoris (y compris ClickUp)

Limites

Certaines captures d'écran peuvent ne pas contenir toutes les informations nécessaires à l'identification du problème

Tarification

Forfait Free : Equipe : 10$/mois/utilisateur

Teams : 10$/mois/utilisateur Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

: 10$/mois/utilisateur Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

Avis des clients

jam a transformé mon flux de travail de tellement de façons que maintenant, la communication avec tous mes contacts est devenue beaucoup plus simple : envoyer des tickets à l'assistance technique et résoudre les problèmes en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, poser des questions spécifiques visuellement aux clients et éliminer les réunions inutiles, et même créer des tutoriels vidéo pour mon équipe afin qu'ils puissent comprendre un flux de travail que j'ai construit pour eux. Ne cherchez pas plus loin - Jam est tout ce dont vous aurez besoin. "_ - Mikki Kowal, de Chrome Webstore Reviews

3. Copilote GitHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/GitHub-Copilot-homepage-1400x816.png Page d'accueil du copilote GitHub /$$$img/

via GitHub Copilot Copilote GitHub est un Outil d'IA et l'un des outils de productivité les plus utiles pour les programmeurs qui peut vous aider à écrire du code plus rapidement et mieux. Il s'agit d'une extension pour VScode et fournit Un code basé sur l'IA ce qui signifie qu'il peut compléter automatiquement votre code au fur et à mesure que vous l'écrivez.

De plus, si vous travaillez dans un langage qui ne vous est pas familier, vous n'avez pas à craindre d'oublier comment faire quelque chose. Il peut même générer un nouveau code pour vous en fonction des instructions que vous fournissez dans vos commentaires de code, analyser le contexte dans le fichier que vous modifiez et proposer des suggestions dans votre éditeur de texte, ce qui fait de GitHub Copilot l'un des meilleurs outils de productivité pour les développeurs sur le marché aujourd'hui.

Dans l'ensemble, GitHub Copilot est un outil formidable pour tous ceux qui écrivent du code. Il est puissant et facile à utiliser, et il peut aider les développeurs à écrire du code de qualité plus rapidement.

Avantages

Formé sur des milliards de lignes de code

Il écrit le code en utilisant le style et les conventions propres à votre base de code

Il sait comment utiliser la plupart des API et des bibliothèques, ce qui vous évite de devoir faire des recherches

S'insère dans VS Code

Il fait gagner du temps aux développeurs

Limites

L'interface peut être un peu déficiente car elle n'est disponible que sur Visual Studio Code et Codespaces (l'interface utilisateur est géniale si vous utilisez des IDE, mais elle n'est pas utile si vous n'en utilisez pas)

Prix

L'abonnement à GitHub Copilot est disponible sur un cycle mensuel ou annuel Mensuel : 10 $/mois Annuel : 100$/an



Avis des clients

copilot rend plus facile que jamais l'élimination du code standard. C'est particulièrement utile si vous ne connaissez pas encore un certain langage ou framework. De plus, il assiste l'autocomplétion au jour le jour pendant que vous codez."_-

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information https://www.linkedin.com/in/mohdirteza/ Mohd Irteza /%href/

, Ingénieur logiciel chez Google

4. Sourcegraph

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Sourcegraph-homepage-1400x753.png Page d'accueil du Sourcegraph /$$$img/

via Sourcegraph Sourcegraph est un outil de recherche de code pour les développeurs. Il permet aux utilisateurs de réparer, de naviguer et d'automatiser à travers tout votre code et d'explorer les référentiels de code, avec des fonctionnalités telles que la correspondance floue intelligente et la recherche consciente du code.

C'est un excellent outil de productivité pour les développeurs car il peut rechercher du code, même dans de grandes bases de code et de multiples référentiels de code, vous montrer où différentes choses sont utilisées, et vous aider à comprendre quel autre code dépend du vôtre.

Avantages

Peut effectuer des recherches dans de grandes bases de code et de multiples référentiels

Accélère la compréhension du code

Rationalise les modifications apportées à un grand nombre de fichiers

Inclut également des fonctionnalités de révision de code et de collaboration

Recherche très intelligente et rapide

limites de ####

L'interface utilisateur n'est pas conviviale pour certains utilisateurs (par exemple, il est possible d'exclure des référentiels individuels à l'aide d'une expression rationnelle, mais pas d'exclure un référentiel en un seul clic)

Prix

Forfait Business : 99 $ par utilisateur actif et par mois

: 99 $ par utilisateur actif et par mois Entreprise: Appelez pour une tarification personnalisée

sourcegraph change la donne. Chercher dans la base de code de votre entreprise est un déblocage pour avoir de l'impact. Et, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez effectuer le même changement dans plusieurs bases de code à la fois Eddie Saenz , Software Engineering Manager at Indeed (en anglais)

5. iTerm2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image7-1-1400x546.png page d'accueil iTerm2 /$$$img/

via iTerm2

Si vous cherchez un émulateur de terminal puissant pour macOS, iTerm2 offre un intervalle de fonctionnalités pour vous aider à accéder à l'interface de ligne de commande (CLI) de votre ordinateur.

L'un des points forts d'iTerm est sa capacité à être personnalisé. Vous pouvez choisir parmi différents schémas de couleurs et diviser votre écran en volets pour voir plusieurs choses simultanément. iTerm conserve également un historique consultable de toutes les commandes que vous avez lancées, ce qui vous permet de retrouver facilement une commande que vous avez exécutée dans le passé.

Un autre aspect intéressant d'iTerm est qu'il assiste de nombreux langages de programmation. De plus, il s'intègre à d'autres Gestion des technologies de l'information comme GitHub et GitLab, afin que vous puissiez l'utiliser avec le code sur lequel vous travaillez déjà.

Avantages

Split panes pour diviser un onglet en plusieurs plans

La fenêtre des raccourcis clavier vous permet de disposer d'un terminal toujours disponible

Fonctionnalité robuste de recherche sur la page

Fonctionnalité d'auto-complétion qui génère une liste de suggestions

Le mode copie vous permet d'utiliser le clavier pour effectuer et modifier des sélections

Limites

Les utilisateurs débutants peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Impossible de lancer des instances séparées via un script shell ou une interface de ligne de commande

Prix

L'utilisation du programme est gratuite

Avis des clients

"iTerm est une application shell pour macOS qui nivelle votre productivité si vous vivez dans leur terminal. Avec des fonctionnalités telles que les profils, les raccourcis clavier, la recherche et sa configurabilité étendue, c'est un must-have." - Salvatore D'Agostino , Directeur de l'ingénierie logicielle, GitHub

6. JupyterLab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/JupyterLab-homepage-1400x809.png Page d'accueil de JupyterLab /$$$img/

via JupyterLab JupyterLab est un environnement de développement intégré (IDE) open-source basé sur le web pour travailler avec des carnets Jupyter, du code et des données.

Il offre un intervalle de fonctionnalités pour l'informatique interactive, y compris la possibilité de créer et de modifier des carnets Jupyter, d'écrire et d'exécuter du code dans plusieurs langages, et de visualiser et d'explorer des données. JupyterLab assiste également la collaboration, permettant aux utilisateurs de partager des notebooks et de travailler dessus ensemble en temps réel.

Bien qu'il contienne de nombreuses fonctionnalités puissantes, il est super facile à utiliser. Son interface utilisateur est claire et intuitive, et il regorge de fonctionnalités qui facilitent l'écriture et l'exécution de code, la visualisation et l'exploration de données, ainsi que la collaboration avec d'autres personnes. De plus, il est basé sur le web ; vous pouvez y accéder depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

Avantages

Permet de travailler avec des documents et des activités tels que des éditeurs de texte, des terminaux et des composants personnalisés d'une manière flexible, intégrée et extensible

Facilite le partage et la collaboration sur les données et le code

Assistance à plus de 100 langages de programmation

Fonctionnalités puissantes

Grande communauté d'utilisateurs pour vous aider à obtenir rapidement des réponses à vos questions

Limites

L'interface utilisateur peut être améliorée pour offrir une expérience plus conviviale

Prix

Utilisation gratuite

Avis des clients

je l'aime parce que je peux facilement tester des méthodes de..

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/58061/outils-de-visualisation-des-donnees/ la visualisation des données /%href/

et la manipulation des données, puis de partager les résultats avec d'autres." -_

il n'y a pas d'autre solution que de partager les résultats avec d'autres https://www.linkedin.com/in/jonathangrantcs/ Jonathan Grant /%href/

, Tech Lead, Two Sigma

7. Code Visual Studio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Visual-Studio-Code-homepage-1400x723.png Page d'accueil de Visual Studio Code /$$$img/

via Visual Studio Code Via Visual Studio Code (VS Code) est un logiciel de développement populaire éditeur de code utilisé par de nombreux développeurs de logiciels. Il est rapide, puissant et doté de nombreuses fonctionnalités qui facilitent l'écriture et le débogage du code.

Cet outil de productivité open-source et gratuit pour les développeurs est personnalisable ; vous pouvez choisir parmi de nombreux thèmes et schémas de couleurs différents. Il vous permet également d'installer des extensions pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. De plus, VS Code possède une interface utilisateur propre et intuitive, ce qui le rend facile à utiliser même si vous êtes novice en matière de code.

Avantages

Les commandes Git intégrées vous permettent d'examiner les différences et d'effectuer des validations directement depuis l'éditeur

Excellents outils de débogage intégrés, tels que les points d'arrêt, les piles d'appels et la console interactive

Extensible et personnalisable

VS Code pour JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS, etc

Grande communauté d'extensions, et facilité de création des vôtres

Free et open source

Limites

Il n'est pas accompagné d'un projet ou d'un concept de solution

Les débutants peuvent trouver difficile de s'adapter au code VS car il offre beaucoup de fonctions mais manque de simplicité

Prix

Open source et utilisation gratuite

vSCode lui-même est extraordinaire. J'ai écrit quelques extensions adaptées à nos frameworks internes et monorepo pour simplifier des tâches comme l'utilisation de constantes de thème de conception ou le passage d'un projet à l'autre. J'apprécie vraiment sa grande extension."-_ Vojtech Miksu le projet de loi sur la protection des droits de l'homme a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre dernier

Tarification

8. SaltStack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/SaltStack-homepage-1400x773.png Page d'accueil de SaltStack /$$$img/

via SaltStack SaltStack est un outil de gestion de la configuration et d'exécution à distance qui aide les organisations informatiques à améliorer la sécurité de leurs systèmes d'information Flux de travail DevOps en automatisant le déploiement, la configuration et la gestion de l'infrastructure.

Cet outil d'automatisation est puissant et flexible, même pour les infrastructures à grande échelle avec de nombreux serveurs et systèmes. De plus, il dispose d'une communauté active, ce qui vous permet d'obtenir de l'aide et de l'assistance de la part d'autres utilisateurs en cas de besoin.

Avantages

Peut s'adapter à une grande infrastructure

Aborde un modèle d'exécution parallèle au lieu d'un modèle linéaire plus régulier

Gestion flexible et fonctions puissantes

Basé sur Python, un langage particulièrement polyvalent

Communauté importante et active d'utilisateurs et de collaborateurs

Limites

Son interface utilisateur peut être améliorée, car il peut être difficile à paramétrer et nécessite davantage d'assistance en matière de documentation

Disponible sous forme de téléchargements open-source

Avis des clients

saltStack permet une automatisation facile et reproductible de la configuration du système, réduisant ainsi les maux de tête des futurs utilisateurs qui demandent aux anciens ce qu'ils ont fait pour que quelque chose fonctionne. Son suivi du modèle vous permet de garder une trace de toutes les bizarreries spéciales nécessaires pour démarrer vos machines, afin qu'elles ne soient pas perdues dans les annales du temps." - Alex Huynh ingénieur système, Cloudflare

9. Mermaid JS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Mermaid-JS-homepage-1400x716.png Page d'accueil de Mermaid JS /$$$img/

via Mermaid JS Mermaid JS figure dans ce tour d'horizon des meilleurs outils de productivité pour les développeurs car il vous permet de créer des diagrammes et des graphiques à l'aide de JavaScript. Il est basé sur des définitions de texte inspirées de Markdown, ce qui le rend facile à comprendre et à utiliser, même si vous n'êtes pas programmeur.

Comme la création de diagrammes et de documents peut prendre beaucoup de temps aux développeurs, l'objectif principal de cet outil est d'aider la documentation à rattraper le développement. Il vous permet de créer toutes sortes de diagrammes et de graphiques et de les intégrer à vos scripts de production et à d'autres éléments de code. Si vous n'êtes pas programmeur, vous pouvez utiliser le Mermaid Live Editor, une interface conviviale pour modifier les diagrammes Mermaid.

Avantages

Facile à utiliser car il permet aux non-programmeurs de créer facilement des diagrammes détaillés

Des intégrations et des plugins sont disponibles

Des tutoriels vidéo sont disponibles pour les utilisateurs débutants et avancés

Des exemples de diagrammes peuvent être trouvés dans l'éditeur Mermaid Live

Incorporer des diagrammes directement dans vos fichiers Markdown, problèmes et commentaires PR

Limites

Bien qu'il y ait beaucoup d'options de diagramme, il manque différents paramètres de configuration

Prix

Utilisation gratuite

mermaid JS est un outil de création de diagrammes qui a été adopté par GitHub. C'est génial parce qu'on peut ajouter des diagrammes dans le langage de balisage Mermaid et les incorporer dans des fichiers README/Markdown ou les ajouter dans les commentaires GitHub. Il y a aussi des intégrations IDE qui sont vraiment sympas." -_

il y a aussi des intégrations IDE, ce qui est vraiment bien https://www.linkedin.com/in/preston-pham-92715938 Preston Pham /%href/

, Ingénieur logiciel, Jam

10. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Jira-Roadmap-Example-1400x805.png Exemple de feuille de route Jira /$$$img/

Via Jira

Jira d'Atlassian est un logiciel largement utilisé par les équipes de développement pour le forfait, le suivi et la publication de logiciels de qualité. C'est l'un des logiciels de suivi des problèmes les plus populaires outils de gestion de projet pour les développeurs.

Pour

Permet un suivi détaillé des bugs, des problèmes et des tâches.

Tableaux Scrum et Kanban hautement configurables pour une gestion de projet agile.

Des outils de rapports étendus donnent un aperçu des performances de l'équipe et de la progression du projet.

Intégration transparente avec d'autres produits d'Atlassian tels que Bitbucket et Confluence, et une multitude d'autres outils tels que GitHub, Zendesk et Slack.

Limites

La flexibilité et les options de personnalisation peuvent la rendre complexe et décourageante pour les nouveaux utilisateurs.

La version mobile de l'application est nettement moins puissante que son homologue de bureau.

Certains utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte et de la nécessité de disposer d'administrateurs Jira dédiés pour gérer l'outil.

Prix

Standard : 7,75 $ par utilisateur et par mois

: 7,75 $ par utilisateur et par mois Premium : 15,25 $ par utilisateur et par mois

: 15,25 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Facturation annuelle, les prix ne sont disponibles que sur demande

" Jira s'est développé très rapidement et des milliers d'utilisateurs font confiance à cette plateforme collaborative, donc nous ne faisons pas de doute sur les fonctionnalités qu'elle offre. Elle est idéale pour les projets agiles qui nécessitent des changements constants de portée, et ses tableaux Kanban peuvent même être visualisés sous forme de listes et de tâches comme les diagrammes de Gantt traditionnels.

Dans certains projets visant les structures de coûts et la gestion des ressources qui nécessitent des implémentations financières complexes, nous pouvons avoir besoin d'utiliser d'autres applications supplémentaires, mais le Jira général peut s'occuper du suivi et de l'exécution réussie des projets, en plus des notifications maintenant la visibilité tout au long du moment pour les membres de l'équipe." - G2

Coder plus vite avec les bons outils de productivité pour les développeurs

Il existe un grand nombre d'outils de productivité pour les programmeurs qui aident les développeurs à travailler de manière plus efficace. Des outils de gestion de projet agile comme ClickUp pour vous aider à suivre et à gérer vos sprints, à éditeurs de code comme VSCode et Atom, aux outils de collaboration comme GitHub Copilot et Sourcegraph, on peut dire qu'il existe un outil pour chaque besoin et chaque préférence.

Mais la chose la plus importante à retenir est que tous les outils ne conviennent pas à tout le monde. Ce qui fonctionne pour un développeur peut ne pas fonctionner pour un autre, et ce qui est utile pour un projet peut ne pas l'être pour un autre.

Si vous recherchez une plateforme entièrement personnalisable dotée de fonctionnalités robustes, d'une automatisation du flux de travail et de puissantes capacités d'intégration pour vous aider à connecter tous vos outils de développement les plus utilisés, alors ClickUp est fait pour vous.

Que vous soyez un développeur solo ou que vous fassiez partie d'une équipe, ClickUp peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous mettre sur la voie de la productivité et vous aider à organiser, gérer et suivre tous vos projets, bugs, communications d'équipe, documentation, et bien plus encore, le tout en un seul endroit ! Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui Guest Writer :

