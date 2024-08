15 Meilleures alternatives à Jira pour les équipes agiles en 2024

Jira d'Atlassian est un logiciel de gestion de projet et un outil de suivi des bogues que les équipes agiles utilisent pour la collaboration et la gestion des tâches.

Bien que Jira soit un outil de gestion de projet populaire, il nécessite souvent une configuration ou une personnalisation importante. En 2021, il a introduit une fonction de gestion du travail pour combler certaines lacunes, mais il peine encore à faciliter la collaboration entre les groupes techniques et les autres parties prenantes.

Par exemple, les systèmes de recherche et de filtrage de Jira pourraient être plus intuitifs. De plus, les coûts d'abonnement ne cessent d'augmenter sans qu'aucune valeur ajoutée tangible ne soit apportée.

Si ceux qui ont utilisé le logiciel Jira sont honnêtes, ils admettront qu'il est maladroit et témoigneront que son utilisation quotidienne est quelque peu frustrante.

jira a été conçu uniquement pour les équipes de développement de logiciels.

J'ai utilisé Jira et j'ai moi-même été confronté à ces lacunes. Cela m'a conduit, avec l'équipe de ClickUp, à chercher des alternatives à Jira.

Après de nombreuses recherches, nous avons dressé une liste des 15 meilleures alternatives à Jira, y compris des outils de gestion de projet gratuits et payants.

Je vais vous présenter chaque outil et ses principales fonctionnalités, en abordant différents cas d'utilisation de la gestion de projet pour vous aider à choisir la meilleure option.

Commençons par le commencement.

Ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Jira

**Si votre équipe suit des méthodologies agiles, les alternatives à Jira doivent prendre en charge les cadres pertinents tels que Scrum ou Kanban. Recherchez des fonctionnalités telles que les backlogs,les outils de planification de sprintet les burndown charts qui aident à gérer et à suivre l'avancement des projets agiles

**L'outil de gestion de projet agile doit offrir de solides fonctionnalités de planification et de programmation de projet, telles que le suivi de projet, la possibilité de créer et de gérer des tâches, d'ajouter des dépendances et des échéances, etc.

Gestion des tâches: Choisissez des alternatives à Jira avec des fonctionnalités de gestion des tâches, y compris l'ajout d'assignations multiples, de commentaires comme éléments d'action, et de vues multiples pour améliorer la productivité de l'équipe. Les meilleurs outils de gestion de projet vous offriront également des sous-tâches personnalisables pour faire ressortir les bonnes informations, ainsi que des champs et des statuts personnalisés pour créer des flux de travail clairs afin que les informations importantes ne tombent pas entre les mailles du filet

Choisissez des alternatives à Jira avec des fonctionnalités de gestion des tâches, y compris l'ajout d'assignations multiples, de commentaires comme éléments d'action, et de vues multiples pour améliorer la productivité de l'équipe. Les meilleurs outils de gestion de projet vous offriront également des sous-tâches personnalisables pour faire ressortir les bonnes informations, ainsi que des champs et des statuts personnalisés pour créer des flux de travail clairs afin que les informations importantes ne tombent pas entre les mailles du filet Collaboration et communication: La meilleure alternative à Jira vous offrira également des fonctionnalités de communication d'équipe telles que le chat en temps réel, les commentaires, le marquage, le partage de fichiers et les enregistrements d'écran partageables. Cela est d'autant plus important si l'une de vos équipes travaille à distance

La meilleure alternative à Jira vous offrira également des fonctionnalités de communication d'équipe telles que le chat en temps réel, les commentaires, le marquage, le partage de fichiers et les enregistrements d'écran partageables. Cela est d'autant plus important si l'une de vos équipes travaille à distance Rapports et analyses avancés: Recherchez des alternatives Jira avec des analyses détaillées et des fonctions de rapport qui fournissent des informations sur la santé du projet agile, la performance de l'équipe, la collaboration de l'équipe et l'allocation des ressources, vous permettant de prendre rapidement des décisions éclairées

Recherchez des alternatives Jira avec des analyses détaillées et des fonctions de rapport qui fournissent des informations sur la santé du projet agile, la performance de l'équipe, la collaboration de l'équipe et l'allocation des ressources, vous permettant de prendre rapidement des décisions éclairées Évolutivité : l'alternative Jira choisie doit pouvoir gérer un nombre croissant d'utilisateurs et un nombre illimité de projets sans baisse significative des performances ou de la convivialité au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit

Interface conviviale: Une courbe d'apprentissage abrupte peut entraver l'adoption et la productivité. Les alternatives à Jira que vous envisagez doivent fournir les fonctionnalités de gestion de projet nécessaires avec une navigation simple et logique et une aide à l'intégration. Cela permettra une intégration en douceur dans les opérations quotidiennes de votre équipe

Une courbe d'apprentissage abrupte peut entraver l'adoption et la productivité. Les alternatives à Jira que vous envisagez doivent fournir les fonctionnalités de gestion de projet nécessaires avec une navigation simple et logique et une aide à l'intégration. Cela permettra une intégration en douceur dans les opérations quotidiennes de votre équipe Personnalisation et flexibilité: Je vous recommande également de vérifier si les outils Jira alternatifs que vous avez sélectionnés vous permettent de personnaliser vos tableaux de bord, vos flux de travail et vos rapports pour les adapter à votre style de gestion de projet

Je vous recommande également de vérifier si les outils Jira alternatifs que vous avez sélectionnés vous permettent de personnaliser vos tableaux de bord, vos flux de travail et vos rapports pour les adapter à votre style de gestion de projet Des capacités d'intégration solides: Pour un flux de données fluide et sans erreur entre les systèmes, les alternatives Jira doivent s'intégrer aux autres outils utilisés par vos équipes de développement. L'intégration doit permettre d'accéder à toutes les informations et fonctionnalités nécessaires dans un environnement unique

Les meilleures alternatives à Jira : Un résumé

Les meilleures alternatives à Jira en un coup d'œil

15 Meilleures alternatives à Jira pour les équipes agiles en 2024

1. ClickUp

Le meilleur dans l'ensemble parmi les alternatives à Jira pour un large éventail de besoins de gestion de projet améliorée par l'IA Logiciel de gestion de projet ClickUp est en tête de liste car il répond à l'ensemble des besoins organisationnels, en créant des flux de travail cohérents adaptables à divers scénarios d'entreprise. Oui, votre PMO et vos équipes d'ingénieurs l'apprécieront, mais les équipes de fonctions telles que le marketing, la finance et la gestion des talents l'apprécieront également.

Cela en fait non seulement une alternative à Jira, mais aussi un choix potentiellement supérieur pour intégrer un large éventail de fonctions sous un même toit. ClickUp pour les équipes logicielles m'a surpris par l'éventail des fonctionnalités qu'il propose.

J'ai constaté que l'utilisation de Tableaux blancs ClickUp esquisser des idées ou des concepts et les transformer immédiatement en tâches est incroyablement facile avec ClickUp. Le passage de la planification à l'action se fait en douceur. Ce genre de chose dans Jira nécessiterait l'utilisation d'autres outils, ce qui peut ralentir les choses.

Mon équipe et moi-même utilisons souvent des tableaux blancs ou des cartes heuristiques pour réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous aide vraiment à affiner nos processus. C'est beaucoup moins rigide que Jira, où la mise en place d'un processus de retour d'information similaire semble beaucoup plus structurée et moins flexible.

Les Vue du diagramme de Gantt de ClickUp permet également de visualiser les délais et les dépendances d'un projet de manière plus intuitive.

Contrairement à Jira, qui peut nécessiter des plugins supplémentaires ou une configuration pour les diagrammes de Gantt, ClickUp inclut ces fonctionnalités dès la sortie de la boîte, entièrement personnalisables pour répondre aux différents besoins des projets. Étant donné que nous utilisons les diagrammes de Gantt en permanence, je préférerais des alternatives à Jira qui les rendent faciles à utiliser.

Visualisez les délais et les dépendances de votre projet avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

En fait, ayant utilisé les diagrammes de Gantt de ClickUp pour une vue d'ensemble de mes projets, en plus de la vue détaillée de la liste, j'ai vu de première main comment ils transforment la gestion des tâches.

La possibilité de zoomer rapidement pour obtenir des détails granulaires ou de dézoomer pour voir la chronologie complète du projet est très utile. Cela nous permet, à mon équipe et à moi-même, d'ajuster notre attention en fonction des besoins et de veiller à ce que le projet continue d'avancer efficacement, sans aucun retard.

Suivez vos objectifs en termes de chiffres et de pourcentages ou automatisez la définition de vos objectifs avec ClickUp Goals

En outre, je trouve que le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) est simple avec ClickUp. Avec Objectifs de ClickUp avec ClickUp Goals, je peux fixer des objectifs individuels et d'équipe avec des cibles mesurables et un suivi automatique des progrès. Cela permet à tous les membres de l'équipe de voir comment leurs efforts contribuent à l'ensemble du projet.

Gérer facilement les roadmaps produits, les backlogs, les sprints, le design UX, et plus encore avec ClickUp ClickUp convient aux équipes Agile avec ses tableaux de bord Agile personnalisables qui donnent un aperçu en temps réel des sprints et facilitent le suivi des progrès par rapport aux objectifs.

Nous utilisons aussi fréquemment les rapports de sprints avec ClickUp. La plateforme m'aide à résumer nos activités de sprints de manière efficace, en mettant en évidence à la fois nos réussites et les domaines à améliorer. Ce retour d'information nous aide à affiner notre approche pour les prochains sprints planification du sprint favorisant l'amélioration continue.

Accélérer la planification de sprint Agile et passer à travers les épopées sans effort avec ClickUp

L'outil natif Intégration de GitHub dans ClickUp se distingue pour nos équipes de développement. Elle relie notre gestion des tâches directement à nos dépôts de code, ce qui nous permet de suivre les commits, les pull requests et les branches directement depuis ClickUp. Cela réduit considérablement le besoin de passer d'un outil à l'autre.

Enfin, l'automatisation sans code de ClickUp a été d'un grand secours en réduisant les tâches répétitives. La mise en place d'automatisations pour les processus de routine tels que les attributions de tâches et les mises à jour d'état signifie que je peux me concentrer davantage sur les activités à forte valeur ajoutée.

Mais ce que je préfère dans ClickUp, c'est Cerveau de ClickUp clickUp Brain, l'assistant AI polyvalent. Il est devenu un élément essentiel de ma boîte à outils de gestion de projet car il intègre l'ensemble de mon espace de travail numérique, améliorant la façon dont je gère tout, des documents à la communication.

Toute notre équipe utilise l'assistant de rédaction IA de ClickUp Brain pour créer des notes de synthèse sur les produits les projets de recherche et de développement, les idées pour les réunions à venir, la prise et la synthèse de notes et la création de rapports détaillés sur l'état d'avancement des travaux et le suivi des bogues.

voici comment ClickUp Brain, mon assistant d'écriture IA, rédige un email de lancement de projet_

L'assistant d'écriture IA crée même des invites ChatGPT spécialisées pour le suivi des bogues et des problèmes, ce qui simplifie notre processus de développement logiciel.

Mais ClickUp Brain ne se limite pas à la rédaction. Il comprend également d'autres outils d'IA spécialisés.

Le AI Knowledge Manager est une fonctionnalité clé qui fournit des réponses immédiates et contextuelles sur tout ce qui concerne ClickUp ou ses applications connectées.

En tant que Gestionnaire de projet IA, ClickUp Brain ne se contente pas d'automatiser les tâches de routine et de fournir des mises à jour sur l'avancement, mais remplit également des données, génère des résumés et suggère et crée des sous-tâches de manière intelligente. Il envoie même des rappels pour les tâches en retard. Une fonctionnalité de ClickUp Brain qui me fait vraiment gagner du temps est sa capacité à générer des synthèses de réunions en quelques clics et à les partager avec les membres de l'équipe.

Nous utilisons ClickUp Brain pour affiner et concevoir des courriels et d'autres supports de communication

L'IA Writer for Work me permet de générer rapidement des projets que je peux ensuite personnaliser. L'IA peut rédiger et éditer des textes à partir de mes messages ou d'une sélection de plus de 100 messages basés sur les rôles.

En outre, elle m'aide à mieux écrire en vérifiant la grammaire et l'orthographe, en répondant rapidement aux messages et même en transcrivant des fichiers audio, améliorant ainsi ma productivité de près de 10 fois.

Télécharger ce modèle

Nous utilisons également de nombreux modèles ClickUp pour travailler plus rapidement. Par exemple, le modèle Modèle ClickUp ChatGPT Prompts pour le suivi des problèmes comporte plus de 190 invites imbriquées dans un document ClickUp - pour générer des idées de mises à jour de produits et de corrections de bogues, ainsi que pour documenter et suivre les problèmes des clients. Télécharger ce modèle Télécharger ce modèle

Un autre modèle que nous utilisons souvent est Modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp qui possède des fonctionnalités avancées pour les besoins de développement de logiciels complexes impliquant des équipes interfonctionnelles.

Plutôt que de dépendre de feuilles de calcul ou de multiples fils de discussion sur Slack ou de courriels, ce modèle centralisé vous donne une vue d'ensemble des bogues, des problèmes et des défauts, ainsi que de leur état actuel. Télécharger ce modèle Pour notre équipe, ClickUp couvre toutes les bases de la gestion de projet, de la stratégie et de la planification jusqu'au reporting. Il permet aux équipes de différents départements de collaborer, de construire et d'expédier des produits plus rapidement. J'ai pu constater de visu qu'il nous rend tous beaucoup plus productifs.

J'aime le fait qu'en tant que manager, cela me donne une vue d'ensemble de tous les projets sur lesquels mon équipe travaille, et ce qui est encore mieux, c'est que je peux détailler les détails du projet, qui en est le propriétaire, quel est le statut actuel/la mise à jour, et quelle est la date d'échéance. Les équipes peuvent facilement collaborer entre elles, car dans la section des commentaires, les membres peuvent s'étiqueter mutuellement. La création de tableaux de projets est l'un des points forts de ClickUps, et l'utilisateur peut choisir librement l'aspect du tableau grâce à des modèles et à des personnalisations. L'intégration à Google Workspace fonctionne comme un jeu d'enfant car je reçois des notifications pour chaque mise à jour de chaque projet.

Revue G2

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

**Gestion de projet : Automatisez facilement les backlogs, adaptez les flux de travail agiles à vos méthodes et alignez les tâches sur les objectifs grâce à des feuilles de route visuelles. De plus, sa fonction intégrée de suivi du temps est un avantage majeur par rapport à des outils tels que Jira qui n'ont pas cette fonction en natif. Si vous choisissez le plan Business, vous obtiendrez un suivi du temps et des feuilles de temps encore plus granulaires

**Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour faciliter la cartographie des utilisateurs et des parcours, collaborez avec vos équipes à distance et sur site sur un tableau blanc virtuel pendant la phase de recherche et de conception du développement du logiciel, et assignez des tâches aux membres de l'équipe directement à partir des tableaux blancs

ClickUp Whiteboard est votre toile numérique pour la cartographie des utilisateurs, le brainstorming et la conversion des idées en tâches réalisables

Suivi des objectifs: Que vous lanciez des produits sur le marché ou que vous gériez des versions, utilisez ClickUp Goals pour définir des objectifs mesurables, suivre les progrès, rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs dans les délais impartis

Fixez des objectifs clairs pour les buts de votre équipe, gardez une trace des sprints et des backlogs, et partagez-les avec tout le monde en utilisant ClickUp Goals

Des vues personnalisables pour visualiser les progrès et les délais: Obtenez une vue à 360 degrés de ce qui se passe dans votre projet, y compris les tâches, les listes et les échéances, avec la vue diagramme de Gantt de ClickUp. Cette fonctionnalité n'est pas incluse dans la version gratuite de Jira. ClickUp offre 60 vues de diagramme de Gantt gratuites dans son plan gratuit. Vous pouvez également utiliser les tableaux Kanban de ClickUp pour une perspective plus large et un suivi visuel des progrès

Obtenez une vue à 360 degrés de ce qui se passe dans votre projet, y compris les tâches, les listes et les échéances, avec la Cette fonctionnalité n'est pas incluse dans la version gratuite de Jira. ClickUp offre 60 vues de diagramme de Gantt gratuites dans son plan gratuit. Vous pouvez également utiliser les de ClickUp pour une perspective plus large et un suivi visuel des progrès **ClickUp offre des modèles personnalisables pour commencer avec des flux de travail préconstruits pour votre processus agile scrum, y comprismodèles de rapports de bogues etmodèles pour la planification de sprint Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible que sur les plans payants

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas disponibles sur mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (Idéal pour un usage personnel, inclut un nombre illimité d'utilisateurs gratuits et un nombre illimité de tâches)

Illimité: $7 par mois par utilisateur (Idéal pour les petites équipes)

$7 par mois par utilisateur (Idéal pour les petites équipes) Entreprise: 12$ par mois par utilisateur (Idéal pour les équipes de taille moyenne)

12$ par mois par utilisateur (Idéal pour les équipes de taille moyenne) Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à l'un des plans payants pour 5 $ par utilisateur de l'espace de travail par mois

Voici pourquoi Gatekeeper choisit ClickUp plutôt que Jira pour la gestion de projet :

Pas besoin d'un administrateur dédié pour faire fonctionner ClickUp

Gestion facile du sprint et du backlog avec des modèles prédéfinis et des capacités d'étiquetage

Les flux de travail flexibles supportent les cycles de développement logiciel complexes avec plus de 15 vues personnalisables et l'automatisation

2. Asana

**Le meilleur pour rationaliser les flux de travail des tâches et des projets dans une interface visuellement intuitive

Lorsque vous pensez à des alternatives à Jira pour la gestion de projet, Asana est l'un des outils qui vous vient à l'esprit. Il est reconnu pour son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes qui aident les équipes à organiser, suivre et gérer leur travail efficacement.

Par rapport à Jira, Asana est plus simple à utiliser. Alors que le premier dispose de fonctionnalités et d'intégrations plus avancées et tend à se positionner pour les équipes DevOps, le second offre plus d'utilité en tant que gestionnaire de tâches.

J'ai utilisé Asana pour créer des tâches et les ajouter à des dossiers, les filtrer à l'aide d'étiquettes et leur attribuer des responsabilités et des dates d'échéance. J'ai également trouvé que le processus d'intégration des applications pertinentes et la mise en place de règles automatiques directement à partir du tableau étaient assez simples.

via Asana Asana est basé sur un modèle de données Work Graph® qui cartographie les composants d'un projet - tâches, sous-tâches, objectifs du projet, délais et dépendances - afin de montrer comment toutes les pièces du travail s'alignent sur les résultats plus importants de l'entreprise.

Si votre travail exige une collaboration interdépartementale, vous apprécierez la façon dont Asana capture la relation entre le travail de votre équipe, les informations relatives à ce travail et les personnes qui l'effectuent.

via Asana Lors de la mise en place d'un nouveau projet, j'ai pu le décomposer en tâches individuelles, chacune ayant sa propre échéance.

La ligne de temps affichait alors ces tâches le long d'un axe chronologique, avec des marqueurs clairs pour les dépendances. Si une tâche était retardée, l'effet sur les tâches suivantes était immédiatement connu.

Cette méthode est similaire à la vue chronologique de ClickUp, mais avec une différence très importante. ClickUp vous permet d'inclure des sous-tâches dans la vue chronologique (vous pouvez choisir) ; Asana ne permet pas d'inclure des sous-tâches dans la vue chronologique.

Ce niveau de visibilité contraste fortement avec la configuration plus complexe de Jira, souvent considérée comme excessive pour les équipes qui ne sont pas composées de développeurs.

Intégration Asana + ClickUp ClickUp s'intègre à Asana par l'intermédiaire de Zapier. Lorsqu'une tâche est nouvellement étiquetée dans Asana, une tâche correspondante est créée dans ClickUp.

Cela permet de maintenir des flux de travail synchronisés sur diverses plateformes sans mises à jour manuelles, ce qui minimise le risque d'oubli et de mauvaise communication entre les départements ou les parties prenantes qui peuvent préférer des outils spécifiques. La migration depuis Asana se fera également en douceur.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Rédigez rapidement des mises à jour de projet grâce à l'automatisation qui permet de gagner du temps

Créez des tableaux de bord personnalisés à l'aide des modèles de sa bibliothèque ; sélectionnez différents styles de graphiques, des diagrammes d'épuisement aux simples graphiques linéaires

Obtenez des réponses rapides et des résumés de vos projets grâce à Asana Intelligence, le nouvel assistant IA

Donnez aux membres de l'équipe l'accès dont ils ont besoin tout en interdisant l'accès à certaines informations grâce aux niveaux de permission et aux contrôles administratifs

Limitations d'Asana

Il est difficile de naviguer dans la console d'administration lors de l'intégration d'un utilisateur disposant d'un accès à l'administration ou à la facturation, ce qui nécessite souvent des méthodes de contournement pour accéder à la plateforme

L'affichage du diagramme de Gantt n'est pas disponible dans la version gratuite

Asana Intelligence n'est disponible qu'avec les plans payants

l'assistance 24/7 n'est disponible qu'avec le plan Enterprise

Voici ce qu'un Redditor a à dire à propos d'Asana:

Asana est idéal pour les initiatives marketing et commerciales pour lesquelles l'intégration des outils de développement logiciel n'est pas importante. Si vous utilisez Slack pour communiquer, comme le font la plupart des équipes d'ingénieurs, vous pouvez l'intégrer à Jira et à Asana

Redditor

Prix d'Asana

Particulier: 0 $, gratuit pour toujours (idéal pour les particuliers et les petites équipes)

0 $, gratuit pour toujours (idéal pour les particuliers et les petites équipes) **Démarrage : 13,49 $ par mois et par utilisateur (idéal pour les équipes en pleine croissance)

Avancé: 30,49 $ par mois et par utilisateur (pour les entreprises qui jonglent avec un portefeuille d'objectifs dans plusieurs départements)

3. Lundi.com

**Le meilleur pour l'automatisation des flux de travail avec un fort accent sur la convivialité

Monday.com est un système d'exploitation personnalisable qui transforme la façon dont les équipes collaborent sur des projets dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de produits, de l'informatique, des ressources humaines et des opérations.

Les blocs de construction tels que les tableaux, les vues, l'automatisation et les intégrations permettent aux équipes logicielles de concevoir des flux de travail, de suivre les progrès et d'analyser les résultats de manière dynamique.

Monday.com est adaptable et est livré avec des tableaux Scrum et Kanban, afin que vous puissiez gérer et suivre plusieurs projets à la fois sans vous perdre dans les détails.

Sa gestion de fichiers intégrée simplifie également la collaboration et centralise les fichiers clés en un seul endroit. J'ai trouvé que tout ce qui se trouvait sur Monday.com était placé avec soin et que je savais instinctivement comment l'utiliser.

D'un autre côté, Jira n'est pas aussi polyvalent ou convivial, et il y a une courbe d'apprentissage. Par exemple, je pourrais mettre en place une automatisation pour mettre à jour les affectations de tâches lorsque l'état des projets change. Cependant, des mises à jour similaires pour la visibilité des projets dans Jira nécessitaient une intervention manuelle.

via Lundi.com L'une des fonctionnalités de Monday.com qui m'a le plus marqué est celle des "documents de travail", qui permet aux membres d'un projet de corédiger en temps réel, de partager instantanément des commentaires et de glisser-déposer du texte sous forme de liste de contrôle pour refléter l'état d'avancement du projet.

via Lundi.com Oui, c'est similaire à Google Docs pour le partage et le stockage de fichiers, et au lieu de changer de plateforme, je pourrais travailler sur Monday.com.

De plus, même si je pouvais saisir du texte et voir ce sur quoi les autres travaillaient simultanément, la fonction d'annulation n'annulait que mon travail et non les derniers ajouts au document, ce qui éliminait la crainte d'effacer une entrée critique faite par quelqu'un d'autre.

Si vous avez besoin d'aide pour gérer les demandes informatiques, les mises à jour de systèmes et les problèmes de dépannage, mais que vous ne voulez pas la complexité de Jira, je vous suggère d'utiliser Monday.com en tant que outil agile . Cependant, il faut garder à l'esprit qu'ils n'ont pas (encore) ajouté l'IA, ce qui ressemble aujourd'hui à une opportunité perdue.

Intégration Monday.com + ClickUp ClickUp s'intègre à Monday.com via Zapier. En plus de créer une nouvelle tâche qui sera automatiquement reflétée dans ClickUp et vice versa, vous pouvez générer des rapports complets en tirant des données des deux outils pour obtenir une vue unifiée de l'état d'avancement du projet et de la performance de l'équipe. Il automatise les tâches répétitives telles que l'établissement de rapports sur l'état d'avancement du projet.

Monday.com meilleures caractéristiques

Utilisez des modèles et des outils adaptés aux flux de travail agiles, y compris les demandes de fonctionnalités,planification de la feuille de routela gestion des sprints, le suivi des bogues et les rétrospectives de sprints

Organisez toutes les données relatives aux clients, aux fournisseurs ou aux campagnes, y compris les notes, les fils d'e-mails et les pièces jointes, afin de les retrouver facilement

Créez des flux de travail pour n'importe quelle partie de votre travail et les besoins de votre département avec des blocs de construction sans code

Limitations de Monday.com

Des automatisations ou des actions mineures peuvent rapidement épuiser le nombre alloué sur le plan Pro, et potentiellement geler le compte

Pas d'assistant IA, même pour les plans payants

Des fonctions de base telles qu'un calendrier fonctionnel avec des dates de début et de fin nécessitent des applications séparées, chacune entraînant des coûts supplémentaires

Monday a été un outil formidable pour nous aider à garder le contrôle de toutes nos tâches et de nos finances. Il nous a donné la possibilité de créer des flux de travail personnalisés qui sont adaptés à nos besoins spécifiques, ce qui nous a permis d'être plus efficaces dans la gestion de nos opérations quotidiennes.

Redditor

Prix de Monday.com

Gratuit: 0$, gratuit pour toujours (Idéal pour une utilisation individuelle)

0$, gratuit pour toujours (Idéal pour une utilisation individuelle) Basic: 12$ par poste et par mois (Idéal pour les petites équipes)

12$ par poste et par mois (Idéal pour les petites équipes) Standard: $14 par poste par mois (Une option populaire pour ceux qui veulent utiliser toutes les fonctionnalités payantes)

$14 par poste par mois (Une option populaire pour ceux qui veulent utiliser toutes les fonctionnalités payantes) Pro: 24 $ par poste et par mois

24 $ par poste et par mois Entreprise: Tarification personnalisée (convient si vous souhaitez des fonctionnalités exclusives, y compris un service d'accueil personnalisé)

4. Smartsheet

**Le meilleur pour fusionner la familiarité des feuilles de calcul avec la gestion de projet

Plateforme de gestion du travail en entreprise, Smartsheet permet de saisir et de suivre vos tâches, vos ressources et vos calendriers grâce à un ensemble riche de vues, de rapports et de tableaux de bord pour la visibilité des projets.

En quoi Smartsheet diffère-t-il des autres alternatives à Jira en tant qu'outil de gestion de projet ? outil de gestion de projet pour les équipes logicielles vous demandez ? Il combine des feuilles de calcul avec des calendriers visuels et la gestion de portefeuilles. Il peut effectuer des calculs complexes, tels que les coûts du projet et de relier facilement des données sur plusieurs feuilles.

J'ai également découvert que Smartsheet possède des capacités natives de gestion des actifs numériques, avec des analyses détaillées de la performance des actifs - une fonctionnalité manquante dans Jira.

Une autre fonctionnalité de Smartsheet qui mérite d'être mentionnée est WorkApps, qui vous permet de créer des applications sans code à partir de modèles de tâches ou directement à partir de formulaires, de feuilles ou de contenu externe comme Google Docs ou des tableaux de bord Tableau.

Lire la suite: **Tendances du génie logiciel en 2024 Avec Smartsheet, j'ai pu créer des rôles distincts pour les chefs de projet et les assignés afin de gérer la façon dont les différents membres de mon équipe interagissent avec les données du projet.

via Feuille de calcul Par exemple, j'ai créé un rôle pour les chefs de projet afin qu'ils puissent modifier l'ensemble du plan de projet et afficher le tableau de bord des mesures, et un rôle distinct pour les assignés, qui masquait le tableau de bord des mesures et ne leur permettait que de modifier un rapport affichant le travail qui leur avait été assigné.

Pour les secteurs tels que la santé, les agences gouvernementales et les institutions financières où la transparence des données est de la plus haute importance, Smartsheet est l'une des meilleures alternatives à Jira.

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Possédez et gérez vos clés de cryptage pour configurer, faire pivoter et révoquer l'accès aux données de votre entreprise, à tout moment, grâce au système de gestion des clés d'Amazon Web Services (AWS KMS)

Rassemblez et filtrez les données de la feuille pour mettre en évidence les détails clés afin de faciliter le partage, l'exportation ou l'intégration dans un tableau de bord

Créez des PDF personnalisés, préparez des contrats, automatisez des processus de formulaires et signez des documents au sein de la plateforme

Limitations de Smartsheet

Les difficultés d'intégration dues aux modèles de licence affectent l'utilisation d'autres plateformes telles que BI, Salesforce et PSCloud

L'entreprise a lancé un assistant IA pour analyser les données et générer des formules, mais il n'est disponible que dans le plan Entreprise

La nécessité actuelle d'utiliser puis de réenregistrer une feuille en tant que modèle est encombrante - une fonction permettant d'éditer et d'appliquer des changements de manière universelle à un "type" de feuille serait bénéfique

Nous aimons beaucoup utiliser Smartsheet parce qu'il nous simplifie les choses. Nous apprécions le fait de disposer d'un endroit central pour les tâches/projets, de pouvoir facilement les attribuer à notre équipe et de pouvoir revenir en arrière pour voir comment ces tâches/projets se sont déroulés. C'est mieux que de travailler à partir de plusieurs feuilles de calcul et cela permet de relier différents aspects de notre entreprise.

Avis Capterra

Prix de Smartsheet

Gratuit: 0 $ par mois et par utilisateur (idéal pour les chefs de projet indépendants)

0 $ par mois et par utilisateur (idéal pour les chefs de projet indépendants) Pro: 9 $ par mois et par utilisateur (idéal pour les équipes qui veulent un nombre illimité de vues)

9 $ par mois et par utilisateur (idéal pour les équipes qui veulent un nombre illimité de vues) Business: 32$ par mois par utilisateur (Idéal pour les entreprises qui veulent un nombre illimité d'éditeurs gratuits)

32$ par mois par utilisateur (Idéal pour les entreprises qui veulent un nombre illimité d'éditeurs gratuits) Entreprise: Tarification personnalisée (Convient si vous voulez une sécurité de niveau entreprise avec un plan de contrôle ultime)

5. Taskade

Best for real-time workspace for tasks, notes, and video collaboration* (Meilleur espace de travail en temps réel pour les tâches, les notes et la collaboration vidéo)

Taskade est un espace de travail à distance alimenté par l'IA, conçu pour améliorer la productivité et la collaboration au sein de n'importe quelle équipe.

La plateforme dispose d'un ensemble unique d'agents AI qui peuvent être personnalisés et formés pour automatiser les tâches répétitives, telles que la gestion des horaires, l'exécution des tâches et la gestion de l'espace de travail recherche de persona utilisateur la rédaction de courriels et la recherche d'idées de contenu.

Bien que Jira offre de nombreuses outils de développement de logiciels pour des tâches telles que le suivi approfondi des projets et la résolution des bogues, Taskade n'est pas loin derrière.

Par exemple, lorsque nous avons essayé cet outil chez ClickUp, nous avons pu gérer tout un cadre opérationnel - des réunions quotidiennes aux sprints de développement de produits complexes - grâce à ses fonctions de collaboration en temps réel.

De plus, ses modèles personnalisables offrent un niveau de flexibilité que la configuration structurée et souvent rigide de Jira n'offre tout simplement pas. La "Démonstration instantanée " de Taskade est une fonctionnalité unique que j'ai particulièrement utilisée pour mettre en place rapidement un environnement de projet type, montrant comment ajouter des tâches, attribuer des rôles et mettre à jour les statuts.

Cette démonstration interactive aide les nouveaux utilisateurs à comprendre le flux de travail et à voir comment leurs contributions s'intègrent dans la structure du projet.

via Taskade Les équipes de vente peuvent notamment utiliser cette fonctionnalité pour montrer aux nouveaux membres de l'équipe comment établir un premier contact avec des prospects, assurer un suivi, négocier et conclure des tâches.

Contrairement aux autres alternatives à Jira dans cette liste, qui sont principalement destinées à la gestion de projets, Taskade est une plateforme de productivité - un espace de travail unifié pour les tâches, la communication et les notes. Personnellement, je trouve cette approche tout-en-un efficace car elle rationalise nos flux de travail et conserve tout ce dont nous avons besoin en un seul endroit accessible.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Intégration de plus de 200 applications pour un flux de travail transparent à travers différents outils, y compris GitHub et GitLab pour le développement de logiciels et Figma

Faites un brainstorming, tracez les grandes lignes et planifiez tout ce que vous voulez pour vos tâches et vos notes grâce à un assistant d'écriture et de tâches intelligent

Utilisez despour les modes opératoires normalisésles sprints de projet et les calendriers de contenu qui s'alignent sur la personnalité et le ton de votre marque

Limites de la Taskade

Il offre moins de flexibilité dans la création de bases de données, de tableaux, de pages et de flux de travail avancés personnalisés et peut donc ne pas répondre aux besoins spécifiques de tous les utilisateurs

Il manque des options avancées telles que l'ajout d'images et de vidéos ou la création de tableaux complexes

Si vous vous demandez quelle plateforme utiliser entre Taskade vs. ClickUp cet article de Reddit fait une distinction claire entre les deux :

via Reddit

Prix de Taskade

Gratuit : 0$ (Idéal pour les utilisateurs qui débutent dans la gestion de projet)

Taskade Pro : 8$ par mois et par utilisateur (Idéal pour les entreprises qui veulent avoir accès à des fonctionnalités premium et à l'IA illimitée)

Taskade for Teams : $16 par mois par utilisateur (Parfait pour les équipes qui veulent collaborer à travers un nombre illimité d'espaces de travail)

6. Zendesk

**Le meilleur pour intégrer le service client dans les processus de gestion de projet

Zendesk est principalement connu comme un logiciel de service client et une solution de service d'assistance plutôt que comme un outil de gestion de projet traditionnel. Cependant, il ne faut pas l'écarter, car il offre des fonctionnalités qui peuvent être adaptées pour soutenir les tâches de gestion de projet.

Contrairement à Jira, qui se concentre sur le suivi des projets et des problèmes, le système de billetterie de Zendesk consolide les demandes et les mises à jour provenant de divers canaux de communication, tels que le courrier électronique, le chat en direct, les médias sociaux et les appels téléphoniques, en une seule plateforme.

Si vous êtes un éditeur de logiciels, ces informations à 360 degrés sur toutes les interactions avec les clients peuvent éclairer vos itérations de produits. Il s'agit d'une intégration de flux de travail que l'approche centrée sur le projet de Jira ne prend pas facilement en charge.

Lorsque je dirigeais plusieurs équipes de développement dans une agence, j'utilisais régulièrement l'espace de travail agent pour gérer les interactions avec les clients. Lorsqu'un client posait une question, celle-ci apparaissait dans l'espace de travail unifié, et je pouvais examiner chaque message ou communication reçu(e) l'un(e) après l'autre.

Cette fonction est importante dans les entreprises où le temps est compté pour répondre aux clients. En outre, je pouvais lier ces interactions à des tickets ou tâches de projet pertinents, assurant ainsi la continuité et la traçabilité.

via Zendesk Est-ce que je choisirais Zendesk parmi toutes les autres alternatives Jira ? Comme la plupart des choses dans la vie, cela dépend ! Si je dirige une grande organisation qui n'a besoin que de quelque chose pour soutenir CX et qui ne voit pas d'inconvénient à payer une prime pour cela, je pourrais le faire. Les fonctionnalités les plus intéressantes de Zendesk ne sont incluses que dans les plans payants (qui peuvent être coûteux), de sorte que les petites organisations peuvent préférer d'autres outils.

La création ou la liaison d'un ticket à une tâche ajoute automatiquement un lien vers votre tâche ClickUp. En outre, vous pouvez attacher un nombre quelconque de tâches ClickUp à un ticket dans Zendesk pour faciliter la référence au statut et à l'ID de la tâche.

Les meilleures caractéristiques de Zendesk

Du respect des horaires au temps de résolution, voyez exactement comment votre équipe se comporte ; utilisez les résultats pour résoudre les problèmes de service avant qu'ils n'explosent

Mettez automatiquement à jour l'état des tâches, envoyez des notifications ou attribuez des tâches en fonction de critères spécifiques pour rationaliser la gestion de projet

Collaborez avec les membres de l'équipe sur les tickets en ajoutant des notes internes et en simplifiant le partage d'informations au sein de l'équipe

Limitations de Zendesk

L'utilisation de Zendesk comme principale base de données clients nécessite des efforts supplémentaires pour maintenir les données des utilisateurs synchronisées avec d'autres systèmes, ce qui complique la gestion de plusieurs enregistrements de contact par utilisateur

Les agents AI de base sont disponibles dans toutes les formules payantes, mais le module complémentaire AI avancé, plus utile, n'est disponible que dans les formules Professional et Enterprise (et est plutôt cher, à 50 $ par agent et par mois)

Zendesk a contribué à faire entrer l'assistance de notre organisation dans l'ère moderne. Par rapport à notre solution précédente, Zendesk offre la visibilité, la facilité d'utilisation et le suivi métrique approprié à nos besoins. Nous avons pu améliorer les connaissances de notre support technique grâce à l'utilisation de la recherche, des balises et de l'intégration de la base de connaissances, ainsi que fournir à nos clients une plateforme pour trouver des réponses à leurs propres problèmes.

Revue G2

Prix de Zendesk

Suite Team: $69 par agent et par mois (Conçue pour les fonctionnalités avancées du service client)

$69 par agent et par mois (Conçue pour les fonctionnalités avancées du service client) Suite Growth: $115 par agent par mois (Convient à la gestion des demandes croissantes de service à la clientèle)

$115 par agent par mois (Convient à la gestion des demandes croissantes de service à la clientèle) Suite Professional: 149 $ par agent et par mois (idéale pour répondre aux besoins de base des clients)

149 $ par agent et par mois (idéale pour répondre aux besoins de base des clients) Suite Enterprise: Tarification personnalisée (lorsque vous avez des besoins spécifiques en matière d'assistance à la clientèle)

7. Wrike

**Le meilleur pour répondre aux besoins de projets complexes avec des options de personnalisation

Wrike offre des fonctions de gestion de projet étendues qui répondent à divers besoins professionnels.

Non seulement Wrike dispose d'un système de gestion des tâches détaillé, mais il se distingue également par ses rapports, qui sont considérablement plus complets que ceux généralement disponibles dans Jira. C'est sans aucun doute l'une des alternatives à Jira que j'envisagerais.

En outre, Wrike intègre un système de suivi du temps de travail, alors que Jira nécessite des intégrations avec des outils externes tels que Everhour et Harvest. L'IA de Wrike pour les chefs de projet est une fonctionnalité remarquable qui peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Lorsque j'ai lancé un nouveau projet sur la plateforme, l'IA m'a suggéré des tâches basées sur les données historiques et les paramètres du projet.

via Wrike Je pourrais examiner ces suggestions, les ajuster si nécessaire, et les approuver pour alimenter la rubrique plan du projet . Cette fonction d'IA, appelée Wrike Work Intelligence, est utile si vous cherchez à accélérer la phase de planification de votre projet sans négliger ou oublier les tâches nécessaires que votre équipe doit entreprendre.

Intégration Wrike + ClickUp ClickUp s'intègre à Wrike ce qui vous permet de passer à ClickUp en douceur et sans problème.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Définissez des règles, des déclencheurs et des approbations automatiques pour les tâches manuelles fastidieuses, telles que la modification des délais et l'envoi d'alertes de rappel

Partager automatiquement des informations en contexte avec les approbateurs choisis et utiliser des formulaires pour simplifier le processus de demande d'approbation

Reproduire les tâches quotidiennes telles que les congés et les demandes de référence grâce aux Blueprints, qui sont des modèles de tâches pour les nouveaux éléments de travail

Générer et résumer du contenu, prédire les risques, obtenir des suggestions de tâches et développer l'automatisation avec l'IA

Limites de Wrike

Wrike a une capacité de stockage limitée, ce qui pose des problèmes pour les projets impliquant des fichiers volumineux, tels que la production et la publication de vidéos ; cette limitation restreint la possibilité de vérifier et d'examiner des fichiers vidéo volumineux directement sur la plateforme

L'immensité des fonctionnalités de Wrike peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Wrike est un système de gestion de projets et de tâches très flexible et complet. Wrike est un système de gestion de projets et de tâches très flexible et complet. Il possède toutes les fonctionnalités que je recherche, comme la planification, les dépendances, les missions, les dates d'échéance, les projets, les dossiers. Au début, le système d'étiquetage des dossiers/projets était un modèle mental un peu difficile à apprendre, mais une fois que j'y suis parvenu, j'ai vu à quel point il était puissant et je l'utilise beaucoup.

Revue de G2

Prix de Wrike

Gratuit: 0$ par mois et par utilisateur

0$ par mois et par utilisateur Équipe: $9.80 par mois par utilisateur (Idéal pour les petites et moyennes équipes)

$9.80 par mois par utilisateur (Idéal pour les petites et moyennes équipes) Entreprise: 24,80 $ par mois par utilisateur (convient aux moyennes et grandes entreprises)

24,80 $ par mois par utilisateur (convient aux moyennes et grandes entreprises) Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle: Tarification personnalisée (adapté aux entreprises qui recherchent des alternatives à Jira avec une personnalisation avancée)

8. Notion

*Best for managing content-centric workflows (Meilleur pour la gestion des flux de travail centrés sur le contenu)

Le prochain sur ma liste d'alternatives à Jira est Notion, une application de productivité et de prise de notes. Elle offre des outils pour planifier, organiser et collaborer sur des projets professionnels et personnels au sein d'une plateforme unique. Vous pouvez créer votre propre tableau de bord et ajouter des listes de tâches, des calendriers, des indicateurs de progression et des affectations aux membres de l'équipe.

Notion excelle en tant qu' outil de documentation collaborative pour la gestion des services. Il permet aux équipes de créer et de partager des documents liés au projet, tels que des comptes-rendus de réunions, des FAQ et des bonnes pratiques dans un wiki de projet commun.

J'ai trouvé que la plus grande différence entre Notion et Jira était la suivante :

| Notion est un outil polyvalent qui s'adresse à un public plus large, notamment aux entreprises de toutes tailles, aux étudiants et aux particuliers à la recherche d'un espace intégré pour gérer leur travail. Jira est plus adapté aux équipes techniques impliquées dans des cycles de projets logiciels de base qui nécessitent des outils de planification, des flux de travail complexes représentés par des tableaux Scrum et Kanban et des intégrations avec d'autres outils de développement, tels que Bitbucket et Confluence

Notion vs Jira

Ce qui m'a particulièrement impressionné sur la plateforme, c'est Notion AI. Lorsque je commençais un nouveau document, je puisais immédiatement dans ses modèles alimentés par l'IA, qui couvraient un éventail de besoins - de la rédaction de SOP à la réalisation d'une analyse SWOT.

Je pouvais sélectionner le modèle qui répondait le mieux à mes besoins et commencer à étoffer les détails en quelques minutes, ce qui m'a permis de gagner du temps et d'économiser des efforts par rapport à la création de documents à partir de zéro.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'on est confronté à la polyvalence écrasante de Notion. Si vous vous sentez débordé, le simple fait de commencer par un modèle peut vous soulager. L'assistant vous guide de manière interactive tout au long du processus, ce qui le rend moins intimidant.

via Notion Si vous faites partie de l'économie des créateurs ou si vous êtes une petite agence de design qui jongle avec plusieurs clients, la fonctionnalité de gestion de projet de Notion est idéale pour vous. Vous pouvez créer des pages distinctes pour chaque projet ou client afin de stocker les objectifs, les directives de la marque et les délais.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez et maintenez un système wiki flexible et interconnecté au sein de votre espace de travail ; organisez les connaissances, la documentation et les processus de l'entreprise

Créez de nouvelles tâches ou transformez des éléments de ligne en tâches planifiées, ajoutez des cases à cocher aux listes à puces, créez des listes à puces, des listes à puces et des listes à pucesTableaux Kanbanet transformer des idées en actions en attente

Utiliser Notion AI pour analyser de grands ensembles de données afin d'en tirer des informations, remplir automatiquement des documents avec des actions à entreprendre, générer des résumés et des informations à partir du contenu et lancer des idées pour le contenu et les campagnes

Limites de Notion

La fonction "markup" doit être mieux activée pour améliorer les capacités d'édition et d'annotation dans les portfolios de conception

Les tableaux de Notion ne sont pas conviviaux et j'ai eu du mal à formater ou à travailler avec des données complexes

Au début, Notion n'avait pas de sens pour moi, mais quand j'ai eu le déclic, je l'ai eu. Je gère mon entreprise à partir de Notion, je suis mes habitudes, je suis mes notes de lecture et mes notes quotidiennes - tout vit à l'intérieur de Notion. Et comme les outils d'intelligence artificielle s'améliorent, je pense que j'utiliserai de plus en plus Notion.

Revue Capterra

Prix de Notion

Gratuit: 0$, gratuit pour toujours

0$, gratuit pour toujours Plus: 10$ par mois et par utilisateur (Parfait pour les petites équipes pour planifier et s'organiser)

10$ par mois et par utilisateur (Parfait pour les petites équipes pour planifier et s'organiser) Business: 18$ par mois par utilisateur (Convient aux entreprises qui utilisent Notion pour connecter plusieurs outils et équipes)

18$ par mois par utilisateur (Convient aux entreprises qui utilisent Notion pour connecter plusieurs outils et équipes) Entreprise: Tarification personnalisée

Ajoutez le module Notion AI à votre espace de travail pour 8$ par mois et par utilisateur.

9. PreuveHub

**Le meilleur pour les besoins de planification de projet tout-en-un, avec des fonctionnalités allant de l'attribution des tâches aux outils de correction d'épreuves

Proofhub possède des fonctionnalités qui simplifient la gestion des tâches, la collaboration et la gestion de l'information le suivi des projets . Il vous donne une vue consolidée des tâches, des objectifs et des progrès.

En utilisant ProofHub, j'ai trouvé qu'il se distinguait de nombreuses alternatives à Jira avec des outils supplémentaires comme les listes de tâches, les feuilles de temps et le chat in-app. Ses fonctions de gestion des ressources et d'épreuvage sont précieuses pour les équipes qui ont besoin d'un retour d'information et d'approbations sur le travail créatif.

D'autre part, Jira dispose de listes de tâches généralement gérées dans le contexte de problèmes ou de tickets. Les feuilles de temps ne sont pas une fonctionnalité native, bien qu'elles soient disponibles dans Jira Software avec le module complémentaire Tempo. De plus, Jira n'a pas de fonction de chat intégrée ; les discussions ne peuvent avoir lieu que sous forme de commentaires sur les problèmes, ce qui rend la communication fastidieuse.

En outre, la fonction 'Annonces' de ProofHub est utile pour tenir toutes les parties prenantes du projet informées et engagées. Par exemple, je peux créer des canaux distincts pour les "mises à jour de développement", les "lancements marketing" et les "étapes importantes du projet"

Le logiciel m'a également permis de créer une annonce ciblée chaque fois qu'une mise à jour ou un élément d'information critique nécessitait une attention généralisée (par exemple, un changement dans la portée du projet).

via PreuveHub J'ai apprécié la possibilité de programmer des annonces automatisées pour des mises à jour régulières, telles que les progrès hebdomadaires ou les conseils quotidiens. Par exemple, les rappels concernant les réunions hebdomadaires ou les échéances de soumission de projet peuvent être programmés pour être envoyés à des moments précis chaque semaine.

ProofHub encourage les équipes à interagir avec les annonces en posant des questions ou en donnant leur avis directement dans la section des commentaires de chaque message. Cela permet de créer un flux de communication bidirectionnel attrayant.

À mon avis, il s'agit de l'une des meilleures alternatives à Jira pour les équipes qui travaillent sur des projets hautement collaboratifs, tels que les campagnes de marketing et les événements.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Créez plusieurs versions d'un même document, partagez chaque version avec les membres de l'équipe et les parties prenantes externes, et stockez tous les historiques de versions en toute sécurité sur la plateforme pour référence ultérieure

Visualisez et modifiez les tâches existantes ou ajoutez-en de nouvelles grâce à la vue Tableau qui vous offre une expérience de type feuille de calcul

Suivez toutes les actions des utilisateurs grâce au journal d'activité de ProofHub ; voyez ce qui s'est passé dans les différents comptes en temps réel

Limitations de ProofHub

ProofHub ne génère pas nativement de factures pour le temps enregistré, s'appuyant plutôt sur des intégrations avec des plateformes externes telles que Freshbooks et Quickbooks pour cette fonction

Le diagramme de Gantt est difficile à configurer et à utiliser efficacement, ce qui entraîne une augmentation du temps passé à essayer de le faire fonctionner comme il se doit

Voici ce que dit une revue G2 à propos de ProofHub :

ProofHub a résolu le problème le plus important pour nous : la sécurisation des informations. ProofHub a résolu le problème le plus critique pour nous - la sécurisation des informations. Il nous a permis d'intégrer tous nos clients, mais avec un accès contrôlé. Grâce à des rôles personnalisés, nous avons pu gérer les niveaux d'accès de chaque utilisateur. De cette manière, nous avons pu donner aux clients les bons niveaux de visibilité et restreindre l'accès aux informations qui ne sont pas pertinentes pour leurs projets et leurs yeux.

Revue G2

Prix de ProofHub

Essentiel: 50 $ par mois

50 $ par mois Contrôle ultime: 99 $ par mois (adapté à la gestion du travail à distance avec une demande particulière pour des rôles d'accès personnalisés)

Les deux formules impliquent une tarification forfaitaire et aucun frais par utilisateur.

10. Assembla

**Le meilleur pour l'intégration du contrôle de version avec les capacités de gestion de projet

Le prochain sur notre liste d'alternatives possibles à Jira est Assembla. Il s'agit d'une solution basée sur le cloud qui offre un logiciel de contrôle de version et de gestion du code source (SCM) basé sur le web. Elle facilite le développement de produits en intégrant la gestion de projet et la gestion du code source, à l'intention des équipes de développement de logiciels.

En plus de faciliter le suivi des tâches, la gestion des problèmes et la coordination des projets grâce à un système de tickets centralisé, Assembla aide à gérer visuellement les projets grâce à des murs de cartes et des tableaux qui se mettent à jour automatiquement.

L'utilisation de l'outil m'a permis de réaliser qu'il est adapté aux équipes de développement qui privilégient la gestion efficace du code, la collaboration et la gestion de l'information le développement collaboratif de logiciels dans leurs projets.

Vous ne voulez pas d'un outil compliqué comme Jira ? Pas de problème.

Assembla possède de nombreuses fonctionnalités natives et intégrées qui vous seront utiles.

Par exemple, il dispose de puissantes fonctionnalités de contrôle de version, ce qui vous permet de gérer efficacement les dépôts de code. Assembla supporte également Git, SVN et Perforce.

Ce n'est pas le cas de Jira. Vous devez intégrer le logiciel avec des dépôts Git en utilisant des plugins comme Bitbucket ou GitHub pour lier les commits, les branches et les pull requests directement aux problèmes dans Jira. De même, des plugins sont disponibles pour intégrer Jira aux référentiels SVN et Perforce. Cependant, le prix de Jira augmente avec le nombre de plugins.

Sur Assembla, j'ai pu voir à quel point il est facile d'organiser les projets en espaces qui servent d'espaces de travail dédiés aux équipes. Chaque espace peut avoir ses propres outils, dépôts et membres, de sorte que mon équipe peut gérer plusieurs projets simultanément tout en les gardant séparés et organisés.

via Assembla Il existe également une fonction de suivi des tâches, des bogues et des problèmes au sein des projets. Je pouvais créer, attribuer, hiérarchiser et suivre les tickets par le biais de flux de travail personnalisés, ce qui garantissait une gestion efficace et transparente du travail.

Une autre raison pour laquelle nous l'avons inclus dans notre liste d'alternatives à Jira est qu'Assembla offre des vues multiples avec des tableaux Gantt, Scrum, Waterfall et Kanban équipes de développement de logiciels peuvent gérer leurs tickets comme elles l'entendent.

Les meilleures caractéristiques d'Assembla

Visualisez vos projets et les dépendances des membres de l'équipe avec les éléments suivantsMéthodologies agiles comme Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban, etCadre SAFe* Utiliser le wiki intégré et la fonction de documentation pour construire et maintenir la documentation du projet, les bases de connaissances et les guides de l'utilisateur

Fixer des dates importantes pour un groupe de tâches majeures dans les différentes phases d'exécution du projet via les Jalons

Limitations d'Assembla

Pas assez de support pour la recherche de documents, les outils de ligne de commande et les scripts pour les pipelines CI/CD

La plateforme n'offre pas suffisamment d'options pour organiser rapidement les vues, ce qui se traduit par une interface encombrée pour les utilisateurs individuels et les équipes

Pas encore d'assistance IA

Assembla permet à notre équipe d'organiser et d'exécuter avec une visibilité totale de ce que chacun fait. La collaboration est certainement sa caractéristique principale. Nous avons essayé d'autres solutions, mais ses fonctionnalités se démarquent.

Revue G2

Prix d'Assembla

Assembla Cloud: 21$ par mois et par utilisateur, facturé annuellement (convient aux équipes qui ont besoin d'un système de contrôle de version basé sur le cloud sans déploiement personnalisé)

21$ par mois et par utilisateur, facturé annuellement (convient aux équipes qui ont besoin d'un système de contrôle de version basé sur le cloud sans déploiement personnalisé) Assembla Enterprise: Tarification personnalisée (convient aux grandes entreprises ayant des besoins spécifiques en matière de sécurité, de conformité ou d'intégration)

11. Pivotal Tracker

Le meilleur pour le développement de logiciels agiles qui exigent des progrès itératifs et une collaboration en temps réel

Pivotal Tracker est un outil de gestion de projet que vous pouvez considérer parmi les alternatives à Jira pour gérer projets de développement logiciel agile . Il facilite la collaboration en fournissant une vue partagée des priorités du projet et en aidant à hiérarchiser les tâches.

Contrairement à Jira, il propose des listes de tâches en attente et des correctifs, calcule automatiquement la vélocité de votre équipe et prédit les dates d'achèvement du projet. J'ai trouvé que son interface s'articulait autour du concept d'"histoires" qui progressent à travers les différentes étapes du développement.

L'une des principales caractéristiques de Pivotal Tracker est son outil de suivi guidé, qui divise le travail en portions gérables afin que vous puissiez planifier les itérations. Cette approche convient aux équipes qui adhèrent étroitement aux principes Agile.

Lors de la mise en place d'un projet dans Pivotal Tracker, j'ai commencé par créer des histoires d'utilisateurs. Chaque histoire représentait une capacité ou une exigence métier. J'ai détaillé ce qui devait être fait, pourquoi c'était nécessaire, et les critères d'acceptation qui définissaient quand l'histoire était terminée.

via Pivotal Tracker J'ai aimé utiliser l'interface glisser-déposer pour ajuster les priorités en fonction des besoins. J'ai également eu la possibilité de regrouper automatiquement les histoires en itérations en fonction des estimations et de la vélocité de notre équipe.

Cela vous aidera à planifier votre travail en morceaux gérables et à fixer des attentes réalistes pour vos réalisations dans chaque itération. Si vous êtes une équipe produit, cette fonctionnalité de l'outil vous permettra de mieux contrôler la qualité du code, car vous pourrez l'améliorer en permanence grâce à un outil de gestion de la qualité processus itératif .

Les meilleures caractéristiques de Pivotal Tracker

Trouvez ce dont vous avez besoin grâce à la recherche booléenne, qui peut gérer des requêtes complexes impliquant plusieurs conditions

Glissez et déposez des maquettes, des diapositives et d'autres fichiers depuis votre ordinateur, ou joignez-les depuis Google Drive pour les partager facilement

Examinez de près la santé du projet à travers les itérations, les épopées, les versions, et plus encore, avec des rapports conçus pour partager des informations au niveau cellulaire

Limitations de Pivotal Tracker

Pivotal Tracker n'est pas idéalement adapté à la gestion de type Kanban en raison de son manque de support natif pour l'affichage des tickets sous forme de plans de travail, ce qui oblige les équipes à utiliser des solutions de contournement telles que des étiquettes et des vues personnalisées

Dans les scénarios avec des charges de travail de sprint importantes, la liste verticale des tickets peut devenir excessivement longue, ce qui la rend difficile à gérer et à visualiser

Il n'y a pas encore d'intégration de l'IA, ce qui a été pour moi une grande déception

En tant que Product Owner, il y a plusieurs aspects positifs dans Pivotal Tracker : la vue, la facilité de création des tickets et l'utilisation des étiquettes. Pour la vue, je peux configurer mes colonnes pour voir l'état du sprint en cours d'un coup d'œil, ainsi que gérer la priorité dans le backlog et ajouter des tickets dans la glacière. Je peux également filtrer le travail assigné à chaque développeur, ce qui est utile pendant la planification du sprint.

Revue G2

Prix de Pivotal Tracker

Gratuit: 0$ (Idéal si vous avez jusqu'à cinq utilisateurs et collaborateurs pour un projet)

0$ (Idéal si vous avez jusqu'à cinq utilisateurs et collaborateurs pour un projet) Entreprise: Tarification personnalisée

12. Bugzilla

Best for managing software build with straightforward bug-tracking capabilities (Le meilleur pour gérer la construction de logiciels avec des capacités de suivi de bogues directes)

Bugzilla, de la Fondation Mozilla, est un outil open-source pour la gestion du processus de développement de logiciels, en particulier le suivi des bogues. Bien qu'il s'agisse d'un outil de suivi des bogues bugzilla possède également des capacités de gestion de projet agile qui en font l'une des alternatives possibles à Jira.

Contrairement à Jira, qui a été conçu à l'origine pour le suivi des bogues mais qui a depuis évolué pour devenir un outil de gestion de projet complet, Bugzilla se concentre exclusivement sur le suivi des bogues et offre des fonctionnalités telles que des capacités de requête avancées, des notifications par courriel et des champs de bogues personnalisables.

L'une des principales caractéristiques de Bugzilla est sa puissante fonction de recherche, qui permet de créer des requêtes spécifiques et détaillées. En plus d'une recherche de bogues de base de type Google, vous pouvez effectuer des recherches basées sur le temps et d'autres requêtes précises.

J'ai également apprécié les détails avec lesquels je pouvais signaler des bogues dans Bugzilla, y compris les étapes de reproduction, les informations sur l'environnement et les captures d'écran pertinentes.

via Bugzilla Je pouvais classer les bogues par catégorie et par ordre de priorité en fonction de leur type et de leur gravité, ce qui permettait de s'assurer que les problèmes critiques recevaient une attention immédiate. Il était également facile de suivre la progression de chaque tâche, depuis son attribution jusqu'à sa résolution.

Si j'étais un chef de projet dans une équipe de développement de logiciels, j'utiliserais certainement Bugzilla pour réduire la probabilité que des bogues non résolus ou récurrents aient un impact sur le produit final. Il prend en charge différents systèmes d'exploitation tels que Windows, UNIX, etc.

Les meilleures caractéristiques de Bugzilla

Obtenez une vue colorée de tout correctif associé à un bogue avec Patch Viewer ; intégrez-le à Bonsai, CVS et LXR pour obtenir plus d'informations

Restez informé des mises à jour de votre équipe depuis Bugzilla grâce à la fonction "Watch"

Enregistrez toutes vos recherches dans le pied de page de chaque page pour une utilisation ultérieure

Planifiez des rapports de bogues envoyés par courriel à la fréquence de votre choix

Limitations de Bugzilla

L'expérience utilisateur n'est pas intuitive, ce qui complique la navigation et la gestion des tickets

Alors que les images peuvent être jointes facilement, la plateforme ne permet pas de joindre des vidéos, ce qui limite les types de médias qui peuvent être partagés et documentés

J'espère qu'ils introduiront un jour des fonctions d'intelligence artificielle

Voici ce qu'un Redditor a à dire sur Bugzilla et ses rapports de bogues :

Une chose que je dirais qu'il fait bien, c'est la façon dont il indexe les rapports de bogues existants, pour permettre une recherche rapide/pertinente. Aujourd'hui même, j'étais sur le point de déposer un rapport de bogue et même si mon terme de recherche n'était pas exactement celui du rapport de bogue existant, j'ai quand même pu trouver un double exact.

Redditor

Prix de Bugzilla

L'outil est gratuit.

13. Hygger

Best for prioritizing and managing projects using lean and agile principles (Meilleur pour prioriser et gérer les projets en utilisant les principes agiles et lean)

Hygger est un outil de gestion de projet agile qui utilise des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt pour les équipes modernes. C'est une bonne option pour les équipes qui recherchent des alternatives plus simples à Jira.

Contrairement aux options de personnalisation de Jira, qui sont très pratiques si vous souhaitez personnaliser presque tous les aspects de votre flux de travail, Hygger trouve un équilibre en offrant des fonctionnalités essentielles sans complexité inutile.

Imaginez un lancement de produit sous haute pression avec des délais serrés et de nombreuses parties prenantes impliquées. En utilisant les outils de priorisation de Hygger, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important.

La boîte d'Eisenhower, par exemple, m'a aidé à classer toutes les tâches de notre projet en quatre quadrants : urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, et ni urgent ni important.

Cette fonction a apporté beaucoup de clarté et de concentration, car je pouvais faire la distinction entre les tâches qui exigeaient une attention immédiate et celles qui pouvaient être planifiées plus tard. Naturellement, elle a contribué à réduire le stress et à maximiser la productivité.

via Hygger Hygger propose également une option pour gérer les sprints sur la plateforme avec l'estimation des story points/heures, les graphiques de burndown, la vélocité et d'autres métriques.

Comme Hygger s'intègre à des outils populaires tels que Slack et Google Drive, mon équipe a pu communiquer et partager des fichiers sans problème. Cela en fait un bon outil pour mener des campagnes marketing et des projets de développement de produits.

Les meilleures caractéristiques de Hygger

Utilisez les plans de travail pour mettre en évidence les tâches les plus critiques sur le tableau et éliminer rapidement les obstacles

Recevez des rapports avancés sur les coûts du projet, les performances de l'équipe et l'avancement global

Restez en contact permanent avec les membres de votre équipe grâce aux commentaires bidirectionnels, aux notifications push et au partage de documents

Limitations de Hygger

La plateforme manque d'options pour ajouter des zones de texte personnalisées dans les tâches ; plus de champs comme l'hypothèse, les critères d'acceptation, la solution et les considérations seraient bénéfiques pour divers cas d'utilisation

L'application mobile ne prend pas en charge les tableaux de sprint, ce qui pourrait être essentiel pour certains types d'équipes

Nous sommes une petite équipe de développeurs de logiciels et de propriétaires de produits. Les produits plus importants comme JIRA sont trop compliqués et pas toujours adaptés à nos besoins. Après avoir adopté Hygger, tout est devenu simple. Hygger est un produit simple pour un flux de travail simple. Intuitif et efficace.

L'avis de Capterra

Prix de Hygger

Gratuit

Standard: 9 $ par mois et par utilisateur

9 $ par mois et par utilisateur Entreprise: 18 $ par mois et par utilisateur (Idéal pour les grandes équipes nécessitant des capacités de gestion de projet avancées)

14. Backlog par Nulab

Best for combining issue tracking and version control with project management* (Le meilleur pour combiner le suivi des problèmes et le contrôle des versions avec la gestion de projet)

Backlog est un autre logiciel tout-en-un outil de gestion de projets de développement de logiciels que nous inclurions parmi les meilleures alternatives à Jira. Il combine la gestion de projet, le suivi des bogues et des problèmes, et le contrôle des versions en un seul endroit.

L'un des points forts de Backlog est son référentiel de code intégré, qui prend en charge la gestion du code Git et Subversion. Vous pouvez visualiser les modifications apportées au code en même temps que les tâches pertinentes du projet, ce qui contribue à créer de la transparence dans les flux de travail. J'ai adoré le fait qu'il vous permette d'enregistrer les problèmes par courrier électronique.

Dans les projets impliquant plusieurs équipes de développement logiciel, le fait de référencer les tâches directement dans les messages de validation permet à toutes les parties prenantes d'être informées de l'avancement des travaux sans avoir à recourir à des systèmes de suivi distincts.

Lorsque nous avons essayé Backlog, nous avons non seulement pu notifier sans effort les bonnes personnes au sujet des mises à jour, mais nous avons également eu la possibilité de standardiser la création de problèmes grâce à des modèles personnalisables. Ainsi, vous n'aurez pas à créer des SOP et des directives pour la résolution des problèmes.

via Nulab Compte tenu de la nature critique du développement de logiciels et de la nécessité de protéger la propriété intellectuelle, la gestion de l'accès à l'espace de travail est cruciale. Heureusement, Backlog dispose de solides capacités de contrôle d'accès, ce qui s'est avéré extrêmement rassurant pour notre équipe.

Backlog offre une autre fonctionnalité que Jira n'a pas : un wiki intégré. Ainsi, vous pouvez créer et maintenir la documentation du projet au sein de la même plateforme. Le wiki prend en charge le formatage Markdown, ce qui offre souplesse et facilité d'utilisation pour la création d'un contenu riche.

Dans l'ensemble, je suggère d'utiliser Backlog comme alternative à Jira si vous recherchez un haut niveau de transparence et d'efficacité dans vos processus de développement logiciel.

Les meilleures fonctionnalités de Backlog

Planifier et programmer des tâches, identifier les goulots d'étranglement potentiels et suivre l'évolution dans le temps grâce aux diagrammes de Gantt

Convertir rapidement les courriels en tâches ou problèmes exploitables dans Backlog sans quitter votre client de messagerie

Créez et configurez les étapes, les transitions et les statuts du flux de travail pour qu'ils correspondent aux processus et aux méthodologies propres à votre équipe

Limitations de Backlog

Les paramètres de gestion des utilisateurs sont trop complexes

Les champs personnalisés et les modèles ne peuvent être définis qu'au niveau du projet, et non pour l'ensemble de l'organisation

Les notifications personnalisées, telles que les alertes en cas de statut inchangé d'un ticket après une période donnée, ne peuvent pas être configurées

Il n'y a pas d'IA pour les choses les plus élémentaires comme l'automatisation

Le produit n'est pas encombré et toutes les fonctionnalités qui sont ajoutées ont des cas d'utilisation simples et facilitent la mise en œuvre. Une bonne interface utilisateur pour éviter les tracas quotidiens liés au signalement des bogues/défauts en tant que testeur.

Commentaire sur Capterra

Prix du Backlog

Gratuit: 0$ par mois (jusqu'à 10 utilisateurs) (Idéal pour les petits projets)

0$ par mois (jusqu'à 10 utilisateurs) (Idéal pour les petits projets) Démarrage: 35 $ par mois (jusqu'à 30 utilisateurs) (adapté aux équipes en pleine croissance)

35 $ par mois (jusqu'à 30 utilisateurs) (adapté aux équipes en pleine croissance) Standard: 100 $ par mois (Nombre illimité d'utilisateurs) (Convient aux entreprises de taille moyenne)

100 $ par mois (Nombre illimité d'utilisateurs) (Convient aux entreprises de taille moyenne) Premium: 175 $ par mois (utilisateurs et projets illimités) (parfait pour les grandes entreprises)

15. Bitrix24

**Le meilleur pour accéder à une suite d'outils qui couvrent la communication, la gestion et la collaboration sociale

Bitrix24 est bien plus qu'un outil de gestion de projet. Nous l'avons inclus dans cette liste d'alternatives à Jira car il intègre des fonctionnalités telles que le CRM, la gestion des tâches et des projets, le suivi du temps et la gestion des présences, outils de communication (tels que la vidéoconférence et le chat), et des capacités de création de sites web.

Bitrix24 est une plateforme d'entreprise sociale privilégiée par les entreprises qui gèrent toutes les opérations des différents départements au sein d'une plateforme unique.

Pour commencer, la fonction de chat en direct s'avère inestimable pour le développement de produits et le marketing. Elle permet de communiquer en temps réel, de fournir des mises à jour et de recevoir des commentaires directement liés aux tâches du projet. Cette boucle de rétroaction immédiate et l'ajustement des tâches garantissent qu'aucune exigence n'est négligée.

via Bitrix 24

L'intranet social de Bitrix24 est une fonctionnalité que j'ai trouvée très convaincante. Il comprend des profils personnalisés, des mentions "J'aime" et des commentaires, ce qui permet de créer un réseau social une culture d'équipe collaborative où les membres de l'équipe peuvent participer à des discussions directement liées aux tâches du projet.

Cette fonction a permis à tous les membres de l'équipe d'être informés et a stimulé le moral des troupes en célébrant les étapes et les réalisations.

Je pense qu'en consolidant tous les aspects de la gestion de projets complexes et de la communication, Bitrix24 réduit considérablement la friction associée à la coordination de projets complexes, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les projets dynamiques et interactifs environnements de projet dynamiques et interactifs .

Les meilleures caractéristiques de Bitrix24

Créez quatre rôles de tâches : la personne qui a assigné la tâche, la personne à qui elle a été assignée (assigné), ceux qui aident l'assigné (participants) et ceux qui doivent être dans le coup (observateurs)

Résumer chaque commentaire sous chaque tâche pour comprendre de quoi il s'agit et son statut actuel en utilisant CoPilot, l'assistant IA de Bitrix24

Organiser facilement une réunion en ligne à partir d'un chat, d'une tâche, d'un événement du calendrier, ou même d'un lead ou d'une affaire dans Bitrix24 CRM

Limitations de Bitrix24

Les articles d'aide utiles et le support client ne sont disponibles que pour certains forfaits payants, ce qui limite l'accès pour les utilisateurs de forfaits inférieurs

Le système de messagerie s'intègre à WhatsApp mais fonctionne davantage comme une application de centre d'appel ; les chats se ferment automatiquement après une période d'inactivité, et il n'est pas possible de rouvrir une conversation avec la même personne

Bitrix24 est un outil complet d'automatisation des affaires. Nous l'utilisons dans toutes nos activités quotidiennes. Il comprend la gestion des prospects, la gestion des affaires, la gestion des tâches, des projets, des scrums, des sprints, l'automatisation et bien d'autres choses encore. Il est facile de le mettre en œuvre dans tous les départements.

G2 avis

Prix de Bitrix24

Basic: $61 par organisation et par mois (Idéal pour les petites entreprises)

$61 par organisation et par mois (Idéal pour les petites entreprises) Standard: 124 $ par organisation et par mois (Idéal pour les entreprises de taille moyenne)

124 $ par organisation et par mois (Idéal pour les entreprises de taille moyenne) Professionnel: 249 $ par organisation et par mois (Idéal pour les grandes entreprises nécessitant des fonctions avancées de gestion de projet et d'intégration)

249 $ par organisation et par mois (Idéal pour les grandes entreprises nécessitant des fonctions avancées de gestion de projet et d'intégration) Entreprise: 499 $ par organisation et par mois (destiné aux grandes entreprises qui ont besoin d'une personnalisation, d'une sécurité et d'une assistance de haut niveau)

Naviguez dans vos options et choisissez judicieusement une alternative à Jira

Chacune des alternatives Jira présentées ici peut, à sa manière, gérer efficacement vos projets. Cependant, la clé pour sélectionner le bon outil de gestion de projet agile réside dans la compréhension de vos besoins spécifiques, tels que :

Quels types de visualisations et de rapports recherchez-vous ?

Quels types de rôles et d'autorisations souhaitez-vous pour votre équipe ?

Quelles équipes vont utiliser le logiciel de gestion de projet ?

Dans quelle mesure avez-vous besoin d'une intégration avec d'autres outils et services ?

Il s'agit là de considérations cruciales, car l'investissement dans un outil de gestion de projet représente un engagement important pour votre entreprise.

Un mauvais choix peut perturber vos activités et s'avérer coûteux. Je vous encourage donc à faire une recherche approfondie sur les alternatives à Jira. Profitez des essais gratuits ou explorez les plans gratuits pour prendre une décision éclairée qui s'aligne sur les besoins de votre projet.

Vous pouvez aussi ne pas chercher et choisir ClickUp. Non, sérieusement. Logiciel de gestion de projet ClickUp possède les fonctionnalités adéquates pour vous aider à standardiser et à étendre les meilleures pratiques de gestion de projet.

Pour commencer à profiter de ses avantages dès maintenant, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp .