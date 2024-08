Modèles gratuits de plans opérationnels annuels d'entreprise

Toute entreprise commence par une idée, mais il faut une exécution disciplinée pour lui donner vie. C'est pourquoi les forfaits opérationnels sont indispensables : ils vous obligent à réfléchir aux étapes et aux ressources dont vous avez besoin pour concrétiser votre vision. En mettant ces processus par écrit, vous créez une feuille de route pour votre organisation et vous donnez à vos équipes les moyens de travailler ensemble vers un même objectif.

Un forfait Business comporte de nombreux éléments, des objectifs de l'entreprise à l'analyse du marché, en passant par la gestion des ressources humaines stratégie opérationnelle et le budget. Vous devez ajouter des détails clairs, des tâches et des affectations pour que votre forfait soit utile.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Utilisez un modèle de forfait Business pour décrire et gérer les activités et processus quotidiens de votre entreprise, en vous assurant que vous avez la capacité d'achever les tâches de manière efficace et dans les délais impartis. Avec les bons outils en main, comme les modèles Word ou ClickUp, les entreprises de toute taille peuvent créer des plans opérationnels efficaces et adaptés à leurs besoins individuels.

Dans cet article, nous allons explorer 10 modèles de plans opérationnels simples et personnalisables.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan opérationnel ?

Un modèle de plan opérationnel est un document conçu pour vous aider à concrétiser votre stratégie d'entreprise. Il comprend des pages, des listes et des tableaux préconçus que vous pouvez compléter avec des détails tels que :

Les opérations quotidiennes qui doivent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de votre entreprise

Les besoins en termes d'espace, de ressources humaines et d'équipement

Les rôles, les responsabilités et les ressources humainesl'étendue du travail* Budget opérationnel et limites financières

Échéancier du projet

Indicateurs etindicateurs clés de performance (ICP) pour la réussite

En fonction de la taille et de la portée de votre organisation, les forfaits opérationnels peuvent varier en complexité et en longueur. C'est pourquoi vous devez trouver un modèle qui vous donne la possibilité de le personnaliser. Nous sommes là pour vous aider à le faire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan opérationnel ?

Un bon modèle de plan opérationnel est personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques. Il vous offre plusieurs façons d'afficher, de trier et d'organiser vos données, et vous permet de suivre facilement les responsabilités et les cours. Il fournit des repères visuels et des instructions claires et concises sur la manière de remplir chaque section et chaque page.

Les meilleurs modèles de plan opérationnel offrent une expérience intuitive et conviviale, de sorte que toute personne qui les utilise pour la première fois puisse s'y retrouver facilement. Pensez à la façon dont les membres de votre organisation utiliseront le forfait : Voudront-ils voir votre progression d'un seul coup d'œil ? Aura-t-il besoin de connaître la distribution de la charge de travail au sein de votre équipe ? Choisissez un modèle dont les fonctionnalités répondent à ces besoins.

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Vous souhaitez également que votre modèle de plan opérationnel puisse s'adapter à la croissance de votre organisation. Choisissez un modèle qui vous permette d'ajuster et de mettre à jour vos forfaits sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

10 modèles de forfait Business

Que vous cherchiez un modèle de plan opérationnel annuel ou un modèle simple de plan opérationnel, vous trouverez ici des modèles de plans opérationnels suivi de projet il existe de nombreuses options. Nous avons rassemblé ici 10 des meilleurs modèles sous Word et ClickUp que vous pouvez utiliser pour créer des forfaits opérationnels efficaces.

1. Modèle de plan opérationnel annuel ClickUp

Ce modèle Modèle de plan opérationnel par ClickUp vous aide à planifier stratégiquement votre entreprise en en décrivant les processus en définissant clairement les responsabilités de chacun et en suivant la progression de vos objectifs. Il est conçu pour vous aider à suivre toutes les étapes de la création d'une entreprise.

Ce modèle de plan d'exploitation ClickUp vous offre un intervalle d'options d'affichage. Utilisez la vue Liste pour bénéficier d'un maximum de souplesse dans le regroupement et le tri des tâches, ainsi que dans l'organisation des tâches par priorité.

Passez à la vue Tableau pour examiner les phases du forfait : planification, mise en œuvre, suivi et gestion. Utilisez d'autres vues telles que Gantt, Échéancier et Charge de travail pour visualiser les dépendances, suivre les calendriers et répartir le travail au sein de votre équipe.

Faites-en plus avec ce modèle grâce aux champs personnalisés. Ces champs vous permettent d'attribuer des responsabilités à une équipe, d'ajouter des informations et des ressources à une tâche et de mettre à jour la progression d'un projet.

2. Modèle de Business Forfait ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/GIF\_2022\_09\_24\_00\_48\_41-1400x803.gif Modèle de Business Plan par ClickUp /$$img/

Mettez votre nouvelle entreprise sur les rails avec ce modèle de forfait Business Le Modèle de Business Forfait ClickUp est un excellent outil pour aider les entrepreneurs à passer de l'idée au lancement. Commencez à documenter votre stratégie d'entreprise en parcourant les rubriques fournies dans la vue Liste des rubriques. Ajoutez des notes, des fichiers et des tâches aux sections relatives à l'historique de votre entreprise, à l'analyse du marché, à la stratégie commerciale et marketing, à la stratégie opérationnelle et aux jalons.

Chaque section comporte des tâches pré-remplies avec de courtes descriptions pour vous aider à étoffer les détails de votre business plan. Par exemple, dans la section Contexte de l'entreprise, vous avez quatre "tâches" à remplir : l'équipe, l'aperçu, la mission et la vision.

Le lancement d'une entreprise devient vite une activité intense. Utilisez les vues Tableau et Échéancier pour suivre les tâches et les échéanciers. Et lorsque vous êtes prêt à faire un zoom arrière et à voir ce que vous avez écrit, passez à la vue Business forfait Document, qui affiche les résultats de chaque section et de chaque tâche dans un document propre et professionnel.

3. Modèle d'exigences commerciales ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/business-requirement-doc.png 3. Modèle d'exigences commerciales ClickUp /$$$img/

Créer un BRD simple en un rien de temps

Le modèle Modèle d'exigences commerciales ClickUp décrit les étapes et les ressources nécessaires pour qu'une solution finale réponde aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous cherchez une agence pour vous aider à créer une application, vous utiliserez un Business Requirements Document (BRD) pour expliquer ce dont vous avez besoin, pourquoi vous en avez besoin et comment l'agence peut vous aider. Cela vous aidera à obtenir l'adhésion des décideurs de votre entreprise, à déterminer la portée du projet et à faire en sorte que toutes les parties s'alignent sur les échéanciers, les budgets, les objectifs et les attentes.

Ce modèle utile d'exigences commerciales commence par une liste de sous-pages, et chacune d'entre elles est accompagnée de brèves instructions pour la remplir. Par exemple, les objectifs du projet est accompagnée d'une note vous demandant d'indiquer le but du projet, les processus en cours, les défis à relever et les raisons de l'entreprise.

Il est recommandé d'utiliser l'outil Objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps). D'autres sous-pages sont également accompagnées de tableaux que vous pouvez facilement remplir.

4. ClickUp Modèle de forfait Business Continuity Plan

Préparez-vous à toute éventualité avec ce forfait de continuité

En cas d'imprévu, ne vous laissez pas surprendre par un forfait. Le plan de continuité de l Modèle de plan de continuité des activités de ClickUp vous aide à forfaiter la manière de gérer les risques en cas d'évènement perturbant les activités de votre entreprise. Il s'agit notamment de cartographier les étapes à suivre en cas de catastrophe naturelle, de panne de courant, de cyberattaque ou d'autres évènements imprévus (et malheureux).

Ce modèle couvre les éléments essentiels d'un système de continuité des activités de l'entreprise - priorités, couverture de la continuité et principes directeurs. Plongez dans les détails de votre forfait avec une vue Liste des priorités, une vue Liste consolidée et une vue Tableau. Repérez rapidement les tâches dans les différentes catégories et étapes de progression grâce à un code couleur distinct.

Grâce à la conception intuitive et minimaliste de ce modèle, vous pouvez vous concentrer sur les étapes et les ressources cruciales pour que votre entreprise continue à naviguer dans la tempête (au sens propre comme au sens figuré !).

5. ClickUp Modèle de Business Forfait

Définissez vos objectifs d'entreprise, quel que soit votre niveau d'expérience

Suivez vos objectifs d'entreprise à court et à long terme grâce à ce modèle Modèle de forfait Business ClickUp pour les débutants. Le modèle prévoit une sous-page pour les opérations, le marketing, les finances et le personnel, ainsi qu'une sous-page pour la gestion de l'entreprise résumé .

Chaque sous-page présente une structure qui vous guidera dans la rédaction de vos forfaits. Par exemple, la sous-page Opérations est accompagnée de tableaux pour les coûts des installations et de l'équipement et partage également un exemple d'une plan du processus . La sous-page Plan financier vous fournit un modèle pour projeter les flux de trésorerie, prévoir votre bilan et effectuer une analyse du seuil de rentabilité.

Faites vôtre ce modèle, que vous planifiez un objectif de développement d'entreprise à court ou à long terme.

6. Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises

Afficher la feuille de route stratégique de votre entreprise dans la vue Échéancier de ClickUp

Évitez d'être la proie des syndrome de la stratégie floue en documentant la feuille de route de votre entreprise . Utilisez cette Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises pour enregistrer votre stratégie, vous concentrer sur votre étoile polaire et dire "non" aux tactiques qui ne vous conviennent pas s'alignent pas sur votre vision .

Le modèle de feuille de route pour les entreprises de ClickUp vous aide à créer une feuille de route pour les entreprises document stratégique de haut niveau qui communique votre objectif et le forfait que vous vous êtes fixé pour l'atteindre. Il définit les attentes de chaque équipe de votre entreprise et planifie les initiatives des projets en fonction des objectifs stratégiques. Votre équipe peut collaborer sur les projets dans les vues Liste, Gantt et Échéancier, ce qui contribue à rationaliser la communication et la collaboration.

Lorsque vous êtes prêt à entrer dans les détails de votre feuille de route, utilisez les champs personnalisés de ce modèle pour ajouter des textes descriptifs et télécharger des fichiers. Et chaque fois que vous achevez une sous-tâche, une checklist ou un commentaire, le modèle met automatiquement à jour une barre de progression qui vous indique à quel point vous vous rapprochez de votre objectif.

7. Conformité ClickUp Modèle de plan de projet

Utilisez ce modèle pour planifier et gérer la conformité, y compris l'évaluation des exigences, la mesure de la progression et les mesures correctives

Se conformer aux règles et normes juridiques et industrielles implique de suivre un grand nombre de documents et de tâches. Ce modèle Modèle de plan de projet de conformité ClickUp permet de s'assurer que rien n'échappe à votre travail sur votre projet de mise en conformité.

Le modèle est organisé en sections pour la conformité réglementaire, la conformité des ressources humaines et la conformité des données. Commencez par utiliser des formulaires pour collecter des informations sur les différentes exigences de conformité. Vous pouvez utiliser les questions prédéfinies du formulaire et ajouter ou supprimer des éléments selon vos besoins. Les réponses s'affichent dans la vue Liste, où vous pouvez regrouper, trier, expliquer et attribuer chaque exigence. Suivez les priorités, les statuts des tâches, les personnes de référence et les dates d'échéance dans la vue Tableau au fur et à mesure que votre projet de conformité progresse.

Pour donner plus de contexte à chaque exigence, utilisez des champs personnalisés pour renseigner des détails tels que les indicateurs de performance et les conséquences de la non-conformité. Le modèle comporte également des champs menu déroulant avec des options pré-remplies, par exemple, des champs pour la catégorie de menace de conformité et le degré de conformité.

8. Modèle de plan d'urgence ClickUp

Assurez-vous que vos forfaits de sauvegarde sont tous en place

Aucun projet ne se déroule exactement comme vous l'aviez imaginé - même si vous suivez votre forfait à la lettre. Un employé part en congé d'urgence, votre site web tombe en panne et le WiFi ne fonctionne plus. Dans de tels cas, vous avez besoin d'un forfait B. Et vous pouvez le créer à l'aide de la fonction Modèle de plan d'urgence ClickUp .

Le plan d'urgence ClickUp Le forfait d'urgence Le modèle affiche trois vues qui vous permettent de dresser la liste des évènements, de les classer par ordre de priorité en fonction du niveau de risque et de suivre la progression des différentes étapes de la planification. Lorsque vous ajoutez une tâche, le modèle crée automatiquement des champs personnalisés, tels que le niveau de risque de l'évènement, sa probabilité et son impact potentiel sur votre organisation. Des champs vous permettent également de décrire les préparatifs que vous avez effectués pour atténuer les risques en interne et de fournir des détails sur votre plan de réponse.

Bonus: Modèles de plans d'urgence !

9. Modèle de plan d'action ClickUp

L'élaboration d'un simple forfait d'action est très utile lorsque vous utilisez le modèle de Tableau blanc de ClickUp

Le plan d'action Modèle de plan d'action ClickUp est un modèle de modèle de tableau blanc coloré pour examiner un forfait quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et trimestriellement. Vous pouvez ajouter des fichiers depuis ClickUp ou depuis votre appareil, ou les importer depuis G Suite ou Figma. Vous pouvez également intégrer des vidéos YouTube et des tâches ClickUp, ce qui rend ce modèle interactif, collaboratif et tout sauf ennuyeux !

Ce modèle riche en médias vous offre l'espace et la flexibilité dont vous avez besoin pour créer des forfaits d'action qui s'accompagnent de nombreuses informations contextuelles. Faites un zoom arrière pour afficher une vue d'ensemble de votre progression ou un zoom avant pour décomposer les forfaits en petites étapes. Vous pouvez également utiliser cette Modèle de plan d'action pour assigner des tâches, suivre la progression, fixer des paramètres et ajouter des notes.

10. Microsoft Word Modèle de forfait Business

Via Microsoft

Créez un document professionnel avec un modèle de plan opérationnel Microsoft Word, tel que celui-ci modèle de forfait Business qui vous donne des instructions étape par étape pour créer un forfait complet. Il est livré avec un texte mis en forme et des dispositions simples afin que vous puissiez vous concentrer sur le contenu plus que sur la présentation.

Si vous souhaitez davantage de créativité, ce modèle est achevé et personnalisable. Il vous permet d'ajouter des animations et des transitions, ainsi que des photos, des vidéos et des graphiques. Une fois terminé, vous pouvez partager et publier le document en quelques clics.

Rationalisez votre processus de planification opérationnelle annuelle

Augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs objectifs opérationnels en créant un forfait opérationnel efficace. Avec les bons outils et modèles, vous pouvez facilement créer un forfait sur mesure qui vous aide à suivre votre processus de planification opérationnelle et vos projets.

Nous espérons que notre liste de 10 modèles de plan opérationnel simple vous a aidé à trouver le modèle parfait pour vos besoins !

Essayez-les en en paramétrant un environnement ClickUp gratuit !