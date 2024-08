100 exemples de valeurs fondamentales d'équipe pour vous aider à construire une culture d'entreprise forte

À quoi faites-vous référence en tant qu'entreprise ?

C'est une question qui préoccupe de nombreux propriétaires d'entreprise. Il peut être difficile de dresser une liste de valeurs fondamentales qui représente fidèlement votre organisation, mais il est important de bien faire les choses.

Les valeurs de votre entreprise sont le fondement de votre culture d'entreprise - elles permettent aux autres de savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise et peuvent avoir un impact considérable sur vos efforts de recrutement et d'embauche, l'engagement des employés et la réussite globale.

Alors, pour vous aider à inspirer votre entreprise et à définir votre culture de travail, voici 50 exemples de valeurs fondamentales communes pour votre équipe et 50 exemples de valeurs fondamentales provenant d'entreprises réussies dans différents secteurs d'activité pour vous inspirer encore plus. Que vous débutiez ou que vous soyez en entreprise depuis des années, ces 100 exemples vous donneront de l'inspiration pour déterminer ce qui est important pour vous et votre équipe !

En termes simples, les valeurs fondamentales sont les croyances collectives et fondamentales de votre organisation, sa vision, sa mission, son éthique personnelle et de travail, ainsi que ses principes de base.

C'est la personnalité de votre entreprise, l'ADN de votre organisation, la raison d'être de votre entreprise et l'étoile polaire qui guide en permanence votre entreprise vers votre mission et votre vision. Et pour faire avancer votre entreprise dans la bonne direction, des équipes issues de différents services devront travailler ensemble, croire aux mêmes valeurs et les mettre en pratique de manière cohérente au travail.

Alors, si vous vous demandez : "En quoi tout cela est-il important ?" Voici quelques raisons :

Performance : Les équipes se sentent habilitées à donner le meilleur d'elles-mêmes lorsque les valeurs fondamentales s'alignent sur la stratégie et les objectifs de l'entreprise.

Acquisition de talents : Votre culture organisationnelle peut aider les employés potentiels à décider si votre entreprise correspond à leurs valeurs fondamentales, à leurs priorités et à leurs objectifs lorsqu'ils cherchent une nouvelle position.

Compétitivité : Connaître les valeurs de l'entreprise vous rend plus compétitif sur le marché et en tant qu'employeur.

Décisions d'entreprise : Connaître la culture de votre entreprise peut aider les cadres et les gestionnaires de projet à prendre des décisions éclairées et des risques calculés plus intelligents.

Consultez la liste ci-dessous des valeurs fondamentales communes que vous pouvez choisir pour former votre équipe !

50 exemples de valeurs fondamentales d'équipe pour votre Business

1. Respect et intégrité 2. Qualité 3. Innovation 4. Travail d'équipe 5. Responsabilité 6. Transparence 7. Collaboration 8. Apprentissage continu 9. Positivité 10. Loyauté 11. Empathie 12. Inclusion 13. Créativité 14. Passion 15. Honnêteté 16. La diversité 17. Adaptabilité 18. Flexibilité 19. Ouverture d'esprit 20. Communication 21. Respect de l'individualité 22. Ponctualité 23. L'amusement 24. Gratitude 25. Professionnalisme

26. Proactivité 27. Résolution de problèmes 28. Amélioration de soi 29. La validation de l'excellence 30. L'objectivité 31. Attitude positive 32. Ambitieux 33. Qualité de service 34. L'excellence 35. Fiabilité 36. Honorer ses validations 37. L'esprit de croissance 38. L'équilibre entre travail et vie privée 39. Se concentrer sur les solutions 40. Aller au-delà des attentes 41. Respect de la confidentialité 42. Être à l'écoute des clients 43. Poursuivre les opportunités de croissance 44. L'ingéniosité 45. La conscience de soi 46. Collaboration 47. Le travail d'équipe 48. Volonté d'apprendre 49. Développement de réseaux professionnels 50. Devenir un expert dans son champ d'activité

Exemple de déclaration des valeurs fondamentales d'une entreprise

Une déclaration de valeurs fondamentales est une déclaration des principes qui guident le fonctionnement et le comportement d'une entreprise. Nos valeurs fondamentales ne sont pas que des mots sur le papier ; elles forment notre culture et définissent qui nous sommes en tant qu'équipe.

Voici un exemple :

Au sein de notre entreprise, nous sommes validés à défendre les valeurs fondamentales suivantes :

L'innovation : Nous croyons qu'il faut constamment repousser les limites et explorer de nouvelles idées pour fournir à nos clients des solutions technologiques de pointe qui dépassent leurs attentes. Intégrité : Nous valorisons l'honnêteté, la transparence et le comportement éthique dans tous les aspects de notre entreprise, qu'il s'agisse de nos interactions avec les clients ou de nos activités internesprocessus décisionnels internes. Collaboration : Nous pensons que le travail d'équipe et la collaboration sont essentiels à la réalisation de nos objectifs et de nos projetscréer un environnement de travail positif où chacun se sent valorisé et assisté. Amélioration continue : Nous sommes validés pour apprendre et améliorer en permanence nos compétences et nos processus afin de fournir les meilleures solutions et les meilleurs services possibles à nos clients. Orientation client : Nous donnons la priorité aux besoins et à la satisfaction de nos clients avant tout, et nous nous efforçons de leur fournir un service personnalisé et exceptionnel qui dépasse leurs attentes.

Nous sommes convaincus qu'en incarnant constamment ces valeurs dans notre travail, nous pouvons réaliser notre mission, à savoir devenir un fournisseur de solutions technologiques de premier plan, tout en ayant un impact positif sur nos clients, nos employés et la société dans son ensemble.

Utilisez ce modèle de déclaration des valeurs fondamentales pour rédiger la déclaration des valeurs fondamentales de votre entreprise :

Chez [Nom de l'entreprise], nous sommes validés par les valeurs fondamentales suivantes :

\N- [Description ou explication de la manière dont cette valeur est importante pour notre entreprise\N]

\N- [Description ou explication de l'importance de cette valeur pour notre entreprise \N]

\N- [Description ou explication de l'importance de cette valeur pour notre entreprise \N]

\N- [Description ou explication de la manière dont cette valeur est importante pour notre entreprise]

\N- [Description ou explication de l'importance de cette valeur pour notre entreprise \N]

Nous sommes convaincus qu'en incarnant constamment ces valeurs dans notre travail, nous pouvons accomplir notre mission et offrir la meilleure expérience possible à nos clients, à nos employés et à nos parties prenantes.

50 exemples de valeurs fondamentales d'entreprise parmi les plus inspirants pour votre équipe

Il est maintenant temps d'explorer quelques-unes des valeurs fondamentales les meilleures et les plus courantes qui ont façonné certaines des entreprises les plus réussies aujourd'hui. Voici 50 entreprises et leurs valeurs les plus importantes !

1. ClickUp #### Valeurs fondamentales :

Fournir la meilleure expérience client

Nous sommes obsédés par le client et créons un espace pour une communication ouverte et un retour d'information, et nous nous donnons les moyens de résoudre les problèmes et de dire oui, en gardant à l'esprit l'intérêt collectif du client. Cette valeur s'applique également en interne lorsque le travail interfonctionnel avec d'autres équipes !

Croître de 1% chaque jour

Nous assistons à la croissance professionnelle de notre équipe et croyons au progrès vers la perfection. Nous nous retenons en essayant d'atteindre la perfection alors que la croissance la plus rapide est progressive, et nous n'avons pas peur d'échouer légèrement, tant que nous apprenons et que nous ne répétons pas les mêmes erreurs.

**Nous n'avons pas peur d'échouer, du moment que nous apprenons et que nous ne répétons pas les mêmes erreurs

Les valeurs personnelles et le bien-être sont importants pour nous, et les grands objectifs s'accompagnent d'un travail acharné, mais le temps est trop précieux pour ne pas s'amuser en cours de route. Nous promouvons une culture d'entreprise ludique par le biais de le renforcement de l'équipe nous encourageons notre équipe à rechercher la grandeur, la transparence et le respect, et nous créons un espace sûr pour se montrer et être vulnérable, audacieux, oser vraiment, être d'accord, ne pas être d'accord, rire, pleurer, expérimenter et jouer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Crew-LevelUp-1.jpeg ClickUp Crew LevelUp /$$img/

via ClickUp

Travaillez dur et soyez propriétaire

Nous aimons le travail, nous réfléchissons à des moyens créatifs de résoudre les problèmes, nous voyons les fruits de notre travail et nous partageons la propriété des décisions, des problèmes et des résultats.

**La normalité, ça craint !

Nous nous efforçons de créer une organisation qui encourage la liberté et la responsabilité. Si chacun a des Objectifs à atteindre, nous encourageons notre équipe à faire preuve de liberté créative pour atteindre ces objectifs de la manière qui leur convient le mieux.

Pay it forward with random acts of kindness (Faites-en profiter les autres avec des actes de gentillesse aléatoires)

Nous créons et entretenons une culture de sécurité et d'assistance et nous aidons chaque fois que nous le pouvons. Nous encourageons notre équipe à prendre des nouvelles de ses collaborateurs et à rester à l'écoute de ce qu'ils font, non seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel, ce qui permet d'établir des relations ouvertes et honnêtes entre pairs.

2. Slack #### Valeurs fondamentales :

Promouvoir l'empathie

Encourage les dirigeants et les représentants à faire preuve d'empathie et de courtoisie les uns envers les autres et envers leurs clients

**Accélérer le travail artisanal

Faire preuve d'intégrité et assumer la responsabilité de toutes les actions

Assister la diversité sur le lieu de travail

Promouvoir l'harmonie, assurer l'égalité des chances et pratiquer l'inclusion par le biais de programmes internes

3. Pomme #### Valeurs fondamentales :

Accessibilité

Nous sommes convaincus de la nécessité de fournir aux consommateurs, les petites entreprises et d'autres organisations l'accès au matériel, aux logiciels, aux services et à la technologie nécessaires à la réalisation de leurs objectifs

Assistance à l'éducation

L'éducation donne à chacun plus de moyens de réaliser son potentiel ; c'est pourquoi nous sommes validés à fournir à des personnes de tous horizons la possibilité d'apprendre grâce à des partenariats dans plus de 100 pays

L'inclusion, l'équité raciale et la justice

En tant que leader mondial, Apple reconnaît sa responsabilité dans la promotion de l'égalité et la lutte contre les injustices dans le monde.

4. Adobe #### Valeurs fondamentales :

Authentique

Nous sommes sincères, dignes de confiance et fiables.

Innovant

Nous sommes très créatifs et nous nous efforçons toujours de faire le lien entre les nouvelles idées et les réalités de l'entreprise.

**Impliqués

Nous sommes ouverts, inclusifs et activement engagés auprès de nos clients, partenaires, employés et des communautés que nous servons.

5. LinkedIn #### Valeurs fondamentales :

Confiance et attention

Créer la confiance en pratiquant l'intégrité, la compassion, l'honnêteté et le respect.

Innovation

Garder un état d'esprit de croissance pour créer de grandes idées, tout en fournissant de la valeur et en trouvant de la joie dans les interactions quotidiennes.

Valorisation de la main-d'œuvre

Donner la priorité à la réussite de chaque employé pour aider à développer des leaders et des équipes productives.

6. Spotify #### Valeurs fondamentales :

Innovant

Nous sommes originaux et créatifs dans notre façon de penser. Pour nous, l'innovation est un état d'esprit par défaut - un désir inné d'améliorer les choses.

Sincère

Les meilleures relations sont basées sur la confiance et le respect mutuels. Nous voulons être justes et transparents dans tout ce que nous faisons. Nous ne pratiquons pas la microgestion ; nous nous faisons mutuellement confiance pour faire du bon travail.

Playful

Nous disons oui à l'amusement. Nous sommes une entreprise et une marque ludiques. Nous l'avons toujours été. Nous ne nous prenons jamais trop au sérieux.

7. Lyft #### Valeurs fondamentales :

Enthousiasmer nos clients

Nous nous surpassons pour servir les autres avec des produits de haute qualité et un accueil sur lequel ils peuvent compter. Nous travaillons dur pour laisser nos clients avec le sourire.

Une propriété à part entière

Nous avons du cran. Il n'y a pas de travail trop petit, ni de défi trop grand. Nous sommes tous impliqués. Nous pensons à long terme et optimisons toujours pour Lyft dans son ensemble. Nous ne disons jamais "ce n'est pas mon travail"

**Soyez fiers, soyez humbles

Nous sommes fiers de notre travail, et quoi que nous fassions, nous le faisons bien. Nous évaluons notre propre travail d'un œil critique, et nous sommes les premiers à signaler nos paramètres, et nous nous poussons continuellement, ainsi que les autres, à nous améliorer et à placer la barre plus haut.

8. Airbnb #### Valeurs fondamentales :

Championner la mission

Nous sommes unis à notre communauté pour créer un monde où chacun peut avoir sa place partout.

Embrassez l'aventure

Nous sommes animés par la curiosité, l'optimisme et la conviction que chaque personne peut s'épanouir.

Etre un entrepreneur céréalier

Nous sommes déterminés et créatifs pour transformer nos ambitions audacieuses en réalité.

9. Parcs nationaux #### Valeurs fondamentales :

Sincérité

Lorsque les employés sont honnêtes, cela se reflète automatiquement sur notre travail.

L'esprit d'équipe et l'apprentissage continu

Nous croyons au Kaizen, un concept japonais dans lequel chaque membre de l'équipe contribue à l'amélioration continue.

Humilité

Être ouvert à la rétroaction et faire preuve de respect envers les autres

Mon travail consiste à inspirer et à développer la conservation et la protection des ressources naturelles du monde qui se trouvent dans les parcs nationaux par le biais de l'éducation, de la promotion et de la sensibilisation de la communauté mondiale Pour y parvenir, la culture de l'entreprise joue un rôle important. Ces valeurs d'entreprise nous aident à devenir plus inclusifs et à contribuer à la croissance de l'entreprise. _

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-2022-10-27-at-11.51.36-AM.png Parcs nationaux /$$img/

Phillip Imler, Parcs nationaux

10. Starbucks #### Valeurs fondamentales :

Culture de la chaleur

Nous croyons en la création d'une culture de chaleur et d'appartenance, où chacun est le bienvenu

Responsabilité

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons, en nous tenant pour responsables des résultats.

Être présent

Être présent, se connecter avec transparence, dignité et respect.

11. Salesforce #### Valeurs fondamentales :

Confiance

Nous agissons en tant que conseillers de confiance et gagnons la confiance de nos clients, de nos employés et de notre famille élargie grâce à la transparence, la sécurité, la conformité, la confidentialité et la performance

Succès client

Nous innovons et développons nos fournisseurs, prestataires pour offrir à toutes nos parties prenantes de nouvelles voies vers une réussite toujours plus grande.

Égalité

12. Boîte à donateurs #### Valeurs fondamentales :

Le leadership créatif

Nous encourageons le développement et l'innovation par la recherche et l'action audacieuse

Passion pour la progression

Nous mettons strictement l'accent sur l'excellence et l'efficacité

Responsabilité

Nous nous comportons avec décence, moralité et considération

Le fait de rester fidèle à nos principes nous donne un sens. Elle aide à faire des choix difficiles avec clarté et attire un large groupe de personnes qui accordent de la valeur à l'honnêteté plutôt qu'à la malhonnêteté Ces valeurs donnent forme à la culture de notre entreprise, car elles permettent à tous les employés d'avoir la volonté et la passion de réussir dans tous les domaines et de diriger de manière créative tout en se concentrant sur l'action continue et en faisant preuve de courtoisie et de considération à l'égard des autres. _

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Maneesh-Sharma-Donorbox.jpeg Maneesh Sharma Donorbox /$$img/

Maneesh Sharma, spécialiste SEO senior chez Donorbox

13. La cible #### Valeurs fondamentales :

Inclusivité

Nous valorisons la diversité des voix et des approches. Nous agissons avec authenticité et respect. Nous créons des expériences équitables pour tous.

Connexion

Nous établissons des relations de confiance. Nous collaborons entre les différentes fonctions de l'entreprise. Nous reconnaissons et célébrons la progression.

Drive

Nous faisons ce qui est bon pour Teams, notre équipe et nos invités. Nous obtenons des résultats qui comptent. Nous apprenons continuellement en valorisant la progression plutôt que la perfection.

14. Netflix #### Valeurs fondamentales :

Rétroaction honnête et productive

Il peut être difficile de donner ou d'accepter un retour d'information pertinent. Mais comme toute nouvelle habitude, elle devient plus facile avec la pratique. C'est pourquoi nous aidons les gens à apprendre à donner et à recevoir un retour d'information en les encadrant et en modélisant les comportements que nous voulons voir dans l'ensemble de l'entreprise.

**Liberté et responsabilité

Notre objectif est d'inspirer les gens plutôt que de les gérer. Nous voulons que nos équipes fassent ce qu'il y a de mieux pour Netflix. Cela génère à son tour un sens des responsabilités, un compte rendu et une autodiscipline qui nous poussent à faire un travail formidable.

Les personnes avant les processus

Notre approche axée sur les personnes nous permet de constituer une équipe de rêve et d'être plus flexibles, plus créatifs et plus performants dans tout ce que nous faisons.

15. Application Ling #### Valeurs fondamentales :

Les données sont au cœur des préoccupations

Nous nous appuyons sur des données pour prendre nos décisions.

**Curieux et ouvert d'esprit

Nous affichons chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprentissage et utilisons le feedback ouvert pour nous améliorer.

Attitude entrepreneuriale

Nous essayons de nouvelles choses. Nous agissons rapidement.

_La création de ces valeurs fondamentales a renforcé non seulement notre culture du travail, mais aussi nos décisions d'entreprise et notre détermination à travailler vers un objectif commun _Lors de nos réunions trimestrielles, nous utilisons ces valeurs d'entreprise comme lignes directrices pour les activités de renforcement de l'esprit d'équipe et nous demandons à notre équipe d'évaluer notre entreprise sur une échelle de 1 à 10 en fonction de ces valeurs et d'expliquer leurs réponses.> _Les valeurs d'entreprise sont un élément essentiel de notre culture d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Simon-Bacher-Ling-App.jpeg Simon Bacher Ling App /$$img/

Simon Bacher, cofondateur de Ling App

16. HubSpot #### Valeurs fondamentales :

Autonomie

Chez HubSpot, vous êtes encouragé à penser comme un fondateur et à prendre la propriété. Nous pensons qu'il faut faire confiance à des gens extraordinaires pour faire un travail extraordinaire.

Transparence

Il n'y a pas de cercle fermé chez HubSpot. Nous partageons l'information ouvertement et souvent afin que les employés puissent prendre des décisions et avoir un impact sur nos clients.

**Flexibilité

Nous avons toujours pensé que les résultats comptent plus que le lieu ou le moment où ils sont produits. Les HubSpotters ont la possibilité de travailler à distance, de prendre des vacances illimitées et d'adapter leur travail à leur vie privée en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels.

17. Checkr #### Valeurs fondamentales :

Humilité

Nous faisons tous partie de la même équipe, nous travaillons pour le même objectif et nous sommes tous prêts à apprendre les uns des autres. Cela crée une culture de la compassion et de l'empathie.

**Transparence

Nous voulons entendre les bons, les mauvais et les laids afin de pouvoir continuer à nous améliorer en tant qu'équipe. Cela fait de notre lieu de travail un environnement sûr et empreint de confiance.

Grit

Nous sommes passionnés par notre travail et persévérons dans les moments difficiles. Nous utilisons nos échecs pour apprendre et progresser.

_Nos valeurs fondamentales sont ce qui nous permet de garder les pieds sur terre en tant qu'équipe _Nous laissons notre ego à la porte, nous croyons en une communication ouverte, nous nous soucions profondément de l'équipe et des personnes que nous servons, nous pratiquons le compte rendu et la résilience, et nous n'abandonnons jamais quand les temps sont durs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Linda-Shaffer.jpeg Linda Shaffer Checkr /$$$img/

Linda Shaffer, Chief People and Operations Officer chez Checkr, Inc.

18. IKEA #### Valeurs fondamentales :

Donner et prendre des responsabilités

Nous croyons en l'autonomisation des personnes. Donner et prendre des responsabilités sont des moyens de grandir et de se développer en tant qu'individus. Le fait de se faire confiance et d'être positif et tourné vers l'avenir incite chacun à contribuer au développement.

**Se renouveler et s'améliorer

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles et de meilleures façons d'aller de l'avant. Quoi que nous fassions aujourd'hui, nous pouvons faire mieux demain. Trouver des solutions à des défis presque impossibles fait partie de notre réussite et constitue une source d'inspiration pour passer au défi suivant.

Mener par l'exemple

Nous considérons le leadership comme une action et non comme une position. Nous recherchons les valeurs personnelles avant les compétences et l'expérience. Nous recherchons des personnes qui "joignent le geste à la parole" et qui montrent l'exemple. Il s'agit d'être le meilleur de soi-même et de faire ressortir le meilleur de chacun.

19. Wizve #### Valeurs fondamentales :

Hustle

Les membres de notre équipe sont toujours à la recherche de nouvelles façons de s'améliorer et de se développer, et ils se dépassent constamment pour être les meilleurs.

**Bienveillance

Les membres de notre équipe sont toujours attentifs les uns aux autres et n'hésitent pas à offrir leur aide en cas de besoin.

**L'excellence

Nous nous efforçons de produire les meilleurs résultats possibles et nous travaillons sans cesse à l'amélioration de nos performances.

_Nos valeurs donnent forme à notre culture de plusieurs façons

_Tout d'abord, nous pensons que le "hustle" favorise un esprit de détermination et d'audace Deuxièmement, nous pensons que la gentillesse est essentielle à la création d'un lieu de travail assistanciel et inclusif Enfin, nous pensons que l'excellence est la pierre angulaire de notre réussite

_Ces valeurs fondamentales ont contribué à la forme de notre culture, qui est ambitieuse, compatissante et axée sur la réussite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Wizve.jpeg Wizve /$$$img/

Jim Campbell, Wizve

20. Google #### Valeurs fondamentales :

Focalisez-vous sur l'utilisateur et tout le reste suivra

Depuis le début, nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Qu'il s'agisse de concevoir un nouveau navigateur Internet ou de modifier l'aspect de la page d'accueil, nous veillons à ce qu'ils vous soient utiles, plutôt qu'à nos propres objectifs internes ou à nos résultats financiers.

It is best to do one thing really, really well (Il est préférable de faire une chose vraiment, vraiment bien)

Avec l'un des plus grands groupes de recherche au monde exclusivement axé sur la résolution des problèmes de recherche, nous savons ce que nous faisons bien et comment nous pourrions le faire mieux.

On peut être sérieux sans costume

Nos fondateurs ont bâti Google autour de l'idée que le travail doit être stimulant et que le défi doit être amusant. Nous sommes convaincus qu'une culture d'entreprise adaptée est plus propice à la réalisation de projets ambitieux et créatifs.

21. Figma #### Valeurs fondamentales :

Aimer son métier

Nous construisons pour les constructeurs et essayons de simplifier les choses complexes. Nous nous demandons pourquoi jusqu'à ce que nous atteignions le cœur du problème et nous nous concentrons continuellement sur la résolution du bon problème, pas seulement sur l'expédition du travail.

Grow as you go* (grandir au fur et à mesure)

Tout le monde est un travail en cours, et nous sommes là pour nous aider les uns les autres à grandir.

Run with it

Construire Figma, c'est prendre des initiatives, faire preuve d'audace et diagrammer une nouvelle voie, pas suivre un manuel de jeu. Les Figmates construisent l'avenir du design en s'attaquant à des défis importants, effrayants et passionnants comme si l'avenir de Figma en dépendait. À faire.

22. American Express #### Valeurs fondamentales :

Nous respectons les gens

Nous nous faisons confiance et nous nous respectons mutuellement pour ce que nous sommes et ce que nous apportons. Nous avons des comptes à rendre les uns aux autres et nous donnons à chaque voix la possibilité de s'exprimer par un dialogue ouvert et courageux, afin que les autres se sentent entendus.

Nous soutenons nos personnalisés

Les relations sont au cœur de notre entreprise. Nous nous efforçons d'être indispensables à nos clients en leur fournissant chaque jour des produits, des services et des expériences exceptionnels - et nous promettons de les soutenir dans tout ce que nous faisons.

À faire ce qui est juste

Les clients nous choisissent parce qu'ils ont confiance en notre marque et en notre personnel. Nous gagnons cette confiance en nous assurant que tout ce que nous faisons est fiable, cohérent et avec le plus haut niveau d'intégrité.

23. Techtopia #### Valeurs fondamentales :

Honnêteté

Nous sommes validés à faire ce qui est juste et à dire la vérité, même lorsque ce n'est pas facile ou populaire. Cette valeur guide nos actions et nos décisions.

**Travail d'équipe

Lorsque nous travaillons ensemble, nous créons un environnement de confiance et de respect qui nous permet de nous remettre en question et de nous pousser à nous améliorer.

Innovation

Nous pensons que pour rester pertinents et réussir, nous devons évoluer et trouver constamment de nouvelles façons de faire les choses.

L'honnêteté est notre principe fondateur et la pierre angulaire de notre entreprise. Nous pensons qu'être honnête avec nos clients, nos fournisseurs et les uns envers les autres est la seule façon de faire des entreprises _Notre équipe est composée de personnes passionnées qui partagent le même objectif : être les meilleurs dans ce que nous faisons, être ouverts aux nouvelles idées, prendre des risques et toujours avoir un état d'esprit d'étudiant C'est ce qui nous permet de rester frais, pertinents et en avance sur notre temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-2022-10-27-at-12.02.18-PM.png Techtopia /$$$img/

Shawn Ryan, Techtopia

24. Espace tête #### Valeurs fondamentales :

Démarche désintéressée

Nous nous accélérons les uns les autres et sommes comptables les uns envers les autres de la réalisation de notre vision.

Cœur courageux

Nous allons courageusement vers de nouveaux endroits, sachant que nous avons l'assistance de notre équipe.

Curious mind (esprit curieux)

Nous apprenons que lorsque nous écoutons les autres, nous cultivons la curiosité et l'empathie nécessaires pour débloquer l'innovation.

25. Amazon #### Valeurs fondamentales :

La propriété

Les leaders sont des propriétaires. Ils pensent à long terme et ne sacrifient pas la valeur à long terme pour des résultats à court terme. Ils agissent au nom de l'ensemble de l'entreprise, au-delà de leur propre équipe. Ils ne disent jamais "ce n'est pas mon travail"

**Apprendre et être curieux

Les leaders n'ont jamais fini d'apprendre et cherchent toujours à s'améliorer. Ils sont curieux de découvrir de nouvelles possibilités et agissent pour les explorer

Inventer et simplifier

Les leaders attendent et exigent de leurs équipes qu'elles fassent preuve d'innovation et d'invention et trouvent toujours des moyens de simplifier. Ils sont attentifs à l'extérieur, recherchent de nouvelles idées partout et ne sont pas limités par le "qui n'a pas été inventé ici" À faire de nouvelles choses, on accepte d'être incompris pendant de longues périodes.

26. Rang sécurisé #### Valeurs fondamentales :

Honnêteté et transparence

Nous faisons preuve de transparence dans nos relations avec les employés et les clients, ce qui permet d'instaurer la confiance.

Établissement de relations durables avec les clients

Communiquer efficacement, répondre à leurs préoccupations et leur proposer des solutions afin d'établir des relations et de les fidéliser.

Nos valeurs mettent l'accent sur ce qui se passe chez chacun de nos employés et sur la manière dont ils font les choses, tant au sein du bureau qu'avec les clients. Nous faisons preuve de transparence dans nos relations avec les employés et les clients, ce qui permet d'instaurer la confiance. La culture générale est que nous devons faire la différence pendant que nous sommes ici car, dans l'ordre des choses, la vie est assez courte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Baruch-Labunski-Rank-Secure.jpeg Baruch Labunski Rang Sécurisé /$$img/

Baruch Labunski, fondateur de Rank Secure

Confiance

C'est ce que vous avez ici par défaut. S'exprimer et être soi-même

Sens de la propriété

Nous partageons tous le désir de mettre les choses en mouvement. Conduisez les projets dans lesquels vous trouvez du sens, car cela ne vaut pas la peine de perdre du temps

Des changements constants

Nous cherchons toujours à améliorer les choses. Le changement est exaltant, il n'a pas à être effrayant.

28. Aldi #### Valeurs fondamentales :

Responsabilité

La responsabilité représente notre validation envers nos employés, nos clients, nos partenaires et l'environnement

**Simplicité

Efface l'efficacité, la clarté et une orientation claire au sein de notre organisation ainsi que pour nos clients.

**Cohérence

Nous pensons ce que nous disons. Nous sommes cohérents dans nos relations avec les gens, les produits, les prix et tous les autres aspects de notre vie professionnelle quotidienne.

29. Kizik #### Valeurs fondamentales :

Inclusivité

Nous avons un horaire flexible hybride qui permet à chaque employé de trouver son propre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Humilité

Valoriser ce que chacun apporte à son rôle et à l'entreprise.

Innovation

Assistance à l'apprentissage pour permettre l'innovation et continuer à croître en tant qu'organisation entière.

Nous organisons des déjeuners mensuels au cours desquels un employé est invité à partager ses connaissances avec le reste de l'entreprise. La valeur de ce que chacun apporte à son rôle et à l'entreprise encourage l'humilité et la volonté de continuer à apprendre et à se développer En combinant notre flexibilité pour maintenir la motivation des membres de notre équipe avec une culture qui assiste l'apprentissage et la croissance, notre entreprise peut continuer à innover. Il n'y a pas de croissance sans suffisamment d'humilité pour être prêt à changer d'abord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Monte-Deere-Kizik.jpeg Monte Deere Kizik /$$img/

Monte Deere, PDG de Kizik

30. Trader Joe's #### Valeurs fondamentales :

Souci de la communauté

Dans le cadre de notre programme Neighborhood Shares, qui existe depuis longtemps, nos magasins font don des produits invendus, mais toujours prêts à être consommés, à des organismes locaux de récupération alimentaire.

Durabilité

Plus que jamais, le développement durable est au cœur de notre travail en tant qu'épicerie de quartier.

Intégrité

Nous nous engageons à fournir un environnement sûr, accueillant, inclusif et respectueux pour tous les membres de l'équipe et les clients.

31. Fig. Prêts #### Valeurs fondamentales :

Valoriser le temps de nos clients

Nous sommes efficaces et transparents, ce qui permet d'établir des relations réelles et de confiance avec nos clients.

**Offrir une aide sincère

Nous offrons des voies vers la stabilité financière pour tous.

Deliver quality service

Nous respectons notre validation de l'offre de produits financiers à nos clients d'une manière socialement responsable.

_Nos valeurs fondamentales forment notre identité en tant qu'organisation. Nous visons à centrer tout ce que nous faisons autour de nos clients, ce qui nous permet de construire une équipe culturelle basée sur une aide authentique Enfin, nous nous en tenons à notre principe de satisfaction du client d'abord, puis de profits ensuite, ce qui nous oblige à fournir un service de qualité à chaque point de contact avec le client. > _Enfin, nous nous en tenons à notre principe de satisfaction du client d'abord, puis de profits ensuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Jeffrey-Zhou-Fig-Loans.jpeg Jeffrey Zhou Fig Loans /$$img/

Jeffrey Zhou, fondateur et PDG de Fig Loans

32. Clinique Mayo #### Valeurs fondamentales :

Intégrité

La première valeur montre l'objectif de la clinique d'adhérer à des normes élevées en matière d'éthique, de professionnalisme et de responsabilité personnelle afin que les patients aient confiance dans le centre de soins de santé.

**Guérison

Nous inspirons l'espoir et favorisons le bien-être des personnes en respectant leurs besoins émotionnels, physiques et spirituels.

Respect

Nous croyons qu'il faut "donner du respect pour obtenir du respect" C'est pourquoi il cultive la valeur de traiter chaque personne d'une communauté diversifiée avec respect et dignité. Cela inclut les patients, les collègues et leurs familles.

33. Okta #### Valeurs fondamentales :

Ne jamais cesser d'innover

Dans tout ce que nous faisons, nous réagissons rapidement et stratégiquement, et nous pensons toujours à l'avenir. Nous sommes validés pour repousser les limites de la transformation avec des solutions intelligentes basées sur les besoins des clients.

**Agir avec intégrité

L'intégrité, c'est l'honnêteté, la décence et le respect dont nous faisons preuve chaque jour dans notre travail avec nos collègues, nos clients, nos partenaires et l'ensemble de la communauté.

**Renforcer les capacités de nos collaborateurs

Nous voulons que chaque employé sache qu'Okta lui appartient et qu'il a un intérêt dans nos gains partagés.

34. Crédible #### Valeurs fondamentales :

La validation des clients

Nous attendons de notre équipe qu'elle travaille avec les clients pour trouver les meilleures solutions pour eux.

**Apprentissage permanent

Le champ dans lequel nous travaillons est en constante évolution, et il est vital pour l'entreprise que l'équipe évolue avec lui.

Diversité

Nous pensons que le talent se trouve dans toutes les catégories de personnes.

Pour être en mesure d'offrir le meilleur service possible, chaque membre de l'entreprise doit se tenir au courant des dernières évolutions. En même temps, cela aide les employés à développer leurs propres paramètres de compétences En outre, nous sommes très stricts quant aux personnes que nous acceptons dans notre entreprise, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur âge ou de leur handicap. Ils ont été embauchés parce qu'ils sont compétents dans ce qu'ils font ; si quelqu'un ne peut pas l'accepter, il n'est pas le bienvenu dans l'entreprise"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Colin-Palfrey.jpeg Colin Palfrey Crédible /$$$img/

Colin Palfrey, directeur du marketing chez Crediful

35. Cycle de l'âme #### Valeurs fondamentales :

Nous sommes une communauté

Nous sommes des participants passionnés et des leaders au sein de nos communautés. Mon travail consiste à créer un sanctuaire où tous sont célébrés.

**Nous acceptons le changement

Nous nous adaptons, nous améliorons et nous évoluons au fur et à mesure que nous grandissons, nous accueillons les commentaires et nous abordons chaque défi avec un esprit et un cœur ouverts.

**Nous nous ressourçons

Nous nous adaptons, nous améliorons et nous évoluons au fur et à mesure de notre croissance. Nous accueillons volontiers les commentaires et abordons chaque défi avec un esprit et un cœur ouverts.

36. Marriott #### Valeurs fondamentales :

Les gens d'abord

Prenez soin des associés, et ils prendront soin des clients.

**Agir avec intégrité

Nous nous imposons des normes éthiques et juridiques sans compromis. Ces normes s'appliquent à la validation de nos entreprises au quotidien, à nos politiques en matière d'emploi, à nos politiques relatives à la chaîne d'approvisionnement, à nos programmes et pratiques en matière d'environnement, ainsi qu'à notre engagement en faveur des droits de l'homme et de la responsabilité sociale.

**Accepter le changement

Nous sommes déterminés à remettre continuellement en question le statut quo et à anticiper les besoins changeants de nos clients avec de nouvelles marques, de nouveaux emplacements mondiaux et de nouvelles expériences pour les invités.

37. Solutions à grignoter #### Valeurs fondamentales :

Espoir

Nous pensons que les petites entreprises et les start-ups qui réussissent donnent de l'espoir aux gens. Elles sont des exemples éclatants de ce que l'on peut accomplir en se concentrant et en faisant preuve de détermination.

**Autonomisation et communauté

Notre podcast axé sur la mission permet à notre communauté d'entrepreneurs de prospérer en se transformant et en transformant leurs entreprises. Cette mission forme la culture de la petite équipe derrière le podcast.

_La propriété et l'exploitation d'une entreprise sont des tâches ardues. Il faut être expert dans son domaine de compétence. Il faut aussi faire preuve de créativité pour trouver des solutions à de nouveaux problèmes chaque jour _Nos valeurs fondamentales d'espoir, de communauté, d'autonomisation et de transformation rendent cette réussite beaucoup plus probable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Dennis-.jpeg Dennis Consorte /$$$img/

Dennis Consorte, Snackable Solutions

38. Tinuiti #### Valeurs fondamentales :

Ne pas se contenter de le faire. Appropriez-vous le projet

Nous assumons la responsabilité de nos coéquipiers, de nos clients et de notre propre bonheur. Nous donnons à nos employés les moyens d'être les experts qu'ils sont. Si vous en rêvez et que vous pouvez le faire, nous travaillerons avec vous pour y parvenir.

**Le talent avant la géographie

Nous serions ravis de vous accueillir dans l'un de nos bureaux - que vous pouvez d'ailleurs découvrir ci-dessous - mais vous pouvez nous rejoindre dans n'importe quel pays. Le talent et le dynamisme transcendent les frontières.

**L'autonomisation et l'éducation

Que vous soyez intéressé par une formation en analyse ou que vous souhaitiez travailler dans le cadre de votre formation professionnelle, nous vous invitons à nous rejoindre communication avec les clients nous voulons vous aider à apprendre. C'est une autre façon d'investir dans nos collaborateurs, et cela en vaut toujours la peine.

39. Front #### Valeurs fondamentales :

Transparence

La transparence consiste à rendre les informations et le contexte pertinents facilement accessibles afin que chacun puisse être plus efficace.

Low ego

Nous nous faisons confiance pour prendre les bonnes décisions et nous nous assistons mutuellement dans la poursuite de nos objectifs. Mais nous savons que nous ne sommes pas parfaits et que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est pourquoi, lorsque les choses tournent mal, nous en parlons et apprenons de nos erreurs.

Inclusion

Nous reconnaissons nos différences et acceptons les nouvelles perspectives qu'elles peuvent nous offrir, et nous comprenons également que tout le monde a des préjugés. Plutôt que de les ignorer, nous nous efforçons d'apprendre pourquoi ils existent et comment nous pouvons les surmonter.

40. Bonne embauche #### Valeurs fondamentales :

L'enchantement du client

Nous voulons dépasser les attentes à chaque instant, en accordant une attention particulière aux détails et en mettant l'accent sur la qualité.

**Préserver l'intégrité

Cela signifie faire les choses d'une manière qui soit toujours correcte d'un point de vue éthique et moral.

Chez GoodHire, nous suivons une liste de valeurs fondamentales qui forment les fondements de notre culture d'entreprise _Nous estimons que chacune de ces valeurs nous sert de principe directeur pour offrir des expériences formidables et favoriser une culture d'entreprise véritablement assistante Au total, elles reflètent notre validation de l'excellence et de notre mission, qui est d'avoir un impact positif sur le monde

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Max-Wesman.jpeg Max Wesman /$$$img/

Max Wesman, fondateur de GoodHire

41. Life Time Fitness #### Valeurs fondamentales :

Assistance à une culture d'inclusion

Créer des espaces sûrs et respectueux, afin que chacun soit encouragé à participer.

Élargir la communauté

Établir des relations stratégiques qui ont un impact au-delà des barrières sociales et économiques.

Fermé le fossé

Évaluer et réviser nos pratiques de recrutement et de sélection.

42. Achetez ici, payez ici #### Valeurs fondamentales :

Intégrité

Nous agissons avec intégrité dans tout ce que nous faisons. Nous sommes honnêtes, transparents et éthiques dans nos relations avec les autres.

Innovation

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles et meilleures façons de faire les choses. Nous encourageons la créativité et les idées novatrices.

Impact

Nous nous efforçons d'avoir un impact positif dans tout ce que nous faisons. Nous voulons faire la différence dans le monde et laisser les choses meilleures que nous les avons trouvées.

_Ces valeurs façonnent notre culture de plusieurs façons. Tout d'abord, elles guident notre comportement et notre prise de décision. Nous essayons toujours de faire ce qui est juste et le mieux, et nous sommes toujours à la recherche de moyens de nous améliorer Deuxièmement, elles créent un environnement positif et collaboratif. Nous travaillons ensemble pour résoudre les problèmes et atteindre nos objectifs

Enfin, ils nous incitent à faire du bon travail. Nous nous efforçons constamment de faire la différence et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Buy-Here-Pay-Here.jpeg Achetez ici, payez ici /$$img/

Farhan Advani, BHPH

43. SocialBee #### Valeurs fondamentales :

La propriété

Nous agissons comme des propriétaires. Nous traitons les entreprises de nos clients comme les nôtres - avec attention, soin et en faisant passer leurs intérêts en premier.

#BeeBetter

Nous choisissons l'apprentissage continu, nous améliorons sans cesse nos compétences et nous nous développons en tant qu'individus.

Innovvy

Oui, c'est un mot inventé. Qui a dit que nous ne pouvions pas le faire ? Cela montre que nous sommes innovants, créatifs, à l'aise avec les technologies numériques et prêts à prendre des risques.

44. Centre d'aide à la vie autonome #### Valeurs fondamentales :

Transparence

Nous croyons qu'il faut être franc et honnête au sujet des frais et des processus de demande afin que nos clients ne se sentent pas perdus

**Accessibilité

En offrant des informations gratuites sur les soins, nous permettons également aux personnes âgées d'accéder à l'aide dont elles ont besoin.

**Confidentialité

Il est tout aussi important que nous respections leur confidentialité dans ces situations ; chaque demandeur a une histoire qui mérite d'être protégée.

_Notre énoncé de mission repose sur l'aide aux autres, mais d'abord sur le fait de vivre par l'exemple En tant qu'entreprise de marketing dans le domaine de la santé, nous sommes fiers des principes directeurs que sont la transparence, l'accessibilité et la confidentialité

Ces valeurs ne s'adressent pas seulement aux clients ; elles font partie de notre culture de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Stephan-Baldwin.jpeg Stephan Baldwin /$$$img/

Stephan Baldwin, Fondateur de Assisted Living Center

45. BetterUp #### Valeurs fondamentales :

L'esprit d'entreprise

Trouver un sens à ce que nous faisons grâce à l'excellence artisanale.

Grit

La persévérance est le fruit de la détermination et de la passion.

Zest

Ce qui vous paramètre nous rend uniques.

46. Clario #### Valeurs fondamentales :

Confidentialité et sécurité en ligne

Nous croyons au droit fondamental de l'homme à rester privé et en sécurité en ligne. Le droit de nos employés à la confidentialité sur le lieu de travail est également important, c'est pourquoi le respect des limites entre le travail et la vie privée est un résultat de nos valeurs fondamentales

Assistance aux clients

Nous sommes une entreprise centrée sur les personnes et nous connaissons l'importance de l'assistance humaine, en particulier dans l'industrie technologique.

Nous avons beaucoup investi dans notre équipe d'assistance client, et nous considérons toujours les mises à jour de sécurité et d'applications du point de vue de ce que veulent nos clients, et pas seulement de ce dont nous pensons qu'ils ont besoin _Cela signifie également que nos employés et nos sous-traitants connaissent leur propre valeur en tant que personnes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Volodymyr-Shchegel.jpeg Volodymyr Shchegel Clario /$$$img/

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47. Calendly #### Valeurs fondamentales :

Trouver un moyen

Nous ne nous contentons jamais, nous n'acceptons jamais les raisonnements du type "ça marche suffisamment bien" ou "c'est comme ça que nous l'avons toujours fait". Nos collaborateurs passent à l'action, s'adaptent rapidement et persévèrent face aux obstacles jusqu'à ce qu'ils réalisent une progression significative.

**Se concentrer judicieusement

Nous fonctionnons comme une équipe légère et efficace, mais nous reconnaissons que la qualité et la rapidité vont de pair comme des contrepoids - aucune des deux n'est suffisante à elle seule.

**Viser l'excellence

Nous sommes des personnes autonomes qui ont soif d'autonomie, qui recherchent activement des opportunités d'impact et qui sont motivées pour produire des résultats exceptionnels

48. Jolly SEO #### Valeurs fondamentales :

La validation

Faire preuve d'une égale validation pour fournir un travail de qualité constante.

**Honnêteté

Nous comptons sur l'équipe pour enregistrer son travail avec précision et honnêteté.

Notre équipe est entièrement télétravaillée et, pour que cela fonctionne, nous comptons sur chaque membre de l'équipe pour prendre la responsabilité de gérer son temps et d'achever son travail dans les délais Nous acceptons également que des erreurs puissent se produire, et c'est normal, mais à condition qu'ils l'admettent lorsqu'ils font une erreur, nous n'en faisons pas un problème Plus important encore, nous insistons pour que chaque membre de l'équipe soit traité avec respect dans tous les aspects de sa vie. La discrimination, sous quelque formulaire que ce soit, n'est tout simplement pas acceptée ; il n'y a pas d'excuses

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/TR-Doughterty.jpeg TR Doughterty /$$$img/

TR Dougherty, Responsable des opérations chez Jolly SEO

49. AIG #### Valeurs fondamentales :

Prise en charge de la propriété

Nous définissons des paramètres clairs, nous sommes proactifs et nous assumons nos responsabilités.

Win together

Nous sommes alignés, plus forts ensemble, et nous fonctionnons comme une seule équipe.

Be an ally

Nous nous efforçons d'être inclusifs, d'écouter, d'apprendre et de parler avec nos actions.

50. Zach Grove #### Valeurs fondamentales :

Intégrité

Nous valorisons l'intégrité et assumons la responsabilité de toutes nos actions.

Innovation

la valeur "Bring Innovation" encourage les membres de l'équipe à apporter de nouvelles idées de croissance au tableau.

Mon travail

Cela signifie que nous ne souscrivons pas à la culture toxique du "grinding" et du "hustle"

Au contraire, nous sommes délibérément calmes et détendus.

_Nous comprenons que le travail fait partie de la vie, mais qu'il n'en est pas la totalité _Ce principe n'est pas négociable - il forme notre culture en ce sens que les membres de l'équipe savent qu'ils ne doivent jamais se sentir coupables de se débrancher complètement le week-end

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Zach-Grove.jpeg Zach Grove /$$img/

Zach Grove

Définir et vivre selon la déclaration des valeurs fondamentales de votre équipe

Lorsqu'il s'agit d'identifier les valeurs fondamentales, vous devez garder à l'esprit un certain nombre d'éléments.

Tout d'abord, qu'est-ce qui est important pour vous en tant qu'entreprise ? À quoi faites-vous référence ? Et surtout, quelles sont les valeurs fondamentales personnelles de vos employés ?

Il est également important de se rappeler que toutes les valeurs ne sont pas universelles ou égales. Certaines peuvent même entrer en conflit ; vous devrez choisir celles qui sont alignées sur vos propres valeurs fondamentales et déclaration de vision . Utilisez cette liste de valeurs fondamentales pour vous aider à créer des principes directeurs forts et authentiques qui trouvent un écho auprès de votre entreprise, de vos employés et de vos clients.

Une fois que vous avez déterminé les valeurs de votre entreprise, veillez à les partager régulièrement avec votre équipe afin de maintenir leur motivation et alignés sur vos Objectifs. En donnant le ton à votre culture d'entreprise, vous attirerez et fidéliserez des personnes partageant vos valeurs et votre volonté de réussir, ce qui aidera votre entreprise à prospérer pendant de nombreuses années.