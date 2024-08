Qu'est-ce qu'un objectif extensible ? (Exemples, FAQ)

Nous avons tous un objectif qui peut sembler trop beau pour être vrai, comme investir de l'argent en bourse et devenir millionnaire. 💰

De tels objectifs sont généralement difficiles à documenter, ce qui les rend apparemment impossibles à atteindre.

Heureusement, vous pouvez utiliser des objectifs étendus pour enregistrer, suivre et atteindre des objectifs plus grands que nature.

Ces objectifs sont volontairement difficiles à atteindre, mais ils motivent les entreprises, les équipes et les individus à sortir de leur zone de confort et à viser plus haut.

Dans cet article, nous définirons ce qu'est un objectif ambitieux et nous en donnerons trois exemples. Nous examinerons également les paramètres des objectifs extensibles, leurs quatre avantages clés et leurs trois principales limites. Enfin, nous étudierons la meilleure façon d'assurer le suivi des objectifs à long terme, ainsi que les questions fréquemment posées à ce sujet.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un objectif extensible ?

Les Objectifs à long terme sont des cibles qui dépassent votre capacité de travail actuelle.

Ils présentent deux fonctionnalités uniques.

Tout d'abord, les objectifs ambitieux sont généralement difficiles à atteindre. Ils ne sont pas entièrement pratiques ou rationnels. Les objectifs extensibles tiennent également compte du meilleur résultat possible pour une activité donnée.

Deuxièmement, les objectifs extensibles reposent sur la nouveauté. Vous devez adopter une toute nouvelle approche pour atteindre votre objectif existant.

De cette façon, les objectifs extensibles vous poussent à obtenir des victoires plus grandes et meilleures.

Maintenant que nous avons discuté de la définition des objectifs extensibles, examinons quelques exemples.

3 Exemples d'objectifs extensibles

Voici comment les objectifs extensibles peuvent s'inscrire à différents niveaux d'une organisation :

1. Objectifs de l'organisation

Au niveau de l'organisation, les objectifs extensibles sont des déclarations de vision qui n'ont pas d'échéancier particulier.

Par instance, si nos aigles juridiques favoris de Suits cherchaient à augmenter leur chiffre d'affaires en 2021, l'objectif pourrait ressembler à ceci :

"Augmenter les revenus top-line de 120% et devenir le cabinet d'avocats n°1 aux États-Unis"

Vous pensez probablement que des cibles financières de ce type paraissent farfelues.

Mais c'est justement le but !

2. Objectifs de gestion

Les managers fixent des paramètres pour que leurs équipes obtiennent d'excellents résultats. Dans le cas d'une équipe commerciale qui réalise des performances exceptionnelles, un manager peut fixer un objectif extensible qui ressemble à ceci :

"Tripler le quota de vente individuel des membres de l'équipe d'ici à la fin de 2021"

3. Objectifs individuels extensibles

Fixer des objectifs extensibles aux individus d'une équipe peut les aider à assumer de nouvelles responsabilités et à développer leurs talents. ✨

Par exemple, un membre de l'équipe qui n'a jamais assumé une rôle de leader peut se fixer des objectifs individuels pour gérer l'ensemble d'un projet de manière autonome.

La prochaine fois que vous vous fixerez un objectif personnel, canalisez la confiance de Harvey Specter et repoussez vos paramètres.

3 étapes essentielles pour fixer des objectifs ambitieux

Voici quelques-unes des étapes clés à suivre pour fixer des objectifs et les dépasser :

1. Consacrer du temps à la définition des objectifs

Quel est le point commun entre la définition d'objectifs ambitieux pour votre équipe et la préparation d'une bataille au tribunal ?

Les deux requièrent du temps et un forfait étendu.

Vous devez vous assurer que vos objectifs ambitieux sont en phase avec le travail de votre équipe et qu'ils correspondent à vos attentes objectifs de développement personnel .

Il est également essentiel de tenir compte de la charge de travail actuelle de votre équipe et des ressources disponibles avant de paramétrer des objectifs ambitieux.

2. Se concentrer sur les domaines clés

Si vous couvrez trop de domaines dans vos Objectifs, vous risquez de vous disperser et de disperser votre équipe. Résultat : vous risquez de ne rien accomplir au bout du compte.

Il est préférable de définir un ou deux domaines clés pour le travail de votre équipe, puis de les utiliser pour paramétrer les objectifs à long terme.

3. Utiliser des objectifs SMART

Jusqu'à présent, nous avons parlé de définir des paramètres pour enregistrer tous vos objectifs irréalisables mais extraordinaires.

Mais vous vous demandez peut-être : comment faire pour suivre ces objectifs et voir si je progresse ?

C'est là que les objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps) entrent en jeu.

Par définition, Objectifs SMART sont tout le contraire des objectifs extensibles.

Ce sont des objectifs pratiques, réalisables et proximaux.

Mais il ne s'agit pas d'une objectifs extensibles vs. objectifs SMART scénario.

Les objectifs extensibles et les objectifs SMART sont un mariage parfait. 😍

Voici comment vous pouvez les utiliser ensemble :

Étape 1: Rédigez vos objectifs à long terme

Rédigez vos objectifs à long terme Étape 2: Décomposez chaque objectif en étapes plus petites et en objectifs SMART réalisables

Ces étapes faciliteront votre agenda de définition des objectifs à long terme.

Cependant, il serait utile que vous preniez en compte quelques facteurs avant d'utiliser des objectifs extensibles.

Bonus: Objectifs SMART de l'étudiant

2 facteurs à prendre en compte avant de se fixer des objectifs ambitieux

Deux facteurs clés vous permettent de déterminer si l'utilisation d'objectifs extensibles serait bénéfique pour votre équipe :

1. Performances récentes

Une équipe qui a connu une réussite récente est plus susceptible d'accepter des objectifs extensibles.

Le fait de gagner a un impact sur l'attitude de votre équipe et la rend prête à relever des défis.

Toutefois, si votre équipe n'a pas obtenu de bons résultats et que vous décidez de la surcharger avec des objectifs ambitieux, elle ne réagira probablement pas bien.

Pour une meilleure gestion des performances, il est essentiel d'évaluer régulièrement la réussite de votre équipe et d'ajuster vos objectifs.

Check out the les objectifs et les buts de performance les plus élevés exemples que vous pouvez utiliser pour votre entreprise !

2. Disponibilité des ressources

Une équipe bien pourvue en ressources peut faire face à un échec. Elle est également mieux positionnée pour innover et faire preuve de créativité.

Et tous ces facteurs sont essentiels pour atteindre des objectifs ambitieux. ⭐️

Si votre équipe est à bout de souffle, expérimenter un objectif extensible (en particulier un objectif financier ambitieux) n'est peut-être pas la meilleure idée.

Vous ne voudriez pas mettre votre équipe dans une position où elle aurait planifié des objectifs audacieux pour se rendre compte que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour les assister. 👀

Les avantages des objectifs à long terme

Voyons comment les objectifs ambitieux peuvent contribuer à stimuler la productivité de votre équipe.

1. Stimule la créativité

Dans la plupart des cas, vous pouvez atteindre des objectifs communs en faisant simplement plus d'heures au travail.

En revanche, les objectifs extensibles peuvent vous aider, vous et votre équipe, à sortir de votre zone de confort et à faire jaillir le flux de créativité. 💡

Vous vous habillez, vous utilisez une partie importante de votre énergie cérébrale et vous abordez le problème de manière innovante. Ce processus créatif peut aboutir à des découvertes et à des idées de résolution de problèmes.

2. Rend votre équipe ambitieuse

Les objectifs extensibles peuvent inciter votre équipe à envisager un objectif apparemment impossible et à le poursuivre.

Si vous trouvez que votre équipe est conservatrice dans ses objectifs et ses ambitions, les objectifs extensibles peuvent l'aider à repousser ses limites.

3. Stimule la confiance

La confiance ne vient pas des discours de motivation.

Elle vient des réalisations réelles.

Le fait de paramétrer et d'atteindre des objectifs ambitieux peut décupler votre confiance en vous.

Par exemple, imaginons que vous soyez le chef de produit d'une nouvelle application de rencontres appelée Rhoo. Vous vous êtes fixé comme objectif de mettre au point une application de discussion vidéo entièrement fonctionnelle en 4 semaines.

Vous pensez que c'est possible avec l'aide d'une aPI de vidéo discussion mais votre équipe pense que c'est difficile (ce qui l'est, mais c'est le but des Objectifs !) et ils sont inquiets.

Pour répondre aux inquiétudes de l'équipe, vous décomposez cet objectif en plusieurs objectifs SMART. Vous constatez que la note de confiance moyenne de l'équipe est de 5 sur 10. Et il semble que citations de motivation et les vidéos ne changent pas grand-chose à ce sentiment.

Quelques mois plus tard, votre équipe a atteint 2 des 3 objectifs SMART. Vous demandez maintenant à votre équipe d'évaluer son degré de confiance en soi - et la note moyenne est de 9 sur 10 !

4. Vous permet de garder le contrôle

Le fait de paramétrer un objectif ambitieux est un moyen d'exercer un contrôle sur soi, même lorsque les circonstances ne sont pas en votre faveur.

Il établit une feuille de route pour l'ensemble de l'équipe. 🗺

Un peu comme Harvey prévoirait l'issue d'un essai avant même qu'il ne commence. Le pouvoir !

Les objectifs extensibles aident chacun à se concentrer sur des repères précis et à rester sur la voie de ses objectifs d'entreprise.

Malgré ces avantages, les objectifs extensibles ont leurs limites. Voyons donc ce qu'il en est.

3 Limites de la définition d'objectifs à long terme

Tout comme un drame judiciaire avec deux camps opposés, notre cas d'objectifs extensibles a un côté négatif.

Voici un aperçu de trois limites à la définition d'objectifs extensibles :

1. Augmentation de l'épuisement professionnel au sein de l'équipe

Bien sûr, un objectif ambitieux peut pousser notre équipe à être plus performante.

Cependant, ne pas réussir à atteindre sa cible d'étirement peut ébranler leur confiance en leurs capacités. Il peut également réduire de manière significative l'engagement des employés .

Vous ne voulez pas que votre équipe travaille plus dur pour ensuite se sentir épuisée et démotivée.

Imaginez les avocats de la série Suits affalés sur leur bureau dans la salle des pas perdus.

Ce n'est pas ce que nous voulons pour nos équipes non plus ! 🙅🏽‍♀️

2. Prise de risque excessive au sein de l'équipe

Les objectifs ambitieux peuvent rendre votre équipe obsédée par la mesure des résultats. Cette pratique peut les rendre enclins à prendre des risques excessifs.

La prise de risque peut leur faire perdre de vue la situation dans son ensemble ainsi que l'objectif initial.

Votre équipe se focaliserait alors sur le fait de "perdre petit" au lieu de "gagner gros"

3. Comportement contraire à l'éthique

Si votre équipe poursuit des objectifs impossibles, il est probable qu'elle se trouve au pied du mur et qu'elle est trop étirée. En conséquence, elle peut essayer d'atteindre ses cibles par tous les moyens nécessaires... même si cela implique de rogner sur les coûts pour les faire Terminer.

Un tel problème se résume en fin de compte au caractère du membre de l'équipe, mais même Harvey Specter a enfreint la loi sous la pression. 👀

Maintenant que nous avons discuté des avantages et des inconvénients des objectifs extensibles, parlons de leur suivi.

FAQ de l'objectif d'extension

1. Quelle est la différence entre les objectifs SMART et les objectifs extensibles ?

Les objectifs extensibles et les objectifs SMART sont différents en raison de deux facteurs clés :

Différence d'objectif: un objectif extensible nous incite à être plus ambitieux et à nous concentrer sur la situation dans son ensemble. Un objectif SMART se concentre sur un forfait d'action concret qui peut aider à atteindre un objectif extensible.

un objectif extensible nous incite à être plus ambitieux et à nous concentrer sur la situation dans son ensemble. Un objectif SMART se concentre sur un forfait d'action concret qui peut aider à atteindre un objectif extensible. Différence de calendrier: un objectif extensible n'est pas assorti d'un calendrier précis. Un objectif SMART, en revanche, est limité dans le temps.

Les objectifs intelligents et les objectifs extensibles sont tous deux des mesures efficaces de la productivité. En fusionnant les deux, vous obtiendrez un objectif pratique axé sur les résultats.

2. À faire si vous n'atteignez pas votre objectif ambitieux ?

La réunion d'un objectif ambitieux est généralement affichée comme un exemple d'excellence humaine.

Mais le fait de ne pas achever ne doit pas être affiché de manière négative.

Les objectifs extensibles ne sont pas une priorité. Au contraire, leur but principal est de stimuler la motivation de votre équipe et de l'aider à atteindre un objectif plus important.

Vous demanderez généralement à votre équipe d'atteindre 60 à 70 % d'un OKR pour un objectif extensible au lieu de 100 %.

Il est temps d'atteindre vos Objectifs extensibles

Un bon objectif extensible peut vous permettre, à vous et à votre équipe, d'atteindre un objectif important et de faire preuve de créativité. C'est un excellent moyen de s'assurer que vous.. rester motivés et rester sur la bonne voie pour réaliser votre vision.

En affichant vos objectifs extensibles dans le cadre d'objectifs SMART et d'OKR, vous décomposerez vos objectifs importants et ambitieux en tâches mesurables et en petites victoires.

Et avec l'aide d'un créateur de projet et d'un outil de gestion comme ClickUp, le paramétrage et le suivi des objectifs est plus facile que jamais !

