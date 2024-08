Comment définir des objectifs de projet efficaces (avec exemples)

Êtes-vous un gestionnaire de projet en devenir ? Ou peut-être êtes-vous un directeur expérimenté avec des dizaines de projets réussis à votre actif ?

Dans un cas comme dans l'autre, il est bon de se familiariser avec les bonnes pratiques en matière de gestion de projet. Après tout, il est difficile d'évaluer la réussite de votre projet si vous ne disposez pas de données claires, objectifs clairs et mesurables en place.

Cela peut sembler une étape supplémentaire, mais définir des les objets du projet avant de commencer le travail est la meilleure façon de gagner du temps et des tracas, et peut-être même quelques $$$a. 💸

Dans ce guide, nous allons nous pencher sur les objectifs de gestion de projet, sur leur utilité et sur la manière de paramétrer des objectifs efficaces qui permettront à votre équipe de franchir la ligne d'arrivée.

Quels sont les objets du projet ?

Les objectifs de projet sont un type d'objectif spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps (SMART). Leur but est de définir ce que votre projet permettra d'accomplir avant que vous ne commenciez à travailler.

Les objectifs de projet SMART constituent une sorte de feuille de route qui permet à l'équipe de projet de suivre le cycle de vie du projet. Il s'agit également d'une déclaration de vision qui permet à chacun de se concentrer sur sa tâche et de s'aligner sur l'objectif du projet portée du projet . (Parce que la dernière chose dont vous avez besoin est une dérive du champ d'application .)

Le plus grand différence entre les objectifs et les buts est que les objets sont plus concrets et plus spécifiques. Par instance, un objectif peut être quelque chose comme "Je veux augmenter le chiffre d'affaires" Mais un objectif serait "L'équipe marketing augmentera de 10 % les sources de référence provenant des médias sociaux d'ici la fin du deuxième trimestre." Vous voyez la différence ?

Organiser les objectifs par département dans une liste ClickUp

Il existe une infinité de façons de rédiger les objectifs d'un projet. En fin de compte, l'objectif que vous écrivez se résume au but du projet. Vous pourriez créer des objectifs d'entreprise pour :

Améliorer l'expérience de l'utilisateur

Lancer un nouveau produit

Réussite financière

Déploiement de fonctionnalités

La plupart des projets ayant des objectifs multiples, il est judicieux de suivre les progrès de votre projet objectifs à l'aide de les logiciels d'objectifs et de résultats clés (OKR) ou applications de suivi des objectifs . Ces outils vous permettront de garder la tête froide lorsque vous jonglerez entre les différents membres de l'équipe, les tâches et les projets. 🤹

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign ClickUp-1.gif Objectifs du projet : Modèle de tableau blanc de la portée du projet /$$img/

Ajoutez des documents, des tâches et plus encore sur un Tableau blanc ClickUp pour construire visuellement un chemin clair vers la réussite du projet, du lancement à la livraison

Avantages de la définition d'objectifs de projet

Le fait de paramétrer les objectifs du projet permet de fixer des objectifs dès le départ. Vous pouvez ensuite revenir sur le projet et prouver - souvent à l'aide de données concrètes - que le projet a été une réussite. Ou, si ce n'est pas le cas, vous pouvez déterminer à quel point vous étiez éloigné des résultats souhaités. 🎯

La définition d'objectifs de projet peut vous être utile à bien des égards, mais voici les principaux avantages :

Faire un plan de projet solide: En tant que chef d'équipe, c'est à vous qu'il incombe d'élaborer des objectifs de gestion de projet. Avec des objectifs SMART en main, vous créerez un excellent plan de projetforfait de projet qui permettra au projet de respecter les délais et le budget

En tant que chef d'équipe, c'est à vous qu'il incombe d'élaborer des objectifs de gestion de projet. Avec des objectifs SMART en main, vous créerez un excellent plan de projetforfait de projet qui permettra au projet de respecter les délais et le budget Créer de la documentation: Les objectifs du projet fournissent une trace écrite indispensable à la production d'informations sur le projetla documentation du projet pour vos supérieurs au fur et à mesure de la progression de votre projet. La documentation vous aidera également à concevoir de meilleurs projets à l'avenir

Les objectifs du projet fournissent une trace écrite indispensable à la production d'informations sur le projetla documentation du projet pour vos supérieurs au fur et à mesure de la progression de votre projet. La documentation vous aidera également à concevoir de meilleurs projets à l'avenir Mesurez votre performance: "Avons-nous fait du bon travail ?" est une question qui empêche les chefs de projet de dormir la nuit. Effacées, les objectifs du projet permettent de savoir si vous avez bien fait ou si vous devez changer quelque chose

"Avons-nous fait du bon travail ?" est une question qui empêche les chefs de projet de dormir la nuit. Effacées, les objectifs du projet permettent de savoir si vous avez bien fait ou si vous devez changer quelque chose À faire un travail qui compte: Avez-vous déjà construit quelque chose que votre entreprise n'utilisait pas ? C'est une grande perte de temps. Les objectifs du projet garantissent que votreles produits livrables du projet s'alignent sur les objectifs de l'entreprise. Par exemple, si votre organisation souhaite augmenter les recettes du commerce électronique provenant des acheteurs internationaux mais que votre équipe marketing se concentre sur les équipes commerciales nationales, il s'agit d'une inadéquation qui ne plaira pas beaucoup à votre PDG

Créer et suivre des objectifs dans ClickUp

Types d'objectifs de projet

Les projets ne sont pas de taille unique, et vos objectifs de projet ne doivent pas l'être non plus. En fonction de votre projet, il se peut que vous deviez créer un objectif qui touche à une ou plusieurs de ces catégories :

Objectifs de qualité : Cet objectif de projet porte sur la qualité. Paramétrez un objectif axé sur des points de référence, des indicateurs ou certaines normes. Il peut s'agir du taux de satisfaction du service clientèle ou du taux de rebond d'un site web

Cet objectif de projet porte sur la qualité. Paramétrez un objectif axé sur des points de référence, des indicateurs ou certaines normes. Il peut s'agir du taux de satisfaction du service clientèle ou du taux de rebond d'un site web objectifs financiers : Les cibles financières font tourner le monde. Ces types d'objectifs de projet mettent l'accent sur la rentabilité et l'efficacité des coûts. C'est également un bon moyen de suivre les budgets de votre projet

Les cibles financières font tourner le monde. Ces types d'objectifs de projet mettent l'accent sur la rentabilité et l'efficacité des coûts. C'est également un bon moyen de suivre les budgets de votre projet Objectifs temporels: Si vous avez plusieurs projets en attente, vous devez tout achever le plus rapidement possible. Les objectifs temporels peuvent vous aider à mieux gérer les délais des projets, mais ils permettent également de suivre les jalons des projets

Si vous avez plusieurs projets en attente, vous devez tout achever le plus rapidement possible. Les objectifs temporels peuvent vous aider à mieux gérer les délais des projets, mais ils permettent également de suivre les jalons des projets Objectifs de processus: Avec les objectifs de processus, l'équipe travaille ensemble pour améliorer un certain flux de travail ou trouver de nouveaux moyens d'accroître l'efficacité. Il s'agit d'un objectif très courant pour les équipes de développement web qui suivent une méthodologie Agile

Avec les objectifs de processus, l'équipe travaille ensemble pour améliorer un certain flux de travail ou trouver de nouveaux moyens d'accroître l'efficacité. Il s'agit d'un objectif très courant pour les équipes de développement web qui suivent une méthodologie Agile Objectifs d'apprentissage: Vous souhaitez améliorer les compétences de votre équipe ? Suivez leurs capacités à l'aide d'objectifs d'apprentissage. Ceux-ci mesurent les niveaux de certification et de connaissance de votre équipe

Vous souhaitez améliorer les compétences de votre équipe ? Suivez leurs capacités à l'aide d'objectifs d'apprentissage. Ceux-ci mesurent les niveaux de certification et de connaissance de votre équipe Objectifs de performance: Il s'agit des résultats cibles de votre projet, comme la rapidité ou l'efficacité. Utilisez les objectifs de performance pour suivre les indicateurs de performance de votre équipe, de votre projet ou de votre produit

Il s'agit des résultats cibles de votre projet, comme la rapidité ou l'efficacité. Utilisez les objectifs de performance pour suivre les indicateurs de performance de votre équipe, de votre projet ou de votre produit Objectifs de conformité: Personne ne souhaite recevoir une lettre du service juridique. Les objectifs de conformité permettent à votre entreprise de rester dans la cible et de respecter certaines normes industrielles ou juridiques

Gérer différents groupes d'objectifs de conformité dans une seule vue de la Liste ClickUp

En fonction du projet, il se peut que vous deviez créer un objectif de projet hybride. Par exemple, vous devez peut-être améliorer votre processus d'établissement de devis et gagner du temps (un objectif combiné de processus et de temps).

Vous êtes libre de personnaliser autant que vous le souhaitez, tant que les objectifs vous semblent clairs et utiles.

Nous savons que vous êtes très occupé. Mais l'objectif des objectifs de projet est de mettre votre équipe sur la même page. Si vous rédigez des objectifs vagues et inutiles dans le but de cocher rapidement une Box, cela n'aidera pas votre équipe à rédiger des objectifs de projet SMART.

Voici quelques exemples d'objectifs de projet peu utiles :

"Faire un meilleur produit " À quoi ressemble un "meilleur" produit ? Est-ce plus sûr ? Moins cher ? Comment faire pour savoir si le produit est "meilleur" que le produit actuel ?

À quoi ressemble un "meilleur" produit ? Est-ce plus sûr ? Moins cher ? Comment faire pour savoir si le produit est "meilleur" que le produit actuel ? "Augmenter la satisfaction des clients ". Nous ne sommes pas fâchés avec cet objectif de projet, mais il n'est toujours pas très utile. Précisez où vous voulez augmenter la satisfaction des clients, de combien vous avez besoin qu'elle augmente, et dans quel délai

Nous ne sommes pas fâchés avec cet objectif de projet, mais il n'est toujours pas très utile. Précisez où vous voulez augmenter la satisfaction des clients, de combien vous avez besoin qu'elle augmente, et dans quel délai "Améliorer les performances de l'équipe " Qu'est-ce que vous entendez par "performances" ? Précisez de quelle équipe vous parlez, quels sont les indicateurs de performance les plus importants, de combien vous attendez une amélioration de ces indicateurs et dans quel échéancier

Un objet tel que "Achevé le projet dans les délais" peut sembler intéressant en théorie, mais il n'est pas très utile.

Les objectifs de projet doivent suivre l'acronyme SMART pour créer des objectifs clairs. De cette façon, vous (et votre équipe) savez exactement ce que vous visez.

Par exemple, l'objectif SMART du projet "Achever le projet dans les délais" pourrait être le suivant :

Spécifique : Nommez le projet spécifique, surtout si vous menez plusieurs projets de front (vous avez de la chance)

Nommez le projet spécifique, surtout si vous menez plusieurs projets de front (vous avez de la chance) Mesurable : Paramètrez un indicateur quantifiable avec un pourcentage ou une autre mesure calculable

Paramètrez un indicateur quantifiable avec un pourcentage ou une autre mesure calculable réalisable : Vous ne pouvez pas inverser un projet en cours ou un projet en coursforfait Enterprise marketing en un jour, alors choisissez un objectif raisonnablement atteignable

Vous ne pouvez pas inverser un projet en cours ou un projet en coursforfait Enterprise marketing en un jour, alors choisissez un objectif raisonnablement atteignable Pertinent: Personnalisez l'objectif en fonction du projet

Personnalisez l'objectif en fonction du projet Limité dans le temps: Fixez une date d'échéance ferme

Exemples d'objectifs de projet clairement définis à suivre

À ce stade, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes libre de rédiger les objectifs du projet comme vous l'entendez, mais la plupart des gestionnaires de projet les rédigent sous la forme de "déclarations d'objectifs"

En suivant le cadre SMART, convertissons quelques objectifs de projet moins qu'utiles en objectifs réalisables :

"Fabriquer un meilleur produit" devient "Augmenter la puissance du générateur de 5 % à temps pour le lancement du produit au quatrième trimestre"

"Accroître la satisfaction des clients" devient "Augmenter notre taux de promotion net (NPS) de 20 % pour les clients du secteur de l'alimentation et des boissons"

"Améliorer la performance de l'équipe" devient "Former l'équipe aux compétences de gestion pour augmenter la rétention des employés de 45% au cours des deux prochaines années"

Vous voyez la différence ?

Ces nouveaux objets sont beaucoup plus clairs. Il est facile de les examiner à la fin du projet et de déterminer si vous avez atteint votre objectif. Il s'agit là d'un objet clair par rapport à une déclaration superficielle telle que "Faisons plus d'argent"

Voici quelques autres exemples d'objectifs de projet si vous êtes en quête d'inspiration :

"Augmenter le trafic web de 20 % au cours du prochain trimestre grâce à une stratégie de marketing de contenu ciblée"

"Réduire les délais de réponse du service client de 30 % au cours des six prochains mois grâce à un nouveau CRM"

"Réduire les coûts de production de 15 % au cours du prochain exercice en automatisant le processus de rendu des produits"

"Augmenter les équipes commerciales de 10 % au cours du prochain trimestre en ciblant nos nouveaux personas clients dans le cadre d'une campagne de marketing sur les médias sociaux"

"Mettre en placeun nouveau logiciel gratuit de gestion de projet d'ici la fin de l'année pour réduire de 25 % les délais d'achevé des projets"

"Augmenter la taille de notre liste de newsletter de 30 % en six mois en ajoutant un bouton d'opt-in à la page de paiement du commerce électronique"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/de78125b-1000.png Ce plan de projet de haut niveau facilite la visualisation et le suivi des résultats attendus /$$img/

Visualisez et suivez les livrables du projet sur une vue Tableau ClickUp

D'accord, vous avez maîtrisé les bases de la rédaction d'objectifs de projet de premier ordre. Vous avez fait tout ce travail pour les rédiger. Il est maintenant temps de les rendre aussi réalisables et perceptibles que possible.

Suivez ces conseils pour suivre vos objectifs de projet afin de ne jamais perdre de vue vos objectifs. 🏆

S'aligner sur les objectifs généraux de l'organisation

Parlez-en à la direction ou à d'autres responsables importants de votre entreprise avant de fixer les objectifs de votre projet la gestion de projet les objets. Demandez-leur quels sont les objectifs de l'organisation pour l'année.

Même s'il s'agit d'un objectif générique comme "économiser de l'argent", cela vous donne une orientation claire sur laquelle travailler. Par exemple, ce n'est pas le moment de fixer des paramètres tels que "Augmenter les dépenses de marketing de 50 %"

Lorsque vous connaissez les objectifs généraux de votre organisation, vous choisissez des objectifs de projet qui sont plus pertinents pour le projet en question.

De plus, il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats partie prenante du projet l'adhésion lorsque vous pouvez prouver que vos objets sont en corrélation avec les objectifs annuels de votre organisation.

Utiliser des modèles pour gagner du temps

Vous n'avez pas le temps de définir vos propres objectifs de projet ? Pas de problème. Nous comprenons qu'il faut du temps pour définir ces paramètres - et parfois, c'est du temps supplémentaire que vous n'avez pas.

Lorsque le temps presse, utilisez pour vos OKR et vos objectifs . Ils devront être personnalisés, mais la mise en forme à elle seule permet d'économiser plusieurs heures par mois.

Essayez les Modèle de OKR et d'Objectifs de la société ClickUp pour créer une structure organisationnelle qui reflète la vision et les valeurs de votre entreprise, le tout en un seul endroit !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/488a905b-1000.png Modèle d'objectifs ClickUp /$$img/

Construisez une hiérarchie d'objectifs pour l'équipe, le département et l'entreprise avec le modèle d'OKR et d'Objectifs de l'entreprise de ClickUp

$$a$ Fixer des paramètres en équipe

Qui a dit que vous deviez assumer tout le travail en solo ? Tirez parti de l'expertise des membres de votre équipe pour fixer ensemble les objectifs du projet.

Deux titres valent mieux qu'un, et la collaboration d'une équipe peut faire une grande différence. En combinant vos forces vives, il est possible d'imaginer des objectifs plus ambitieux que vous n'auriez peut-être pas envisagés autrement.

Surveillez vos KPI avec ClickUp Objectifs

Vous avez créé des objectifs de projet géniaux, mais comment faire en sorte que votre équipe en soit le compte ? Entrer Objectifs ClickUp .

Avec ClickUp Objectifs, définissez les objectifs de votre projet et suivez-les efficacement en parallèle avec vos tâches et flux de travail. Au lieu de passer d'un outil à l'autre et d'une plateforme à l'autre, tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit.

Un véritable gain de temps. ⏱️

Les Objectifs ClickUp rendent vos échéanciers et vos cibles clairs comme de l'eau de roche. Paramétrez différents types de cibles pour :

Objectifs numériques

Objectifs monétaires

Objectifs vrai/faux

Les tâches

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Vous avez besoin de convertir une tâche en objectif ? Faites-le dans ClickUp d'un simple clic - vous n'aurez plus jamais à faire de double entrée.

Le système de dossiers Objectifs permet d'organiser et de suivre les éléments suivants tous les objectifs de votre projet dans un seul tableau de bord . Vous pouvez même assigner des objectifs à certaines équipes et personnes afin de responsabiliser tout le monde.

Nous savons que vous n'avez pas le temps de harceler votre équipe pour obtenir des informations sur le projet.

Il vous suffit d'assigner une date limite à vos Objectifs, et ClickUp vous enverra des mises à jour sur la progression du projet par le biais de tableaux de bord hebdomadaires. Grâce au suivi automatique, vous n'avez plus à vous interroger sur le statut de chacun. Au lieu de cela, l'équipe se concentre davantage sur le travail réel et non sur les rapports.

Stocker et catégoriser les objectifs similaires dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp

Mettre la réussite du projet en pilote automatique

Les objectifs de projet sont indispensables à tout projet stratégique. Le travail d'équipe et les modèles vous mèneront loin. Mais lorsque vous devez réunir votre travail et vos stratégies de haut niveau sur une même plateforme, optez pour ClickUp.

ClickUp injecte une dose de bon sens dans les processus de gestion de projet pour rendre votre travail - osons le dire - amusant.

Mais ne nous croyez pas sur parole. S'inscrire à ClickUp pour rationaliser votre processus et commencer à paramétrer des objectifs de projet réalisables.