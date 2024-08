21 des meilleures intégrations Calendly à connaître en 2024

Calendly est rapidement devenu l'un des principaux fournisseurs de calendriers applications de planification et ce, pour une bonne raison. Il s'agit d'une logiciel vous permet de créer rapidement un calendrier en ligne et de laisser vos clients sélectionner les créneaux horaires qui leur conviennent le mieux pour vous rencontrer.

Une autre grande chose à propos de cet outil doit être les plusieurs intégrations Calendly disponibles. Son API est facile à intégrer avec plus de 30 des meilleures applications du web, notamment ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook, et bien d'autres encore.

Tellement plus que nous avons décidé de faire une liste de nos 21 meilleures intégrations Calendly qui rendront pratique le fait de créer de nouveaux évènements directement dans ces apps et de les synchroniser automatiquement avec votre compte.

21 des meilleures intégrations Calendly dont vous avez besoin dès maintenant

1. ClickUp

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout leur travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à toutes les tailles d'équipe - à distance ou au bureau - pour une productivité optimale.

L'intégration de Calendly à ClickUp est dotée de fonctionnalités qui vous permettent de gagner du temps et d'assurer le suivi des réunions, des tâches et des projets en un seul endroit ! Au cas où vous auriez besoin d'une autre raison : les informations sur les évènements sont automatiquement importées dans ClickUp lorsque quelqu'un planifie une heure dans Calendly. 🤩 Connexion de Calendly avec ClickUp

Cartes mentales ClickUp ClickUp Cartes Mentales est tout ce dont vous avez besoin pour construire et développer vos idées en une seule touche. Il vous permet de :

Créer et planifier vos tâches et sous-tâches

Inviter et partager votre projet avec des personnes extérieures à votre environnement de travail

Filtrer les branches vides pour une visibilité claire de vos tâches les plus cruciales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-mind-maps.png

/$$$img/

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-notepad.png

/$$$img/

Conservez vos notes et éléments d'action organisé avec des checklists

Lorsque vous ne trouvez pas de papier et de stylo pour noter vos idées, vous pouvez vous tourner vers le bloc-notes ClickUp :

Ouvrir vos notes en mode plein écran

Mettre en forme grâce à la modification en cours du texte

Prendre des notes tout en naviguant sur le web Téléchargez l'extension ClickUp pour Chrome

Tableaux blancs ClickUp ClickUp Tableau blanc rend votre présentation attrayante en vous permettant de :

Inclure des formes, des images et des connecteurs à votre projet

Accéder aux boutons d'édition à l'aide de raccourcis clavier

Paramétrer votre Tableau blanc pour un usage personnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-whiteboards-1400x928.png

/$$$img/

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif

✅ ClickUp pros

Organiser la logistique et personnaliser les forfaits d'action en fonction de chaque horaire

Disponible sur n'importe quel appareil - mobile, bureau, assistants vocaux, et plus encore

Voir tous vos clients et leurs disponibilités de calendrier en un seul endroit

Obtenez de l'aide de l'équipe de ClickUpl'assistance client la mieux évaluée de l'industrie

Connectez votre compte ClickUp àplus de 100 intégrations ❌ ClickUp cons

Tous les affichages ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant ! 🔮

Pas de fonctionnalité d'exportation du tableau de bord

💸 Prix de ClickUp

Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel) Tableaux Kanban Tâches et membres illimités Documents collaboratifs assistance 24/7, et plus encore

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes) (5 $/membre par mois) Tout ce qui se trouve dans le forfait Free Forever Gestion des ressources Stockage illimité, tableaux de bord, champs personnalisés Rapports agiles, et plus encore

Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Unlimited Rapports personnalisés Fonctions avancées d'automatisation, de suivi du temps et de tableau de bord Échéanciers, cartes mentales, etc

Forfait Business Plus (idéal pour les équipes multiples (19 $/membre par mois)) Tout ce qui se trouve dans le forfait Business Tâches secondaires dans plusieurs listes Permissions personnalisées Capacité personnalisée dans la charge de travail Formation personnalisée des administrateurs, et plus encore



👉 Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

2. Typeform

via Typeform Typeform est un outil devenu populaire pour les sondages, les quiz et les discussions en ligne. En quelques clics, vous pouvez ajouter Calendly à votre Typeform pour permettre aux répondants de réserver des réunions avec vous.

L'intégration Calendly-Typeform vous procure une plus grande facilité, une meilleure organisation et plus de transparence. Toute modification apportée d'un côté est immédiatement répercutée de l'autre.

✅ Les avantages de Typeform

Permet de créer un nombre illimité de formulaires et de sondages

Bonne équipe d'assistance client

Interface très bien conçue

Facile à créer des formulaires

Offre une API gratuite

❌ Typeform cons * Non disponible sur les appareils Android

Prix relativement élevé

💸 Prix de Typeform

Typeform propose un forfait gratuit pour un maximum de 100 réponses par mois. Les utilisateurs peuvent également accéder à des forfaits payants à partir de 29 $/mois

💬 Évaluation des clients de Typeform

G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

3. Slack

via SlackSlack est un outil de productivité de premier plan que vous pouvez utiliser pour planifier des réunions ou envoyer et recevoir des messages de clients et de collègues. Il travaille bien avec Calendly pour rendre vos réunions plus accessibles aux clients et à votre équipe. C'est l'une des intégrations Calendly les plus populaires, car elle vous permet d'inviter de nouveaux utilisateurs, d'ajouter des détails de réunion et d'envoyer des rappels aux participants.

✅ Les pros de Slack

Rendez les canaux privés, publics, partagés ou multi-espaces de travail

Réactif pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Créez des canaux avec votre entreprise

Partager des tâches sans effort

❌ Les inconvénients de Slack

Un trop grand nombre de notifications peut créer une distraction

Stockage de fichiers limité en fonction de votre forfait

Supprime automatiquement les discussions au bout de 2 semaines

💸 Prix de Slack

Slack propose des forfaits gratuits et payants à partir de 6,67 $/mois par utilisateur

💬 Évaluation des clients de Slack

G2 : 4.5/5 (29 000+ avis)

Capterra : 4.7/5 (21 000+ avis)

4. Webex

via Webex Cet outil de vidéoconférence basé sur le web s'intègre à Calendly pour vous permettre d'inclure les détails de votre réunion dans votre calendrier. Il permet également à chaque participant de rester sur la bonne voie en lui envoyant des rappels concernant un évènement important.

L'intégration Webex-Calendly peut être idéale pour vous si vous êtes toujours en déplacement et que vous voulez vous assurer de ne jamais manquer des réunions ou des échéances cruciales.

✅ Les avantages de Webex

Change rapidement de présentateur et permet la création rapide de tableaux blancs

Enregistre les réunions pour les consulter hors ligne

Expérience de réunion en ligne transparente

Réactif sur tous les appareils

Interface utilisateur simple

❌ Webex inconvénients

Les utilisateurs doivent télécharger le plugin avant de l'utiliser

Internet Explorer est le navigateur par défaut

Version web de mauvaise qualité

💸 Prix Webex

Webex propose un forfait Free de base qui permet de réunir jusqu'à 100 participants. Les forfaits Premium sont proposés à partir de 13,50 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Webex

G2 : 4.2/5 (plus de 2 000 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (6 000+ avis)

5. HubSpot

via HubSpot L'intégration entre HubSpot et Calendly vous permet de synchroniser vos évènements de manière transparente pour créer un flux d'activité dans HubSpot. Cela ouvre de nouvelles possibilités de suivi.

L'intégration entre HubSpot et Calendly L'intégration de HubSpot vous permet également d'enregistrer des informations sur de nouveaux contacts tout en mettant à jour la base de données existante avec de nouvelles activités. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez le temps de vous concentrer sur d'autres activités importantes telles que le développement des relations avec les clients.

✅ Les pros de HubSpot

Consolide tous vos fichiers en un seul endroit

Facile à intégrer avec d'autres outils

Offre des tutoriels par le biais de la HubSpot Academy

Plateforme conviviale

❌ Les inconvénients de HubSpot

Assez cher par rapport à d'autres outils de sa catégorie

Les frais d'assistance technique peuvent être coûteux

Essai gratuit limité à sept jours

Pas de facturation mensuelle unique

💸 Prix de HubSpot

HubSpot propose des forfaits gratuits et payants à partir de 50 $/mois, facturés annuellement

💬 Évaluation des clients de HubSpot

G2 : 4.4/5 (7 000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ avis)

6. LinkedIn

via LinkedIn Grâce à l'extension pour navigateur de Calendly, vous pouvez profiter de l'automatisation de la planification tout en envoyant des messages sur LinkedIn. Elle facilite le partage de votre lien Calendly avec les prospects et les candidats sans quitter votre page LinkedIn.

Vous pouvez également organiser des réunions spéciales pour les VIP et les contacts de grande valeur. Lors de la planification d'une réunion de groupe, l'intégration vous aide à créer un sondage de réunion pour que vos invités choisissent une heure qui fonctionne pour tout le monde.

✅ LinkedIn pros

Rentable pour les personnes travaillant avec un budget strict

Un flux continu de nouvelles mises à jour

Vastes possibilités de mise en réseau

Facile à utiliser pour les moteurs de recherche

❌ LinkedIn contre

Achevé d'achever l'installation du profil avec trop d'informations personnelles

Trop de messages indésirables

Il faut du temps pour se faire remarquer

Forfaits coûteux

💸 Prix de LinkedIn

LinkedIn propose un forfait Free et des plans premium à partir de 29,99 $ par mois

💬 Évaluation des clients de LinkedIn

G2 : 4.5/5 (700+ avis)

Capterra : 4.5/5 (5 000+ avis)

7. ActiveCampaign

via Campagne active ActiveCampaign est une plateforme d'automatisation qui aide les entreprises à établir des connexions significatives avec leurs clients. La personnalisation, la communication centralisée et la segmentation sont mises à l'échelle sur tous les canaux et tout au long du cycle de vie du client. Les utilisateurs peuvent accélérer encore davantage leur processus de vente en intégrant ActiveCampaign à Calendly pour une planification automatisée des réunions !

✅ Les pros d'ActiveCampaign

Remplissez automatiquement votre calendrier avec des rendez-vous et utilisez les informations recueillies dans le flux de réservation de Calendly

Créez ou mettez à jour des affaires dans votre équipe commerciale lorsqu'un contact réserve, modifie ou annule une réunion dans Calendly

Ajouter des contacts à des listes ou segments spécifiques en fonction des informations qu'ils fournissent

Planifiez facilement vos questions personnalisées avec les champs personnalisés d'ActiveCampaign

❌ ActiveCampaign cons

La personnalisation est offerte dans les forfaits payants

Manque de personnalisation de la conception pour les formulaires et l'automatisation

💸 Prix d'ActiveCampaign

Demander un devis à ActiveCampaign

💬 Évaluations des clients d'ActiveCampaign

G2 : 4.6/5 (9 000+ avis)

Capterra : 4.6/5 (1,600+ commentaires)

8. Workato

via Travail Mon travail est une plateforme d'automatisation améliorant les processus pour les employés et les clients en réduisant les ressources nécessaires pour faire le travail terminé. Les utilisateurs ont la possibilité de paramétrer des déclencheurs et des actions spécifiques pour simplifier les flux de travail complexes.

✅ Workato pros