10 meilleurs outils logiciels de gestion des opérations en 2024

Des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les changements technologiques, le développement durable et la mondialisation ont fait de la gestion des opérations d'entreprise une tâche plus difficile que jamais.

Les entreprises de toutes tailles devront s'adapter et réagir rapidement pour rester compétitives. L'une des composantes essentielles de la réussite d'une entreprise est la mise en place de stratégies, de processus et d'outils appropriés pour assister les entreprises dans leurs efforts.

Pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de gestion des opérations pour votre entreprise, nous passons en revue ci-dessous les meilleurs logiciels du marché.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des opérations ?

Dans le monde des entreprises, les logiciels de gestion des opérations changent la donne en matière de rationalisation des processus et des coûts opérationnels.

À l'heure où les options disponibles sont innombrables, comment faire pour trouver le bon logiciel ? Et quel est le coût raisonnable d'un logiciel de gestion des opérations ?

Voici une checklist à l'intention des responsables des opérations et des propriétaires d'entreprise, à prendre en compte lors de la recherche d'un logiciel de gestion des opérations :

Plate-forme tout-en-un: Avec un logiciel de gestion des opérations, vous devez jongler avec de nombreux éléments mobiles. Évitez de perdre du temps à changer d'application et à répéter les flux de travail en recherchant une solution tout-en-un qui vous permet d'intégrer les applications les plus importantes

Avec un logiciel de gestion des opérations, vous devez jongler avec de nombreux éléments mobiles. Évitez de perdre du temps à changer d'application et à répéter les flux de travail en recherchant une solution tout-en-un qui vous permet d'intégrer les applications les plus importantes Gestion complète des tâches : Flux de travail personnalisables, dépendances et mises à jour en temps réel pour garder tout le monde sur le suivi

: Flux de travail personnalisables, dépendances et mises à jour en temps réel pour garder tout le monde sur le suivi Affectation efficace des ressources : Recherchez des outils qui aident à maximiser la productivité par le biais d'une planification efficace des ressources

: Recherchez des outils qui aident à maximiser la productivité par le biais d'une planification efficace des ressources Visualisation des données et rapports : Des diagrammes et des graphiques effacés permettent de prendre des décisions fondées sur des données

: Des diagrammes et des graphiques effacés permettent de prendre des décisions fondées sur des données Collaboration et communication : Les canaux centralisés et le partage de documents favorisent le travail d'équipe et stimulent la productivité

: Les canaux centralisés et le partage de documents favorisent le travail d'équipe et stimulent la productivité Évolutivité et flexibilité : Choisissez un logiciel qui s'adapte à l'évolution de vos besoins au fur et à mesure que votre entreprise se développe

: Choisissez un logiciel qui s'adapte à l'évolution de vos besoins au fur et à mesure que votre entreprise se développe Compatibilité d'intégration : Recherchez une intégration transparente avec vos applications existantes pour un fonctionnement plus fluide de vos solutions de gestion des fonctions

: Recherchez une intégration transparente avec vos applications existantes pour un fonctionnement plus fluide de vos solutions de gestion des fonctions Gestion des employés, engagement et formation : Recherchez des outils qui facilitent la gestion, l'engagement et la formation des employés afin de cultiver une main-d'œuvre productive et motivée

En tenant compte de ces fonctionnalités clés, vous trouverez le logiciel de gestion des opérations idéal pour optimiser votre entreprise et la propulser vers la réussite !

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des opérations à utiliser en 2024

Dans la liste ci-dessous, nous jetons un coup d'œil aux meilleurs outils logiciels de gestion des opérations de 2024$a. Nous prendrons en compte des facteurs tels que les fonctionnalités, la tarification et l'évolutivité lors de nos recommandations.

Nous vous donnerons également un bref aperçu de chaque outil logiciel afin que vous puissiez facilement comparer les différentes options.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui fournit des solutions logicielles complètes de gestion des opérations pour les entreprises de toutes tailles.

Organisez, développez et faites évoluer votre entreprise efficacement grâce à tous les outils dont vous avez besoin, notamment logiciel de gestion de bureau , gestion du flux de travail et l'automatisation , modèles de planification stratégique et le management d'équipe capacités.

Maîtrisez votre gestion de l'entreprise avec suivi des tâches, engagement et gestion des employés, gestion des stocks, gestion des ressources humaines, Modèles de procédures opératoires normalisées , la gestion des documents, la gestion des produits et bien d'autres choses encore.

Avec plus de 15 affichages personnalisables, ClickUp offre un système de gestion opérationnelle solide pour chaque aspect de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Solution puissante tout-en-un avec plus de 1 000 intégrations

Capable de gérer tous les aspects de la gestion des opérations, de l'inventaire aux ressources humaines en passant par la gestion des stocksgestion de projet KPIs* Personnalisablegestion des tâches outils pour différentes fonctions de l'entreprise

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est abrupte en raison de toutes les fonctionnalités disponibles

Les rappels fréquents peuvent irriter certains utilisateurs

Fonctionnalité limitée sur les appareils mobiles

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

/ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,334+ reviews)

4.7/5 (8,334+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,739+ commentaires)

2. Équipe de connexion

via Équipe de connexion Connecteam est un logiciel tout-en-un solution de gestion des employés qui aide les entreprises à coordonner les tâches liées aux employés pour les équipes sans bureau.

Son logiciel de gestion des opérations offre un large intervalle de fonctionnalités telles que la communication avec les employés, la pointeuse, la planification, la checklist et les formulaires, la gestion des tâches des employés, ainsi que la gestion des RH et des personnes.

Connecteam est un logiciel basé sur le cloud qui est abordable et facile à utiliser ! Il pourrait être un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur.. l'efficacité opérationnelle globale.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Interface utilisateur très intuitive et facile à utiliser

Excellentes communications par discussion mobile en temps réel

Rapports utiles générés automatiquement, tels que le rapport de fin de quart de travail

Limites de Connecteam

Mises à niveau nécessaires pour bénéficier de l'ensemble des fonctions et fonctionnalités

De nombreux évaluateurs estiment que les forfaits pourraient être plus transparents et logiques

Prix de Connecteam

Petites entreprises : Free

: Free Basic : 29 $/mois

: 29 $/mois Avancé : 49 $/mois

: 49 $/mois Expert : 99 $/mois

: 99 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (39+ commentaires)

4.3/5 (39+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (294+ commentaires)

3. Netsuite

via Netsuite Si vous recherchez un système logiciel de gestion des opérations axé sur les finances, le logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) NetSuite pourrait être un bon choix pour vous. Cette plateforme basée sur le cloud aide les entreprises à gérer leurs finances, leurs opérations et leurs relations avec les clients.

Elle offre un large intervalle de fonctionnalités, notamment la comptabilité, la gestion de la relation client, la gestion des stocks, le commerce électronique et bien plus encore. NetSuite est un logiciel évolutif et flexible qui peut être utilisé par des entreprises de toutes tailles.

NetSuite peut être un bon choix pour les entreprises qui recherchent un système de gestion des opérations basé sur le cloud ou un logiciel à l'intérieur d'une entreprise logiciel ERP tout-en-un qui les aide à gérer les finances, les opérations et les relations avec les clients. NetSuite peut être une bonne option si vous recherchez des outils de gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement auprès du même prestataire.

Les meilleures fonctionnalités de Netsuite

Données et visibilité en temps réel sur votre entreprise pour vous aider à prendre des décisions éclairées

Peut être adapté à la croissance

Possibilité de gérer la planification financière, les rapports et la consolidation

Les limites de Netsuite

Certains évaluateurs signalent des problèmes de lenteur des rapports

Nécessite des sessions de formation formelles en raison de la complexité du logiciel

La personnalisation peut nécessiter une formation ou des compétences avancées

Prix de Netsuite

Contact pour les prix

G2: 4.0/5 (2,618+ reviews)

4.0/5 (2,618+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,346+ commentaires)

4. Culture de la sécurité

via Culture de la sécurité SafetyCulture, anciennement iAuditor, est un programme de logiciel d'exploitation pour l'inspection et les rapports.

Son intervalle de fonctionnalités comprend la gestion des inspections, l'identification des dangers, la gestion des incidents, la gestion de la formation, les outils de communication et de solides capacités de rapports.

En tant que solution basée sur le cloud, SafetyCulture garantit l'accessibilité depuis n'importe quel endroit et est prête à évoluer en fonction de la croissance de votre entreprise. SafetyCulture se concentre sur l'amélioration de la sécurité, du contrôle de la qualité, de la conformité, de la communication et de la prise de décision basée sur les données.

Les meilleures fonctionnalités de SafetyCulture

Mon travail sur plusieurs appareils

Produit des rapports d'inspection sur place

Facile à utiliser

Limites de SafetyCulture

Limité aux opérations de santé et de sécurité

Les lecteurs signalent des bugs et des difficultés techniques occasionnels

Certains évaluateurs souhaiteraient des options If/And au lieu de seulement If/Then

Prix de SafetyCulture

Free

Premium : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (47+ commentaires)

4.4/5 (47+ commentaires) Capterra (iAuditor):4.6/5 (193+ avis)

5. Scoro

via Scoro Le logiciel de gestion du travail Scoro est une solution logicielle de gestion des opérations tout-en-un.

Son logiciel de gestion d'entreprise rassemble tous les outils dont vous avez besoin pour rationaliser vos opérations. Que vous ayez besoin de gérer plusieurs projets ou de suivre tout, des ventes aux finances, Scoro vous couvre.

Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités puissantes, Scoro permet aux équipes de collaborer efficacement et de prendre des décisions fondées sur des données.

Gardez le contrôle de vos projets, augmentez la productivité et obtenez de meilleurs résultats d'entreprise avec la solution tout-en-un de Scoro.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Les experts de Scoro vous aident à vous paramétrer, à optimiser et à vous former

L'interface utilisateur est fraîche, propre et conviviale

Idéal pour la budgétisation et les forfaits

Limites de Scoro

Peut devenir coûteux pour les entreprises ayant beaucoup d'utilisateurs

Nécessite une formation en raison de la courbe d'apprentissage

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées

Prix de Scoro

Essentiel : 26$/mois par utilisateur

: 26$/mois par utilisateur Standard : 37 $/mois par utilisateur

: 37 $/mois par utilisateur Pro : 63 $/mois par utilisateur

: 63 $/mois par utilisateur Ultimate : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (386+ commentaires)

4.5/5 (386+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (223+ commentaires)

6. Odoo

via Odoo Odoo est un modèle de développement open-source qui se spécialise dans la gestion des opérations en fournissant une suite complète d'applications de gestion d'entreprise.

Il couvre divers domaines fonctionnels, notamment les ventes, la gestion de la relation client, l'inventaire, la fabrication, la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de projet, etc.

L'approche modulaire et personnalisable d'Odoo permet aux entreprises de choisir et d'intégrer les modules spécifiques dont elles ont besoin, ce qui en fait une solution polyvalente adaptée aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

En offrant une plateforme tout-en-un, Odoo rationalise les processus d'entreprise, améliore l'efficacité et permet une prise de décision basée sur les données, aidant finalement les entreprises à atteindre la croissance et la réussite.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

L'assistance multilingue et multidevise permet aux entreprises d'opérer dans diverses régions et sur divers marchés

La conception modulaire permet aux utilisateurs de sélectionner et d'intégrer des applications spécifiques adaptées aux besoins de leur entreprise

Odoo s'adresse à un large intervalle d'entreprises, y compris les startups, les PME et les entreprises

Limites d'Odoo

La conception modulaire peut rendre les personnalisations difficiles

Les utilisateurs signalent que les tâches répétitives peuvent prendre beaucoup de temps

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Odoo

Gratuit

Standard : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Personnalisé : 37$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (98+ avis)

4.4/5 (98+ avis) Capterra: 4.1/5 (703+ avis)

7. Pipefy

via Pipefy Pipefy est un flux de travail sans code logiciel d'automatisation qui peuvent aider les entreprises à rationaliser les processus dans leurs opérations et d'améliorer leur efficacité. C'est un logiciel basé sur le cloud qui peut être utilisé par des entreprises de toutes tailles.

Pipefy peut être utilisé pour automatiser un large intervalle de tâches de gestion des opérations, notamment l'approvisionnement, le service client informatique, les RH et les ventes.

Son interface glisser-déposer, ses modèles pré-construits, ses intégrations et ses fonctionnalités de sécurité font de Pipefy un bon choix pour les petites entreprises qui cherchent à gérer leurs opérations.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Fonctionnalités de collaboration d'équipe en temps réel

Processus d'inscription fastidieux

Très convivial, en particulier pour le suivi des stocks

Limites de Pipefy

Pas de flux de travail global centralisé, ce qui implique un peu plus de travail pour les approbations

Les évaluateurs disent que tous les champs ne sont pas consultables

Certains utilisateurs estiment que les outils sont trop difficiles à configurer

Prix de Pipefy

Débutant : Free

: Free Business : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix Unlimited : Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (212+ commentaires)

4.6/5 (212+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (304+ avis)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de développement d'applications low-code pour vous aider à créer des logiciels personnalisés, Zoho Creator pourrait être une excellente option !

Zoho Creator peut être utilisé pour créer des outils logiciels de gestion des opérations personnalisés.

Il offre un large intervalle de fonctionnalités pour aider les entreprises à numériser et à gérer les opérations et les flux de travail, en s'intégrant également aux logiciels et aux données existants.

De la création de formulaires à l'automatisation des flux de travail, en passant par la création de rapports et la collaboration, les outils de gestion des opérations de Zoho offrent les fonctionnalités dont la plupart des entreprises ont besoin pour gagner en efficacité, améliorer le service à la clientèle et prendre de meilleures décisions.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Creator

Apprenez à créer des applications personnalisées en moins d'une heure grâce à la bibliothèque de didacticiels

De solides automatisations et des flux de travail faciles

Excellente intégration avec les autres outils Zoho

Les limites de Zoho Creator

De nombreux critiques se plaignent de la lenteur du service client

Ressources d'aide limitées pour démarrer

L'administration prend du temps à apprendre

Prix de Zoho Creator

Standard : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Professionnel : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Enterprise : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (155+ commentaires)

4.3/5 (155+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (149+ commentaires)

Check out Ces alternatives à Zoho !

9. HubSpot Opérations Hub

via Hub d'opérations HubSpot Si vous êtes un utilisateur de HubSpot, vous pourriez vouloir jeter un coup d'œil à HubSpot Operations Hub pour un logiciel de gestion des opérations. Il s'agit d'une suite d'outils connectés à la plateforme CRM de HubSpot que les équipes peuvent utiliser pour connecter les applications, synchroniser et nettoyer les données clients, et automatiser les processus.

Le logiciel d'exploitation est conçu pour aider les entreprises de toutes tailles à améliorer leur gestion des données, à automatiser les flux de travail et à faire évoluer leurs opérations. Il fait partie du logiciel de gestion de la relation client de HubSpot, vous devrez donc utiliser le CRM en conjonction avec lui.

Si vous cherchez un moyen d'améliorer la gestion des données, d'automatiser vos flux de travail et de développer vos opérations, HubSpot Operations Hub peut être une bonne option à considérer.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Operations Hub

assistance client 24h/24 et 7j/7 par discussion, appel ou e-mail

Intégration avec plus de 1 400 applications tierces

Webhooks et automatisation programmable et bots

Limites de HubSpot Operations Hub

Vous devez également utiliser la plateforme de gestion de la relation client de HubSpot

Offre un forfait Free, mais la plateforme avec toutes ses fonctionnalités est coûteuse

L'installation nécessite un investissement en temps considérable

Tarifs de HubSpot Operations Hub

**Gratuit

Débutant : 45$/mois

: 45$/mois Professionnel : 720 $/mois

: 720 $/mois Entreprise : 2 000 $/mois

G2: 4.5/5 (365+ commentaires)

4.5/5 (365+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (263+ avis)

10. ProofHub

via PreuveHub Grâce à une interface conviviale et à des outils de collaboration intuitifs, la gestion de projet et la solution de logiciel de collaboration offre une plate-forme logicielle conviviale de gestion des opérations.

Ses diagrammes de Gantt et ses tableaux Kanban facilitent la planification et l'exécution des projets, tandis que les flux de travail personnalisés et l'automatisation simplifient les tâches répétitives. De plus, ses fonctions de partage de fichiers et d'automatisation simplifient les tâches répétitives outils de Révision promouvoir la collaboration.

La plateforme centralisée de ProofHub assure des mises à jour en temps réel, favorisant une communication transparente et des opérations sans heurts.

Grâce à des rapports et des analyses robustes, les entreprises obtiennent des informations précieuses sur les indicateurs de performance, ce qui fait de ProofHub une bonne solution pour une gestion efficace des opérations et la réussite des projets.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Intuitif et facile à utiliser

Excellente organisation de la gestion des tâches

Solution tout-en-un pour les équipes de toutes tailles

Les limites de ProofHub

Les utilisateurs affirment qu'il manque de fonctionnalités avancées de prise de notes, de gestion de projet et de collaboration d'équipe par rapport à des plateformes plus complètes

Capacités de facturation limitées, à moins d'utiliser des intégrations

Les évaluateurs disent que l'application mobile a des performances limitées

Prix de ProofHub

Essentiel : 45 $/mois

: 45 $/mois Contrôle ultime : 150 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (82+ commentaires)

4.5/5 (82+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (82+ avis)

Choisir les meilleurs outils logiciels de gestion des opérations

Lorsque vous choisissez des systèmes de gestion des opérations pour votre équipe, recherchez une plateforme tout-en-un évolutive avec une gestion complète des tâches, une efficacité.. gestion des ressources , la visualisation des données et les rapports, ainsi que des outils de collaboration performants.

Que vous soyez une startup encore en phase d'apprentissage comment déléguer ou une grande entreprise gérant plusieurs équipes, le bon logiciel de gestion des opérations peut contribuer à stimuler la productivité et la croissance.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion des opérations évolutif et tout-en-un, pensez à ClickUp ! Grâce à ses fonctionnalités complètes, ClickUp ! logiciel de gestion de projet et des outils de gestion des tâches, une allocation efficace des ressources, une visualisation des données et des rapports, ainsi que de solides outils de collaboration, font de ClickUp un excellent choix.

