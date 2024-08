15 KPI pour la gestion de projet pour 2024

"Mieux vaut prévenir que guérir" est une phrase tellement cliché, n'est-ce pas ?

Pourtant, certains gestionnaires de projet négligent d'obtenir les données qui pourraient les aider à empêcher les projets de dérailler. Mais voilà : même les projets les plus soigneusement élaborés par les les forfaits de projet les plus soigneusement élaborés ne sont pas gratuits.

Des problèmes surviennent presque inévitablement tout au long du cycle de vie du projet. Il peut s'agir d'écarts par rapport au objectifs du projet ou l'échec achevé du projet.

Quoi qu'il en soit, c'est au gestionnaire de projet qu'il incombe d'éviter ces problèmes en temps utile, et c'est la raison d'être des indicateurs clés de performance pour la gestion de projet.

Poursuivez votre lecture et découvrez notre sélection d'indicateurs clés de performance pour la gestion de projet (avec des exemples). Nous voulons que vous appreniez ce que signifie chaque indicateur et que vous identifiiez ceux qui ont le plus de sens pour la performance de votre projet.

Que sont les indicateurs clés de performance pour la gestion de projet ?

Les ICP de gestion de projet - ou indicateurs clés de performance - sont les variables pertinentes pour mesurer la performance d'un projet ou la voie à suivre pour l'achever avec succès. Les indications que vous obtenez en mesurant et parfois en combinant ces variables ont deux objectifs :

Les ICP en gestion de projet déterminent la progression de votre projet (ou le calendrier du projet)

Les ICP en gestion de projet dévoilent les faiblesses de votre projet et les variables potentielles qui conduiraient à un échec

Par instance, vos indicateurs clés de performance peuvent révéler les points faibles d'un processus, d'un assigné ou d'une tâche. Mais c'est à vous, en tant que manager du projet ou chef d'équipe, d'apporter les corrections ou les améliorations nécessaires pour éliminer ou renforcer ces points avant qu'il ne soit trop tard.

Dans la gestion de projet, les indicateurs clés de performance ne dépendent pas de la subjectivité. Ils s'appuient plutôt sur des données quantitatives - souvent une valeur mesurable que vous pouvez mettre en regard des objectifs de votre projet.

Toutefois, il ne faut pas confondre les indicateurs clés de performance dans la gestion de projet et les indicateurs de performance. En effet, les indicateurs clés de performance sont des indicateurs qui mesurent tous deux la réussite d'un projet. Mais tous les indicateurs ne sont pas suffisamment importants pour devenir des ICP.

Une autre distinction que vous devez connaître est la différence entre les résultats objectifs et clés et les indicateurs clés de performance. La plupart des Exemples d'OKR que vous rencontrerez fonctionnent comme un paramètre pour la définition des objectifs, tandis que les ICP mesurent les facteurs qui contribuent à l'atteinte des objectifs à la réalisation de ces objectifs et les résultats souhaités.

La vue Charge de travail de ClickUp donne un aperçu des indicateurs de votre projet afin d'avoir une étape d'avance

L'ensemble de l'équipe du projet doit se mettre d'accord sur les indicateurs de performance clés afin d'évaluer la santé du projet et de savoir à quoi ressemble la réussite. Mais vos objectifs ne sont pas seulement des réponses à vos défis de la gestion de projet ils sont ce qui déterminera l'orientation et le raisonnement d'un projet particulier.

15 KPI de gestion de projet à connaître absolument

Nombreux exemples d'indicateurs clés de performance pour la gestion de projet sont là, attendant que vous les trouviez. Mais nous voulons que vous ne vous concentriez que sur quelques-uns d'entre eux jusqu'à ce que vous compreniez le lien entre les indicateurs clés de performance du projet et les objectifs.

En outre, l'apprentissage d'un nombre limité d'ICP pour commencer vous aide à être sélectif. Car la tentation d'utiliser tous les ICP pour la gestion de projet sur la surface de la Terre est tout simplement contre-productive.

Vous devez écarter les ICP qui n'indiquent pas réellement la réussite de votre projet. Et ce n'est qu'avec l'expérience que vous parviendrez à identifier ces indicateurs.

Vous ne pouvez pas non plus submerger vos gestionnaires de projet et vos équipes avec trop de données. Chaque indicateur clé de performance doit être significatif et présenté en quantité digeste pour que votre équipe puisse agir en conséquence. Vous devriez vous appuyer sur les indicateurs clés de performance dans la gestion de projet pour réaligner l'équipe sur vos objectifs globaux.

Nous avons organisé une liste d'indicateurs clés de performance en fonction de quatre domaines communs de réussite des projets :

Indicateurs de performance du budget du projet

La gestion de l'argent et des ressources rémunérées d'un projet sans budget serait un désastre en puissance. Et franchement, ce serait financièrement irresponsable. C'est pourquoi les gestionnaires de projet paramètrent un budget réel dès le lancement du projet. Et ils surveillent en permanence l'écart entre les coûts et le budget tout au long de l'achevé du projet.

Il est facile d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches afin de maintenir les budgets des projets sur la bonne voie

Il se peut que vous deviez augmenter ou réduire le budget de votre projet en raison de dépenses ou de projets annulés. En outre, il se peut que vous souhaitiez réaffecter tout ou partie du budget du projet à d'autres activités, à d'autres lots de travail, voire à plusieurs projets.

Examinons quelques indicateurs de performance clés de projet pour gérer votre budget plus efficacement :

1. Indice de performance des coûts (IPC)

Formule: CPI = EV / AC, où

EV (ou valeur acquise, c'est-à-dire le coût prévu du travail réellement achevé) = % du travail effectué * budget pour faire 100 % du travail

AC (ou coût réel) = argent dépensé pour le travail effectué

Résultat: Si CPI < 1, alors le coût du projet est actuellement supérieur aux prévisions.

2. Écart de coût (CV)

Formule: CV = EV - AC

Résultat: Si CV < 0, le coût réel du projet est actuellement supérieur au coût prévu.

3. Valeur forfaitaire (PV)

Formule: PV = BAC * travail prévu, où

BAC (budget à l'achèvement) = budget approuvé

Travail prévu = travail devant être achevé à un moment donné

Exemple: La VA est de 23 000 $ si 100 % du travail doit coûter 100 000 $ et que 77 % du travail a été planifié.

COMPOSER VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL Astuce: Comparez le PV au CA et ajustez le budget de votre projet en conséquence pour obtenir le meilleur retour sur investissement RETOUR SUR INVESTISSEMENT . Utilisez ces informations pour de futurs projets et continuez à évaluer pour obtenir des informations plus précises.

4. Durée du cycle de création du budget

Il s'agit du temps consacré à la budgétisation du projet. Il comprend toutes les activités - en particulier le forfait - impliquées dans l'élaboration et l'approbation du budget le plus réaliste.

QUELLE EST LA VALEUR FORFAITAIRE Astuce : Corréler cet ICP avec d'autres ICP pour comprendre si le temps passé sur un budget planifié a été suffisant pour atteindre les objectifs du projet la réussite ou les objectifs du projet .

5. Nombre d'éléments du budget

Dans un budget par éléments, les dépenses sont regroupées par catégories, telles que les phases ou les lots de travail. Un faible nombre d'éléments dans ce type de budget indiquera que le suivi des dépenses budgétaires sera plus difficile.

6. Nombre d'itérations budgétaires

Il s'agit du nombre de versions du budget de votre projet avant son approbation finale. Un trop grand nombre d'itérations indique que vos gestionnaires de projet ont probablement passé suffisamment de temps à planifier le budget, comme prévu.

LE COÛT BUDGÉTÉ MÈNE-T-IL À LA RÉUSSITE Astuce: Comparez cet ICP avec d'autres indicateurs afin d'approfondir la relation entre le temps de planification du budget et la réussite du projet. Cela vous aidera à mesurer la progression du projet

La rapidité d'exécution

En termes simples, la gestion de projet concerne deux choses : l'argent et le temps. Et l'objectif est d'atteindre tous les jalons dans le respect du budget et des délais.

Mais si votre projet comporte un grand nombre de phases, de lots de travail et d'activités, il s'agit là d'un véritable défi. L'estimation du nombre de tâches, de la durée nécessaire pour achever ces tâches, des ressources disponibles et des écarts par rapport au calendrier devient complexe.

Visualisez et gérez la feuille de route de votre produit dans ClickUp Échéancier

Et comme résultat, exécution du projet peuvent prendre du retard et les entreprises perdent de l'argent. En voici quelques exemples indicateurs clés de performance de l'échéancier d'un projet pour vous aider à ne pas manquer vos jalons afin que toute votre équipe respecte le calendrier.

7. Indice de performance du calendrier (SPI)

Formule: SPI = EV / PV

Exemple: Si 53 % du travail forfaitaire a été achevé et que le budget pour faire 100 % du travail est de 100 000 $, l'IPS est de 0,53 (ou 53 %). Le calcul est le suivant : (53% * 100 000 $) / 100 000 $.

Résultat: Si SPI < 1, le projet est actuellement en retard.

À FAIRE : LA VALEUR FORFAITAIRE A-T-ELLE UN SENS POUR VOTRE SPI ? Conseil de pro: Envisagez d'augmenter l'efficacité de vos ressources si l'IPS de votre projet est < 1.

8. Écart de calendrier (SV)

Formule: SV = EV - PV

Résultat: Si SV < 0, le projet est actuellement en retard sur le calendrier.

Avertissement: SV est exprimé en unités monétaires, telles que les $$$a, et non en unités de temps, telles que les jours ou les mois.

À FAIRE : LA VALEUR FORFAITAIRE A-T-ELLE UN SENS POUR VOTRE SPI ? Conseil: Envisagez d'augmenter l'efficacité de vos ressources si l'index de performance de votre projet est inférieur à 1.

9. Capacité des ressources (RC)

Formule: capacité des ressources = heures de travail disponibles par jour * nombre de jours de travail alloués au projet

RC BONNES PRATIQUES Astuce: Ajustez le calendrier du projet pour qu'il corresponde à la capacité de vos ressources ou faites appel à d'autres membres de l'équipe pour augmenter votre CR. Le temps quotidien disponible doit exclure les pauses. Étant donné que vous calculez le CR pour un projet spécifique, vous devez exclure le temps consacré à d'autres projets.

10. Pourcentage d'achèvement dans les délais

**Formule : (nombre de projets achevés dans les délais / nombre total de projets) 100 %

Définir des niveaux de performance, en particulier un niveau de sous-performance de, disons, 90%. Considérez alors tout gestionnaire de projet dont le taux d'achèvement dans les délais est inférieur à ce niveau comme une personne peu performante et signalez-le pour une forfait d'amélioration des performances .

11. Heures forfaitaires et heures réelles

Formule: durée prévue - durée réelle, où la durée prévue est le temps programmé pour exécuter le travail, et il s'agit d'une estimation

Résultat: Si < 0, vous avez sous-estimé la durée du projet.

Qualité

Les ICP suivants évaluent la qualité de l'exécution de vos projets. Mais ils déterminent également si les résultats achevés ont répondu aux attentes des parties prenantes au-delà des seules tâches achevées.

Certains ICP de qualité vous indiquent si la qualité du travail effectué dans le cadre de vos projets était positive. D'autres ICP de qualité vous indiquent si l'environnement dans lequel vos équipes ont exécuté vos projets était positif. En d'autres termes, les ICP de qualité sont des mesures du bonheur des clients ou des employés.

12. Taux d'attrition des employés

Formule: (nombre d'employés qui ont quitté votre entreprise / nombre moyen d'employés) \N 100%

Résultat: Un taux élevé de départ des employés sera probablement à l'origine d'une inefficacité du projet, telle que des jalons manqués, des dépenses imprévues et, en fin de compte, une faible satisfaction de la clientèle.

13. Net promoter score (NPS)

Cet ICP évalue la satisfaction des clients et la fidélité à la marque au moyen d'un sondage à une question. Le NPS est un nombre compris entre -100 et 100, à viser dans la partie supérieure.

Si vous possédez ou gérer des projets pour un produit unique la question du sondage serait : "Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre produit à vos amis et collègues ?" Et si vous possédez ou gérez des projets pour une marque à produits multiples, vous adapteriez la question et mentionneriez la "marque" au lieu du "produit"

Les répondants au sondage NPS évaluent la probabilité qu'ils recommandent votre produit ou votre marque sur une échelle de 0 à 10, zéro étant très improbable et dix extrêmement probable. Ensuite, en fonction de leurs réponses, les répondants se répartissent en trois catégories.

**Les promoteurs, avec un score de 9 ou 10, sont des clients fidèles enthousiasmés par votre produit ou votre marque et qui recommanderont très probablement votre offre à d'autres personnes.

**Les passives, avec un score de sept ou huit, sont satisfaites de votre produit ou de votre marque. Cependant, ils ne sont pas assez satisfaits pour en parler autour d'eux, ce qui les rend vulnérables aux offres de la concurrence.

**Avec un score de 0 à 6, les détracteurs sont insatisfaits de votre produit ou de votre marque et n'achèteront probablement plus jamais chez vous. En fait, ils pourraient même inciter d'autres personnes à ne pas acheter chez vous.

Formule: % de promoteurs - % de détracteurs

Créez des formulaires personnalisés dans ClickUp pour recueillir des commentaires et transformez les réponses aux sondages en tâches exploitables, le tout en un seul endroit

Transformez les détracteurs en promoteurs pour augmenter le niveau de fidélité de vos clients. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour obtenir un retour d'information critique de vos clients pour vous aider à augmenter votre NPS.

Efficacité

Les indicateurs clés de performance ci-dessous mesurent la rentabilité de votre projet. Celle-ci est intimement liée à la manière dont vous utilisez vos ressources.

Consacrent-elles leur temps au travail sur le projet de manière efficace ? Et dépensez-vous efficacement l'argent que vous consacrez à vos ressources ?

En d'autres termes, consacrez-vous plus de temps et d'argent à votre projet que ce que vous facturerez à vos clients ? Les KPI d'efficacité sont des indicateurs qui vous aident à tirer des conclusions sur l'écart de vos coûts d'un projet à l'autre.

14. Utilisation facturable

Il s'agit de l'ICP de référence pour évaluer les performances des membres de votre équipe lors de l'exécution du travail sur le projet. Il vous donne une idée du temps que votre équipe a passé à générer des revenus et des revenus que vous obtiendrez effectivement de vos clients.

Formule: (nombre d'heures facturables/nombre d'heures passées à faire du travail de projet) * 100%

ÉVITEZ D'ÉPUISER VOTRE ÉQUIPE Conseil de pro: Ne visez pas l'utilisation maximale. Cela maximiserait vos revenus, mais votre personnel risquerait de s'épuiser, ce qui aurait un prix pour vous.

15. Coût moyen par heure

Faites la somme de tous les coûts liés à la mise en place des conditions permettant à vos employés de mener à bien votre projet. Ces coûts peuvent aller des salaires et avantages sociaux aux équipements de bureau, pour n'en citer que quelques-uns.

Trouvez le coût de campagnes entières, les heures facturables, et plus encore avec des formules avancées dans ClickUp Champs Personnalisés

Comparez le coût moyen par heure avec les résultats de votre projet. Si ces derniers l'emportent sur les premiers, c'est que votre personnel a utilisé son temps de projet ou ses heures forfaitaires de manière efficace. Par conséquent, vous avez également dépensé votre argent de manière efficace !

