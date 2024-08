10 conseils efficaces pour gérer les risques liés aux coûts des projets

Ed Naughton

À faites-vous que jusqu'à 35% des projets n'atteignent pas les objectifs de l'entreprise en matière de satisfaction des parties prenantes ?

La réussite d'un projet dépend souvent de votre approche en matière de gestion des risques principalement la manière dont vous traitez les risques liés aux coûts du projet.

Ainsi, parmi tous les projets réussis, seulement 62% parviennent à respecter le budget le budget forfaitaire du projet autrement dit le dépassement des coûts, est l'un des risques les plus courants.

Pour éviter que cela ne se produise, chaque projet devrait avoir son gestion des risques forfait. L'analyse et la gestion des risques sont essentielles pour assurer le bon déroulement de votre projet avec le moins de surprises possible.

Bien que les risques ne puissent jamais être entièrement gérés, il est essentiel de disposer d'un forfait adéquat en cas d'occurrence si vous voulez éviter que votre projet ne se solde par un échec.

Malcolm Bright via

GIPHY

Qu'est-ce que le risque de coût dans la gestion de projet ?

Le risque de coût est l'un des risques de projet les plus courants. Il peut résulter d'une mauvaise planification du budget et d'une estimation imprécise des coûts. Le risque de coût est le risque de dépasser le budget d'un projet ou de ne pas fournir une valeur équitable pour compenser les coûts. En outre, vous pouvez être confronté à des coûts plus élevés en raison de facteurs internes ou externes. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Risques liés aux coûts internes

Les risques internes sont dus à des actions internes à l'entreprise. Par exemple, la sous-estimation de la quantité de travail nécessaire à un projet risque d'entraîner un allongement du calendrier, ce qui augmente le coût du projet. Plus le projet est long, plus il coûte cher. C'est évident ! Cela signifie également que ce risque est lié non seulement au calendrier, mais aussi à la performance et à la qualité.

L'avantage des risques internes est qu'il est possible de les éviter grâce à une planification et une gestion de projet adéquates. En revanche, les risques liés aux coûts externes sont souvent hors de votre contrôle.

Risques liés aux coûts externes

Les risques liés aux coûts externes comprennent les risques qui surviennent en dehors de l'entreprise. Il peut s'agir de modifications de la réglementation ou des normes sectorielles, ou encore de frais bancaires. Bien que vous ne pouvez pas contrôler ces problèmes mais vous pouvez en atténuer l'impact sur votre projet.

Le plus gros problème de ces risques est qu'il est impossible de prédire leur probabilité d'occurrence. Les sous-groupes de risques liés aux coûts externes comprennent les risques économiques, politiques et naturels.

Pourquoi la gestion des risques liés aux coûts est-elle importante ?

Il existe toute une série de causes d'échec mais la plupart des problèmes sont liés à une mauvaise gestion des coûts. En d'autres termes, si vous ne parvenez pas à maîtriser les coûts, votre projet échoue. Grâce à la gestion des risques liés aux coûts, vous pouvez prévoir les dépenses futures . Cette visibilité budgétaire est très utile, car elle vous permet de prendre des décisions qui vous éloigneront de l'endettement. Selon l'étude 2021 du PMI , 38% des projets ne restent pas dans l'intervalle de leur forfait prévu et 35% des projets échouent à cause d'une perte de budget.

La gestion des risques liés aux coûts est un élément crucial de la gestion d'un projet, car souvent la réussite ou l'échec du projet en dépend.

Utilisez les conseils suivants pour mieux gérer les risques liés aux coûts d'un projet et augmenter vos chances de réussite.

10 conseils efficaces pour gérer les risques liés aux coûts d'un projet

Bien que vous ne puissiez pas contrôler tous les risques liés à votre projet, vous devez vous y préparer autant que possible, en particulier pour ceux que vous pouvez contrôler. Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous essayez de gérer les risques liés au coût du projet :

1. Soyez attentif aux domaines dans lesquels les coûts peuvent augmenter

Les coûts d'un projet sont généralement divisés en trois groupes de base :

Les coûts directs* sont les coûts directement nécessaires à l'assistance de votre projet. Ils comprennent la main-d'œuvre, l'équipement et les matériaux. les coûts indirects couvrent les coûts administratifs et les coûts de fonctionnementles aspects opérationnels d'un projettels que le coût de l'examen des documents, des évaluations ou de l'embauche d'inspecteurs pour un projet. Les frais généraux comprennent les coûts des activités que vous ne pouvez pas lier directement ou indirectement au projet. Les coûts essentiels de l'entreprise, tels que le loyer et les services publics, les frais juridiques, la formation et l'assurance, font également partie de vos frais généraux.

*Les coûts directs sont souvent à l'origine des risques de coûts dans ces catégories. Il est donc essentiel de prêter attention au coût de la main-d'œuvre, de l'équipement et des matériaux afin de réduire le risque d'explosion des coûts.

2. Inclure les imprévus dans le budget de votre projet

Une éventualité est une circonstance future dont vous ne pouvez pas garantir qu'elle se produira ou non. Par exemple, vous ne pouvez pas garantir que votre projet sera terminé à temps, ce qui augmente le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux.

Le fait d'inclure des imprévus dans le budget de votre projet minimise l'impact de ces évènements sur vos résultats. En outre, le fait de paramétrer une partie du budget vous aide à faire face aux coûts imprévus.

Envisagez de paramétrer une part encore plus importante de votre budget pour les projets présentant des risques accrus.

via Broadleaf.com

3. Créer un forfait complet de gestion des risques

A un projet réussi a besoin d'une feuille de route détaillée . Une feuille de route donne un aperçu de l'ensemble du projet l'échéancier et les objets du projet . Dans le cadre de votre feuille de route, vous devrez identifier les risques éventuels.

Le forfait de gestion des risques vous aide à identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels. Elle exige également que vous définissiez votre tolérance au risque ; vous pouvez fixer des paramètres pour le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

La tolérance au risque facilite la hiérarchisation des risques. Vous pouvez décider des problèmes qui nécessitent une attention immédiate et de ceux qui peuvent conduire à une meilleure prise de décision et à une réduction des coûts à long terme.

Un plan de gestion des risques doit également comprendre un forfait de réaction. Tout d'abord, décidez de la manière dont vous ferez face à des évènements spécifiques, tels qu'un dépassement du budget de main-d'œuvre ou des dépenses en matériaux plus importantes que prévu.

4. Démarrer un registre des risques du projet pour suivre les risques

Dans le cadre de votre forfait de gestion des risques, créez un registre des risques . Un registre des risques fournit une liste de tous les risques que vous avez identifiés au cours de l'évaluation du projet. Il vous permet d'anticiper et de résoudre rapidement les problèmes.

Prévoyez divers champs pour consigner chaque risque. Par exemple, décrivez le risque, l'impact prévu sur le projet et la manière dont vous prévoyez de réagir s'il se produit. Vous pouvez également affecter une personne à chaque risque, au lieu de confier le suivi des risques à un seul membre de l'équipe.

Continuez à surveiller les risques à chaque étape du projet. Suivez le statut des risques afin de savoir quand lancer votre forfait.

5. Déterminer la probabilité et l'impact de chaque risque

Votre registre des risques doit inclure la probabilité et l'impact de chaque risque. La probabilité d'un risque spécifique est la probabilité qu'il se produise à un moment ou à un autre du projet.

Par exemple, le risque de retards dus à une pénurie de matériaux de la part des vendeurs ou des fournisseurs peut augmenter en cas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez également être confronté à une probabilité plus élevée de ralentissements lorsque vous devez faire face à un manque de main-d'œuvre ou de ressources.

Après avoir analysé la probabilité d'un évènement, vous devrez vous pencher sur son impact. Pensez à la façon dont l'évènement peut perturber vos forfaits, en vous obligeant à interrompre d'autres travaux ou à retarder une étape du projet.

Vous pouvez également évaluer la probabilité et l'impact de chaque évènement sur une échelle numérique de un à cinq ou de un à dix. Les évaluations vous aident à hiérarchiser vos ressources lorsque vous faites face à des risques.

Bonus : Use Modèles RAID pour gérer les risques!

6. Décrire les Structure de répartition du travail (

WBS )

L'estimation des coûts est le processus de prévision du coût du projet pour atteindre des objectifs spécifiques. L'estimation des coûts doit tenir compte de tous les éléments nécessaires au projet, y compris la main-d'œuvre et les matériaux.

A structure de répartition du travail (SRT) vous aide à réaliser une estimation plus précise des coûts. Elle vous oblige à diviser votre projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Un WBS est également un outil courant pour les projets basés sur les livrables. Vous pouvez diviser le projet en lots de travail (WP) plus petits. Chaque WP doit avoir ses propres coûts, risques et membres d'équipe assignés. Un lot de travaux permet de détecter plus facilement les dépassements de coûts d'une tâche spécifique avant qu'ils n'aient un impact sur d'autres parties du projet.

7. Mesurer les performances avec la gestion de la valeur acquise (EVM)

La gestion de la valeur acquise (EVM) vous aide à mesurer les performances de chaque tâche ou lot de travaux. Elle consiste à évaluer les performances actuelles par rapport aux performances forfaitaires.

Cette technique peut vous aider à gérer et à contrôler votre projet, mais vous ne pouvez pas vous fier uniquement à la GVE car elle peut changer rapidement.

Si vous mesurez tous vos risques à l'aide de l'EVM, vous pouvez couvrir l'impact d'un ou de plusieurs risques avec le budget pour imprévus.

La valeur achevée est le montant du budget que vous avez gagné en fonction de la quantité de travail achevé.

via Planningengineer.net

Prenons un exemple : le budget du projet est de $$$a avec un échéancier de six mois. Après trois mois, vous avez achevé 50 % du travail. La valeur acquise actuelle est de 10 000 $. À cette étape du projet, vous devriez avoir dépensé environ la moitié du budget.

Lorsque les coûts réels commencent à dépasser la valeur acquise, vous devez vous arrêter et évaluer la cause du dépassement des coûts.

8. Comparer les vendeurs et les fournisseurs pour le projet

Trouver les bons vendeurs et fournisseurs pour le projet peut aider à atténuer les risques liés aux coûts du projet. Les retards et l'augmentation des frais des vendeurs et des fournisseurs peuvent avoir un impact sur le coût de votre projet de multiples façons.

Lorsque vous comparez les vendeurs et les fournisseurs, ne vous contentez pas de regarder les prix. Vous devez également vous assurer que vos partenaires sont fiables et capables de fournir des biens ou des services dans les délais impartis.

Par exemple, si un fournisseur ne peut honorer une commande, vous devrez peut-être utiliser d'autres équipements, matériaux ou logiciels pour achever une tâche. Ces changements peuvent alourdir vos coûts et votre calendrier.

9. Éviter d'augmenter la portée du projet

Modifier le la portée d'un projet entraîne souvent une augmentation des coûts. Les clients et les parties prenantes peuvent proposer des modifications au projet à tout moment. Cependant, certaines modifications peuvent augmenter considérablement les coûts ou le calendrier d'achèvement.

Les gestionnaires de projet doivent savoir quels changements sont trop difficiles à mettre en œuvre sans fonds supplémentaires. Le suivi de la portée forfaitaire du projet permet de maintenir le budget et le calendrier sur la bonne voie.

Learn about the Triangle de la gestion de projet et voyez comment les coûts, la portée et le temps influencent la qualité d'un projet.

Check out these Modèles de proposition de budget_ _Href/%href/* * !

10. Utiliser un logiciel de gestion de projet pour contrôler les coûts

Ne cessez jamais de rechercher des coûts inattendus. Au contraire, surveillez fréquemment votre progression à l'aide des meilleurs outils disponibles, tels que un logiciel de gestion de projet . Plates-formes de gestion de projet , telles que ClickUp les outils de gestion de projet de ClickUp fournissent une solution personnalisable pour le suivi de tous les aspects de votre projet. Par exemple, si vous vous sentez dépassé par la gestion des risques du projet, Le modèle de budget de ClickUp peut s'avérer pratique pour suivre le budget de votre projet et vous aider à garder un œil sur les risques liés aux coûts. En outre, vous pouvez facilement gérer les flux de travail, fixer des objectifs et afficher des statistiques en temps réel grâce à la fonction Le tableau de bord visuel de ClickUp .

Il ne s'agit là que de quelques-unes des fonctionnalités de avantages des logiciels de gestion de projet . Vous pouvez également gagner du temps, améliorer la communication et bien d'autres choses encore.

Création de rapports budgétaires avec les tableaux de bord dans ClickUp

Gardez le contrôle sur les coûts de votre projet

La gestion des risques liés aux coûts est essentielle à la réussite de votre prochain projet. Accordez une attention particulière à tous les coûts connexes à chaque étape du projet.

Les coûts directs, y compris les coûts de l'équipement, des matériaux et de la main-d'œuvre, sont ceux sur lesquels vous avez le plus de contrôle. Pour mieux vous préparer aux évènements à risque et mieux maîtriser les risques liés aux coûts du projet, pensez à d'utiliser un logiciel de gestion de projet .

Une solution de gestion de projet efficace comme ClickUp peut prévenir les dépassements de calendrier et atténuer d'autres facteurs de risque associés à l'augmentation des coûts. Utilisez-la pour rester organisé, gérer vos budgets, obtenir des rapports en temps réel, communiquer avec votre équipe et bien d'autres choses encore.