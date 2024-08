10 modèles gratuits de déclaration de vision pour votre entreprise

Suscitez la passion de votre équipe, alignez ses efforts et alimentez une croissance irrésistible grâce à un énoncé de vision convaincant. Est-ce trop ambitieux ? Non, pas lorsque vous façonnez l'avenir de votre entreprise.

Une déclaration de vision peut être la boussole de votre organisation, un phare qui indique la voie à suivre, même dans les jours les plus brumeux. Trop souvent, cependant, cet outil stratégique s'enlise dans le brouillard de phrases génériques et d'un jargon peu inspirant.

C'est là que nos modèles de déclaration de vision s'avèrent utiles.

Nous avons dressé une liste d'exemples d'énoncés de vision pour répondre à des besoins, des secteurs et des aspirations variés. Que vous lanciez une startup ou que vous cherchiez à rajeunir votre entreprise, vous trouverez ici quelque chose d'intéressant.

Entrez à l'intérieur, et réimaginons l'avenir ensemble. Parce qu'en fin de compte, votre vision ne concerne pas seulement votre destination, mais aussi ce que vous deviendrez en cours de route. Alors, insufflons de la vie dans l'ADN de votre entreprise avec un énoncé de vision qui résonne, motive et captive.

Qu'est-ce qu'un modèle de déclaration de vision ?

Un modèle d'énoncé de vision travaille comme un plan ou un guide structuré pour vous aider à présenter ou à donner un aperçu des aspirations de votre entreprise. Un bon énoncé de vision décrit et assiste vos projets futurs, KPI ou des ambitions dans l'ensemble de l'organisation.

Le modèle vous permet de rester concentré. Il vous invite à poser les bonnes questions : Quel est l'objectif ultime de votre entreprise ? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde ? À faire évoluer votre organisation au fil des ans ?

Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont nécessaires. Mais voilà : un énoncé de vision ne doit pas restreindre votre créativité. Elle doit inspirer, stimuler et enflammer la créativité et la collaboration au sein de l'équipe. C'est un coup de pouce. Un guide, pas une chaîne.

Elle peut également faire office de déclaration de mission et vous donner la liberté de travailler dans un cadre précis, ce qui vous permettra d'élaborer une déclaration de vision de l'entreprise qui dépasse le cadre générique.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de déclaration de vision ?

Décortiquons la recette des meilleurs exemples de déclaration de vision :

Stimule la pensée critique: Un bon énoncé de vision ne vous permet pas de vous échapper facilement. Ils invitent à une profonde introspection, vous incitant à créer une vision unique de votre entreprisemission et valeurs fondamentales de l'entrepriseet non pas de vous contenter de suivre une formule

Un bon énoncé de vision ne vous permet pas de vous échapper facilement. Ils invitent à une profonde introspection, vous incitant à créer une vision unique de votre entreprisemission et valeurs fondamentales de l'entrepriseet non pas de vous contenter de suivre une formule **Elle vous incite à rêver grand tout en vous ancrant dans la réalité. Votre énoncé de vision doit vous aider à trouver un équilibre entre des objectifs audacieux et des objectifs réalisables

Un langage clair et universel: Oubliez le jargon ou les phrases alambiquées. Les meilleurs exemples d'énoncés de vision préconisent un langage clair et accessible que tous les membres de votre organisation peuvent comprendre, de la salle de courrier à la salle du conseil d'administration

Oubliez le jargon ou les phrases alambiquées. Les meilleurs exemples d'énoncés de vision préconisent un langage clair et accessible que tous les membres de votre organisation peuvent comprendre, de la salle de courrier à la salle du conseil d'administration Souple et adaptable: Un énoncé de vision de qualité reconnaît et célèbre le caractère unique de votre entreprise. Il est polyvalent, personnalisé en fonction des ambitions, des secteurs d'activité et de la taille de votre entreprise. Il s'adapte à votre entreprise comme un costume sur mesure et procure à votre équipe une vie quotidienne plus agréable lorsqu'elle collabore à votre vision

Un énoncé de vision de qualité reconnaît et célèbre le caractère unique de votre entreprise. Il est polyvalent, personnalisé en fonction des ambitions, des secteurs d'activité et de la taille de votre entreprise. Il s'adapte à votre entreprise comme un costume sur mesure et procure à votre équipe une vie quotidienne plus agréable lorsqu'elle collabore à votre vision La simplicité à la base: Les meilleurs énoncés de vision transforment la tâche complexe qu'est la rédaction d'un énoncé de vision en un processus simple et gérable. Il s'agit de distiller la complexité, et non de l'amplifier. Car n'oubliez pas que la simplicité n'est pas qu'une question d'esthétique : c'est un outil qui permet une meilleure compréhension et une meilleure communication

10 modèles de déclaration de vision à utiliser en 2024

Êtes-vous prêt à redéfinir l'avenir de votre entreprise ? Dans ce paysage d'entreprises qui évolue rapidement, il n'a jamais été aussi essentiel de paramétrer des visions claires et convaincantes. Nous avons sélectionné 10 modèles de déclaration de vision pour vous aider dans cette démarche.

Chacun d'entre eux est un outil puissant conçu pour rationaliser le processus de création de votre vision, améliorer l'alignement stratégique et favoriser une culture unifiée au sein de votre organisation.

Que vous lanciez une startup ou que vous réinventiez une entreprise bien établie, ces modèles sont les points de départ d'une transformation en 2024.

1. Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/12f633f5-600.png ClickUp Vision Modèle de Tableau blanc https://clickup.com/templates/vision-whiteboard-t-200635391 Télécharger ce modèle /$$cta/

Débloquez le potentiel de votre équipe et améliorez votre processus de brainstorming avec le modèle de tableau blanc ClickUp Vision Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision . Ce tableau blanc numérique offre un moyen interactif et engageant de conceptualiser et de visualiser l'avenir de votre entreprise.

Emulant les avantages d'un tableau blanc physique, ce modèle permet de travailler en temps réel la collaboration entre les équipes et la créativité, que votre équipe se trouve dans la même pièce ou qu'elle fasse partie d'une force de travail internationale. Ici, les idées ne sont pas simplement écrites et oubliées, mais peuvent être déplacées, connectées et retravaillées jusqu'à ce qu'elles forment une vision cohérente et globale de l'entreprise.

Ce modèle est divisé en plusieurs sections, dont la vision, le groupe cible, les besoins, le produit et les objectifs de l'entreprise. Chacune de ces sections est conçue pour approfondir les aspects essentiels de la déclaration de mission de votre entreprise. Qu'il s'agisse de comprendre les données démographiques clés de votre public cible ou les besoins uniques auxquels votre produit ou service répond, ce modèle vous ouvrira la voie et définira votre produit tout en articulant soigneusement vos objectifs d'entreprise.

La nature interactive de ce modèle permet de des équipes interfonctionnelles d'ajouter des commentaires, de partager des idées et d'affiner la vision globale en collaboration. Cet alignement favorise une compréhension commune et garantit que tous les efforts sont orientés vers la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise ou des valeurs fondamentales, conformément à la déclaration de mission et de vision que vous avez présentée.

2. Modèle de Tableau de Vision ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/employee-vision-board-template.png Modèle de tableau d'affichage ClickUp https://clickup.com/templates/vision-board-t-216264186 Télécharger ce modèle /$$cta/

Donnez vie à votre vision avec le Modèle de Tableau de Vision ClickUp . Dépassant les limites du texte, ce modèle vous permet de détailler visuellement la vision d'une entreprise.

Le modèle Modèle de Tableau de Vision est un outil puissant conçu pour rationaliser le processus de développement de produits. En offrant une plateforme visuelle pour définir et comprendre l'objectif de votre produit, ce modèle favorise l'efficacité de la recherche et du développement gestion de projet et l'alignement des équipes.

Le modèle couvre cinq domaines clés : Vision, Groupe cible, Besoins, Produit et Objectifs Business. Chacun de ces segments sert de bloc dans votre feuille de route de développement de produits, permettant à votre équipe de discuter et de visualiser chaque étape du voyage.

De la formulation de votre vision à la définition des arguments de vente uniques de votre produit, en passant par l'établissement d'objectifs Business tangibles, ce modèle permet de ne rien négliger. Les fonctionnalités collaboratives intégrées permettent des mises à jour en temps réel, des discussions productives et une efficacité accrue processus de prise de décision efficaces .

3. ClickUp Modèle de la vision aux valeurs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/d619d68-600.png Modèle de vision et de valeurs ClickUp https://clickup.com/templates/vision-to-values-kkmvq-6147784 Télécharger ce modèle /$$cta/

Tout bon exemple de vision d'entreprise est ancré dans ses valeurs. Et les Modèle de vision et de valeurs ClickUp permet de s'assurer que les valeurs de votre entreprise forment le formulaire de votre vision.

Ce modèle dynamique et intuitif vous guide, vous et votre équipe, dans la clarification de la vision fondamentale et dans l'examen minutieux de la contribution de chaque produit à la réalisation de votre vision. Le modèle vous encourage également à identifier vos avantages concurrentiels et à élaborer une stratégie pour les exploiter au mieux.

Cette approche globale permet de s'assurer que tous les objectifs du projet visent clairement à atteindre le but et les Objectifs de l'entreprise. Au-delà de ce plan stratégique, le modèle fournit également une plate-forme pour dresser la liste des étapes nécessaires à l'exécution efficace de vos stratégies et les classer par ordre de priorité, ce qui facilite le bon déroulement des opérations et l'atteinte des objectifs dans les délais impartis.

4. Modèle d'OKR et d'Objectifs pour la société ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/488a905b-1000.png Modèle d'OKR et d'Objectifs pour la société ClickUp https://clickup.com/templates/company-okrs-and-goals-t-38530470 Télécharger ce modèle /$cta/

Transformez votre vision en réalité avec le Modèle d'OKR et d'Objectifs pour la société ClickUp . Cet outil pratique vous aide à distiller la vision de votre entreprise en objectifs clairs, objectifs clairs et mesurables et des résultats clés ( OKRs ).

Le modèle ne sert pas uniquement à fixer des objectifs, mais constitue également une solution complète pour suivre la progression et s'assurer que les objectifs sont atteints en temps voulu.

En décomposant vos énoncés abstraits de mission et de vision en étapes concrètes et réalisables, vous vous assurez que votre équipe dispose d'un chemin clair à suivre.

Ce modèle vous aide à créer des objectifs clairs dans la liste des objectifs, à fixer des dates d'échéance, des assignés et des détails, et à décomposer les objectifs en cibles clés, en produits livrables pour le département, etc.

Le modèle de vision d'entreprise décompose également les objectifs au niveau de l'entreprise, du département et de l'équipe, afin de garantir la clarté et le compte rendu à chaque étape du processus. Cette approche granulaire favorise la collaboration entre les services et stimule la productivité globale.

5. ClickUp Modèle d'objectifs annuels

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/86a6cf2d-1000.png Modèle d'objectifs annuels ClickUp https://clickup.com/templates/yearly-goals-kkmvq-6076468 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les Modèle d'objectifs annuels ClickUp est un modèle robuste de un forfait solide conçu pour vous aider à définir, gérer et suivre vos objectifs annuels.

Ce modèle offre un espace dédié à la définition des objectifs annuels Objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents, Limités dans le Temps), définissez les étapes de l'action, précisez les dates cibles et notez toute note supplémentaire pour chaque tâche.

Outre la définition des objectifs, ce modèle vous invite à procéder à un examen trimestriel de vos objectifs, ce qui vous permet d'évaluer la progression et d'ajuster les paramètres si nécessaire.

En affichant à la fois la planification, le suivi et la réflexion, le modèle apporte une assistance à la réalisation des objectifs annuels.

Grâce à ses mises à jour en temps réel et à sa nature interactive, le modèle Objectifs annuels est une excellente solution pour la définition d'objectifs individuels et la planification d'équipe.

6. ClickUp Objectifs Modèle de mesures de signal

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/568e7369-600.png Objectifs ClickUp Modèle de mesures du signal https://clickup.com/templates/goals-signals-measures-kkmvq-6147944 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle ClickUp Objectifs Modèle de mesures de signal est un outil de planification et de suivi robuste conçu pour que vous et votre équipe restiez concentrés sur les initiatives les plus vitales qui créent des opportunités économiques.

Il vous encourage à identifier une étoile polaire, une vision ou un objectif directeur qui influence toutes les prises de décision et les mesures de performance. Le modèle décompose les objectifs en cibles plus petites, basées sur les résultats, et vous invite à identifier des signaux et des mesures.

Les signaux sont des indicateurs clés qui vous permettent d'évaluer objectivement votre progression vers vos objectifs. Les mesures, quant à elles, sont des indicateurs de performance quantifiables qui vous permettent de confirmer que vous avez atteint vos objectifs.

Ce modèle dynamique facilite la définition d'objectifs clairs, le suivi en temps réel et permet aux équipes de s'aligner sur un objectif commun, ce qui favorise la réussite globale du projet, tout en respectant vos valeurs fondamentales.

7. ClickUp Modèle de page d'accueil annuelle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/47ed45b7-600.png ClickUp Annual One Pager Modèle https://clickup.com/templates/annual-one-pager-kkmvq-6146524 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de One Pager annuel ClickUp est un outil complet conçu pour présenter les priorités annuelles de votre organisation.

Il permet d'aligner les tâches individuelles sur des objectifs plus larges en affichant de manière claire et concise la stratégie directionnelle de l'entreprise, ses valeurs, son énoncé de mission, sa stratégie d'entreprise, son orientation vers le marché, etc.

Ce modèle de page unique contient des sections distinctes pour les priorités globales et départementales, ce qui permet à chaque unité de contribuer aux objectifs généraux. Ce modèle favorise également la transparence et le compte rendu en exigeant la liste des objectifs et des résultats clés (OKR) pour chaque priorité identifiée.

En condensant toutes les informations essentielles sur une seule page, ce modèle permet à tous les membres de l'organisation de comprendre le "pourquoi" des objectifs à long terme de l'entreprise, ce qui favorise le sentiment d'utilité et l'alignement.

8. ClickUp Modèle d'aperçu de l'entreprise

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Company-Overview-Template.png Modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp https://clickup.com/templates/company-overview-t-206444002 Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle d'aperçu de la société ClickUp affiche une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Il est conçu pour combler le manque de connaissances entre les départements en offrant un hub pour tout ce qui se passe dans l'entreprise.

Le modèle affiche plusieurs vues : Liste, Tableau et Échéancier, chacune offrant un point de vue unique sur la gestion des tâches et la gestion de l'information l'étendue du travail y compris le calendrier, les coûts, le propriétaire du projet, etc. En cours, tout le monde, quel que soit son service ou son rôle, peut ainsi rester informé de la progression générale, des initiatives ou des valeurs fondamentales.

Parmi les avantages de ce modèle, citons l'amélioration de la communication entre les services et entre les personnes la communication asynchrone améliorée gestion de la marque et une meilleure compréhension globale des produits et services de l'entreprise. Il favorise le compte rendu, la collaboration et la gestion efficace des ressources.

9. Modèle de déclaration de vision de base PDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Vision-Statement.jpg via OneTemplate /$$$img/

via OneTemplate

Cette Modèle de base de déclaration de vision PDF est un guide complet visant à sensibiliser vos employés aux déclarations de vision et de mission de l'entreprise et à vous aider à rédiger une déclaration de vision qui résonne avec vos valeurs fondamentales et avec tous les membres de votre équipe.

Il répond à des questions clés telles que la description d'un énoncé de vision, la description d'un énoncé de mission, les raisons pour lesquelles ils sont essentiels et la manière de les créer. Ce modèle de mission d'entreprise est une excellente feuille de route pour vous aider à renforcer la culture d'entreprise et à aligner les employés sur les objectifs généraux de l'entreprise.

Il démystifie le processus de création des déclarations de vision et de mission de l'entreprise et met l'accent sur leur rôle dans la réussite de l'entreprise.

10. Déclaration de vision et de valeurs PDF modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Sample.net ClickUp_.jpg via Sample.net /$$$img/

via Sample.net

Ce modèle simple et direct de Sample.net vous guide dans la rédaction d'un énoncé de mission et d'une vision d'entreprise percutants, fondés sur des valeurs.

Il pose des questions fondamentales pour stimuler la réflexion et fournit des exemples d'énoncés de vision d'organisations bien connues telles que Goodwill Industries of America et The Smithsonian Institution pour vous aider à inspirer votre propre énoncé de vision.

Les exemples d'énoncés de vision soulignent l'importance d'énoncés de mission clairs comme boussole guidant toutes les actions et décisions de l'entreprise. Ils soulignent également que les valeurs de l'entreprise constituent le socle sur lequel reposent la culture et les activités de l'entreprise.

Le modèle est conçu pour encourager les pratiques axées sur les objectifs, renforcer l'orientation stratégique et promouvoir la compréhension et la collaboration interdépartementales au sein de votre entreprise et de votre équipe.

Il propose quelques exemples et des cadres précieux pour aligner les tâches individuelles sur les objectifs plus larges de l'organisation, créant ainsi un environnement de travail cohésif et productif.

Profitez de la puissance des modèles de ClickUp

Dans un monde en constante évolution, où les organisations jonglent avec de multiples projets, stratégies et initiatives, la gestion du travail peut parfois ressembler à une chasse gardée. C'est là que l'intervalle diversifié de modèles de ClickUp intervient pour sauver la situation.

Créez votre propre déclaration de mission et de vision avec l'aide des modèles suivants La bibliothèque de modèles de ClickUp afin que vous puissiez fournir un document de vision d'entreprise clair, complet et visuellement attrayant. Dans l'intervalle, la plateforme de ClickUp contribue à unifier vos équipes et à rationaliser vos processus en comblant le fossé entre les équipes par une communication efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'attribution d'utilisateurs et de tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Les énoncés de mission encouragent et facilitent la réflexion stratégique, la définition d'objectifs et un suivi efficace, tout en promouvant une culture de collaboration au sein de votre organisation. Qu'il s'agisse d'établir un échéancier détaillé pour un projet, de rédiger une déclaration de vision inspirante ou de surveiller les indicateurs clés de performance, il existe un modèle ClickUp conçu pour rendre la tâche plus facile à gérer et plus efficace.

Heureusement, vous pouvez élaborer les meilleurs énoncés de mission à l'intérieur d'un modèle ou en collaborant simplement avec votre équipe sur la plateforme ClickUp. Alors, pourquoi attendre ? Il est temps de transformer vos objectifs en réalité, d'aligner vos équipes et de donner vie à la déclaration de vision de votre entreprise. Commencez à explorer la puissance de ClickUp dès aujourd'hui et faites une étape vers la mise en place d'un lieu de travail collaboratif, efficace et axé sur la vision.