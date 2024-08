OKRs vs KPIs – ; Apprendre la différence et voir comment ils se comparent

il n'y a pas de confusion entre un ROC et un ICP

les OKR et les KPI forment un duo dynamique dans le monde des paramètres d'objectifs et mesure de la performance .

Cependant, comme tout grand duo, ils doivent jouer des rôles différents pour exécuter une mission sans faille.

Alors que l'OKR s'intéresse de près aux processus et à la globalité de la situation, l'ICP se concentre sur les résultats et les objectifs atteignables

Dans cet article, nous allons examiner chacun d'entre eux en détail, en quoi ils diffèrent dans leur approche et comment ils peuvent être utilisés ensemble. Nous mettrons également en évidence un logiciel de gestion de projet qui peut gérer les deux méthodes.

Allons-y, enquêtons ! 🔎

Qu'est-ce qu'un OKR ?

OKR signifie objectifs et résultats clés.

Il s'agit d'un paramètre de définition des objectifs qui vous aide à définir des objectifs et à concevoir un moyen de les mesurer.

Les OKR se décomposent en deux parties.

Vos objectifs sont les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre, et les résultats clés sont les indicateurs qui permettent de suivre votre progression vers la réunion de ces objectifs.

Lorsque vous achevez vos résultats clés, vous atteignez vos objectifs.

Vous êtes essentiellement un détective qui doit rassembler tous les indices (résultats clés) avant de résoudre l'affaire (l'objectif).

Les OKR sont généralement utilisés pour fixer des objectifs trimestriels .

Ainsi, chaque trimestre, vous devez achever un cycle OKR qui comporte trois étapes simples :

Fixer: créez de grands objectifs pour votre entreprise. Ces objectifs doivent être stimulants et réalisables

créez de grands objectifs pour votre entreprise. Ces objectifs doivent être stimulants et réalisables **S'assurer que les objectifs de chaque équipe sont conformes à la stratégie de l'entreprise

**Réaliser : s'assurer que les équipes travaillent à la réalisation et au suivi de leurs OKR. Vous pouvez le faire en organisant des vérifications hebdomadaires

Check out some Bénéfices OKR et Quelques exemples d'OKR or OKR templates que nous utilisons chez ClickUp!

Quels sont les différents types d'OKRS ?

Le cadre OKR a pour but d'être Agile et la création d'objectifs OKR qui fonctionnent pour vous, alors bien sûr, il y en a différents types :

OkR aspirationnel: Semblable à unobjectif extensibleles OKR aspirationnels sont des objectifs glorieux que vous voulez atteindre, mais que vous savez que vous pourriez ne pas achever complètement OKR validés: il s'agit des cibles que vous êtes censé atteindre OKR stratégiques: ils sont axés sur une vision plus large et sont généralement à long terme **OKR tactiques : ils sont destinés aux équipes de niveau inférieur qui travaillent sur des projets individuels à court terme OKR individuels : ils sont axés sur le suivi des résultats individuelsles performances individuelles des employés et à stimuler leur engagement dans le processus des OKR

Lorsque vous définissez vos OKR, vous devez toujours disposer d'un moyen de vous assurer que l'objectif est réalisable.

Pour ce faire, vous devez suivre cette formule simple :

je vais : ( _objectif )

tel que mesuré par : (ensemble de résultats clés)_

Voici un exemple d'OKR :

Objectif OKR : J'augmenterai le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise de 50 %, comme mesuré par :

Résultat clé 1 : L'acquisition de 100 nouveaux clients

Résultat clé 2 : Augmenter de 40 % le nombre de leads marketing

Résultat clé 3 : Augmenter la fidélisation des clients à 90%

En réalisant ce qui précède objectifs commerciaux (résultats clés), vous atteignez votre objectif.

Check out these useful sur la façon de rédiger des OKR efficaces et exemples d'OKR de produits .

Et si vous avez besoin d'aide pour la gestion des objectifs, essayez les outils suivants Les objectifs de ClickUp fonctionnalité.

Avec les Objectifs de ClickUp, vous pouvez créer des Objectifs et les diviser en cibles plus petites.

Une fois que vous avez fixé une cible, vous pouvez vérifier si vous faites bien les choses en suivant la façon dont votre progression dans la réalisation de cette cible (résultat clé) a contribué à votre but (objectif).

Utilisez les dossiers d'Objectifs pour organiser facilement vos Objectifs dans ClickUp

Erreurs courantes de l'OKR

1. Construire des OKR dans le vide

Construire des OKR dans le vide signifie que vous prenez des décisions sans prêter attention à ce que font les autres départements de votre entreprise.

le résultat ?

Vos objectifs ne seront pas vraiment alignés sur l'objectif de votre organisation.

Vous devez communiquer vos OKR à l'ensemble de votre entreprise. De cette manière, les équipes interfonctionnelles et les individus ont un objectif commun et peuvent être transparents quant aux tâches et aux projets sur lesquels ils travaillent. Ce type de transparence encourage la collaboration au sein de l'équipe et le compte rendu.

2. Ne pas paramétrer des objectifs ambitieux

Cela va à l'encontre de l'ensemble du cadre des OKR !

La définition d'objectifs ambitieux est un facteur de réussite essentiel. Si vous n'êtes pas assez ambitieux, comment pouvez-vous espérer que votre équipe atteigne son plein potentiel et décroche la lune ? 🌚

Learn the 7 étapes pour fixer efficacement les objectifs d'une équipe .

3. Paramètres des résultats clés peu clairs

Les résultats clés déterminent la réussite de vos objectifs. Par conséquent, le fait de paramétrer des résultats clés vagues se traduira par des objectifs inefficaces. Voici un exemple de résultat clé personnel peu clair :

Objectif: Se réveiller plus tôt (Pourquoi ?)

Résultats clés:

Régler un paramètre (Quand ?)

Se coucher plus tôt (à quelle heure ?)

Noter les choses à faire (Quelles choses et pourquoi ?)

Bonus: OKR software for startups !

Qu'est-ce qu'un KPI ?

KPI est l'abréviation dekey performance indicator (indicateur de performance clé).

Les objectifs des ICP ne visent que les objectifs clés de l'entreprise.

D'où le nom 😉

Le cadre des ICP se concentre sur les résultats et non sur les activités.

Par exemple, les ICP s'intéressent à la manière dont le détective a résolu l'affaire plutôt qu'au nombre d'heures qu'il a consacrées à cette affaire. Les indicateurs de performance clés sont un excellent outil pour suivre les performances globales d'une entreprise et pour responsabiliser les membres de l'équipe.

Vous pouvez responsabiliser davantage les membres de votre équipe en utilisant des Les rapports de ClickUp. Grâce aux rapports détaillés de ClickUp, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour la gestion des performances .

Voir toutes vos entrées de temps et les afficher dans des groupes personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp

Voici les rapports incroyablement détaillés que vous pouvez utiliser pour suivre les performances de votre équipe :

Task Achevé Report: détermine le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe

détermine le nombre de tâches achevées par chaque membre de l'équipe Rapport sur le nombre de tâches effectuées: indique le nombre de tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné

indique le nombre de tâches sur lesquelles chaque membre a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné Qui est à la traîne: identifie le membre de l'équipe qui doit passer à l'étape supérieure en visualisant le nombre de "travaux en cours" ou de tâches inachevées

identifie le membre de l'équipe qui doit passer à l'étape supérieure en visualisant le nombre de "travaux en cours" ou de tâches inachevées **Rapport sur le temps achevé : déterminez le temps nécessaire à chaque membre de l'équipe pour achever une tâche

**Vous cherchez d'autres rapports ? Consultez notre guide ultime sur les rapports d'activité Rapports sur les indicateurs clés de performance.

Quels sont les différents types d'indicateurs de performance clés ?

Voici les cinq indicateurs de performance clés les plus utilisés :

Indicateurs quantitatifs: il s'agit d'indicateurs qui peuvent être mesurés par un nombre. Par exemple, le nombre de cas résolus Indicateurs qualitatifs: il s'agit de caractéristiques d'une entreprise. Par exemple, les opinions et les traits de caractère. Un indicateur qualitatif courant est la satisfaction des employés Indicateurs avancés: ils permettent de prédire l'issue d'un processus et de confirmer les tendances à long terme. Par exemple, le nombre de nouveaux cas Indicateurs retardés: ils sont utilisés pour mesurer la réussite ou l'échec d'un processus à la fin d'une période donnée Indicateurs d'entrée: ils mesurent le nombre de ressources utilisées. Par exemple, le nombre d'expériences menées pour résoudre un cas

BTW, en voici d'autres conseils en matière de gestion des ressources !

Comme pour les Cadre des objectifs SMART , vos indicateurs clés de performance doivent se concentrer sur trois facteurs de réussite principaux : la spécificité, la mesurabilité et la pertinence.

Spécifique: Alors que vous atteignez votre objectifs et vos buts les KPI sont là pour mesurer vos performances à la lettre. Mais pour obtenir des résultats précis, vos KPI doivent être aussi spécifiques que possible.

Mesurable: Chaque ICP que vous définissez doit être mesurable, afin que vous puissiez facilement voir comment les choses se passent. Vous pouvez ainsi vérifier si les choses sont sur la bonne voie.

Pertinent: Comme vous utilisez les indicateurs de performance clés pour suivre les performances dans des domaines clés, votre indicateur de performance clé doit être pertinent par rapport à ce que vous faites.

Voici quelques exemples d'ICP pour des objectifs communs :

Résoudre les cas plus rapidement: réduire le temps nécessaire pour résoudre les cas de 8 % d'ici août 2020 Obtenir plus de clients: augmenter les ventes de marchandises en ligne à 500 000 $ d'ici novembre 2020 Augmenter le trafic organique sur le web: augmenter le trafic sur le site web de 30% d'ici juillet 2020 Augmenter le chiffre d'affaires : augmenter notre chiffre d'affaires annuel de 7% d'ici décembre 2020

Vous voulez encore plus d'exemples ? Consultez notre guide sur les indicateurs clés de performance RH et ceux-ci 50 + exemples d'ICP ! Cependant, pour suivre efficacement vos indicateurs de performance clés, vous aurez besoin d'un tableau de bord des indicateurs de performance clés.

Mais ne vous inquiétez pas, après de nombreuses recherches, nous avons découvert ClickUpTableau de bord juste pour vous.

Jetons un coup d'œil :

Chaque tableau de bord peut avoir des caractéristiques différentes Widgets personnalisés . Utilisez-les pour surveiller un indicateur de performance choisi dans le style de votre choix.

Créez et gérez vos tableaux de bord à partir de la barre latérale de ClickUp

Erreurs courantes en matière d'indicateurs de performance clés (KPI)

Si vous ne paramétrez pas correctement vos KPI, ils auront l'air fantastiques sur le papier, mais ne le seront pas autant lorsque vous tenterez de les mettre en œuvre.

Pour vous aider à éviter cela, examinons les deux erreurs les plus courantes en matière d'indicateurs de performance clés :

1. Ne pas avoir assez d'indicateurs de performance clés

Vous devez avoir plus d'un ICP. Si vous ne regardez que la moitié du tableau, vous n'obtiendrez que la moitié des résultats !

2. Être trop vague

Parfois, les indicateurs de performance clés échouent parce qu'ils ne sont pas assez précis.

Par exemple, dire simplement : résoudre plus de cas ou obtenir plus de clients n'est pas vraiment suffisant 💇

Pour que vos ICP soient une réussite, ils doivent avoir des indicateurs spécifiques qui sont pertinents pour l'objectif de votre entreprise et qui peuvent être mesurés dans le temps. Ainsi, notre KPI est : Diminuer le temps de résolution des affaires de 8 % d'ici août 2020 afin que nos détectives aient plus de temps pour résoudre d'autres affaires

Il s'agit d'un ICP spécifique, car les détectives savent qui doit le faire, ce qu'on attend d'eux, quand ils doivent le faire et pourquoi ils le font.

Différences entre OKR et KPI

Voici un diagramme résumant toutes les différences entre OKR et KPI :

Outre le fait que les OKR et les KPI sont tous deux utilisés pour mesurer les performances dans votre entreprise, voici quelques autres raisons pour lesquelles vous avez besoin des deux :

1. Vous devez utiliser des paramètres de définition des objectifs pour mettre en œuvre des indicateurs de performance

Vous avez besoin de OKR pour fixer objectifs spécifiques, mais vous devez également vérifier leur indicateurs régulièrement, et c'est là que les KPI entrent en jeu.

Sans les deux, vous ratez l'occasion d'être encore plus performant.

Vous pouvez utiliser les un logiciel OKR pour y parvenir.

2. Ils sont connectés

Un ICP réussi peut être un résultat clé dans un OKR.

comment ?

Par exemple, votre objectif dans votre OKR est de devenir un leader du marché dans le secteur de la publicité, et votre résultat mesurable est d'augmenter votre personnel de 50 %. Pour mesurer ce résultat clé, vous devez compter le nombre de vos employés.

Et comment allez-vous mesurer cette augmentation de votre personnel ?

Au moyen d'une formule d'ICP.

3. Ils se complètent Les indicateurs de performance clés vous aident à fixer des objectifs réalisables et à tenir votre équipe compte de ses résultats, tandis que les OKR vous aident à inspirer et à encourager votre équipe à atteindre des résultats plus ambitieux.

Comme une cerise sur votre sundae.🍧

Il faut avoir les deux !

Conclusion

Maintenant que nous avons fermé le dossier entre KPI vs OKR, jetons un dernier coup d'œil aux indices que nous avons trouvés. 📝

Les KPI et les OKR vous aident tous deux à mesurer les performances, mais de manière différente : Les KPI sont ancrés dans la réalité alors que les OKR sont plus ambitieux.

Et utiliser les deux, c'est comme les avoir tous les deux à vos côtés ; aucun objectif n'est trop compliqué à atteindre pour ce duo puissant !

Mais pour vous aider à obtenir des résultats encore meilleurs, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet comme ClickUp.

Si vous avez besoin d'aide pour définir et gérer vos OKR et vos KPI, ClickUp peut vous aider à chaque étape grâce à des fonctionnalités telles que les Objectifs, les Rapports d'équipe et les Tableaux de bord.

ClickUp est l'outil parfait pour vous aider à forfaiter méticuleusement et à sortir des sentiers battus. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !