10 Logiciel de création de diagrammes PERT pour les projets en 2024

Les logiciels de création de diagrammes sont indispensables si vous ou votre équipe utilisez des outils tels que Le diagramme PERT pour la gestion de projet et le suivi. Ces diagrammes de flux de travail, très visuels, permettent d'améliorer la qualité de la gestion des projets l'évaluation des projets et l'analyse en toute simplicité. 🍃 Modèles de diagrammes PERT et les logiciels sont conçus pour vous aider à créer des diagrammes plus rapidement afin que vos projets démarrent au plus vite. Ils feront gagner un temps précieux à votre équipe, vous aideront à éviter les goulets d'étranglement ou les contretemps, et maximiseront votre efficacité du début à la fin. Mais comment faire pour trouver le meilleur outil de diagramme PERT pour votre projet ? C'est là que nous intervenons.

Suivez-nous pour décomposer les fonctionnalités clés de tout diagramme PERT, et accédez à une comparaison approfondie des 10 meilleurs logiciels de diagramme PERT pour la gestion de projet.

Que faut-il rechercher dans un outil de création de diagramme PERT ?

Les diagrammes PERT (Project Evaluation Review Technique) représentent visuellement l'échéancier d'un projet. Ils décomposent les projets complexes en tâches individuelles pour une planification et une gestion simples de la feuille de route.

La clé est de trouver l'outil de gestion de projet parfait qui soit compatible avec les diagrammes PERT, que votre équipe les utilise en tant qu'outil de planification et de gestion technique de visualisation dans la phase de brainstorming, ou du début à la fin sous la forme d'une feuille de route.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle ou d'un outil de diagramme PERT pour vos projets :

Diverses méthodes de gestion de projet et d'évaluation de la performanceoutils d'amélioration des processus pour une meilleure planification et analyse du projet

Respect du budget pour préserver les ressources du projet

Compatibilité avec d'autres appareils

Intégration avec d'autres outils de gestion de projet

Modèles de diagrammes PERT personnalisables pour accélérer le processus de paramétrage

Fonctionnalités de suivi du calendrier du projet, des jalons et des tâches pour que tout se déroule dans le respect des délais et du budget

Fonctionnalités de communication et de collaboration en temps réel pour aider les membres de votre équipeà travailler ensemble plus rapidement ## Les 10 meilleurs logiciels de diagramme PERT à utiliser en 2024

En passant au crible des dizaines de outils de visualisation de données ne fait pas partie d'un flux de travail rationalisé. Surtout lorsque des tâches essentielles du projet vous appellent.

Nous avons fait le plus dur pour vous et Terminé les 10 meilleurs outils logiciels de diagramme PERT sur le marché. Il vous suffit de comparer leurs fonctionnalités clés, leurs limites, leurs prix et leurs commentaires pour choisir l'outil le mieux adapté à vos besoins.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

ClickUp est le logiciel de productivité ultime tout-en-un conçu pour rassembler votre travail à travers les applications en une seule plateforme dynamique. Avec plus de 15 vues flexibles, des tableaux de bord personnalisables, des Documents et bien plus encore intégrés directement dans l'outil, c'est la solution idéale pour les équipes qui gèrent des projets complexes dans tous les secteurs d'activité.

ClickUp facilite la création d'un diagramme PERT avec des centaines de fonctionnalités de gestion de projet et de multiples façons de visualiser l'échéancier de votre projet. Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour construire votre diagramme avec l'équipe sans chevauchement, puis convertissez n'importe quel objet sur votre tableau directement en une tâche actionnable pour mettre vos paramètres en mouvement.

Vous êtes un grand fan de cartes mentales ? Pas de problème. Cartes mentales ClickUp vous permettent d'établir des relations entre les tâches et les idées pour élaborer des concepts en quelques secondes.

De plus, ClickUp offre une vaste bibliothèque de modèles pour tous les cas d'utilisation - y compris modèles d'organigramme , modèles de plans du site et les modèles ClickUp Modèle de diagramme PERT . Il est polyvalent, personnalisable et, surtout, entièrement gratuit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégrations avec plus de 1 000 autres outils de gestion de projet comme Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive et GitHub

Plus de 100 outils préconstruitsAutomatisations pour générer des dépendances entre les tâches, achever les tâches de routine et éliminer les tâches fastidieuses

Plus de 1 000 modèles pour tout, des diagrammes PERT aux simples diagrammes de Gantt

Plusieurs vues permettent d'afficher le calendrier du projet, la progression des tâches individuelles, la productivité des membres de l'équipe, etc

Tableaux de bord personnalisés et options de partage pour les parties prenantes, les membres de l'équipe, les gestionnaires de projet et d'autres parties importantes

Limites de ClickUp

L'apprentissage des fonctionnalités avancées de ClickUp peut s'avérer un peu long

ClickUp IA n'est pas disponible pour les utilisateurs du Free Forever Forfait, mais un essai gratuit est disponible

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7 $/mois

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,800+ reviews)

4.7/5 (8,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Edraw Max

via Edraw Max Edraw Max est un outil de création de diagrammes de Wondershare. Ce logiciel permet de créer facilement un diagramme PERT, un diagramme de réseau, un organigramme ou une présentation d'entreprise d'aspect professionnel.

Le générateur de diagramme PERT d'Edraw Max utilise la technologie chemin critique (CPM) pour vous aider à gérer tous les aspects de votre projet. Utilisez-la pour forfaiter les tâches, surveiller les projets, éviter les goulets d'étranglement et veiller à ce que votre équipe respecte le calendrier.

Edraw Max meilleures fonctionnalités

Plus de 200 types de modèles pour les diagrammes PERT, les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les diagrammes de réseau, les graphiques de structure de répartition du travail, les diagrammes de développement de logiciels, les diagrammes à barres, et plus encore

Compatible avec Windows, macOS, Linux et la plupart des navigateurs

Rendez vos diagrammes PERT visuellement attrayants en créant des vecteurs SVG, en insérant des images PNG ou JPG et en utilisant des nœuds à code couleur

Suivez la progression du projet, mettez à jour les estimations de durée, gérez les interdépendances entre les tâches et assurez le bon déroulement de votre projet du début à la fin

Limites d'Edraw Max

Certaines mentions mentionnent l'impossibilité de déployer Edraw Max sur plusieurs ordinateurs à l'aide d'un abonnement individuel

Certains utilisateurs ont des difficultés à mettre à l'échelle les images et les icônes

Prix d'Edraw Max

Abonnement individuel: 99$/an

99$/an Forfait individuel à vie: 198$ paiement unique

198$ paiement unique Forfait individuel à vie: 245 $ en une seule fois

245 $ en une seule fois Abonnement Teams: 119 $/an par utilisateur

119 $/an par utilisateur Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

3. Crétois

via Crédible Creately est un site de visualisation logiciel de collaboration qui travaille bien pour la création de diagrammes PERT. Passez rapidement à travers l'idéation, les forfaits de planification, l'exécution, la livraison et l'examen en utilisant divers cadres et modèles sur la plate-forme.

Les équipes peuvent utiliser Creately pour faire du brainstorming, gérer des projets, capturer des connaissances, suivre les dates de fin et créer des cadres visuels pour des documents complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Des centaines de modèles fournissent tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de projet, y compris des documents utilesExemples de diagrammes PERT pour vous aider à démarrer

Les intégrations avec Slack, Confluence et Google Drive permettent de centraliser le travail

Le canevas visuel intelligent offre un espace personnalisable permettant aux équipes de partager leurs idées et leurs connaissances avec une grande liberté de création

Les fonctionnalités avancées vous permettent de définir des estimations de durée et des dates d'échéance, d'allouer des ressources et de suivre les paramètres de compétences

Limites de Creately

Certaines Mentions mentionnent des problèmes avec des images et des documents qui ne s'enregistrent pas correctement ou qui disparaissent des dossiers

Le forfait Free ne permet pas d'accéder aux fonctionnalités avancées et est limité à 5 Go de stockage

Prix de Creately

Free

Démarrage: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: 149$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

149$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (900+ commentaires)

4.4/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ avis)

4. SmartDraw

via SmartDraw SmartDraw est un outil de création de diagrammes pour les projets à grande échelle avec des fonctions de niveau entreprise. Il offre des fonctionnalités telles que des modèles, des outils et des symboles pour les diagrammes PERT, le mappage des processus, la planification du flux de travail, etc.

Les équipes peuvent utiliser SmartDraw pour suivre la progression des projets et générer des diagrammes à partir de données existantes, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent à long terme. Une multitude d'options fantastiques SmartDraw alternatives existent pour ceux qui ont déjà essayé celui-ci. 👀

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Le créateur de diagramme PERT de base dispose d'un modèle avec la date de début et de fin du projet et plusieurs tâches du projet entre les deux

Plus de 1 000 modèles de diagrammes pour des intervalles allant du marketing à l'ingénierie

Environnements de travail avec Microsoft Office, l'environnement de travail de Google, etc

Fonctionnalité d'importation et d'exportation de Visio

Limites de SmartDraw

Les commentaires des utilisateurs font état de blocages fréquents, résultant en une perte de travail

Les mentions font état d'un manque de personnalisation, de couleurs, de bordures et d'autres outils visuels permettant d'améliorer le modèle PERT de base

Prix de SmartDraw

Individuel: $9.95/mois

$9.95/mois Teams: $8.25/mois par utilisateur (minimum de trois utilisateurs)

$8.25/mois par utilisateur (minimum de trois utilisateurs) Site: $2,995/an par entreprise

G2: 4.6/5 (200+ reviews)

4.6/5 (200+ reviews) Capterra: 4.1/5 (100+ avis)

5. MindOnMap

via MindOnMap MindOnMap est un outil simple de cartographie mentale avec un diagramme PERT intégré. Il est conçu pour inspirer la créativité et donner vie aux idées professionnelles et personnelles à l'aide de visuels simples et d'une plateforme basée sur un navigateur.

MindOnMap vous permet également de partager des diagrammes PERT achevés avec vos collègues et coéquipiers, de répartir les tâches et de suivre des projets complexes dans un espace simplifié et créatif.

Les meilleures fonctionnalités de MindOnMap

Exportation des diagrammes PERT sous forme de fichiers PDF, PNG, JPG et SVG pour faciliter leur partage avec votre équipe et les parties prenantes

La fonctionnalité d'historique permet de sauvegarder les diagrammes PERT précédemment créés pour référence

Utilisez des formes de nœuds de diagramme PERT arrondies et rectangulaires, ainsi que des formes MindOnMap personnalisées pour plus de variété

Connexion des jalons à l'aide de différentes flèches et d'un texte personnalisable pour décrire chaque tâche et sous-tâche

Les limites de MindOnMap

La version gratuite offre un accès limité aux fonctionnalités et un filigrane sur toutes les exportations

Il est difficile d'évaluer l'expérience utilisateur typique en raison du manque de commentaires sur les plateformes populaires

Prix de MindOnMap

Free

Mensuel: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Annuel: 120$/an par utilisateur

MindOnMap évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

via Miro Miro est un environnement de travail numérique avec un modèle de diagramme PERT pour les grandes équipes et les projets. Connectez les membres de votre équipe sur une plateforme visuelle qui offre un accès à la créativité outils de développement conçus pour accélérer les délais d'achevé.

Utilisez Miro pour optimiser la gestion de projet, favoriser une culture centrée sur le client et maintenir un espace mutuel au sein de l'équipe. Pour ceux qui l'ont déjà essayée, il existe de nombreuses autres solutions de gestion de projet Alternatives à Miro à choisir également. ✨

Miro meilleures fonctionnalités

La collaboration en temps réel et la saisie à main levée sur des tableaux simplifient le brainstorming avec les membres de l'équipe à distance

Utilisez le modèle de diagramme PERT pour identifier les tâches, dresser la liste des dépendances, définir les jalons du projet et identifier un chemin critique

Expérimentez d'autres modèles pour utiliser diverses fonctionnalités telles que la documentation des flux et les cartes mentales

Accédez à une série de fonctionnalités innovantes, notamment des outils de visualisation de données en temps réel, d'animation d'ateliers et de création de diagrammes

Les limites de Miro

Le forfait Free est limité à trois tableaux modifiables et n'a pas accès à la plupart des fonctionnalités de Miro

Les mentions des gestionnaires de projet et des chefs d'équipe font état de problèmes liés au manque d'intégration avec les outils Microsoft et Google

Prix de Miro

Free

Démarrage: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (5,100+ reviews)

4.8/5 (5,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

7. Figma

via Figma Figma est une plateforme basée sur le cloud pour les équipes de développement et de conception de produits. Elle permet aux gestionnaires de projet de partager des prototypes et d'aider les équipes à créer, tester et terminer leurs produits le plus rapidement possible.

L'exemple de diagramme PERT de Figma est un modèle simple qui vous aide à planifier la trajectoire de votre projet à l'aide d'un espace visuel. Travaillez aux côtés de votre équipe en temps réel pour maintenir un flux de travail efficace avec une excellente visibilité du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Apprenez à créer des diagrammes PERT à l'aide du guide étape par étape de Figma inclus dans le modèle

Améliorez la fonction avec des plugins qui personnalisent votre expérience et celle de votre équipe

Les équipes de développement peuvent utiliser les fonctionnalités de prototypage pour simuler le flux des applications et améliorer leurs conceptions

Améliorez votre gestion de projet avec un calendrier de projet en couleur, des widgets pratiques et des modules complémentaires personnalisés

Limites de Figma

La version gratuite est limitée à trois fichiers Figma et n'a pas accès à de nombreuses fonctionnalités et modèles avancés

Les rapports d'utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte pour se familiariser avec les outils Figma et de l'absence de certaines fonctions essentielles

Prix de Figma

Débutant: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Professionnel: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Organisation: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Enterprise: $75/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (900+ avis)

4.7/5 (900+ avis) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

8. Nulab Cacoo

via Nulab Cacoo Cacoo de Nulab est un logiciel de création de diagrammes parfait pour créer des diagrammes PERT, des organigrammes, des cartes mentales, des wireframes et bien d'autres choses encore. Conçu pour le brainstorming et la collaboration, il vous permet de partager des forfaits et des plannings avec les membres de votre équipe en temps réel.

Cacoo est doté d'une fonctionnalité de bibliothèque de modèles comprenant tout, des modèles PERT aux diagrammes d'ingénierie logicielle. Utilisez-le pour garder tous vos projets organisés et sur la bonne voie.

Nulab Cacoo meilleures fonctionnalités

Les fonctions de vidéo et de discussion dans l'application vous permettent de vous connecter avec les membres de l'équipe à distance pour une collaboration directe

Permet à plusieurs utilisateurs de modifier simultanément le même diagramme PERT pour une collaboration en temps réel

Affichez l'historique des révisions pour suivre l'évolution de votre diagramme PERT tout au long du cycle de vie de votre projet

Intégrer Cacoo avec les autres outils de Nulab, Backlog, Typetalk et Nulab Pass

Limites de Nulab Cacoo

Les rapports d'utilisateurs font état d'un décalage lors de la création de diagrammes visuels et de diagrammes PERT, ce qui ralentit le travail des équipes télétravail

Le forfait Free ne permet pas d'accéder à plusieurs fonctionnalités avancées et est limité à six feuilles

Prix de Nulab Cacoo

Free

Pro: 6$/mois pour un utilisateur

6$/mois pour un utilisateur Teams: 6$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (150+ commentaires)

4.4/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

9. Lucidchart

via Diagramme lucide Lucidchart est un logiciel de plateforme de collaboration visuelle pour les diagrammes PERT, les tableaux blancs, les diagrammes et les organigrammes. Utilisez le modèle PERT ou téléchargez un fichier CSV existant pour importer des données existantes et accélérer le processus.

Les équipes peuvent collaborer via la plateforme Lucidchart et suivre des projets complexes de toutes tailles avec un accès personnalisable en affichage seul et en rédaction. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il en est, comparez Lucidchart vs Visio et voyez quel outil de création de diagrammes l'emporte. 🎂

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Utilisez le générateur de diagrammes PERT pour collaborer et visualiser avec toute votre équipe en temps réel

Importez les données de diagrammes PERT existants à partir de Microsoft Excel pour évaluer et forfaiter vos projets plus efficacement

Personnalisez les modèles et les formes à utiliser dans tous les diagrammes PERT futurs et placez vos favoris dans votre barre d'outils

Visualisez la structure organisationnelle et les processus de votre équipe afin d'optimiser votre flux de travail et de terminer vos projets plus rapidement

Limites de Lucidchart

Certains rapports d'utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte et d'un manque de tutoriels

Le forfait Free est limité à une sélection de fonctionnalités de base et à un maximum de trois documents

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois pour un utilisateur

7,95 $/mois pour un utilisateur Teams: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (4,700+ reviews)

4.5/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,900+ reviews)

10. Paradigme visuel

via Paradigme visuel Visual Paradigm est une plateforme de présentation dotée d'un outil de diagramme PERT en ligne. Utilisez-le pour forfaiter les dates de début et de fin de votre projet, identifier les dépendances, planifier les tâches et coordonner les activités du projet.

Avec des outils conçus pour les équipes de développement de logiciels, Visual Paradigm peut aider à transformer les idées en conceptions précises construites selon les exigences. Les membres de l'équipe, quel que soit leur niveau de compétence, peuvent créer des formes et des connecteurs d'un simple clic et utiliser le guide d'alignement pour un positionnement précis.

Meilleures fonctionnalités de Visual Paradigm

Les membres de l'équipe peuvent modifier simultanément les diagrammes PERT et d'autres diagrammes pour une collaboration transparente

Créez des formes et des pochoirs personnalisés en téléchargeant des images SVG, JPG et PNG à utiliser dans la conception de votre diagramme PERT

Imprimez les diagrammes ou exportez-les sous forme d'images pour faciliter le partage de votre travail avec d'autres personnes

L'intégration avec les applications Microsoft Office et la possibilité d'importer des stencils Visio accélèrent votre flux de travail

Limites de Visual Paradigm

Certaines mentions d'utilisateurs font état d'un flux de travail interrompu résultant d'un manque de fonctionnalités de collaboration

La version gratuite ne permet pas d'accéder à des fonctionnalités avancées telles que le créateur de diagrammes de processus et est limitée à un seul utilisateur

Prix de Visual Paradigm

Free

Débutant: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Avance: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Combo: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (15+ reviews)

4.3/5 (15+ reviews) Capterra: 4.2/5 (15+ commentaires)

Du forfait à l'exécution

Le logiciel de diagramme PERT est essentiel pour une gestion de projet, une planification et une exécution efficaces. Des modèles intuitifs facilitent la décomposition de projets complexes en parties gérables, l'allocation des ressources et la visualisation de l'échéancier du projet.

Comme si cela ne suffisait pas, un modèle ou un outil de diagramme PERT peut aider les équipes à collaborer efficacement, à suivre la progression et à identifier les goulets d'étranglement potentiels.

