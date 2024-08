Comment créer un dossier sur un produit : Stratégies, meilleures pratiques et exemples

Le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité comporte de nombreux aspects, qu'il s'agisse de gérer les budgets, de s'assurer que toutes les parties prenantes et tous les collègues sont sur la même page ou d'aligner les fonctionnalités du produit sur les besoins des clients.

Le dossier de présentation du produit sert de base au processus de développement du produit. Les chefs de produit s'en servent pour documenter le forfait du produit, ses objectifs, ses caractéristiques et ses lignes directrices. Toutes les personnes impliquées dans les étapes initiales de la création d'un produit utilisent ce modèle comme étoile polaire.

Une note d'information bien rédigée est la base d'un développement de produit efficace pour les membres de l'équipe technique et non technique. Nous couvrons le processus étape par étape de l'élaboration et de la rédaction d'un briefing de produit et partageons les bonnes pratiques pour inspirer votre parcours de création de produit.

Qu'est-ce qu'un Product Brief

Un briefing produit, également connu sous le nom de spécification produit, comprend des détails essentiels sur le produit, tels que son objectif, ses fonctionnalités, sa cible, la portée du produit, les spécifications techniques, la vision et le problème qu'il vise à résoudre.

Il fournit également des informations essentielles dont une équipe produit a besoin pour développer une nouvelle fonctionnalité utilisée pour un lancement de produit réussi.

Ce document partagé sert de fil conducteur pour la communication avec les services interfonctionnels, car il rassemble tous les détails en un seul endroit.

En plus d'être utilisées par l'équipe de développement de produits, les fiches produit sont un outil convivial permettant aux nouveaux employés ou membres de l'équipe de mieux comprendre le champ d'application du produit et les produits et services vendus.

Pourquoi les fiches produit sont-elles importantes ?

Les notes d'information sur les produits sont des documents à toute épreuve qui contiennent des informations essentielles sur le produit. L'objectif premier de toute note d'information sur un produit est d'apporter clarté et orientation, en veillant à ce que toutes les personnes impliquées dans le processus de développement du produit partagent la même compréhension de ce dernier.

Que vous développiez des produits dans l'espace B2B ou pour des marques destinées directement aux consommateurs, le document d'information sur le produit est une source unique de vérité. Tout le monde peut obtenir les mêmes informations à partir d'un seul document.

Il définit la qualité et l'échéancier du produit et simplifie le processus de développement, avec pour résultat un processus de création et un lancement de produit sans faille.

Bien qu'un chef de produit soit responsable de la création du briefing produit, tout le monde, y compris le marketing, les concepteurs et les équipes commerciales, trouve ce document utile.

Par exemple, l'équipe marketing connaît le langage et le positionnement précis pour les campagnes organiques et payantes

Les concepteurs connaissent les éléments essentiels du produit qui doivent être mis en évidence dans les ressources numériques, telles que les pages web, les e-mailers et les publicités sur les médias sociaux

L'équipe commerciale connaît l'analyse de rentabilité du produit, ce qui constitue une base solide pour présenter le produit aux clients potentiels et existants

Munie des détails du produit dans un document court, l'équipe comprend le contexte du produit, le processus, les fonctionnalités clés et d'autres informations pertinentes nécessaires au lancement de produits réussis.

Avec un briefing produit en place, votre équipe sera plus heureuse, plus productive et plus efficace.

L'objectif du Product Brief

Clarté de la vision et de la direction

Le dossier de produit fournit une vision unifiée de l'entreprise processus de développement du projet . Il décrit les objectifs de développement du produit et oriente tous les membres de l'équipe interfonctionnelle afin qu'ils collaborent efficacement. Les orientations stratégiques d'un briefing produit permettent d'éviter d'éventuels malentendus.

Guider les efforts de développement

Lors de la formulation du stratégie de lancement du projet en définissant les exigences essentielles, vous vous assurez que votre équipe travaille efficacement à la réalisation d'un objectif commun.

Atténuation des risques

Un briefing produit aide votre équipe de développement de produits à identifier les risques potentiels, tels que les bugs, et d'autres problèmes liés à l'utilisateur final, tels que les objets potentiels de la part de la cible.

Exploration d'idées

Certaines équipes de développement de produits utilisent un dossier d'information sur le produit pour explorer, faire du remue-méninges et étoffer des idées. Elle fournit un cadre structuré pour documenter des concepts et des idées complexes avant de valider des ressources importantes pour leur développement.

Flexibilité et adaptabilité

Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à une forme particulière lors de la rédaction d'un briefing de produit ; celui-ci peut être de n'importe quel format ou longueur. Un briefing de produit flexible permet aux équipes de l'adapter à leurs besoins et d'évoluer en fonction des progrès futurs.

Point de référence

Votre dossier de produit est un point de référence tout au long du cycle de vie de votre produit. Vous pouvez le mettre à jour, le revoir et l'affiner en fonction des besoins, en veillant à ce que le projet reste conforme à ses objectifs initiaux et en l'adaptant à l'évolution de la situation et des besoins des clients.

Le processus d'élaboration et de rédaction d'un Product Brief

Vous commencerez à rédiger un descriptif de produit au cours de la première étape du développement du produit, afin d'en présenter les éléments essentiels et la feuille de route. Toutefois, considérez le Product Brief comme un document évolutif et vivant qui peut continuer à changer jusqu'à la sortie du produit.

Au cours des premières étapes, utilisez ce forfait pour aligner les parties prenantes, intégrer les commentaires, suivre la progression et répondre aux questions dans le cadre du processus de planification du produit.

Comprendre les histoires d'utilisateurs

Les récits d'utilisateurs sont la base d'un bon briefing produit. Ils décrivent les interactions entre les utilisateurs et les produits.

Lors de la création de votre product brief, la première étape consiste à bien comprendre le produit et à identifier les problèmes qu'il tente de résoudre.

Un bon product brief doit vous aider à répondre à trois questions clés :

Quels sont les besoins de vos utilisateurs/public cible ?

Comment votre produit peut-il répondre à ces besoins ?

Quelle valeur votre produit fait-il dans la vie de vos clients ?

Un récit de l'utilisateur bien rédigé vous aide à déterminer la valeur d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité. Vos équipes marketing peuvent utiliser ces informations pour promouvoir le produit, tandis que vos équipes commerciales peuvent séduire vos clients avec des démonstrations de produits attrayantes.

Mettre en évidence les risques et les hypothèses

Tout parcours de développement d'un produit est jalonné d'incertitudes. Mais vous pouvez les atténuer en identifiant et en traitant les risques et les hypothèses dans votre dossier produit. Lors de la rédaction du descriptif du produit, dressez la liste de tous les risques et/ou hypothèses qui apparaissent au cours d'un processus de validation approfondi.

Voici quelques questions à poser à cette étape :

Votre produit est-il adapté à tous les segments de clientèle ?

À vous et à votre équipe, faites-vous preuve des compétences techniques nécessaires à la réalisation du produit ?

En quoi votre produit est-il différent de ceux de vos concurrents ?

Lorsque vous identifiez ces hypothèses, vous pouvez atténuer les risques de manière efficace.

Définir la solution/l'opportunité

Une fiche produit doit vous aider à comprendre l'impact du produit et le type d'entreprises qu'il peut créer. Mettez en évidence votre stratégie produit dans votre dossier de présentation du produit, vous devez décrire votre produit, sa proposition de valeur unique, ses fonctionnalités clés, ses critères de réussite et ses fonctions. Vous devez également présenter les indicateurs de produit permettant de mesurer la réussite et les raisons pour lesquelles ils ont été choisis.

Importance des cas d'utilisation dans l'élaboration d'un briefing produit

Les cas d'utilisation aident les responsables marketing et les gestionnaires de produits à comprendre comment les utilisateurs peuvent interagir avec un produit. Ces scénarios réels aident les utilisateurs à visualiser les fonctions du produit.

Par instance, un cas d'utilisation pour ChatGPT décrirait comment les utilisateurs peuvent utiliser la plateforme pour poser diverses questions sur un sujet spécifique au lieu de passer en revue de multiples résultats de recherche Google.

Les cas d'utilisation facilitent une approche du développement de produits centrée sur l'utilisateur et apportent clarté, achevévé et efficace dans un briefing de produit. Ils permettent également d'identifier les risques en explorant les défis et obstacles potentiels auxquels les utilisateurs pourraient être confrontés lors de l'utilisation du produit ou d'une fonctionnalité spécifique.

Bonnes pratiques de rédaction d'un briefing produit

Que vous soyez un responsable de produit chevronné ou un entrepreneur impliqué dans le développement de produits, vous devez apprendre à rédiger un résumé de produit pour communiquer votre vision, vous aligner sur les parties prenantes et réussir le lancement de votre produit.

Voici les bonnes pratiques pour rédiger des fiches produit qui captent l'attention, incitent à l'action et ouvrent la voie à la réussite :

1. Comprenez votre public

La clé de la rédaction d'une note d'information efficace réside dans la compréhension de votre public.

Pour qui écrivez-vous ?

Quels sont leurs besoins, leurs difficultés et leurs objectifs ?

Adaptez votre briefing produit pour qu'il résonne avec votre cible, en répondant à ses préoccupations et à ses intérêts.

Par exemple, imaginez que vous développiez une application de jeu pour les enfants. Dans ce cas, vous devez comprendre les habitudes d'écran d'un enfant pour créer une expérience de jeu attrayante.

Vous devez également tenir compte des préoccupations des parents, comme les effets sur la santé de l'exposition prolongée de leurs enfants aux écrans.

Une compréhension holistique de votre base d'utilisateurs optimisera votre processus de développement de produits.

2. Définissez clairement vos objets

Commencez toujours votre briefing produit en indiquant ce que vous espérez obtenir. Qu'il s'agisse d'obtenir l'adhésion des parties prenantes, de garantir le financement ou d'orienter la gestion du produit et les équipes d'ingénieurs, un objectif clair permet de s'assurer que votre dossier reste ciblé et qu'il a un impact.

Identifiez les indicateurs qui vous aideront à définir les critères de réussite sur la manière dont le produit atteindra vos objectifs. Cette section devrait inclure les facteurs non négociables, l'objectif, l'avantage et la fonction. Pour éviter les allers-retours, ajoutez une brève description de chaque facteur non négociable.

3. Restez concis et utilisez une communication claire

Lorsque vous rédigez votre briefing produit, utilisez un langage simple afin que toutes les parties prenantes, d'un concepteur UX à un ingénieur backend en passant par l'équipe de bêta-tests, puissent le comprendre clairement. Cela favorise la collaboration et minimise le risque de mauvaise interprétation.

4. Fournir le contexte et l'historique

Un dossier d'information sur un produit doit expliquer clairement le problème ou l'opportunité auquel votre produit répond afin que toutes les parties prenantes soient sur la même page. Il doit également inclure des études de marché, des informations sur les clients et les tendances du secteur afin d'assister vos affirmations et d'asseoir votre crédibilité.

5. Utiliser des puces

Utilisez des puces ou une forme structurée similaire pour rendre l'information facilement assimilable. Mettez en forme les caractères gras et indiquez les sources ou les liens pour une lecture complémentaire

6. Inclure des éléments visuels

Une image vaut mille mots. Incluez des éléments visuels tels que des maquettes de produits, des diagrammes et des graphiques lorsque vous rédigez un briefing produit. Par instance, un chef de produit D2C (direct-to-consumer) devrait inclure des captures d'écran de son application ou de son site web pour rendre le brief plus attrayant et mémorable.

7. Utiliser un modèle de briefing produit

Un modèle de briefing produit rationalise le processus de rédaction et couvre tous les éléments essentiels du briefing. Plusieurs logiciels de marketing produit et les outils offrent des modèles de gestion de produits pour vous aider à rédiger des fiches produit complètes. Modèle de fiche produit de ClickUp aide les chefs de produit à collaborer au développement du produit, à gérer les spécifications et les commentaires en un seul endroit, et à mettre en forme les objectifs, les solutions et les indicateurs de réussite.

Alignez les concepteurs, les développeurs et votre équipe marketing avec le modèle de document de briefing produit de ClickUp

L'avantage de ce modèle est qu'il est pré-construit Documents ClickUp qui vous permettent d'organiser les éléments essentiels de votre processus de développement de produits en un seul document vivant et cohérent.

Créez, modifiez et partagez des documents de productivité en collaboration avec ClickUp Docs

Vous pouvez ajouter des pages imbriquées, des présentations et des tableaux dans différentes sections de votre mémoire. La fonctionnalité de commentaires vous permet de suivre les modifications en cours et les réactions, d'intégrer des liens et d'ajouter des étiquettes au document, ce qui améliore votre expérience de collaboration. Ce qui est encore plus pratique, c'est d'ajouter autant de pages que vous le souhaitez à vos documents.

8. Analysez vos concurrents

Lors de la rédaction de la fiche produit, mentionnez clairement en quoi votre produit se distingue de ses concurrents. Examinez les avis des utilisateurs et les commentaires sur des produits similaires pour comprendre les facteurs de différenciation et la proposition de vente unique (USP) de votre produit. Les équipes en contact avec la clientèle, telles que les équipes commerciales et marketing, peuvent utiliser ces informations à leur avantage.

9. Décrivez les fonctionnalités de votre produit

Alors que le briefing produit est créé lors des étapes initiales de la conception du produit, décrivez les fonctionnalités de votre produit pour donner un aperçu de votre vision du produit.

Cette section devra probablement être mise à jour en fonction des commentaires des parties prenantes et du public. Cependant, continuez à vous poser des questions : En quoi les fonctionnalités profiteront-elles à l'utilisateur ? La fonctionnalité fait-elle partie de l'objectif général et de la vision du produit ?

Utiliser une plateforme centralisée comme ClickUp pour créer et héberger le Product Brief Plate-forme de gestion de projet de ClickUp assiste les chefs de produit tout au long du cycle de développement du produit, de la création d'un cahier des charges à sa mise en œuvre et au-delà.

Si votre équipe utilise déjà un outil de gestion de projet, le fait d'héberger tous les détails sur ClickUp évite à tout le monde l'effort d'apprendre un nouvel outil ou d'utiliser des documents archaïques pour héberger tous les détails.

Commencez à rédiger des descriptifs de produits efficaces avec ClickUp gratuitement .

FAQ courantes

1. Qu'est-ce qu'une fiche produit ?

Une fiche produit est un document concis décrivant l'objectif d'un produit, ses fonctionnalités, sa cible et les aspects liés à la résolution des problèmes. Les équipes chargées des produits utilisent les fiches produit comme plate-forme de réflexion et comme feuille de route pour le développement des produits.

2. Qu'est-ce qu'une note de marketing produit ?

Une note de marketing produit se concentre sur les aspects marketing d'un produit, tels que le marché cible, le positionnement du produit, le comportement des consommateurs, le message de la marque et les stratégies de promotion.

Il offre un aperçu complet de la campagne de marketing du produit, ce qui permet à tous les services d'avoir accès aux mêmes informations et de collaborer efficacement.

3. Quelles sont les exigences d'une note d'information sur un produit ?

Une note d'information sur un produit doit présenter les fonctionnalités et les capacités du produit, en guidant l'équipe de développement vers la réunion des besoins des utilisateurs et des demandes du marché.

Il doit mettre en évidence les risques et les hypothèses, afin d'aider l'équipe de projet à relever les défis de manière proactive tout en restant en phase avec les attentes et les échéanciers de toutes les parties prenantes. Il comprend également des informations sur les processus d'approbation et d'auteur, précisant les rôles responsables de l'approbation du cahier des charges et du feu vert au lancement du développement.