15 meilleurs outils de développement logiciel pour 2024

Dans le monde en constante évolution du développement de logiciels, le bon outil de développement fait toute la différence.

Les meilleurs outils de développement de logiciels sont généralement dotés de fonctionnalités avancées le suivi des bugs et des problèmes une superbe gestion des sprints, l'automatisation au cœur du projet et une collaboration sans faille.

Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux outils de développement de logiciels sur le marché.

Le défi consiste à savoir quels outils de développement logiciel constituent le meilleur complément à la pile technologique de votre équipe.

Le guide d'aujourd'hui vous permettra d'éviter le casse-tête que représente le choix d'un outil de développement. Ce guide vous présentera rapidement toutes les fonctionnalités essentielles, les avantages et les inconvénients des outils de développement les plus populaires développement logiciel agile sur le marché.

ClickUp Milestones

Que sont les outils de développement logiciel ?

Les outils de développement de logiciels sont des programmes informatiques utilisés par les équipes de développement de logiciels pour créer, déboguer, gérer et assister des applications, des cadres, des systèmes et d'autres programmes. Ces outils sont aussi communément appelés outils de programmation de logiciels.

Parmi les exemples d'outils de développement de logiciels, on peut citer :

Les linkers

Les éditeurs de code

Concepteurs d'interface graphique

Outils d'analyse des performances

Assembleurs

Compilateurs

Dans certains cas, un outil peut abriter plusieurs fonctions. Par exemple, un outil peut jouer le rôle de éditeur de code un outil d'analyse des performances et un compilateur. Mais dans d'autres cas, vous devrez peut-être acheter plusieurs outils pour couvrir chaque fonction.

Les 15 meilleurs outils de développement logiciel

Passons maintenant aux détails de chaque outil de développement logiciel. Nous avons sélectionné 15 des meilleurs outils de développement logiciel à envisager pour votre équipe !

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

En matière d'outils de développement logiciel, ClickUp brille sur deux Fronts : Gestion de projet agile et la gestion des Sprints.

La première permet aux équipes de développement de logiciels de collaborer sur divers aspects, notamment les feuilles de route des produits, les sprints et les carnets de commandes. D'autre part, ClickUp Sprints aide les équipes à gérer les sprints, à automatiser les sprints inachevés et à assigner des priorités.

ClickUp fonctionnalités

Tableaux de bord agiles

Intégrations natives avec Github, GitLab et Bitbucket

Outils de base de données sans code

Extension Chrome pour les développeurs

Paramétrez les paramètres du sprint, attribuez des points et marquez les priorités pour que tout le monde soit au courant

Automatisation du travail inachevé dans votre prochain sprint

Les diagrammes Burndown et Burnup pour suivre la progression de votre équipe

Un système de points entièrement personnalisable pour cumuler les points des sous-tâches et les répartir par assigné

des formulaires d'envoi qui transforment les envois de bogues en tâches exploitables et les attribuent ensuite aux personnes concernées

Les pros de ClickUp

L'automatisation de la gestion des sprints permet d'éviter les tâches manquées

Statuts personnalisés pour gérer facilement le backlog de suivi des bugs

Beaucoup d'intégration pour le développement, le feedback des clients

Beaucoup de personnalisation pour les tableaux de bord Agile et les Sprint Widgets

Plusieurs vues affichées, notamment Gantt, Box et Kanban

Modèles Agile pour simplifier la création dedes notes de synthèse sur les produits,notes de mise à jour,sprintsetfiles d'attente des bugs* Forfait Free robuste avec des utilisateurs illimités

ClickUp contre

Les options de personnalisation peuvent être un peu écrasantes pour les utilisateurs débutants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (5000+ commentaires)

: 4.7/5 (5000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3000+ commentaires)

2. GitHub

Via GitHub GitHub est l'un des meilleurs outils de développement de logiciels. C'est un outil de développement logiciel basé sur le cloud qui permet aux développeurs de partager et de réviser le code et de gérer des projets logiciels.

Cet outil est populaire en raison de son assistance communautaire étendue et de son intégration avec la fonction de contrôle de version de Git. En outre, les développeurs de logiciels peuvent choisir d'enregistrer leurs projets comme étant privés ou publics.

Les fonctionnalités de GitHub

Assistance à l'itération qui élimine les répétitions et les erreurs

Contrôle de navigation de la Command Palette qui permet l'automatisation et la recherche avancée ainsi que la possibilité d'exécuter des commandes

Outils de gestion de projet de développement de logiciels pour coordonner l'examen du code

Documentation facile pour tout type de projet de programmation de logiciels

Permet aux développeurs d'héberger des documents directement à partir de référentiels

Les avantages de GitHub

Gratuit pour héberger un référentiel de code public

Automatisationsuivi des problèmes* Assistance Markdown

Beaucoup de documentation pour le pack de démarrage

Les inconvénients de GitHub

Courbe d'apprentissage complexe pour les nouveaux utilisateurs

Les rôles et les permissions ne sont pas aussi avancés ou granulaires

Prix de GitHub

Free

Teams : 48 $ par utilisateur et par an

: 48 $ par utilisateur et par an Enterprise : 252 $ par utilisateur et par an

Évaluation des clients de GitHub

G2: 4.7/5 (1000+ avis)

4.7/5 (1000+ avis) Capterra: 4.8 (5000+ avis)

3. Azure

Via Microsoft Azure est un outil de développement logiciel placé dans les favoris des développeurs pour la création, le déploiement et la gestion d'applications web. Les développeurs préfèrent Azure parce qu'il assiste de nombreux langages de programmation, cadres et systèmes d'exploitation. Azure est davantage un environnement cloud que les développeurs peuvent utiliser pour gérer des applications.

Sa capacité à identifier et à éliminer les risques lui permet de marquer des points précieux auprès des développeurs de logiciels.

Azure est une excellente option pour les équipes suivantes les principes de développement de logiciels allégés .

Les fonctionnalités d'Azure

Assistance à la plupart des langages de programmation nécessaires au développement d'applications web

Bibliothèque SDK complète avec des outils populaires tels qu'Eclipse, Vs Code et Visual Studio

Création, déploiement et gestion d'applications, le tout à partir d'Azure

Le cache Azure garantit un accès rapide aux données pendant le développement

Puissantes intégrations avec Microsoft BI

Les pros d'Azure

S'appuie sur une plateforme cloud de confiance

Évolutif, sécurisé et hautement disponible

Accès à la base de données SQL par défaut

Les inconvénients d'Azure

Nécessite une gestion et une maintenance par des experts, notamment pour les correctifs et la surveillance des serveurs

Tarification compliquée

De nombreuses fonctionnalités font d'Azure une solution assez complexe, même pour les développeurs avancés.

Prix d'Azure

La tarification d'Azure est compliquée et n'est disponible qu'en demandant un devis à l'équipe Microsoft.

Évaluation des clients d'Azure

G2 : 4.3/5 (plus de 1000 avis)

: 4.3/5 (plus de 1000 avis) Capterra : 4.6/5 (1000+ avis)

4. Atome

Via Atom Atome est un outil, un environnement et une plateforme de développement de logiciels intégrés. Les développeurs choisissent souvent Atom pour ses capacités de personnalisation avancées et ses nombreuses intégrations tierces. En outre, Atom assiste presque tous les langages et cadres de développement courants.

Fonctionnalités d'Atom

Vous pouvez ouvrir ou parcourir plusieurs projets dans une seule fenêtre

Comparez le code de plusieurs fichiers en divisant l'interface d'Atom en plusieurs volets

Autocomplétion intelligente et flexible

Atom travaille avec tous les systèmes d'exploitation courants

Les avantages d'Atom

Editeur de texte entièrement gratuit

Simple à utiliser avec une interface utilisateur conviviale

Permet les la collaboration au sein d'une équipe en permettant à deux personnes de travailler sur un même panneau

Fonctionnalités Git intégrées

Contre Atom

La gestion des plugins est fastidieuse

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres éditeurs de texte

Plus lent que la plupart des éditeurs de texte, surtout après avoir étendu les fonctions avec des modules complémentaires

Prix d'Atom

Atom est entièrement gratuit et open source.

Évaluation des clients d'Atom

G2 : 4.4/5 (700+ commentaires)

: 4.4/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (20+ avis)

5. Jira

Jira Exemple de feuille de route

A la base, Jira est un outil de gestion du travail qui assiste la méthodologie Agile. Cependant, il dispose d'une suite de fonctionnalités pour DevOps afin de permettre le suivi des backlogs des projets, la résolution des bugs et l'application de correctifs, les statuts des versions agiles, et bien d'autres choses encore. En fait, Jira a été créé à l'origine pour le suivi des problèmes et des bugs.

Les fonctionnalités de Jira

Gestion des exigences et des cas de test

Intégration avecOutils CI/CD* Rapports et visualisation de l'achèvement des sprints

Le kanban par glisser-déposer facilite la mise à jour des statuts des projets

Permet de commenter un ticket

Tableaux Scrum pour les équipes agiles

Les pros de Jira

Capacités de rapports avancées

Interface utilisateur moderne et facile à utiliser

Système de filtrage des tickets pour trouver rapidement les problèmes

Assistance client fiable

Possibilité d'ajouter des sous-tâches à la feuille de route d'un produit

Jira contre

Les nombreuses possibilités de personnalisation font de Jira un outil surchargé

Ne permet pas d'ajouter plus de 2 assignés à une tâche/billet

Cher par rapport à d'autres outils de développement logiciel

Prix de Jira

Jira propose une version gratuite pour un maximum de 10 membres. Les forfaits premium sont les suivants :

Standard : 7,75 $ par utilisateur et par mois

: 7,75 $ par utilisateur et par mois Premium : 15,25 $ par utilisateur et par mois

: 15,25 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Facturation annuelle, les prix ne sont disponibles que sur demande

L'évaluation des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4000+ avis)

: 4.2/5 (4000+ avis) Capterra : 4.4/5 (12000+ avis)

6. SendBird

Via Sendbird SendBird permet aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités de discussion, de vidéo et de voix à leurs applications. Avec SendBird, les équipes de développement de logiciels peuvent facilement accéder à des SDK de discussion natifs, à des API et à une plateforme de discussion gérée en backend.

Fonctionnalités de SendBird

API de discussion intégrées pour l'assistance à la messagerie hors ligne, aux accusés de réception, à la traduction et à l'analyse des discussions

SendBird UIKit pour accéder à des composants d'interface utilisateur prédéfinis

API voix et vidéo

Interface intuitive de l'agent en direct pour gérer les tickets d'assistance

Les avantages de SendBird

Interface utilisateur intuitive

Documentation complète

Paramètres de recherche et de prévisualisation avancés

Fonctions d'exportation de données et de rapports

SendBird contre

Problèmes de performance occasionnels avec les SDK émis

Lenteur de l'assistance client

Prix de SendBird

SendBird propose un forfait entièrement gratuit avec toutes les fonctionnalités pro et deux forfaits payants.

Développeur : Free

: Free Débutant 5K : 399 $ par mois

: 399 $ par mois Pro 5K : 599 $ par mois

Évaluation des clients de SendBird

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (30+ commentaires)

7. Linx

Via Linx Linx est une plate-forme de développement à code réduit qui vise à aider les organisations à réduire les coûts d'exploitation de leurs systèmes de gestion de l'information le temps de développement et les coûts. Avec Linx, les développeurs peuvent créer ou héberger des API, des automatisations et des intégrations. Linx propose des solutions sur site et dans le cloud pour les équipes de développement de logiciels.

Les fonctionnalités de Linx

Capacités de gestion du cycle de vie des produits

Gestion et partage de documents

Notifications automatiques

Plugins prédéfinis pour faciliter le développement de sites web et de téléphones portables

Services de script et de base de données, y compris RabbitMQ, MSMQ, Cron, RESTful et SOAP

Les avantages de Linx

Interface "glisser-déposer" avec 1000 fonctions prêtes à l'emploi

Processus d'arrière-plan automatisés

Déploiement transparent dans le cadre du travail avec Linx IDE et Linx Server

Fonctionnalité hors ligne

Linx contre

Un peu difficile à configurer

Plus cher que la plupart des outils de développement logiciel de cette liste

Prix de Linx

Débutant : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Business 1 : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Business 2 : 199 $ par mois

: 199 $ par mois Haute disponibilité : Tarifs disponibles sur demande

: Tarifs disponibles sur demande Sur site : Tarifs disponibles sur demande

Évaluation des clients de Linx

G2 : 4.2/5 (10+reviews)

: 4.2/5 (10+reviews) Capterra : 4.3/5 (20+ avis)

8. Cloud 9

Via Amazon Cloud 9 IDE est un produit d'Amazon qui vous permet d'écrire, d'exécuter et de déboguer du code directement depuis votre navigateur. Cet outil de développement logiciel comprend trois fonctionnalités clés ; éditeur de code, terminal et débogueur (de son environnement de développement intégré).

Cloud 9 fonctionnalités

Outil de développement logiciel essentiel pour les langages de programmation les plus courants

Permet de passer facilement de l'exécution locale à l'exécution à distance d'applications sans serveur

Fonctionnalité de collaboration qui permet aux équipes dans le processus de développement de logiciels de partager des projets, de suivre les modifications et de jumeler des programmes, le tout en temps réel

Interface de ligne de commande pré-authentifiée

Cloud 9 pros

Un navigateur suffit, car Cloud 9 ne fait pas appel à un IDE local

Indices de code, achèvement du code et débogage par étapes pour gagner du temps

Accès direct aux services AWS

Nombreux SDK, bibliothèques et plug-ins pour l'assistance au développement sans serveur

Les inconvénients de Cloud 9

La multiplicité des outils peut rendre Cloud 9 difficile pour les débutants

L'interface utilisateur peut également être difficile à naviguer

Assistance limitée en matière de modules complémentaires

Prix de Cloud 9

Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le Cloud 9. Vous ne payez que pour les ressources de stockage que vous utilisez pour exécuter et stocker votre code. Contactez Amazon pour demander un devis afin d'obtenir des estimations de prix plus claires.

Évaluation des clients de Cloud 9

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

9. Codenvy

Via Google Chrome Web Store Codenvy est une plateforme de développement sur le lieu de travail et un IDE cloud qui permet aux utilisateurs de modifier, d'exécuter et de déboguer du code. Il dispose d'options de déploiement sur site et dans le cloud pour ceux qui travaillent dans le cadre d'un processus de développement de logiciels.

Caractéristiques de Codenvy

Un environnement de travail virtuel avec des capacités de collaboration

Un éditeur de code, l'environnement de développement intégré au navigateur (IDE) Eclipse Che

Paramètres de base pour les permissions et les rôles

Intégrations avec Jenkins et Jira

Les pros de Codenvy

Embarquement d'un projet en un clic

Espace de travail conteneurisé

Assistance aux langages de programmation les plus courants

Assistance hors ligne grâce à la synchronisation CLI

Les inconvénients de Codenvy

Ressources d'assistance limitées

Lags significatifs sur une connexion internet faible

Apparaît encombré sur un petit écran

Prix de Codenvy

Les tarifs de Codenvy sont disponibles en contactant l'assistance commerciale.

Évaluation des clients de Codenvy

G2 : 4.2/5 (60+ commentaires)

: 4.2/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (400+ commentaires)

10. Cramoisi

Via Crimson Cramoisi est une plateforme de programmation détenue et gérée par Red Lion. Elle offre de puissantes fonctionnalités de configuration, d'affichage et de données par glisser-déposer pour le développement des panneaux de commande G3, G3 Kadet et Graphite® HMI, Graphite Edge et Core Controllers. Cet outil de programmation est conçu pour tirer parti des autres outils Red Lion.

Crimson fonctionnalités

Une bibliothèque complète de plus de 5000 graphiques dans plus de 60 catégories

Un accès direct à de nombreuses fonctionnalités de Red Lion

Un environnement de programmation syntaxique de type C

Capacités multilingues

Les pros de Crimson

Émulateur intégré

Intégration facile avec d'autres produits Red Lion

Gratuit car il est disponible en tant que package gratuit sur la plupart des produits Red Lion

Crimson contre

Documentation limitée

L'interface n'est pas conviviale pour les débutants

Prix de Crimson

Crimson est inclus gratuitement avec les produits Red Lion.

évaluation des clients

G2 : (Pas d'évaluation)

: (Pas d'évaluation) Capterra : (Pas d'évaluation)

11. Bootstrap

Via Bootstrap

Pour les développeurs travaillant avec HTML, Java et CSS, Bootstrap est l'un des meilleurs frameworks réactifs à utiliser pour le développement. Cette boîte à outils front-end est extensible et pleine de fonctionnalités pour simplifier le développement front-end.

Fonctionnalités de Bootstrap

Des blocs de code prêts à l'emploi pour un développement plus rapide

Une liste étendue de composants

Style de base pour le HTML

Fonctionnalité de glisser-déposer

Les pros de Bootstrap

Plugins javascript puissants

L'approche "mobile-first" rend l'utilisation de Bootstrap sur le téléphone simple et facile

Les composants préconstruits font gagner beaucoup de temps aux développeurs

Largement utilisé, il bénéficie d'une assistance et d'une communauté de ressources importantes

Nombreux plugins et modèles gratuits

Les inconvénients de Bootstrap

Intégrations tierces limitées

Assistance à seulement 3 langages de programmation

Personnalisation limitée

Assez lourd et n'a pas de version allégée

Prix de Bootstrap

Bootstrap est gratuit à télécharger et à utiliser.

Évaluation des clients de Bootstrap

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (moins de 10 commentaires)

12. UltraEdit

Via UltraEdit UltraEdit est un puissant éditeur de code pour Mac, Linux et Windows. Il assiste presque tous les langages de programmation et peut traiter des fichiers volumineux (jusqu'à 10 Go). Les développeurs peuvent profiter des fonctions de gestion de projet, de modification en cours, de tri de données et de programmation offertes par UltraEdit, ce qui facilite le processus de développement de logiciels.

Fonctionnalités d'UltraEdit

Performances et chargement de fichiers puissants

FTP natif

Thèmes personnalisables

Assistance spéciale XML et JSON

Fonctionnalités avancées de recherche, de remplacement et d'identification

Mise en évidence de la syntaxe pour toutes les langues courantes

Les pros d'UltraEdit

Comprend et assiste presque tous les langages de programmation

Mon travail s'effectue en toute transparence avec d'énormes fichiers de données

Nombreuses fonctionnalités couvrant la gestion de projet et le développement

Flexibilité, évolutivité et nombreuses options de personnalisation

UltraEdit contre

Le lancement d'UltraEdit peut prendre beaucoup de temps pour le processus de développement

Prix d'UltraEdit

UltraEdit propose deux forfaits d'abonnement :

L'abonnement à UltraEdit : 79,95 $ par an

: 79,95 $ par an Abonnement IDM All Access : 99,95 $ par an

Évaluation des clients d'UltraEdit

G2 : 4.7/5 (1000+ commentaires)

: 4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

13. Vim

Via Vim Vim est un éditeur de texte simple inclus dans la plupart des systèmes UNIX. Il est également disponible sur Apple OS X. Les développeurs peuvent utiliser Vim comme extension de VS Code pour une modification en cours du code. À ne fait pas d'interface graphique, toutes les bonnes choses se font par navigation au clavier.

Fonctionnalités de Vim

Fonctionnalité avancée de recherche et de remplacement

Mode de débogage pour la révision du code

Assistance à des centaines de langages de programmation et de formes de fichiers

Les pros de Vim

Plugins pour étendre les fonctions

Rapide et réactif

Léger

Vim contre

Mise en évidence de la syntaxe buggée

L'interface n'est pas conviviale pour les débutants

Absence d'une fonctionnalité d'auto-complétion optimisée

Les commandes sont difficiles à exécuter

Prix de Vim

Vim est un outil gratuit et open-source.

Évaluation des clients de Vim

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : (Pas de commentaires)

14. Docker

Via Docker Docker est une plateforme puissante qui aide les développeurs à créer, partager et exécuter des applications. La fonctionnalité de la plateforme comprend de puissantes interfaces utilisateur, des CLI, des API et des applications de sécurité conçues pour simplifier le cycle de développement des logiciels.

Fonctionnalités de Docker

Docker compose pour aider à construire des applications uniques et pour l'examen du code

Intégrations robustes avec des outils de pointe tels que Vs Code et GitHub

Référentiel Docker Hub pour faciliter le partage des images de conteneurs

CLI Docker Compose pour déployer des applications localement ou sur le cloud

Les pros de Docker

Large assistance de la communauté

Extrêmement flexible

Nombreuses intégrations avec d'autres applications essentielles pour les développeurs

Une énorme base de données d'images de base

Les inconvénients de Docker

Courbe d'apprentissage complexe

Très gourmand en mémoire

Nécessite un système à configuration élevée pour fonctionner de manière transparente

Prix de Docker

Personnel : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Pro : 5 $ par mois

: 5 $ par mois Teams : 9 $ par mois par utilisateur

: 9 $ par mois par utilisateur Business : 24$ par mois par utilisateur

Évaluation des clients de Docker

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

15. Axure

Via Axure Axure comble le fossé malsain entre le développement, la conception, les clients et votre entreprise. Azure permet avant tout de planification du développement de logiciels le prototypage et le transfert des produits à développer aux développeurs de logiciels.

Fonctionnalités d'Axure

Un puissant outil de prototypage

Des fonctions de glisser-déposer pour simplifier la construction de prototypes

Intégration avec le cloud Azure pour permettre le partage et la collaboration

Des prototypes sans code basés sur un navigateur

Affichage sur les appareils mobiles

Les pros d'Axure

Widgets intégrés pour le wireframing et le prototypage

Affichage des prototypes hors ligne

Bibliothèque de widgets personnalisés

Nombreux plugins et intégrations

Les inconvénients d'Axure

Fonctions de collaboration limitées

Outils de traitement d'images limités

L'interface utilisateur est parfois lente et peu réactive

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Axure

Axure ne fait pas de forfait Free mais fait des essais gratuits pour ses plans premium.

Axure RP Pro : 25 $ par mois et par utilisateur

: 25 $ par mois et par utilisateur Axure RP Team : 42 $ par mois et par utilisateur

: 42 $ par mois et par utilisateur Axure for Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluation des clients d'Axure

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

Gestion Automatisée des Sprint et des Projets pour votre équipe Agile avec ClickUp

Le développement d'un logiciel demande beaucoup d'efforts, c'est pourquoi il est très utile d'avoir le bon outil pour faire le gros du travail pour votre équipe. Naturellement, en tant que développeur de logiciels, vous souhaitez disposer d'un outil facile à utiliser mais doté de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le cycle de développement du logiciel. La plupart des outils de développement logiciel présentés dans ce guide d'évaluation peuvent intervenir à cette étape pour répondre à ce besoin.

Plus précisément, ClickUp offre la plupart des fonctions dont vous avez besoin pour le développement, même dans le forfait Free. Vous bénéficiez de l'automatisation de la gestion des sprints, d'un suivi rationalisé des bugs et des problèmes, de rapports d'évaluation et de suivi, ainsi que de modèles pour vous aider à démarrer rapidement.

Essayer ClickUp gratuit pour commencer dès aujourd'hui votre voyage dans le développement de logiciels sans douleur.