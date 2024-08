17 Meilleures intégrations d'applications Slack pour 2024 (fonctionnalités, prix)

Il est étonnant de constater à quel point le mot "Slack" est passé de synonyme de mauvaise productivité à celui d'élément indispensable de notre vie professionnelle aujourd'hui.

Des discussions de groupe au DM (message direct), Slack est un outil de communication efficace, gagnant les cœurs dans presque toutes les entreprises.

Cependant, sa fonctionnalité basée sur les discussions n'est pas suffisante pour mener votre équipe vers la réussite.

Heureusement, vous pouvez utiliser les intégrations Slack pour se connecter à une application tierce pour la comptabilité, la gestion des tâches, le suivi du temps, etc. Cela rend la collaboration beaucoup plus fluide, car vous n'aurez pas à ouvrir d'innombrables onglets ou fenêtres pour gérer vos tâches.

Dans cet article, nous allons discuter de ce que sont les intégrations Slack et mettre en évidence les 17 meilleures, y compris leurs fonctionnalités clés et leurs prix.

Que sont les intégrations Slack ?

Slack les intégrations sont des outils que vous pouvez incorporer à l'interface de Slack pour étendre vos capacités de travail télétravail. Elles vous permettent d'accéder à davantage de fonctions à partir d'une seule plateforme.

Voyez-le comme le supermarché de votre quartier qui abrite en un seul endroit toutes vos courses essentielles, vos confiseries favorites, vos produits de nettoyage, vos produits de beauté, etc.

Grâce au supermarché, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres supplémentaires (littéralement !) pour mettre la main sur vos besoins spécifiques (fonctions) à partir de magasins (applications) distincts.

Voici quelques avantages liés à l'utilisation des intégrations Slack :

Plateforme centralisée pour la gestion des tâches, la budgétisation,suivi des problèmesetc.

Améliore la communication au sein de l'équipe à distance, car les informations ne sont pas dispersées dans plusieurs applications. Cela contribue à son tour à la formation de l'équipe

Promotion de la facilité d'utilisation, car vos coéquipiers n'auront pas à suivre de formation logicielle séparément (ce qui leur laisse un peu de mou 😁)

Jetons un coup d'œil aux meilleures intégrations Slack qui peuvent améliorer la productivité de votre équipe et les empêcher de slacking off !

17 meilleures intégrations d'applications Slack pour 2024

ClickUp est l'un des outils de productivité et de gestion de projet les mieux évalués, utilisé par des équipes productives dans les petites et grandes entreprises.

L'intégration Slack de ClickUp offre plus que n'importe quel outil de discussion ordinaire.

Vous pouvez transformer votre message Slack en Tâches ClickUp et envoyez des notifications sur le statut du travail, les nouveaux commentaires, les checklists, etc. sur votre canal Slack.

Vous pouvez même dérouler des tâches ClickUp dans Slack, parcourir les détails pertinents et agir immédiatement.

Fonctionnalités de l'intégration ClickUp + Slack

Voici un aperçu rapide de quelques fonctionnalités utiles de cette intégration Slack

Créez de nouvelles tâches ClickUp dans n'importe quel canal Slack en tapant simplement /clickup new

Publier des tâches ClickUp dans Slack en les enrichissant de détails, de contexte et de la possibilité d'effectuer des actions avec la tâche

Transformer les messages en tâches ClickUp

Intégrer Slack avec ClickUp

Prix ClickUp ClickUp dispose d'un Free Forever Plan riche en fonctionnalités qui assiste un nombre illimité de membres et de tâches. Les forfaits payants commencent à partir de $$$a par utilisateur.

ClickUp Reviews (en anglais)

"Résoudre les problèmes de communication, la gestion du temps, déléguer et comprendre les rôles et ce sur quoi tout le monde travaille et doit faire terminé. Le logiciel a été formidable pour nous en tant qu'équipe, et il y a beaucoup moins de malentendus." - G2Crowd " J'adore utiliser ClickUp pour tous mes besoins en matière de gestion du travail. Personnelle et professionnelle et surtout avec mon équipe ! Les tableaux de bord et les modèles sont très personnalisables. Les plugins (google) sont également géniaux pour les efforts de productivité et de communication." - G2Crowd

2. Campagne active

ActiveCampaign est une l'automatisation des ventes Logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui peut contribuer à faire grimper en flèche la productivité de votre équipe commerciale.

Il aide les équipes à l'e-mail marketing l'automatisation du marketing, et Outils de gestion de la relation client pour améliorer la fidélisation et la satisfaction des clients.

Voyons comment cette intégration Slack peut élargir votre base de clients actifs.

Caractéristiques de l'intégration ActiveCampaign + Slack

Créer des messages Slack personnalisés mentionnant les membres de l'équipe pour gérer les tickets des clients

Recevoir des notifications Slack concernant les mises à jour du statut des prospects

Notifier l'utilisateur Slack à chaque fois qu'un contact s'abonne ou se désabonne

Prix d'ActiveCampaign

ActiveCampaign propose des forfaits payants à partir de 15 $/mois.

ActiveCampaign Reviews

"À AC fait un très bon travail d'onboarding, mais la courbe d'apprentissage reste un peu raide. J'aimerais avoir plus de conseils contextuels, de recettes et/ou de ressources internes pour développer certaines fonctionnalités clés." - Capterra Verified Review "Mon expérience globale a été très bonne. Il a un excellent service à la clientèle lorsque vous avez des problèmes. Dans le marketing numérique, nous l'utilisons tous les jours et il est nécessaire d'avoir un moyen plus facile de faire des rapports / analyses, et ActiveCampaign est difficile de lire les rapports, aussi au début, il est difficile d'utiliser la plate-forme dans les premières semaines." - Capterra Verified Review

3. Calendly

Calendly est l'outil idéal pour planifier des réunions à votre convenance.

Cela vous évite d'avoir à gérer une avalanche d'e-mails pour planifier une réunion. Cela évite également que votre sieste ne soit gâchée par une réunion soudaine à laquelle vous n'étiez pas préparé !

Fonctionnalités de l'intégration Calendly + Slack

Accédez à vos liens de réunion Calendly et partagez-les directement à partir de votre flux Slack

Ajoutez un message Slack personnalisé à vos liens de réunion

Sélectionnez le type et la durée de la réunion (une présentation de 15 minutes ou une session de 30 minutes sur le gril) à partir de votre interface Slack

Prix de Calendly

Calendly propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur par mois.

Critiques de Calendly

"Il est tellement difficile de mettre le doigt sur quelque chose que j'améliorerais. J'utilise Calendly depuis des années et je n'ai pas réalisé à quel point certaines des intégrations étaient et sont devenues robustes, donc peut-être qu'une formation supplémentaire autour de ces dernières serait super bénéfique pour les utilisateurs comme moi qui ne savaient même pas à quel point ils passaient à côté de quelque chose." - Capterra Verified Review "J'adore Calendly, mais il y a certaines fonctionnalités que je n'aime pas, mais chaque logiciel n'est pas parfait et nous faisons des opinions différentes. La fonction de disponibilité de votre Calendrier est pour moi déroutante, vous devez d'abord surligner le jour où vous voulez être disponible jusqu'à la date de votre disponibilité. J'aimerais que Calendly ait une fonctionnalité qui permette de saisir une certaine date jusqu'à votre disponibilité, plus comme un menu déroulant. Mais ce n'est que moi, j'aime toujours autant la facilité d'utilisation de ce logiciel" - Capterra Verified Review Check out our guide for CLICKUP !

4. Donut

Donut est une application Slack qui réunit aléatoirement des collègues pour une discussion d'équipe amusante. Vous pouvez également créer un simple sondage et envoyer une question à choix multiples avec jusqu'à cinq réponses possibles.

Elle s'accompagne même de rappels pour vous aider, vous et votre partenaire de travail, à décider d'un moment propice pour la e-réunion.

Donut + Slack Integration Features

Offre des raccourcis pour démarrer ou rejoindre un canal afin de vous aider à agir rapidement sans quitter Slack

Créez des canaux Slack pour mettre en relation différents coéquipiers

Envoyer des messages personnalisés pour accueillir les nouveaux membres de l'équipe à distance

Prix des donuts

Donut propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $59/mois.

Critiques de Donut

"Nous avons vu des personnes se connecter ! Dans un environnement distant, c'est difficile, et cet outil leur permet de le faire." - G2Crowd "C'était un peu déroutant d'essayer de paramétrer la loterie pour mon $$$a, mais quand j'ai tendu la main pour obtenir de l'aide, j'ai pu obtenir ce dont j'avais besoin." - G2Crowd Bonus: Slack vs. Google Chat Review

5. Dropbox

Dropbox est un moyen intelligent de partage de fichiers et de stockage de documents.

Ainsi, vos coéquipiers risquent moins de manquer une information ou de drop la balle !

Il existe désormais deux versions de l'application Dropbox dans Slack, à savoir Dropbox et Dropbox Paper.

Alors que Dropbox vous permet de partager des médias, des fichiers et des documents, Dropbox Paper est un lieu de travail documentaire en ligne où vous pouvez organiser et modifier tous vos textes, idées et fichiers.

Fonctionnalités de l'intégration Dropbox + Slack

Obtenez un aperçu enrichi de vos fichiers Dropbox dans votre flux Slack

Obtenez des informations sur le travail partagé dans les discussions Slack à partir des flux d'activité des fichiers Dropbox

Intégrer avecMicrosoft Teams pour la modification en cours des documents en temps réel

Bonus: Microsoft Teams vs Slack 👏🏼

Prix de Dropbox

Dropbox propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 11,99 $/mois.

Dropbox Review

" Il n'y a rien qui me déplaise dans l'entreprise Dropbox pour l'instant. Mais je tiens à mentionner certains points sur lesquels les développeurs peuvent apporter quelques améliorations. La fonctionnalité de commentaires et de notes devrait être plus intuitive ainsi que plus conviviale." - Capterra Verified Review "En fonction de votre forfait, le stockage peut être un peu limite, avec peu d'options d'extension si vous ne voulez pas payer beaucoup plus. J'ai cependant reçu un e-mail indiquant que vous pouvez désormais étendre le stockage plus facilement et à un prix équitable." - Capterra Verified Review

6. Evergreen

Evergreen est une application Slack promouvant une meilleure culture d'équipe et la création d'un monde meilleur pour demain.

Elle encourage la reconnaissance entre pairs, en vous permettant de récompenser vos collègues avec des graines d'arbres. Ensuite, au nom de vos pairs, Evergreen plante ces arbres. En d'autres termes, elle maximise la productivité de votre équipe tout en minimisant son empreinte carbone.

Voyons comment cette application Slack peut vous aider à créer des relations d'entreprise éternelles.

Caractéristiques de l'intégration Evergreen + Slack

Stimulez la productivité du travail en reconnaissant vos pairs pour leur contribution

Diffusez les reconnaissances sur les canaux Slack à l'échelle de l'entreprise

Gardez une trace del'engagement des employés en exportant un fichier CSV de la liste des reconnaissances

Prix Evergreen

Evergreen propose des forfaits payants à partir de 2,99 $/utilisateur par mois.

Examens d'Evergreen

"J'aime le fait que ce soit gratifiant de deux façons. Je suis reconnu pour mon travail acharné et j'ai la possibilité de planter des arbres." - G2Crowd "C'est formidable de pouvoir avoir un impact sur la réduction de notre empreinte carbone en tant qu'entreprise avec un service aussi fluide et convivial qu'Evergreen !" - G2Crowd

7. Favro

Favro est un site collaboratif logiciel de forfait qui vous aide à forfaiter votre travail comme vous le souhaitez.

Il vous permet également de construire des tableaux de bord exécutifs qui reprennent la feuille de route de l'ensemble de l'équipe. Ainsi, chacun sait clairement ce dont il est responsable, qu'il s'agisse de créer le rapport quotidien, de faire la présentation ou d'organiser la prochaine soirée pizza !

Favro + Slack Integration Features

Permet de planifier des tâches et de suivre le temps directement depuis l'interface Slack

Créer des canaux Slack dédiés à des projets Favro spécifiques

Convertir les messages Slack en tâches Favro en quelques secondes

Prix de Favro

Favro propose des forfaits payants à partir de 12 $/mois (deux utilisateurs).

Favro Reviews :

"Expérience correcte avec Favro, mais mon travail nécessite beaucoup de flexibilité avec les sous-tâches, ce qui est le point faible de Favro. Les autres aspects organisationnels fonctionnent bien." - Capterra Verified Review "Cet outil a facilité l'automatisation des processus et la gestion des projets, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin en ces temps où la moitié plus de l'entreprise travaille à domicile." - Capterra Verified Review

8. Giphy

Giphy est un entrepôt de GIF animés que les gens préfèrent bien plus que les mots.

Il vous permet de générer d'innombrables GIF pour n'importe quelle phrase, vous aidant ainsi à avoir des discussions amusantes avec les membres de votre équipe. Après tout, une image (ou un GIF) vaut mille mots !

Fonctionnalités de l'intégration Giphy + Slack

Générez les GIF de votre choix en entrant simplement /giphy la commande Slack

la commande Slack Sélection à partir d'une collection de GIFs ou lecture aléatoire pour une nouvelle image

Les administrateurs peuvent personnaliser les paramètres de recherche pour s'assurer que tous les GIFs sont adaptés au lieu de travail

Prix de Giphy

Giphy est gratuit pour tous.

Giphy Reviews

"Pas de doute - cette application est vraiment amusante à utiliser et on peut compter sur elle pour livrer presque tout ce dont on a besoin, même si c'est hors des sentiers battus !" - Critiques de l'Apple Store "J'utilise cette application depuis de nombreuses années. Elle ne m'a jamais fait défaut - Critiques de l'Apple Store

9. GitHub

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image16-4-1400x711-2.png Page d'accueil de GitHub /$$$img/

GitHub est une plateforme de développement qui permet à votre équipe logicielle de maintenir ses projets en toute simplicité.

Cette intégration d'application peut accélérer le travail de votre équipe de développement en lui permettant d'accéder aux meilleurs projets et référentiels de code approuvés par la communauté.

Voyons comment il devient le hub ultime pour la communauté des développeurs en intégrant Slack.

Fonctionnalités de l'intégration GitHub + Slack

Obtenez une visibilité achevée sur les projets GitHub via les canaux Slack

Ouvrez ou fermez des problèmes et des demandes d'extraction sur votre référentiel GitHub à partir de Slack

Recevez des mises à jour sur les nouvelles validations, les pull requests, les nouveaux problèmes, les revues de code, etc. avec /github subscribe [nom du référentiel] slash comment dans Slack

Tarification GitHub

GitHub propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$ par utilisateur et par mois.

Revues GitHub

"En ce qui concerne les fonctionnalités liées au développement de logiciels, GitHub est presque parfait. Mais s'ils peuvent ajouter quelques fonctionnalités complémentaires, ce serait génial. De plus, l'interface utilisateur de GitHub peut être améliorée afin que les utilisateurs professionnels puissent en tirer le meilleur parti." - Capterra Verified Review "La courbe d'apprentissage initiale peut être délicate pour les nouveaux utilisateurs. L'onboarding nécessite un peu de détails et de pratique en ce qui concerne le clonage des référentiels, la création d'une $$$a branche, le fait de pousser des changements dans le code et de soulever des demandes de tirage lors du démarrage, mais une fois que ce processus est bien compris, le produit est facile à utiliser." - Capterra Verified Review

10. Karma

Karma est un bot Slack qui peut stimuler le moral de votre équipe en reconnaissant les employés les plus performants et en célébrant les principaux jalons du travail.

Du partage de micro feedbacks à la mise en place de récompenses automatisées en passant par l'évaluation des contributions individuelles, cette intégration Slack permet de s'assurer que votre karma ne passe pas inaperçu ! 😇

Caractéristiques de l'intégration Karma + Slack

Mettez en place un système de bonus hebdomadaire, mensuel ou trimestriel avec cette intégration

Les chefs d'équipe peuvent accéder à des insights exploitables pour..l'évaluation des performances* Fixer des objectifs mensuels pour mener votre équipe vers la réussite

Prix de Karma

Karma propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 30 $/espace de travail par mois.

Examens de Karma

"Amélioration du bonheur, augmentation de la reconnaissance et ancrage plus poussé de nos valeurs fondamentales." - G2Crowd "Donner et recevoir du karma est devenu de plus en plus intuitif. C'est un moyen élégant de suivre et de promouvoir le sentiment positif dans notre communauté en ligne." - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp offre aux entreprises une plateforme marketing tout-en-un pour atteindre leur cible de la bonne manière.

Cette intégration à l'application Slack vous aide à devenir un as du marketing en toute simplicité, de l'exécution de campagnes sur les médias sociaux à la création de pages d'atterrissage.

Caractéristiques de l'intégration MailChimp + Slack

Recevez une notification Slack chaque fois qu'une personne s'abonne ou se désabonne de MailChimp

Obtenez des mises à jour du statut de vos campagnes d'e-mail dans Slack

Informez votre équipe sur les activités de MailChimp par le biais des canaux Slack

Prix de MailChimp

MailChimp propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 9,99 $/mois.

MailChimp Reviews

"Les nouveaux utilisateurs du marketing par e-mail pourraient être mal à l'aise que l'assistance téléphonique ne soit pas disponible à tous les niveaux de l'adhésion au forfait, mais leur assistance en ligne est vraiment géniale." - Capterra Verified Review "Ma sur expérience en utilisant MailChimp a été un gain de temps et je vois définitivement des résultats positifs, leur équipe de service à la clientèle est si utile et aimable." - Capterra Verified Review

12. Nectar

Nectar est un excellent outil pour reconnaître et récompenser les contributions des employés.

Les récompenses peuvent aller de paquets cadeaux personnalisés pour un "travail bien fait" à des réductions exclusives dans des restaurants haut de gamme et des Airbnbs.

C'est comme le père Noël pour les adultes, qui réalise leurs souhaits. 😍

Caractéristiques de l'intégration de Nectar + Slack

Recevez des notifications sur la reconnaissance des employés directement depuis votre canal Slack

Intégrez facilement Nectar dans Slack pour une participation accrue

Programmez des messages automatisés pour les anniversaires de naissance et de travail sur Slack

Prix de Nectar

Nectar propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$75/utilisateur par mois.

Nectar Reviews :

"Je consulte régulièrement Nectar et je suis toujours heureux de voir que quelqu'un est reconnu pour son travail et son dévouement. Le fait d'être moi-même reconnu est très gratifiant. Je pense que, surtout à une époque où le travail télétravail augmente, c'est un excellent outil à avoir à disposition lorsque vous voulez remercier les autres pour leurs efforts." - Capterra Verified Review "Bien que je ne l'ai utilisé que pendant quelques mois, je n'ai rien trouvé de foncièrement négatif à propos de ce logiciel ou de son utilisation. Une chose que je n'aime pas à propos du logiciel est la quantité limitée de points que moi et mes collègues sommes autorisés à donner. Je sais que c'est probablement juste une différence de coût pour augmenter le nombre de points que les employés reçoivent chaque mois, mais je trouve toujours mes collègues qui disent qu'ils aimeraient en avoir plus ou qu'ils ont donné tous leurs points avant la fin du mois." - Capterra Verified Review

13. Salesforce

Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) à l'origine de la réussite des petites entreprises comme des grandes. Il vous aide à augmenter votre chiffre d'affaires commercial, à accroître votre bande passante marketing et à assurer la réussite de tous vos services.

Voyons comment cette intégration Slack transforme votre équipe en une force avec laquelle il faut compter ! 💪

Fonctionnalités de l'intégration Salesforce + Slack

Obtenez des alertes Salesforce pertinentes sur votre canal Slack

Recherchez des éléments et des informations Salesforce dans Slack en tapant / salesforce

Envoyez et recevez des messages entre Salesforce Chatter et vos canaux Slack

Prix de Salesforce

Demandez un devis personnalisé à Salesforce.

Critiques de Salesforce

"Les inconvénients que j'ai trouvés sont peu nombreux. Si je devais en choisir un, ce serait le calendrier et sa fonction. J'aimerais qu'il y ait quelques améliorations, mais à part cela, j'ai plus d'avantages que d'inconvénients - Capterra Verified Review "J'ai connu une immense réussite en générant des prospects et en documentant mon interaction avec ces prospects. Les inconvénients sont largement compensés par les avantages et j'ai connu plus de réussite en utilisant SalesForce Cloud que n'importe quel autre logiciel de gestion des ventes/CRM existant." - Capterra Verified Review

14. Teamline

Teamline est un outil simple pour la gestion de projet Slack. Il donne à votre équipe un aperçu de la progression du projet et améliore la collaboration au sein de l'équipe.

Vous avez déjà perdu des détails importants du projet dans un long fil de discussion sur les documentaires criminels ?

Eh bien, cela n'arrivera plus.

Avec Teamline, vous pouvez créer des tâches à partir des messages Slack instantanément.

Fonctionnalités de l'intégration Teamline + Slack

Gérez les tâches et attribuez une échéance depuis l'interface Slack

Organisez vos tâches et regroupez-les sous des canaux Slack

Cette intégration permet à votre équipe Slack d'afficher une vue achevée des tâches qui leur sont attribuées

Tarifs de Teamline

Teamline propose des forfaits payants à partir de 49$/mois.

Critiques de Teamline

"J'ai vraiment aimé la simplicité de la mise en ligne et du fonctionnement du produit. Il a également une courbe d'apprentissage décente." - G2Crowd "J'aime le fait que vous puissiez configurer des rappels et des tâches à la volée au sein des discussions Slack." - G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor vous permet de suivre vos heures de travail passées sur chaque projet et d'aider les entreprises à enregistrer leurs heures facturables. Cette intégration Slack offre une solution web efficace de suivi du temps directement dans vos canaux Slack.

Ainsi, vous connaissez les heures passées sur chaque tâche ou projet (et réduisez peut-être le temps passé à regarder des bobines de chat) !

Time Doctor + intégration Slack fonctionnalités

Suivez le temps passé par votre équipe à travailler sur un projet et recevez des rapports dans les canaux Slack

Ajoutez ou supprimez des personnes dans Time Doctor pour décider qui peut voir les notifications Slack

Suivre tout site web ou application ouvert par les coéquipiers pendant le travail

Prix de Time Doctor

Time Doctor propose des forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur par mois.

Vous cherchez d'autres outils de gestion du temps ? Consultez notre liste des meilleurs outils ici .

Time Doctor Reviews

"Il n'y a rien à redire sur ce logiciel. J'aurais juste souhaité qu'il soit plus abordable pour une petite équipe." - Capterra Verified Review "J'ai gagné une tonne de temps en utilisant Time Doctor pour suivre comment je passe ma journée et sur quels projets. Je n'ai pas non plus à écrire quoi que ce soit et à m'inquiéter ensuite de le perdre avant d'envoyer une facture à un client. Cela m'a donc vraiment aidé à m'organiser également." - Capterra Verified Review

16. Zapier

Zapier vous permet de connecter différentes applications que vous utilisez quotidiennement et ainsi de rationaliser le flux de travail pour de meilleurs résultats. Intégrez Zapier à Slack pour automatiser vos tâches répétitives.

Avec Zapier, une action sur une application particulière (déclencheur) peut influencer une autre application. Son option de partage d'écran interactif peut également être utilisée pour le dépannage en groupe.

Mais est-ce suffisant pour zapper tous vos soucis de travail ? Voyons ce qu'il en est.

Fonctionnalités de l'intégration Zapier + Slack

Partagez les informations de votre environnement de travail Slack vers n'importe quelle autre application en quelques minutes

Automatisation des flux de travail de routine pour gagner du temps

Partager les évènements à venir du Calendrier Google vers un canal Slack

Prix de Zapier

Zapier dispose d'un forfait gratuit, et les forfaits payants commencent à 29,99 $/mois.

Zapier Reviews

"Mon expérience a été généralement positive. Je me suis immédiatement familiarisé avec la plateforme et j'ai toujours trouvé ce que je cherchais." - Capterra Verified Review "Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans ce logiciel. À faire attention à ce que les plateformes que vous reliez soient installées correctement, sinon vos informations ne se feront pas, mais tout cela peut être testé avant de lancer une campagne." - Capterra Verified Review

17. ZipBooks

ZipBooks est un outil de comptabilité qui vous permet de ne plus avoir à faire les tâches ennuyeuses et ennuyeuses de la comptabilité comptabilité tâche. Par exemple, il vous permet de créer des factures, de comptabiliser les dépenses et d'obtenir des informations exploitables.

Installez cette intégration depuis le répertoire d'applications de Slack pour simplifier davantage vos tâches liées au compte.

Fonctionnalités de l'intégration ZipBooks + Slack

Enregistrez vos dépenses depuis votre environnement de travail Slack dans ZipBooks

Générer des factures en ligne directement depuis votre compte Slack

Affichez le compte de résultat de base incluant les revenus, les frais et le résultat net avec la commande slash dans Slack

Prix de ZipBooks

ZipBooks propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 15$/mois.

"Une plateforme très fonctionnelle et facile à utiliser pour la facturation et le compte des clients" - Capterra Verified Review "Comme je ne comprends pas la comptabilité, j'ai eu quelques difficultés à réconcilier certains frais/crédits et je ne pouvais pas "défaire" ce que j'avais fait très facilement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus indulgent, cependant, leur service client a été au top pour m'aider à résoudre le problème sans frais supplémentaires. Je pensais devoir engager quelqu'un pour réparer le problème, et ils m'ont donné des conseils gratuits pour m'aider à le résoudre moi-même." - Capterra Verified Review Compare Slack Vs Asana */%href/_ * !

Construisez votre environnement de travail avec les meilleures applications et intégrations Slack

Les intégrations Slack peuvent rendre votre journée de travail plus gérable en ajoutant des couches de fonctions et en rationalisant vos opérations sur une seule plateforme.

Nous avons mentionné certaines des meilleures intégrations Slack qui peuvent stimuler les performances de votre équipe.

Cependant, différentes équipes peuvent bénéficier de différentes intégrations, en fonction des fonctionnalités de l'outil qui peuvent le mieux remplir leurs objectifs.

Par exemple, ClickUp est une intégration d'outil de gestion de projet qui vous permet de décomposer les grandes tâches en sous-tâches plus faciles à gérer, de définir des rappels, d'assigner des tâches, gérer le flux de travail et la capacité, etc. Il fait tout cela en même temps qu'il est votre application de collaboration et de discussion.

Qu'attendez-vous ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour faire passer votre jeu Slack au niveau supérieur.