12 principes clés de la gestion de projet (Guide essentiel)

Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte dans la la gestion de projets .

Établir un budget, obtenir l'approbation de votre parties prenantes du projet créer votre équipe, suivre l'avancement du projet, rédiger des rapports....

et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg !

Si vous criez en interne, ne vous inquiétez pas !

voici quelque chose pour vous aider:*

Les principes de gestion de projet servent de boussole pour naviguer dans l'ensemble du processus de gestion de projet.

Dans cet article, nous allons vous expliquer quels sont ces principes de base de la gestion de projet, quels sont leurs avantages et comment vous pouvez les utiliser pour gérer des projets avec succès.

Commençons par le commencement.

Quels sont les principes de la gestion de projet ?

Les principes de la gestion de projet sont des concepts fondamentaux que vous pouvez utiliser pour une gestion de projet réussie.

C'est assez simple, non ?

quels sont donc les principes de base de la gestion de projet que l'on peut utiliser dans le cadre d'un projet ? tout chef de projet devrait jurer par..

Nous avons regroupé ces 12 éléments en 3 catégories.

Voyons ce qu'il en est :

Définir un projet

Principe 1 : Il doit s'agir d'un projet

Le principe le plus fondamental est qu'il doit y avoir un projet.

Prenons l'exemple du définition d'un projet par le Project Management Institute : pour être considéré comme un projet, le travail doit être temporaire et son objectif est de créer de la valeur.

La gestion de projet étant un outil utilisé pour gérer efficacement un projet, les principes de la gestion de projet devraient s'appliquer à cette définition.

Des activités telles que la réponse à des tickets ou l'édition de contenu ne sont donc pas considérées comme un projet.

Principe 2 : Une structure de projet claire

Un principe clé dans un plan de gestion de projet la structure du projet est l'élément le plus important de la phase de définition.

Sans elle, votre projet s'effondrera plus vite qu'une tour de Jenga !

Voici trois composants qui doivent être définis :

A. Objectifs du projet

comment commencer quelque chose si l'on ne sait pas ce que l'on veut faire en premier lieu ?

La détermination d'un objectif mettra les choses en mouvement et vous aidera à créer la structure du projet. Commencez par vous demander quel est le exigences du projet sont, ce qui doit être fait et pourquoi.

En tant que chef de projet, vous devez clarifier l'objectif du projet et faire en sorte qu'il soit compris par toutes les personnes impliquées dans le projet.

mais comment fixer l'objectif d'un projet ? les objectifs du projet ? Et quelle est la différence entre les buts et les objectifs ? Outils de gestion de projet gratuits comme ClickUp facilitent la définition des buts et des objectifs.

B. Calendrier du projet

personne ne dispose d'un délai illimité pour terminer un projet

(sauf si vous pouvez inverser le temps comme le Dr Strange)

Pour une réalisation rapide du projet, vous devez avoir un calendrier clair pour le projet .

Il contient les tâches à accomplir, ainsi que leurs dates de début et de fin.

Il indique également l'ordre dans lequel les tâches doivent être abordées.

C. Jalons

Vous devez d'abord définir des jalons, puis diviser votre calendrier en fonction de ces jalons importants.

qu'est-ce que c'est ? Les jalons sont des indicateurs qui vous aident à comprendre quand le projet est entré dans une nouvelle phase.

Par exemple, si votre équipe passe d'un jalon à l'autre en quelques jours seulement, vous savez qu'elle travaille plus vite que The Flash sous l'effet de la caféine !

Et s'il y a un long intervalle entre deux jalons, vous devrez vous assurer qu'ils passent à la vitesse supérieure.

Grâce à cette approche, vous serez en mesure de respecter le calendrier du projet. Toujours.

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert

Autre chose : les étapes importantes stimulent le moral de l'équipe.

Car n'oubliez pas que tout le monde aime les progrès visibles.

Principe 3 : Identifier les éléments livrables du projet

Le principe de gestion de projet suivant consiste à définir les livrables du projet .

Les livrables désignent tout résultat ou produit unique lié à un processus ou à une phase particulière du projet.

comment définissez-vous les produits livrables d'un projet ?

Commencez par vous poser les bonnes questions telles que :

Qu'est-ce que leobjectif du projet?

De quoi avez-vous besoin pour atteindre cet objectif ?

Combien de temps cela prendra-t-il etcombien cela coûtera-t-il ??

Ce type de questions vous aidera à déterminer les produits à livrer et les exigences du projet.

Voici quelques exemples de produits livrables sur lesquels votre équipe pourrait être amenée à travailler :

Pour unconception d'un site web les produits à livrer peuvent comprendre l'élaboration d'une maquette

Pour un projet de marketing, un produit livrable pourrait être une publicité loufoque

la vie de Jim de "Stranger Things" semble enfin s'améliorer

Il y a un autre avantage à définir à l'avance les produits à livrer.

Vous n'aurez pas à vous démener pour en ajouter de nouveaux à mi-parcours du projet.

Non seulement cela vous évitera d'y consacrer trop de temps, mais vous n'aurez pas non plus besoin de faire des heures supplémentaires pour respecter les délais.

de cette façon, vous n'aurez pas besoin d'arrêter de regarder des séries policières sur Netflix

Principe 4 : Allocation des budgets de projet

ne serait-il pas merveilleux de disposer d'un budget illimité ?

Malheureusement, à moins qu'un génie ne vous accorde ces vœux, vous devrez travailler avec un budget strict budget du projet .

Avec des ressources limitées, vous devez être très attentif à vos dépenses.

N'oubliez pas que vous ne voulez pas être choqué lorsque vous vous apercevez que vos dépenses sont exorbitantes !

Voici donc ce que vous pouvez faire :

examiner les domaines dans lesquels vous pouvez économiser ou éliminer des dépenses

veillez à ce que chaque phase de votre projet soit prise en compte

réserver une partie du budget pour les dépenses d'urgence

L'établissement d'un budget et la tenue d'une comptabilité peuvent représenter un travail considérable et nécessiter différents outils.

mais pourquoi avoir plusieurs outils alors qu'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider à équilibrer les comptes ?

Avec les outils de gestion de projet de ClickUp Modèle de comptabilité grâce à ce modèle, vous pouvez gérer vos ventes, vos dépenses de projet, vos factures et bien plus encore, le tout à l'intérieur de votre espace de travail.

Principe 5 : Une stratégie claire pour l'exécution

Avant phase d'exécution vous avez besoin d'une charte de projet et d'un plan de projet en place. Ceux-ci jouent un rôle majeur dans la réussite des grands projets.

qu'est-ce qui doit être inclus ?

La phase de planification doit comporter une définition claire des indicateurs clés de performance (ICP), du logiciel de gestion de projet utilisé et de l'organisation du projet les facteurs de risque susceptibles d'affecter le résultat .

Vous devez également identifier les problèmes potentiels qui pourraient entraîner un glissement du champ d'application ou faire dérailler votre progression.

Identifier les rôles et responsabilités de l'équipe

Le principe fondamental suivant est qu'une personne, le chef de projet, doit assumer la responsabilité de la réussite du projet. Cette personne doit agir en tant que porte-parole et se mettre au diapason de l'équipe de direction.

En tant que tel, le chef de projet guide les parties prenantes du projet tout au long de leur parcours processus de prise de décision définir les responsabilités de l'équipe, lancer le plan du projet et mesurer le succès.

En raison de la nature interfonctionnelle de cette fonction, les gestionnaires de projet doivent posséder d'excellentes compétences interpersonnelles, une connaissance des affaires et de la technologie, ainsi qu'une expérience de la structure de répartition du travail.

Principe 7 : Attribution des rôles et des responsabilités de l'équipe

Il ne suffit pas de connaître l'objectif de votre projet et de fixer des buts.

Vous devez également déterminer ce que chaque membre doit faire.

Si vous ne le faites pas, vous pouvez commencer à préparer les funérailles : votre projet est mort, avant même que vous n'ayez commencé à travailler dessus !

Lorsque vous définissez les rôles et les responsabilités, chaque membre de l'équipe devient responsable de ses tâches.

Et comme les membres de votre équipe savent exactement ce qu'ils doivent faire, ils ne perdront pas de temps à essayer de clarifier le projet.

Établir des valeurs

Principe 8 : Communication claire entre les membres de l'équipe

Une mauvaise communication au sein de l'équipe = de mauvais résultats.

Lorsque vous gérez des projets, une communication solide dès le premier jour doit être votre objectif principal

Vous ne voulez pas que la communication de votre projet se transforme en un jeu de "il a dit" et "elle a dit".

Vous ne voulez pas que la communication de votre projet se transforme en un jeu de "il a dit" et "elle a dit".

mais pourquoi ?

Une communication claire avec votre équipe est essentielle pour éviter les accidents. Chaque membre sait sur quoi il travaille et sur quoi les autres travaillent, ce qui permet de rationaliser le flux de travail.

En outre, une communication claire vous permet d'identifier et de célébrer les réalisations des membres de l'équipe.

Principe 9 : Alignement au sein de l'organisation

Il s'agit d'un principe important pour éviter les problèmes ultérieurs lors de l'avancement d'un projet.

Les parties prenantes et le chef de projet travaillent ensemble pour que toutes les composantes de l'organisation se soutiennent mutuellement. Il s'agit notamment de la mission, de la structure et des systèmes de l'entreprise.

L'établissement d'une base de référence pour la gestion des performances avec trois éléments de base - le coût, le calendrier et la qualité - permet d'améliorer la qualité de la gestion du projet l'étendue du projet

est important lorsqu'il s'agit de s'aligner sur les valeurs de l'entreprise et de définir la portée d'un projet plus vaste.

Une fois que des attentes claires ont été définies avec la direction et qu'un chef de projet a été désigné pour prendre en charge les activités du projet, cette personne doit avoir la liberté de prendre des décisions concernant le projet.

Principe 10 : Transparence et responsabilité

Passons au principe de gestion de projet suivant. Transparence du projet .

A moins d'être un espion en fuite, se cacher est une mauvaise idée

Lorsque vous cachez des données ou des statuts de projet à vos parties prenantes et à vos sponsors, cela vous hantera à l'avenir.

Et cela pourrait diminuer la confiance entre votre équipe et les parties prenantes.

Cependant, cela n'arriverait pas si vous et votre équipe restiez toujours transparents.

Si tout le monde peut accéder aux informations pertinentes concernant le projet, y compris les statuts, les étapes et le calendrier, les choses se dérouleront plus facilement.

le résultat ?

Le niveau d'engagement de votre équipe aura atteint des sommets, et les membres de votre équipe seront beaucoup plus heureux et satisfaits de leur travail.

Avec la solution de ClickUp Caractéristiques des invités vous permet de collaborer avec des personnes extérieures à votre équipe, telles que des parties prenantes ou des clients.

Principe 11 : Gestion et détection des risques

Chaque projet comporte certains risques. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de jongler avec plusieurs éléments complexes dans un projet gestion de projet d'entreprise .

Try out these Les outils logiciels de gestion de projet d'entreprise !

En évaluant ces risques avant le début du projet, vous serez prêt à faire face à tous les problèmes potentiels qui pourraient survenir.

Et ce n'est pas le seul avantage :

Vous serez en mesure d'éviter tout retard dans l'exécution du projet

Les membres de votre équipe de projet disposeront d'un plan pour les aider à faire face aux risques

Vous serez en mesure d'éliminer ou de limiter l'impact d'un problème sur votre projet

Avec cette approche, vous pouvez également désigner une équipe entière pour se concentrer sur les risques qui surviennent au cours du cycle de vie du projet.

Check out these Modèles de gestion des risques !

(Nous pensons que 'Riskbusters' serait un nom approprié pour cette équipe 😉 )

Principe 12 : Mesure de l'avancement du projet

Le suivi et la mesure de l'avancement du projet est un principe de base crucial pour l'ensemble du processus de gestion du projet.

Imaginez qu'il n'y ait pas de suivi. Travailler à domicile ressemblerait à quelque chose comme ceci..

Avec ClickUp Diagramme de Gantt vous pouvez visualiser toutes les tâches à accomplir, leurs délais et les membres de l'équipe qui sont en train de les accomplir affectés à cette dernière.

Et voilà.

Tous les principes de gestion de projets réussis regroupés en 3 catégories.

Foire aux questions

Quels sont les principes de base de la gestion de projet ?

Bien qu'il y ait des opinions divergentes sur les détails, les principes de base de la gestion de projet comprennent les éléments suivants : un projet clairement défini par le biais d'un plan d'action et d'un plan de travail la structure, les produits à livrer et la stratégie des rôles clairement identifiés pour l'équipe, y compris pour le chef de projet, et l'établissement de valeurs telles que l'alignement organisationnel, la communication, la transparence et la responsabilité, la gestion des risques et la mesure de la performance.

Combien y a-t-il de principes de gestion de projet ?

Il existe 12 principes, qui peuvent être regroupés en trois catégories : définir le projet, définir les rôles et les responsabilités, et établir des valeurs.

Conclusion

Les principes de gestion de projet sont les fondements de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Utilisez-les à bon escient et tous vos projets connaîtront un succès retentissant !

Toutefois, ces principes ne vous aideront pas à gérer un projet dans son intégralité.

Heureusement, des outils comme ClickUp ont été spécialement conçus pour faire le gros du travail, en vous aidant à gérer toutes vos tâches, vos délais et les membres de votre équipe.

Que vous suiviez les méthodologies telles que Chute d'eau , Agile ou Maigre clickUp dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour organiser votre travail.

Ainsi, le système de gestion de l'information de ClickUp a été mis en place obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui et la gestion de vos projets sera un jeu d'enfant !