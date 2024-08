10 modèles gratuits de plans de site pour visualiser votre site web

Il y a quelque chose dans une carte qui nous donne l'impression d'être des pirates. Argh ! 🗺️ 🏴‍☠️

Même si un plan du site ne mène pas à un trésor enfoui, il permet d'améliorer le parcours de l'utilisateur, ce qui aide les visiteurs du site à faire ce que vous voulez qu'ils fassent, comme acheter des produits ou contacter les membres de l'équipe de vente. Et lorsqu'il s'agit des sites web de votre entreprise, la création d'un parcours client réussi est de l'or pur. 👑

Un modèle de plan de site peut vous aider à naviguer sur les eaux parfois agitées de votre site web processus de conception . Il présente une structure organisationnelle claire pour votre site web, et tout ce que vous avez à faire est de remplir les pages web que vous voulez inclure.

Vous et votre équipe pouvez organiser et réorganiser les informations avant d'entamer le processus de conception, de sorte que, lorsque vous commencerez à construire votre site, toute l'équipe sera d'accord. Vous éviterez ainsi les changements et les refontes de dernière minute, qui sont coûteux. Du point de vue de la gestion de projet, un modèle de plan de site Web permet de naviguer en douceur ! ⛵️

Avant que vous ne vous lassiez de nos jeux de mots sur les pirates, jetons un coup d'œil à 10 des meilleurs modèles de plan de site qui vous aideront à naviguer en toute sérénité lors de la conception de votre site web.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de site ?

Un modèle de plan de site est une représentation visuelle de l'architecture de votre site Web, c'est-à-dire de sa mise en page. Il est similaire à un carte mentale dans la mesure où vous commencerez par faire un brainstorming de tout le contenu que vous devez inclure sur votre site. Vous organiserez ensuite votre séance de remue-méninges dans un organigramme hiérarchique, en regroupant les informations connexes. Vous utiliserez des modèles pour vous guider dans l'organisation de l'organigramme du contenu de votre site web.

Un modèle de plan du site et de structure du site présente généralement déjà tout ce qui est nécessaire à l'aide d'un exemple visuel de plan du site. La page d'accueil se trouve en haut. La page d'accueil se subdivise en pages de catégories, qui se subdivisent en pages de sous-catégories, puis en pages web individuelles. Il vous suffit de remplir votre modèle de plan du site avec les catégories, les sous-catégories et les pages web pertinentes pour votre entreprise.

Supposons que vous organisiez un site de commerce électronique de vêtements. Vos pages de catégories pourraient être les suivantes : vêtements pour femmes, vêtements pour hommes et vêtements pour enfants. Les sous-catégories des vêtements pour femmes peuvent être les robes, les hauts et les bas. Sous les pages de sous-catégories, vous ajouterez des pages de produits individuels. 👗

Bien que les catégories et les sous-catégories diffèrent d'une entreprise à l'autre, presque tous les sites web sur l'internet utilisent cette architecture, car les plans de site simples ont une mise en page facile à parcourir pour vos clients (et les moteurs de recherche). 🧭

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de site ?

Lorsque vous choisissez un modèle de plan de site, recherchez les caractéristiques suivantes qui faciliteront son utilisation par votre équipe :

Visuels clairs: Il s'agit d'un plan de site visuel, vous devez donc pouvoir y jeter un coup d'œil et comprendre instantanément comment il fonctionne.

Il s'agit d'un plan de site visuel, vous devez donc pouvoir y jeter un coup d'œil et comprendre instantanément comment il fonctionne. Cas d'utilisation multiples: Certains sites web ont des mises en page simples avec seulement quelques pages. D'autres sont extrêmement complexes, avec des dizaines de catégories, des centaines de sous-catégories et des milliers de pages web. Assurez-vous que votre modèle peut être facilement étendu pour ajouter des catégories et des pages supplémentaires.

Certains sites web ont des mises en page simples avec seulement quelques pages. D'autres sont extrêmement complexes, avec des dizaines de catégories, des centaines de sous-catégories et des milliers de pages web. Assurez-vous que votre modèle peut être facilement étendu pour ajouter des catégories et des pages supplémentaires. **Un modèle de plan de site fait partie du processus de réflexion initial, ce qui signifie que vous devez pouvoir jouer avec et essayer différentes idées pour les adapter à la taille du site. La possibilité de glisser-déposer des pages web facilite l'expérimentation de différentes structures organisationnelles et visuelles de plan de site.

Fonctionnalités de commentaire et de collaboration: La création d'un site web nécessite l'aide d'équipes pluridisciplinaires. Vous pouvez faciliter le travail de tous en choisissant un modèle qui permet les commentaires et la collaboration visuelle afin que chacun puisse ajouter ses idées.

10 modèles de plan de site à utiliser en 2024

Le site web de l'entreprise est un outil de gestion de l'information et de la communication gestion de projet de site web des modèles.

1. Modèle de plan du site ClickUp

Le

Modèle de plan du site ClickUp

vous aidera à organiser le contenu de votre site web dans un format intuitif. (Intuitif comme votre site web est sur le point de l'être !)

La présentation de l'organigramme sera familière à tous les membres de votre équipe - elle ressemble à ces arbres généalogiques que vous deviez faire à l'école avec la grand-mère au sommet (dans ce cas, la grand-mère = votre page d'accueil) et tous ses enfants (pages d'atterrissage) et petits-enfants (pages thématiques de niche) en dessous. De plus, lorsque vous utiliserez cet organigramme pour organiser la structure de votre site web, vous serez en mesure de créer un plan de site visuel si facile à parcourir que même Mamie pourra le faire. 👵🏻

Ce modèle de style tableau blanc est idéal pour le brainstorming et l'animation la collaboration visuelle au sein d'équipes interfonctionnelles. Vous pouvez inviter plusieurs parties prenantes à commenter et à modifier le plan de votre site web. Ainsi, lorsque vous commencerez à construire votre site, vous saurez que vos équipes de développement, de conception et de contenu sont sur la même page (web). 📖

Il est également livré avec un guide de démarrage rapide qui peut vous servir de tutoriel pour organiser vos plans de site en quelques clics. Télécharger ce modèle

2. Modèle de développement de site Web ClickUp

De la création de votre plan du site à l'élaboration de vos wireframes et au lancement de votre nouveau site web, l'outil de développement de site web

Modèle de développement de site web ClickUp

est un outil de gestion de projets de développement de logiciels qui vous accompagnera du début à la fin.

Ce modèle de plan du site comporte 18 statuts différents pour vous aider à suivre votre flux de travail, notamment Découverte, Conception, Développement, Tests, Non commencé, Nécessite une révision, À faire, Amélioré, Publié et En direct. Il peut servir de modèle de plan de travail pour vous aider à organiser non seulement la structure de votre site web, mais aussi les responsabilités des membres de votre équipe.

Il s'agit d'un modèle de plan du site et plus encore ! Il est idéal pour les équipes qui souhaitent gérer leur projet de développement web à partir d'une base unique. 🏡 Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de production de site Web ClickUp

Si vous avez un projet de développement web compliqué, le modèle de plan de production de site web de ClickUp est idéal

Modèle de production de site web ClickUp

vous aidera à organiser vos développeurs, à planifier les nouvelles fonctionnalités et à déterminer comment elles s'intègrent dans le plan de votre site, tout en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Ce modèle de gestion de projet de site Web vous permet d'organiser des sprints et de gérer des thèmes, des épopées et des histoires d'utilisateurs à l'aide d'une simple fonctionnalité de glisser-déposer. Vous pouvez également définir plusieurs assignés, ajouter des dépendances à vos affectations et marquer les tâches comme hautement prioritaires. 🚩

Avec ce modèle, tous les membres de votre équipe comprendront la hiérarchie de l'architecture de votre site Web, ainsi que la hiérarchie de leurs propres tâches.

Il existe même des automatismes intégrés pour faciliter le processus de planification de votre site web. Et les membres de votre équipe peuvent ajouter un Une extension Chrome pour suivre leurs prochains travaux, quel que soit le sujet sur lequel ils travaillent. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de projet de conception de site Web ClickUp

Le

Modèle de plan de projet de conception de site Web ClickUp

vous aidera à aligner votre équipe de conception.

Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser les tâches de la phase de planification du processus de conception de votre site web (comme l'élaboration du plan du site), puis ajouter des tâches pour l'équipe de conception, l'équipe de développement et le lancement éventuel de votre nouveau site web. Les fonctionnalités de ce modèle vous aident à organiser des réunions, à planifier votre processus et à programmer des tâches. 📆

Vous pouvez également définir des attentes afin que tous les membres de votre équipe comprennent les objectifs de votre site web objectifs de marketing derrière la conception de votre site web. Et grâce à sa présentation simple en colonnes, les membres de l'équipe peuvent facilement voir où en sont les différentes tâches dans le processus. 👀

Vous cherchez d'autres modèles de conception ? Jetez un coup d'œil à ces modèles modèles de conception graphique gratuits ! Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de projet de migration de site Web ClickUp

Une migration de site web vous permet de réorganiser vos sitemaps HTML et XML actuels afin de créer un plan de site plus intuitif parcours client et permettent aux robots des moteurs de recherche de comprendre plus facilement la hiérarchie des informations sur votre site web (et de classer votre site dans les bonnes rubriques).

Si vous vous y prenez bien, votre site pourrait commencer à grimper dans les classements des moteurs de recherche - et peut-être même revendiquer la première place. 🏆

Mais si vous vous y prenez mal, vous risquez de créer par inadvertance un grand nombre de pages d'erreur 404, ce qui frustrera les utilisateurs, augmentera votre taux de rebond et détruira votre score de référencement. Utilisez le

Modèle de plan de projet de migration de site web ClickUp

pour éviter ce destin terrifiant. 😱

Ce modèle est essentiel pour les équipes de référencement . Il vous aidera à vous organiser pour ne rater aucune redirection. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de projet de site Web ClickUp

Avec des projets aussi complexes que la conception d'un site web, il est parfois difficile de voir la forêt à travers les arbres. Le

Modèle de plan de projet de site web ClickUp

vous donne une vue d'ensemble. Vous pouvez suivre les membres de l'équipe impliqués, leur charge de travail, les responsables de processus pour chaque tâche, le budget, le taux d'achèvement des tâches et la phase de développement dans laquelle vous vous trouvez.

Toutes ces informations sont présentées sous la forme d'une simple liste avec des statuts codés par couleur. En un coup d'œil, vous pouvez donc voir la forêt. 🌲

Vous pouvez également créer des journaux Web qui contiennent des informations importantes sur le projet, comme le plan du site ou le processus d'approbation des wireframes. Ce modèle constituera une ressource essentielle qui permettra à votre équipe d'avancer dans le processus de conception d'un site web et de sortir de la forêt. Télécharger ce modèle

7. Modèle de planificateur de site ClickUp

Vous pouvez facilement mettre en scène votre projet de conception de site web avec le modèle

Modèle de planificateur de site Web ClickUp

. Il est structuré en colonnes pour chaque étape de votre processus de conception.

Planifiez une réunion de lancement, définissez vos objectifs marketing, réalisez une étude de marché et créez des personas d'utilisateur au cours de la phase d'idéation. 💡

Passez ensuite à l'étape de la planification en créant votre plan de site et en définissant le contenu et les éléments de conception dont vous avez besoin. Passez à l'étape de la conception en construisant des wireframes et en rédigeant du contenu.

Passez à l'étape de la construction en programmant des révisions avec vos développeurs. Ensuite, surveillez et améliorez votre site grâce à une phase de test au cours de laquelle vous pouvez revoir vos pages et émettre des commentaires des rapports de bogues . 🪲

Ce modèle décompose l'ensemble du processus de conception d'un site web en étapes gérables. 🪜 Télécharger ce modèle

8. Modèle de cahier des charges pour un site Web ClickUp

Incontournable pour les agences de design, le modèle

Modèle de cahier des charges pour le site Web de ClickUp

établir ce qui sera inclus dans la construction d'un site Web (et ce qui ne le sera pas) - avant de commencer à travailler sur un nouveau projet client.

Ce modèle permet de gérer les projets des clients et de s'assurer que vous fournissez des devis précis et que vous gérez correctement les ressources de votre agence.

Vous utiliserez ce modèle lors de la première réunion avec un client potentiel. Il vous aidera à définir les produits à livrer et à fixer les étapes du projet sur lesquels vous et votre client vous êtes mis d'accord. 🤝

Une fois que vous avez commencé à travailler sur le projet, le que vous avez décrits dans ce modèle seront le contenu que vous inclurez dans le nouveau site web. Il vous suffira de les insérer dans votre modèle de plan du site pour vous organiser. Télécharger ce modèle

9. Modèle de conception Web ClickUp

Si votre équipe de conception reçoit beaucoup de demandes de la part d'un grand nombre de parties prenantes différentes, vous pouvez les gérer toutes avec le modèle de conception Web ClickUp

Modèle de conception Web ClickUp

. Ce modèle est idéal pour les équipes d'agences ou les équipes qui fonctionnent comme une agence interne.

Grâce à ce modèle, vos clients et parties prenantes peuvent soumettre leurs propres demandes de conception de sites web. Ils rempliront un formulaire expliquant le type de ressources web dont ils ont besoin et la manière dont ces ressources s'intègrent dans leur plan de site.

Vous pouvez ensuite ajouter des informations sur la complexité, les livrables et le coût des différentes demandes. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour contrôler la capacité de vos concepteurs afin qu'aucun membre de votre équipe ne soit surchargé de travail.

Associez-le à votre modèle préféré Outils de marketing IA , et vous pouvez même transformer les demandes des clients en tâches automatiquement - parce que les modèles de gestion de projet plus l'IA est notre paire préférée. 🍷🧀 Télécharger ce modèle

10. Modèle de base de données ClickUp Blog

S'il y a une partie de votre site web qui n'est jamais terminée, c'est bien le blog. Vous pouvez avoir des centaines de pages de contenu nichées dans cette petite section de votre plan de site. Et si vous voulez être bien classé dans les résultats des moteurs de recherche, vous devrez publier en permanence du nouveau contenu pour votre blog.

Vous aurez donc besoin d'un calendrier de contenu pour assurer le suivi de tous les nouveaux blogs créés par votre équipe. Le calendrier de contenu

Modèle de base de données de blogs ClickUp

vous aide à gérer votre processus de création de contenu. Vous pouvez créer des tâches pour de nouveaux sujets de contenu et faire évoluer vos articles de blog tout au long du processus de rédaction et de publication - de Planifié à En cours à Publié à Mise à jour requise.

Grâce à cette modèle de calendrier de contenu votre équipe saura toujours quoi écrire ensuite. 👩‍💻 Télécharger ce modèle

Visez le modèle de plan du site parfait

Des modèles de diagramme simples aux modèles de gestion de projet complexes, vous pouvez mettre votre processus de conception de site Web en ordre de marche grâce aux modèles suivants

ClickUp

. ⚓️

Créez un compte gratuit pour commencer à utiliser l'un des modèles ClickUp que vous avez vus ci-dessus. Nous disposons des ressources nécessaires pour vous aider à franchir toutes les étapes du processus de conception d'un site web. Vous pouvez planifier la construction de votre site initial, gérer la migration d'un site ou créer un calendrier de contenu permanent pour votre blog.

Nous ne sommes peut-être pas de vrais pirates, mais nous sommes de vrais chefs de projet. Et nous savons ce dont les projets de développement web ont besoin pour garantir un lancement en douceur. Un bon modèle de gestion de projet est notre version personnelle d'une carte au trésor. 🗺️

