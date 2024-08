10 modèles gratuits d'OKR dans Excel, Word et ClickUp

En tant que chef d'entreprise dans un environnement concurrentiel, vous devez savoir ce que vous voulez atteindre et pourquoi c'est important.

En même temps, vous devez travailler dur et définir ce qu'est le succès et ce qu'il vous faudra pour y parvenir. Dans ce cas, vous devez développer des résultats clés mesurables.

Traditionnellement, les équipes commerciales s'appuient sur les objectifs et les résultats clés (OKR) pour comprendre leurs objectifs objectifs et comment ils peuvent les atteindre. En utilisant ce cadre de réussite, vous associez des objectifs à des résultats clés pour comprendre vos réalisations.

Malheureusement, la plupart des chefs d'entreprise n'ont que peu ou pas d'idée sur le cadre de réussite des objectifs et des résultats clés.

Qu'est-ce qu'un modèle OKR ?

OKR ( Objectifs et résultats clés ) fonctionnent comme un système de gestion de la performance et fournissent un cadre pour fixer les objectifs de l'équipe et le suivi des résultats.

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande organisation, il est utile de comprendre clairement les objectifs de l'entreprise afin que tout le monde travaille dans le même sens. Les objectifs sont les buts spécifiques que vous souhaitez atteindre, tandis que les résultats clés sont les paramètres utilisés pour mesurer vos progrès.

Par exemple, disons que votre objectif est d'augmenter les ventes de 20 % au cours du prochain trimestre. Vos résultats clés pourraient être l'augmentation du trafic web de 10 %, la génération de 50 nouveaux prospects ou la conclusion de 10 nouvelles affaires.

Si vous ne connaissez pas encore les OKR, regardez notre vidéo pour obtenir des conseils pratiques sur la rédaction !

Les avantages du suivi des OKR à l'aide des modèles du cadre OKR

En tant que chef d'entreprise, il est facile de se laisser distraire par des objets brillants et d'autres choses sans importance. Avec les OKR, vous pouvez faire en sorte que votre équipe se concentre sur les choses les plus importantes. Vous voulez diriger votre énergie vers des domaines qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise plutôt que de perdre du temps sur des choses qui ne feront pas bouger l'aiguille.

Vous devez vous assurer que tous les membres de votre organisation sont en phase avec la vision et les objectifs de votre entreprise. Grâce aux OKR, vous pouvez mobiliser votre équipe et l'inciter à travailler à la réalisation d'un objectif commun.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des calendriers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression dans ClickUp En savoir plus sur les objectifs ClickUp

Améliorer la transparence et la responsabilité

Dans toute équipe, la transparence et la responsabilité sont essentielles à la réussite. Malheureusement, il est difficile d'y parvenir en l'absence d'un cadre approprié. Les OKR aident votre équipe à comprendre ses rôles et ses responsabilités. Ils vous aident également à rendre chacun responsable de ses actes.

En outre, tout retard dans la prise de décision peut s'avérer coûteux. Vous voulez que votre équipe soit en mesure de prendre des décisions rapidement sans sacrifier la qualité. Les objectifs et les résultats clés jouent un rôle essentiel dans l'accélération de la prise de décision.

Identifiez rapidement les domaines qui nécessitent une attention particulière et prenez des décisions en conséquence. Cela permet à votre organisation de rester agile et réactive face aux changements du marché.

Augmenter les performances

Le rôle ultime de tout OKR est de d'améliorer les performances . Lorsque tous les membres de votre organisation comprennent leurs objectifs et leurs résultats clés, ils sont plus enclins à travailler plus dur pour les atteindre.

Ce cadre vous permet également de suivre les progrès accomplis et d'identifier les domaines à améliorer. En alignant les efforts de votre équipe sur les objectifs de votre entreprise, vous obtiendrez d'excellents résultats.

Lier les tâches aux OKR de l'équipe dans ClickUp

La création d'un cadre solide d'objectifs et de résultats clés commence par une compréhension claire de ce que vous voulez que votre organisation réalise et de la manière dont vous mesurerez le succès. Bien que les propriétaires d'entreprise trouvent qu'il est plus facile d'établir leurs objectifs commerciaux et leurs résultats clés, c'est toujours un défi lorsqu'il s'agit de rassembler tous vos OKR dans une seule vue.

Heureusement, il existe des modèles d'OKR que vous pouvez utiliser pour aligner toute votre équipe sur la même vision.

Voici 10 modèles d'OKR gratuits que vous devriez prendre en considération dès maintenant !

10 modèles OKR gratuits dans Excel, Google Sheets et ClickUp

1. Modèle OKR de l'entreprise ClickUp

Suivez les OKR de votre entreprise et mesurez les progrès réalisés grâce à ce modèle

ClickUp est une plateforme de productivité où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en un seul endroit. Et avec Modèle de OKRs et d'objectifs de l'entreprise ClickUp les managers ont la possibilité de créer des tâches et de les lier à un résultat clé. Les membres de l'équipe n'auront plus la charge administrative d'envoyer des courriels hebdomadaires sur l'état d'avancement des tâches, car celles-ci sont automatiquement suivies dans le modèle !

Un système OKR dans ClickUp transformera la façon dont les équipes et les dirigeants communiquent leurs priorités. Il relie la planification stratégique en étapes actionnables afin que chaque personne contribuant aux résultats clés comprenne comment sa performance influe directement sur le résultat. Démarrer la planification des OKR du prochain trimestre dès aujourd'hui ! Modèle OKR de la société ClickUp

2. Modèle OKR de ClickUp

Le modèle OKR de ClickUp permet un suivi précis et un alignement des objectifs et des résultats clés, facilitant ainsi la fixation d'objectifs organisés et la réalisation de progrès mesurables

Le Modèle OKRs de ClickUp est un excellent point de départ pour les OKR. Il comprend à la fois un cadre d'OKR prédéfini et des espaces de travail pour vous aider à planifier vos OKR rapidement et facilement. Le modèle est accompagné de modèles d'OKR personnalisables, d'un guide de définition des objectifs et même d'exemples d'OKR. Vous aurez également accès à la liste de contrôle des OKR et au playbook des OKR, qui fournissent les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des OKR dans votre organisation. Tous les éléments de ce modèle d'OKR fonctionnent ensemble pour vous aider à être rapidement opérationnel avec les OKR.

Comprendre le cadre des OKR de votre équipe est la clé d'une exécution réussie des OKR. Ce modèle vous aide à établir et à configurer rapidement des OKR adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe. Ce modèle d'OKR comprend tous les outils visuels, les espaces de travail et les ressources nécessaires pour s'assurer que tout le monde comprend ses OKR et travaille à leur réalisation de manière efficace. Télécharger ce modèle d'OKR

3. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Fixez des objectifs pour chaque fonction critique de votre organisation grâce aux modèles SMART de ClickUp

La création d'une voie claire vers le succès commence par la définition d'objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps - également connus sous le nom d'objectifs SMART. En adoptant l'approche des objectifs SMART, vous pouvez éviter les distractions et vous concentrer sur un objectif à la fois, ce qui augmente vos chances de l'atteindre avec succès.

ClickUp offre un Modèle d'objectifs SMART qui peut vous servir de cadre d'orientation pour la définition de vos objectifs. Grâce à cet outil, vous pouvez rationaliser vos objectifs, les organiser efficacement et vous donner les moyens de réussir. Le plus intéressant ? Vous avez la possibilité de personnaliser le modèle en fonction de vos besoins particuliers et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Téléchargez ce modèle d'objectifs SMART

4. Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp

Avec le modèle de plan d'action pour les objectifs SMART, vous vous assurez que vos objectifs sont suivis grâce à une liste visuelle qui vous permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie

Le Modèle de plan d'action SMART ClickUp est un outil indispensable pour les chefs de projet qui cherchent à simplifier des tâches complexes en les décomposant en étapes gérables et en tenant compte de facteurs tels que le temps, les ressources et l'expertise.

Utilisant l'acronyme SMART, qui signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel, ce modèle organise les objectifs dans chaque catégorie et fournit des indications précieuses pour garantir le succès. Une fois que vous avez rempli chaque catégorie, il vous suffit de surligner le texte pour créer des tâches réalisables et fixer des dates d'achèvement. Télécharger ce modèle de plan d'action SMART

5. Modèle d'OKR pour le marketing stratégique ClickUp

Atteignez vos objectifs et résultats clés (OKR), planifiez vos objectifs marketing et respectez vos budgets grâce au modèle de plan marketing stratégique de ClickUp

Modèle d'OKR pour le marketing stratégique de ClickUp fournit un cadre OKR complet pour les équipes de marketing stratégique. Il comprend des OKR spécifiquement conçus pour améliorer la visibilité et la portée de votre marque sur le marché, fidéliser les clients et augmenter les ventes. Avec ce modèle d'OKR, vous aurez accès à des ressources telles que des lignes directrices pour la fixation d'objectifs, des définitions d'OKR, des modèles d'OKR, des listes de contrôle d'OKR et des playbooks d'OKR. Ce modèle d'OKR est un excellent point de départ pour les équipes de marketing qui souhaitent obtenir les meilleurs résultats avec les OKR.

Check out these Les outils logiciels de planification stratégique ! Modèle OKR pour le marketing stratégique de ClickUp

6. Modèle de suivi OKR de Google Sheets

via Mooncamp

Google Sheets propose un modèle OKR simple pour commencer à organiser chaque résultat clé pour l'ensemble de l'organisation. Il aide les responsables à suivre les progrès de l'équipe par rapport aux objectifs trimestriels.

Il vous suffit de saisir vos objectifs et quelques résultats clés dans les colonnes appropriées. Vous pouvez ensuite visualiser l'état de chaque résultat clé en attribuant un code de couleur aux cellules. Cela vous aidera à déterminer les domaines qui requièrent une attention particulière. Des propriétaires de petites entreprises utilisent déjà ce modèle pour améliorer leur productivité et atteindre leurs objectifs ! Modèle de suivi OKR de Google Sheets

7. Modèle Excel de suivi des OKR

via Weekdone

Au fil des ans, Microsoft Excel est devenu l'un des outils les plus populaires pour le suivi des OKR. En effet, il est facile à utiliser et offre une grande flexibilité. Vous pouvez facilement personnaliser vos OKR en fonction de vos besoins spécifiques. Si vous souhaitez suivre vos progrès de manière visuelle, vous pouvez utiliser des sparklines ou des graphiques.

L'avantage d'utiliser Excel pour suivre vos OKR est que vous pouvez partager vos progrès avec d'autres personnes. Vous pouvez également utiliser cet outil pour fixer des rappels et ajouter des notes. Modèle Excel de suivi des OKR

8. Modèle d'OKR PowerPoint

via Slide Model

Voici un autre excellent Option de suivi des OKR pour les petites entreprises ou les startups s. Le modèle OKR PowerPoint est facile à utiliser et vous aide à suivre vos progrès au fil du temps.

Pour utiliser ce modèle, vous devez saisir vos objectifs et vos résultats clés dans les diapositives appropriées. Vous pouvez ensuite suivre vos progrès en mettant en évidence les cellules atteintes. Cela vous aidera à déterminer les domaines à améliorer.

Les entreprises qui recherchent un modèle de planification facile à utiliser et visuellement attrayant peuvent opter pour le modèle OKR PowerPoint. Modèle PowerPoint OKR

9. Modèle de tableau de bord OKR Google Sheets

via Super Metrics

Vous devez éviter de devoir faire des allers-retours entre différents outils pour définir des rappels ou ajouter des notes. Le modèle Google Sheets atténue ce problème en vous permettant de tout faire au même endroit.

Cet outil est présent sur le marché depuis un certain temps et est réputé pour sa convivialité. Avec ce modèle, vous devez veiller à inscrire les objectifs et les résultats clés dans les colonnes appropriées. Ensuite, vous pouvez facilement suivre les progrès réalisés en mettant en évidence les cellules où les objectifs ont été atteints. Cela vous aidera à identifier les domaines qui nécessitent plus de travail. Modèle de tableau de bord OKR de Google Sheets

10. Modèle de tableau de bord OKR d'équipe Microsoft Word par Template.net

via Template.net

Ce modèle d'OKR d'équipe Microsoft Word offre la simplicité et l'intuitivité d'une plateforme d'édition de texte, tout en fournissant un cadre complet pour le suivi des objectifs. Ce modèle d'OKR est particulièrement utile aux équipes qui préfèrent travailler avec un traitement de texte pour rédiger, réviser et finaliser leurs OKR.

Ce modèle comprend des sections prêtes à l'emploi pour décrire les objectifs et définir les résultats clés correspondants. Les sections "Notes" permettent d'ajouter du contexte et des détails de suivi, comme des mesures de performance ou des échéances spécifiques. Vous pouvez également personnaliser facilement ce modèle pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe, ce qui en fait un outil polyvalent pour toute organisation. Modèle OKR Microsoft Word Related Resources:

Faire mieux que "OK" et commencer par un modèle d'OKR détaillé

Il est essentiel, pour la réussite d'une organisation, de disposer d'une approche claire pour évaluer vos résultats et déterminer si votre entreprise répond vraiment aux attentes. Un cadre d'objectifs et de résultats clés au moyen d'un modèle OKR vous aide à mesurer et à évaluer vos résultats par rapport à vos objectifs.

Il vous permet de savoir si vous prenez les bonnes décisions et comment vous pouvez améliorer vos opérations pour refléter vos performances. Le modèle OKR de l'entreprise de ClickUp est l'endroit idéal pour commencer !

Ce modèle facile à utiliser générera rapidement les résultats nécessaires à des fins de comparaison. Alors, qu'attendez-vous ? Créez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour commencer.