Analyse de l'environnement du projet : Concept, facteurs et conseils pour gérer les incertitudes dans la gestion de projet

La mise sur le marché d'un produit ou d'un service s'apparente à un jeu d'aventure plein d'action. Vous naviguez dans un environnement largement imprévisible - et le seul moyen de gagner est d'être prêt à surmonter les obstacles qui vous attendent à chaque coin de rue. 🤺

Aujourd'hui, un gestionnaire de projet doit prévoir un flux infini d'incertitudes environnementales susceptibles d'avoir un impact sur le résultat du projet. Des dépassements de budget à la volatilité du marché en passant par l'insuffisance des ressources humaines, de nombreux éléments influencent grandement la manière dont vous gérez la planification et l'exécution de votre projet.

C'est là qu'intervient l'analyse de l'environnement du projet qui vous aide à planifier tous les facteurs et les risques potentiels liés à la gestion d'un projet. Avec la bonne approche, vous pouvez non seulement être prêt à faire face aux obstacles quotidiens du projet, mais aussi réduire le stress opérationnel et améliorer l'expérience de chaque partie prenante.

Dans cet article, nous allons explorer l'environnement du projet et son rôle dans gestion de projet . Nous aborderons également les points suivants

Les facteurs de l'environnement du projet qui peuvent influencer un forfait de projet

L'impact de l'environnement du projet à travers les différentes étapes du cycle de vie du projet

Conseils et stratégies pour analyser et optimiser l'environnement de votre projet

$a$ Qu'est-ce que l'environnement d'un projet ?

Nous savons tous ce que signifie l'expression "environnement" dans un sens général : il s'agit de tout ce qui, y compris les personnes, la nature et la politique, nous permet de survivre ou menace notre survie. De même, les projets existent dans un environnement composé d'éléments tels que les parties prenantes du projet, les concurrents et la technologie, formant un réseau complexe qui détermine le succès d'un projet.

Par définition, l'environnement d'un projet désigne l'influence collective de tous les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats de la réussite d'un projet

Directement ou indirectement

De manière négative ou positive

De manière quantifiable ou non

En matière de gestion de projet, l'étude de l'environnement du projet joue un rôle essentiel dans plusieurs processus de prise de décision, tels que :

L'alignement des objectifs stratégiques d'un projet sur les objectifs de l'organisation

La budgétisation et l'affectation des ressources

L'ajustement des forfaits de projet à court terme en fonction des conditions du marché

Le forfait de la main-d'œuvre et de la logistique d'approvisionnement en fonction de l'écologie locale

Facteurs clés de l'environnement du projet : Internes et externes

Il est essentiel de disposer d'une structure lorsque vous planifiez les facteurs environnementaux de votre projet. En général, vous pouvez les classer dans les deux catégories suivantes :

Facteurs internes: Les facteurs internes de l'environnement du projet se composent d'éléments internes à votre organisation et sont pour la plupart sous votre contrôle immédiat. Les exemples incluent votre personnel, la dynamique de l'équipe, et les facteurs de l'environnement du projetlogiciel de gestion de projet que vous pouvez facilement façonner par le biais de politiques ou de décisions internes Facteurs externes: Facteurs externes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle mais qui peuvent influencer les résultats du projet. Par exemple, un changement de pouvoir politique ou de réglementation dans votre juridiction

Ci-dessous, nous allons détailler les facteurs internes et externes de l'environnement du projet. 👇

Analyse des facteurs internes

Tenez compte de ces quatre facteurs internes qui influencent tous les environnements de projet, quel que soit le secteur dans lequel vous opérez :

1. Les membres de l'équipe du projet

Les ressources humaines sont vos parties prenantes internes clés et influencent directement la qualité d'un environnement de projet interne.

En tant que gestionnaire de projet, votre tâche consiste à suivre la productivité, les compétences, les niveaux d'engagement et les performances de chaque membre de l'équipe de projet, ainsi qu'à surveiller les facteurs perturbateurs susceptibles de vous ralentir, tels que :

Une équipe de projet sujette aux conflits

L'indisponibilité de personnes clés pendant le projet

Bonus: Utilisez le Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp pour gérer et organiser vos ressources humaines dans le cadre de n'importe quel projet. Il est livré avec des checklists prédéfinies pour surveiller la santé globale de l'équipe et planifier des améliorations mesurables adaptées à l'environnement de votre projet.

2. Technologie et logiciels

Tant les petites entreprises que les projets d'entreprise impliquent de nombreuses activités complexes qui nécessitent l'utilisation de technologies. Les logiciels et les outils que vous utilisez pour exécuter ces activités affectent l'environnement de votre projet.

La perception générale est que la technologie de votre projet peut soit maximiser la productivité de l'équipe, soit la réduire de manière significative. Il est essentiel que vous choisissiez la bonne productivité après une évaluation approfondie de votre entreprise et de la portée du projet, les exigences de livraison et les compétences de l'équipe. 🦸

3. Atouts et ressources

Tous les actifs et ressources que vous utilisez pour le projet contribuent également à son environnement. Il s'agit d'actifs à court et à long terme, tels que l'environnement de travail, les installations et les machines, les matières premières, etc. Vous devez tenir compte de leur utilité, de leur disponibilité et de leurs limites au cours du projet le forfait du projet .

4. Culture et structure organisationnelles

La structure et la culture de votre organisation ont également une incidence sur l'environnement interne de la gestion de projet. Par exemple, une structure organisationnelle purement descendante avec peu ou pas d'autonomie peut conduire à un environnement inflexible culture de travail qui peut influencer directement des aspects tels que

Le moral et la créativité des équipes

L'efficacité des processus et les échéanciers des projets

Les normes pour un produit ou un service de qualité

Conseil: L'analyse de la culture organisationnelle est une tâche délicate car elle nécessite d'examiner des aspects intangibles tels que les valeurs partagées par l'équipe et les initiatives prioritaires. Heureusement, vous pouvez tirer parti de la Modèle de culture d'entreprise ClickUp -ses fonctionnalités de définition d'objectifs et de modification en cours de collaboration permettent de rationaliser les valeurs et les priorités de votre entreprise et d'aligner votre équipe sur l'ensemble des paramètres.

Analyse des facteurs externes

L'environnement externe de votre projet peut varier considérablement en fonction du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Dans ce cas, le rôle du gestionnaire de projet est d'étudier l'environnement externe et d'élaborer des stratégies pour faire face aux risques potentiels ou saisir les opportunités.

Voici quelques facteurs courants que vous pouvez prendre en considération :

1. Les conditions du marché de la consommation et l'environnement concurrentiel

Les parties prenantes externes les plus influentes dans l'environnement d'un projet sont les consommateurs finaux. Vous devez surveiller l'évolution de leurs exigences, qui peut modifier considérablement, voire éliminer, la demande pour votre produit.

De même, les mouvements de vos concurrents manipuleront l'environnement de votre projet. Gardez un œil sur les développements qui peuvent avoir un impact sur votre rentabilité, comme :

Diminution des barrières à l'entrée et augmentation du nombre de concurrents

Lancement d'un produit de meilleure qualité

Tactiques agressives de marketing et de fixation des prix

2. Environnement économique

L'environnement économique n'est pas un élément important de la la terminologie de la gestion de projet les conditions macroéconomiques ne sont pas toujours évidentes, mais leur influence sur l'environnement des projets peut être profonde. Les conditions macroéconomiques telles que l'inflation, la récession et les changements de politiques fiscales influencent le pouvoir d'achat des clients et la structure de la demande

En outre, un projet peut également subir des revers en raison de changements dans l'économie de la chaîne d'approvisionnement ou de distribution, ce qui modifie le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs.

3. Environnement réglementaire et politique

L'environnement politique englobe les règles, politiques et réglementations imposées par le gouvernement qui peuvent intensifier vos flux de travail de conformité, perturber les chaînes d'approvisionnement et de distribution ou nécessiter des salaires plus élevés. L'effet de l'environnement politique est plus évident dans les entreprises des secteurs de la santé, de l'immobilier et de la finance.

4. Environnement technologique

Au cours des trois dernières décennies, la technologie s'est imposée comme une force perturbatrice majeure pour la plupart des industries. Les technologies nouvelles et améliorées rendent souvent les produits existants obsolètes ou offrent des moyens plus efficaces d'optimiser les tâches du projet.

Conseil: Essayez le Modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp pour visualiser les besoins technologiques actuels et futurs de votre équipe de projet grâce à des vues Liste et Tableau.

5. Environnement physique, culturel et social

L'environnement physique, social et culturel couvre les facteurs qui peuvent être tirés de l'écologie locale et qui ont un impact sur la qualité de l'environnement l'exécution du projet . Par exemple, l'environnement physique de votre projet peut impliquer des conditions climatiques humides qui réduisent la durée de conservation de vos matières premières, tandis que l'environnement social de la région fait qu'il est difficile de trouver des travailleurs prêts à faire des heures supplémentaires.

L'étude de l'environnement du projet est quelque chose que tout gestionnaire de projet doit faire, mais il y a un peu d'incertitude quant à savoir par où commencer. Nous avons sélectionné cinq méthodes d'analyse de l'environnement du projet ci-dessous - vous pouvez utiliser une combinaison d'une ou plusieurs options pour votre analyse :

1. Analyse SWOT

L'analyse SWOT (également appelée analyse situationnelle) est la méthode par excellence pour identifier l'influence de tous les facteurs internes et externes dans l'environnement de votre projet. L'idée est de classer ces facteurs en quatre catégories : Sforces, Wfaiblesses, Oopportunités, et Tmenaces.

Tout est ensuite planifié dans une liste ou une matrice pour une compréhension visuelle rapide.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-25-at-12.10.06@2x.png Réalisez une analyse SWOT exploitable avec les modèles et les Tableaux blancs de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j5zud Télécharger ce modèle /$$cta/

La façon la plus simple de réaliser cette analyse est d'utiliser le modèle Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp . Il vous permet de faire un brainstorming avec vos équipes et de dresser la liste des différents facteurs de l'environnement du projet ainsi que de leur impact. Visualisez les facteurs dans le Vue Tableur ClickUp ou des Tableaux blancs et utiliser les données pour créer des forfaits exploitables. 💡

2. Analyse PESTLE

Si vous souhaitez une analyse plus granulaire de l'environnement externe de votre projet, optez pour l'analyse PESTLE. Elle se concentre exclusivement sur six facteurs externes susceptibles d'influencer votre projet :

Ppolitique Eéconomique Ssocioculturel Technologique Ljuridique Eenvironnement

Effectuer une analyse PESTLE juste avant le lancement du projet pour avoir une idée précise de l'écosystème de l'industrie. Sautez sur l'occasion Modèle d'analyse PESTLE de ClickUp pour une expérience plus transparente. Il est livré avec :

Un guide de démarrage intégré

Des champs personnalisés pour regrouper les micro-éléments et les facteurs et enregistrer la description et l'évaluation de chacun d'entre eux

Des vues Liste et Affiche pour visualiser les facteurs

Découvrez le modèle d'analyse PESTLE de ClickUp, un outil précieux pour anticiper les pertes, prévenir les risques et comprendre les capacités de l'entreprise

3. Analyse des cinq forces de Porter Introduite pour la première fois en 1979 par

Michael Porter, professeur à la Harvard Business School cette méthode populaire examine l'influence des cinq forces concurrentielles sur tout marché, à savoir :

La rivalité entre les concurrents existants La menace des nouveaux entrants Pouvoir des fournisseurs en termes de négociation de prix et d'accords Pouvoir de l'acheteur en termes de prix, de demande et de potentiel de fidélisation Disponibilité de produits de substitution susceptibles d'influer sur la rentabilité

Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez utiliser la fonction Modèle ClickUp des 5 forces de Porter pour réaliser cette analyse. Il s'agit d'un modèle de Tableau blanc, qui vous permet de comprendre la corrélation entre les différentes forces concurrentielles sur une carte visuelle avec un code couleur.

Pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre le secteur et à formuler des stratégies percutantes, ce modèle convivial et dynamique s'avère être un atout inestimable

4. Analyse des parties prenantes

Les parties prenantes d'un projet comprennent les employés, les clients, les gestionnaires, les propriétaires de produits, les fournisseurs, etc. en bref tous ceux qui ont un intérêt dans le projet et qui peuvent avoir un impact sur l'environnement du projet par leurs décisions et leurs actions. L'analyse des parties prenantes vous oblige à les organiser en fonction du pouvoir qu'elles exercent sur votre projet.

Pour mener à bien cette analyse, utilisez l'outil Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp . Il offre un aperçu très technique et codé en couleur des principales parties prenantes externes et internes et de leur influence au cours des différentes phases du projet. Vous pouvez consigner les actions à entreprendre pour assister chaque partie prenante du projet sur le modèle lui-même.

Le modèle d'analyse des parties prenantes de ClickUp vous permet d'enregistrer le rôle, l'impact, l'influence et les actions des parties prenantes de votre projet

5. Analyse des concurrents

L'analyse de la concurrence vous permet de vous concentrer sur vos concurrents et leur impact potentiel sur vos prix, vos stratégies de marketing et le développement de vos produits. En fonction de votre secteur d'activité ou de votre marché de niche, vous pouvez vous plonger dans un concurrent spécifique, analyser sa structure organisationnelle et les influences de son environnement, et comprendre ses décisions.

ClickUp dispose d'un ensemble de modèles d'analyse des concurrents pour différentes entreprises. Par exemple, le modèle Modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp pour la fixation des prix vous permet de surveiller les réductions et les offres de vos concurrents, ce qui vous aide à réagir en temps utile en adaptant vos prix.

Documentez et détaillez facilement les prix dans votre secteur d'activité pour obtenir des données concurrentielles disséquables

Les gestionnaires de projet pensent souvent à tort que l'analyse de l'environnement du projet est quelque chose que l'on fait au début d'un projet. En réalité, les facteurs liés à l'environnement du projet ont un impact sur toutes les étapes de la gestion du projet cinq étapes du cycle de vie de la gestion de projet . Voyons comment :

Étape 1 : Initiation

À cette étape, l'environnement du projet est limité. Il se compose des membres de votre équipe de projet et du marché cible. L'objectif est de réaliser une étude de faisabilité pour travailler sur le développement conceptuel et la viabilité du projet.

Étape 2 : Le forfait

À cette étape, l'environnement du projet comprend la direction et les équipes de projet impliquées dans les tâches de planification, de programmation, de budgétisation, d'investissement technique et d'affectation des ressources. Vous devez tenir compte de facteurs opérationnels tels que les fournisseurs et la disponibilité de la main-d'œuvre, identifier les risques et de créer une stratégie d'atténuation . 🛡️

Étape 3 : Exécution

À ce stade, l'environnement du projet est devenu assez complexe, car il comprend de multiples parties prenantes, actifs, ressources et technologies que vous utilisez pour le projet. Votre équipes de plus en plus nombreuses restent l'un des principaux facteurs environnementaux, et vous devez concevoir des flux de travail quotidiens détaillés et des forfaits de communication pour garantir une exécution sans heurts.

Étape 4 : Suivi

Cette étape se déroule parallèlement à l'étape d'exécution. Le gestionnaire de projet surveille activement les facteurs de l'environnement du projet identifiés comme des risques au cours de l'étape de planification, s'efforce d'apprivoiser les influences indésirables et ajuste le plan d'action le forfait du projet si nécessaire.

Étape 5 : Clôture

Une fois le projet achevé et livré au client ou au marché, les consommateurs finaux deviennent les acteurs dominants de l'environnement du projet. Votre travail consiste à analyser les performances du projet, à mener des rétrospectives et à noter les enseignements tirés pour les projets futurs. ✍️

Facteurs liés à l'environnement du projet tout au long du cycle de vie du projet : Un exemple

Supposons qu'un développement de logiciels l'entreprise a un nouveau projet à réaliser logiciel de gestion des patients pour une chaîne d'hôpitaux en pleine expansion. Voici comment l'environnement du projet évolue à chaque étape :

Initiation: À cette étape, l'environnement interne comprend l'équipe principale de développement et les représentants du client. L'environnement externe est défini par les besoins des patients et du personnel hospitalier, les tendances émergentes en matière de gestion hospitalière et les exigences réglementaires

À cette étape, l'environnement interne comprend l'équipe principale de développement et les représentants du client. L'environnement externe est défini par les besoins des patients et du personnel hospitalier, les tendances émergentes en matière de gestion hospitalière et les exigences réglementaires **Planification du projet : les documents de planification et les ressources sont introduits dans le mélange, tels que les bibliothèques de développement de logiciels, les contrats, les budgets et les consultants

**Exécution et suivi : l'environnement du projet s'élargit pour inclure davantage de ressourceséditeurs de code et un logiciel serveur amélioré, tandis que le système de gestion de projet interne surveille la progression et les risques

Clôture: Le logiciel est maintenant prêt, et les développeurs effectuent une démonstration pour les clients. Le personnel de l'hôpital utilisera le produit et partagera son expérience, éventuellement comparée à des produits concurrents ✌️

Il existe trois défis clés à relever lors de la gestion d'un environnement de projet, quel qu'il soit :

Complexité de l'environnement: Même les meilleurs gestionnaires de projet éprouvent des difficultés à s'y retrouver dans les divers facteurs de l'environnement de projet. Il y a toujours un risque que vous manquiez quelque chose Facteurs environnementaux en constante évolution: Les facteurs environnementaux du projet sont en constante évolution, tout comme leurs effets. Cependant, surveiller tout régulièrement est une tâche exigeante et sujette à des problèmes tels que la surcharge d'informations Problèmes d'organisation des données: Le suivi régulier des facteurs environnementaux d'un projet génère un grand nombre de données qui sont souvent dispersées et difficiles à traiter

Note : il s'agit de problèmes courants dans toute gestion de projet et vous pouvez facilement les surmonter à l'aide d'un logiciel de gestion de projet bien conçu, comme le ClickUp ! 🌹

Dans les sections suivantes, nous allons vous présenter quelques fonctionnalités pratiques de l'application Suite de gestion de projet ClickUp -conçue pour rationaliser et contrôler facilement les environnements de projet.

1. Gérer des environnements de projet complexes avec les outils de visualisation de ClickUp

La meilleure façon de gérer un environnement de projet complexe est de visualiser correctement ses facteurs et la façon dont ils sont connectés à vos processus. Heureusement, ClickUp vous aide à donner un sens à tout cela grâce à des outils de visualisation.

Pour commencer, vous pouvez utiliser Dépendances de ClickUp pour suivre les relations entre les composantes externes et internes d'un projet et les tâches liées entre elles - par exemple, en liant le délai de livraison de votre fournisseur à votre échéancier de production. Le processus est simple. Tout ce que vous avez à faire est de créer une tâche dans ClickUp et d'activer l'une des options suivantes :

Si la tâche doit attendre l'achèvement d'autres tâches, ajoutez une dépendance d'attente

Ajouter une dépendance de blocage pour les tâches qui doivent être achevées avant d'autres tâches

En outre, vous pouvez visualiser les flux de travail et les dépendances d'un projet tout au long de son cycle de vie sur la page Vue Gantt de ClickUp . Il vous permet de définir un projet de référence avec un échéancier flexible. Vous pouvez étudier les écarts dus à des facteurs d'interférence et ajuster votre calendrier en conséquence.

Planifiez des projets, gérez les dépendances et priorisez les tâches avec la vue Gantt dans ClickUp

Pour les facteurs présentant des relations plus complexes, visualisez-les sur Tableaux blancs ClickUp et invitez votre équipe à réfléchir à des solutions. Cette fonctionnalité de tableau blanc numérique offre une toile infinie avec des outils de dessin, des connecteurs et des notes autocollantes pour planifier des flux de tâches complexes et prévoir des stratégies alternatives si nécessaire.

Utilisez le pouvoir créatif des tableaux blancs de ClickUp pour transformer les idées en actions

2. Suivez les facteurs dynamiques du projet avec les objectifs et tableaux de bord ClickUp

Si les facteurs de l'environnement de votre projet ressemblent à des cibles mouvantes, la seule solution pour rester au top est de les suivre méticuleusement.

Vous pouvez désormais suivre les facteurs de l'environnement de votre projet en temps réel grâce aux objectifs et tableaux de bord ClickUp Objectifs ClickUp . Définissez des cibles mesurables pour les indicateurs de performance des employés et des projets. Il ne vous reste plus qu'à surveiller les paramètres pour voir si un élément de l'environnement du projet est en train de se dégrader. Vous pouvez également définir des indicateurs pour les facteurs de gestion de projet standard, tels que le nombre d'heures de travail prévues pour les employés et la longévité des équipements, et surveiller les fluctuations

Suivez la progression de chaque objectif en affichant des vues différentes sur ClickUp

Par exemple, si le projet n'atteint pas sa cible commerciale initiale, vous pouvez faire preuve de proactivité en réalisant une analyse approfondie du marché ou de la concurrence. Cela vous permettra d'identifier les facteurs environnementaux qui ont conduit à cet écart.

Si vous vous inquiétez de la surcharge d'informations que représente le suivi de plusieurs objectifs, nous sommes là pour vous aider ! Il vous suffit de suivre tous vos indicateurs en un seul endroit à l'aide des outils suivants Tableaux de bord ClickUp . Créez un tableau de bord personnalisé en ajoutant des cartes, des graphiques, des diagrammes linéaires et des diagrammes circulaires qui suivent les données de votre choix en temps réel.

Obtenez des aperçus de haut niveau de votre travail grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

3. Utilisez ClickUp Docs pour organiser les données et les informations dans des espaces de projet

Compte tenu de l'étendue des éléments dans lesquels un projet existe, vous devez mettre en place un dispositif pour enregistrer et stocker les données du projet de manière structurée.

Heureusement, ClickUp peut vous donner un coup de main ici aussi, grâce à ses fonctionnalités de gestion des données telles que :

Documents ClickUp pour enregistrer des informations sur les facteurs de l'environnement du projet tels que les réglementations, les tendances émergentes, les parties prenantes du projet et les stratégies des concurrents

ClickUp Tâches pour organiser vos flux de travail - tous facilement consultables par assignés et étiquettes de tâches

ClickUp Discussion pour organiser et rationaliser la communication avec les employés et les cadres supérieurs

Créez des environnements de travail dédiés aux projets pour stocker toutes les données des projets en un seul endroit afin de les retrouver et de les manipuler facilement. De plus, vous pouvez analyser ces données avec :

ClickUp Brain : L'assistant IA de la plateforme qui agit comme un réseau neuronal connectant les Docs, les Tâches, et les Personnes d'un projet

L'assistant IA de la plateforme qui agit comme un réseau neuronal connectant les Docs, les Tâches, et les Personnes d'un projet Affichages ClickUp : Cette fonctionnalité permet d'ajouter différentes perspectives aux mêmes données. Vous pouvez basculer entre plus de 15 vues, y compris les vues Liste, Tableau, Échéancier et Calendrier

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Bonus : Exploitez les modèles de gestion de projet ClickUp

ClickUp propose plus de 1 000 modèles de tâches et d'automatisation des tâches modèles de gestion de projet dans tous les cas d'utilisation. Visitez la galerie de modèles pour découvrir des modèles uniques permettant de suivre les facteurs spécifiques de l'environnement d'un projet.

Si vous êtes un gestionnaire de projet, nous vous recommandons toutefois d'utiliser le modèle Modèle de gestion de projet ClickUp pour mettre en place un panneau de contrôle robuste pour votre projet, même dans les paramètres les plus difficiles.

Ce modèle est achevé pour vous aider à mener votre projet du début à la fin. Utilisez ses fonctions intégrées :

La vue Document pour afficher les documents de votre projet

La vue Gantt pour afficher les dépendances

Vue Liste des tâches triées par statut ou par d'autres paramètres

Le modèle de portefeuille de gestion de projet vous permet de suivre facilement les projets de tous les départements et programmes tout en surveillant leur santé et leur progression.

Bénéficiez d'une gestion de projet réussie et d'une analyse de l'environnement du projet avec ClickUp

A outil de gestion de projet comme ClickUp peut aider votre projet à prospérer dans n'importe quelle installation. Grâce à des fonctionnalités permettant de surveiller les facteurs liés à l'environnement du projet, de planifier les flux de travail et de réfléchir à des stratégies de risque, vous n'avez plus besoin de nager à contre-courant pour obtenir les résultats souhaités !

Ainsi, vous n'aurez pas à nager à contre-courant pour obtenir les résultats souhaités, s'inscrire à ClickUp gratuitement et commencez à gérer votre environnement de projet de manière proactive. 💗